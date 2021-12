FÚNEBRES | 27 de diciembre del 2021

26/12/2021 - 22:27 Funebres

FALLECIMIENTOS

26/12/2021

- Ramón Antonio Altamiranda

- Jaime Simón (La Banda)

- Cira Margarita Campos

- Clemente Lídoro Robledo

- Luisa Elena Basualdo (La Banda)

- Griselda Rosales (Las Delicias Dpto. Pellegrini)

- Marianela Cejas (Añatuya)

- Olga Florentina Pérez

- Mirta Cristina Ibáñez

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUIS DURVAL BASUALDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/12/21 y espera la resurrección.

Bienaventurados los puros de corazón por que verán a Dios, el Cielo te recibe descansa en el amor del Padre Y que brille para ti la luz que no tiene fin" Sus ex compañeros de la escuela primaria y amigos del grupo de whatsapp "LOS SEPTIMOS". Luis caro, Carlos F, Fabiana S, Gustavo M, Jorge B, María de los Ángeles L, Patricia M, Raquel I, Rodolfo D, Rtuh C, Silvina I, Claudia M, Gustavo A, Daniel G, José A, Marcela D, Rita G, Valeria C. participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso y la pronta resignación cristiana de su familia.

RECORDATORIO

ANDRÉS OMAR CÁCERES (Cuni) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/10/21 y espera la resurrección.

“Primera Navidad sin nuestro hermano mayor. Que tristeza en nuestra mesa. Pero con la seguridad que ya te reencontraste con nuestros padres y tu hermano Chingolo”. Sus hijos Micol (A) e Ignacio Cáceres; sus hermanos Peri, Fernando, Ana, Carolina, Víctor y Edgardo Cáceres; Domingo Abdulajad; sus sobrinos Raúl y Natalia e hijos Santiago, Emiliano e Iván Acuña Cáceres; Ramón y Lucía e hijos Maximiliano, Jonás, Nahiana y Mikaela Salvatierra Cáceres; sus primos Pablo y Natalí Basualdo, Ricardo y Rosa Montenegro; José Caro y respectivas flias., te recordamos y jamás te olvidaremos. Siempre en nuestros corazones.

CARABAJAL, CRESCENCIO - (Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 24/12/2021 y espera la resurrección:

La Señora Presidente Interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, Equipo de Asesores de Presidencia, Directora de Sumarios ,Directores Generales de los todos los Niveles Educativos, Director General de Administración,Directora General de Personal, miembros del Tribunal de Disciplina, Vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos Niveles, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal y personal del Organismo participan el fallecimiento del padre del empleado de la oficina de Seguro Escolar, Sr Eduardo Carabajal y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

INVITACION A MISA

RENATO CIOCCI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/21 y espera la resurrección.

Al cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Su esposa María Elsa Papainni, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

Crio. HÉCTOR HORACIO FIGUEROA (Tito) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/12/21 y espera la resurrección.

“Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios”. Sus hijos Sergio y Franco, su madre Mary, sus hermanas, hermanos políticos, su madre política Isabel y sobrinos agradecen profundamente las muestras de condolencias, acompañamiento y afecto recibidas en los momentos de profunda tristeza y dolor e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

ANTONIO HIPOLITO INGRATTA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/12/11 y espera la resurrección.

Felices los que tiene el corazón puro, porque verán a Dios. Querido Antonio fuiste un padre ejemplar y comprensivo y mejor compañero en el caminar por la vida. Que el Señor te tenga en su gloria.

Su esposa Ángela Marquetti, sus hijos José Antonio, Ernesto Daniel y Graciela; Dra. María Marta y Dr. Ariel Cáceres y demás familiares invitan a la Santa Misa en la iglesia Catedral a las 20 hs.

INVITACION A MISA

ANTONIO HIPOLITO INGRATTA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/12/11 y espera la resurrección.

