FÚNEBRES | 23 de enero del 2022

ALZOGARAY, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. Los primos Pancho, Ricardo, Luis Touriño, Manuel Rojo, Álvaro, Mariano Cantos y Juancho Marquetti despiden con mucho dolor a la querida María Luisa que ha sabido reunirnos tantas veces en su casa con todo el cariño junto a su hija Diani. Que descanse en paz.

ARGAÑARAS, ANGELA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Sus hijos: Ernesto, Didi, Magali, José María, nietos: Juan Pablo, Maxi, Clarisol, Lara, Raye, Lusmila, Sofía, Emiliano. Sus restos fueron inhumados en el cementerio: La Piedad el día 22/01/22 a las 13:00hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ARGAÑARAZ, ÁNGELA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. "Solo se muere cuando se olvida, y nosotros nunca te olvidaremos". Sus hijos Magali, Didi, José M. y Ernesto despiden con profundo dolor. Ruegan oraiones en su memoria.

ARGAÑARAZ, ÁNGELA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Te fuiste a un lugar mejor donde ya no hay sufrimiento. Su hijo Ernesto Antonio Ríos, su hija pol. Ely Campos, sus nietos Clarisol y Maximiliano, su bisnieto Emiliano, su consuegra Rosa de Campos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, ÁNGELA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. "Que brille para usted suegra la Luz que no tiene fin". Su hijo político Carlos Suarez participa con dolor su fallecimiento.

ARGAÑARAZ, ÁNGELA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Estarás siempre en nuestros corazones, "te recordaremos hermosa y feliz", te vamos a extrañar. Sus nietos Juan Pablo, Aurora y Sofía participan con dolor su fallecimiento.

