FÚNEBRES | 3 de enero del 2022

02/01/2022 - 23:33 Funebres

Fallecimientos

- Rollina Cura (Loreto)

- Selva de Jesús Díaz

- Yda Angélica Cáceres

- Ramón de Jesús Domínguez (La Banda)

- Uber Eiler Mendoza (La Banda)

- Rosa Cleotilde Matteo

- Eliceo Orellana (Loreto)

- Odulio Pedro Querino Colombero

- Diego Alejandro Díaz (Guampacha)

- Amanda Ester Luna (Dpto. Alberdi)

- Carlos Antonio Castro

- Nicolás Facundo Cáceres

- Angélica del Carmen Torres

- Antonio Belisario Carrizo (Tucumán)

- Luis Ángel Méndez

- Gustavo Ezequiel Erlam

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOAQUIN MIGUEL REY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/21 y espera la resurrección.

Querido amigo Rulo, excelente profesional y compañero de la promoción ´72. Te vamos a extrañar mucho! Que alcances la luz para siempre. Tus compañeros del querido Colegio Nacional Absalón Rojas.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO c/ foto

JUAN NOLBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/1/22 y espera la resurrección.

Que brille para el la luz que no tiene fin.

Hasta siempre querido Juan, vivirás por siempre en nuestros corazones.

Sonia Cáceres, Cali Garnica, Rafaela y Luca participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a su amada esposa Evelia e hijas y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de El Deán.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA CLOTILDE MATTEO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/1/22 y espera la resurrección.

En las primeras horas de la siesta de este tórrido enero decidiste volver a la Casa del Señor. Dormida, como siempre quisiste, de la misma manera que tu querido padre Emilio partió. Nos queda tu sonrisa, tus anécdotas interminables, tus palabras francas y sabias ante cualquier situación, tu disposición permanente para ayudar al prójimo. Sobre todo tu ejemplo y actitud ante la vida como también ante la muerte. Nos preparaste desde siempre para este momento, para que tu partida no duela tanto, tu cuerpo dijo basta, pero tu luz hoy brilla con intensidad plena en nuestro firmamento. Infinitas gracias Coca, descansa como te lo mereces y danos consuelo en este trance. Enviamos mucha luz para acompañar tu partida. Sus hijas e hijos , nietas y nietos, bisnietas y bisnietos, velarán a Rosa, en sala 2 de Pedro León Gallo 330, de 8 a 11 hs., y la acompañarán al cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Arq. ANTONIO BELISARIO CARRIZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/2/22 en Tucumán y espera la resurrección.

“Profundamente Consternados participamos su fallecimiento. Sus hermanas Nilda Carrizo de Cómper, Teresita C. de Auad, Lilia C. y Manuel F. Ledesma, Elda Carrizo de Acuña con sus respectivas familias, sus sobrinos familias Terzano y Rojas. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Priv. Jardín de Rosas de la ciudad de Concepción. Tucumán.

RECORDATORIO

AGUSTÍN BARTOLOMÉ ADAUTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/62 y espera la resurrección.

“Espera en Dios, y yo volveré a darles gracias a Él, que es mi salvador (Salmos 42,6)”.

En un amanecer de estío, cerraste para siempre tus bellos ojos color del tiempo.

Me dejaste mi adorado principie azul, a tu Charito amada; en un sendero sombrío y gélido. No entendí ni asumí nunca tu partida. Solo sé que sobreviví amparada en tus recuerdos.

Papililo… eras mi universo, mi dulce manjar, mi mejor estar; hoy siento tu presencia cuando me miman, me adulan, me colman de frases enternecedoras. Mi Lolito bello, bebé de mi alma, nunca te olvidaré, fuiste el amor más diáfano que tuve en mi vida.

Espérame, ya estaré nuevamente en tus cálidos brazos papito mío.

Tu hija Charito. Se ruega oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

ELSA VICTORIA CORBALÁN

(q.e.p.d) Se durmió en el señor el 3/1/19 y espera la resurrección.

Nos enseñaste tantas cosas pero nunca a estar sin vos, hoy hace 3 años que no estas físicamente a nuestro lado pero tu luz siempre va a brillar y nosotros tus hijos honraremos cada minuto de la vida que compartimos.

