FÚNEBRES | 4 de enero del 2022

Fallecimientos

- Juan Manuel Ruiz

- Lilian Teresa González (La Banda)

- Luis Roger Gallo

- Carlos Miguel Rago

- Sarita Ofelia Salvatierra

- Julio Orlando Gutiérrez

- Virginia de Jesús Suárez

- Ricardo Rafael Orieta

- Gustavo Adolfo Iglesias

- Rollina Curi (Loreto)

- Luis Ángel Mendez

- Natividad Juana Bonet

- David Reinaldo Aranda

- Claudia Noemí Sequeira

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA CLOTILDE MATTEO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/1/22 y espera la resurrección.

La Comisión Directiva de Unión Regional del Maestro , junto a sus tres niveles educativos: Jardín Rayito de Sol y Colegio San Gabriel (Primario y Secundario), participan con hondo pesar el fallecimiento de la madre de la secretaria Viviana Cianferoni, y abuela del sr. Marcio Villavicencio . Acompañan a sus familiares en tan doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA CLOTILDE MATTEO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/1/22 y espera la resurrección.

Olga Carabajal y Hebe de Infante del Castaño, participan con dolor el fallecimiento de su ex compañera en la labor docente y querida amiga. Elevamos nuestras oraciones para que Coca esté gozando de la presencia del Señor Misericordioso en la Casa que El tiene prometida para sus hijos. Acompañamos con mucho cariño a sus hijas, nietos y demás familiares en este momento de dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Arq. ANTONIO BELIZARIO CARRIZO (Chacho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/1/22 y espera la resurrección.

Chachito: fuiste una persona buena y pura, y dejaste surcos profundos en tu camino y recuerdos imborrables en tus amigos por tu humildad y alegría. Miguel Cisterna, Hugo Cisterna, Yoli Quiroga, Marta Inés, Dr. Hernán y Miguelito Cisterna, participan con gran dolor su partida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OBDULIO PEDRO COLOMBERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/1/22 y espera la resurrección.

Hoy perdimos un gran amigo, persona excelente sin igual.

¿Con quién voy a hablar de trenes y de futbol?

Te extrañaremos enormemente Obdulio

Higinio B. Juárez y familia: Neri, Macarena, Carlos “ Charly”, Hernán, Vivi y Gloria elevaremos nuestros ruegos por tu eterno descanso a la diestra deDios Todopoderoso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO ORLANDO GUTIÉRREZ (Chanca)

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 3/1/22 y espera la resurrección.

Mori hoy te fuiste a la Casa del Señor mi madre te estará esperando para acunarte en sues brazos. Dejáras de sufrir, nos dejas un ejemplo para que tu partida no duela tanto, dijo basta pero hoy tu luz brilla con intensidad en nuestro firmament. Tu hermana Lita y Yiyo, tus sobrinos Silvia y David; Adriana y Ariel; Paola; sus sobrinas nietas Vale, Mica, Cande y Anto. Enviaremos oraciones y mucha luz para acompañar tu partida. No te olvidaremos jamás hermano.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA TERESA GARNÍCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/1/21 y espera la resurrección.

Su esposo Luis Alberto, sus hijos Diego, Sebastián y María María Lucrecia, nietos Nazareno, Bruno, Joaquín, Lara, Valentino, Justina y Beltrán invitan a los familiares y amigos a la misa que se celebrará hoy en Catedral Basílica a las 20 hs con motivo de cumplirse un año de su partida.

INVITACIÓN A MISA

MIRTA CRISTINA IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/12/21 y espera la resurrección.