ARGAÑARAZ, ÁNGELA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Te despide tu hermana Carmen, tu cuñado José y su familia Carolina, Pepe, Lucía, Exequias, Joaquín e Ian participan con dolor su fallecimiento.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Su sobrino nieto Jorge Falcione, su esposa Gimena Storniolo e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía querida Yogui. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. "La vida sólo cambia de forma.... Gracias por todo tu cariño Yogui, siempre en mi corazón". su sobrina María Alejandra Argibay y sus hijos Agustín, Milagros y Francisco Di Patti Argibay y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Sus sobrinas Gloria, Ana María, Patricia y Alicia Cárdenas Argibay y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Yogui y acompañan a sus hijos, nietos y bisnietos en este penoso momento. Que descanse en paz.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Elda Sánchez Colombo y sus hijos Víctor, Franco, Valeria y Roberto participan su fallecimiento. Reciba su familia , hijos y nietos todo el cariño y pesar por su muerte, recordando los gratos momentos vividos. Descansa en paz.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Malena, Minola, Manuel y Álvaro Arce y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Cristina y Eduardo Fattor con sus respectivas familias participan el fallecimiento de nuestra muy querida Yogui. Acompañan a sus hijos y demás familiares agradeciendo al Creador el don de su vida. Brille para ella la luz eterna.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Juan Manuel Bonacina, su esposa Adriana Slapak y sus hijos participan con pesar el fallecimiento de la Sra. Yogui y acompaña a toda su familia en tan doloroso momento. Que nuestro Señor la reciba en su gloria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Javier Bonacina (a) y sus hijos acompañan a toda la familia Pereda en tan difícil momento. Descansa en paz.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Su sobrino Juan Cruz Argibay y Romina Pereyra participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(Yogui) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. "Señor, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Carolina Sanguedolce de Jerez, su hija Claudia Marcela Jerez y su esposo Mario Luis Seiler, sus nietos Maximiliano y Stefano Seiler, participan el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Andrés Pereda y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Salvador Storniolo,su esposa Zulema, sus hijos Alejandro y Gabriela, hija política Victoria y nietos. Despiden con tristeza y acompañan en el dolor a toda la flia. Pereda en esta irreparable pérdida.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. "Los que mueren con honra son los vivos". Querida amiga estarás siempre en mi corazón. Yogui descansa junto a Dios, gracias por tu amistad y compañía. Pupa Ledesma de Simón.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. La Acción Católica de La Catedral Basílica participa con dolor el fallecimiento de Yogui de Pereda, ex integrante del grupo de Mujeres de Acción Católica y ex presidenta de esta Institución. Entregó todos sus dones naturales y los de la Gracia recibidos del Señor. Acrecentó en sus miembros el anhelo de ser sinceros al dar testimonio y caritativos en el trato fraternal. La recordarán siempre. Yogui descansa en la paz del Señor.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Carolina Marta Della Rosa de Pellerini, manifiesta a toda su familia su inmenso dolor por el fallecimiento de Yogui, a quien me unía una vieja amistad. Reciba su digna familia mis más sinceras condolencias.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Los compañeros y ex compañeros de la Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Com. de Primera Nom.: Claudia, Kari, Cecilia, Alicia, Felix, Viviana, Marisa, Sara, Ma. Luisa, Maga, Facu, Noe, Fabi, Vero, Adriana, Mara, Jorgelina, Alejo, Sergio, Celia, Dani, Ago, Anita, Dres.: Carlos, Pablo, y Ma. Alejandra, participan con dolor el fallecimiento de la madre de su querida compañera Martita Pereda y ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(Yogui) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Ruby Alfano y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Yogui y elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Silvia Inés Alfano de Tragant participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Yogui y eleva oraciones en su memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(Yogui) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Félix Acuña e hijos Lourdes, Félix y Gabriel participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan irremediable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(Yogui) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Ana María, Graciela, Félix y María Josefina Acuña participan con dolor el fallecimiento de la querida Yogui. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(Yogui) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Claudia Valdez Mibelli y sus hijos Lourdes, Félix y Gabriel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(Yogui) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Patricia Aurora Cárdenas Argibay y sus hijos Germán, Julio y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. El presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Andrés Agustin Pereda, abuela de los Dres. Andrés Agustin Pereda y Andrea Agustina Pereda. Ruega una oración a su memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal De Especialidades, Departamento De Docencia y Capacitación, Comisión De Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico, Personal Administrativo del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculado Dr. Andrés Agustin Pereda, abuela de los Dres. Andrés Agustin Pereda y Andrea Agustina Pereda. Ruegan una oración a su memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con profundo dolor del fallecimiento, y acompañan a su familia en este difícil momento de la vida. Ruegan oraciones a su memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. ¡En Dios confió y no temo!. Con profundo pesar te despedimos querida tía Yogui, tú y el tío Nene fueron muy importantes en nuestras vidas. Confiamos a nuestro Señor tu eterno descanso. Celia del Valle, Eduardo Enrique y Daniel Andrés, Antonio Salvatierra Pereda invitan al novenario de misas en Catedral Basílica a las 20 hs.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. María José Giovanniello, Gustavo Basbus, sus hijos Gastón , Adolfo, Augusto participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento

BARRAZA DE CORONEL, LORENZA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Su nieta Ivana, bisnietos Santiago y Lautaro participan su fallecimiento.

BARRAZA, LORENZA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio Jardín Del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CASIS , JUAN ELÍAS (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Sus cuñados Silvia Basbus de Galván y Carlos M. Galván, sus hijas Sandra, Valeria y Fabiana y sus respectivas flias. lamentan profundamente la partida de Tati al Reino de los cielos y ruega una oración en su memoria.

CASIS , JUAN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Su cuñado Dr. Víctor Miguel Basbus, sus hijos Cecilia, Gabriel, Rodrigo y sus flias. ruegan por el eterno descanso de Tati y acompañan a Cristina y Hugo en este difícil trance.

CASIS , JUAN ELÍAS (Tati) (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. "Yo sé que mi Redentor vive" amigas y hnas. en la fe de su cuñada Silvia Basbus de Galván de la reunión de Biblia de los martes, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia en el dolor.

CASIS , JUAN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Sandra Galván, Fernando Navarro y su hijo Joaquín participan el fallecimiento del tío Tati, acompañan a Cristina y Hugo en este momento.

