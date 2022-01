FÚNEBRES | 24 de enero del 2022

24/01/2022 - 05:07 Funebres

Fallecimientos

23/01/2022

- Luis Mario Cejas

- Fernando Ariel Morales Sequeira

- Jorge Humberto José

- Teresa de Jesús Olivera (La Banda)

- Clara Isabel Sosa (Dpto. Moreno)

- Walter Hugo Carrizo

- Candelaria del Jesús Ibarra

- Olimpia Isidra Vázquez (Lujan)

- Gregorio Moreno Muñoz (Clodomira)

- Luis Antonio Concha (Fernández)

- Raúl Ángel Soria (La Banda)

- María Luisa Tevez (La Banda)

- Fanny del Valle Godoy (La Banda)

- María Antonia Aranda (La Banda)

- Dora González (Clodomira)

- Guillermo Navarro

- Francisco Segundo Ibáñez (La Banda)

- Horacio San Segundo (Dpto. Robles)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA(q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|.

Quien pasó por nuestra vida dejó luz, ha de resplandecer nuestra alma para toda la eternidad… Hoy es un día difícil en donde tenemos que despedir a una gran persona, madre y amiga. Hoy Dios la recibe en su amado consuelo y eliminará todo el dolor que sentía pero la llevará a un lugar lleno de paz y sin dolor… Y es por eso que hoy el Señor les otorgará consuelo y esperanza a toda su familia… Nuestras más sinceras condolencias a la familia Pérez Curbelo, sus hijos, Luis y Bettina, sus respectivos yernos, Claudia y Pablo y a sus nietos. Les desea de corazón Daniel Ledesma, su esposa, Irene y sus hijos, Danielito y Sofi. Que brille luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

ELISA DEL ROSARIO LUNA DE GALLO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/1/16 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado, como nosotros en el corazón y haga brilla para ti la luz que no tiene fin”.

Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares, la recuerdan con inmenso cariño, al cumplirse 6 años de su partida al Reino de Dios. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIRTA AMALIA PAZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/22 y espera la resurrección.

La empresa Ing. Carlos A. Monti participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colaborador Ramón Marcelo Paz. Elevan oraciones por el descanso de su alma.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIRTA AMALIA PAZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/22 y espera la resurrección.

Ing. Carlos A. Monti y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Ramón Marcelo Paz. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SOSA, CLARA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|.

Ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, Subsecretario de Salud, Dr. César Monti, el Coordinador General CPN Norberto Zanni y compañeros participan su fallecimiento.

ARGAÑARÁS, ÁNGELA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Sus sobrinas Antonia, Beatriz, Martina y Cristina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, ÁNGELA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Su sobrina Beatriz Argañaraz y Luis Darío Elías participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, ÁNGELA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Su sobrina Martina Argañaraz, sus hijos Juan José, Gustavo y Daniela Urbani participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, ÁNGELA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Su sobrina Cristina Argañaraz y Ramón Figueroa e hijos: Augusto y Noelia Figueroa participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(Yogui) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Su sobrina ahijada Susana Falcione Pereda, sus hijas Susanita, M. Dolores (a) y Julio (a), M. Del Carmen y Aldo con sus respectivas familias y Dolores Pereda de Falcione participan y acompañan con mucha tristeza y dolor a sus hijos, nietos y demás familiares la partida de la querida tía Yogui que siempre estuvo tan presente en todos los momentos que nos tocó vivir y compartir desinteresadamente sin esperar nada a cambio. Te queremos mucho y te vamos recordar siempre con mucho amor.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. María Teresa Taboada de Falcione, sus hijos Jorge, Agustín y María del Pilar participan con mucho dolor el fallecimiento de Yogui y acompañan a todos sus hijos y nietos en este momento de inmenso dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio,Aldo y sus respectivas flias,acompañamos con gran dolor a sus queridos hijos y demás familiares en este triste momento. Rogamos a Dios nuestro Señor la reciba en sus brazos. Descanse en paz.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(YOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Dr. Felipe Pavón y sus hijos Diego, Facundo, Elisa Pavón y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de pesar. Ruegan una oración en su memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA(Yogui) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Maria Eugenia Di Lullo de Garay, sus hijos Luis, Alicia, Fernando, María Eugenia, Marta y sus respectivas familias despiden con dolor a Yogui con los mejores recuerdos de tantos momentos vividos y acompañan a su familia.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA (Yogui) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Silvia e Imelda Rojas Ahumada y María Silvia Cuestas, lamentan el fallecimiento de la querida Yogui y elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY DE PEREDA, MARTHA ROSA (Yogui) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Alicia Maria Cárdenas, Daniel Terrera, sus hijos Ezequiel y Agustin Terrera Cárdenas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA DE CORONEL, LORENZA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Sus hijos Carlos, Eduardo y Noemi, hijos políticos, nietos y bisnietos, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