“La muerte no es nada. Solo me ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, le seguiremos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne y triste. Sigue riéndote de lo que nos hacia reír juntos. Que se pronuncia mi nombre en casa como lo siempre lo has sido, sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra. La vida es lo que es lo que siempre ha sido. El hilo no se ha cortado. ¿Porque estaría yo fuera de tu mente?, ¿Simplemente porque estoy fuera de tu vista? Te espero…no estoy lejos, justo del otro lado del camino…Ves, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lagrimas y no llores si me amas”. Su esposo Enrique Ingratta, sus hijos Germán, Analia y Aurora, su hijo político Juan Pablo, y sus nietos Sebastián, María Victoria, Tomás y Sofía, invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

FIDELIA DEL ROSARIO TIJERA DE SOSA (Nony)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/12/21 y espera la resurrección.

Dolor, pena, incredulidad, llanto, y tantos otros sinónimos q reflejan tu ausencia física y nuestra tristeza. Para mi eras y sos: Mi Amor, Mi Corazón, Mi Negra. Para Roby, nuestro hijo, Su Mamu, Su Mamucha y para nuestra amada Nieta Solange “Su Titi”. Nos conocimos siendo jovencitos y juntos nos hicimos Hombre y Mujer, he podido disfrutar junto a vos de una Familia con todo lo que esa magnífica palabra encierra, desde momentos difíciles, tristes, pero también de momentos felices, de respeto, de planes en común y objetivos cumplidos. Viví y vivo Feliz por habernos elegido para que caminemos juntos en esta vida terrenal. Soy dichoso pues siempre digo que cuando el sacerdote nos unió en matrimonio e hizo la pregunta de comprometernos por juramento, en las buenas y en las malas, Tu, Mi Amor contestaste afirmativamente, y lo hiciste con el corazón, y no de la boca para afuera como tantas otras parejas que se unen en matrimonio, que se diluyeron o se diluyen ante la primer desavenencia, desacuerdo, o pequeña tormenta q tienen que afrontar. Fuimos un frente solido como Familia y que los avatares de la Vida no pudo destruir, a pesar de mis equivocaciones y q vos, con hidalguía hiciste frente y nunca señalarme mis errores. Mucha gente va a extrañarte, no lo dudo, fuiste buena esposa, buena Madre, buena Abuela y por sobre todo buena Amiga. El día que te llevamos a la morada final de tus despojos para que estén junto a los restos de tu amado Padre, justo ese día, estaríamos festejando nuestros cuarenta (40) años de casados y en la misa de las nueve noches, mi cumpleaños. Así es corazón, me he descubierto pensando que cuando llegue a casa te voy a contar o comentarte algo que escuche, hasta que tomo conciencia que, en la casa, ya no estás y solo habitas en mi alma y en mi corazón. La casa está vacía pues tú no estás, nuestro hijo y yo hemos tratado de ponerla en orden, y tú no estás, hasta cuando debemos esperar para que al menos aceptemos que no estás?

Agradecemos las infinitas muestras de cariño y respeto de la gran cantidad de personas que se acercaron a ofrecer sus condolencias ante la irreparable pérdida. Esposo, Hijo, Nieta, Madre, Hermanos, Cuñados y Sobrinos, invitan a la misa en parroquia Santa Lucía a las 20.30 hs. con motivo de cumplirse un (1) mes de su desaparición física.

INVITACIÓN A MISA

RAMÓN ROQUE ROMERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/1/21 y espera la resurrección.

Hace un año que pude abrazarte

Hace un año que besé tu frente

Hace un año que sentí que te arrancaban de mi

Hace un año te ibas

Y aunque no quería dejarte ir, no lo entendía solo puedo agradecer a Dios tu presencia en mi vida, en nuestras vidas.

Solo puedo agradecerte por enseñarme que el amor, es cuidado, es apoyo, es acompañar, es dar tu mejor esfuerzo, porque todo eso que regalas vive por siempre. Solo puedo agradecerte por ser mi papá.

Su esposa, hijas, nietos y demás familiares invitan a la misa hoy a las en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

Abrazos al cielo mi papá lindo!

