FÚNEBRES | 31 de diciembre del 2021

31/12/2021 - 02:02 Funebres

FALLECIMIENTOS

31/12/21

- Casimiro Antonio Coria

- Lindolfo Alberto Ávila

- Juan Antonio Almaraz

- Lidia Luisa Bravo

- Carlos Hugo Leiva (Frías)

- Luz del Pilar Murias

- Blanca Zulema Tevez

- Juan Bautista Pachilla (Dpto. La Noria)

- Norma Raquel Torres (La Banda)

- Manuela Hipólita Pereyra

- José Luis Muñoz

- Oscar Alberto Ayunta

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOAQUIN MIGUEL REY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/21 y espera la resurreccion.

Su tía Marta B. Herrera de Moukarzel, sues primos hermanos: Mercedes, Fernando, Luis Alberto, Matilde, sobrinos nietos Máximo, Mariano y Pía lo despiden con dolor y eleven oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOAQUIN MIGUEL REY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/21 y espera la resurreccion.

C.P.N. Beto Zanni y Dra. Adriana Andrade, participan con dolor el fallecimiento de su amigo y distinguido cliente. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOAQUIN MIGUEL REY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/21 y espera la resurreccion.

Rossana Argibay y su hijo Joaquín Rey participan su fallecimiento. Gracias por muchos años de felicidad y amor y por por nuestro. hermoso hijo!Que brille para vos la luz infinita.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOAQUIN MIGUEL REY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/21 y espera la resurreccion.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO CON FOTO

CARLOS HUGO LEIVA (Pichón)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/12/21 y espera la resurrección.

"Dejas en nuestros corazones la imagen de un ser extraordinario". Su esposa Ñata, sus hijos Mario y Franco participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

RECORDATORIO

BETTY DEL CARMEN LEDESMA DE MANZUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/12/10 y espera la resurrección.

Querida Betty: es tu 11 aniversario en la Casa del Señor. Sos nuestro ángel de la guarda plena de luz y amor. Esta noche alzaremos nuestra mirada al cielo y brindaremos por un nuevo año, unidos por el amor y el recuerdo, deseándole paz y felicidad y sabemos que también es tu deseo para todos nosotros. Tu esposo César, tus hijos José, Rafael, Anita y Mariano, tus nietos Agustín, Santino, María Pía, Morena del Carmen y demás familiares te recordamos al cumplirse 11 años de tu partida. Elevamos oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A RESPONSO

NÉSTOR OSVALDO TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/21 y espera la resurrección.

Querido Néstor, esposo, padre, abuelo y tío ejemplar, a los nueves días de tu partida al reino celestial, los que quedamos te agradecemos por tantas vivencias hermosas compartidas. Gracias por tu entrega, generosidad y amor. Gracias por cuidarnos y estar en cada momento en que necesitamos tu ayuda. Te amamos y estarás siempre en nuestros corazones. Tu esposa Susana, tu hijo Facundo, tu nieto Felipe y tus amados sobrinos hijos del corazón Vale, Viky, Coty, Clarita, Camila, Naila, Pablito, Benja, Fran, Ale y Roby. Se invita al responso el día domingo 2 de enero en el cementerio Jardin del Sol a las 9 hs.

AGRADECIMIENTO

NÉSTOR OSVALDO TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/21 y espera la resurrección.

Su esposa Susana, su hijo Facundo, su nieto Felipe y demás familiares qulieren expresar su más profundo agradecimiento al Sr. secretario general de la C.G.T. José Gómez y al Sr. secretario adjunto Gerardo Montenegro por el acompañamiento y asistencia en tan doloroso momento. Las familias Trejo y Silva eternamente agradecidas.

RECORDATORIO

ROBERTO ALFREDO RAGNE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/20 y espera la resurrección.

