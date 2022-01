FÚNEBRES | 28 de enero del 2022

28/01/2022 - 03:58 Funebres

FALLECIMIENTOS

27/01/2022

- Raúl Andrés Urrere (La Banda)

- Raúl Francisco Molina (La Banda)

- Santos Toloza (La Cañada)

- Ramona Estela Montenegro (La Banda)

- Rosa Esterfidia Jiménez (Dpto. Banda)

- Ángel Contardo Gorrini (La Banda)

- María Esther Ávila (Fernández)

- Florinda Corsina Robles (Beltrán)

- María Luisa Pallares

- Víctor Enrique Roldán

- Marta del Valle Mrad de Suáres (San Juan)

- Alba Rosa Cárdenas (Salta)

- Clementino Reyne Véliz (La Banda)

- América Delia Bonahora (Choya)

- Mirta Lilia Cruz

- Segundo Nolberto Macedo

- Carlos René Gerez

- Daniel Machulsky

- José Américo Toloza

- Sandra María Elizabeth Cano

- María Hortencia Frías

- Angelina del Carmen Sosa

- José Antonio Armas (La Banda)

- Carlos Oscar Maldonado

- Bruno Antonio Tarchini

- Gabriel Arcángel Leiva (San Benito)

- Víctor Manuel Lobos (Los Romanos)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA DEL VALLE MRAD DE SUÁRES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/1/22 en la Pcia. de San Juan.

Participa con profundo dolor, su hermana Mirna.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA TERESA GINIVAITES CUEDERAS DE MEDINA (Gueni)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 26/1/22 y espera la resurrección.

“Querida sobrina y amiga cuántos recuerdos me quedan ya que siempre estábamos comunicándonos cuando yo estaba en Tucumán. Fuiste una madre ejemplar y amiga de tus hijos a quienes supiste encaminarlos por el camino del bien”. Su tía Lola que siempre te tendrá en sus oraciones. Descansa en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRTA LELIA CRUZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/1/22 y espera la resurrección.

Enseñar es dejar una huella en la vida de una persona. Te recordaremos como la gran docente que fuiste, madre. Tu hija María del Valle Fernández, tu yerno Fabián Ponce y tu nieta Milagros Fernández.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA SOLEDAD ELÍAS ARELLANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 25/1/22 y espera la resurrección.

Pedro Díaz Esteve, Elda Victoria Yocca Vidal, sus hijos Pedro Livio, María Angelina, Jerónimo y Aníbal Díaz Yocca y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones al Altísimo por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAÚL ANDRÉS URRERE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/1/2022 y espera la resurrección.

“Bienaventurados los buenos de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos”. Sus hijos Estela y Aníbal, sus nietos Aníbal y Belén, Mariana y Juan, Carolina, sus bisnietos Santiago, Baltazar, Ignacio y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. Que su alma descanse en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIA TERESA BARRIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El fiscal general de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR ENRIQUE ROLDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/1/22 y espera la resurrección.

Hermano, te has ido pero no de nuestros corazones, ni de nuestros recuerdos. Tu corazón aún vive entre nosotros, porque no importa dónde nos encontremos, siempre te llevaremos en nuestro corazón.

Vuela alto hermano… Sus hermanos Negro, Rito, Mabel, Milva, Sonia, Adriana y Faviana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR ENRIQUE ROLDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/1/22 y espera la resurrección.

Una persona tan maravillosa como tú a pesar de su muerte no tiene otro destino que el cielo y sé que pronto nos volveremos a ver en compañía de Dios. Hoy en tu triste y dolorosa partida te aseguro que ésta no es una despedida, sino un hasta luego….

Su esposa Rosa, sus hijos Víctor, Romina, Vanesa y Florencia con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALBA ROSA CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en en el Señor el 26/1/22 en la Pcia. de Salta y espera la resurrección.

“Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad. Algún día nos volveremos a encontrar mi reina”. Tus hijos Zulma Barraza y Carlos Tuate, tus nietos Thiago y Ámbar participant con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en la Pcia. de Salta.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALBA ROSA CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en en el Señor el 26/1/22 en la Pcia. de Salta y espera la resurrección.

