FÚNEBRES | 30 de diciembre del 2021

29/12/2021 - 22:24 Funebres

Fallecimientos

- María Alejandra Puy Nassif

- Teresa Everilda Sayavedra

- Marcelo Jorge Montelpare (La Banda)

- María Felisa Navarro (La Banda)

- Ricardo Mariano Trullenque

- Julio Evangelisto Gómez

- Adelaida More (El Simbolar)

- Juan Manuel Coria

- Elpidio Luna (Villa Robles)

- Alberto Neri Gallardo

- Jacinta Sofia Díaz (Loreto)

- Víctor Lobos

- Joaquín Miguel Victorino Rey

- Gladis Benjamina Robles de Trejo (La Banda)

- Lidia Ramona Aguirre

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALBERTO NERI GALLARDO

EL VICEGOBERNADOR DE LA PVCIA, DR CARLOS SILVA NEDER, PARTICIPA SU FALLECIMIENTO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALBERTO NERI GALLARDO

EL SENADOR NACIONAL, DON JOSE EMILIO NEDER, PARTICIPA SU FALLECIMIENTO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO REY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/21 y espera la resurrección.

David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento, y acompañan con mucha tristeza a Rossana, a su hijo Joaquín y familia en este momento difícil de la vida. Ruegan oraciones a su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO REY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/21 y espera la resurrección.

Médico y amigo, te despedimos con profundo dolor y tristeza. Rulo que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Miguel Ángel Ferreyra, Teresita Montoto, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO REY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/21 y espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO REY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/21 y espera la resurrección.

Familia de Clínica del Pilar y sus hijos Lucía, Florencia, Evangelina y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARIA ALEJANDRA PUY NASSIF

Falleció el 29 de diciembre de 2021.

El subsecretario de Prensa, Difusión y Ceremonial, Carlos N. Argañaraz, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ALEJANDRA PUY NASSIF

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/21 y espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIA ALEJANDRA PUY NASSIF

Falleció el 29 de diciembre de 2021.

El Jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIA ALEJANDRA PUY NASSIF

Falleció el 29 de diciembre de 2021.

El Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOAQUIN MIGUEL REY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/2021

La Cooperativa de Cirugía Laparoscópica de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento del querido Dr. Joaquín Miguel Rey, quien fuera fundador, ex president y miembro de la misma. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOAQUIN MIGUEL REY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/2021

y espera la resurrección.

La Sociedad de Endoscopía Digestiva de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido colega Dr. Joaquín Rey, rogando su descanso en paz y oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

IRMA CARABAJAL DE FEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/9/21 y espera la resurrección.

Querida Madre, hoy cumplirías tus 101 años, no habrá fiesta familiar, pero seguramente festejaras en el Cielo rodeada de ángeles y junto a tus seres queridos. Nosotros te evocamos y regalamos nuestro amor y recuerdo incondicional. Te damos gracias por tu sabiduría y experiencia que se evidenciaba en cada pensamiento, en cada palabra o consejo que nos brindaste. Cada recuerdo tuyo es un mimo para nuestras almas, un oasis en el desierto de la pena, y el dolor que nos invade, al no verte, escucharte o sentirte. Estamos aprendiendo a vivir contigo en el corazón y con la creencia que hay un Cielo hermoso que nos espera, para vivir eternamente Feliz a tu lado Madre querida, siempre fuiste y serás un ser lleno de luz y esperanza, que nos acompañó y seguirá acompañando por el resto de nuestras vidas. Has cumplido con creces tu rol de esposa, madre, abuela y bisabuela. Que el Señor te bendiga. Feliz Cumple Irmita querida, con inmenso amor. Tu querida familia.

RECORDATORIO

HUGO ORLANDO INFANTE

(q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18.

Hace tres años que te fuiste, ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te llamó para estar a su lado así. El lo quiso pero nunca pensabamos que dolería tanto. Ya nos veremos. Te amamos. Su esposa Dora Leiva Secco, su hijo Daniel, su nuera Marcela, sues nietos Micaela, Agustín, Pía y Lelio, su bisnieto Alfonso.

RECORDATORIO

HUGO ORLANDO INFANTE (Lito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/12/18 y espera la resurreccion.

Hace tres años que no estas fisicamente, la casa esta vacia, pero te pienso y los recuerdos me llenan el alma y mi corazón. Desde donde estás me segues protegiendo y ayudando en todos los momentos de mi vida.