“En el centenario de su natalicio (26/12/1921 - 26/12/2021) queremos recordarte con profundo cariño y agradecimiento. Fuiste un papá maravilloso, un nono siempre presente y un trabajador incansable por eso día tras día estás en nuestras vidas. Te queremos y extrañamos”. Tus hijas Adriana y Silvia, tu hijo político Héctor, tus nietos Roberto, Claudio, Maxi, Micaela y tu bisnieto Santiago.

INVITACIÓN A MISA

ELSA EVANGELISTA SUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/01/12 y espera la resurrección.

“Aún nos duele tu ausencia, como el primer día en que te fuiste. Aunque con nosotros ya no estás, sentimos tu presencia. Tu recuerdo y amor nos acompaña siempre. Nos alivia pensar que descansas en paz y eres feliz al lado de Dios”.

Al cumplirse diez años de su partida al Reino Celestial, su esposo Natalio y su hija Naty, invitamos a la misa, para rogar por su eterno descanso, que se oficiará el 01/01/22 en la Pquia. Santo Cristo a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

BENJAMÍN EMILIO FLORES TURK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/1/19 y espera la resurrección.

“... y en la Casa del Señor morará por largos días..."

A tres años de su partida su esposa María Isabel Beggere, sus hijos Guadalupe y Fernando, Elisa y Sebastián, Benjamín, Victoria y Jorge y sus nietos queridos lo recordamos agradecidos por el amor y el tiempo que nos supo brindar y que llevamos en nuestros corazones.

Rogaremos por el eterno descanso de su alma en la misa a celebrarse el sábado 1 en la Parroquia La Inmaculada a las 20.30 hs.

INVITACIÓN A MISA

MARCOS G. ÁBALOS – ALFREDO DE J. ÁBALOS – LELIA CARABAJAL DE ÁBALOS

(q.e.p.d.) Se durmieron el Señor el 1/1/12 , 18/12/13 y el 2015 respectivamente, y esperan la resurrección.

“Que brille para ellos la luz que no tiene fin”.

Al cumplirse diez años, ocho años y seis años respectivamente de sus partidas al reino del Señor. Los seguimos recordando con mucho amor. La familia de Juan Ábalos oficiará por ellos una misa en la Pquia. Inmaculado Corazón de María del Bº Vinalar el día sábado 1/1/22 a las 20,30 hs. Rogamos oraciones en su memoria.

RESPONSO

FORTUNATO HERRERA ORONÁ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/1/13 y espera la resurrección.

Aún resuena en nuestras memorias aquel 2 de enero que tuvimos que despedirte. Se cumplen 9 años de tu partida y ningún tiempo que pase atenúa el inmenso dolor que nos quedó. Te recordamos cada día, atesoramos los momentos en que fuimos felices contigo Nito, tu risa es el eco que te trae siempre a nuestros recuerdos y se nos infla el pecho cada vez que tus amigos te homenajean con poesía, música y danza o simplemente hablan de tus cualidades como ser humano, tu paso por esta vida dejó profundas huellas, diste amor y ese amor regresa a ti de diversas formas. Te amamos, te extrañamos y duele muchísimo tu ausencia, seguimos aprendiendo a vivir con eso, con ese profundo amor hoy abrazamos tu memoria, tu ser, lo que fuiste y lo que sos en nuestras vidas. Sus padres, su hija, hermanos y sobrinos invitan al responso el 2 de enero a las 9 hs. en el cementerio de Los Flores al recordarse 9 años de su fallecimiento.

RECORDATORIO

RUFAIL MIGUEL HABIB

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/12/20 y espera la resurrección..

Hoy hace un año de tu partida y tú recuerdo nunca se borra de nuestros corazones , siempre te amaremos fuiste un excelente esposo y el mejor padre que pudo darnos la vida. Que descanses en paz . Tu esposa Zunilda del valle Jiménez .tus hijos Rufail Daniel Fernando. Rufail Miguel Alberto, tu hija política Boronat María Teresita. Tus nietos Rufail Daniel Emir, Rufail Miguel Vicente.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

ADOLFO RENÉ ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/21 y espera la resurrección.

