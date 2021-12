FÚNEBRES | 28 de diciembre del 2021

27/12/2021 - 22:42 Funebres

FALLECIMIENTOS

28/12/21

- Julia Silveria Ávila (Villa Robles)

- Clemente Lídoro Robledo

- Hugo Rafael Toloza (Choya)

- Cristian Ariel Alomo

- Rina Lucrecia Cáceres

- Nelson Víctor Mansilla (La Banda)

- Eduardo Lescano (La Banda)

- Carlos Jesús Ávila

Sepelios Participaciones

ALOMO, CRISTIAN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/21|. Sus padres Cristian Alomo y Marisa Medina, su hermano Bautista, sus padrinos Martín y Marina, sus tíos María, Selva, Juan y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs., en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telefono. 4219787.

ÁVILA, CARLOS JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/21|. Su madre Rubia Coronel, sus hijos Franco, Gonzalo y Sofía, sus hermanos Ariel, Javi y Pablo participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9:30 en el cementerio El Descanso. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BASUALDO, LUIS DURVAL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Hermano que rápido te fuiste, volaste muy alto, sin tiempo de despedirnos. Nos queda pensar que el apuro era reencontrarte con papá. No se puede volver atrás la historia y reparar tu corazón y sus heridas, sé que te llevas un puñado de recuerdos y hasta podría adivinarlos, momentos vividos de la mano de papá y de la mano de tu hijo, únicos eternos. Ya no recibiré mensajes que empiezan con un: "Hermana Querida" ... y como no extrañarlos. Descansa en paz Estarás eternamente en el recuerdo de tu madre Toiki. Su hermana Adriana, su hno. pol. Ciro y sobrinos Emilio y Marcia, quienes ruegan una oración en tu memoria.

BASUALDO, LUIS DURVAL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. "Recibelo Señor en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para él la luz que no tiene fin". Su tía Elsa Liliana Coran, primos Andrea, Raul, María del Huerto, Natalia e Ivanna y sus respectivas familias participan con profundo dolor su inesperada partida. Vuela alto Luisito, tus papá te esperan.

BASUALDO, LUIS DURVAL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Tus amigos y compañeros de la Dirección de Estudios y Proyectos, participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria, sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz.

BASUALDO, LUIS DURVAL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Su desconsolada suegra Chonona, su cuñada Roxana, participan con dolor su inesperado fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el Parque de la Paz.

BASUALDO, LUIS DURVAL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. La comunidad educativa del colegio Fundacion Cultural "La Brasa", participa el fallecimiento del esposo de la Sra. prosecretaria de la Institución; Prof. Claudia Cáceres. Elevando plegarias por su eterno descanso.

BASUALDO, LUIS DURVAL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Lic. Mercedes Ferez, acompaña con gran pesar a su excompañera y amiga Prof. Claudia Cáceres y a su querido hijo Martín ante tan irreparable pérdida familiar. Ruega oraciones en su memoria.

CÁCERES, RINA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/21|. Su hija Valeria Cáceres, sus hermanos Carlos, Marisa, Eva luz, Adriana, Clamar, Nancy, Graciela y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs en el cementerio del Zanjón- Dpto. Capital. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

CÁCERES, RINA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/21|. "Que Jesús sacramentado te reciba en tus brazos y brille para ti la luz que no tiene fin". Su hermana Nancy, su hno pol. César y sus sorbrinos Julio, Matías y familia y Leandro y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, RINA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/21|. Hermana que triste tu partida, el Señor te tenga en la gloria. Su hermana Adriana, su hno. pol. Ramón, sus sobrinas Florencia, Karen y Sofía, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. "Vivirás por siempre en nuestros corazones".

CÁCERES, RINA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/21|. Es profundo el dolor que nos dejas. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Su hermana Eve Luz, su hno. pol. Luis y sus sobrinos José, Javier y Conrado participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, RINA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/21|. Lamentamos tu partida y que brille para ti la luz que no tiene fin. Su hermano Clemar, sus sobrinas Agustina, Martina y Guillermina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CÁCERES, RINA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/21|. Hermana querida, hoy lamento tu partida, pero sé que me acompañarás por siempre. Su hermana Marisa y sus sobrinas Lourdes y Milagros, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, RINA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/21|. Hermana querida, que Dios te tenga en la gloria. Su hermano Carlos, su hna,. pol. Susana y sobrinos Esteban, Carlos, María y Cecilia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CÁCERES, RINA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/21|. Hermana querida que triste tu partida, pero me reconforta saber que ahora descansas en paz. Su hermana Graciela, sus sobrinos Mario, Víctor y Martín participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, RINA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/21|. Tía querida el dolor que deja tu partida es inmenso. Dios te tenga en la gloria. Su sobrino Emilio, su sobrina pol Romina, sus sobrinos Joaquin y Santiago participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, RINA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/21|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus sobrinos Iván y Karen participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, CIRA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. "De tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna". Maguita: Hoy con tristeza y lágrimas miramos con el alma tu partida al Reino Celestial, pero nos consuela el recuerdo de todos los momentos compartidos en tu hogar y en el nuestro, y que siempre nos hizo muy felices para gloria de Dios. Sus hermanos Omar, Gringa, Gorda, tus sobrinas Eugenia, Luciana y Teresita. Elevamos oraciones al cielo.