Fuiste un gran esposo, buen padre, excelente abuelo y tienes un bisnieto que no llegaste a conocerlo, seguramente ibas a mimarlo con tanto amor como mimaste a su mama, que nunca te olvida.

Esta familia que formamos me acompaña y me sostiene. Es tan grande el dolor que no se como calmarlo. Sos mi angel guardian, todavia me parece un sueño, una pesadilla, pero habro los ojos me encuentro nuevamente con esta realidad que me dice una vez mas que ya no te tengo, que no podre abrazarte, ni decirte lo mucho que te sigo amando.

Tu esposa Dorita, tus hijos Daniel, Hugo, Claudia y Adriana, tus hijos politicos Marcela y René, tus nietos Micaela, Agustin y Pía; Juan Cruz y Joaquín; Sofia y Martina y tu bisnieto Alfonso. Rogamos oraciones por tu eterno descanso.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

MARÍA HILARIA LEGUIZAMÓN DE SESIN

(q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21

“No he muerto, solo me fui antes. Y no quiero que me recuerden con lágrimas como aquel que no tiene esperanza. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos. Seré la brisa que besará sus rostros. Seré un recuerdo dulce que asista a su memoria. Seré una página bonita de su historia. Perdón a todos, tome únicamente una de los trenes y se me olvidó decirles… No he muerto, solo me fui antes”.

Esposo, hijos, hijos políticos y nietos agradecen a amigos, familiares, vecinos, compañeros y diversas comunidades por el acompañamiento en este difícil momento. A la vez invitan a participar de la misa en su noveno día de la partida a la Casa Celestial, hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

JULIO CÉSAR NAVARRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/9/21 y espera la resurrección.

“Bienaventurados los limpios de Corazon porque ellos veran a Dios”.

Su madre Aida Alustiza y sus hemanas invitan ala misa que se oficiará hoy a las 20 hs., en la parroquia Santo Cristo, Bº Mosconi, al cumplirse 3 meses de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

JULIO CÉSAR NAVARRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/9/21 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi aunque haya muerto vivirá”.

Su esposa Graciela y su hijo Agustín, sus suegros y cuñada, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs., en la parroquia Santo Cristo, al cumplirse 3 meses de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

NORBERTO AGUSTÍN TOLOZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/6/21 y espera la resurrección.

“Hoy hace seis meses de tu viaje eterno y no pudimos evitarlo, quiero decirte que se fue contigo una parte de nuestras vidas, solo nos queda rezar por ti y por nosotros, pidiendo fortaleza para soportar tu ausencia”. Su esposa Margarita, sus hijos Norberto y María José, sus nietos Pía, Felipe, Francisco y Luz María invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Cristo Rey, La Banda.

RECORDATORIO

RAMÓN EDMUNDO PEREZ

(q.e.p.d.) Falleció el 30/12/95

A 26 años de tu partida te recordamos hasta el ultimo latido de nuestros corazones. Tus seres queridos hijos Helena y Mario; Ramón y Nora; Isauro y Graciela; Carlos y Azucena; José y Marcela; Claudia y Walter y Juan y Claudia; nietos, bisnietos y demás familiares ruegan oraciones en su querida memoria.

INVITACION A MISA

ALDO ROBERTO SIALLE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/21 y espera la resurrección.

Quizás mis palabras no puedan reflejar el dolor que nos causa tu partida. Toto querido serás siempre mi gran maestro de judo y de la vida. Gracias por todo. Hasta siempre.

Juan Carlos Suarez y Beby Santillán., sus hijos María silvina y flia. Juan Carlos (h) y flia. Elevaremos nuestra oración en la misa de Catedral Basílica a las 20 hs.

INVITACIO A MISA

ALDO ROBERTO SIALLE

(q.e.p.d.) Se durmio en el Señor el 22/12/21 y espera la resurreccion.

Querido esposo, padre, abuelo y amigo ejemplar, a nueve días de tu partida a la Casa del Padre Celestial, te recordamos con amor y te extrañamos infinitamente.

Gracias por tu prescioso legado de amor, respeto, honestidad y solidaridad.

Gracias por regalarnos la vida y por cuidarnos amorosamente.

Estás descansando en los brazos del Señor y desde ahí nos seguirás guiando. Te amamos y estarás por siempre en nuestros corazones.