CASIS , JUAN ELÍAS (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Valeria Galván, Gustavo Guzmán y sus hijas Emili y Ana Paula participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en su dolor a Cristina y Hugo en este momento. " Te vamos a extrañar Taty ".

CASIS , JUAN ELÍAS (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Tio Taty vivirás siempre presente en nuestros corazones. Tu sobrina Fabiana Galván, su esposo Ariel Herrera y sus hijos Dr. Matías Herrera y Camila B. Herrera acompañamos en su dolor a nuestra querida tía Cristina y su hijo Hugo Alberto.

CASIS , JUAN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Gustavo Basbus, María José Giovanniello y sus hijos Gastón, Adolfo y Augusto participan el fallecimiento de Taty. Acompañan a Cristina y a su hijo Hugo.

CASIS , JUAN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Raúl Basbus, Karla Cabagnis y sus hijos participan el fallecimiento de Taty.

CASIS, JUAN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Su esposa Cristina Basbus y su hijo Hugo Alberto Casis participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASIS, JUAN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Lelia Abdulajad y su hija Alizar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijo rogando consuelo a Dios en tan difícil momento.

CASIS, JUAN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Pedro Jose Basbus y familia participan de su fallecimiento y acompañan a Cristina y Hugo en éstos momentos.

CASIS, JUAN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. José Andrés Basbus y familia participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.

CASIS, JUAN ELÍAS (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Erick, Esteban, Abraham, Federico, Valentín, Viviana, Natalia, Analía, Fernanda, Tania y Eugenia, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestro querido amigo Huguito.

CORONA, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Sus hijas Verónica y Vanesa, sus nietos Francisco, Julio, Sofía, Amira, Juan José, Mica, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 10,30 hs, Casa duelo s.s. Nº 1 Pedro. L. Gallo 330. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CORONEL, BLANCA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Sus hijos: Óscar, Norma ,Rubén ,Julio, María Rosa, Graciela, Víctor, Daniel, David participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, BLANCA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Sus nietos, bisnietos e hijos políticos, participan con dolor su partida y elevan oraciones en tu memoria.

CORONEL, BLANCA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Flia. Beccaria, participa con profundo dolor su partida, rogando por su descanso eterno.

CORONEL, LIDIA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/01/22|. Sus sobrinos Carmen, Lidia, Sara, Juan Manuel, Damian, Carmen, su hermana Ema y Martin e hijos, y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en Cementerio de San Justo (dpto Choya)- SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Sus hijos Luis Ernesto y Mirta Beatriz, sus hijos políticos Claudia Jackeline y Pablo Presti; sus nietos Melisa, Rocío, Bárbara, Gonzalo, Pablo Gonzalo, Giuliano y Alejo participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. "Querida Mirta, descansa en Paz en los brazos del Señor y que brille para usted la luz que no tiene fin". Vicente Fernández y Luciana Mayuli acompañan a sus hijos Bettina y Luis, y sus respectivas familias en tan difícil momento, y elevan oraciones en su memoria.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Rubén Jorge, Marizabel Faisal de Jorge, junto a sus hijos Melissa y Juan, Joaquín y Carla, y Benjamín acompañan a Melissa Pérez Curbelo y su familia en este momento de dolor. Los abrazan fuertemente, y elevan oraciones para su descanso eterno.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Gladys Fernández de Faisal lamenta su fallecimiento y acompaña a Melissa Pérez Curbelo y su familia, para que el Señor consuele sus corazones. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Esposa ejemplar y compañera, Madre cariñosa y amiga fiel. Te despedimos con gran dolor en tu partida al Reino de los cielos, ya descansas junto a tu querido esposo Gonzalo. Pedimos resignación para tus queridos hijos Luis y Bettina y sus respectivas familias por tan valiosa pérdida. Tu amigo Lucho Fernández y familia.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Pablo Rafael Castiglione, Cecilia Ahumada Cerezo y sus hijos Virginia, Benjamín y Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. Perez Curbelo y en especial a nuestra querida amiga Bety en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Aldo Yunes, Ligia Domina, sus hijos Joaquin, Francisco, Gonzalo, Fermin y Fatima acompañan en este momento tan doloroso a sus amigos Beti, Pablo e hijos y a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Adolfo Mishima y su esposa Nilda, lamentan profundamente el fallecimiento de la mamá de sus amigos Luis y Claudia, acompañandolos en este difícil momento, esperando una pronta resignación. Rogamos oraciones en su memoria.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA(q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Dr. César Albuixech, su esposa Leisa Abalos, sus hijos Benjamín, Facundo y Alejo Albuixech Abalos acompañan a sus hijos Luis y Betina y a sus familias en este difícil momento y elevan una oración en su memoria.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA(q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Los amigos de su hijo Luis: César Albuixech y Leisa Abalos; Alejandro Maldonado y Catalina Torales; Enzo Trungelitti y Claudia Leguizamón, Marcelo Cirami y Edith Hirmas, Mario Arjona y Ana Cazaniga participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Marcelo Martínez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus queridos amigos, sus hijos Bety y Pablo, a sus nietos Pablo, Juli y Alejo en estos momentos de gran pesar.

