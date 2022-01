FÚNEBRES | 12 de enero del 2022

11/01/2022 - 23:05 Funebres

Fallecimientos

- Reyna Isabel Barraza

- Jorge Nicolás Szeliga

- José Anesino Maguna (Clodomira)

- Manuel Rafael Laitán

- Nélida Aurora Medina (Suncho Corral)

- Rinillos Abdala

- Silvia Natividad Paz

- Luis Manuel Paz

- Juan Gregoria Villalba

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RINLLOS ABDALA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/1/22 y espera la resurrección.

Sus hijos Walter, Graciela, Mónica, Fanny, h. políticos Claudia, Eduardo, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por COMPLEJO PARQUE - Olaechea 649 – Tel. 4219787.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUANA ANTONIA FERNÁNDEZ DE FOCHI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/1/22 y espera la resurrección.

Querida hermana Tita, que profunda tristeza nos deja tu inesperada partida, ruego al Señor consuelo para tus amados hijos y nietos y para todos sus familiares por tan valiosa pérdida. Tu hermano Luis (Lucho) su esposa Anita, tus sobrinos Pedro Ariel, Vicente, Mariana, Belén, Jimena y Álvaro y sobrinos políticos Juan Gutiérrez, Carlos Goretta, Sebastián Rojas , Mariana Ledesma , Luciana Mayuli y sus respectivas familias. Descansa en paz amada Tita.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUAN ANTONIA FERNÁNDEZ DE FOCHI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/1/22 y espera la resurrección.

Querida Tita: volviste a tu verdadero hogar, pero nos dejaste tu genuino legado: la dulzura del trato, la inocencia de tu mirada, la alegría de tus ocurrencias y tu solidaridad Franciscana. Gracias por ser parte de nuestras vidas.

Tus amigas del grupos “Sábados de mates”: Pilu, Tere G: Vivi, Lety, Tere Ll; Beby, Noemí, Nelly, Berta, Mechi, Pimpo, Graciela y Cristina. Oramos por tu partida Celestial y aceptación y consuelo de tu flia.

RECORDATORIO

CLAUDIA MARIEL BASUALDO (Mary)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/1/13 y espera la resurrección.

Hija del alma hace 9 años que te perdimos, en estos 23 años que estuvimos juntos nos has dejado una huella muy profunda en el recuerdo ya la vez un dolor tremendo, necesitamos reforzar nuestra fe en la vida terrenal, tus gestos, tu carita y sonrisa estarán siempre en nuestro recuerdo hasta el fin de nuestros días, a pesar de que la espera se hace dura, deseamos y esperamos poder reunirnos algún día hija. Tus padres, hermanas y sobrinos te recuerdan con alegría y nostalgia.

RECORDATORIO

ROXANA ALEJANDRA PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/10/21 y espera la resurrección.

Mi querida y amada hija Roxana hoy se cumple 3 meses de tu partida a una nueva vida. Pero aqui tu familia te extraña cada día más.No pasa un día que te recuerden con esa sonrisa y esas ganas de vivir.

Erás tan buena y cariñosa, hija, hermana, tía y amiga por eso no hay quien llene ese vacio que dejaste.

hoy pedimos oraciones a tu querida memoria para que tu alma descanse en paz.

Tu madre Haydée, tus hermanos Octavio, David, Cluaido y Gabriela y tus adorados sobrinos, que descanses en paz. Amén.

RECORDATORIO

CARLOS FELIPE GALCONTAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/1/20 y espera la resurrección.

El amor que me enseñaste no tiene barreras. Ni fronteras. Ni distancia. El amor que me dejaste es tu corazón, latiendo junto con el mío. Lo es. Y no como metáfora, sino como un hecho inexplicable que solo sabe quién toca el pecho del otro y lo siente propio. Hoy tu corazón latió dentro de mí. Late. Entonces supe que nunca me ibas a dejar, por más que irremediablemente te has ido. No es una sensación. Es real. Yo te tengo dentro de mí y adentro, nunca muere nadie. Mi gordo 2 años y parece que fue ayer. Te amo y te extraño todos los días. Tu hija Celeste.