“El mejor homenaje al que ya no está, es recorder los ejemplos que nos brindó en vida y los momentos que convivimos con alegría y cariño”. Clara Beatriz Gallardo, sus hijos Carlos, Ricardo y Judith junto a sus familias despiden sus restos que fueron sepultados en la Pcia. de Salta.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DOMINGO EDUARDO REINOSO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/1/22 y espera la resurrección

Con profunda tristeza te despedimos sin poder creer tu inesperada partida. Te vamos a extrañar. Sus consuegros Clelia Gutiérrez y Carlos Borges, sus hijos Cecilia, Carlos María, Marita Dorado, Agustina Borges y Marcelo Reinoso, sus nietas Felicitas y Justina, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Berta y sus hijos Carlos, Marcelo y Gabriel. Que su alma descanse en paz.









RECORDATORIO

ROBERTO GUSTAVO VOGET (H)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/19 y espera la resurrección.

“Tu alma goza en la presencia del Señor y vivirás eternamente en mi corazón. Hoy se cumplen tres años de tu partida a la casa eterna. Fuiste en mi vida luz que no se apagará jamás hasta que esté junto a ti. Envío besos al cielo en tu memoria. Hijo querido ¡Descansa en paz! Tu madre Marta, tus hermanos Alejandra y Mariano y tu hija Catalina Voget.

RECORDATORIO

VICENTE LOMBARDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/04 y espera la resurrección.

“Hoy hace dieciocho años de tu partida, ni el tiempo ni las circunstancias evitaran recordarte por el gran hombre que fuiste, lleno de generosidad, bondad y alegría. Te fuiste para convertirte en nuestro ángel guardián iluminando y guiando nuestros caminos, pero vivirás siempre en nuestros corazones. Rogamos a Dios que eleve tu alma a la vida eterna”. Tu esposa Bety, tus hijos, hijas políticas y nietos ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

RECORDATORIO

INÉS REYNOSO DE NASSIF

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/5/21 y espera la resurrección.

“No te fuiste, estás presente en todo lo que hago. Te llevo sentadita en mi corazón, retratada en mi mente y plasmada en mi alma. No necesitas estar para tenerte, estás en mí, nunca te vas, jamás estás ausente. Mamá hoy te recordamos más que nunca. Gracias por todo el amor que nos has brindado. Te amo. Tus hijas Silvia y Lucrecia, tu adorado nieto, tu esposo Juan Carlos. Elevamos oraciones al Altísimo para que su alma descanse en paz.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

ENRIQUE VÍCTOR CHAVARRI (Pichón)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/20 y espera su resurrección.

"Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás ". Juan: 11:25-26

Hoy se cumplen dos años de tu partida a la Casa del Padre Celestial. Seguimos inmersos en el desconsuelo de la perdida física de este mundo, pero seguros de tu estancia divina junto a nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María y tu madre Celia. Hoy y siempre recordamos en cada momento que nos toca transitar sin vos, cada palabra tuya, cada gesto, cada consejo, tus sabias palabras para cada ocasión de nuestras vidas. Te damos las gracias enormes y eternas por los valores y ejemplo que supiste infundir en cada uno de nosotros tus hijos, esposa, nietos y bisnieta. Toda la gente, colegas, vecinos, amigos, compañeros, docentes, t~ recuerdan siempre como un hombre ejemplar en todas sus facetas ora, como padre, amigo, esposo, compañero, vecino, hermano. Quédate tranquilo "Pichón" como te decían todos, que tu siembra fue venturosa, porque dejaste una cosecha abundante y eterna de valores inmensos y te proyectas en cada uno de nosotros y toda la gente que te quiere. Te pedimos que, desde el Reino de Dios, sigas cuidando a tu esposa, a tus hijos, nietos y bisnieta, en especial a tu hija Silvia. Nuevamente GRACIAS por todo lo que nos diste, estamos seguros de que estás gozando de la vida Celestial y que brilla para vos la Luz de Cristo que no tiene fin. Tu esposa Muñeca, tus hijos Kike, Silvia, Olguita, Cesar, Guilli y Gringo, tus nietos Leisa, Lucas, Cesitar, Iris, Felipe, Guillermina, Eliseo y tu bisnieta Sophia invitan a la Santa Misa al conmemorarse dos años de su fallecimiento, a celebrarse hoy a las 20 hs. en la Iglesia Catedral Basílica.

RECORDATORIO

BENJAMÍN ELADIO LÓPEZ (Macoco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/7/21 y espera la resurrección.