BARRAZA DE CORONEL, LORENZA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hijo Eduardo, hija pol. Lily, nietas Cecilia, Claudia, Daniela y Carla, nietos Pablo, Thiago, Isabella participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

BARRAZA DE CORONEL, LORENZA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Su hija Noemí, hijo pol. Jorge, nietos Noel, Sol, Leo y Paula, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA DE CORONEL, LORENZA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Sus nietos Belén, Alex, María Coronel, bisnietos, Federico, Ignacio, Lautaro participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CARRIZO, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Su esposa María Soria, sus hijos María y Walter, hijos Pól. Omar y Agustina, nietos Martin, Aldana, Elena y demás familiares. Sus restos serán Cremados. Cobertura Norcen. s.r.l. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CASIS, JUAN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Carlos Avido y familia; Carlos Antonio Avido y flia; Silvia Ferreyra de Wede y flia participan el fallecimiento de Taty. Acompañan a Cristina y Huguito en tan dificil momento.

CASIS, JUAN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Familia Chara participan con profundo dolor el fallecimiento de Taty y acompañan a Cristina y Hugo en este momento tan triste. Elevan oraciones por su descanso eterno.

CASIS, JUAN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Helena Lucía Matach participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Tati. Ruega oraciones en su memoria.

CASIS, JUAN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún, Cr. Enrique F. Marañon y su esposa Verónica Vega participan con dolor el fallecimiento de su amigo Tati. Acompañan con cariño a su esposa Cristina y a su hijo Hugo. Ruegan una oración en su memoria.

CASIS, JUAN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Ethy Pacheco Galván participa con dolor el fallecimiento de Taty, excelente persona. Quien en las distintas funciones que le ha tocado desempeñar en el Poder Judicial.Se ha destacado por ser estudioso, dedicado, responsable y siempre gentil y amable. Un ejemplo a seguir...acompaña a su familia en este difícil momento.

CASIS, JUAN ELÍAS (Taty) (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin".Margarita Archetti Pascale e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Cristina, Hugo, Silvia y demás familiares en estos momentos de dolor rogando al Altísimo les de pronta resignación y consuelo. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Su esposa Nieves Francisca Delgado, sus hijos Luis, Diego, Roxana, y Silvina, sus hijos políticos Alejandro y Soledad, sus nietos Benjamin, Maximiliano, Ailen, Valentina, Santiago, Ernestina y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. María Pía Urueña, sus hijas Pilar y Huerto Maidana y sus respectivas familias acompañan a sus hijos y nietos en este triste momento.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. "No me recuerdes ausente. No me busques en el olvido. Búscame dentro tuyo, ahí estaré contigo. Querida Betina en este momento de dolor, te abrazamos desde nuestros corazones a tu alma. Tus amigas Cecilia, Daniela, Huerto, Leisa, Lía, Marisa, Mónica, Olga, Pilar y Susy. Elevamos oraciones en su memoria.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Gerez Segundo Armando, su esposa Chuly Majul, sus hijos Diego Gerez, Pablo Gerez , Diandra Gerez y Sebastian Gerez con profunda tristeza acompañamos en este momento a la Flia Pérez Curbelo en especial a nuestro querido amigo Luchito Pérez Curbelo.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. La Familia Dapello (Servisur) participa con profundo dolor su fallecimiento.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Victoria Estela Fortunato de Prados, sus hijos Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo Prados y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Te despedimos con mucho dolor tus vecinos Luis E. López y flia Antonio Storniolo y flia.