RECORDATORIO

JUAN ANÍBAL OSORIO MENEGHINI (Chila)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 12/1/13 y espera la resurrección.

¡Hijito mío! ¡Cumples el 9º aniversario de tu vuelo al Cielo del Amor. Cuán bello alma había dentro de ti! No me recuerdes ausente, no me busques en el olvido, búscame dentro tuyo, ahí estaré contigo madrecita querida, mi Negrito del alma, siempre te llevaré como un abrazo prendido en mi alma, en mi corazón y en mi mente. Hijo de mi vida estás presente en cada latido de mi corazón, en cada suspiro, dejaste una llama encendida que perdurará en nuestra distancia, dándome luz y calor a nuestras vidas. Que Jesús bendiga tu descanso celestial. ¡Tu luz llena tu ausencia!

Tus padres, hermano, tus amadas sobrinas Justina y Máxima. Besos al cielo. Amén.

RECORDATORIO

JUAN ANÍBAL OSORIO MENEGHINI (Chila)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 12/1/13 y espera la resurrección.

Hermano querido partiste siendo un “grande”. Con una gran nobleza, fuiste un ser excepcional lleno de amor, paz y humildad, me sobran motivos para estar orgulloso de ti. Besos al cielo. Amén.

RECORDATORIO

MARÍA MERCEDES MÓTTOLA DE GRECO (Meca)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/12/21 y espera la resurrección.

Nos enseñaste tantas cosas pero nunca a estar sin vos. Hoy hace un mes que no estás físicamente a nuestro lado, pero tu luz siempre va a brillar y nosotros, tus hijos Gringa Greco y familia y José Greco, honraremos cada minuto de la vida que compartimos que Dios te tenga en la gloria y descansa en paz.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA.

NOEMÍ A. DEL ROSARIO YBARRA DE CABALLERO (Moñi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/12/21 y espera la resurrección.

Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en Mí, aunque muera, vivirá. El que vive, él que cree en Mí, no morirá para siempre. (Juan 11, 25.26).

¡Señor, Dios mío! Hoy a un mes de tu partida a la morada celestial, recordamos a nuestra querida madre y esposa. Señor sé que está contigo y tú la cuidas. Mientras que en nuestros corazones siga viviendo, solo su cuerpo se habrá marchado. Su esposo Pichín Caballero y sus hijos Liliana y Claudia Caballero y nietos, invitamos a la misa hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ABDALA, RINLLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Descansas por fin, luchadora imparable, ejemplo de paciencia y alegría infinita. Tus ganas de vivir serán nuestro ejemplo a seguir y tu sonrisa quedará grabada en nuestros corazones. Armando Curi, Any Abdala, sus hijos Sebastián, Gabriela, Lucrecia y sus respectivas familias acompañan a sus seres queridos en tan difícil momento y elevan una oración en su memoria.

ABDALA, RINLLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Graciela Cura de Amado, Eduardo Alejandro Amado y Eduardito Amado participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. "Que en paz descanse".

ABDALA, RINLLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Rosalía de Amado y sus hijos Luis Felipe Amado, Roxana Guiraldes, nietos Andrea y Felipe, Eduardo Alejandro Amado, Graciela Cura de Amado y su nieto Eduardo Alejandro Amado, participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su querida memoria.

ACOSTA MADRIGAL BELTRÁN, DANIEL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/22|. Su tía Carmen Cornet de Funes y sus primos Hernán; Facundo; Rodolfo; Manuel; María Mercedes; Gerónimo; María Ángela y Carmen María participan y acompañan a Alejandra y a su hijos y a Susana su Madre y Hermanos en el Dolor y piden a la Santísima Virgen fortaleza y una oración en su querida memoria

ACOSTA MADRIGAL BELTRÁN, DANIEL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/22|. Dr. Juan Acosta y familia acompañan a su primo Pinocho y familia en la dolorosa pérdida de su hijo Daniel.

ACOSTA MADRIGAL BELTRÁN, DANIEL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/22|. Guillermina Acosta y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su nieta Alejandra y acompañan a sus hijos Valentina, Josefina, Benjamín y Delfina y demás familiares. "Que Dios los acompañe en este difícil momento".