“ Yo soy la resurrección, el que cree en mi no morirá jamás”. Querido abuelo, nunca te olvidaremos, vivirás siempre en nuestros corazones. Sus nietos María Florencia, Eugenia Cecilia, José Antonio, Andrés Martín y Enzo Daniel; Narela Aylen y Maira Micaela Ingratta, Sofía Catalina, Ema Victoria y María Pía Cáceres Ingratta y su bisnieto Benjamín Fernández Ingratta invitan a la misa hoy a las 20 en hs en Catedral Basílica.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JAIME SIMÓN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/12/21 y espera la resurrección.

La cámara de Comercio e Industria de SDE, participa con dolor el fallecimiento de su socio y acompaña a su familia en este momento.

JAIME SIMÓN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/12/21 y espera la resurrección.

IOA, lamenta su fallecimiento y acompaña en el dolor a su hijo Jaime y familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JAIME SIMÓN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/12/21 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JAIME SIMÓN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/12/21 y espera la resurrección.





Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JAIME SIMÓN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/12/21 y espera la resurrección.

Sus hijos Norma y Simón Jaime, sus nietos Nerea, Nicolás, Selena, Abril, Gustavo y Adolfina, sus bisnietos Mila y Luna, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Jardín del Sol, servicio realizado por COMPLEJO VELATORIO PARQUE (Belgrano y San Juan La Banda)Tel 4219787.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIANELA CEJAS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/12/21 y espera la resurrección.

La comunidad educativa del Instituto de Formación Docente N° 1 de Añatuya, despide con profundo dolor a la alumna Marianela Cejas, quien cursaba el Profesorado de Educación Inicial.

RECORDATORIO OLGA ISABEL MARTINEZ DE PÁEZ. (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 15/12/21 y espera la resurrección.

Contigo mamá no conozco de muerte, sólo sé que el amor entre madre e hijo se mantiene fuerte e intacto mucho más allá de la muerte. Ayer, se cumplieron nueve días de tu partida y me llegan con mas fuerzas tus recuerdos para mantenerte en mi corazón. Tu hija Myriam ,tus nietos Abel, Carolina,Leandro y Luisina, tus bisnietos Juan Cruz y Nazarena.

RECORDATORIO

MANUEL ALBERTO MAYA. (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/12/2002 y espera la resurrección.

Cuando se nos va un ser querido, nunca nos deja del todo, su recuerdo permanece por siempre en nuestro corazón. Su esposa Dominga Banegas, sus hijos: Manuel Alberto y Karina, Nora Graciela, Carlos y Silvina y su nieto Mateo lo recordamos con cariño a 19 años de su partida y pedimos por el una oración.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRTA CRISTINA IBAÑEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/12/21 y espera la resurrección.

“Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”. Su esposo Enrique Ingratta, sus hijos Germán, Analía y Aurora Ingratta, su hijo político Juan Pablo Suárez, sus nietos Sebastián, María Victoria, Tomás y Sofía participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JAIME SIMÓN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/12/21 y espera la resurrección.

La familia Simón esta de duelo .Acaba de partir a la casa del Señor su hijo Jaime , hermano y socio de Luis Roger de la única Empresa de Fideos Tio Nico que queda en La Banda .

Por esto Luis y Celina Ledesma sus sobrinos, Teresita ,Ricardo,Nela , Rene , Mercedes Mario ,Luis ,Ivana con sus respectivas familias lo despiden con mucho cariño y dolor a su querido Tio Jaime , y hacen extensivo a sus primos Jaime , Norma , Gabriela y Gustavo e hijos .

Jaime descansa en Paz con tu querida Norma.

ALTAMIRANDA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Su cuñado Roque Díaz, sus sobrinos Silvana, Aldo, Ely y Roque, sus sobrinos nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

BASUALDO, LUIS DURVAL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Sus primas Elvira Nottari de Sanvitale y familia Claudia Nottari y familia; Karina Basualdo y familia participan con dolor su fallecimiento.