"Que brille para ella la Luz que no tiene fin"

Daniel Fiad, María Silvia Vignau y sus hijos Juan Ignacio, Zoe e Iara lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Omar Alberto Rodríguez, Myriam Maatouk, sus hijos Joaquín, Gabriel, Guada y Maylen acompañan a su gran amigo Luis Pérez Curbelo, Claudia, Melisa, Rocío, Barbarita y Gonzalo en este momento de dolor.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Juan Carlos Gavioli, Gabriela, María Belén y Juan Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en su pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Tita Rodríguez de Gavioli y sus hijos Sonia, Enrique y Juan Carlos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, EMMA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Luis Suarez, Loly y Natalia lamentan el fallecimiento de la querida amiga Beba y ruegan oraciones por su eterno descanso en el amor de Nuestro Dios y el consuelo para su familia.

FERNÁNDEZ, EMMA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Olga Carabajal y Hebe C. de Infante del Castaño lamentan participar el fallecimiento de Beba y acompañan con mucho cariño a su hija Mónica y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

GALVAN, SUSANA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Sus hijos Ramon, Oscar, Lito, Carmen, Beatriz, Susana, Amanda, Rosa y Elena, hijos Pól. nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10hs en el cementerio de los Núñez (dpto. Rio Hondo). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GÓMEZ PIZARRO, ELIO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. José Rafael Ingratta, su esposa Teresa Silvia Giangreco y flia. partticipan con dolor el fallecimiento de su querido e inolvidable amigo Elio.

GONZÁLEZ DE SESÍN, CIRA JOSEFINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Sus amigas Rosi Muñoz y Silvia Muñoz de Zimmer participan con pesar el fallecimiento de Pocha, acompañan en el dolor a sus hermanas Mirta y Tita. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE SESÍN, CIRA JOSEFINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Dora Angélica González participa con gran dolor el fallecimiento de la querida Pocha y acompañan a Tita y Mirta y demás familiares en estos difíciles y tristes momentos. Eleva oracioes por su descanso en paz y resignación para sus seres queridos.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Su sobrino Dr. Maximiliano Sebastián Valdez Fiad y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Su sobrina María Inés Fiad, esposo Miguel Canllo y sus hijos Javiera, Valentina y Francisco acompañan a sus primos Norma, Miguel y familias en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Sus sobrinos Miguel Atía, su esposa Silvana Fiad y su hija Candy Atía despiden con dolor a su querido tío Coco. Elevan oraciones a su memoria y ruegan por su descanso eterno.

JIMÉNEZ MONTENEGRO, AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Juan Tenaglia y familia participan su fallecimiento y que brille para él la luz que no tiene fin. Acompañan a su familia en este triste momento y rogamos oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ VDA. DE APAZA, ELSA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/1/22|. Dra. Gladis Liliana Lami y sus hijos Emanuel y Agustín participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga y comadre Contadora Elsa Apaza (Lita).