ACOSTA MADRIGAL BELTRÁN, DANIEL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/22|. Dr. Carlos del Valle Diaz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su sobrina Alejandra, y acompañan a sus hijos Valentina, Josefina, Benjamín y Delfina y demás familiares. "Que Dios los acompañe en este triste momento".

ACOSTA MADRIGAL BELTRÁN, DANIEL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/22|. Mercedes Funes Cornet y Agustín Lugones e hijos. Acompañan en el dolor a su mujer Alejandra Díaz Cornet y a sus hijos Josefina, Benjamín y Delfina en tan triste momento. Rogando fortaleza a la familia y una oración en su memoria.

ARGAÑARAZ,LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Dios nos consuela en todo momento, conoce nuestro dolor, nos acompaña en todo momento. Y lo manifestó en las palabras de Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivitá. Sus primos Anita, Taty, María Elena, Mauricio, Gustavo y María Fernanda y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARGAÑARAZ,LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Mercedes Isabel Noriega, sus hijos Roberto, Alejandro, Leandro, Aldo Carrizo Noriega y flias. participan el fallecimiento de su tío Luis y acompañan a su hijo Martín en este duro trance. Elevan oraciones en su memoria. Q.E.P.D.

BARRAZA, REYNA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Sus hijos Juan, Andrea, Víctor, Lucas, Aníbal, hijos políticos, nietos, bisnietos, sus hnos. , sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio El Deán- Dpto. Capital. COBERTURA CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS .S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CANDUSSI, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/22|. Mariana Berdaguer, su esposo Néstor Cioccolani y sus hijas participan con pesar su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de tristeza.

CASTILLO, IBER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Su tía María Teresa González, su primo hermano Kuky Guzmán, su esposa Teresa Ávila y sus hijos María de los Ángeles y Gonzalo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CATÁLFAMO DE MONTENEGRO, MARIA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/22|. La Promoción 1956 de la Escuela Normal de Profesores "Manuel Blegrano", participa con dolor el fallecimiento de Kaly, compañera y amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

CATÁLFAMO DE MONTENEGRO, MARÍA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/22|. Raúl Osvaldo, Jorge Guillermo, María Alejandra Ayuch y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CATÁLFAMO DE MONTENEGRO, MARÍA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/22|. Mariana Berdaguer, su esposo Néstor Cioccolani y sus hijas participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su amiga Martita Montenegro.

CATÁLFAMO DE MONTENEGRO, MARÍA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/22|. Enrique Roberto Aza, Ana María Montoto de Aza y familia, acompañan a sus hijos en este triste momento.

DÍAZ, HÉCTOR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/22|. F. F. Crespo SRL junto con sus directivos y personal, Francisco F. Crespo, Fernando Crespo, Ana C. Auad; P. Gutiérrez, J. Leiva, C. Arias, W. Vega, R. López, L. Rojas, M. Quiroga, S. Pantoja, D. Gerez, V. Veullemenot, M. Kling, M. Visgarra, F. Bazán, M. Corvalán, R. Romano, A. Lescano, M. Orieta, N. Britos, D. Diaz, C. Barco, V. Britos, G. Albornoz, L. Maldonado. Acompañando con oraciones esta gran perdida a su Sra. esposa, hijas y familiares.

DURGAM, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/22|. "Señor ya está ante ti, protégelo con tu mirada". Sus primos Enrique Roberto Aza, Ana María Montoto de Aza y sus hijos Ana María, Mariela y Santiago con sus respectivas familias, acompañan a su esposa Ana y a sus hijos José Ignacio, Santi, Anita y Eugenia en este difícil momento.

DURGAM, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/22|. Su prima Fanny del Valle Aza, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Ana y a sus hijos José Ignacio, Santi, Anita y Eugenia en este triste momento.

DURGAM, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/22|. Raúl Osvaldo Ayuch y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Su hijo Pedro y su hija política Betiana participan con profundo dolor su partida. Quedamos sin consuelo, te fuiste tan pronto. Te vamos a recordar toda la vida!