FERNÁNDEZ, EMMA DEL CARMEN (Beba) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Sus compañeros de promoción de la Escuela Normal Manuel Belgrano participan con dolor el fallecimiento de Beba. Acompañan a sus hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, EMMA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Pablo Ledesma y su esposa Paola Llinás, Tere y Alicia lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Antonio, Mónica y demás familias en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de sus seres queridos.

IBARRA, CANDELARIA DEL JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Sus hijos Luis, Alejandra, Raúl y Claudio, hijos Pól. Patricio, nueras, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10:30hs en el cementerio Parque el Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

JIMÉNEZ MONTENEGRO, AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. La comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participa con pesar el fallecimiento de Agustín Jiménez Montenegro, alumno de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Rogando por el descanso eterno de su alma, acompaña en tan duro momento a familiares, amigos, compañeros y afectos.

JIMÉNEZ MONTENEGRO, AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de, Agustín Jiménez Montenegro, alumno de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y acompañan en el dolor, a familiares y afectos.

JOSÉ, JORGE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Su sobrina Mónica Natalia y Rita Carrizo participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios lo tenga a su lado. Elevan oraciones en su memoria.

JOSÉ, JORGE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Su cuñada Catalina Nazar e hijos y sus sobrinas participan con profundo dolor su fallecimiento. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

JOSÉ, JORGE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Roberto Jorge Jalaf participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Jorge. Que Dios lo tenga a su lado. Eleva oraciones en su memoria.

JOSÉ, JORGE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su amigo Dr. Héctor Rafael Fumarola participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

LUNA, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. "Ahora si que soy feliz, soy rica, porque todo lo di, libre porque a Jesús y María me até". Iris, Apóstol del Movimiento Sacerdotal Mariano participa de la feliz resurrección de la delegada diocesana.

LUNA, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. "Dichosa de ti, Mirta que te dormiste en los brazos de María y te despertaste en los brazos de Jesús". Los Apóstoles de la preciosísima Sangre de Jesucristo: Padre Isidro, Mariela Herrera, Luis Ejarque y familia; Iris, Ignacio Ettienot y familia participan de la feliz resurrección de su fiel Apóstol.

LUNA, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. "Jesús penetro mi corazón y transformó mi vida para ser adoradora del Santísimo Sacramento". Iris Adoradora de las capillas de adoración perpetua participa de su feliz resurrección.

LUNA,MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Sus hijos Belen y Gabriel , sus hermanos Ramon, Rita, Angela, Sara y Loli y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

LUNA,MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Tus amigos Noemí y Negro Barrionuevo, Luis Montenegro, Delicia y Simón Saavedra, Mirta Moltini, Alberto y Teto Charriol, Patricia Valdora y Norma Peralta participan su fallecimiento con gran dolor y su partida a la casa del Padre. Querida Mirta, tantas veces has sabido reunirnos en tu casa con todo el cariño y amor que te caracterizaba, que hoy queda tu silla vacía, pero presente en nuestros corazones. Rogamos fortaleza y consuelo para tu familia en ésta pérdida irreparable. Que descanses en paz y brille la luz que no tiene fin. Te vamos a extrañar!

LUNA,MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Algunas personas, nunca se van por completa. Aunque ya no estén, su esencia queda, su voz se escucha, las sentimos sonreir". Guardamos de Mirta los mejores recuerdos, los momentos compartidos, sues incansables oraciones para los que los necesitaban, su trabajo como excelente taquigrafa y su amistad. María Teresa Barraza de Salido y sues hijos Francisco y Carlitos Salido y familia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Belén, Gabriel y demás familiares rogando a Dios les de fortaleza para enfrentar este pensoso momento. Elevamos oraciones en su memoria. Descansa en paz y hasta siempre Mirta.