BASUALDO, LUIS DURVAL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Brille para él la luz que no tiene fin". Consternados ante su inesperada partida, su tía Mafalda Basualdo de Frola, sus primos Héctor Frola y Lucía Venturini de Frola y sus sobrinos Daniel, Lucrecia y Romina Frola participan con profundo dolor, acompañan a la familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

BASUALDO, LUIS DURVAL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Sus ex compañeros de la escuela primaria participan con profundo dolor de su partida el reino celestial y ruegan por su eterno descanso y resignacion familiar y que brille para el la luz que no tiene fin.

CAMPOS, CIRA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Sus hijos Luz, Marcelo y Marcela, sus hijos políticos Carlos y Eny, sus nietos Florencia, Yamile, Elias y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento". Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

CAMPOS, CIRA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Su hija Luz, su esposo Cesar, su nieta Florencia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz.

CAMPOS, CIRA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Su hija Marcela Alejandra Mitre, su hijo político Carlos Chedda, sus nietos Yamile y Elías Chedda, participan con profundo dolor el fallecimiento de su madre, suegra y abuela tan querida. Elevamos oraciones en su nombre. "Estarás para siempre en nuestros corazones, querida Magui".

CAMPOS, CIRA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Su consuegra Silvia De La Fuente de Chedda, sus hijos Patricia, Evangelina, Silvina, Eugenia y Carlos con sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida Maguita. Elevamos oraciones en su memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno" Amigos y ex compañeros de la Escuela Pedro Francisco de Uriarte- Loreto de su hijo Luis Azar lo acompañan en tan doloroso momento, igualmente a sus hijos Gustavo, Gabriela, Cesar y familias. Elevan oraciones en su memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Ángela Soria, Matilde Soria, Irene Bonetto, Eugenia Bonetto, Raúl Fernández y familia, acompañan a su hijo Gustavo Azar y a toda su familia en este momento tan difícil. Elevan oraciones en su querida memoria

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Maria Cristina Frediani y Miguel Angel Rodriguez, lamentan profundamente el fallecimiento de Patricia y acompañan a Humberto y flia. en este momento de gran dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Sus vecinos y tíos del corazón, Walter Hipólito Carol, Nilda Vitetta y sus hijos Martín, Walter, Sergio, Jesús, Natalia y Negrita y sus respectivas familias, participan con profundo dolor de su partida al cielo y con fe de que está disfrutando de la presencia divina de Nuestro Señor. Elevan oración en su memoria.

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Martha Fares de Amil Feijóo, sus hijos Silvia, Manuel, Mariana y Celeste y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

IBÁÑEZ DE INGRATTA, MIRTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Su hijo Germán, sus nietos Sebastián y María Victoria Ingratta participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE INGRATTA, MIRTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Su hija Analía Ingratta, su nieto Tomás Bernat Ingratta participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE INGRATTA, MIRTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. "Mami, tu hermosa sonrisa la guardo en mi mente y tu amor vivirá por siempre en nuestros corazones. Te amamos". Su hija Aurora, su hijo político Juan Pablo Suárez y su nieta Sofía Suárez Ingratta participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE INGRATTA, MIRTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. El Consejo de Facultad, La Decana y el Equipo de Gestión de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCSE, acompañan a la Profesora Lic. Aurora Ingratta en este doloroso momento. Elevan oraciones rogando el descanso en paz y eterno de la mamá de su compañera.

IBÁÑEZ DE INGRATTA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Angelina Campana, Cristian Ganin y familia, acompañan a su hija Aurora en este momento tan difícil. Ruegan oraciones para su eterno descanso

IBÁÑEZ DE INGRATTA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Irene Bonetto acompaña a su querida amiga Aurora en este momento tan doloroso. Reza por el descanso en paz y eterno de la mamá de su amiga

IBÁÑEZ DE INGRATTA, MIRTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Contadores Hugo Giménez y Rubén Giménez, y familia lamentan con mucho pesar el fallecimiento de la mamá de nuestro querida compañera Licenciada María Aurora. Ofrecemos, con sincero cariño, nuestras condolencias a toda su familia. Oremos pidiendo por su eterno descanso.