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Su hija Luciana del Pilar Fochi Fernández y sus nietos María del Pilar Fochi, Martina y Joaquín Collado Fochi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Chani Quiroga de Mayuli. Sus hijos Belén y Gianfranco Mayuli.Luciana y Vicente Fernández despiden con dolor a la querida y bella Tita ..y esperanzados con su feliz regreso a la casa del Padre ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Abuela Tita, te fuiste sin que pueda darte un último abrazo, pero siempre vivirás en mi corazón. Su nieta Guadalupe.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Sus sobrinos Liliana, Maricel y Juan Pablo Fernández Murad, Eduardo López, Philippe, Paul y Alexandre Theyras participan con profundo dolor la partida de su querida tía Tita, Se ruega una oración en su querida memoria

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Que en paz descanses querida tia Tita , un abrazo inmenso para mis primos del alma , Ale, Luciana y Pedro. Tu querido primo Vicente y esposa Luciana.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Slapak de Bonacina, Javier, Exequiel, Sebastián, Florencia y Santiago participan su fallecimiento con gran tristeza. Descansa en paz querida Tita!.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Sabina Lapalma, Gabriel Llapur, sus hijos Valentina y Tomás, participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de su hija Guadalupe.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. El Consejo Directivo, Colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre del Farmacéutico Alejandro Fochi y acompañan a su familia en este momento de pesar.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d..) Falleció el 10/1/22|. Ana Corbalán y sus hijos Gabriela, Eliana, Melina, Ana, Amelia y Santiago Collado Miralles despiden a Tita y acompañan a sus hijos con una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d..) Falleció el 10/1/22|. Ana Collado de Miralles y sus hijos Santiago y Martina participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Luciana y Pedro y nietos en estos momentos de dolor.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d..) Falleció el 10/1/22|. María Femayor y sus hijos Alejo, Luisina y Trinidad participan con profundo dolor el fallecimiento de su adorada abuela "Tita". Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d..) Falleció el 10/1/22|. María Luisa Rímini Olmedo y sus hijos Luli, Raúl, Tristán, María, Joaquín y Agustina, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Tita y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d..) Falleció el 10/1/22|. Luli Femayor y sus hijos Gastón, Facundo y Lulú participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d..) Falleció el 10/1/22|. Federico Romero, Agustina Agüero Marañón y sus hijos Paz, Juan Cruz y Tristán participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d..) Falleció el 10/1/22|. Tristán Femayor, Elvira Ruiz y sus hijas Milagros y Victoria, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Sus vecinos: Mirtha y María Cristina González consternadas participan el fallecimiento de la querida Tita, compartiendo dolor con sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones por su eterno descanso.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Su consuegra Jorgelina Romero, sus hijos Rodolfo, Daniela y Betiana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida. Un encanto de persona, un placer haberte conocido Tita. Que Dios te reciba en la gloria.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Elena y Alfredo Ramos, sus hijos Fredy, Carlos y Verónica y flias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia elevando oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Daniel Rojas Polti (a), su esposa Laura Bergues y sus hijos acompañan a sus amigos Alejandro, Luciana y Pablo en estos momentos de pena y ruegan al Altísimo los ayude ante tan irreparable pérdida

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos Pablo, Daniel y Laura acompañan a la familia de Tita, amiga apreciada por su bondad y dulzura. Ofrecen oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Berta y Mechita te recordarán trepada en las olas; Que ellas te lleven hacia el Señor. Acompañamos a sus familiares en este doloroso momento.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Tita, amiga querida elévate en paz,me queda grabado en el corazón los momentos hermosos compartidos, tus mensajes tus consejos agradeciendo a dios haberme regalado tu amistad, que me permitió conocer a una persona integra, sincera, cariñosa, alegre y generosa como pocos, por suerte no ahorre palabras de cariño y creo la última vez que nos vimos te abracé tan fuerte como presagiando tu partida. Tere González, su esposo e hijos acompañan a sus hijos y demás familiares en este doloroso momento,