Mi papi, mi viejito querido, es imposible asumir tu partida, saber que ya son 9 días que estás en el reino de los cielos junto a tu querida esposa, madre, abuela. Solo queda agradecer por tantos bellos recuerdos y valores que nos has dejado, tus historias de vida, tus anécdotas interminables. Gracias por haber sido y ser ese gran guerrero de oro que nunca bajaba los brazos y siempre nos dabas lecciones con tu ejemplo. Siempre te destacabas en cualquier ámbito en que te desempeñabas, creando así hermosos recuerdos en quienes tuvieron la dicha de conocerte. Por vos hemos creado grandes amistades que te recuerdan con el respeto y cariño que te mereces. Te amamos viejito querido, viejito del alma, siempre estarás presente en nuestros corazones.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA DOLORES GONZÁLEZ DE ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/11/20 y espera la resurrección.

Abuelita y madre querida, siempre estás presente en cada lugar que vamos, no hay momentos que no nos acordemos de vos de tus “monerías”, tus consejos y tus clásicas palabras. Te recordamos siempre. La calle 6 siempre te tiene presente y toda tu familia, te amamos por siempre. Sabrina, Chuchy y tus hijos, invitamos a la misa hoy a las 19.30 hs. en la iglesia Santa Rita. Elevamos oraciones en tu memoria.

ALMARAZ, JUAN ANTONIO (q,e,p,d,) Falleció el 30/12/21|. Sus hijos Eugenia, Ana Carolina, Verónica, Betiana, Juan Antonio, José Luis y Ángeles, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9hs en el cementerio La Piedad. Cobertura Caruso cia arg de seguros s.a. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787

AGUIRRE, LIDIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. "Señor, Tu eres nuestro padre y tienes para cada uno de nosotros una bellísima morada más allá del sol, donde reinan la paz y el amor donde Tu secas toda lágrima y curas para siempre todo dolor". Su sobrina y ahijada. Tu hija del corazón Carla Agustina Rodríguez Aguirre participa con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Eleva oraciones por su eterno descanso.

AGUIRRE, LIDIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Ángeles del Señor recíbanla y condúzcanla ante la presencia del Señor. Su prima hermana Kikí Aguirre, su hijo Luis y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, LIDIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Hoy con tu gracia te la entrego Señor, libérala de todo pecado, permítele ser inmensamente feliz contigo y todos los Santos y recorrer con María las luminosas praderas del cielo y cantar con el coro de ángeles la gracia de vivir contigo. Sus primos hermanos Eugenia, Adelma, Carlos, Hugo, Julia, Dina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, LIDIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Aunque ya no podemos estar juntos en la tierra, tenemos la certeza de que nos vendrás a buscar para ir al cielo. Su primo pol Carlos Sueiro Fernández, sus sobrinos Ramón y familia, Cesar y Amira, y Érika participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, LIDIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en el corazón, pero tenemos la paz y el consuelo de que ya está junto a nuestro Padre Celestial. Su prima hermana Dina Aguirre, su primo político Mario, sus hijos Jorge y familia, Fernanda y familia, y Franco participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, LIDIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Entiende… Jesús, se acordó y me llamó por mi nombre, me tomó de la mano y dijo que mi lugar estaba listo allá arriba en el cielo y que tendría que dejar atrás a todos aquellos que amo entrañablemente. Así que cuando mañana empieces sin mí, no pienses que estamos lejos, porque cada vez que pienses en mi, estaré en tu corazón. Tu hermano del corazón Walter Rodriguez, tu esposa Norma Herrera, tu prima hermana Eugenia Aguirre participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, LIDIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Te damos gracias por el tiempo que la tuvimos a nuestro lado, y te pido nos ayudes a vivir bien esta vida, para reencontrarnos un día en la fiesta del amor. José Villarruel, sus hijos Germán y familia, Deborah y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, LIDIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Gregorio Alberto Jiménez, su esposa Marta Virginia Gómez, sus hijos Oscar, Adriana y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, LINDOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Su esposa Beatriz Pellene, sus hijas María Belén y Karina Ávila Pellene, hijos Pól. Miguel y Andrés, sus nietos Benjamín, Justina, Santino, Ernestina, Josefina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787

ÁVILA, LINDOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Permanecerás por siempre en el recuerdo de quienes fuimos tus amigos. Acompañamos en el dolor a su esposa e hijas, rogando pronta resignación. Mirta Martinez, José, Rubén y Facundo Ovejero, participan su fallecimiento.

