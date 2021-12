FÚNEBRES | 24 de diciembre del 2021

24/12/2021 - 02:50 Funebres

ARSENTO DE TANUS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Tus vecinos Alfredo Basbus y María del C. Del Vitto e hijos acompañan a sus hijos Pucho, Chiquitín y Cristina en estos difíciles momentos.

ARSENTO DE TANUS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Carlos Avido y familia; Carlos Antonio Avido y familia participan el fallecimiento de su estimada vecina. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, ADOLFO RENÉ (q.e.p.d.) Fallecióel 22/12/21|. Sus hijos Fito, Chuchy, Loly, su nieta Sabrina y nietos, bisnietos, vecinos, amigos de la calle 6 y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. (Capital - Santiago del Estero). Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

COLLADO, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Gringa Abad, sus hijos Susana y Gustavo Vittar Abad participan con profundo dolor la inesperada partida de su vecino y amigo de toda la vida acompañamos a toda su familia en el dolor elevamos oraciones en su querida memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. "Señor, ya está ante Tï , recíbela en tu Gloria". Liliana y sus hijos Fernanda, Mariano y Daniela Melem acompañan a sus hijos y nietos en este doloroso momento. Descansa en paz Siria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. "Bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios". Luisa Rodríguez y sus hijos Graciela y Rubén Almada y Liliana y familia acompañan a Gabi e hijos en este momento.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Julio Walter Neder y familia participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Pedro Miguel Neder y familia participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. "Tú, Señor, por tu Santísima Pasión, nos preparaste un lugar en el cielo, permítele a esta sierva tuya gozar de tus maravillas". Participan Paula Rafael de Neder su hija Alicia su nuera Maria Ines Soria y sus nietos Miguel Antonio y Sahira participan con profundo dolor su fallecimiento.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. Pablo Masino, Constanza, Juancito y Anparito acompañamos a sus hijos y nietos con profundo dolor vola alto sharetma. Siempre viviras en nuestro corazón.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. "Viviras en el recuerdos de quienes tuvimos la suerte de disfrutar tu bondad y amistad querida vecina y amiga" Juan Jose Masino y Flia.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. "Que en paz descanse querida vecina". Marcelo Beltran Monica Tello, sus hijos Marcela, Florencia y Marito participan con profundo dolor y ruegan una oración

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. "Vivió y amó sin detener el tiempo ... porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". Monica y Willy Fiad participan con profundo dolor su fallecimiento.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Elida, Zulma, Toto y Fredy.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. Marcelo Ramón Sanchez y Flia. participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. Ramon, Roque, Rene y Jorge amigos de sus hijos Luis, Gustavo Cesar, Gaby participan su fallecimiento.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. Señor ya esta en tu casa permítele a apreciar la luz de rostro, concedele el descanso eterno, que brille la luz que no tiene fin rogamos al Señor que de cristiana resignación a sus hijos, hijos políticos, nietos Miguel Rosalez y flia participan su fallecimiento

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. María Juieta Morales y fia., Julio Cesar Morales y flia, Hugo Antonio Arias y Teresa Morales participan con profundo dolor su fallecimiento, pidiendo a Dios mucha fortaleza para sus hijos y flia. Se ruega una oración en su memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Marisa del V. Toloza de Tevez y su esposo Dr. Ricardo R Tevez acompañan a sus hijos Luis, Gaby, Guzy, Checo, hijas políticas y nietos en tan dolorosa pérdida de su Sra. Madre. Ruegan oraciones en su memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. María Inés Abdo, Víctor Marcelo Raed, Fortunato Raed, Presbítero Miguel Ángel Abdo y Pablo Abel Ab do participan con profundo dolor su parida al encuentro con el Señor y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. Luisa Gómez Coronel de Lucatelli y familia abrazan cariñosamente a Gussi, Vicky y demás familia ante tan fuerte pérdida.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. "Yo sé que mi Redentor vive y porque Él vive, nosotros también viviremos" (Job 29. La Biblia) Irma Ise de Velarde y familia participan con gran dolor el fallecimiento de su querida amiga y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en el dolor de la partida. Descansa en paz querida Siria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. "El Señor es mi pastor, junto a aguas de reposo me pastoreará" (Sm. 23. La Biblia)