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Ana María Sobrero de Simón y sus hijos Pedro, Rolando, Jorge y Manuel Simón y sus familias participan con dolor el fallecimiento de Tita y ruegan consuelo y fortaleza a su familia, especialmente a su hijo Alejandro.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Personal de Antares participa con dolor su fallecimiento y ruegan consuelo a toda su familia, especialmente a su hijo Alejandro.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Su consuegra Jorgelina Romero, sus hijos Rodolfo, Daniela y Betiana Lafont con sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la queridaTita y acompaña a toda la familia en tan triste momento. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Daniel Píccoli, su esposa Ximena y su hijo Santo, participan con dolor el fallecimiento de la muy querida Tita y abrazan a su amado hijo Alejandro en tan difícil momento. Rogando fortaleza para toda su familia. Que brille para Tita la luz que no tiene fin.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Beatriz de Píccoli y Claudia Píccoli, acompañan al querido Alejandro con mucho cariño en este difícil momento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Raúl Femayor y flia. Participan su fallecimiento y acompañan a su flia. En este doloroso momento, ruegan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Hugo Gramajo y flia. Participan su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Directivos y personal de Santiago Emergencias Médicas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su eterno descanso.

FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Juan Pablo Vignau, Noemí Estela Mansilla y sus hijos Pablo César y María Cecilia Juaneda acompañan con mucha tristeza a Alejandro, Luciana y Pedro por el fallecimiento de su mamá Tita y ruegan una oración en su memoria.

JUÁREZ, ORLANDO ISAC (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/22|. Sus sobrinos Turi, Pedro y Pinky con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. "Señor gracias por permitirme que esté conmigo 60 años y bendecirme con 4 hijos y nietos". Su esposa María Haidé Avellaneda de Laitán y sus hijos María Claudia, Marcela Viviana, Carlos Manuel y Daniela Elizabeth con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Que Dios te tenga en la gloria y descanses en paz. Su hija Claudia que nunca te olvidará ni se rendirá, sus nietos Thiago y Theo y su hijo pol. Juan, rogamos oraciones en su memoria. Que en paz descanse.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Su hija Marcela, su hijo pol. Niky, sus nietos Tomás y Tadeo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Su hijo Carlos Manuel, su hija pol. Carla, sus nietas Sofía, Agustina y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Su hija Daniela Elizabeth y su hijo pol. Gabriel, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Despedimos con mucho cariño y profundo dolor a nuestro hermano Manuel, para reencontrarnos nuevamente con nuestro padre celestial. Su hermana María Estela Laitán, sus hijas Ana Cecilia y María del Huerto Cristina y sus respectivas familias elevamos oraciones en su memoria y pedimos por la cristina resignación de su familia.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Su hermana Elsa Laitán de Herrera y Carlos Mario Herrera junto a sus hijos Carlos Fernando y Verónica Inés y sus respectivas familias, participan con profundo dolor la partida de nuestro querido hermano Manuel. Estamos unidos en oración a toda la familia y pidiendo a Dios que nos dé cristiana resignación. Nunca lo olvidaremos pero sabemos que está en el mejor lugar, el cielo.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Hoy Dios decidió que fueras con Él a vivir en su Reino. Ya no estarás físicamente en la familia pero quedan profundamente grabados en nuestras almas los hermosos momentos vividos. Nuestros corazones se entristecen con inmenso dolor por tu partida y rogaremos al Señor para que tu alma descanse en paz. Te despedimos con gran pesar. Su hermana política Pimpo Avellaneda de Morellini, sus sobrios Marcia y Lucas Morellini y Ornella Lezcano Mattar

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Su hermana política Mirtha Susana Avellaneda de Morellini y sus hijos Marcia y Lucas y su Sra. Ornella, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. "Descansa en paz querido Jimmy. La luz que no tiene fin, brillará siempre por vos". Sus primos Chichi Quiroga y Rodolfo Cisneros, sus hijos María Elena, Marcelo Javier, Horacio y familia y Normita e hijas, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. "Recíbelo Señor en tus brazos y dale el descanso eterno. Amigas de su hija Daniela: Analía Azaf, Carolina Palencia y Laura Cassarini participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a toda la familia en tan difícil momento. Ruegan una oración en su memoria

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Directivos y empleados de Senkat Srl participan con profundo dolor la partida de Dn. Manuel. Acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Violeta Chara y flia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda su flia en este momento tan triste