Su esposa Mamily Avido de Sialle, sus hijos Mariana y Mario, Federico y Daniela, Fernando y Constanza e Ignacio Sialle y sus nietos Santiago, Francisco y María Pilar, invitan a la misa a celebrarse en su querida memoria hoy jueves 30/12 en la Iglesia Catedral Basílica a las 20 hs.

AGUIRRE, LIDIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Su sobrina ahijada Carla Agustina Rodríguez Aguirre participa su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad EMPRESA SANTIAGO.

AGUIRRE LIDIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus compañeras de Anses: Liliana Azar, Graciela Azar, Lita Bossini, Selva Saavedra y Maria Padilla Garbe, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

AGUIRRE, LIDIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Su vecino y amigo de toda la vida Luis Gerardo Quadrelli y flia participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad

CORDERO, HAYDÉE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Su madre Sara, sus hijos Tiziana, Alejandro, Angelina, Leonardo y Zahir, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cobertura Norcen S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Teléfono 4219787.

CORIA, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Su esposa Carola, hijas Aldana, Milena, Fiorella, hijas del corazón Alexia, Milagros, cuñada Silvia y flia, hnos. sobrinos y demas familiares, part. su fallecimiento, sus restos fueron cremados. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ, SANTOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/21|. Su esposa Mirta Escalada, sus hijos José, Lucas, Walter, Clara, Cintia, Daniel, hijos políticos, nietos, bisnietos, su papá Evaristo Díaz, su mamá Marta Carranza, sus hnos. y demás familiares.Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cobertura Obra Social Municipal. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telefono 4219787.

FERNÁNDEZ DE JUGO, SOLEDAD MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/21|. Enrique Zuccarino, Ana María Zinsano, José María, Leonardo y Fabricio acompañan a esta querida familia en estos momentos difíciles. Que el Señor los guíe en este nuevo camino.

FERNÁNDEZ DE JUGO, SOLEDAD MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/21|. Gaby, Josefina e Isabella Cura, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE JUGO, SOLEDAD MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/21|. "Querida Sole te despido con el cariño de la amistad que siempre nos tuvimos" Un abrazo para Buby y a toda tu familia en este dolor. Teresa Figueroa.

GALLARDO, ALBERTO NERI (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/21|. Su esposa Maria Hazam, sus hijos Cristina, Eduardo, hijos pol. nietos, y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GALLARDO, ALBERTO NERI (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/21|. Descansa en paz y Brille para el la luz que no tiene fin. Su prima Mary Elena Azan de Paoletti, su esposo Italo Orlando Paoletti y sus hijos Alejandro, Claudio y Sebastian, participan con mucho dolor su partida. Ruegan una oración en su querida memoria.

GALLARDO, ALBERTO NERI (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/21|. Stella Corral, sus hijos Exequiel, Jacky y Guada, sus nietos Nicolás, Alejo, Lucas y Bauti Hazam; Agostina Hazam; Salvador Storniolo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO, ALBERTO NERI (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/21|. Acompaña Carlos hazam y familia.

GALLARDO, ALBERTO NERI (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/21|. Muñeca González de Vittar, sus hijos Cecilia, Jorgito y Alejandro y sus respectivas familias participan con dolor su partida y acompañan a su esposa Mary, a sus hijos y nietos en tan doloroso trance.

GÓMEZ, JULIO EVANGELISTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Sus hijas Marcela, María y Alejandra, hijos Pól. Raúl y Juan José, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LOBOS, VÍCTOR (Q.E.P.D.) Falleció el 29/12/21|. Sus hijos norma, René, Reina, Andrea, Abel, Rodolfo y Fanny Lobos, sus nietas Ana y María Eugenia y sus bisnietos Manuel y Rocío participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PALOMO DE TAPIA, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/21|. Juan Carlos Tapia, María Haydee Godoy, Juan Marcelo e hijos, Gladys Godoy y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PALOMO DE TAPIA, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/21|. "Que Dios te reciba y brille para ti la luz que no tiene fin". Sus vecinos Lorenzo Melian, Rosa Luna, Raúl Figueroa y flia. Rogamos oraciones en su memoria.

