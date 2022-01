FÚNEBRES | 22 de enero del 2022

21/01/2022 - 23:22 Funebres

Fallecimientos

- Martha Rosa Argibay de Pereda

- Cira Josefina del Valle González

- Elio Raúl Gómez Pizarro

- Carlos Manuel Maldonado

- Carlos Anselmo Carballo (Loreto)

- Emma del Carmen Fernández

- Cecilia Inés Teri de Sánchez

- Néstor Claudio Cordero (La Banda)

- Horacio de Jesús Rodríguez

- Elvita Santos Trejo

- Carlos Alberto Banegas Milki (La Banda)





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUISA ALZOGARAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/1/22 y espera la resurrección.

Arq. César Alejandro Franceschi y María Carola participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTHA ROSA ARGIBAY DE PEREDA (Yogui)

Yogui… hoy te despedimos físicamente, más siempre estarás en nuestros corazones, te amamos tus hijos Andrés Agustín, Marta Graciela y Eduardo Federico participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CECILIA INÉS TERI DE SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22.

Con pesar te decimos hasta pronto, nos veremos a los pies del Señor Jesús. Acompañamos a Marcelo, tus hijitos, a nuestra sobrina Cynthia de Mulki, tu madre Marta orando por consuelo. Con tristeza por tu partida y esperanza en la vida eterna. Familia Mulki/Segienowicz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELISA DEL VALLE GARCÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/1/22 y espera la resurrección.

Sus amigos: Ramón y Tita Sonia,Beto, Fabián, Gustavo, Claudio, Alejandro y Javier participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELIO RAÚL GOMEZ PIZARRO

(q.e.p.d.) Se durmió en elseñoe el 21/01/2022 y espera la resurrección.

El presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, Secretarios Técnicos y personal en general, participan el fallecimiento del Sr. Elio Raúl Gomez Pizarro, padre de la compañera de trabajo Ing. Mariquita Gómez Pizarro, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTHA ROSA ARGIBAY DE PEREDA (Yogui)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/1/22 y espera la resurrección.

La promoción 1968 junto al cuerpo de profesores del Bachillerato Humanista Moderno “San Pedro Nolasco”, participa con profundo dolor su fallecimiento y despide con cariño a Yogui. Fuiste y serás el alma del “Bachi” y en tus brazos cobijaste a tus hijos de la primera promoción y otras camadas para hacer realidad el sueño del Padre Porcel de Peralta. Mujer ejemplar y bella con una gran sensibilidad para amar y dar todo en pos de sus más caros ideales cristianos. ¡¡¡ Gracias Yogui por todo lo que nos diste y enseñaste. Hasta siempre!!! Te llevaremos en nuestros corazones. Se ruega una oración en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL GRECCO (Coco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/1/22 y espera la resurrección.

Sus hijos Norma Estela y Miguel Ángel (h) Grecco, su hija política Cristina Auatt, sus nietos Soledad Grecco Mc Grath, Virginia, Juan Pablo y Francisco Grecco, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria y ruegan por su eterno descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CECILIA INÉS TERI DE SÁNCHEZ

(q.e.p.d.)Partió al reino celestial el 21/01/2022

"Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente" Juan 11:26

La comunidad educativa del Colegio Evangélico Alfredo Furniss, directivos de los niveles inicial, primario y secundario, autoridades de Fundación Evangélica, profesores y maestros de sus hijos, preceptores y personal de maestranza acompañan y

abrazan a la familia, ante tan lamentable pérdida terrenal de quien fuera ex Docente y Rectora de esta institución. Participan con inmenso dolor de este duro momento, clamando al Único Dios por el consuelo que solo Él ofrece.

ALZOGARAY, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. Néstor Coronel, Teresa Carabajal, Beatriz, Gustavo, Angélica, María José, Cristina y Mirna acompañan a su sobrina Diana en momentos de duelo por pérdida irreparable de su madre. Elevan una oración por su paz y descanso eterno.