MENDIETA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/01/22|. Su esposo Armando Carpio, sus hijos Nancy, Oscar, Gustavo, Silvana, Pablo, Ramiro, Jonathan, sus hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento". Sus restos fueron inhumados en el cementerio Paque de la Paz (Capital- Santiago del Estero). Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

MORA, CARLOS P. (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/22|. "Me voy y volveré a uds" (Jn. 14,28) La Comunidad de Evangelizacion Dosmil- Argentina, despide a su amigo y asesor, rogando al Señor le conceda la Gracia de la resurrección, a quien desde el ministerio sacerdotal, supo hacer vida el Amor de Dios, entre los más pobres y débiles. Descansa en paz, ángel de Dios.

PAZ, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Su hijo Marcelo Paz, su hija política Susana Gauna y sus nietos María Daniel, Juan Pablo y Esteban Benjamin Paz Gauna participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAZ, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. "Que el Señor te tenga a su lado y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su consuegra Elsie Azucena Godoy, sus hijos Raúl, Daniel, Azucena y Susana Gauna con sus respectivas familias acompañan con profundo dolor a Marcelo Paz y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Negrita Gauna, sus hijos Ricardo y Marilú, sus nietos Jazmín y Benicio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus asistentes Isabel Pereyra y Analía Giménez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. "Señor, ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Rulo Gauna, Lucía Burgos, sus hijas Florencia y Luciana Gauna; Oscar García Figueroa y Aida Burgos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Nélida Burgos, sus hijos Ana Victoria, David y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la mamá de Marcelo Paz. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Desde la ciudad Autónoma de Buenos Aires: Dante Luna, María Gauna, sus hijas Natalia y Florencia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Tu inconfundible risa y esa pícara mirada estarán por siempre en el recuerdo de los que te amamos. Sus tíos Ricardo Peralta, Cuny Di Santo, sus primos Naty, Cucho, Vicky, Mica y sus sobrinos acompañan a Ángela, Javi y Martín a los 9 días de su dolorosa partida.

RUIZ, MARIO HERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|.Sus hijos Gladys, Maria, Estela, hijos pol. nietos y demás fliares. participan el fallecimiento , sus restos fueron cremados. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Luis Eduardo López y Gloria Cárdenas participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, ESTHER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de nuestro querido primo Francisco Corona. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

TERI DE SÁNCHEZ, CECILIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Carlos Mulki, Sofía Basbus, sus hijos Sergio y Fernanda; Diego y Cynthia; Fabiana y Juan Lutfi participan con dolor por la partida de Cecilia Teri, acompañando a su familia ante la irreparable pérdida. El Señor consuele los corazones de sus seres queridos.

TERI DE SÁNCHEZ, CECILIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. "Altos Belgrano Gym" participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a su esposo Marcelo, hijos y demás familiares. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Eleva oraciones en su memoria.

AYUNTA, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Su esposa Irma Alicia, sus hijos Verónica, Macarena, Magdalena, su hijo político Javier Jorge, su amada nieta Anita. Invitan a la misa a celebrarse en la Catedral Basílica a las 20.30 hs. al recordar un año más de su natalicio.

CAMPOS MARÍA DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/19|. Sus hijos Mario y Graciela, nietos y demás familiares, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse tres años de su fallecimiento.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Sus abuelos Nélida y Carlos; sus padrinos Ana y Mario; sus tíos Fermín, Rosi, Miguel, Carlos, Federico y Sergio; y sus primos, participan con profundo dolor e invitan a la misa a realizarse hoy, a las 20:30, en la iglesia Nuestro Señor de los Milagros de Mailín, en el 9no día de su fallecimiento.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Estás en el cielo hace 10 años y 1 mes, pero siempre nos acordamos de vos, en cualquier lado, en cualquier momento, día, tarde y noche, siempre miramos el cielo, las estrellas y nos preguntamos si aún nos ves y nos extrañas tanto como nosotros a vos. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila y demás familiares se reunirán hoy a las 20.30 en el Santuario de Santa Lucía para oficiar una misa en su querida memoria. "Elevamos besos al cielo".