La Comunidad Educativa del" Jardín de Infantes Argentino Árabe Shams" participa con gran pesar su fallecimiento y acompaña a su nieta Lourdes Melem en el dolor de la partida.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. Marcela Susana Soria participa de su fallecimiento y acompaña a su hermano político Gustavo Azar Daher y a toda la familia en tan difícil momento. Ruega oraciones a su querida memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. Teresita Isabel Soria, Carlos Farreras, hijos y nietos participan de su fallecimiento y acompañan a su hermano político Gustavo Azar Daher y a toda la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. Julio Augusto Soria, hijos y nietos participan de su fallecimiento y acompañan a su hermano político Gustavo Azar Daher y a toda la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. María Inés Soria vda. de Neder e hijos participan de su fallecimiento y acompañan a su hermano político Gustavo Azar Daher y a toda la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. Gabriela Beatriz Soria, Raúl García e hijos participan de su fallecimiento y acompañan a su hermano político Gustavo Azar Daher y a toda la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. Juan Enrique Soria, María Cristina Molina e hijos participan de su fallecimiento y acompañan a su hermano político Gustavo Azar Daher y a toda la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. Walter Ricardo Soria, Luz Gallo e hija participan de su fallecimiento y acompañan a su hermano político Gustavo Azar Daher y a toda la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

DIAZ, RAMONA LILIANA (q.e.p.d.)Falleció el 23/12/21|. Sus hijos Fernando, Edgar, Maria su hijo politico Ramon Coronel su nieto Lautaro Coronel sus compañeros Jesica Claudia, Oscar y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz COB OBRA SOCIAL MUNICIPAL SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, RAMONA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Su amiga Miriam Cerioni, participa con dolor su fallecimiento. Eleva una oración en su memoria.

DÍAZ, RAMONA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. La CGT Regional Santiago del Estero, en la persona de su Secretario General José Gomez, Secretario Adjunto Gerardo Montenegro y Cuerpos Orgánicos acompañan en este momento a la Secretaria General del SADEM, compañera Rosi Díaz por la pérdida de su hermana.

GONZALEZ VICTOR HUGO (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. Sus hijos Luis, Diego, Sofia, su mama Gladys Silva sus hnas Veronica y Gabriela sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JIMÉNEZ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Sus primas Marcela y Karina Ledesma, Dolly Rodríguez y Augusto Leiva participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la tía Ñata y a toda su familia en este difícil momento, rogando por el eterno descanso de su alma

LEGUIZAMÓN DE SESÍN, MARÍA HILARIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. La comisión directiva del Centro Vecinal Bº Independencia participa con gran pesar la partida de la Sra. secretaria de la institución barrial. Acompañan a su esposo, hijas, hijos políticos y nietos ante su irreparable pérdida, rogando a Dios ayude a su familia y siempre tendrá nuestras oraciones por su eterno descanso.

LEGUIZAMÓN DE SESÍN, MARÍA HILARIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. "Que la Madre Elmina y Santo Domingo ilumine su llegada junto a nuestro Señor". La comunidad educativa del Colegio La Asunción participa con profundo dolor la pérdida de la madre de Lic. Sesín María Antonia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos por su descanso eterno.

LESCANO, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Sus hermanos Mirta, Adela, Dante, Benigno, Aldo, Yolanda, sobrinos, Graciela, Sebastian, Gaston, Enrique, Sandra, Araceli, Facundo, Pamela, Humberto, Armando, Tami, Claudia, Gladys, Mari, Walter, hermanos políticos, Vicente, Damian, Juan y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Positos . (Capital - Santiago del Estero). Cob.CARUSO CIA DE SEGUROS S.A.Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