ALEGRE, DARÍO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 31/12/21|. Beto: Que dolor por tu partida, nos dejaste en nosotras, un recuerdo imborrable, tu sonrisa y tu buen compañero. Tus ex compañeras de la DGR, de la Pcia. (Dpto. Ing. Brutos) Gloria de Barraza, Silvia de Orellana, Marta de Suárez, acompañamos a tu esposa Perla, e hijos. Elevamos una oración en su memoria.

ARANDA, DAVID REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/22|. Sus hijos Carlos, hermanos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, participa su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ÁVILA, LINDOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Nena y Enrique Serrano, participan el fallecimiento del papá de sus amigos Karina y Miguel . Elevan oraciones en su memoria, pidiendo por el eterno descanso de su alma y por el consuelo de su flia.

ÁVILA, LINDOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. Alicia Bejarano de Oller y sus hijos Andrés,Lourdes, Alejandro, Ignacio y sus respectivas familias y Mercedes Raed de Bejarano participan con pesar su fallecimiento y acompañan con especial cariño a su hija Belén, nieta Justina y a Beatriz y Carina. Ruegan oraciones en su memoria

BONET, NATIVIDAD JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/22|. Su hija , h. pol. nietos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. hs. 11. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BONET, NATIVIDAD JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/22|. Su sobrino Héctor Alberto Ponce, esposa Elisa Viscelli, sus hijos Héctor y Roxana y respectivas familias, lamenan el fallecimiento de la querida Tía Nati, sentido pésame a su hija Adriana y flia. Ruegan oraciones para su descanso junto al Señor.

CARRIZO, ANTONIO BELIZARIO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Sus sobrinos Juan Armando, su esposa Sonia; Adriana, su esposo Roger; Liliana y Enrique Terzano, su esposa Nora, su sobrinos nietos Santi Terzano, Augusto, Lourdes, Maria Victoria y Francisco Santillán Terzano, Álvaro e Ignacio Terzano, participan con dolor su fallecimiento. sus restos fueron inhumados en Tucumán. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, ANTONIO BELIZARIO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. María Elena Santillán de Auad y flia, acompañan en estos momentos de dolor a su querida hermana política Teresita, a sus hermanas y sobrinas por la irreparable pérdida de su hermano Antonio. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTRO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.)Falleció el 2/1/22|. Joyería Máximo y su personal, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

COLOMBERO, ODULIO PEDRO QUERINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/22|. El Señor te llevo a su lado para florecer su Jardín Celestial. Gracias Señor por habernos permitido gozar de su bonhomia y amabilidad que permitio nuestra mutua Amistad. Rodolfo Torres y su esposa Mirta Bravo Contreras; sus hijos Liliana, Emanuel, Ariel y Nadia despiden con inmenso dolor a este ser tan apreciado. Imploran al Altisimo le permita gozar de la vida eterna y conceda a su esposa e hijos pronta resignación.

ERLAM, GUSTAVO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Sus tias Chicha, Lucy y Angelica, sus primos Juan Jose, Vero y Milagros Riachi, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones para que el Señor lo reciba en su Reino y para que la Virgen la cubra con su manto a la querida Alejandra, Santi, Dulce Maria y Anita para que le de la resignación.

ERLAM, GUSTAVO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Participan con gran dolor. Tiquin Herrera y Kuki Riachi, sus primos y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria por el descanso de su alma.

ERLAM, GUSTAVO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Participan con gran dolor. Blanca Acosta y familia y elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia.

GALLO, LUIS ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/22|. Su esposa Mónica Catan, sus hijos Cristian, Santiago, Malena, Franco y Ximena y su hermana Patricia participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GALLO, LUIS ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/22|. Miguel Ángel Pernigotti participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a su esposa Moni y sus hermosos hijos en tan dificil momento. Que descanse en paz.

GUTIÉRREZ, JULIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/01/22|. Su esposa María Angélica Luna, su hija Rita Gutiérrez, su nieto Julio, sus sobrinos Guillermo, Alejandra Y Hugo Barrón y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE S.A. La Plata 162. Teléfono 4219787.