IBÁÑEZ DE INGRATTA, MIRTA CRISTINA (q.e.p.d.) falleció el 25/12/21|. Las amigas de su hija Aurora: Lucrecia Cisneros, Mariángeles Auat y Jazmín Auat, participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUÁREZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Sus hijos Martín, Luis, Griselda, Marta y Ema, nietos, bisnietos y tataranietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Piedad. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Realizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PÉREZ, OLGA FLORENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Sus hijos Perez Juan Alberto y Perez Sandra Elizabeth, sus nietos Perez Taid, Perez Juan Sebastian, Perez Morena Lucia, Perez Nahiara, su ahijada Yola y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Desnanso. (Capital - Santiago del Estero). Cob. Caruso Cia. de Seguros S.A. Servicio Realizado por la EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L H. Irigoyen 531. Tel. 4-296027.

ROBLEDO, CLEMENTE LÍDORO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Sus hijos Augusto, Ana Elizabeth y Vanesa, sus hermanas Élida de Ibáñez, Hilda de Bliman, sus sobrinos Alberto, Daniel, María Inés, Fernando, Claudio, Yanina, Alejandra, Francisco, María Pia, Maria Belén, Milagros, Florencia y Ana Paula, participan su fallecimiento y acompañan su dolorosa partida. Que el Señor lo reciba en sus brazos ya que se dedicó en honrar y dar la palabra de Dios. Hasta siempre amado Gringo.

ROBLEDO, CLEMENTE LÍDORO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. "El Señor cubra con su manto de misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos". Sus sobrinos nietos Thiara, Zaira, León, Ignacio, Manuel, Ulises y Olivia, te queremos y no te olvidaremos.

ROBLEDO, CLEMENTE LÍDORO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Sus amigos Mario Enrique Anna y María Esther Anna y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Gringo. Con el recuerdo de nuestra juventud compartida y con la gracia de Dios, elevamos oraciones en su memoria.

ROBLEDO, CLEMENTE LÍDORO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Alba Camaño de Ávila junto con sus hijos Inés, Teresita, Roberto y Nancy, y sus respectivas familias acompaña en el dolor a su hermana Anita y sus hijos Augusto, Anita y Vanesa Robledo. Ruega una oración en su memoria.

ROBLEDO, CLEMENTE LÍDORO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Inés Ávila, sus hijos Carlos; Mariana y Sergio; Javier y Carla; Carolina y Pablo Gorosito; sus nietos Mateo Romano, Francisco y Avril Gorosito participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Sus sobrinos Teresita Simón, Ricardo Passone y sus hijos Luciana, Santiago y Tomas, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Noemí Elean de Chaud, y sus hijos Ariel Chaud y flia; Paola Chaud y flia., participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Cecilia y Enrique Agüero, Adriana Ick, Gregorio y Elena Basbus, Alfredo y María Sal, Luis y Mercedes Di Pierro, Angélica y Omar Jugo participamos con profundo dolor el fallecimiento de Aldo, quien fuera gran amigo de nuestro padre Pablo, y acompañamos con afecto a Mamili, Mariana, Federico, Fernando e Ignacio en tan doloroso momento

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Rodolfo Uequín y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo y maestro. Ruega una oración en su memoria.

SIERRA DE BOLAÑEZ, NILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Los compañeros de Sección Armado del Diario El Liberal de su hijo Jorge Bolañez: Carlos Maldonado, Carlos Reynaga, Daniel Montes, Fernando Cáceres, Alejandro Roldán, Leonardo Nazer, Pablo Álvarez y Gustavo Gallo participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CORIA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/14|. Estas conmigo a través del tiempo, y a pesar de la muerte vives en mi mente cada vez que te pienso y en mi corazón en cada latido. Aunque duela acepto tu partida y solo le pido a Dios que te permita descansar en paz por toda la eternidad. Su madre Olga Vizcarra, sus hermanos Alejandro y Cristina Coria, su cuñado Andrés Mercado y sus sobrinos Macarena y Guillermo Mercado, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20hs en Catedral Basílica al cumplirse 7 años de su fallecimiento.

