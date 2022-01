FÚNEBRES | 20 de enero del 2022

19/01/2022 - 23:32 Funebres

Fallecimientos

- Ramona del Carmen Rojas

- Nardo Enrique Lastra

- Mario Roberto Trejo

- Elisa del Valle García

- Silvia Lucía Chamorro

- Cecilia del Valle Rodríguez (La Banda)

- Diego Rafael Coronel (La Banda)

- Julio Antonio Gerez (La Banda)

- Juana Nepomocena Bravo (Loreto)

- Pedro Celestino Chaparro (La Banda)

- Carlos Andrés Rodríguez

- Fiama Elizabeth Ruiz Giménez

- Rodolfo Edgardo Ocaranza

- Raquel Gloria Gallardo

- Armando Saavedra

- Mario Rubén Salto

- América Beatriz Herrera (La Banda)

- Florencio Héctor Lobo (La Banda)

- Manuel Braulio Toledo (Dpto. Rio Hondo)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CECILIA DEL VALLE RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”.

Mario Guillermo Ledesma, Olga Adriana Sarquiz y sus hijos María Carla Ledesma Sarquiz, María Catalina Ledesma Sarquiz y María Camilia Ledesma Sarquiz participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA

(q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22.

El ministro de Economía, CPN. Atilio Chara participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. RODRIGUEZ CECILIA (QEPD)

Autoridades y personal de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, participan su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a la familia, impetrando a Dios por el consuelo ante su dolorosa partida.-

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. RODRIGUEZ CECILIA (QEPD)

Autoridades y personal de la Dirección Provincial de Género participan con profundo pesar el fallecimiento de la apreciada Dra. Cecilia, y elevan una oracion por su descanso eterno y por el consuelo de su familia.-

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Edda Pistamiglio

El fiscal general de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa de su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIRIA DEL CARMEN VILLARROEL URIBE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Punta Arenas, Chile, el 19/1/22 y espera la resurrección.

“Que brille para ti la luz que no tiene fin”.

Mi querida madre Licha. Te despedimos desde la distancia con todo nuestro amor. Tu hija Adelia Sofía Ferreyra, tus nietas María Celeste Radulich, María de los Ángeles Radulich, María Carolina Radulich, tus nietos políticos Alejandro Batán, Diego del Valle Álvarez, tus bisnietos Nahuel, Franco, Leticia y Blanca. Descansa Licha querida en los brazos del Señor. Rogamos una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIRIA DEL CARMEN VILLARROEL URIBE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Punta Arenas, Chile, el 19/1/22 y espera la resurrección.

Madre querida, te despedimos con mucho dolor y estarás siempre en nuestros corazones.

Tus hijos Jorge David Ferreyra y familia, Adelia Sofía Ferreyra y familia, Ana Emilia Pérez Villarroel y familia. Rogamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MAGA CORVALAN

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MAGA CORVALAN

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MAGA CORVALAN

El presidente del Partido Justicialista Santiago del Estero, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MAGA CORVALAN

El secretario gral. del Partido Justicialista Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRTA VIRGINIA IBARRA

EL VICEGOBERNADOR DE LA PVCIA, DR CARLOS SILVA NEDER, PARTICIPA SU FALLECIMIENTO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMONA DEL CARMEN ROJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/01/22 y espera la resurrección.

Su hermano José Roberto Rojas, sus sobrinos Irma Teresita Rojas y José Roberto Rojas (h) participan su fallecimiento y la despiden con profundo dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CECILIA DEL VALLE RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22.

María Carolina Ledesma Sarquiz y flia, participan con pesar su fallecimiento. Piden oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CECILIA DEL VALLE RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22.María Cecilia Ledesma Sarquiz y flia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SILVIA CHAMORRO

EL VICEGOBERNADOR DE LA PVCIA, DR CARLOS SILVA NEDER, PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SILVIA CHAMORRO

EL SENADOR NACIONAL, DON JOSE EMILIO NEDER, PARTICIPA SU FALLECIMIENTO.