PERALTA, RAMÓN HERALDO DEL JESÚS (LALO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/21|. Hermano sentimos un gran dolor con tu partida, pero nos consuela el saber que ya estás con nuestros padres en la casa de EL SEÑOR. Su hermano Pocho y Elena , sus sobrinos Luciana y Rodrigo, Hernán y Karem y Benjamín y Nadia, su sobrino nieto Francisco, participan con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PERALTA, RAMÓN HERALDO DEL JESÚS (LALO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/21|. Primo querido sentimos muchísimo tu viaje inesperado al encuentro con DIOS. Sus primas Pochi y Eduardo y Nini , sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el parque de La Paz. Se ruega una oración en su memoria,

PUY NASSIF, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Sus hijos Héctor, Emilia Peralta Puy, hija Pol. Verónica Diaz y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cobertura obra social municipal. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

PUY NASSIF, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Su prima hermana y amiga Alejandra Beatriz Brander participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PUY NASSIF, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Su primo hermano Jose Adolfo Brander, Sonia Morandini, Federico y Gustavo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PUY NASSIF, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Su primo hermano Juan Carlos Brander, Victoria Bucci, Godofredo y Juan Pablo, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PUY NASSIF, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La Comunidad Educativa de Santiago del Estero English High Shool, alumnos y docentes, personal administrativo, auxiliares y de maestranza participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Recto Lic. Héctor Peralta Puy. Eleva oraciones en su memoria.

PUY NASSIF, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. La Asociación Civil Hacia la Cultura English High Shool, Dr. José Togo participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PUY NASSIF, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Alejandra, querida socia y vecina: "Temprano levantó la muerte en vuelo, temprano madrugó la madrugada… no perdonó la vida desatenta, no perdonó la muerte enamorada, no perdonó a la tierra ni a la nada. El centro de Jubilados Amelia S. de Farhat te despide con profundo dolor, sabiendo que descansarás en paz. Abrazo a tu familia y pide resignación para todos. Gracias Alita por el tiempo compartido.

PUY NASSIF, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Hasta siempre Ale querida!, mucha tristeza nos deja tu partida pero nos enseñaste a honrar la vida. Te despedimos con gran dolor. Tus excompañeras del Colegio Belén y tus amigas "Reguapas", acompañamos con abrazos de luz y amor a tus queridos hijos.

PUY NASSIF, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Nunca se olvida a un ser querido, solo se aprende a vivir sin él. Nancy Peralta participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus sobrinos Héctor y Emilia en estos momentos de pesar. Ruega oraciones en su querida memoria.

PUY NASSIF, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torres, sus hijos Valentín y Martín Argañaraz, participan con profundo dolor su fallecimiento

PUY NASSIF, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Alicia Diven Jozami, su esposo Miguel Cuevas,sus hijos , josefina ,Virginia y Francisco participan con mucho dolor de su fallecimiento y elevan una oración en su memoria

PUY NASSIF, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Rubén Jozami Nassif; su esposa Maria Inés Donzelli y flia,participan con dolor su fallecimiento.

PUY NASSIF, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Kela Diven Jozami participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

PUY NASSIF, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Enrique Bonacina y flia. participan con profundo dolor en su fallecimiento, y acompañan a su familia en este doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PUY NASSIF, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. La Prof. Lorena Ferreyra acompaña con profundo dolor al Rector del Colegio Santiago del Estero English High School, Lic. Héctor Peralta Puy ante la irreparable pérdida de su madre. Se ruega oraciones en su querida memoria.

ROMERO, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/21|. Ya terminó tu recorrido por este mundo, nos dejas mucho dolor, con el único consuelo de que comienzas una nueva vida al lado del Señor. Sus amigos Kaña Tévez, Boquita Argañaraz, Susy Pereyra y sus respectivas familias acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAVEDRA, TERESA EVERILDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Su esposo Félix, sus hijos Javier, Matías y Yanina, hijos Pól. Ana, Romina y Pablo, sus nietos Maxi, Daira, Mateo, Elena y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio Los Morales. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

TREJO, NÉSTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. Te vamos a extrañar Cola, que Dios te dé el descanso eterno. Tus compañeros Peritos Mercantiles de la Esc. de Comercio Antenor Ferreya 5 ° año 4 ta. división, promoción 1974 y a tu familia paz y consuelo.