PERALTA, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Mi chiquita querida cuanto dolor nos dejó tu partida, eras tan dulce y pura que trasmitías mucha paz, no encontramos consuelo, ni explicación, todo fue tan rápido que de pronto nuestra casa y nuestras vidas quedaron vacías. Solo le pedimos a Dios nos de fuerza para seguir el camino de la vida. Su mamá Ángela Muratore, sus hermanos Javier y Martín, , hna política Mónica Salto, sus sobrinos Lautaro y Lisandro lloramos tu partida hoy 8 hs responso en el cementerio Parque de la Paz y 21hs misa en la capilla San Roque de Villa Zanjón al cumplirse 9 días de su partida.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. La Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de La Catedral Basílica invita a la misa de los 9 días de la partida a la Casa del Señor de la Presidenta Emérita hoy a las 20 hs. en La Catedral Basílica.

BANEGAS MILKI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. Sus primos hermanos: Natalia, Graciela, Sergio, Elías y Josefina junto a sus respectivas familias ruegan por su descanso eterno y acompañan en el dolor con oraciones a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares.

CHAPARRO, PEDRO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Pedrito. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

CHAPARRO, PEDRO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Enzo Rearte y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo de toda la vida, recordare siempre las cosas tan lindas que pasamos juntos. Que dios te tenga en la gloria, descansa en paz.

PÉREZ, ÁNGELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Sus hijos Daniel, Darío, Walter, Marcelo, Hector, Lucia, David, Daiana, hijos pol nietos y bisnietos y demás fliares. participan el falleicmiento y sus restos fueron unhumados en el cementerio de la Capilla L. B. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Pichi Lencinas y familia participan el fallecimiento de la hija de su vecino y amigo Norberto y lo acompañan en este difícil momento.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Ing. Tomás Allall, Mirta Peralta e hijos participan con pesar la temprana partida de la dulce Dra. Cecilia. Acompañan con oraciones a su esposo Ramiro y sus hijitos, a la estimada Sra. Gringa de Santos y a toda su familia. Y que brille para ella la luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ, CECILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Querida Dra. Ceci, ya no podremos disfrutar de tu amabilidad y buen trato en las audiencias y la gran sonrisa que te caracterizaba, hacia muy ameno el tiempo compartido. Hoy te despedimos con tristeza y rogamos por tu descanso eterno e infinito amor y fortaleza para tu esposo, hijitos y familia. Co-Mediadoras Gladis Dorado de Jorge y Mirta Peralta de Allall. Ruegan oraciones en su memoria.

ADUR, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Querido hemano hoy hace 9 días de tu partida al Reino Celestial siempre fuiste una buena persona, un excelente ser humano puro de corazón, asi me lo demostraron tus amigos. Sé que estan junto a tus seres queridos en un lugar bello donde reina la paz que vos te merecias. Tu hermana Mary Adur de Bravo, tus sobrinos y tus hijos y demás familiares invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apostol.

CEJAS, RAMON ROSA (q. e. p. d.) Falleció el 23/12/21|. El Supervisor de Zona Escolar N° 11 y 12, Herman Navarro, junto a los equipos directivos, comunidades educativas de los establecimientos primarios y Jarfines de Infantes anexos de los departamentos Choya y Guasayán acompañan a la directora de la escuela N° 97 Dr. Castro Barros de la localidad de Estación La Punta, Susana Cejas, ante la irreparable pérdida de su padre. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

GONZÁLEZ, CÉSAR ERMO (q.e.p.d) Falleció el 22/1/22|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 607 "Cabo II Ramón E. Ordoñez" participa el fallecimiento del padre de la docente Liliana Gonzalez Medina. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

GONZÁLEZ, LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Sus hijos Daniel y Marcos, h. politicas, nietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio Cristo Rey (Loreto). Cobertura Caruso Cia. de Seguros S.A. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

JUGO ROGER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. César Atilio Rivero y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración por su alma.