RECORDATORIO

Faride Maria Villareal Jozami

(Q.E.P.D) 20/01/20

Mi ángel hace dos años de tu inesperada partida al reino celestial. Te extrañamos tanto, ten por seguro fueron bellos y hermosos momentos que vivimos juntos los detalles de las pequeñas cosas lo que parecía no importar lo que más invade mi mente al recordarte, ojalá pudiera volver el tiempo para poder verte de nuevo para darte un abrazo y nunca soltarte más comprendo que te llego tu tiempo Dios te ha llamado para estar a su lado a si él lo quiso mi niña Faride María. Tu mama Sandra, papa Ricardo y tu hermano Abraham y tus padrinos tata Joty y Mary, tu mama Ramona Villalba de Jozami y demás familiares.

RECORDATORIO

Faride Maria Villareal Jozami

(Q.E.P.D) 20/01/20Faride Maria Villareal Jozami (Q.E.P.D) 20/01/20

Faride María, mi sobrina y ahijada hoy a 2 años que te fuiste al Reinó Celestial, como una bella durmiente, con esa sonrisa y esa ternura que tenías para darnos tanto amor a todos , te pido que nos ayudes a tener resignación, te extraño mi reina , mi Ángel divino , mi corazón. Tu tía madrina María Inés Jozami, tu tío Luis Torres tu primo Luis Ignacio Torres Jozami. Te extrañamos mucho mi reina, cuidamos y bendícenos cada día, se ruega una oración en su memoria.









BARRAZA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Familia Chara participa con profundo dolor de su fallecimiento y acompaña a toda su flia en este dificil momento.

BARRIONUEVO, JOSEFA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Sus sobrinos Mariela, Raúl, Rita, sobrinos, nietos Paola, Soledad, Amira, Benjamín, Emilia participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

CASSARINO BADESSICH, CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación Sindical de Empleados Judiciales (A.S.E.J.) participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida compañera Leslie Corghi. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Sus hermanos Anahí, Susana, Bochi, Ramón y Susana Lozano, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Su hermano Bochi Chamarro y sus hijos Ezequiel, Ignacio y Alice participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Su hermana Anahí Chamorro de Amadey, sus hijos Raúl y Laura Silva, Carla, Mariano y María Ana Hoffman, Carina y Pablo González y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimento.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Su hermano Ramón y Susana, sus hijos Coni y Juan, Vico y Pablo, Rocío y Santi, Facu y sus nietos participan su fallecimiento con profundo dolor. Vivirá eternamente en nuestros corazones.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Sus hermanos y sobrinos participan con dolor su fallecimien to, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Querida Silvia, que tu alma descanse en paz. Cristina Llugdar. Sus sobrinos Ezequiel e Ignacio Chamorro y Negrita Llugdar ruegan oraciones en su memoria.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Sus primos Pinky Bailón y Susana Comelli, sus sobrinos Berni y Sole, Soledad y Jorge, y Benjamín y Camila, participan con profundo dolro su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su prima hermana Maruca y Cacho Osés, sus sobrinos Maiky, Mario, Gaby, Naty, Diego y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAMORRO, SILVIA LUCIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Las amigas de su hermana Susana, del grupo "Amigas por Siempre" participan con profundo dolor el fallecimiento de Silvia, acompañan a toda la familia y ruegan oraciones en su memoria.

CHAMORRO, SILVIA LUCIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Teresita Amadey, sus hijas Cecilia y Patricia Lagar, sus hijos políticos Cristian Acosta y Mario Feijóo y sus nietos lamentan profundamente el fallecimiento de Silvia. Acompañan en el dolor a toda su familia.

CHAMORRO, SILVIA LUCIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Querida Silvia: que Dios te tenga en la gloria y descanses en paz, nosotros te llevaremos en el corazón. Cristina, Javier, Marizú y Cecilia Obaj con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y demás familiares en esta triste partida.

CHAMORRO, SILVIA LUCIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Norma Carabajal. su esposo Raul Ávila, sus hijos Facundo y María Luján y familia y Adriana Carabajal, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida prima Silvia.