TRULLENQUE, RICARDO MARIANO (q.e.p.d.) Falleciór el 26/12/21|. Su padre Roberto, sus hnos. Gustavo, Yayo, Chelo, Daniel, Seba, Yudit, sobrinos, cuñados y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque el descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

DOS SANTOS, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/05|. Dicen que cuando tienes a alguien que amas en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu casa, para siempre."Gracias por ser nuestro Ángel, eternamente vivirás en nosotros. Su esposa, hijos, padres y hermanos oficiarán hoy una misa rogando por su eterno descanso, en la Parroquia Santa Lucía a las 20.30hs.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la Luz que no tiene fin". Sus hijos: Fernanda, Ramiro y Facundo, sus hermanos: Ángel, Nene, Roxana, Marisa, Pablo, Álvaro y Mariano, sus hermanos políticos y sobrinos agradecen a familiares, amigos y amigas de sus hijos, hermanos y hermanas, vecinos y a todas las personas que nos acompañaron en tan dolorosos momentos e invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20:30 hs. en la Iglesia San Francisco. "Siempre en nuestro corazón".

MONTELPARE, MARCELO JORGE (q.e.p.d.) Falleciór el 29/12/21|. Su esposa Maria Elena Medina, sus hijos Lucas, Antonella, Valentina, hijo politico Exequiel, nietos, sobrinos, hermanos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9:30 hs en el cementerio privado jardin del sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

NAVARRO, MARIA FELISA (q.e.p.d.) Falleciór el 29/12/21|. Sus hijos Juan, Mauricio, chiki, Daniel, Rolando, Norma, Carolina, Amanda, hijos politicos Rufina, nietas del corazon, Mariela, Roxana y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio del simbol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Sus hijos Joaquín, Florencia, Evangelina y Lucia te despiden con amor.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO(q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Sus hijos Lucía, Evangelina, Florencia y Joaquin, su nieto Prieto y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Sus primos Lilian Jozami, María Ester Jozami, Roberto Hernández, Pablo Hernández y sus familias despiden al querido Rulo con dolor y acompañan a sus familiares.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO DR. (RULO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Maria José Esperguin Olmos y Facundo Balderrama, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria. Por siempre en nuestros corazones. Rulo dejó su huella.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. "Te despedimos amigo querido con la gratitud de haber compartido tu generosidad en tu paso por esta vida y el ruego de que goces de la eterna presencia de Dios". Susana Orlandi, sus hijos Arq. Gabriela Coronel, Dra. Florencia Coronel, Dr. Martín Coronel, Lic. Matías Coronel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO DR. (RULO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Jorge Ramón Bravo y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro colega y amigo... Rogamos oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Carla Amadey y familia, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial y ruegan por su eterno descanso y resignación familiar y que brille para el la luz que no tiene fin.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del socio vitalicio de la Institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. La Sociedad de Cirugía de Santiago del Estero, en representación de todos los Cirujanos santiagueños, despide con profundo dolor al querido doctor, socio y ex presidente de la misma. Ruega oraciones en su querida memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. La Sociedad de Cirugía de Santiago del Estero, en representación de todos los Cirujanos santiagueños, despide con profundo dolor al querido doctor, socio y ex presidente de la misma. Ruega oraciones en su querida memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. El Presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y ex vocal titular del Consejo Directivo. Ruega una oracion a su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento, y acompañan con mucha tristeza a Rossana, a su hijo Joaquin y familia en este momento dificil de la vida. Ruegan oraciones a su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Raquel Villagra de Argibay , sus hijos Rossana Hugo , Valeria y Jenny Argibay y flias participan con dolor su fallecimiento. Que brille para El la luz que no tiene fin.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Sus vecinos Fidelia V.de Silva y flia Dr. Félix Trejo y flia.Osvaldo Rodrigues y sra.Hebe G.de Garay y flia.brille para el la luz que no tiene fin.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Beto Jorge y María Elida Ledesma, sus hijos Gaby, Juanchy y Dr. Fernando Jorge y sus respectivas familias lamentan profundamente la irrepara pérdida del gran amigo Rulo. Elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Sus primos hermanos Dr. Orlando A. Mdalel, María Cristina Mdalel de Vidal y Luis Ángel Mdalel con sus respectivas familias participant con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. CITYO SRL participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de dolor.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Hugo Villalba y familia participan con profundo dolor el falleciiento del colega y amigo y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Dr. Hugo Egea y sus hijos Lorenzo y Mauricio, participant con profundo dolor su fallecimiento, rogando su descanso en paz. Elevan oraciones en su querida memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Comisión Directiva de Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Director Médico de la Clínica del Pilar, institución asociada a ACLISE. Rogamos a Jesús Misericordioso por el eterno descanso de su alma y que de fortaleza a sus seres queridos que hoy sienten su partida.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Autoridades del CePSI, Directora Ejecutiva CPN Liliana Romero; Directora Médica Adjunta, Dra. Eugenia Gauna; Directora Administrativa Adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y administrativo del CePSI participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Emilio L. Castro, su esposa Claudia Jiménez y sus hijos María Luján, María Agustina y Emilio Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Ing. Schiava Juan y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Tus primos Cristian F. Moukarzel, Ian Moukarzel, Damian L. Moukarzel y Eugenia Gómez Truol participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. José Rodolfo Trejo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Querido doctor, tu amigo Negrito Gómez, te extrañará mucho. Gracias por todas las atenciones y recomendaciones que me diste como verdadero amigo. Estoy conmovido porque vos si fuiste un verdadero amigo, un inminente profesional que nos solucionabas las dolencias de nuestra familia a cualquier hora del día y momento. Realmente me siento triste por tu partida y le ruego a Dios que te reciba con una gran fiesta y su coro de ángeles. Rulo, vuela alto que los ángeles te esperan. Ruegan a Dios nuestro Señor, de pronta resignación a su querida familia. Negro Gómez y familia.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Familias Pellene Moukarzel participan con dolor el fallecimiento del Dr. Joaquín. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a su querida familia.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO(q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|.Carlos, Mirta, Guillermo, Andrés Giambroni y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo "Rulo". Ruegan una oración en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO(q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Dr. Guillermo Giambroni y flia participan con dolor el fallecimiento de su amigo "Rulo" acompañan a su familia en este dolor. Que brille para el la luz que no tiene fin".