IGLESIAS, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/22|. Sus hijos Anita, Marcela, Gustavo y Liliana, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

IGLESIAS, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/22|. Busca en tus recuerdos para obtener Consuelo, acude a tus amigos para recobrar tus fuerzas y siempre recuerda como te queremos!!!. María Marta y María Cira Galván participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a sus hijos Anita y Mario: Marcela y Martín; Gustavo; Lili y Oscar y a sus nietos. Descansa en paz!!!.

IGLESIAS, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/22|. Su amigo Abelardo Garcia Gallo y su esposa Dolores Sanches Díaz, sus hijos y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

IGLESIAS, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/22|.

Rogamos por su eterno descanso. Gladys, Cira, Marta, Silvia y Analia. Amigas de su hija Anita.

LEIVA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/21|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará." La Comunidad educativa del Colegio del Centenario participa el fallecimiento del sr padre del Prof. Franco Leiva. Se ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/21|. "Que brille para él, la luz que no tiene fin". María Isabel, Cristina y Liliana acompañan a su hijo Franco en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARQUEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. Con gran tristeza, despedimos a nuestro querido Peti. Su prima Pelada, sus hijos Enrique y María Pía y familia, acompañamos a tu querida esposa Amanda, a tus hijos, nietos y hermanos, Matilde y Edberto, Susana y demás familiares. Que brille para él la luz que no tiene fin. Se ruega una oración en su memoria.

MARQUEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. Eva del Carmen Beltrán lamenta con dolor el fallecimiento de su querido primo, rogando al Santísimo lo tenga en la gloria eterna descansando en la paz de nuestro Señor y la Virgen . Siempre te recordare y elevo oraciones en su memoria.

MARQUEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. Nora Acosta y sus hijos participan su fallecimiento. Acompañan con cariño a sus hermanos Dr. Edberto, Matilde y flia en esta dolorosa pérdida.Elevan oraciones a su memoria.

MARQUEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. Pili Jiménez, Chini Fernández, Mafalda y Marta Barrionuevo, Liliana Moya, Anita Corbalán y Graciela Bravo y Belén Cisneros participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su hermana Bimbi y familia en estos momentos de dolor.

MARQUEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. Sus vecinos y amigos. Mashi Gerez de Fernández, sus hijos María Ana, Luis Pablo y María Nina, acompañan a su mujer, hijos, nietos y a su hermano en tan triste y gran dolor.

MARQUEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. Julio César Nassif y flia, participan su fallecimiento y acompañan en este triste momento a su esposa e hijos y sus hermanos: Bimby y Ebeto. Descansa en paz querido Pety.

MATTEO, ROSA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Amílcar Buenvecino, Regina Pereyra y flia., lamentan profundamente el fallecimiento de Coca y ruegan al Señor la recoja en sus brazos, acompañan en el dolor y en la oración a sus hijas María Rosa, María Cristina, Jacky y Viviana y a toda la flia.

MATTEO, ROSA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. El Centro de Ex- Docentes "Elda Gómez de De Marco" de la Escuela 764 "Diego de Rojas", despide con gran tristeza a su querida ex colega Coca. Por ser como fue la recordaremos con la alegría de los buenos momentos compartidos. Rogamos oraciones por su eterno descanso y abrazamos a sus hijas y flias., con todo cariño.

MENDEZ, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/22|. Sus hijos César y Pablo, nietos: Emilia, Agostina y Yona, participan. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ORIETA, RICARDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/22|. Sus padres Ricardo Orienta y Valeria Ávila, su hermano Kevin, sus abuelos Rosa, Gladis, Rogelio y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9hs en el cementerio El Dean. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

RAGO, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/22|. Con mucho dolor te despedimos papi. Hoy vas a encontrarte con nuestro Padre Dios y todos nuestros seres queridos, en especial "Tu amor". Te vamos a extrañar mucho. Sus hijas Gianina y Paola, Sus yernos Victor y Juan Pablo y sus nietos Isabella, Josefina, Yamil y Gael. Se ruega una oración en tu memoria.