MERCADO, ÁNGEL OSMAR (q.e.p.d.)Falleció el 23/12/21|. Su esposa Isabel Fuentes, sus hijos Rodrigo, Cecilia, Juan h. politicos Angela, Agustin, Malena , Pia, Anna, Juan Manuel, Juan Cruz , Bautista y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio los flores SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROJAS CESAR ORLANDO (q.e.p.d.)Falleció el 23/12/21|. Sus hijosn Edgardo fernando y Mario sus nietos Hernan, Willian, Rocio, Yohana, Gabriel, nietas politicas Milagros , Romina, Aldana, Natasha, bisnietos Maite, Tiziana, Tihago, Ludmila, Abril, Facundo, Francisco, Alma, bebes Juniors COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SEQUEIRA, CRISTIAN MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. Sus padres Jorge y Marta, su hermana Soledad, sus tios, primos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento" Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque La Piedad. (Capital - Santiago del Estero). Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Su hermano político Williams Ávido y Gilda de Ávido, sus hijos Jorge Antonio Ávido, Viviana Ávido, Walter Germán Ávido y Nene Ávido y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa Mamily e hijos y ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Su prima Blanca Abutti de Tahhan, sus hijos Carlos Edgar, Sara Elizabeth, Arturo Omar y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. La H.C.D. y Socios de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera socio de nuestra Institución, acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan una oración en su memoria.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Lila Perracini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este momento de hondo pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Elena Yoles y familia participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a Mamily y a sus hijos con sus oraciones.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Silvia Sily y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan con todo cariño a su familia en estos momentos de tristeza.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Raúl Basbús y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Juan Carlos Brizuela y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Guido Gallego y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Luis R. Marhe, Luisa Santillán y sus hijos Rick y Fátima Ramos, Cecilia y Lazaro Riccardi, Virginia Acompañan a la familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Miguel Ángel Granda, Elena O'Mill de Granda, sus hijos Ernesto, María Eugenia, Miguel Ignacio Granda y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Eduardo Alejandro Amado, Graciela Cura de Amado y Eduardito Amado, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Mamily Avido y a sus hijos Mariana, Federico, Fernando e Ignacio. Ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Hilda Sarquicián participa con dolor el fallecimiento de su estimado amigo Aldo y acompaña a su esposa Mamili y familia enestos tristes momentos. Ruega oraciones en su memoria.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Alfredo Basbús y María del Carmen Del Vitto, acompañan a su querida amiga Mamili y sus hijos en este momento doloroso y difícil. Rogando a Dios les de la fe, fortaleza y templanza.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Pedro Mulki y Sra., sus hijos Gabriela y familia, Gustavo y familia, Zulema y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Miguel Ángel Rodríguez y María Cristina Frediani abrazan a toda la familia Sialle en este momento de gran dolor. ¡Que descanse en paz!. Se ruega oraciones en su memoria.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Vitillo Amado y sus hijas María belen, Maria Veronica y sus respectivas familias participan con inmenso dolor el fallecimiento de Toto y acompañan a la prima Mamily y sobrinos en este profundo dolor.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Sus familiares: Carlos Avido y familia; Carlos Antonio Avido y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Silvia Ferreyra de Wede y familia participan el fallecimiento de su estimado amigo Aldo.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Enrique Ávila, Mirta Vicente y sus hijos Eugenia, Cecilia y Sebastián participan el fallecimiento de su querido amigo Aldo, acompañan con oraciones a Mamily y sus hijos.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Hombre de palabra y ejemplo de esposo, padre y abuelo que deja un legado en los mejores ejemplos. Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia abrazan en el dolor a Mamily, a sus hijos y demás familiares rogando por su eterno descanso.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Alva Pavón de Escontrela y sus hijos Pablo, Andrea, Fabiana y Fernanda Escontrela y sus respectivas familias acompañan con dolor a Mamily y familia.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Familia Herrera Prieto participa con dolor su fallecimiento, acompañan a Mamily y a sus hijos con sus oraciones. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. María Isabel Beggere de Flores Turk y su hija María Guadalupe participan con gran pena su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos dolorosos. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, NÉSTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Querido Gordo, aqui estamos con un inmenso dolor en el alma. todavia sin poder entender tu inesperada partida. Solo te pido que nos ayudes a seguir y concedenos el consuelo y resignacion que necesitamos para afrontar este duro momento. Nunca, nca te olvidaremos. Vivirás por siempre en nuestros corazones. te amamos Gordo querido. Su padre políico Hector Silva, sus cuñados, sobrinos. Te recordaremos por siempre. Descansa en paz.