MENA , ALBERTO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Su esposa Aída Guillin, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Suncho Corral. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PEREYRA DE CORBALÁN, LELIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. Sus hijos Marina, María de los Ángeles, Yudith, Arturo, Emilio, Claudia Corbalán, sus h. políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Robles, a las 9 hs. casa duelo Villa Robles. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

PONCE, ELVA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Sus hijos Chuli, Neno, Chiquitin, Anuna, Claudia, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor- Fernandez. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SEQUEIRA RUPERTA ADELECIA (Chocha) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Su esposa Leiva Lujan Gregorio, sus hijos Nidia, Silvia, Jorgelina, Luciana, Lucas, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey- Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

HERRERA DE ACUÑA, MERCEDES (Mechita) (q.e.p.d.) 23/01/21|. Querida Tía con un inmenso dolor en el alma y también con mucho amor y gratitud por todo lo que me diste siempre. Ahora estas descansando junto a tus seres queridos en un lugar bello donde reina la alegría que vos te mereces , algún dia volveremos a estar juntos. El dolor de haberte perdido no debe hacernos olvidar la felicidad que tuvimos al tenerte. Sus sobrinos Mary, Osvaldo, Marcelo, Vanessa, Franco (Nachito y Antonella) que te recordaran siempre como la abu Mecha. En su primer aniversario elevan oraciones en su memoria ¡Descansa en paz!





- Leonarda González (Loreto)

- Elva Petrona Ponce (Fernández)

- Ruperta Adelecia Sequeira (Loreto)

- Lorenza del Carmen Barraza

- Lidia Victoria Coronel

- César Ermo González

- Myrta Elena Criado de Pérez Curbelo

- Juan Elías Casis

- Alberto del Jesús Mena (Suncho Corral)

- Olga Beatriz Mendieta

- Susana Margarita Galván

- Lelia Margarita Pereyra de Corbalán (Villa Robles)

- Ángela Noemí Pérez (La Banda)

- Francisco Corona

- Mario Herminio Ruiz

- Mirta Amalia Paz

MARÍA GRACIELA CALI El Fiscal General de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

EMMA DEL CARMEN FERNÁNDEZ (Beba) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/1/22 y espera la resurrección.

Tus compañeras y amigas de toda la vida, Luchy y Anguy, te despedimos con el gran cariño que siempre nos unió. Pedimos a Dios por tu alma bondadosa y consuelo para tu familia.

EMMA DEL CARMEN FERNÁNDEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/1/22 y espera la resurrección.

La comisión directiva de Unión Regional del Maestro, junto a sus tres niveles educativos: Jardín Rayito de Sol y colegio San Gabriel (primario y secundario), participan con hondo pesar el fallecimiento de la madre de la secretaria del nivel primario y preceptora del nivel secundario, Mónica Yañez. Acompañan a sus familiares en tan doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

MARTHA ROSA ARGIBAY DE PEREDA (Yogui) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/1/22 y espera la resurrección.

Marta, Andrés y Negrito los abrazo con todo mi corazón como en aquellos tiempos. Un recuerdo hermoso para su mamá. Luchy de Lucatelli.

MARTHA ROSA ARGIBAY DE PEREDA (Yogui) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/1/22 y espera la resurrección.

Stella Ríos de Brizuela y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Yogui y ruegan oraciones en su memoria.

MIRTA CRIADO DE PEREZ CURBELO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/22 y espera la resurrección.

Juan Pablo Vignau y Noemí Mansilla, sus hijos Pablo, Cecilia, Daniel, María Silvia y Jerónimo con tristeza acompañan a Bety, Lucho y a todos sus familiares ante la dolorosa pérdida de Mirta. Dios la tenga en la Gloria.

NORMA BEATRIZ BUCCI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/1/22 y espera la resurrección.

Amiga y compañera de tantos años, que difícil despedirte, palabras muchas, recuerdos y vivencias, laborales y familiares, sería largo contar¡toda una vida! Siempre estarás presente, descansa en los brazos de Jesús y María. Cecilia Salvatierra Pereda y sus hijos Mariana, Laura, Luciano y Cecilia Fantusatti y flias.

JUAN ESTEBAN GALLARDO LEDESMA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/1/22 y espera la resurrección.

