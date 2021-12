FÚNEBRES | 26 de diciembre del 2021

25/12/2021 - 21:57 Funebres

FALLECIMIENTOS

26/12/21

- María Inés Santillán (La Banda)

- Guido Alberto Díaz

- Benjamín Esteban Gallardo (La Banda)

- Eduardo Elías Cura

- Nilda Inés Sierra (La Banda)

- Graciela del Valle Barraza (La Banda)

- Ramón Rosa Cejas (Choya)

- Viviana del Carmen Suárez

- Luis Durval Basualdo

- Héctor Atilio Lescano Jiménez

- Benjamín Abdón Gallardo (La Banda)

- Patricia Inés Garnica

- Ramón Eduardo Guzmán

- Gastón Rodrigo Barrera (Dpto. Alberdi)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARGAÑARAZ, ANA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. "Bienaventurados los puros de corazon porque veran a Dios, el Cielo te recibe, descansa en el amor del Padre. Vivirás eternamente en nuestros corazones amiga querida y que brille para Ti la luz que no tiene fin". Angela Milki y Juan Cruz, Analia Carballal y Valentino, acompañamos a su papá, hermano e hijos en este tristisimo momento.

BASUALDO, LUIS DURVAL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Su esposa Claudia Cáceres ,su hijo Martín Basualdo, y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BASUALDO, LUIS DURVAL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Sus amigos y vecinos del Bº Mosconi: Peri y Fernando Cáceres, Natalia y Raúl Acuña e hijos, Ramón y Lucia Salvatierra e hijos y Ana Cáceres; Domingo Abdulajad participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

CURA, EDUARDO ELIAS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Sus hijos Cristina, Claudia, Eduardo, Luis y José, h Pol, Mónica, Romina y Ángel, sus nietos Ailen Jaqueline, Alejandro, Eugenia, Ariel y Elías, y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio la misericordia, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Su Sobrina, Gaby Daher de Abdo, Carlos, Charly y Fernanda, acompañan con profundo dolor a sus hijos Luis, Gusi, Gaby y César; nietos y bisnieto, el regreso a la casa de nuestro Padre Dios de su hija Siria, siempre estarás en nuestros corazones. "Dios no prometió días sin dolor, risa sin tristeza, ni sol sin lluvia, pero si prometió fuerza para tu día, consuelo para tus lágrimas y luz para tu camino" Isaías 41:13.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Sus sobrinos Marcelo Daher y Maribé Aiquel, sus hijos Marcelo, Constanza, Luciano y Beatriz con sus respectivas familias, despiden a la querida "TIASI". Como te vamos a extrañar!. Rogamos oraciones en su memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. "Tú, Señor, por tu Santísima Pasión, nos preparaste un lugar en el cielo, permítele a esta sierva tuya gozar de tus maravillas". Participan Paula Rafael de Neder su hija Alicia su nuera Maria Ines Soria y sus nietos Miguel Antonio y Sahira participan con profundo dolor su fallecimiento.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Antonio Sequeira y Flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento .

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. "En este peregrinar compartimos alegrías y tristezas y se nos hace difícil comprender el porqué de tu partida. Concédele Señor, entrar en tu Paraíso donde no hay dolor, solo paz y alegría". Juan Carlos Ramos y Flia. y ruegan una oración en su querida memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. "Para ti nuestros recuerdos, nuestras oraciones y nuestro amor de siempre… Descansa en Paz". Raúl Daher, Ximena Nasta, Amira y Victoria, acompañan con profundo dolor a sus primos, nietos y bisnieto ruegan oraciones en su memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. "Señor, ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno". Silvia y Claudia, Rocio, Loretta y Lolo participan del fallecimiento de la querida tía Siria ruegan una oración en su memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. "El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos". Dr.Richetta luis Delfin Dra.Salomon Liliana Dr.Richetta luis Alfredo y Cra. Richetta Sofía Rosella participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. "El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos". Los cuñados de su hijo Cesar. Lili, Mary, Coco y Romina y sus respectivas familias. Participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. "Silenciosa como fue tu vida, así tu alma se echó a volar, cuando el Señor te llamó para compartir su gozo". Carlos Salomon y Familia participan con profundo dolor y ruegan una oracion en su memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Miryam Roman de Aiquel y sus hijas Marigú, Maribé y Marilí con sus respectivas familias participan con dolor en el fallecimiento de la querida SIRIA, quien con su espíritu convocante nos mantenía siempre unidos en su hogar. Dios la reciba con Amor.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar (salmo). Dr. Angel Ramon Bagli y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Siria y acompañan a sus hijos Cesar, Gaby, Gustavo y Luis en este momento de dolor. Ruegan una oración a su memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Fredi Zerda, su esposa Roxana e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento tan difícil.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. Arquitecto Gustavo Nazario, su esposa María Luisa Nallar, sus hijos María y Roberto, Federico y Lenisse, María del Huerto y Mariano, y sus nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Estela A. de Viaña, sus hijos Francisco, Carlos, Fernando, Silvina, Javier, María Eugenia, Ana María, Sebastián y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Francisco Adolfo Viaña, sus hijos Francisco y Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Francisco Adolfo Viaña y Adriana Castellanos participan con profundo dolor su fallecimiento.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Edgardo Antonio Eleán hace llegar su más sentido pésame, ante la irreparable pérdida de su madre, al querido amigo Dr. César Azar. Eleva oraciones en su memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Que brille para Ella la luz que no tiene fin. Daniel Fiad y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Checo y familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Raul, Sara, Cacho Mastroiacovo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración y acompañan en este difícil momento a su familia.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Atilio Chara y flia participa con profundo dolor de su fallecimiento y acompaña a su flia en este dificil momento.