TREJO, NÉSTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Querido Gordo, concédenos el consuelo que necesitamos para seguir te recordaremos por siempre. Su hermana política Daniel y sus amados sobrinos Virginia, Valentina y Pablito. Te amamos. Descansa en paz.

TREJO, NÉSTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Autoridades, Personal Superior, Cuerpo Técnico, Personal Administrativo y de maestranza del Tribunal de Cuenta de la Provincia participan el fallecimiento del compañero de este organismo y elevan oraciones en su memoria.

TREJO, NÉSTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Las autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia: Dr. Martín Díaz Achával, CPN Alfredo Osvaldo Juri, CPN Ricardo Lino Rubio y Dra. Marcela Garnica participan el fallecimiento del empleado de este organismo y elevan oraciones en su memoria.

TREJO, NÉSTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. La CGT Regional Santiago del Estero, en la persona de su Secretario General José Gomez y el Secretario Adjunto Gerardo Montenegro, Comisión Directiva y Cuerpos Orgánicos lamentan su partida y acompañan en este momento de dolor a su familia.

TREJO, NÉSTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Su padre político Hector Silva, sus cuñados Hector., Mario, Walter, Daniela, Ma- Eugenia, Matias, Dora. Rita y Mariana y sus sobrinos. Te recordaremos por siempre. Descansa en paz.

TREJO, NÉSTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Mariela Rios y sus hijos Matias, Florencia y Juan Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento.

TREJO, NÉSTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Carlos Eduardo Piña y familia participan con dolor el fallecimiento de su ex compañero de promoción 74 y acompañan a su esposa y demás familiares rogando oraciones en su memoria.

ACOSTA, MILTON FABRICIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19. Su mamá Irma, sus hermanos Ariel, Exequiel, Mariela y Diego, sus sobrinos Nara, Oriana, Ignacio, Belén, Agostina, Joaquín y Bautista, su ahijado Leandro, tíos, y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la Catedal Basílica, al cumplirse dos años de su fallecimiento.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. "No te mueras con tus muertos. No los llores como desaparecidos y perdidos para siempre. Recuérdalos como peregrinos, que se adelantaron en el camino de la vida y te esperan para celebrar el reencuentro". Querida madre, vivimos con la esperanza de nuestro reencuentro en la eternida, te extrañamos y te abrazamos desde nuestros corazones. Tus hijas Mecha y Gringa, tu hijo político Marcelo Zanni, tus nietos Chochi y Beba, Marcelo y Mariana, Cecilia y Diego, Mauricio y Eliana y Guadalupe Zanni, tus bisnietos Emma, Tomás, Bautista, Salvador y Faustino, elevaremos plegarias por tu descanso eterno en ésta noche especial del nacimiento de Jesus, en la iglesia San Francisco de Asís a las 20 hs. al cumplirse 3 meses del encuentro con el Señor.

CORIA, ELDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/14|... "Elijo amarte en soledad, porque en la soledad, solo a mi me perteneces. Elijo adorarte en la distancia, porque en la distancia me protejo del dolor. Y elijo tenerte en mis sueños, porque mis sueños... no tienen fin..." Su hija Alejandra, su hijo político Williams, sus nietas Ludmila y Guillermina y demás familiares invitan a la misa el 25/12 en Catedral Basílica a las 20 hs. al cumplirse 7 años de su fallecimiento.