RAGO, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/22|. Su hermana Nina de Temperini, su hermano político Walter Temperini, sus sobtinos Agustín y Angie con sus respectivas flias., participan su fallecimiento. Se ruega una oración a su querida memoria.

RAGO, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/22|. Su hermana política Elena Mues, su esposo Alonso Vazquez, sus hijas Cecilia, Laura y Soledad y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAGO, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/22|. "Descansa en paz, querido primo". Su prima Esther Padilla, sus sobrinos Facundo, Juan Cruz y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento."Que brille para el la luz que no tiene fin".

RAGO, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en Mi aunque muera vivirá. Y todo el que cree, no morirá jamás". Que Dios te conceda la paz y te de el descanso eterno. Su prima Silvia y sus sobrinos Milgros y José acompañan a Giani y Pao.

RAGO, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/22|. Queremos expresar nuestro dolor ante la pérdida de quien fue un tío amoroso. Acompañamos a toda la familia en su dolor. Franco Salto y esposa.

RAGO, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/22|. Miryam, Efraín, Paola, Juan Cruz y Delfina participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan en tan doloroso momento a sus hijas y familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

RAGO, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/22|. Desde Córdoba la familia de Elda n de Yapur, Juan Carlos y flia., Adriana y flia. y Mariel y flia. hacen llegar sus condolencias a Gianina y Paola hijos políticos y nietos. En este momento de tanto pesar. Ruegan por el descanso eterno de Carlos.

RAGO, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/22|. Desde Córdoba la familia de Zoraida Navarro de Micheref, Anabel y flia., Julio y familia, Lucas y familia participan con dolor del fallecimiento de Carlos. Ruegan al Señor le conceda el consuelo a sus hijas Giani y Paola. Que descanse en paz Carlos.

RAGO, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/22|. Graciela Alegre de Navarro y sus hijos Verónica, Lorena, Marita, Abraham y respectivas familias participan con dolor de la desaparición física del apreciado Carlos. Que el Altísimo le dé el descanso eterno.

RAGO, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/22|. Mavel N. de Nader y sus hijos Mónica y Marcela, hijo político y nietos quieren acompañar con oraciones a sus hijas Gianina y Paola, hijos políticos y nietos en este momento de gran pesar por la partida a la casa del Señor del apreciado Carlos y decirles que a pesar de este inmenso dolor les quede el consuelo de haber tenido un papá con una fortaleza ejemplar ante la enfermedad que lo aquejaba hace largo tiempo.

RUIZ, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/22|. Su esposa Liliana, sus hijos Flor, Vanina, Juanchi, Erica, Sheila Jesica, hijos políticos, nietos, hermana María, amigos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

RUIZ, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/22|. La promoción 1969 del Colegio San José participa con profunda tristeza el fallecimiento de su ex compañero y amigo Chiqui y acompaña a toda su familia.

SALVATIERRA, SARITA OFELIA (q.e.p.d) Falleció el 3/01/22|. Su esposo Raúl Cerviño, sus hijos Maximiliano, Ramiro, LAURA Y María JOSE, hijos Pól. Carina y María Eugenia, sus nietos Nicolas, Jazmín, Lautaro, Martina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cobertura Norcen S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

SALVATIERRA, SARITA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/01/22|. Sarita fue una excelente persona... Que los ángeles más bonitos la reciban. Acompaño en este momento de tan inmenso dolor a toda la flia. Cerviño, en especial a mi adorada amiga Laura por la pérdida de su amada mamá. Viaje en paz Sarita, su paso por esta vida no fue en vano. Gabriela Romano y flia.