Hoy estas dentro nuestro y es ahí donde estarás para siempre, la vida es un antes y desde hace 3 años en más un después...

A 3 años de su partida sus hijas, hijo político y nietos elevan oraciones en su querida memoria.

ALEGRE, DARÍO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 31/12/21|. Tus compañeros y amigos de casi treinta años Facundo Jorge y Leo Leguizamón que nunca te olvidarán. Que descanses en paz querido Beto

ÁVILA, LINDOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Adriana M.López y Enrico abrazan a su esposa Imelda Pellene y querida familia, participan con dolor su partida a la casa del Padre. Señor fortalécelos ,guarda en tus brazos el alma de Alberto y nosotros tendremos su recuerdo por siempre. Brille para él la luz eterna .Así sea

CACERES, NICOLAS FACUNDO (q.e.p.d.)Falleció el 2/1/22|. Sus hermanos Luciana, María, Yamila, Iván, Jimena, Rodrigo, sobrinas, abuelos y tíos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG.A TNONIO GUBAIRA HNOS.

CACERES, YDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Su hija Lucrecia Leiva Cáceres, su hijo Pól. Ramon Juárez, sus nietos Nahuel, Federico y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Doña Luisa (dpto. Guasayan). Cobertura Caruso cia arg de seguros s.a. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CASTRO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.)Falleció el 2/1/22|. Su esposa Juana Sanchez, su hija Sandra, sus nietos Nicolas, Alex, Maximiliano, y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio jardin del sol. cob norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

COLOMBERO, ODULIO PEDRO QUERINO (q.e.p.d.)Falleció el 2/1/22|. Su esposa Blanca, sus hijos Javier, Ángeles, Fernanda, Lila y Mingo, sus hijos políticos, Gabriela, Pablo, Giovanni, Daniel y Alicia, sus nietos Gerónimo, Valentina, Bautista, Pedro, Pablo, Salvador y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento". Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027

COLOMBERO, ODULIO PEDRO QUERINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/22|. Querida Ángeles, estuviste hasta el final con tu amado papá, ten la seguridad que el seguirá de ahora en más siempre a tu lado, siendo tu Ángel de la guarda. Euge Roger y Viví Chazarreta participan con profundo dolor de su fallecimiento .Te acompañamos a vos y a tu flia . Elevamos oraciones en su memoria.

DAHER DE AZAR, MARÍA SIRIA (q.e.p.d.)Falleció el 22/12/21|. Rotary Club Loreto participa el fallecimiento de la madre política de Victoria Soria y tía de Gustavo Daher, los acompaña en su dolor.

DÍAZ, SELVA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Sus hijos Sandra, Carolina, Omar, Pocho y Matilde, nietos, Naty, Eugenia, Walter, Nahir, Noe, Ceci, Ana, Matías, Negrita y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Doña Luisa (dpto. Guasayan). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

ERLAM, GUSTAVO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Su madre Mafalda, su esposa Alejandra Riachi, sus hijos Anita, Dulce y Santiago, hermanos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, JUAN NOLBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Lorena Saad, su marido e hijo participan con dolor el fallecimiento de Don Juan y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JUAN NOLBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Las amigos de sus hijos Maribel y Daniel; Lorena e Imad, María José y Rubén, Alejandra y Agustín, Valeria, Anahi y Jorge, Gisela, Anita y Fabio, Natalia y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, JUAN NOLBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Jesús Misericordioso, acógelo en tus brazos y condúcelo al Reino Celestial. Anahi Maccio, Sofia y Jorge Zahorski, Carlos Maccio y Ana Benac participan con profundo pesar el fallecimiento del papá de Maribel y Daniel; ruegan consuelo y resignación para su familia.

GÓMEZ, JUAN NOLBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Ya está ante ti señor. Recíbelo en tu Reino. Rubén Eeiler ,María José Palazzi y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDEZMA, ADRIÁN GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Personal de la escuela Hogar Nº 1 Eva Perón acompañan a Teresita Ramírez en la irreparable pérdida de su hijo.

MARQUEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. Querido amigo: despedimos tus restos mortales en la seguridad de que pronto estarás en el paraíso que Jesús brinda a sus predilectos. Digo esto porque te mereces ese lugar ya que fuiste siempre un amigo y vecino ejemplar que nunca dudaba para hacer una gauchada a quien se lo pedía. Descasa en paz querido Pety y que Jesús te brinde todo su amor porque lo tienes bien merecido. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis y Susana Edit ruegan al cielo para que Jesús te reciba en su casa.

MARQUEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. María del Valle y Luis Enrique Sgoifo participan su fallecimiento, acompañan a sus hermanos en este momento de dolor y elevan oraciones por su feliz resurrección.

MARQUEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. Héctor Audino Zerda y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Pety. Ruegan una oración en su memoria.

MARQUEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. Que brille la luz que no tiene fin. Margarita Hatun, Mabel Hstun,Teresita Hatun Mirtha Hatun, Mariana Lugo,Gladys Satuf de Hatun y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño al querido Dr. Edberto y familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria

MARQUEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Tere Contreras participa con dolor su fallecimiento y acompaña al querido Dr. Edberto y familia en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria

MARQUEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. El Centro Amigos del Ciego acompaña con todo cariño a su ex presidente Matilde Isabel Márquez ante el fallecimiento de su hermano Carlos. Ruegan al Señor le reciba en su morada celestial y envíe a sus seres queridos resignación y paz.

MARQUEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. Nina, Titi, Mecky, Silvia, Zule, Toty, Beba, Chiqui, Mercedes, Valle, Tere y Carmen acompañan a la querida Bimbi y familia en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

MARQUEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. Su amigo Mario Roberto Ábalos participa con dolor su fallecimiento, acompaña en estos tristes momentos a su acongojada familia, hermano Edberto y demás familiares, elevando oraciones por su eterno descanso.

MARQUEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. Familia Cheein participa su fallecimiento y acompaña a su hermano Dr. Edberto Marquez y familia en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

MARQUEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. Estela Luchini y su hija Marcela participan el fallecimiento del hermano de nuestro estimado médico Dr. Edberto Márquez.

MATTEO, ROSA CLEOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Sus hijas María Rosa, María Cristina, Jacky y Viviana, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MATTEO, ROSA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Tía querida, tu partida nos estruje el corazón, pero nos reconforta el saber que estás con tus padres y hermanos. Sus sobrinos Emilio , Lissi, Mushi y Nena Matteo, y sus hijos Valentín, Máximo,Felipe, Mía y Antonio Matteo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración a su memoria.

MATTEO, ROSA CLEOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Tía Coca,! Dolor por tu partida, dejas en nosotros un recuerdo imborrable, tu sonrisa, tu solidaridad, tus oraciones, siempre en nuestro corazón! Que brille para vos la Luz que no tiene fin. Su sobrino César Federico Herrera y familia, participan con pesar su fallecimiento, acompañamos a sus hijas y nietos en este momento de dolor, rogamos oraciones a su memoria!

MATTEO, ROSA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Sebastián Simonetti y flia participan el fallecimiento de la querida tía Coca. Se ruegan oraciones a su querida memoria.

MATTEO, ROSA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. La comisión directiva de ADUNSE participa con profundo dolor de fallecimiento de la madre de nuestra compañera y amiga Jacqueline Cianferoni. Acompañan a la familia en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

MATTEO, ROSA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Elena Larrosa de Acosta y sus hijos participan el fallecimiento de una distinguida vecina del Bº Belgrano, docente de vocación y acompañan a sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares en este momento de dolor.

MATTEO, ROSA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. José (Pepe) Larrosa y familia hijos participan el fallecimiento de una distinguida vecina del Bº Belgrano, docente de vocación y acompañan a sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares en este momento de dolor.

MÉNDEZ, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/22|. Sus hijos César y Pablo y sus nietos Emilia, Agustín y Jonas participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TORRES, ANGÉLICA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. Sus hijas Juana, Beti, Graciela, nietos, bisnietos, tataranietos e Hijos políticos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÍAZ, DOLORES DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/97|. Hoy a veinticinco años de tu partida, tu presencia y recuerdo nos sigue acompañando cada día. Allá donde te encuentras descansa en paz. Me consuela saber que estás en un lugar mucho mejor, al lado de Dios. Tu espíritu luchador está presente cada día en nuestras vidas. Rogamos oraciones en su memoria, su hija Lilia Diaz, sus nietas Noemí y Myriam Acevedo y sus respectivas familias.