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO(q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Laboratorio Dr. Giambroni participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Sus primos Daniela, Diego, Ramón Rey y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Sus amigos Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucía Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón e Inés participan con dolor la partida del querido Rulo y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Dr. Mariano Demasi participa con dolor su fallecimiento.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. El grupo oftalmológico: Dr Mario Palavecino, Dra. Mariana Palavecino, Dra. Andreoli Viviana, Dra. Gimenez Gimena, Rita, Mariana, Marcela y Diana lamentan su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a sus familiares.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Dr. Mario Palavecino, Ana María Díaz, Dra. Mariana Palavecino y Marcelo Garay participan con profundo dolor su fallecimiento.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Hoy nos toca despedir con profunda tristeza a quien fuera nuestro Instructor de la Residencia de Cirugía Gral. "Hoy te decimos gracias y hasta pronto querido Rulo, descansa en paz". Dra ilene Farías Auat, Dra. Katy Zabala, Dra. Alicia Carrasco, Dr. Víctor H. Galindez, Dr. José María Ortiz Toledo, Dr. Juan Fernando García, Dr. Gabriel Cañas, Dr. Diego Gálvez Remersaro y Dr. Juan G. Sánchez.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO(q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Sus compañeros y profesores de Acua Gym: Norma de Auad, Norita de Zamora, Graciela Sosa, Bea Fuenzalida, Charo de Cheein, Lucía Caceres, Valentina Alcorta, Mariana Collado, Sara Muratore, Lili Giuliano, Sebastián Alderete y Cristian Reyes participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". El Dr. Miguel Salomón y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Joaquín Rey. Elevamos oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Los Socios del Sanatorio San Roque, participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Joaquin Rey. Rogamos una oración en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. El Sanatorio San Roque, participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Joaquin Rey, se ruega una oración en su memoria. Personal y Médico del Sanatorio.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO(q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Personal de Quirófano del Sanatorio San Roque: Anita Hoyos, Claudia Rivero y Marisa Noriega, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Vuela alto querido amigo! Con mucha tristeza participan su fallecimiento sus amigos: Roberto Chelala, Chiqui Garay, Ing. Héctor Angeleri, Dr. Lionel Suarez, Dr. Guillermo Molinari, Arq. Topo Scrimini, Dr. Bore Gómez, Arq. Héctor Ulla, Carlos Alvarez, Prof. Lobo Fischer, Dr. Kike Peralta Rondano, Rody Gonzales, Carlitos López, Prof, Valladares, Héctor Lisondo, Héctor Nazar, Dante Giraudo. Elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. La Comunidad de la EEBA Nº 5 acompaña a la Lic. Patricia Hernández en este dolor. Que brille para él la luz que no tiene fin.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Querido amigo, hermano del alma, compadre, hoy nos toca despedirte físicamente y estamos tristes y muy consternados. Gracias por todos los buenos momentos compartidos en familia. Tu recuerdo va a estar guardado en lo más profundo de nuestros corazones: Chiqui Garay, Alicia Gauna, Alejandra Garay, Leonardo Garay, Lidia De Pablo, Berenice Garay e Ignacio Garay, participan su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a sus hijos Lucía, Evangelina, Florencia y Joaquín. Ruegan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO(q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Valeria y Chiqui Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso y querida memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Omar Jaimez y Sra. Sandra e hijos Sole, Omar (h) y Aylen, lamentan profundamente tan irreparable pérdida del amigo Dr. Rulo Rey. Vuela alto Dr. que brille para el la luz que no tiene fin.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Jorge Jaimez e hijos Facu, Benja y Bauty, lamentan profundamente irreparable pérdida del Dr. Rulo. Que brille para el la luz que no tiene fin.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Sus compañeros del hospital Regional Ramón Carrillo lamentan profundamente el fallecimiento del doctor Joaquín Miguel Rey,querido ex jefe del servicio de Gastroenterología. Acompañamos a su familia,amigos y a todos los que tuvieron la dicha de conocer a excelente profesional y persona. Lo despedimos con profundo pesar,rogando por su eterno descanso en paz. Elevamos una oración en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Dr. Mario Milet y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Dr. Raúl Barbur y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo y Colega Rulo y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. María Teresa Cerioni y Osvaldo Laprida con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. ¡Te extrañaremos querido amigo!