“Que brille para él la luz que no tiene fin”. Sus familiares y amigos lo recuerdan con mucho amor y cariño al cumplirse seis meses de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) FAlleció el 24/1/22|. La comisión directiva y afiliados de la asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socia Antonia Pérez. Se ruega una oración en su memoria.

ACUÑA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/22|. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera de oficina Antonia Pérez, acompañan a la familia en estos momentos de profundo dolor. Dra. A. Navarro, Dra. A. Cardenas, Dra. M. Elías, Fernanda, Jorge, Mario, Pablo, Betina, Rosi, Roque, Susy, Aldo, Naty, Myriam, Leyssi, Lulu, Anita, P. Cornet, Cecilia, Carmen, Virginia, Rosario, Santiago, Sebastián. Elevan una oración en su memoria.

AGUILAR, PEDRO AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Su esposa Elena, sus hijos Gabriela, Sergio, Debora, Carol, Nacho y Mailin .Sus restos fueron cremados. Cermonial Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CANO, SANDRA MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su esposo Roberto Carlo Gómez, sus hijos Emiliano, Franco, Guadalupe Gómez Cano, hermanos Cecilio, Andrea Cano, sobrinos Belén, Maximiliano, Rocío, Anabella participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO HAMBURGO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CANO, SANDRA MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. El Dr. Sebastián Córdoba acompaña en este difícil momento a su incansable colaborador y amigo, oficial de justicia Roberto Carlos Gómez, por el fallecimiento de esposa. Ruega oraciones en su memoria.

CARABAJAL, LITA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Eduardo Justo Morales y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra vecina. Ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Myriam Gauna y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia y elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. La honorable comisión directiva del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de SAntiago del Estero (SIVENDIA) participa y acompaña en este doloroso momento a su esposa Silvia y familia rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.





CHÁVEZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Flia. Di Luca participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oración en su memoria.

CHÁVEZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Los buenos amigos jamás nos dejan, nunca se van por completo, su esencia se queda, son eternos. Descansa en paz querido amigo. Eduardo Eugenio Manzino y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

CHÁVEZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Irma A. de Ayunta, sus hijas Verónica, Macarena y Magdalena, su hijo político Javier Jorge, su nieta Anita acompañan a Silvia y a su hijo Ramoncito en éste difícil momento.

CHÁVEZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Su exvecina Olga Judith Soria, despide con profundo pesar a Ramón quien siempre estuvo tan presente en los buenos y malos momentos que me tocó vivir. Te recordaré con afecto por tus gestos de solidaridad y desinterés. Acompaña a tu esposa Silvia, tu hijo Ramoncito y tu hermana Tere y demás familiares. Ruego una oración en su memoria.

CRUZ, MIRTA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Sus hijos José, Natalia, María Del Valle y Griselda, hijos pol y nietos participa con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CUEDERAS DE MEDINA, ANA TERESA GINIVAITES (Guene) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 26/1/22|. Reina Isabel Castillo de Martínez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CUEDERAS DE MEDINA, ANA TERESA GINIVAITES (Guene) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 26/1/22|. Las promociones '62 y '63 de la Escuela del Centenario, participan con dolor el fallecimiento de la querida compañera Guene. Acompañan a su hermana Sarita y toda la familia. Guene, te llevaremos siempre en nuestros corazones. Que descanses en la paz del Señor.

DELGADO, ÁNGEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Cruz el 25/1/22|. Personal directivo, docente y de maestranza del jardin de infantes Nº 805 participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la seño Norma Delgado. Ruegan una oración en su memoria.

ELÍAS ARELLANO, MARÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Sus primos Narda y Raúl Ayuch; Guillermo y Alejandra Ayuch con sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para Sole, la luz que no tiene fin.

ELÍAS ARELLANO, MARÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Pedro Montiel, Cristína Atía y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

ELÍAS ARELLANO, MARÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, gerente general CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del consejo gremial, síndico, gerentes de Áreas, asesores legales y de presidencia, personal administrative y de maestranza de casa central participan el fallecimiento de la hija de nuestra compañera Dra. María Felisa Arellano.

ELÍAS ARELLANO, MARÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana y hermana politica de sus matriculados contadora Maria Jose Elias Arellano y Contador Pedro Livio Díaz Yocca. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

ELÍAS ARELLANO, MARÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. La H. Comisión directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana y hermana politica de la contadora Maria Jose Elias Arellano y contador Pedro Livio Diaz Yocca. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

ELÍAS ARELLANO, MARÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Angel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana y hermana politica de la Contadora Maria Jose Elias Arellano y Contador Pedro Livio Diaz Yocca. Que descanse en la paz del Señor.