CAMPOS, CIRA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Tus compañeros de OSPLAD -Consejo local de Sgo. del Estero: Julio, Oscar, Nicolás, Inés, Daniel, Marisa, Ricardo y el consejero Orlando Gorosito participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra querida compañera Luz Mitre. Ruegan oracioes en su memoria.

CAMPOS, CIRA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Abel Jacobo Mitre (hijo), Angelina Mitre y Guadalupe Mitre, acompañan con inmenso afecto a sus hermanos Luz del Alba, Marcelo Daniel y Marcela Alejandra en este doloroso momento. elevan oraciones para el eterno descanso del alma de su Madre y para que Dios les conceda crsitna resignación.

CAMPOS, CIRA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Abel Jacobo Mitre acompaña a sus hijos Luz del Alba, Marcelo Daniel y Marcela Alejandra en este momento de tanta tristeza por el fallecimiento de su madre. Rogando a Dios les conceda pronta y cristiana resignación por tan dolorosa pérdida y que brille para Marita la luz que no tiene fin!

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. Mavel N. de Nader y su hija Mónica acompañan a sus hijos y demás familiares en tan doloroso momento y ruegan al Altisimo por el descanso en paz de su alma.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas flias, Mario Garcia Hernández y flia, participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos, acompañan en el dolor a sus hijos, nietos y demás fliares. Descansa en paz querida Syria.

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. C.P.N. Jorge H. Vittar, su esposa CPN Inés Casaubón, sus hijos Mauricio, María Soledad y Constanza participan con profundo dolor su fallecimiento.

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Luis A. Melem, su esposa María E. Ruiz, sus hijos Aldana y Emmanuel, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Guillermo Basbus,Victoria Yocca y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Con profundo dolor y sentido pesar. José Marcelo y Pablito Llanos despiden a su querida y amada prima Patricia, ser de una gran fortaleza espiritual que nos llenaba de luz a todos, quienes tuvimos la dicha de tenerla, gracias por tu humiladad y sencillez. Descansa en paz Patri, que el Señor y la Virgen María te reciban en sus brazos y brille para ti la uz que no tiene fin.

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Pedro Llanos y familia, participan con pesar el fallecimiento de su prima Patricia y acompañan en su dolor a su hija María Inés y a sus hermanos Humberto, Pepe y Carlos. Se ruega oraciones en su querida memoria.

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Julia Rosa Llanos participa con pesar el fallecimiento de su prima Patricia y acompaña a su hija y hermanos en este difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE INGRATTA, MIRTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Su prima Elsa Noemí Mayuli participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE INGRATTA, MIRTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Su vecina y amiga de toda la vida de la calle San Martín al 600, participa con profundo dolor su fallecimiento: Negrita Sosa y familia, Norma de Legido y flia, Carlos Díaz y flia, flia. Estanciero y Chuni Leguizamón y acompañan en este momento a sus hijos y demás fliares. Elevan oraciones en su memoria.

ROBLEDO, CLEMENTE LÍDORO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Nora Bravo Gómez de Cura e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Querido Gringo, descansa en paz.

ROBLEDO, CLEMENTE LÍDORO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. Su compañera Ana, sus hijos Vanesa, Ana y Augusto, su hijo político Braulio y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Mavel Navarro de Nader y flia hacen llegar sus condolescencia a su esposa e hijos. Ruegan el descanso eterno de su alma.

SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Hijos de Abdo Julian y Susana Sialle y sus respectivas flias, Mario Garcia Hernandez y flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Hacen llegar sus condelencias a su esposa Mamily, a sus hijos, hermanos y demas familiares.

TREJO, NÉSTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Te vamos a extrañar Cola, que Dios te de el descanso eterno. Tus compañeros Peritos Mercantiles de la Esc. de Comercio Antenor Ferreyra 5° año 4ta. división, promoción 1947 y a tu familia paz y consuelo.