ALZOGARAY, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar" Sergio Sánchez y flia participan su fallecimiento y acompañan a su hija Diana en este difícil momento.

ALZOGARAY, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus vecinas y amigas Titina, Olga, Daniela y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Diana en este difícil momento.

ALZOGARAY, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Pablo y Fernando y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALZOGARAY, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. Descansa en paz amiga querida, compañera de tantas horas compartidas en Tribunales, te vamos a extrañar. Teresa Benevóle de Gauna e hijos.

ALZOGARAY, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. Jorge Julián y Graciela Frías participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amiga María Luisa y acompañan a su hija Diana en tan duro momento.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA (YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Te despedimos con dolor. Su hijo, Andres Agustín Pereda, sus nietos Macarena e Ignacio, Andres (h) y Carolina, Delfina e Ignacio y tu bisnieta Luz que te aman. Siempre estarás en nuestros corazones.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA (YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Te recordaremos siempre con amor, descansa en paz querida Yogui. Sus hijos Eduardo Pereda y Edi Suarez. Sus nietos Ximena y Javier, Agustina y Edgar, Pilar y Francisco, Martin y Rocío, Constanza y Jose, Celeste y tus bisnietos. Estarás siempre en nosotros.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Sus hijos Andres Agustín, Marta Graciela y Eduardo Federico y Edi Suárez , sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA (YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Querida Yogui,....en este aprendizaje que es la vida, aprendimos a quererte cada vez más. Ha sido una bendición estar cerca de tu último caminar y nos tranquiliza que ya estés descansando al lado de tu "Gordo", con quién tanto se amaron y respetaron. Su nieto Agustín Ezequiel Zavalía Pereda y su hija Marta Graciela Pereda.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA (YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Yogui te fuiste en paz, nos dejaste lo mejor de la vida: el ejemplo de amor por los demás y la belleza de tu alma. Solo me queda junto a mi familia darte las gracias por todo lo que hiciste por mí. Ramonita Méndez de Sily, Eduardo Sily y familia participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Myriam Maza participa su glorioso encuentro con el Padre eterno, y abraza con cariño a su hija Marta y demás familiares.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA (YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. "Señor, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Pablo Escontrela, su esposa Hebe, sus hijos Ignacio, Pablo, Sofía, Camila, Matías participan su fallecimiento y acompañan a su nieta Macarena y a toda su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Josefina Sanguedolce y su hija María del Rosario acompañan con profundo dolor a sus hijos y familia en la partida de nuestra querida Yogui. QEPD.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Alva Pavón de Escontrela, sus hijos: Pablo y Bechi; Andrea y Guillermo; Fabiana y Andrés y Fernanda Escontrela y sus respectivas familias la despiden con tristeza y se unen al dolor de toda la familia Pereda ante esta irreparable pérdida.

BASFF, ANTONIO E. (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 20/1/22|. Marta Gallardo Capuano de García, sus hijos y nietos lamentan su fallecimiento. Acompañan a su esposa, hijo y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

BRAVO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Sus hijos: Gregorio, Amalia, Luis, María, Graciela, Blanca y Marta, su yerno, nietos y demas familiares part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhumado en el Cementerio Villa nueva el día 20/01/22 a las 15hs. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CAMINOS, RAMÓN ANTONIO (TOÑO) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 18/1/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Diego, Osvaldo, Anita C. Orellano y sus respectivas flias. participan su fallecimiento con profundo dolor. Vecino y amigo de una respetable familia de Sol de Julio que dejaron muchos y buenos recuerdos en la localidad. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Pablo y Fernando y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAMORRO, SILVIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. El Centro Amigos del Ciego acompaña con cariño a su hermana Susana exdirectora del hogar de Ciegos " Luis Braille". Que el Señor bendiga el descanso de Silvia y consuele a toda su familia