DIAZ, GUIDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Sus hijos Ana Maria y Guido Diaz su hija polica Cristina Chara sus nietos Vivian y Ruyh y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GARNICA, PATRIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Su inesperada partida me deja sin consuelo. Pido a Dios que te sostenga en tus brazos con el amor que te mereces. Vivirás en mi recuerdo. Su prima Stella Maris Garnica, Daniel Vega e hijos Gastón, Benjamín y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARNICA, PATRIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Tía querida tu partida nos dejo con el corazón destruido. Nuestra infancia fue maravillosa, gracias por todo el amor que nos diste. Eternamente agradecidos tus sobrinos Sole, Pipi y Ene. Te amamos por siempre tía! Que brille para vos la luz que no tiene fin.

GARNICA, PATRIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Claudio De Gerónimo y Adriana Pirro participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y acompañan a su hija María Inés en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Con profundo dolor participan su fallecimiento. Su hermano José Luis Garnica, esposa Graciela Herrera, sus hijos Agustín Vane y Catalina, Andrea Florencia, Maria Belen Tomas y Facundo .Ruegan oración en su memoria y brille para ella la luz q no tiene fin.

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Su hermano Humberto Garnica y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Sus sobrinos nietos Francesca, Victoria, Salvador Godoy Jaramillo y Justino Garnica participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Richar Chara y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Nancy Blanco de Lopez y flia., participa y acompaña a Humberto por el fallecimiento de su hermana. Oraciones por su alma.

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Con profundo dolor participan de su fallecimiento Sara Fiad Vda. de Herrera sus hijos Isabel José R, Adriana, Maria Mercedes, José Luis, Fray Juan Jose .Ruegan oración en su memoria y brille para ella la luz q no tiene fin

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin!!! Amigas/os y ex compañeras/ros de la Promo 78 de la Esc. Nac. de Comercio Antenor Ferreyra de su hermano Pepe participan con profundo dolor y acompañan a toda la flia ante la inesperada e irreparable perdida de Patricia. Ruegan una oración en su memoria.

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. CP Joaquín Godoy Jaramillo y Soledad Garnica, sus hijos Francesca, Victoria y Salvador participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Dr. Eduardo Antonio Pirro y su mamá Nilda Rodríguez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMAN, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Sus padres Ramón y María, hermanos Daniel, Enrique, Ramón, Mary, Franco, hijos Morena, Dilan, Maxy y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de los Morales. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LESCANO JIMÉNEZ, HÉCTOR ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Su esposa Elizabeth humano, sus hijos Paola, Richard, Diego, Rocío y Natalia, hijos políticos y nietos participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LESCANO JIMÉNEZ, HÉCTOR ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Héctor Atilio Lescano Jiménez y acompañan en el dolor a su esposa, Ely Umaño y a su hijo, Diego Lescano, integrantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, como así también a familiares y afectos.

LESCANO JIMÉNEZ, HÉCTOR ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, la vicedecana, Dra. Fernanda Mellano, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Héctor Atilio Lescano Jiménez, y acompañan en el dolor a su esposa, Ely Umaño y a su hijo, Diego Lescano, integrantes de la familia de la FCEyT, como así también a familiares y afectos.

MOYANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Sus hijos Jacobo, Carlos y Ramona. Nietos Raúl, Vero, Yani, Carlos y Anto, hija política Carmen participan de su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Tus amigos : Juan Ramon Colomer, Graciela Yanuzzi, su hijos, hijos politicos y nietos acompañan a sus hijos y hermanos en este doloroso momento rogando al Señor tu descanso eterno.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Su hermano Hugo, Laurencia O¨Mill, sus hijos Sebastian Augusto, Laurencia Maria y Maria Victoria y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Dr. Carlos Olivera, Liliana Mendoza y sus hijos participan el fallecimiento de Aldo, una persona excepcional por sus valores y acompañan a su esposa e hijos en este triste momento.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Luis Alberto Guantay participa con profundo pesar el fallecimiento del estimado amigo Aldo, y acompaña con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor a su esposa Mamili, sus hijos Mariana, Federico, Fernando e Ignacio. Espera para toda la familia el pronto consuelo de la fe.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. La Rueda de la Amistad acompaña a nuestra amiga Mamily y a su flia en este momento de dolor y elevamos una plegaria a nuestro señor por su eterno descanso.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Patricia Petros de Agûero y sus hijas acompañan a Mamily e hijos en este momento de dolor por la partida del querido Aldo y ruegan una oración en su memoria.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Me viene hoy la triste nostalgia de la veces que en la Peatonal me dias que regresara a la practica de Yudo y la realidad fisica por mi edad no me lo permitia, tambien viene a mi memoria los asados memorables que compartimos en la finca Santa Clara del Suarez y tambien resuena en mi recuerdo las veces que me distingueras dandome la responsabilidad de la enseñanza del Yudo a los mas pequeños, fue un privilegio, te recordare siempre en la posiciion de Maestro y amigo, en este dia de suma tristeza pero a la vez me siento aliviado por que irá al encuentro de More y Leal, Dos grandes amigos.Cesar Edmundo Russo.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Inés Castiglione y Carlos Toia y Anita Castiglione y familia participan su fallecimiento y acompañan con afecto a Mamily y sus hijos.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Carlos E. Sánchez y María E. Cantos Fonseca, sus hijos Manuel, Soledad Ximena, Eugenia, Rodrigo y sus respectivas familia, acompañan en estos momentos dificiles, por la partida de su amigo y vecino a su esposa Mamily e hijos .ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, NÉSTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Juan José Escobar, Fanny Paz participan con profundodolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

JAIMEZ DE GONZÁLEZ, MYRIAN ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/14|. Un pedacito de cielo: Dicen que cuando tienes a alguien que amas en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu casa, para siempre. Yo te tengo a ti madre, pero una parte de ti vive conmigo, tu recuerdo sigue en mi hogar y está presente en mi vida. Todo lo que me rodea tiene la huella de tu entrega, tu cariño y tu amor infinito. Aunque te fuiste, sigues conmigo madre, aquí en mi corazón. Su esposo Pedro González, sus hijos y nietos la recuerdan con cariño y amor, al cumplirse siete años de su partida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ROJAS DE JUÁREZ, MARIA CLARINDA (Pirucha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. "Pirucha, el tiempo pasa, pero tu amor sigue intacto, tu entrega como esposa, madre, abuela, hermana y amiga dejaron huellas imborrables en cada corazón que te conoció". Su esposo Domingo Juárez, sus hijas Ramona Alejandra, Rita Verónica y María Laura, sus nietos Alvaro Lorenzo, Juan Ignacio, Pablo Agustín y Maxi te recordamos hoy al cumplir un año y un mes que partiste al cielo.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRAZA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Su esposo Rodolfo Antonio Giménez, sus hijos, María Belén, German, Joaquín, Pamela y Lucia, h Pol, nietos, y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio jardín del sol, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

CAMACHO, FRANCISCO DAVID (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. Prof. Pedro Villalva y flia, participan con profunda tristeza el fallecimiento de su compañero de trabajo de la Escuela Técnica Nº 2 Ing. Santiago Barabino. Nuestro más sentido pesame a sus familiares. Se ruega una oración en su memoria.