SALVATIERRA, SARITA OFELIA (q.e.p.d) Falleció el 3/01/22|. "Caminante no hagas ruido que Sarita se ha dormido en los brazos del Señor". Sus vecinos Familia Gómez- Díaz, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Se ruega una oración en su querida memoria. Dale Señor el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin.

SEQUEIRA, CLAUDIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/22|. Su hermana Ali, su hermano político Ramón y sus sobrinos Roberto, Andrea, Maxi y Mateo participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Los Flores. EMPRESA ANICETO GUBAIRA.

SUÁREZ, VIRGINIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/01/22|. Sus hijas Estela y Paola, amigos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Tipiro. Cobertura Norcen S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LaPlata 162. Teléfono 4219787.

GRAMAJO, GLORIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/11|.Al cumplirse un año mas de su natalicio, Sus hijos Rocio, Yisel, Tomás y Nico. siempre estaras en nuestros corazones.

GRAMAJO, MARGARITA DEL VALLE (qe.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Al cumplirse 3 años de su fallecimiento. Sus hijos que nunca te olvidarán. Vivi. Exequiel, Rocvio, Tomás, nico y Yise. Siempre en nuestros corazones.

GÓMEZ BENAVIDE, ROGELIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Familia Jozami, Gerencia de Bancred y compañeros de su hermana Rita, acompañan con profundo dolor esta irreparable pérdida.

GONZÁLEZ, LILIAN TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Su hija Luciana, sus nietos Josefina, Luisina, Angeles, sus hermanos Adriana, Cristina, su cuñado René, sobrinas y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

RODRÍGUEZ, HÉCTOR RODOLFO (RODY) (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/21|. Gracias infinitas por todo el amor que nos brindaste, te vamos a extrañara, siempre te llevaremos en nuestros corazones. Su mamá Orlinda Rostagno, hermanos Myriam, Clyde, Tony y Mariela, sobrinos y demás familiars despedimos con profundo dolor.

CURI, ROLLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Sus hijos Lucy, Lucho y Mary, su hermano Pibe, hijos políticos, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey (loreto). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CURI, ROLLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. "El Señor te conceda la paz del descanso eterno en su Gloria". Sus sobrinas Gringui, Patricia y Roxana y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CURI, ROLLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. "Señor recíbela en tu Reino". Sus sobrinos Roxana y Gustavo, sus sobrinos nietos Omar y Noelia, y Jesús participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron velados en Loreto.

CURI, ROLLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Rotary Club Loreto participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a sus sobrinas Nita y Roxana Curi.

CURI, ROLLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Cuánto dolor nos causa tu partida!! Qué Dios misericordioso te reciba en el cielo dónde no hay dolor ni sufrimiento. Blanca Manzur, sus hijas Mimi y Claudia y su nieto Santiago, participan su fallecimiento.

CURI, ROLLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. La muerte es un tránsito, un camino hacia la vida eterna...es una nueva vida... Lamentamos profundamente tu partida...!!! CPN. Jorge Humberto Vittar, su amiga de siempre C:P.N. Inés Casaubon, sus hijos Mauricio, María Soledad y Constanza, participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto.

CURI, ROLLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Su muerte no debe ponernos triste... entendamos que ahora su espíritu está tranquilo...Mientras estuvo con nosotros fue muy feliz...!!! CPN Choli Casaubon y famlia, participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto.

JUÁREZ DE PERALTA, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Querida Olguita: quedan en nuestra memoria tantos momentos compartidos, buenos, tristes, la vida... siempre acompañandonos como amiga amorosa, vecina entrañable, casi familia. Hoy a un mes de tu partida a la casa del Padre Dios, recordamos tu luz, tu paz, tu amistad. Descansa en paz. Tus valores y tus huellas guiarán siempre a tus hijos Rubén y Liliana y a tus nietos y bisnietos. Amigos, vecinos: Norma Villarroel, Cacho, Anita, Eliana, Estela y Mirta Cejas. (Frías).