GÓMEZ, MILAGROS DE JESÚS (Mochita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/07|. En manos de Dios, recordando a mis amados padres y hermanos que me precedieron y en forma especial a ti hermana, si supieras cuántas sombras de tristezas tengo aquí, en esta noche aciaga en que siento mi alma resbalar como si fuera de seda o de cristal, si me vieras o me oyeras esta lucha que hace tiempo ya empezó, en esta noche tan sagrada, en que el Niño Jesús estará presente en todas las mesas del mundo cristiano derramando su luz, amor, paz y felicidad yo te recuerdo y a todos con dolor profundo las flores que existían en mi corazón, es como si se hubiesen secado, déjame hermana mía que llore vuestras ausencias en silencio así será mejor para mí, muchas veces me he preguntado ¿Qué? marcas poderosas en mi alma ha dejado aquel hogar campesino, con su piedad tan sana donde tantos veranos fuimos felices, ¿Qué? Buril poderoso su influencia ha resultado, el amor, la dicha el respeto hacia Dios, hacia los padres disciplina severa, suave y bien administrada, la oración en la mesa en donde todos felices compartíamos, cuanta vida ha pasado, por eso me sorprende que el recuerdo está tan .... cálido, aún cuando debería estar ya helado. Salve rincón dorado de mi casa campesina, mi casa pequeña, eres para mí como el sol que llevas el misterio de mis esperanzas y el silencio de mis tristezas. La vida todo se lleva pero nuestro recuerdo no, los padres, hermanos, amigos, todo están ahí como un ejército en marcha, caminando sobre mi corazón golpeando mis recuerdos, dando sol y sombra a mi vida, las veces que me voy me recibe el vacío y el silencio, la casa rosada está como entonces, las plantas, los árboles, llorando vuestras ausencias. Esta noche, mi noche triste y sagrada a la vez recibiremos a Jesús sacramentado hecho Niño Dios, nacido en un pesebre donde había animales, con esto quería enseñarle al hombre que nadie es importante en la tierra, que todos debemos tratarnos como hermanos porque todos somos iguales ante Dios. Por eso nosotros lo consideramos rico al más humilde, el más pobre, tal vez en dinero le falte pero en espiritualidad es rico y Dios lo mira. Por eso decimos que es sagrada porque nos trae el Mensaje, es por eso que lo valoramos desde un principio, por eso pedíamos que venga la luz, porque donde hay luz, no hay oscuridad. Pero en esta noche, como en otras, La Navidad me encuentra sola, pero sé que mis seres queridos me acompañan espiritualmente y me cuidan de cualquier peligro, yo siempre me sentí acompañada por vos hermana que te extraño tanto. Todo estará servido como antes y brindar por una feliz Navidad y ahí nomás despedir al año viejo, para darle lugar al año Nuevo. En un abrazo simbólico nos diremos ¡Feliz! Navidad ¡Feliz Noche Buena! En cada Navidad pido que en algún humano nazca un Cristo en su corazón para servir a Dios con fidelidad y amor, querida hermana elevo mi pensamiento a Dios, para que la luz alumbre tu alma, como así a mis padres y hermanos que no están. Dame tu bendición. Tu hermana que no encuentra consuelo. Farides Gómez de Orieta.