CHAMORRO, SILVIA LUCIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Elías Enrique Llugdar, Analía Marconi y Cristian Llugdar, participan con dolor. Ruegan oraciones a su memoria.

CHAMORRO, SILVIA LUCIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Rita Adelaida del Carmen Lofiego, sus hijos Santiago, Candelaria, Manuel y Virginia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

CHAMORRO, SILVIA LUCIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Pedro Pío Lofiego, sus hijos Daniela Estefanía, Juan José y Marco Fabrizio, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Amigos de Susana y Anahi: Cristina, Leny, Zuny,Virginia, Raquel y Carmelo, participan con dolor el fallecimiento de su hermana Silvia. Ya descansa en el Señor. Ruegan consuelo para su familia.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. El grupo de Juanes y Juanas: Marta, Ana, Alicia, Cristina, Pochi, Moni, Alfredo, Raquel y Carmelo, participan y acompañan a su amiga Anahi por la partida de su hermana Silvia. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Osvaldo Atenor y Susana Nazar acompañan a sus familiares en estos momentos de tristeza y dolor. Ruegan resignación para su familia.

CHAMORRO, SILVIA LUCIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Marcelo, Claudia, Gabriel y Tucho Gorosito; Natacha, Kito y Nicolás Navarro participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Bochi, Susana, Anahí, Ramón y sus respectivas familias ante la irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Las amigas de Pilates de su hermana Susana: Nilda, Ceci, Celia, Graciela, Gachy, Caro y Lucy participan con dolor el fallecimiento de Silvia. Ruegan oraciones en su memoria y piden a Dios resignación para su familia.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Elena Laguno participa con mucha tristeza el fallecimiento de Silvia y acompaña a sus hermanos en este momento de dolor. Ruega a Dios por el descanso en paz de su alma.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Rotary Club Santiago del Estero HUARMI participa con dolor su partida y acompaña a su hermana Anahí, nuestra socia y amiga y a su familia en estos momentos de profunda tristeza. Ruega oraciones en su querida memoria.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Familia Abraham, Natacha, Zuly, Nito, Quito y Tucho participan el fallecimiento de la hermana de su amigo Bochi Chamorro. Acompañan en su dolor a toda la familia.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Enrique Bonacina, Blanca Ines Castiglione, hijos, hijos politicos y nietos participan con pesar el fallecimiento de la hermana de sus queridos amigos Ramon y Susi. Rogamos oraciones por su memoria y eterno descanso!!!

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Los amigos de la juntada de los jueves participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su querido compañero y amigo Ramon. Piden oraciones en su memoria.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Eduardo Bonacina, Marta Lezana, y flia participan del fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia. Toti y flia. Gabriel y flia y Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz.

GALLARDO, RAQUEL GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Sus hijos Maria, Dominga, Vanesa, su hijo politico Carlos sus nietos Ariel, Nicolas, Maximiliano, Jesica, Nahir, Juaquin, Rocio, Exequiel, Felipe, Santino, Marisol y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en horas de la mañana SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GARCÍA, ELISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/01/22|. "Agradezco a Dios por haberme permitido compartir tantos años en esta vida terrenal". Su hijo Raúl Burgos, su hija política Alcira Lobo, sus nietos Andrés, Marcela y Cecilia Burgos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, ELISA DEL VALLE (q.e.p.d. Falleció el 18/01/22|. Su hijo Raúl, hija política Alcira, sus nietos Andrés, Marcela, Cecilia, nietos políticos Verónica, William, Franco y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787

GARCÍA, ELISA DEL VALLE (q.e.p.d. Falleció el 18/01/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus nietos políticos Verónica Padilla William Sequeira y Franco Bruno participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Papi, te despedimos sabiendo que el Señor te recibe en sus brazos y gozarás de la paz eterna. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Su esposa Margarita, sus hijos Lorna y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Hermano: hoy desde donde estés, en el cielo, es tu morada eterna. Ya descansas en los brazos de Jesús, entraste en el camino de la vida sinfin. Tu recuerdo permanecerá por siempre en mi corazon, impregnados en el alma y en el de todos los que te amamos. "Que Dios te tenga en su gloria". Su hermano Eduardo Gomez, hermana politica Lina Cornel, sus sobrinas Flor y Mili participamos con gran dolor su partida. Se ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Sus hermanos Pachi, Nito, Lucy, Marisa, Eduardo y Tato Gómez y sus respectivas familias, participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Rogando la consolación de Dios sobre sus seres queridos.