FERNÁNDEZ, EMMA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Sus hijos Antonio Y Mónica Yañez h/ politicos Germán, sus nietos Miguel, Luciana, Gonzalo, Pia, Joaquín, Agustin, Sofía, Romina, Soledad, sus bisnietos Ema, Ignacio, Benjamín, Baltazar y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio Jardin Del Sol . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ PIZARRO, ELIO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. Su esposa Tereza Loto, sus hijos Mariquita, Tere, María José ,Mariano, sus hijos pol Jesús y Carolina y sus nietos Santi, Delfina y Mateo participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ PIZARRO, ELIO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. Que brille para él la Luz que no tiene fin". Amigas de María Teresa (Guapis): Ale Campos, Ale Oliva, Rosa Guber, Mercedes Gorostiaga, Marcela Raed, Claudia Fernández, Silvia Galván y María Silvia Vignau acompañan a la familia frente a tanto dolor.

GÓMEZ PIZARRO, ELIO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. "Señor recíbelo en tu Reino". María Silvia Vignau, Daniel Fiad, Juan Ignacio, Zoe e Iara lamentan profundamente el fallecimiento del papá de María Teresa. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ PIZARRO, ELIO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. "Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu Compañía y amistad". Toro Moreno, Marito Feijoo, Pablo Godoy, Cayó Carabajal, Carlos Lagarrigue, Matias Diquiara, Edu Loza, Diego Fernández y Ramiro Lagarrigue participan con profundo dolor del fallecimiento del Papá de su amigo mariano. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ PIZARRO, ELIO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu Compañía y amistad". Ricardo, Sandra, Abraham Jozami participan con profundo dolor del fallecimiento del Papá de su amigo mariano. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE SESÍN , CIRA JOSEFINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Sus hermanas Teresa y Mirta González y Maria Ines Gallo, sus sobrinos Claudia, Juan Bautista Gallo, Tomás y Alberto Coronel participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ DE SESÍN, CIRA JOSEFINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Hugo Cesca participa el fallecimiento de Pocha, hermana de su apreciada amiga Mirta González.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Claudio Gorosito y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ VDA. DE APAZA, ELSA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/1/22|. Guillermo Basbus, Victoria Yocca e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Lita y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, CARLOS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Su esposa Marta, sus hijos, Mónica, Roberto y Marcela, sus nietos Ruth, Camila, Mariana y Rosario, su bisnieta Ambar y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento". Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso .Cob. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

OCARANZA, RODOLFO EDGARDO ( ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Ing. Juan Carlos Casado y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Descansa en paz en los brazos del Señor querida amiga Marily. Te despedimos con gran amor y oraciones"

Elsa, Martha y Zulema Danela y familias.

ROJAS, RAMONA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/01/22|. Su vecino: José Stancampiano y flia participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Roberto y sobrinos Teresita y José. Rogando oraciones en su memoria.

ROJAS, RAMONA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/01/22|. Señor ya está ante ti, recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su cuñada María Silvia Olivera de Rojas, sus sobrinos Luis, María, Silvia y Daniel participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, CARLOTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Marcela, Judith y Kari acompañan a su hija Katy en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TERI DE SÁNCHEZ, CECILIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Su esposo Marcelo Sánchez ,sus hijos Ana Camila, Marco Daniel, Ana Gabriela Sánchez y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9.30 horas en el cementerio Parque de La Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

TERI DE SÁNCHEZ, CECILIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. "Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia" (Filipenses 1:21). Que dolor tu partida sobrina querida... Tu tía Lelia Abdulajad y su hija Alizar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amada familia en tan difícil momento rogando a Dios por consuelo. Los abrazamos en el dolor.

TREJO, ELVIRA SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Su hijo Jorge Trejo, nietos Benjamín, Gustavo, Silvia, bisnietos Natalia, Florencia, Jazmín y demás familiares participan su fallec. Sues restos serán inhumados en el cemet.Parque de la Paz. Casa de duelo.R. de Siria 731. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LOTO, ALBA NEVIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Gracias hermana mía por haber estado a mi lado, gracias por dejarme esos bellos recuerdos, porque cerrando mis ojos yo te veo y compartimos una semana juntas como despedida. Nunca imaginé que me dejarías. Te quiero y te extrañaré hasta que Dios me lleve a tu lado. Su hermana Myriam Lucrecia Loto.