MORALES SEQUEIRA, FERNANDO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Su esposa María Eugenia Medina, sus hijos Fernando Ariel, Milagros y Rocio, sus padres, su hermano, amigos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento".Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

MORALES SEQUEIRA, FERNANDO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. El Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo Tradición participa con dolor el fallecimiento del hijo de una de sus miembros de la comisión directiva Sra. Eddy Sequeira. Eleva oraciones en su memoria.

NAVARRO, GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Sus hermanos Carmen y Rosa, sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

NAVARRO, GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Querido Jesús, tu Santa Madre y sus ángeles han venido al encuentro de nuestro hermano Guillermo, para llevarlo sin duda alguna a tu reino para gozar de su cálida y dulce voz y brindarnos a nosotros, que aún seguimos en la tierra, disfrutar de su paz y amor. Descansa hermano y brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hermanas Rosy y Carmen.

NAVARRO, GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Su hermana Carmen Navarro, su cuñado Enrique Orieta, sus sobrinos Rosy y Quique y respectivas familias. Participan con profundo dolor, y acompañan desde la distancia.

NAVARRO, GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. "Ya está ante Ti Señor, permitele entrar a tu reino". Su sobrino Ariel Figueroa, su esposa Graciela Sansierra e hijos Marianella, Ponci y Laurencia despiden con profundo pesar a su tío.

NAVARRO, GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Mabel Santillan, sus hijos Fernanda, Mariana y Maximiliano Figueroa, su hija política Adriana, sus nietos Juan Cruz y José Alfonso, participan con profundo dolor la partida de su tío Guillermo al Reino del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Que el Señor te reciba en su santa morada querido padrino. Nena, Luz y Ana ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, EDICIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Su esposa Nilda Gómez, sus hijos, Verónica, Natalia, Lía, Gustavo, Walter y Laura, h pol nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de santa catalina, cob caruso cia de seguros s.a, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

PAZ, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Personal directivo y compañeros de la empresa Ing. Carlos A. Monti de las oficinas Santiago y Frías participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Ramón Marcelo Paz. Elevan oraciones en su memoria y que sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

PAZ, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. "Dios y la Virgen te reciban en sus brazos". Mirta Atía, sus hijas Nancy, Sandra, Marine Claveros y sus respectivas familias participan con dolor su partida y acompañan a sus hijos Marcelo Paz y Susana Gauna, a sus nietos María Daniel, Juan Pablo y Benjamín Esteban Paz Gauna. Elevan oraciones en su memoria.

ARANDA, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Sus hijos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia 10hs. Cobertura Norcen s.r.l. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GODOY, FANNY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Su esposo Carlos Ledesma, sus hijos Dani, Mary, Maijo y David, su hermana Josefina, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín de Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

OLIVERA, TERESA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Sus hijas Teresa y Virginia Caballero, nietas María Florencia y Teresa Virginia, bisnietos, nieto pol. Alejandro Barcchini participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO CARUSO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

OLIVERA, TERESA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Su hermana Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Perla, Mario y Luis con sus respectivas flias despiden con tristeza a tía Mocha y ofrecen oraciones por el eterno descanso de su alma y consuelo cristiano para toda la familia.

OLIVERA, TERESA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Sus sobrinos: Susana Olivera y José Maldonado. Sobrinos nietos María Sol Melici, Claudio Esteban Melici , María Isabel Melici y Lucio Omar Melici con sus respectivas familias acompañan a sus hijas, nietas y bisnietos en tan dolorosa perdida. Ruegan una oración en su memoria.