GÓMEZ, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Su hermano Juan José Francisco Gómez, su esposa Sarita Santillán y su hija Ana Laura Gómez, participan su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

GÓMEZ, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Su hermana Marisa Gómez, su hija Lucía Andrea Schwab, su nieto Milo Schwab, participan el fallecimiento de su tío y padrino. Rogamos una oración en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. El personal directivo y empleados de la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores del Ministerio de Salud de la Pcia. participan con pesar el fallecimiento del empleado que cumplía funciones como técnico en laboratorio en el Centro de Chagas y Patología Regional y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

GÓMEZ, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y goces de su infinito amor". Walter Coronel y flia, participan con dolor su fallecimiento y rogamos consuelo a su familia.

GÓMEZ, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Con gran dolor y profundo afecto despido a mi entrañable ex compañero Guilli, con quien tuve el privilegio de trabajar en la Biblioteca del Colegio Fundación Cultural "La Brasa". Quedarán por siempre en mi recuerdo las anécdotas y hermosos momentos compartidos. Hasta siempre querido amigo, que el Señor te reciba en su reino y goces de la felicidad y paz eterna, por siempre en mi corazón Mechy Ferez.

GÓMEZ, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Querido Guilli, que la Santísima Virgen y su adorado hijo, te reciba en su paraíso y te colme de bendiciones. Por siempre en nuestro recuerdo, tus ex compañeros del Colegio Fundación Cultural "La Brasa" Mario Peralta, Liliana Corral, Mechy Ferez, Marta Luz Gómez, Norma Díaz, María Inés Suárez y Mabel Charra. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 1 participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su familia y ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Señor, tu hijo ya está en tu presencia, ábrele tus puertas para que goce de tu presencia. Mercedes y Susana Pérez Coronel, primas de su hermano Eduardo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ DE PAZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Mercedes Sobrero, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su hijo y nietos en este momento de profundo pesar. Ruega oraciones en su memoria.

LASTRA, NARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/01/22|.| Sus nietos, bisnietos, sobrinos, hijos políticos y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COBERTURA ORG. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LEDESMA, PEDRO TELMO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus vecinos Ricardo Abraham, Muñeca Cejas y familia participan con mucho dolor la pérdida de Don Pedro, a quien nunca olvidarán. Acompañan a sus hijas en este momento de tristeza.

MASTROYACOVO, LILIANA ELVECIA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la socia vitalicia de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

MASTROYACOVO, LILIANA ELVECIA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. El presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración a su memoria.

MASTROYACOVO, LILIANA ELVECIA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculada. Ruegan una oración a su memoria.

OCARANZA, RODOLFO EDGARDO ( Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Sus hijos Raúl, Rodolfo y José Ocaranza, sus hijas pol Graciela Martinetti ,Emilia Martinetti y Anabella Álvarez y sus nietos Raúl, Francisco y Delfina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OCARANZA, RODOLFO EDGARDO ( ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Con profunda tristeza despedimos a don Rodo, y acompañamos a nuestros queridos amigos Rody, Emi y Fran en este triste momento. Que brille para don Rodo la luz que no tiene fin. Patricio Delaporte, Gabriela Raed, Camila y Nicole.

OCARANZA, RODOLFO EDGARDO ( ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Carlos Ducca, María Beatriz Viaña y sus hijos Alejo, Javier, Nicolás, Mercedes y Martín lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y a sus respectivas familias en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OCARANZA, RODOLFO EDGARDO ( Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Roger Montenegro y familia, Lía Beatriz Montenegro y familia y Martha Susana Montenegro participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos de tristeza.