LOTO, ALBA NEVIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Sus primas Elsa, Marta y Elena Santillán, la recuerdan a los 9 días de su partida con mucho afecto. Elevamos oraciones en su memoria.

LOTO, ALBA NEVIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. El cielo es el único que sabe cuántas lágrimas he llorado por tu ausencia, porque ya no puedo verte, ni abrazarte, ni escucharte, ni reírme contigo, porque es difícil aceptar que ya no estás aquí, a mi lado. Te quiero mucho. Tus nietos Luciano y Fiorella Del'Aringa.

STEVALE, GLADYS AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Oscar López y familia, ruegan una oración en su querida memoria. al cumplirse los 9 días de su partida.

SEGURA NAZAR, FELIPE NERIO (Dito) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Es difícil aceptar no volver a verte ni disfrutar de tu constante alegría. Ahora eres un recuerdo muy hermoso para todos, recordaremos siempre tu frase de aliento grabadas en nuestras memorias y por las acciones que en vida realizaste por las cuales ahora te recordamos con cariño. Espero que podamos reencontrarnos algún día y contarte cuanto bien nos hiciste. Te amamos por siempre hermano mío. Tu hermana Ely, su esposo Pablo y tus sobrinos Valentina y Juampi invitan al responso que se oficiará hoy a las 9 hs en el cementerio Parque de la Paz con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

SEGURA NAZAR, FELIPE NERIO (Dito) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Hermano querido: te fuiste cuando menos lo esperábamos, dejando nuestros corazones destrozados y sin poder entender que pasó. Seguramente hacía falta un ángel y ese día, el Señor te eligió a vos. Tengo la certeza hermano, que Jesús nos dará la fortaleza que necesitamos para ponernos de pie, porque si hay algo que no querías, era vernos triste. Siempre nos dijimos lo mucho que nos amábamos, y hoy, más que nunca. Te amo, Te extraño.... Sabemos que estás junto a nuestro amado papi y junto al Señor, nuestro Dios nos alumbrarás el camino. Queremos agradecer profundamente las muestras de cariño hacia nuestro querido Dito, especialmente al Sr. Chino Gubaira. Tu desconsolada familia invita al responso a realizarse en el Parque de la Paz a las 9 hs. al cumplirse 9 días de su partida a la casa del Padre Celestial. Descansa en paz.

SEGURA NAZAR, FELIPE NERIO (Dito) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Dito hijo amado los días pasan y el dolor de una madre se agudiza aún más, no hay llamadas, sólo reina ese silencio que me carcome silenciosamente mi alma, sé que me dirías no llores, no sufras, que consuelo me das. Te extraño tanto hijo amado, solo me consuela que estás al lado de nuestro Dios Padre todopoderoso, nuestra Madre María y su hijo nuestro Señor Jesús. Quiero agradecer especialmente al Sr. Chino Gubaira, a los amigos del Bar Café, Dr. Suárez y Llugdar y a toda la familia, amigos y vecinos que nos acompañaron en esta inesperada partida. Invitamos al responso a realizarse en el Parque de la Paz a las 9 hs. al cumplirse 9 días de su partida. Tu madre, esposa, hijas, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares.

BANEGAS MILKI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. Su esposa Silvia Correa, sus hijos cita y Carlos y su nieta Ziamara participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHAPARRO, PEDRO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Compañeras de su hija Emilse del Centro Experimental Nº 7 "Nicolás Avellaneda", Carina y Alicia participan con profundo dolor el fallecimiento de su señor padre. Elevan una oración en su memoria.