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Playa de Estacionamiento "Nueva Urquiza": Dante, Chino y Matute, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Directivos y personal de papelería Basbus participan el fallecimiento de su cliente Manuel.Ruegan oraciones en su memoria.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Raúl y Gustavo Basbus y sus respectivas familias participant el fallecimiento de Manuel. Elevan oraciones en su querida memoria.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Rodolfo Scarazzini y Gaby Urrere y sus hijos Maximiliano, María Laura, María Virginia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Fuiste mi gran amigo y la persona más buena y honesta que conocí. Te extrañaremos y en algún momento estaremos juntos nuevamente contándonos tantas anécdotas de la vida. Ruego por la resignación para toda la familia.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Mariano Jaime, Victoria Franceschini, sus hijos Thiago e Ignacio, participan con profundo dolor la partida de su amigo Manuel y acompañan a su esposa, sus hijos y nietos en este triste momento y elevan oraciones en su querida memoria.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. "Tío Jimmy: descansa en paz en el reino celestial". María Elena Cisneros Quiroga, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia, especialmente a su madrina Daniela.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Querido primo: partes de este mundo dejando un gran ejemplo de rectitud. Fuiste un hombre de bien, trabajador, íntegro para tu familia, tu empresa y todo cuanto emprendiste.Con gran dolor nos despedimos. María Susana Laitan y sus hijos Clarisa Inés, Victoria Inés y Eduardo Constantino Betbeder Laitan. Bendiciones para tu alma y que goces la vida eterna.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Susana Spaini y familia lamentan profundamente la partida de su primo Manuel Laitán al Reino de los Cielos y acompañan en el dolor a Maride y sus hijos y nietos, que a partir de ahora tendrán un ángel que los proteja desde el Cielo.

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. "Brille para él la Luz que no tiene fin". Pocho Villalba, su Sra. Marine Claveros, sus hijas Sol Ernestina y Luz Matilda acompañan en este doloroso momento a su hija Daniela, a su hijo político Gabriel y a toda la familia. Elevan oraciones

LAITÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Dr. Carlos Antonio Olivera, Liliana Mendoza, y sus hijos participan su fallecimiento de nuestro querido amigo Negro, una persona excepcional por sus valores, y acompañamos a su familia en este triste momento.

LEGUIZAMÓN, ROSA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Su esposo Miguel, sus hijos Miguel, César, Daniel, Belén, Ivana y Lorena, nietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad . Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Relizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MAIDANA, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/22|. "Tú eres mi Hijo muy querido en quien tengo puesta toda mi predileccion" Lc. (3,21-22). Santo regreso a la Casa del Padre, querido tío Gringo. Permanecemos en oración. Elena, Susana, Ana, Sor Maria Carmen O.P, Martin y Lucia Chorén Martinez.

MAIDANA, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/22|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Slapak de Bonacina, Javier, Exequiel, Sebastián, Florencia y Santiago participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Acompañan a su familia en tan dificil momento.

MAIDANA, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/22|. Dr. José Antonio Aranda, su esposa Teresa y sus hijos con gran pena participan el fallecimiento del amigo Gringo y ruegan por el al Señor,

MAIDANA, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/22|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MAIDANA, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/22|. Elena Yoles y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a sus hijos con sus oraciones.

PAZ, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Su Madre Isabel Gallardo, hermanos Diego, Alejandro, Alejandro y Estela Maris, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en Ranchillos y sepultados en el cemet. Cevil Pozo Pvcia. De Tucumán. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAZ, SILVIA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Sus hijos Hugo, Aníbal, Silvina, Noemí, María Elena, Lucio Roger Autalan, nietos, bisnietos h/pol, Oscar, Alfredo Álvarez y Nélida Díaz participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SÁNCHEZ, ANSELMO ANTENOR (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Padre querido te recordaré siempre. Su hija Noemí Alejandra ,hijo político Cristian y sus nietos Eibar, Jade y Ariana participan de su fallecimiento y elevan una oración a su querida memoria.

SÁNCHEZ, ANSELMO ANTENOR (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Hermano querido dejaste un vacío en mi vida !!! La Paz reina en tí!!!Mabel Sánchez , José Flores y sus hijas Rocío y Victoria participan del fallecimiento.