ÁVILA, LINDOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Luis Pellene- Cristina Ledesma, su sobrino hijo del corazón Cristian Pellene, sobrina pol. Agostina Toledo, sobrinas nietas Martina, Isabella, Alfonsina Pellene. Elevan oración y eterno descanso.

ÁVILA, LINDOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Ing. José Félix Alfano participa el fallecimiento de su excompañero de trabajo Achy y padre de su compañera de trabajo Carina y acompaña a su familia en tan difícil trance. Ruega oraciones en su memoria.

AYUNTA, ÓSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Su esposa María Isabel Ponce, sus hijas Lucia, Alicia y Sandra, Nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BRAVO, LIDIA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Su esposo Domingo Mitre, sus hijas Patricia, Natalia y Leticia, hijos Pól, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10hs en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787

CORIA, CASIMIRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Su esposa Blanca Serrano, sus hijos Azucena, Gustavo, Mónica y David, hijos Pól. Pamela y Jorge, nietos, bisnietos Genaro, Martin y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio parque el Descanso. Cobertura Caruso cia arg. De seguros S. A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GALLARDO, ALBERTO NERI (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/21|. Su prima Negrita Vittar participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oración en su memoria.

GALLARDO, ALBERTO NERI (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/21|. Lidia Tomé y Elías Tomé participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO, ALBERTO NERI (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/21|. Yuse Vittar, su esposa Nora, sus hijos Mercedes, Federico y Belén participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, CARLOS HUGO (Pichón) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/21|. Sus hermanos políticos Ricardo Novoa, Cristina Carrizo y Claudia Novoa y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

LEIVA, CARLOS HUGO (Pichón) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/21|. Su hermana política Margarita Novoa, Durval Pérez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

LEIVA, HÉCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Sus hermanos Gustavo, Mónica, Patricia y Walter, tíos Virginia, María, Norma y Pedro, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio el Zanjón. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia, REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LOBOS, VÍCTOR (Q.E.P.D.) Falleció el 29/12/21|. Poli Nasser participa con dolor su fallecimiento y acompaña con afecto a su hija Pichona, a sus nietas Ana Carolina, María Eugenia y a todos sus familiares. Ruega por el descanso eterno de su alma.

MUÑOZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Su esposa María de Los Ángeles rojo, sus hijos Gonzalo y Milagros Muñoz, Su hija política Michela Bottega Y su nieto Sebastián participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MUÑOZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Su madre Norma Galván, sus hermanos Mónica y Diego y sus respectivas familias participan con dolor su partida al Reino Celestial. Rogamos una oración en su querida memoria.

MUÑOZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Sus sobrinos Bruno, Lara y Marianella te recordaremos siempre por tu enseñanza: sonreír y no decaer ante la adversidad.

"Concédele el descanso eterno, Señor, y que brille para él la luz perpetua".

MUÑOZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Primo querido, sentimos muchisimo tu viaje inesperado al encuentro con Dios. Su prima Susana Galván y sus hijos Fernando y Andrea Juárez participancon profundo dolor su fallecimiento.

MUÑOZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Ya descansas en paz, hermano amado! Su hermana Mónica Muñoz, sus sobrinos Marianella, Bruno y Lara, participan con dolor su partida al Reino Celestial. Rogamos una oración en su querida memoria.

MUÑOZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Ing. Miguel Von Rusz, Dr. Cristian Von Rusz, instructores y alumnos de Taekwon Do del Santiago Lawn Tennis Club, participan el fallecimiento del Sabon Nim José Luis Muñoz y acompañan en este duro trance a su familia.

MUÑOZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. SGM Ing. Osvaldo Ríos Olivero y familia, participan el fallecimiento del Sabon Nim José Luis Muñoz y acompañan en este duro trance a su familia.

MUÑOZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. SGM Ing. Osvaldo Ríos Olivero, maestros, instructores y alumnos de Taekwon Do Oro Kwan Argentina, participan el fallecimiento de su miembro, Sabon Nin José Luis Muñoz y acompañan en este duro trance a su familia.

MUÑOZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Guillermo Orellana, Mercedes Navarro y sus hijos Guillermo, Gabriel y Virginia participan con dolor el fallecimiento de José Luis, hermano de nuestro yerno Diego, abrazamos con el corazón a su madre, esposa, hijos y hermano, ruegan una oración en su querida memoria. Que en paz descanse José Luis.

MUÑOZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Siempre estarás en nuestros corazones. Silvina Colman, Eduardo Suárez y Alessia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Mery, sus hijos, sus nietos y afectos. Elevan una oración en su memoria.

MUÑOZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. César Guillermo Terrosa, sus sobrinos Bruno, Lara y Marianella participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MUÑOZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Hebe Navarro de Terrosa, sus hijos César G. Terrosa, Verónica M. Terrosa y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

MUÑOZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Verónica María Terrosa, Santiago Leiva y sus hijos Macarena, Julián y Elena, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Que Dios lo tenga en su gloria. Los vecinos de su mamá Norma: Chechol Ferreyra, su esposa Agustina Pernigotti Abate, sus hijos León, Donato y Helios acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Santiago y Pilar acompañan en estos momentos de dolor a su querido amigo Gonzalo y a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

MURIAS, LUZ DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Sus hijos Ángel Alberto y Guillermo Ariel , nietos Matías e Iván participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque El Descanso EMPRESA SANTIAGO.

PEREYRA, MANUELA HIPÓLITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Sus hijos Bety, Pachy,Inés, Tulli, Reina, Elva, Claudia y Luis Y demás familiares participan con dolor de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PUY NASSIF, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Jorge Lescano y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos, tu recuerdo será siempre el de una persona alegre y atenta ayudando a todos. Descansa en paz querida Ale.

PUY NASSIF, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Ale querida, te despedimos con mucho amor y el recuerdo de los lindos momentos compartidos. Rogamos oraciones en tu memoria y el consuelo para Emilia y Héctor. Tus hermanos Mirta, Lito y "tus chiquitos" María Esperanza, Álvaro y Paula.

TEVEZ, BLANCA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Sus hijos Verónica y Gustavo, hijos Pól. Jimena y Lucas, sus nietos Rosario, Evangelina, Julieta, Guadalupe, cesar y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11.30hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

Invitación a Misa

ARCE, LUIS ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Hermano querido, hoy hace cuatro meses que te físicamente no estás con nosotros, no te imaginas el profundo dolor que nos dejaste. Pasan los días, no puedo o no quiero aceptar que te fuiste. Hay momentos que creo poder encontrarte en la puerta de mi casa con esa sonrisa incondicional que tenías y preguntándome si como he amanecido o si necesitaba algo para mí. Son momentos duros que no se borran tan fácilmente, que duro es para nosotros seguir sin vos. Su hermano Picky que toda la vida te va a llorar en silencio, lo recuerda con todo el amor y cariño de siempre, al cumplirse cuatro meses de su fallecimiento.