ORIETA, VIRGINIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/14|. Esposo mío, mi sol eterno, si te pudiese traer hasta mi mundo, en esta noche del año viejo y el año nuevo que llega estarías aquí conmigo, como otras tantas navidades y año nuevo compartiendo en familia este acontecimiento universal, si te pudiera traer hasta mi mundo, sería como que yo me despierto en mí, abro mis ojos y veo el arcoiris, siento la música de las "Estancias del cielo" en mi corazón siento como los latidos de su armonía, hacen vibrar mi espíritu y como cristalizan en una fragancia a lirio azul que vuela y se eleva como flotando el eter. Esta noche a las 12 compartiremos juntos la misma mesa familiar y la copa de cristal para brindar por estas fiestas navideñas y bienvenido seas tú sosteniendo mi mano y yo sosteniendo la tuya eternamente, los recuerdos de tantos años compartidos eso no se olvida con facilidad, tiempo de dolor pero tambien tiempos de alegría, tiempos felices, que cada nuevo día contigo parecía más radiante, cada nuevo momento más precioso que el anterior, te amaré siempre esposo mío, enriquesiste mi vida y llenaste de paz mi corazón, por todo esto una vez más te digo gracias y te digo que me siento bien de que ese rincón especial de mi corazón estuviera destinado para tí, te extraño constantemente es muy difícil no derramar lágrimas, sé que tú me comprendes como yo te comprendía, hoy al faltarme tú, en mi vida de peregrina es como me faltara la vida y sigo sin poder aceptar esta realidad tan dura y cruel, a cualquier dirección que miro mis ojos te ven tal cual eras tú, tu sonrisa, tu encanto de varón, tus bromas siempre estabas alegre, recitando algunos versos bonitos, sin hacer presagiar nada por todo esto no puedo todavía asimilar este duro revés que me dio la vida, pero sé que tu alma inmortal siempre me rondará y me cuidará de cualqluier peligro, tú me conoces continuaré mi vida día a día como siempre viviendo con dignidad y respeto a tu memoria, tadavía tengo muchísimos años de estancia aquí para seguir comunicándonos entre la tierra y el cielo. Pido a Dios creador te ilumine en tu descanso eterno de tu alma. Te amo y te amaré eternamente. Amén, amén, amén. Tu desconsolada esposa Farides Gómez de Orieta.

SILVA, CRISTIAN FERNANDO (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Su hija Evelyn Narela Silva. Papi querido en esta Navidad quiero recordarte con mucho amor, te extraño mucho, ruego que estés junto al Niño Dios, así lo deseo yo y mis abuelos Norma y Domingo; mi tía Analía, Lucas y todos mis tíos.

CAMPOS, OFELIA ENRIQUETA (q.e.p.d.)Falleció el 21/12/21|. Sus sobrinos Carlos, María, y demás fliares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

DÍAZ, PEREGRINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. "Enconces Jesús le dijo: yo soy la resurreccion y la vida. El que cree en mi vivira". La comunidad educativa del colegio Cristo Rey, nivel secundario acompañan en este momento de dolor a la profesora Marisa Gerez por el fallecimiento de su mamá. Ruega oraciones en su memoria.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Sus hijos en el afecto Mari Cerioni y Ovaldo Laprida participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Víctor Mario Heredia y sus hijos Ramiro, Martín y Soledad Heredia con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Beto y a María Elida y familia en tan difícil trance. Elevan oraciones en su memoria.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Rosa Cura de Laprida, Marcela Laprida, Osvaldo Antonio Laprida y Agustín Páez participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Elsa Bisio Vda. de Cerioni, sus hijos Héctor, Hugo y familia, Mary y familia, Lucho y familia, Miriam y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Eduardo Antonio Abalovich y flia. acompaña con dolor a la familia del amigo "Betoche" por la pérdida de su señora madre y ruega oraciones en su memoria

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Mary Cerioni, hijos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Su hijo Guido Antonio Gallego, su hija política María Cristina Rucheli, sus nietos Pablo y Paola Gatica, Dolores, Victoria, Carmen y Eugenia Gallego, sus bisnietas Celeste Civalero; India Alegre, sus nietos políticos Leila Cari, Pedro Alegre, Roberto Fiore y Gustavo Caballer, y su tataranieta Amelia Gómez Civalero participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Participan con profundo dolor. Sus nietos, bisnietos y tataranietos. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Ceremonial, Exequias y TanatopraXia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Ramón Veloso, junto a sus hijos con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Beto Tiberti, Liliana Olmedo, sus hijos Mariana, Martín y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la querida Mirta y abrazan a su amigo Guido y familia. Q.E.P.D.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Pedro Mulki y familia, lamentan profundamente participar el fallecimiento de la madre de nuestros amigos Guido y Tina.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Luis Paradelo y Lucía Herrera participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su apreciada familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Miguel Ángel Rodríguez y María Cristina Frediani, acompañan a Guido, Tina e hijas por el fallecimiento de su Sra. madre. Se ruega oraciones en su memoria.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Carlos G. Vidal participa con dolor el fallecimiento de la madre del contador Guido Gallego, que en paz descanse.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Susana Monti e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Guido y familia en tan doloroso momento.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Dolores Segura y Carlos Tahhan y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Los amigos de sus hijos Guido y Tina: Tere y Tito Muratore y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en este difícil momento.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Juan Carlos Peña, sus hijos Juan Carlos, Jesús y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo y demás familiares rogando por su descanso en la Gloria del Señor.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. La promoción 1962 de la Escuela Nacional de Comercio lamenta profundamente el fallecimiento de la madre de su compañero Guido. Ruega una oración en su memoria.