OCARANZA, RODOLFO EDGARDO ( Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Ana María Contreras, sus hijos Javier y Maximiliano Campos participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este doloroso trance.

PISTAMIGLIO, EDDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Sus sobrinos Ana Cristina Pistamiglio, Eduardo Horacio Mendez y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PISTAMIGLIO, EDDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Las amigas de Auditoría de su nieta Ana Carolina: Florencia Yocca, Florencia Lopez, Maria Jose Casado y Cristina Leguizamon acompañan a la familia y despiden con profundo dolor a Edda, rogando oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PISTAMIGLIO, EDDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Gustavo Garcia, Marta Binotti, hijos y nietos participan el fallecimiento de la mamá de Analía y la acompañan junto a su familia en tan doloroso momento, rogando por su cristiana resignación.

PISTAMIGLIO, EDDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. "Señor, ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". José M. Basbús, Ana G. Montoto, sus hijos y nieta participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Su esposa Marisa Mendieta y su hija Lourdes Rodríguez participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ, FRANCISCO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección|. "Descansa en paz estimado Pancho y brille para tí la Luz que no tiene fin". Celsa Soriano de Diaz, sus hijos Diego y Gaby, Martín y su nieto Sebastián lo despiden con gran afecto y acompañan a sus hijos y hermanos en este momento de dolor.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus primos Tere Romaní y Yoyi Montenegro participan con mucho dolor el fallecimiento de su querida prima Marili., Acompañan a sus hijos, nieto y demas familiares en estos duros momentos. Ruegan descanso a su alma bendita.

RODRÍGUEZ, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Su hija Paola Roxana Villarreal, participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Sus sobrinos Gabriel Rodriguez, Cecilia Fattor, sus hijos Braian y Gael participan su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Sus sobrinos Lucía Brevetta, Juan Ribotta, sus hijos María Inés, JUan Francisco, Miguel Ignacio, su amiga Gachi Eljall, participan su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Su sobrina Laura Brevetta, sus hijos Federico, Laura y Fabio y nietos, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

RODRÍGUEZ, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Dra. Gladys Orellana participa el fallecimiento de la entrañable amiga de la familia y acompaña en el dolor a su hija Paola Villarreal y a su sobrino Gabriel Rodriguez y flia., Ruega una oracion en su querida memoria.

ROJAS, RAMONA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/01/22|. Su hermano Rojas, José Roberto, sus sobrinos Rojas, Irma Teresita y Rojas, José Roberto (hijo) participan con profundo dolor su fallecimiento. (Capital - Santiago del Estero) Cob. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

RUIZ GIMENEZ, FIAMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Sus padres Juan Ruiz y Elizabeth Giménez ,su hermano Roberto Emanuel y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 14 en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SAAVEDRA, ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Sus hermanos Victoria, Silvia, Mario, Felix, Saavedra, sujos Veronica, Gabriel y Andrea, flia. Juarez y flia. Leguizamón participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SALTO, MARIO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Sus hijos Magdy, David y Lorena, nietos, bisnietos y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TREJO, MARIO HUMBERTO (Viki) (q.e.p.d.) Falleció el 18/01/22|. Sus hijos José, Mario, Fabián, Marisa, Fabiola Trejo, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio Parque De La Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

TREJO, MARIO HUMBERTO (q.e.p.d) Falleció el 18/01/22|. "Si mañaña no despertara, solo cree que me he dormido, no me recuerdes ausente, no me busques en el olvido, búscame dentro tuyo ahí estaré contigo". Su hijo Mario, hija pol Patricia y nieto Patricio, te despiden con mucho amor y elevan oraciones en su memoria.

TREJO, MARIO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/01/22|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hijo CPN. José Fedeirco, sus nietos Iván Federico, Ana Doval y María Fátima, sus bisnietos Lorenzo, Ernestina, Luzmila, participan su fallecimiento.