GALLARDO, BENJAMÍN ABDON (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Su esposa Rosa Pallares, sus hijos Verónica y Joaquín Gallardo y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio la misericordia, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

GALLARDO, BENJAMIN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Su madre Rosa Pallares, sus hermanos Verónica y Joaquín Gallardo, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la misericordia, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. "Señor ya esta ante ti, recibela en tu gloria". Su sobrino Julian Canllo, sus hijos Julian y flia, Ernesto y Miguel Canllo, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Abrazamos en e dolor a su hijo Beto, nietos, bisnietos y demás familiares. Descansa en paz tía Tomasa, te recordaremos con muco cariño.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Elena Hallak de Jorge e hijos Migui y familia, Adriana y Katti Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos difíciles a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Andrés Pereyra, participa con dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo Beto. Ruega oraciones en su memoria.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. "Señor ya está ante tí recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno". José Elias Siufi y familia, participan y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Elevando oraciones en su memoria.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar". Miguel Angel Siufi y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos dificiles momentos. Rogando oraciones en su memoria.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Angélica de Prado, sus hijos Lorena, Javier e Ivana, participan con profundo dolor el fallecimiento de mi querida "Mamina". Rogamos oraciones en su memoria.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. La despedimos con amor a nuestra querida amiga (Tumi). Sus amigos de toda la vida: Ramón Rojas, Magui Carrizo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel José y Viviana participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Migui Sarquiz, su esposa Cristina, sus hijos Andrea, Germán y María Eugenia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Su cuñada Negrita Leiva y sus sobrinos Tito y Viviana participan con pesar su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a la familia de la querida Tomasa rogando por su descanso en la gloria del Señor.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Con gran tristeza y dolor despedimos a nuestra prima : Tomasa Blanca Jorge de Abdala, sus hijos Silvia y Ricardo acompañan a la flia. Descansa en paz.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. "No llores si me amas… Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo… Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos…". Ignacio Vladimiro Gallardo (Vladi) participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Betochi, nieto y demás familiares en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Domingo Juan (Toti) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan y abrazan a Betochi y familia en este doloroso momento.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. José Musso, Susana Cabral, Hernán Musso y Ana Zamora, despiden con tristeza a su querida tía, fotaleza a toda la familia. Que en paz descanse.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Antonio Virgilio Castiglione, su esposa Graciela Cazaux y sus hijos Natalia, Rafael y Lucía, participan con pesar su fallecimiento. Ruegan por el eterno descanso de su alma. Acompañan en sus sentimientos a su hijo Guido, a Cristina y a sus hijas.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimineto y acompañan a Guido en este triste momento.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Mi apreciada y querida Doña Mirta, que tristeza fué enterarme que habias partido de este mundo. Ya estás gozando de la compañía de tu querida hija, mi amiga Chunqui, nos dejó una señora con mayúscula esten orgullosos y resignados de ser sus familiares. Osvaldo Atenor y flia.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Nora Zapata, Raul Martín, y sus hijos: Romina, Agustina, y Francisco y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan con dolor, a su hijo Guido, Tina y familia.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Julio César Rodríguez participa el fallecimiento de la mamá de su amigo Guido. Ruega al Altísimo una cristiana resignación para toda su familia. Eleva oraciones en su memoria.

RÍOS. ANTONIA (Lola) (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Su hija Mabel, h.pol., nietos, nietos pol. y bisnietos despiden con profundo dolor los restos que fueron inhumados el mismo día en el Cementerio La Misericordia, La Banda. Rogamos una oración en su memoria.

RÍOS. ANTONIA (Lola) (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Sus hijas Rosa, Mabel y Pelu despiden con profundo dolor los restos que fueron inhumados el mismo día en el Cementerio La Misericordia, La Banda. Rogamos una oración en su memoria.

RÍOS, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Hijos Rosa, Mabel y Pelu, hijos politicos nietos y bisnietos participan de su fallecimiento sus fueron inhumados en el cementerio la Misericordia. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SANTILLÁN, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Sus hijos Carmen, Mary, Silvia, Lucila, Isabel, Segundo, Oscar, Walter y José, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Capilla.

SANTILLÁN, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. "Señor ya está ante ti recíbela en tu gloria". Su hija Silvia, su hijo político Martín, sus nietos Javier, Patricia, Vanessa, Alfredo y Claudia, sus bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIERRA DE BOLAÑEZ, NILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Sus hijos Celia, Carlos Jorge, Roxana, h. pol. nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardin del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SIERRA DE BOLAÑEZ, NILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Juan Gómez, Kattya y Juan Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañero Jorge. Ruegan oraciones en su memoria.

SIERRA DE BOLAÑEZ, NILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Claudia Herrera, participa con profundodolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

SIERRA DE BOLAÑEZ, NILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Isauro Pérez y familia acompañan a su amigo Jorge en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIERRA DE BOLAÑEZ, NILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Néstor Pérez participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Jorge. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SIERRA DE BOLAÑEZ, NILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Nancy Blanco acompaña en tan triste momento al compañero Jorge. Eleva oraciones en su memoria.