LEIVA DE INFANTE, MARIA HAYDEÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/03|. Querida madre ahora descansa en paz junto a toda tu familia que te precedieron y en especial a tu querido hijo Abel, te fue a acompañar. Luchadora incansable, bregaste siempre para que tus hijos estudiaran y Dios cumplió tu deseo. Sus hijos Mirta y Edmundo Infante, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares ruegan que descanses en paz y oraciones en su querida memoria. Mirta. Edmundo y Coco Infante.

LUNA, RAMONA ISABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/21|. A un mes de tu partida que brille la luz que no tiene fin. Sus padres Nena y Rubén, su hermano Derly y sobrinos ruegan una oración en su querida memoria.

PEREYRA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Mí adorado hijo: hoy es un día muy triste en mi vida, al recordar que pasaron cinco años que no estás a mi lado, pero te llevaré siempre en mi corazón. Te miro en tus hijos, en tus hermanos y sobrinos Tras un hombre íntegro, un ser lleno de amor, siempre dispuesto a entregarte a los demás, tenías tantos amigos que te recuerdan siempre. Tu madre Teresita Herrera, tus hermanos Gaby y Ale, tu esposa Patry y tus hijos Patricio, Fiama y Joaquín, tus tíos, primos y sobrinos te recuerdan con amor. Ruegan una oración en tu memoria.

DOMÍNGUEZ, RAMÓN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Sus hijos Norma, Rafael, Ramon y Elba, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 12 en el cementerio Los Romanos. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MENDOZA, UBER EILER (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Su esposa Teresa Caumo, sus hijos, sus nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Dr. Raúl Herrero y Dra. Adriana Güino. Querido Rulo tantos años de compañero en Córdoba, estudiando y luego recibidos de médico, nos encontramos continuamente en esta vida que nos hermana en la profesión, hoy sentimos mucho tu pérdida. Te extrañaremos mucho. Vuela alto querido amigo.

RODRÍGUEZ, HÉCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. Su tío Juan Carlos Figueroa, sus primas Analía y familia ,Valeria e Ivana participan con profundo dolor.

SIERRA DE BOLAÑEZ, NILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/21|. " Sin ti ,Mamá, nada será igual. Nos has hecho los más felices del mundo". Tus hijos te recuerdan a 9 días de tu partida a la Casa del Señor. Celia, Carlos, Roxana y Jorge y sus respectivas familias. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

CURA, ROLLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Sus hijos Lucy, Lucho y Mary, su hermano Pibe, hijos políticos, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey (loreto). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CURA, ROLLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. "Señor recíbela en tu Reino". Sus sobrinos Roxana y Gustavo, sus sobrinos nietos Omar y Noelia, y Jesús participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron velados en Loreto.

CURA, ROLLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Rotary Club Loreto participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a sus sobrinas Nita y Roxana Curi.

DIAZ, DIEGO ALEJANDRO (q.e.p.d.)Falleció el 2/1/22|. Sus padres Antonia, Marcial,su esposa Sosa Kamila, sus suegra Valeria y demás familiares. Sus restos seran inhumados en el cementerio de guampacha. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LUNA, AMANDA ESTER (q.e.p.d.)Falleció el 2/1/22|. Su padre Aventura, sus hijos Alejandro, Patricia, Maria, Fabian, Claudia, Clara, Cristian, Omar, Miguel, Sandra, Briza, hijos politicos, nietos, hermanos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio de donadeu dto alberdi cob caruso cia arg de seguros s.a. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

ORELLANA, ELICEO (q.e.p.d.)Falleció el 2/1/22|. Su hijo Nestor, su esposa Guillerma, sus nietos Claudia, Fernando, Maria, Elias, y Facundo, su nuera Susana y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento". Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Crucesitas depto. Loreto. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.