ESCOBAR, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Su tía y comadre Juana, sus hijos Graciela, Juan, Claudia, Laura, nietos Alberto y Alejandro invitan a la misa que se realizará hoy a las 9 en la Catedral Basílica, para rogar por el eterno descanso de su alma, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

PINTO, CORNELIO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Su esposa Norma hija Sara hijo político Raúl, nietos Javier, Ignacio Luciana Amelia y Héctor , bisnietos Abril, Catalina, Héctor y Matilde, participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PINTO, CORNELIO JESÚS (CUÑI) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. "Dios te recibe en tu reino". Su hija Norma Pinto, su hijo político Carlos Ledesma, sus nietos Gabriel y Carolina, Fernando y Paola, Fernanda y Rodrigo, Melisa y Mario y Ramiro, sus bisnietos Julieta, Guillermina, Joaquin, Lautaro, Francisco, Zoe, Liz, Estefi y Candelaria, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PINTO, CORNELIO JESÚS (CUÑI) (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Vivirás por siempre en nuestros corazón. Su hijo René Pinto, hija política María Llanos, sus nietos David, René y Alexis participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. El Dr. Carlos Scaglione, la Dra. Susana de Scaglione y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amigo, el querido Rulo.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Martha Bessone, Víctor Hugo Ledesma y familia, Darío Ledesma y familia, Gustavo Ledesma y familia, Diego Ledesma y familia y María Eugenia Ledesma, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Rulo y acompañan en este momento a Joaquín y Roxana y ruegan una oración en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Gracias por dejarme llorar, y por hacerme reír. Gracias por comprenderme sin juzgar. Siempre estarás en el recuerdo de Susana Castro y familia.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Pablo M. Retamosa y José M. Retamosa participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso y fortaleza para su familia.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Siempre tus manos tendidas hacia los demás han hecho de tu persona un ser inigualable. Sus amigos Luis y Amelia Catálfamo y sus hijos Gabriela y familia, Silvina y familia, Luisito y familia, Agustín y familia participan con dolor su fallecimiento.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. A nuestro querido doctor y amigo Rulo: te fuiste al cielo porque eras un ser humano maravilloso, un ángel de bondad. Dios Todopoderoso y eterno ponemos en tus manos a nuestro querido amigo. Concédele el descanso eterno, que nosotros honraremos su nombre, aquí en la tierra tu recuerdo nos acompañará por siempre. Descansa en paz. Que la Virgen Santísima te cubra con su manto sagrado y que nunca te falte luz. Carmen Coria, Marcela Coria y familia, Hugo Capula, Ana Teresa Capula y familia.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Dra. Nora Acosta y sus hijos despiden con inmenso cariño al querido Dr. Rulo Rey. Descansa en paz. Abrazamos a su familia.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Gustavo Sarquiz participa el fallecimiento de su amigo Rulo y ruega oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Amigo querido, te amamos. Te vas en paz al encuentro con el Padre. Abrazamos con cariño a Lucía, Vangi, Flor y Joaquincito. Monica Flores Matos Estevez y sus hijos: Francisco Estevez, Romina Pécora y Juan Francisco Estevez Pécora; Joaquín Estevez y Andrea Amin; José Estevez y Marina Ledesma; Gabriela Estevez y Camila Estevez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. A.S.A..A.R. y Socios de la Asociación Santiagueña de Anestesia, participan con profundo dolor el fallecimiento, rogamos oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Los miembros del servicio de gastroenterología y endoscopia digestiva del hospital regional Ramón Carillo, Dr. Conrado Alcorta, Dra. Marcela Ledesma, Dr. Gonzalo Quinteros, Dra. Gisela Gualano, Dr. Guillermo Santillán, Dra. Carla Amadey, María de los Ángeles Romanini, Brenda Salvatierra e Irene Torres, participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega Dr. Joaquin Rey y elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado y ex vocal Titular del Consejo Directivo. Ruegan una oración en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Olga Panucci de Neme, sus hijos María Rosa, Susana y Alejandro Daniel Neme participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Sus amigos Jorge Argañarás y María Susana Benavente y sus hijos Jorge Francisco, Santiago y Virginia Guzmán, María Susana y Ramiro Salgado participan con tristeza la partida del querido Rulo y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO(q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Federico Fabian Badami, su esposa Karina Gabriela Argañaraz y su hijo Franco Román, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Con profundo dolor y tristeza te despedimos querido amigo, pero con mucha alegria te recordaremos siempre, porque solamente muere el que es olvidado. Descansa en paz y recibe nuestras oraciones. Rubén Coronel, Nilda Arismendi y sus hijos Ramiro, María Belén y Candela. Acompañamos a sus familiares en este dolor.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Querido Rulo dejas un espacio vacio en nuestras jornadas de trabajo, solamente quiero agradecerte por todo lo que brindaste para nuestra profesión. Descansa en paz e iluminanos siempre desde donde estes. Te despido con mucho dolor y acompaño a tu familia. Dra. María Belén Coronel Arismendi.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO(q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Juan Cristóbal Cianferoni y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de gran dolor. Elevan oraciones por su descanso en paz y resignación para su familia ante la irreparable pérdida.