ROBLES DE TREJO, GLADIS BENJAMINA (q.e.p.d.) Falleciór el 29/12/21|. Su esposo René Trejo, sus hijos Adriana, David, Alfredo, Rita y Vanesa, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán y más hoy a las 10:30 en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Ana María Casóliva, su esposo Juan Alberto Figueroa, sus hijos Andrés, Adolfo, Eugenia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Normita y Jaimito en este difícil momento. Siempre te recordaremos con mucho cariño querido tío Jaime. Descansa en paz.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Federico Pérez Carletti, Gabriela Maud y sues hijos Facundo, Rocío, Agustina, Federico, Belén, Josefina y Bernardo participant con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Nicolas y toda su familia en tan doloroso trance. Elevan oraciones en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Cristina Santillán, Fernanda, Daniela y Pablo Ocón, lamentan la pérdida de esa gran persona que fue Don Jaime y acompañan a su familia en este difícil momento.

Ruegan oraciones en su memoria.

TÉVES, SILVINA NIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/21|. No es fácil no verte más pero me consuela pensar que estas en un lugar maravillosos "El Cielo", porque ahí es donde están los ángeles como vos. Siempre te amaré. Su hermana Natalia Tevez y flia., invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30hs en la Parroquia Cristo Rey, con motivo de cumplir un mes de su fallecimiento.

ÁVILA, JULIA SILVERIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Julio Morales, Inés Ibáñez y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra madre de Sofía..Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JACINTA SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Su esposo Melitón Eulogio Díaz, sus hijos Pastora, Alicia, Fermín,y Silvia Díaz, Hijos políticos, nietos Pablo y Facundo Juárez, Andrés, Aldana, y Bruno Figueroa, Matías, Eliana, Cecilia, Elizabeth, Sergio, Walter, Gerardo, Sole, y Cristian Diaz y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Lomitas, casa de duelo Loreto EMPRESA SANTIAGO.

LUNA, ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Sus hermanas Dominga Mirta y Maria, sus sobrinos Mercedes, Mariela, Cesar Luis, Silvina, Juan, Graciela y Rosa y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumadfos en el cementerio Villa Robles a las 9 hs. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MORE, ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Sus hijos Verónica, Lucas y demás familiares part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cementerio de Colonia El Simbolar. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383 La Banda.

SALTO, DOLLY (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. Los compañeros de la Escuela de Capacitación Nº 6 "Santa Rosa de Lima" participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SALTO, DOLLY (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/21|. El personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela de Capacitación Nº 6 "Santa Rosa de Lima" participa con profundo dolor el fallecimiento de la profesora de dicho establecimiento y acompañan a su hermana, Directora Prof. Elizabeth Salto. Elevan oraciones en su memoria.