Invitación a Misa

SALVATIERRA, IVÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/21|. Su madre Rosi, invita a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs. en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Ruego oraciones en su querida memoria. Besos al Cielo.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de sus matriculados, Contadores Humberto Garnica y José Luis Garnica. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. ) La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de los Contadores Humberto Garnica y José Luis Garnica. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

GARNICA, PATRICIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/21|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de los Contadores Humberto Garnica y José Luis Garnica. Que descanse en la paz del Señor.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Ing. César Francisco Pereyra, participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Betochi, nieto y demás familiares en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

JUAN DE JORGE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Hijos de Abdo Julian y Susana Sialle y sus respectivas flias, Mario García Hernández y flia, participan con profundo dolor la desaparición física de la querida Tomasa y saludan a su hijo Betochi, hija política, nietos y demás familiares. Descansa en paz querida Tomasa.

LESCANO, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Su esposa Lazarte Elba sus hijos Yolanda, Andrea, Daniel, Diego, Gustavo, Jorge, Martin, Valeria, Héctor y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 11.00 hs en el cementerio Jardín del Sol. Cob. Caruso Compañia Argentina de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MANSILLA, NELSON VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Su esposa Daniela Noemi Gonzalez, sus hijas Zaira y Tania Mansilla, sus padres Eduardo y Juana, su hermana Lorena y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento". (La Banda - Santiago del Estero). Servicio Realizado por EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L H. Irigoyen 531. Tel. 4-296027.

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Gustavo Kurán, Adriana de de Kurán, Cecilia y José Kurán y sus flias participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Guido y flia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria

MUSSO DE GALLEGO, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. "Brille para ella la luz eterna que no tiene fin". Ernesto, Elsa, Elena, Ricardo y Daniel Trucco con sus respectivas familias, despiden con tristeza a la querida tía Mirta y acompañan en estos momentos de dolor a su hijo Guido, Tina, y sus hijas. Elevan oraciones en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Sus sobrinos Teresita Simón, Ricardo Passone y sus hijos Luciana, Santiago y Tomás, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Sus sobrinos Dr. Enrique Alcalde, Dra. Nora Abalos, sus hijos Maria Noel, Javier Rodini, Maria Victoria y Enrique Alcalde,participan con hondo pesar el fallecimiento de su querido tio Jaime y elevan oraciones en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Rafael Antonio Canllo participa con profundo dolor su fallecimiento.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana participan con profundo pesar de su partida, y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Raúl Valladares y familia, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos y hermanos.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Pandu Balteiro, Koly Contreras sus hijos José Luis, Carlos y flia,Daniel y flia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos Norma y Jaime ,a sus nietos, a sus hermanos Luchy y Pupa, sus sobrinos y demás familiares. Que brille la luz que no tiene fin".

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Carlos F. Groppa y flia. participan su fallecimiento acompañando con profundo pesar a sus hijos y demás familiares en estos tristes momentos