ZELADA, MAYRA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/99|. Mayra amada hijita, Feliz Cumpleaños, hoy estarás junto a tus abuelos, hermana, tíos, padrino, tu primo Alvarito y tus amigos Moto Ríos y Ale Tiberti. Cuánto tiempo ha pasado y aún te recodamos y te llevamos en el corazón. Nunca te olvidaremos hijita mía. Tus padres Nena y Bocha Zelada, hermanos, cuñados, sobrinos, pirmos y tíos te recordaremos siempre. Descansa en paz.

OVEJERO, EDUARDO FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. "Caminante no hagas ruido que Eduardo se ha dormido en los brazos del Señor. Con gran dolor ante tu inesperada partida, al cumplirse 1 año y 6 meses que partiste de este mundo dejando un gran vacio en nuestros corazones. Esper su resurreccion. Su esposa Rosa Storniolo, sus hijos Roxana, Claudia, Alicia, Arturo y Karina, su hijo político Luis Villalba, sus nietos Lautara, Amadeo, Eduardo y Ángel, invitan al responso que será realizado el dia 28 a las 8,00 hs. en el Parque de la Paz.

BASUALDO, LUISA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Su esposo Juan, sus hijos, Marcelo, Rodrigo, Estela, Mauro, Carlitos y Diego, sus nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio La Misericordia cob norcen s.r.l, servicio realizado por NORTE BENFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

GALLARDO, BENJAMIN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Su amigo Jorge Jaimez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oracines en su memoria.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Te conocí allá por diciembre del ´89, cuando comencé a salir con tu nieta "Uky", la cual después de varios años (ocho) resultó ser mi esposa. Me quedan buenos recuerdos tuyos. Entre los que destaco cuando me acompañabas en mis viajes con mi camión. Siempre presente, inclusive, hasta cuando me mandaba alguna macana, estabas de mi lado o cuando necesité alguna mano, en momentos complicados económicamente, también lo estuviste. Tus nietos y bisnietos, tienen que sentirse orgullosos porque nunca los desprotegiste. Vuela alto, Tomasa como solía decirte. Me quedan los buenos recuerdos. Hoy reencontrándote con tu esposo Juan, tu hijo Carlos y tu nieta Uky, mi esposa no te vi últimamente porque quería quedar con tu mejor imagen, abrazo al cielo. Su nieto político Jorge Jaimez.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Que en paz descanses querida tía. Ilda Jorge de Nassif y sus hijos Silvia, Daniel y Eduardo con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Omar Jaimez y Sra. Sandra e hijos Sole, Omar (h) y Aylén, participan el fallecimiento de Tomasa. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. José Luis Pérez Carletti y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. mamá de su entrañable amigo Cont. Guido y acompañan a toda la familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. José Luis Castiglione, Ignacio Castiglione, María del Carmen, Fernando, Ana Cecilia, Agustín y José Ignacio Lugones Castiglione, Ana María Castiglione y María Inés Castiglione y sus respectivas familias lamentan el fallecimiento de la madre de su estimado amigo Guido y acompañan a toda la familia.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. María Estela Ávido de Sialle, junto a sus hijos Mariana, Federico, Fernando e Ignacio Sialle y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PEREYRA, CRISTIAN SABU (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Su esposa Evely, hija Ana, hijastro Tiziano, su suegra Layda, suegro René, cuñados Walter y Gabriela concuñado Iván participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Relizado Por Nueva EMPRESA GOROSTIZA.