TREJO, MARIO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Sus hermanos Marino Argentino Trejo, Ramón Aníbal Trejo, Ana Cristina Villagra y José Rodolfo Trejo y Lilia Pellene y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan al Altísimo por su eterno descanso.

TREJO, MARIO HUMBERTO (q.e.p.d)Falleció el 18/01/22|. "El Señor te reciba en tus brazos, descansa en paz". Sus consuegros Manuel González y Miryan Pirro, sus hijos Patricia, Mónica, Gustavo, Juan y Jhonny, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Mario en el dolor por su partida.

TREJO, MARIO HUMBERTO (q.e.p.d) Falleció el 18/01/22|. "Se fue al encuentro contigo Señor, se fue en silencio con la paz que irradiaba y con la alegría de quien ha cumplido una hermosa misión en la tierra". Mónica González Pirro, su hijo Jacobo Infante, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en el dolor por su partida.

TREJO, MARIO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/01/22|. Claudia Von Arx y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TREJO, MARIO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Roberto Moya, Adela Morán y familia participan el fallecimiento del padre de Fabiola y acompañan a ella y su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, MARIO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. El Club Atlético Central Córdoba participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de su ex directivo y colaborador permanente de dicha institución José Federico Trejo. Se ruega una oración en su memoria.

VILLAR DE NAZARCHÚC, BERTA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. "El tiempo vuela, la vida pasa pero los hermosos recuerdos vividos permanecerán por siempre en nuestros corazones. A un mes de tu partida, tu hija Patricia Nazarchúc y nietas Adriana, Marisol y Virginia, piden a quienes te conocieron un Padre Nuestro, Ave María y Gloria para que su alma descanse en los brazos de su amado Jesús.

CHAPARRO, PEDRO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Te llevaremos en nuestros corazones. Su esposa Maria Estela Rodriguez, sus hijos Daniel, Emilse, Monica, Pedro, Mariela, Pablo, Ivana, Martin, Maria Fernanda, sus nietos Florencia, Tomás, Mía, Ludmila, Pedro, Julieta, Pedro Leonel, María Emilia, Valentina, Marquitos, Jazmín, Tomás Nicolás, Maite y Maurito, sus hijos políticos, Marcos, Ramón, Paola y Luis.

CHAPARRO, PEDRO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Su esposa María Estela Rodríguez, sus hijos Daniel, Emilse, Monica, Pedro, Mariela, Pablo, Ivan, Fernanda y Martín, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHAPARRO, PEDRO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Personal directivo docente y nodocente de la Esc. Nº 1172 "Juan F. Ibarra", participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando que Dios fortalezca la vida de todos sus seres queridos.

CHAPARRO, PEDRO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Daniel Alberto Gerez, Edgardo Gerez, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dificil momento. Elevando oraciones en su querida memoria.

CHAPARRO, PEDRO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Horacio Suárez y familia; Adrián Horacio Gerez, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Pedrito y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, DIEGO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Su madre Juana, sus hermanos Lucia, Daniel, Analía y Sergio sus sobrinos Mario, Maxi, Javier, Agustín, Luana y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GEREZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Su esposa Maria Rosa Campos sus hijos Alejandra, Flavia, Alberto, Jose Cristian, Erik h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la Misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

HERRERA, AMÉRICA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Sus sobrinos, sobrinos nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio La Misericordia. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LOBO, FLORENCIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. "Soy peregrino y caminante. Soy ciudadano de tu reino. Llegar a ti Jerusalen. Descansa en paz, Papilo de nuestras vidas. Su hija Andrea, nietos Maxi, Facu, Jor, Cande, nietos politicos, bisnietos Lazaro, Fran, Blas, Genaro participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Jardin del Sol.