SÁNCHEZ, ANSELMO ANTENOR (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Hermano querido dejaste un vacío en nuestras vidas!! Ángela Nélida, Gladys Nora , Elena Yolanda y Eulalia Mabel y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan una oración a su querida memoria.

SPINELLO, PABLO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 8/1/22|. Carolina Azar participa su fallecimiento y acompaña con cariño a su hija Andrea y familia, en este momento de pesar.

SPINELLO, PABLO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 8/1/22|. Compañeros/as del Seminario Fundación Psicoanalítica S. Freud-Instituto Clínico J. Lacan, acompañan a la Lic. Andrea Spinello, en este momento de pesar

SZELIGA, JORGE NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Sus nietos Alejo, Verónica, José, Iván, Cecilia, sus hijos políticos Marta, Héctor, Roberto y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento". Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad .Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

TORRENS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Sus hijos Cristian, Carlos, Guadalupe, sus nietos y demás familiares y amigos participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados.Ceremonial, Exequias Y Tanatopraxia Relizado Por Nueva Empresa Gorostiza.

TORRENS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Su hermano José Torrens, su esposa Patricia y sus hijos Micaela, Agustina, Jimena, Virginia y Martín, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijos Cristian, Carlitos y Guadalupe, quienes cuidaron con cariño a su papá, en tan doloroso momento. Dios los conuele y fortalezca. Descansa en paz Nené.

TORRENS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Su hermana política Claudia, sus hijos Adrián y Carlitos Torrens, participan la partida de Nené a la Casa Celestial y ruegan a Dios consuele y proteja a sus primos Cristian, Carlitos, Guadalupe y a Fer, por tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRENS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el reino de los cielos". Su tía-mamá Chicha, y sus pirmos hermanos Miguel y Claudio Santillán, lamentan con profundo dolor tan irreparable pérdida. Que Dios les conceda fortaleza y consuelo a toda su familia. Se ruega una oración en su memoria.

SALVATIERRA, SARITA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/01/22|. A los 9 días de tu partida, seguimos pensando que una parte de cada uno se fue contigo, pero son esos recuerdos los que quedan en secreto guardados bajo llave en el cofre de mi corazón, como un tesoro escondido, sin que nadie llegue a borrar tu imagen sagrada en mi alma. Te amamos y te extrañamos. Su esposo Raúl, hijos maximiliano, Ramiro, María José , Laura y demás familiares, invitan a la misa q se realizará hoy en parroquia Santa Lucia 20.30 hs, para rogar por el eterno descanso de tu alma.

CHIAVASSA, LIVIA ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. Amigas y compañeras del Grupo de Viudas "Nain" de Acción Católica, abrazan con todo afecto a sus hijos, nietos y demás familiares, en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MAGUNA, JOSÉ ANESINO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Sus hijos Beti, Josefina, Zulema, Mirta, Mario, José, Ada, Maguna h. políticos nietos bisnietos y demás familiares ,sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS .LA PLATA 162 TEL 4219787.

CONCHA, ROSA DEOLIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/22|. Amigos del grupo Polack's Forres: Marilyn, Diani, Cristina, Mary, Tini, Carli, Omar Vitín, Dani, Estelita, Gladys, Lalo, Ruly, Negrito, Rodi, Marito, Luis, Susi, Walter, Nancy, Pichón, Silvia, Jorge Mercy, Marilena, José Luis, Carly, Alfedo, Tuky, Yayi, Vivi, Marcela y Chonono, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus amigos Tano, María Rosa y Egle y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARENCO GOITEA, RAÚL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/22|. La Comunidad Educativa de la Esc. N° 1079 B° Las Violetas participa con profundo dolor el fallecimiento del Profesor de Educación Física de esta Casa de Estudios. Ruegan oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin (Frías).

MEDINA, NÉLIDA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Su hija Graciela Noemí Medina, sus nietos Carlitos, Silvio, Walter, sus bisnietos Anita , Fran, Gino y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Suncho Corral. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

VILLALBA, JUAN GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció En Bs. As. el 10/1/22|. Sus hijos Juanita, Amado, Amelia,Selvi, Beatriz, Mónica, Cristian, Alejandro y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Herrera. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.