Sus padres, Sandra y Gustavo; su hermana, Camila; su novia, Melina y su cuñado, Iván, agradecen a todo el personal de UCI (Unidad de Cuidados Intermedia) del Hospital Regional, a sus amigos, ex compañeros del Colegio La Asunción, a sus compañeros de la UNSE, y a sus colegas de Líneas Eléctricas, quienes acompañaron en tan doloroso momento. A la vez, invitan a la misa a celebrarse hoy, desde las 20:30, en la iglesia Nuestro Señor de los Milagros de Mailín (B° Almirante Brown), al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELVIRA CATALINA MANSILLA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/11/17 y espera la resurrección.

A los cuatro años y dos meses de tu partida junto a Dios estás siempre presente en mi alma y mi corazón. Tía Elvira que brille para ti la luz que no tiene fin. Descansa en paz siempre. Siempre en mis mejores recuerdos. Su sobrino del corazón Cornelio Gerez invita a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Iglesia Nuestra Señora de Loreto.

LUIS ALBERTO VELÁZQUEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/1/17 y espera la resurrección.

Hoy se cumplen 5 años de tu encuentro con nuestro Señor y sigues presente en cada momento de la vida de tu familia por tu bondad, tu don de gente, tu sabiduría. Tu esposa Pogo Salvatierra, tus hijos Alberto y Mercedes, Kelly y Juan Carlos, Antonio y Mariana, tus nietos y bisnietos te recuerdan con el mismo amor que supiste dar y recibir. Porque sigues y seguirás vivo en nuestros corazones. Brille para ti la luz que no tiene fin. Invitamos a la familia y amigos a la misa que se oficiará en la iglesia Catedral, el domingo 23 de enero a las 20 hs. para rezar por el eterno descanso de su alma.

RAMÓN PATRONICIO GONZÁLEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/5/21 y espera la resurrección.

“Mi querido, hoy se cumple ocho meses de tu fallecimiento, mi gran luchador, como duele tu ausencia, pero tus recuerdos me acompañan y mitigan el dolor. Esta última Noche Buena, fue la peor de mi vida, sola con la compañía de tu foto y una vela encendida esperé el nacimiento del Niño Dios. ¡Descansa en paz mi vida! Tu esposa Gracia Ponce Faila, tus hijos y nietos invitan a la misa hoy a las 8.30 en el Santuario de Santa Rita.

ANDRÉS RUBÉN ARAUJO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/1/21 y espera la resurrección.

"Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi, aunque haya muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre". Desde tu partida nada ha cambiado, la tristeza es la misma y aún es profunda, fue tan grande el dolor que aún sentimos tu presencia, tu voz sigue sonando en nuestros corazones, gracias por tu legado, gracias por haber dejado tantas enseñanzas para quienes tuvimos el honor de formar parte de tu vida. Te extrañamos es verdad, pero sabemos que ya no sufres y que descansas en los brazos de nuestro señor Jesucristo. Es largo y solitario el camino sin vos, pero te llevamos en nuestros recuerdos aunque no estés hoy con nosotros. Sabemos que desde allá donde estés nos guias, iluminas nuestros pasos y cuidas de nosotros. Al cumplirse 1 año desde su partida su esposa Lilian, sus hijos Mariana, Florencia, Cecilia, Ulises, Geronimo y Valentina, nietos Guillermina, Isabella, Ernestina y Salvador, hijos políticos Guillermo y Jorge invitan a la misa en la Iglesia Santiago Apostol de la ciudad de La Banda a las 11 hs. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ALDO ROBERTO SIALLE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/21 y espera la resurrección.

Querido esposo, padre y abuelo gracias por tu amor y por tu protección, gracias por inculcarnos con tu ejemplo, el respeto, la fortaleza, la honestidad, la solidaridad y el amor al prójimo. Te extrañamos y te amamos por siempre. Tu esposa Mamily Avido de Sialle, tus hijos Mariana y Mario; Federico y Daniela, Fernando y Constanza e Ignacio, tus nietos Santiago, Francisco y María Pilar invitamos a rogar por tu eterno descanso al cumplirse un mes de tu partida al Casa del Padre, en la misa a celebrarse en la iglesia Catedral, hoy domingo 23 de enero a las 20 hs.