LOBO, FLORENCIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Sus hijas Andrea, Karina, nietos Silvia, Maxi, Facu, Jor, Candela, Iran, Elias, Ludmi, bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio Jardín del Sol. cementerio La Misericordia. Servicio ORG. Amparo. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. "La muerte no es un punto final, es volver a casa, es voler a Dios". Su esposo Ramiro Santos, sus hijos Florencia, Francisco y Olivia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Su esposo Ramiro, Santos Gómez, sus hijos Florencia Del Valle, Francisco José, Olivia Del Valle y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. "Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios". Querida Cecilia pasaste por nuestras vidas como una estrella fugaz, pero tu brillo vivirá siempre en nuestros corazones. Sus tíos Teresita, Hugo, María Cristina, Juan Ángel, María Manuela, Ema Miriam, María de los Ángeles, Ramón Alberto, Matías David Vizcarra y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Norberto y Juanita, hermanos Ángel, Ariel y Lorena, a su esposo Ramiro e hijos. Elevamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Una princesa hermosa partio al cielo, Señor recíbela en tus brazos. Su tía Norma L. Vizcarra. Ruega una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Dra. Concepción Senes, Prof. Roberto Arévalo y flia. participan el fallecimiento de la nuera de su querida amiga Prof. Mercedes Gómez de Santos y ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Prof. Roberto Eduardo Arévalo, Lic. María Hilda Ibarra, sus hijos María Estefanía y Roberto Eduardo Sebastián participan el fallecimiento de la nuera de su estimada amiga, Prof. Mercedes Gómez de Santos.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Sus amigos Roberto Giandana, Marily Allub y sus hijos Nicolás y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Su amigo Nicolás Giandana participan con profundo dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Sus amigas Marily y Tere participan con profundo dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. "Que los ángeles del cielo, salgan a su encuentro y la lleven a la morada celestial". Mario López, Verónica Santos, Rania y Gaby acompañan en el dolor a Ramiro, Florencia, Francisco y Olivia. Así también a sus padres, hermanos y demás familiares. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. "Yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mi, no morirá jamás". José María Santos, Eugenia Paz y Santiago acompañan en tan difícl momento a Ramiro, florencia, Franco y Olivia y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. "Nada pueda pasarme que Dios no quiera. Todo lo que él quiere por muy malo que parezca, es en realidad lo mejor". Gringa Gómez de Santos, mis hijos María Verónica Santos y Mario López, Rodrigo Santos Gómez, José María Santos y María Eugenia Paz, mis nietos: Rania, Santiago, Gabriel, acompañamos en su dolor por la partida de Cecilia a mi hijo Ramiro José Santos y a mis queridos nietos Florencia, Francisco y Olivia. Hacemos extensivo este saludo a sus padres, hermanos y demás familiares. Agradecemos una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Integrantes de comisión directiva y asociados de "Intermediando" Asociación Civil de Mediadores de Sgo. del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la colega Dra. Cecilia Rodríguez. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Querida amiga el vacío que dejas es tan grande, pero fue tanto lo vivido y compartido que estarás siempre en nuestros corazones. Tus amigos y compañeros de la Esc. Normal promoción 1993 y 1998, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Tu paso por la tierra ha dejado huellas imborrables, y miles de momentos compartidos. Por siempre en nuestro corazón. Andrea Cordero, Rodrigo Barrón e hijos Amparo, Consuelo, Thiago y tu ahijado Salvador.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Fernando Lencinas y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Cecilia.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Claudia Zeman participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Ceci y acompaña a su familia con cariño.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. El Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, y todo el personal de dicha institución, despiden a quien fuera profesional del foro local. Se elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación a sus familiares.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. "Dios es nuestro refugio y fortaleza, un socorro oportuno en nuestra angustia". Colegas y amigos: Jorge Matias Ponce y flia., Sandra Beatriz Sequeira y flia., Antonio Llebeili y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en este doloroso momento. Rogamos oraciones a su querida memoria.

SANTILLÁN, ELMA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Su hija Mónica, nietos Cristian, Sabrina, Meliza y Helga y de más familiares participan de su fallecimiento sus restos seran inhumados en el Cementerio Jardin del Sol Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SANTILLÁN, ELMA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan del fallecimiento del socio Santillan, Elma Lidia que sus restos seran inhumados en el Cementerio Jardin del Sol a las 9:30 hs. Domicilio del velatorio Pellegrini 267 sala velatoria. ( L.B.).