SORIA, RAÚL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Su esposa Graciela, sus hijos Martín, Ángel, Yuliana y Matías, su hija política Elizabeth y sus nietos Melina y Marcos participan con dolor su fallecimiento, su resto serán y nomás hoy en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TEVEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Tus hermanos de corazón, Nélida, nietos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. Cobertura Norcen. s.r.l. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CONCHA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Sus hijos, Marta, Luis, Carlos y Sonia, sus nietos, Martin, Tania, Matías, Jhoana, Paola, Exequiel y Cristian, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Fernández, cob caruso cia arg de seguros s.a, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

DE SAN SEGUNDO, HORACIO (q.e.p.d.) Fallecio el 22/1/22|. Su hijo José Horacio, su hermana Fanny, sus sobrinos Rubén, Alicia y Mariel y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Cañada Escobar (dpto. Robles). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GONZÁLEZ, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Sus hijos Norma, Mabel, Rubén, y Lito, nietos Vanesa, maxi, Daiana, Gisela, Pamela, Marcelo, Exequiel y Matías, Biz nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Esperanza (Clodomira) ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

IBÁÑEZ, FRANCISCO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Sus hijos Juan y Manuel y sus hijas Marisa, María Esther y Mayra; y sus nietos y bisnietos, y demás familiares. Agradecen la colaboración a familiares y amigos. Sus restos son velados en Sala Velatoria Municipal de Fernandez e inhumados hoy a las 18 hrs en el Cementerio local. EMPRESA SANTIAGO.

MORENO MUÑOZ, GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Su esposa Mirtha; su hijo Sergio y sus hijas Mariela y Noelia. Sus hijos políticos Mirna y Cesar; su nieto Juan José y sus nietas y bisnietos, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio de Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

MORENO MUÑOZ, GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Justo Alegre, su esposa Silvia Assef y sus hijos Analía, Omar, Lisandor, Fernando, Mariela y Fabián con sus respectivas familias acompañan con dolor el fallecimiento del hermano de nuestra consuegra Inés, deseándoles pronta resignación a todos sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO MUÑOZ, GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Daniel Cesca, sus hijos Daniel y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO MUÑOZ, GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. "Señor, recíbelo en tus brazos". Miriam Achem y flia. participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a la familia Moreno-Rigo en este dificil momento.

MORENO MUÑOZ, GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. "Señor, te rogamos por su eterno descanso". La Promoción 1970 del Colegio N°8 Gral.Antonino Taboada de Clodomira participa el fallecimiento del cuñado de nuestro amigo y compañero Ricardo Rigo y acompañan a todos los deudos de la flia. Moreno-Rigo. Ruegan su resignación y consuelo.

MORENO MUÑOZ, GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Nicolás Alegre y flia. participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO MUÑOZ, GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Ana Alzogaray, Tere Zavaleta, Alicia Habra, Anita Ledesma, Muni Nahas, Elsa y Lito Candelero, Olga Sarquiz, Dora Darchuk, Pedro Simón, Marta Terribile y Berta de Guaras participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Mirta y acompañan a su familia ante la irreparable pérdida. Descansa en paz Pibe.

SEQUEIRA RUPERTA ADELECIA (Chocha) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. "Vivió a fondo la oración y el amor al prójimo, la caridad y el amor, que resucita junto a Cristo a una vida nueva". Su cuñado Cacho Leiva, su esposa Ina, su hija Elizabeth y familia participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

SOSA, CLARA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Su madre Arminda Maldonado, sus hnos. Gregorio, Dora, Moisés, Miguel, Ramon, Valle, Roxana y Francisco, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio de Tintina (dpto. Moreno). Cobertura Hamburgo compañía de seguros s.a. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SOSA, CLARA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. El grupo de compañeras del Ciclo de Formación Pedagógica de la FHCSyS de la UNSE, Hady Luna y Anita Castiglione participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento.

SOSA, CLARA ISABEL LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Lic Isabel Sosa, egresada de la carrera, de Licenciatura en Administración, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Se acompaña en el dolor, a familiares y afectos.

SOSA, CLARA ISABEL LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. El decano, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la vicedecana, Lic. Sandra Moreira, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra, la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud, participan del fallecimiento de la Lic Isabel Sosa, egresada de la carrera de Licenciatura en Administración. Se acompaña en el dolor, a familiares y afectos.

VÁZQUEZ, OLIMPIA ISIDRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Sus hijos Ramón, Santos, Mercedes, Mario, Juan y Carlos, hijos Pól. nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Luján (dpto. capital). Cobertura Caruso compañía argentina de seguros s.a. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.