CHAPARRO, PEDRO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. ¡Ya goza de la luz divina! Excompañeros y amigos de la Escuela Normal José B. Gorostiaga de su hija Emilse: Carmen, Mabel, Loreley, Lilian, Nelly, Mary, Nieves, Delia, Toty, Elena, Gladyz, Chini, Juan Carlos y Ramón, acompañan a su familia y ruegan por su eterno descanso.

CORDERO, NÉSTOR CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Su madre Mercedes, su esposa Teo , hijos María, Nico, hno Kike, cuñados,sobrinos, vecinos, amigos participant su fallec. Sues restos serán inhumados en el cemet. La Capilla hs 9.30 hs. Casa de duelo El Gran Pervenir. Serv. Hamburgo Cia S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CUELLAR, AGUSTÍN ANTOLÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. Su esposa Claudia Rodríguez, sus hijos José, Daniel, José Eduardo h/ politicos, nietos y demás familiars, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Quiroga. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, el Rector Ing. Luis Eugenio Lucena; señores Vicerrectores Académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de Administración Cr. Luis Alberto Rezola, y de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos, Secretarios del Rectorado, docentes, personal administrativo y técnico, y alumnos participan con pesar el fallecimiento de la Dra. Cecilia del Valle Rodríguez, quien fuera profesora de la UCSE; y acompañan a su familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. La Decana de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Dra. Liliana Abdala; el señor Vicedecano Dr. Gabriel Ávila, docentes, personal administrativo y técnico, y estudiantes de dicha Unidad Académica participan con enorme tristeza el fallecimiento de la Dra. Cecilia del Valle Rodríguez, quien fuera profesora de la UCSE. Esperan para su familia el pronto consuelo de la fe

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Elida, Elena, María del Carmen, Domingo y Manuel Vera participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Gringa Gómez y demás familiares de Cecilia en estos momentos de dolor.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Nieves Saldaño de Alvarado y flia participan el fallecimiento de la nuera de la querida amiga y compañera Gringa Gómez de Santos. Se ruega oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Hasta siempre querida amiga. Que Dios en tu infinita misericordia te reciba en su Reino por tu siemrbra de amor y bondad en este mundo. Un abrazo del alma para tus hijos y demás familiares. Descansa en paz Cecy. Marcela Landriel Prieto,

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Maria Rosa P. de Sayago participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor. Ruega oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. "Ceci: cuanto te vamos a extrañar, tu vida ha sido un ejemplo de lucha y superacion". Daniel Falco participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposo, hijos y demas familiares. Hasta siempre querida amiga.

CARBALLO, CARLOS ANSELMO (q.e.p.d.)Falleció el 21/1/22|. Sus hijos Carlos Adrian, Carlos Fabián ,Cecilia y Valeria Carballo h./politicos, nietos y demás familiares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CONCHA, JUAN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Su esposa: Jimenez Imelda De Concha, hijos: Juan Daniel y Claudia y demas familiares participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria, sus restos fueron inhumado en el cementerio: San Pedro (Guasayan) el día 20/01/22 a las 16hs.. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JUGO ROGER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. Sus hijos: Nilda, Cesar, Nahliel, Yolanda, Adriana hijos politicos nietos bisnietos y demas familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumado en el cementerio: Antilo el día 22/01/22 a las 09hs. Ceremonial exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RODRÍGUEZ, HORACIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Fallecio el 21/1/22|. Sus hermanos, sobrinos, tíos y demás familiares participan su fallecicmiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Esperanza. Caruso Cia Arg. De Seguros. S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Hermano querido, cada día que pasa se hace aún más doloroso el no verte llegar, no escucharte y compartir nuestros momentos. ¡Te llevo siempre conmigo y estoy seguro que desde donde estés vas a cuidarme hasta el día que nos volvamos a encontrar! ¡Te amamos infinito gordo querido! Su hno negro Pereyra, su cuñada Noemí, sus hijos Ruli,chiny y respectivas familias ruegan una oración en su memoria al cumplirse seis meses de su fallecimiento.