REY, JOAQUÍN MIGUEL VICTORINO(q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Su colega Marta Olmos participa con profundo dolor su fallecimiento. Que su alma descanse en paz y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

ROBLES DE TREJO, GLADIS BENJAMINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Su hija Rita, su hijo político Juan y sus nietos Benjamin, Francisco y Sofía participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROBLES DE TREJO, GLADIS BENJAMINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Amigos de su hija Rita : Claudia, Rodrigo y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROBLES DE TREJO, GLADIS BENJAMINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Amigo de su hija Rita : Fabian Corneli participa con dolor su falleciento y eleva oraciones en su memoria.

ROBLES DE TREJO, GLADIS BENJAMINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Amiga de su hija Rita : Paola Bustos participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

ROBLES DE TREJO, GLADIS BENJAMINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. Julieta Robles acompaña a su amiga Rita por el fallecimiento de su madre y eleva oraciones en su memoria.

SIMÓN, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/21|. Dios es paz y consuelo. Participa con pesar su fallecimiento, acompña con oraciones a Luchy, Pupa y demás familiares. Pily Ailán.

TORRES, NORMA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Sus hijos Emilio, Antonella, Fátima, Cristian, Soledad, su madre Luisa, hermanos Olga, Marita, Rosa, Mirta, Mary, José participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 10. Casa de duelo Belgrano 532 S.V. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

PACHECO, MARIO AMÍLCAR (Gusi) (q,e,p,d,) Falleció el 31/12/17|. Hijo querido cuanta falta me haces cuanto te extraño, mi vida no es vida lo que me faltas vos (Gusi) todavía tengo en el oído tus palabras "ya vuelvo mami" y nunca más te volví a ver. Gusi si estuvieras conmigo mi vida sería otra, te quiero mucho, mucho... mi vida era otra cuando estabas vos aquí en mi casa, pero bueno hijo mi dolor aumenta cada día. Besos al cielo, ya que lo tienes cerca tuyo a tu padre. Se invita al cumplir 4 años al responso que se hará en el panteón familiar del cementerio La Misericordia a las 8,30 hs. su madre Ana, sus hermanos, cuñados, sobrinos y demás familiares.

Sepelios Participaciones

ALMARAZ, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Es muy dolorosa tu partida Antuco siempre estarás en nuestro corazón tío querido lo nuestro siempre fue una hermosa relación que Dios te de el descanso eterno lamentamos tu partida Tío tu Sobrino Ricardo, su esposa Sandra y Abraham Jozami y Flia.

ALMARAZ, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. El Señor te cubra con su manto de misericordia y te tenga entre sus elegidos tus sobrinos nietas Carolina, Andrea, Rita Estefania Almaraz demás familia participan con dolor tu partida ruegan una oración en su memoria.

PACHILLA, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Su esposa Felisa, sus hijos Mario, Adriana, Martina, Guido, Hugo, Félix, Rene y Karina, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Noria (DPTO LA NORIA). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.