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Mavel Navarro de Nader y su hija Mónica Nader acompañan a su hijo Jaime en este triste y penoso momento pero te queda el consuelo de haber tenido como padre a un excelente y honorable ser. Que el alma de Don Jaime descanse en brazos del Señor.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis con sus flais. Participan su fallecimiento con pesar y elevan oraciones por su eterno descanso.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Luis Daud, Anabel Molinari y sus hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Jaime y Nora y demás fliares. Rogando por el eterno descanso de su alma.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Compartimos este difícil momento de dolor y los acompañamos pidiendo a Dios fortaleza para toda la Flia. Magali Robles, Lida Robles de Vizcarra, Enrique Vizcarra, Romina, Virginia y Luciano Vizcarra y flia. Elevamos oraciones en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Sus amigos Roberto Serrano, Gachu Fiorini y sus hijos Rosario, León y Valentín. Acompañan a sus hijos Jaime y Norma elevando una oración en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Querido Nico te acompañamos por la irreparable pérdida de tu abuelo, a quien querias tanto y rogamos una oración en su memoria. Abuela Mone y familia.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Ing. Eliseo C. Monti y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Joaquín López Isla y Marta Elena Ovejero participan el fallecimiento del Sr.Jaime y acompañan a sus hijos y familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Propietarios y Personal de Todosanitario. Eleva oraciones al Altísimo por su eterno descanso. Pide al Señor consuelo y resignación para su familia.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Gilberto Parisini y Cristina Del Castaño y sus hijos Daniel, Cecilia y Víctor Zamora, Franco y Josefina Ferreira Lesye, Antonella y Sergio Rogel y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Directivos y personal de la Firma Perez Curbelo, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Luis Perez Curbelo y su esposa Claudia Miranda ,participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Pablo Presti Vigno y su esposa Betty Perez Curbelo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Transporte Santa Marta del Norte, propietarios y empleados, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel José y Viviana participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Miguel Sarquiz, su esposa Cristina, sus hijos Andrea, German y María Eugenia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|.Que tristeza saber que te fuiste amigo de tantos años y no pudimos juntarnos como deciamos cuando hablamos por Tel. Así es la vida amigo algun momento partimos y ya estás con tu querida Normita mi querida amiga de mi infancia ya nos encontraremos amigo. Descansa en paz. Resignacion a su querida flia., Jaime los amo mucho y los acompaño muchos años. Osvaldo Atenor y flia.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Las empresas MIJOVI S.R.L y SAFICO SA., participa su fallecimiento. Ruega oración en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Haydée Martinez de Alcalde, lamenta profundamente el fallecimiento de Jaime y acompaña a su familia en este momento de dolor.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Prof. Hugo Walter Ábalos, Dra. Nora Ábalos, Dra. Eugenia Ábalos, acompañan en el dolor a sus primos Norma y Jaime y a sus respectivas familias, elevando oraciones en su querida memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Carlos Zárate y Luciana Demasi y sus hijos Joaquina y Tomás Zárate participan con profundo dolor su fallecimiento.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Honorio Escalada, su vecino y amigo inseparable desde la niñez, participa con inmenso dolor su fallecimiento, recordando que al finalizar el 3º Cursillo de Cristiandad de Mailìn, escribiste en mi Misal "Ayer vecinos y amigos...Hoy hermanos". Descansa en paz y brille para él la luz que no tiene fin.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Familia Arce: Josefina Rodini de Arce, hijos José, Gustavo, Luis, Claudia y Mario y sus respectivas familias, lamentan su partida de quien fue un gran amigo de nuestro padre. Rogamos oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁVILA, JULIA SILVERIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/221|. Sus hijos Celia, Sofia y Tomás, su hermana Sofía, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento como sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Robles. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ÁVILA, JULIA SILVERIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/221|. La comision directiva de la Asociación de Docentes Independientes de los Niveles Medio y Terciario, acompaña a la Dra. Sofía Avila en la desaparición física de su señora madre. Sus restos fueron sepultados el 26/12/21 en el cementerio de Robles. Ruegan una oración en su memoria.

ÁVILA, JULIA SILVERIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/221|. Quien cree en Ti Señor sabe que es desplegar sus alas a la vida eterna y vosotros sus hijos esperar el reencuentro prometido. Amanda Anriquez y Raul Corbalan, acompañan a su estimada amiga Sofia Avila en el dificil momento dela desaparición física de su señora madre. Ruegan una oración en su memoria.

ÁVILA, JULIA SILVERIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. La comunidad de la Esc. Nº 99 "Lorenzo Goncebat", participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de las exdirectoras Sofía y Celia Ávila y ruegan una oración en su memoria.

ÁVILA, JULIA SILVERIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Federico Bravo y Gómez Serrano Ingrid, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Sofía y Celia Ávila, y ruegan a Dios para que reciba a su madre en la gloria eterna. Elevamos oraciones en su memoria.

BARRERA, GASTÓN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. Acompañamos a la flia. del Profesor Gastón Barrera en este momento dificil. Sus alumnos Soria Facundo y Soria Mauricio y flia.

BARRERA, GASTÓN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. La familia de Senderos, participa con profunda pena del fallecimiento de Gaston Barrera, Nuestro más sentido pésame a toda su familia.Te recordaremos siempre, con mucho cariño. Descansa en paz.

CEJAS, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Sus hijos Nena, Lilana, Susana y Daniel Cejas, hijos politicos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

CEJAS, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Confiamos en tu palabra Señor. La familia Taborda Cejas participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

CEJAS, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. En el cielo solo hay paz y quietud. La familia Lescano Cejas participa con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

SALTO, DOLLY (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Infinita tristeza nos dio su partida, Seño Dolly, siempre con una sonrisa, siempre amable, siempre tan acogedora y llena de luz, la vamos a extrañar Seño. Alejandra Varela y todo el personal del C.E.I. acompañamos con profundo dolor a su familiares.

TOLOZA, HUGO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. El personal de la Comisión Municipal de Choya participa con dolor el fallecimiento de su compañeros de tareas. Choya.

TOLOZA, HUGO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Personal de la Comisión Municipal de Choya participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo José Toloza en este duro trance. Choya.