SIERRA DE BOLAÑEZ, NILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Raul Miranda participa con pesar el fallecimiento de la madre de su compañero Jorge. Ruega oraciones en su memoria.

SIERRA DE BOLAÑEZ, NILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Teresa Unzaga participa con pesar el fallecimiento de la mamá de Jorge. Ruega oraciones por su alma,

SIERRA DE BOLAÑEZ, NILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Marilé Casado participa con dolor el fallecimiento dela madre de su compañero Jorge Bolañez. Ruega oraciones en su memoria.

SIERRA DE BOLAÑEZ, NILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Directorio y personal del Diario el Liberal S.A participan el fallecimiento de la madre de su empleado y compañero Jorge Bolañez, acompañan a la familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

GÓMEZ, RENÉ OSCAR (q.e.p.d.) Faleció el 24/12/20|. Al cumplirse un año de su partida a los brazos del Señor, su esposa Ada B. Costilla, sus hijos Miriam y Yoyi; Roxana y Pipi; sus nietos Cristián, Javier, Franco e Iván y bisnietos, invitan a la misa a realizarse hoy 26/12/21 a las 19 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, para pedir por su eterno descanso.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRERA, GASTÓN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Sus padres Mónica, Gustavo, hermanos Malena, Alexia, Joaquín y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Servicio ORG. AMPARO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CEJAS, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Su hermano político Carlos Serrano, su concuñada Rosa Ysla; sus sobrinos Carlos y David Serrano junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan plegarias en su memoria. Choya.

CEJAS, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Dale el descanso eterno. Sus sobrinos Carlos, Isabel, Carlos Anibal, Ana y Paula Orona Tofanelli participan con dolor su fallecimiento. Choya.

CEJAS, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Que en paz descanse. Sus sobrinos José, Héctor, Isabel, María, Claudia, Rito y Lucia Tofanelli junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Choya.

CEJAS, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Juan Carlos Orona, Sergio Orona y flia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la directora de la escuela N° 97, Susana Cejas. Choya.

CEJAS, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Lito Serrano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno. Choya.

CEJAS, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Personal docente, de maestranza, alumnos y la comunidad educativa de la escuela N° 97 Dr Castro Barros junto al Jardín de infantes anexo N° 236 Mi Trencito de Estación La Punta participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la directora de la institución, Susana Cejas. Choya.

CEJAS, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Marta Silva de Serrano; sus hijos Valeria, Cecilia y Sergio Serrano junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

CEJAS, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Confiamos en tu palabra Señor. Sus hermana política Nora Serrano de Villalba, su concuñado Pedro Villalba; sus sobrinos Ana y Luis Mansilla junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

CEJAS, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Dalinda de Espeche; sus hijos Polilla, José Domingo, Yaqueline y Barbarita junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares ante esta irreparable pérdida. Choya.

CEJAS, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Su concuñado Cesar Serrano; sus sobrinos Jesús Serrano y Alcira Diaz y sus sobrinos nietos Tamara, Fátima y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

CÓRDOBA, BEATRIZ DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. "Solo muere a quien se olvida; y nosotros no te olvidamos". Al cumplirse 7 meses del Fallecimiento. Invitamos a la misa en su memoria el 24.12 a las 19.30hs. en el Capilla San Isidro de Nueva Francia. Invitan sus hijas; nieto y familiares. Rogamos una oración en su memoria.

CRUZ, YNÉS ASTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. "Que el Señor te tenga a su lado, como nosotros en el corazón y haga brillar prara ti la luz que no tiene fin". Su esposo, su hermana, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CRUZ, YNÉS ASTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. En memoria de mi madre, amiga, maestra y confidente leal de mis días. Mis ojos no dejarán de llorar tu partida. Te llevaré en lo más profundo de mi corazón... Su hija Laura. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Brea Pozo.

CRUZ, YNÉS ASTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Gracias infinitamente por todo el amor que nos brindaste, te vamos a extrañar, siempre te llevaremos en nuestros corazones. Su hija Laura, su hijo político Abel, sus nietos Valentina y Salvador, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CRUZ, YNÉS ASTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Su consuegra Elsa Barraza, participa con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

SUÁREZ, VIVIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Su esposo Walter Ledesma, sus hijas, Martí, Luana, Jenny y Cintia, sus padres Rogelia y Miguel, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de rodeo de soria, cob norcen s.r.l servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.