SIERRA DE BOLAÑEZ, NILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Miguel Formini participa y acompaña a su hijo Jorge por el fallecimiento de su mamá. Eleva oraciones en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Sus amigos y vecinos Raúl Urrere, Aníbal Pellegrini, Estela Urrere y sus hijos Mariana, Aníbal y Carolina, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad e hijos Domingo Gabriel, María Laura e Ignacio Jorge participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos con profundo dolor

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Amigo, que vació tan grande has dejado con tu partida! Gracias por compartir sueños todos estos años. Gracias por estar siempre presente cuando lo precisé. Gracias por tus consejos. Gracias por todo. Ahora que estás con tu "viejita", sepan que los quise y los extrañare como padres. Acompañamos a la familia en tan duro trance. El arqui Martearena y familia

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. A.J.Belarmino Piñón e hijos, participa su fallecimiento y envía sus condolencias a su flia..

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Carmelo Falcione, Raquel de Falcione y su familia, participan con hondo pesar el fallecimiento de su gran amigo Jaime. Rogamos consuelo para su familia y que brille para él la Luz que no tiene fin.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Señor, ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno". Eddy Chara, Sandra Savino y sus hijos Federico, Iliana y Felipe participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera amigo compañero ejemplo y padre por momentos. Acompañan a sus hijos Jaime, Norma y familias. Y en especial a su hermano Luis en tan terrible pérdida. Ruegan oraciones por su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin..

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Ramón Passone, María E. Urrere y María Elena Passone participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Roberto E. Passone y familia lamentan profundamente su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Miguel Ángel Siufi y flia, despiden con cariño al querido Jaime, distinguiendo en el a una personalidad de nuestra comunidad y elevan oraciones por su descanso eterno y pronta resignación de sus familiares.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. José Elias Siufi y flia, participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en este inevitable despedida, haciendo oraciones por su descanso eterno y cristiana resignación.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. La Fundación Banco de Alimentos participa el fallecimiento del padre de su miembro fundador Jaime Simón (h), acompañando a el y sus familiares, elevando oraciones por su descanso eterno y pronta resignación.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. El personal de Simón Hnos SA (Tío Nico) administrativos, comerciales y de producción, participan con dolor el fallecimiento del Sr Jaime Simón quien fuera socio fundador y director de la empresa y acompañara el crecimiento de la misma durante toda su vida, siendo uno de los pilares fundamentales. Rezan por la resignación de la familia y elevan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin"

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. El comité Ejecutivo de Simón Hnos participa con dolor el fallecimiento de quien fuera su socio fundador y director actual de la empresa. Acompaña a sus hijos, hermano, sobrinos y nietos en esta irreparable pérdida. Que brille para él la luz que no tiene fin. Informa además que sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Propietarios y personal de Autoservicio Super Eli, participan con profundo dolor, la partida de don Jaime. Su alma descanse en paz.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Walter Azuz, Nicky Cano y familia, acompañamos a Normita, Jaimito y sus respectivas familias en este momento de tristeza por la partida de don Jaime, un ser tan querido y respetado por todos los que tuvimos oportunidad de conocerlo.

ROLDÁN DE SILVA, NILDA ESCOLÁSTICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/2|. Su esposo Félix (Chito), sus hijos Padre Darío y Hernán, participan con gran dolor su fallecimiento e informan que sus restos fueron sepultados en el cementerio de Añatuya.

ROSALES, GRISELDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Sus hijos Aldo, Rubén, Adolfo, Roberto, Yolanda, Norma, Mari y Andrés, h Pol, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Las Delicias Depto. Pellegrini, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

SALTO, DOLLY (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Su vecina Teresa Coronel, hijos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral.

SALTO, DOLLY (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Orlando Figueroa y familia, participan su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

CARRASCO DE DURÁN, ISABEL (Ischa) Falleció el 17/12/20|. Mami querida hoy hace un año que no estás conmigo y aun no puedo creer todo lo que paso después, que pesadilla Dios mío. Solo le pido a Dios que estén el cielo junto los tres. Te extraño, te necesito. Pero vives en mí y en mis recuerdos, en tus plantas, tus recetas y en mi corazón. Te amo hasta que nos volvamos a encontrar. Tu nieta Verónica Chacana Duran.