SERRANO, LUIS RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Marta Herrera de Moukarzel, sus hijos Mercedes, Fernando, Luis, Matilde, nietos Máximo, Mariano, Pia, lo despiden con pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, JUANA NEPOMOCENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Sus hijos Juan, Jose, Daniel, Oscar, Mercedes, Zulema, Maria, Blanca Herrera sus nietos bisnietos y tataranietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Crito Rey Loreto COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BRAVO, JUANA NEPOMOCENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. "Vivió y amó sin detener el tiempo…porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". Su hija Mercedes su yerno Carlos y sus nietos Nancy, Fabián, Diego, Analía sus bisnietos Lucas, Dianela, Benjamín, Santino, Fabricio, Valentina, Emilio, Candela y Mia, nietos políticos Valeria, Mariela, Daniel.

BRAVO, JUANA NEPOMOCENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Sus sobrinos Mabel Rojas y Luis Diaz sus sobrinos nietos Elias, Victoria y Emma participan con profundo dolor su fallecimiento pidiendo a Dios resignación a sus seres queridos. Sus restos serán velados y sepultados en Loreto.

BRAVO, JUANA NEPOMOCENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. "Te llevaremos por siempre en nuestros corazones descansa en paz en la gloria de Dios, ya que la tienes bien merecida". Su sobrino Chiqui Diaz Lina de Diaz nuestros hijos Víctor, Ariel, Exequiel, Alejandro y sus respectivas familias partcipan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BRAVO, JUANA NEPOMOCENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. "Vivió y amó sin detener el tiempo…porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". Nicolás Coria y Verta Astudillo familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su abuela de Fabián Rodriguez.

DÍAZ, ROBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Recordamos con respeto y agradecimiento al Sr. Roberto Diaz que acompañó nuestra carrera docente como director de la Esc. Félix Frías N° 17; Marina R. de Ciafardini, Nora L. de Aguilar, Olinda Orellana de Albornoz unidas en oración por la paz de su alma. Frías.

ESPINOSA DE MARIANI, MARÍA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas Él me hará descansar. Que vacío dejaste ante tu partida, tu cuñado Víctor Mariani , tu sobrinas Zully y Yanina .Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, HÉCTOR PORFIRIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus familiares, hermanos, hijastra y demás familiares participan su fallecimiento. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SORIA BRITO, MARÍA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. "Señor ya está ante Tí, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su esposo Miguel Galván, sus hijos Miguel y Raúl, hijas políticas y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SORIA BRITO, MARÍA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. La Comunidad Educativa de la ESPEA N° 2 "Manuel G. Carrillo" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Sr. Raúl Mario Galván, personal de maestranza de esta Institución Educativa. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

SORIA BRITO, MARÍA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. La Asociación Cooperadora y Comunidad Educativa de la Esc. Técnica N° 5 "Dr. Ramón Carrillo" de Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Miguel Galván, docente de está Casa de Estudios. Ruegan a Dios por su descanso eterno. Frías.

TOLEDO, MANUEL BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Sus hijos Fidel, Zuli, Ramona, Juana, José Domingo, Valle, h. pol. nietos, bisnetos y demás fliares participa su fallecimiento, sus restos serán inhumados en cementerio local a las 17 hs. casa duelo El Sausal, Dpto. Rio Hondo. Servicio Impulso Serv. Soc. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TORRES DEGANI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Queremos expresar nuestro dolor por la partida. Sus sobrinos Susana, Poty, Hilti y familia, participan su fallecimiento.

TORRES DEGANI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. ¡Que tristeza primo! Que Dios te de el descanso eterno y brille para vos la luz que no tiene fin. Lolo Suarez y María Cristina Ibarra, sus hijos Dr. Lucio Suarez, María Victoria Tagiotti, Prof. Francis Suarez. Rogamos oraciones en su memoria.