CORDOBA, WALTER HUGO (q.e.p.d.)Falleció el 23/12/21|. Su esposa Monica sus hijos Erik, Walter, Maxi, su nieta hermanos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9.30 horas cementerio de Nueva Francia COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CRUZ, YNÉS ASTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Su hio Lauro, sus nietos Valentina Salvador, su hermana Elba y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Brea Pozo. Ser. Org. Caruso ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

MERCADO, ÁNGEL OSMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Su esposa Isabel, su hijo Juan Ángel, su hija pol. Malena Skat, sus nietos Franchesca, Pía, Anita y Juan Manuel, su prima Nora Mercado, sus hermanos Elsa, Víctor, Chichín y sobrinos, y familia Fuentes participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio de Los Flores.





FALLECIMIENTOS

23/12/2021

- Juana Mirta Musso de Gallego (La Banda)

- María Siria Daher de Azar

- Cristian Miguel Sequeira

- Adolfo René Ávila

- Víctor Eduardo Lescano

- Tomasa Juan de Jorge (La Banda)

- Ynés Asteria Cruz (Brea Pozo)

- Angel Osmar Mercado (Mte. Quemado)

- Ramona Liliana Díaz

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALDO ROBERTO SIALLE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/21 y espera la resurrección.

Roberto y Alicia Molinari y sus familias y personal de Óptica Molinari, participan el fallecimiento del querido amigo Aldo y acompañan a su familia en estos tristes momentos.

INVITACION A MISA

MARÍA ADELA BLANES TORRES (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/12/20 y espera la resurrección.

Zuzuca, a un año de tu partida a la Casa del Señor donde te juntaste con tus seres queridos, queremos agradecerte por lo que fuiste e hiciste por todos nosotros y los demás y el amor que nos brindaste.

Tus hermanos, sobrinos y demás familiares invitan a la santa misa que se oficiará en tu honor el día 25 de Diciembre en la iglesia San Francisco Solano a las 20.30 hs.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA Falleció el 22/12/2021

“Dios abre la puerta del Cielo para que descanses en su paz”

Su hijo Luis y Liliana, su nieto Abraham, Tamara y Luciana participan con profundo dolor de su fallecimiento. Sus restos fueron velados en Loreto.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA Falleció el 22/12/221

“Que el Señor te conceda la felicidad y la paz que no tiene fin”

Su hijo Gustavo y Victoria, sus nietos Martin, Victoria y Rodrigo, Josefina y su bisnieto Hipólito participan con gran pesar su fallecimiento. Sus restos fueron velados en Loreto.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA Falleció el 22/12/221

“Que tu Luz y tu Verdad me conduzcan hasta tu morada Señor"

Su hija Gabriela, sus nietos Lemisse, Lourdes, Gabriela , Francisco e Ignacio, participan con mucha tristeza su fallecimiento. Sus restos fueron velados en Loreto.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA Falleció el 22/12/221

“El Cielo te recibe, descansa en el amor del Padre”

Su hijo Cesar y Claudia, sus nietos Fernando y Lida, Lautaro, participan con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos fueron velados en Loreto.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21

Sus sobrinos Raúl y Loretta y sus hijos Gregorio, Lorenzo y Alfonsina despiden a la querida Tiasi.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21

Su sobrina Elsa Estela Daher, sus hijos Gonzalo, Loretta, Virginia, Jerónimo, Berenice y sus familias participan el fallecimiento de la querida tía Siria

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA Falleció el 22/12/2021

"Vivirás eternamente en el corazón de quienes te queremos"

Sus sobrinos Gustavo Daher, Roxana Curi, sus hijos Jesús Omarcito Daher y Noelia Abdala.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMONA LILIANA DIAZ

(q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|.

El Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMONA LILIANA DIAZ

(q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|.

La Presidenta Provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, participa su fallecimiento. -

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMONA LILIANA DIAZ

(q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|.

El Jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, participa su fallecimiento. -

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMONA LILIANA DIAZ

(q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|.

El subsecretario de Prensa, Difusión y Ceremonial, Carlos N. Argañaraz, participa su fallecimiento.

RECORDATORIO

INÉS REYNOSO DE NASSIF (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/5/21 y espera la resurrección.

“Mamita querida se que en estas fiestas estarás más presente y acompañándonos desde el cielo, iluminándonos. Te extrañamos muchísimo. Duele tu ausencia física, pero te sentimos dentro de nuestros corazones. Perdónanos mami todos Creímos que eras para siempre, que no nos faltarías nunca. Hoy se cumplen siete meses de tu partida y duele no poder tocarte y darte un beso. Te amamos y levantamos las copas por vos para que desde donde estés seas más luz. Tu adorado nieto Augusto Jesús, tu esposo Juan Carlos, tus hijas Silvia y Lucrecia y tu hijo del corazón Oscar. Elevamos oraciones al Altísimo para que su alma descanse en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMONA LILIANA DÍAZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/12/21 y espera la resurrección

El presidente del Honorable Concejo Deliberante Capital Humberto Eduardo Santillán, concejales, secretario, prosecretario, directores y empleados del mismo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMONA LILIANA DIAZ, que se durmió en el señor el 23/12/2021 espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

RECORDATORIO

RITA GRACIELA DEL VALLE GALLO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/12/09 y espera la resurrección.

“Cucusita, hija querida, ya hace doce años que te fuiste de mi lado, para mí como si fuera ayer. No es fácil sin vos, mi corazón sigue de luto, mi alma llora en silencio. Yo creo en Dios, sé que siempre estás a mi lado para protegerme. Te amo y te extraño todos los días”.

Su madre Nena Trejo.

RECORDATORIO

RENÉ ORLANDO ABREGÚ DÍAZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/6/19 y espera la resurrección.

“Al cumplirse dos años y seis meses te recordamos con inmenso amor y cariño”. Tu esposa Luisa Silva, sus hijos René, Ramiro, Santiago, Gustavo, Ricardo, Daniel, Ana, Sonia, Verónica, Miriam, sus nietos y bisnietos. En esta fecha levantamos la copa por vos reviviendo momentos inolvidables. Siempre estarás en nuestros corazones y que brille para ti la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

DELFINA E. REYNOSO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/12/15 y espera la resurrección.

“Pecosa, Abuelita querida, hoy se cumplen seis años de tu partida. Ahora estás con tu pelusita en el cielo. Te extrañamos y recordamos cada una de tus ocurrencias. Estás presente en nuestros corazones. Brindaremos por vos y por el reencuentro. Tus nietas Silvia y Lucrecia, tu bisnieto Augusto Jesús y tu hijo político Juan Carlos. Elevan oraciones para que su alma descanse en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

TOMASA JUAN DE JORGE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/12/21 y espera la resurrección.

Descansa en paz, madre querida. Tu hijo Beto Jorge, hija política María Elida Ledesma, sus adorados nietos Gaby, Juanchy y Fernando Jorge, sus bisnietos Facundo, Benjamín y Bautista Jiménez, Zahen, Nahuel, Sofía y Constanza Jorge, Santiago y Lizandro Rodríguez Jorge y Valentino Jorge se despiden de este ser maravilloso que nos acompañó tantos años. Se ruega una oración en su memoria. Sus restos serán velados en Saénz Peña 371 y serán inhumados hoy a las 10.30 hs. en el cementerio La Misericordia.