ELÍAS ARELLANO, MARÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Las autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Dr. Martín Díaz Achával, CPN Alfredo Osvaldo Juri, CPN Ricardo Lino Rubio y Dra. Marcela Garnica participan el fallecimiento de la hermana de la CPN María José Elías Arellano, empleada de este organismo y elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS ARELLANO, MARÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Autoridades, personal superior, cuerpo técnico, personal administrativo y de maestranza delTribunal de Cuentas de la provincia participan el fallecimiento de la hermana de la CPN María José Elías Arellano, empleada de este organismo y elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS ARELLANO, MARÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Acompañamos en este difícil momento a nuestra compañera Dra. María Arellano de Elías, ante la partida de su amada hija Soledad a la Casa Celestial. Rogamos oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus compañeros operadores, cajeros de casa central, delegación Banda y Técnicos Auditores.

ELÍAS ARELLANO, MARÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Desde la luz en que ya estás, protege y guía a tus seres queridos. Los amigos de tu mamá: Silvia, Anselmo, John y Fredy. Ruegan una oración en su memoria.

ELÍAS ARELLANO, MARÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Participamos con profundo dolor por tan irreparable y dolorosa pérdida de la hermana de nuestra gran amiga María José y que "brille para ella la luz que no tiene fin". Nati, Javi y Mauri.

FRÍAS, MARÍA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su ahijada Viviana Ibáñez, ahijado pol. José María, Flia. partal participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GEREZ, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Sus hijos Norma, Yesi, Sandra, Silvia,Gaby, Carlitos, José, Belen, Alejandro, Jimena, Diego, Gastón, Franco y Carlos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MACHULSKY, DANIEL Coronel (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Coronel Florencio Julio Montiel y familia, participan el fallecimiento del camarada y acompañan a su familia, Ruegan oraciones en su memoria.

MACHULSKY, DANIEL Coronel (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Teniente Coronel José Horacio Montiel, participa del fallecimiento del camarada. Ruega oraciones en su memoria

MALDONADO, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Sus hijas Cristina, María, H. pol., nietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO CARUSO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MATTAR, NICOLÁS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus tías y primos flia. Moukarzel, Rey, Mdalel, Ganem, Bravo, Otrera, Guzmán participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus resto fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MATTAR, NICOLÁS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. La promoción 1983, sus amigos del Instituto San Pedro Nolasco: Marcela Soria, Nilda Rueda, Ana De Gregorio, Bibiana Molina, Virginia Machin, Alicia Nieto, Rosa Sotomayor, Elizabetha Bregant, José Capua, Pablo Gialeola y Juan Ramón Agüero participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

MORALES SEQUEIRA, FERNANDO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. "Arielito Te llamaba. Reíste como un niño. Inmenso fue tu cariño. Estamos extrañándote. Los primos, tíos y hermano. Morales es tu apellido. Orgullosa llamarte sobrino. Reímos Juntos. Alguna vez nos llevaste de paseos. Los caminos largos. En esta ciudad. Santiagueña". Tus tíos Francisca Morales y familia; Eva Morales; Santiago Morales, Amelia Morales y familia Santillán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, LUIS ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. María Cristina Tijea y Julio Ignacio Morales y sus hijos Horacio, Diego, Pablo, Cecilia y Luis con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hna. Magalí y sus sobrinos Joel, Matías y Daniel, Nancy y Nachito. Descansa en paz querido Luis.

NAVARRETE, LUIS ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Los amigos y compañeros de trabajo de su hijo Prof. Joel Navarrete de la Universidad Católica de Santiago del Estero: Luis Alberto Guantay, Félix Ledesma, Fabián Ibarra, José Julio Warde, Noelia Gallo, Cristian Pereyra, Pedro Alejandro Ledesma, Noelia Juárez, Silvio Garnica y Armando Sequeira, participan con pesar su fallecimiento. Acompañan con mucho afecto a su familia y esperan para toda pronta resignación.

PALLARES, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su hijo Javier Antonio Pallares su hnas Norma y Mercedez Pallares y demas familiares sus restos seran inhumados 10 horas en cementerio Parque de la Paz COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RAYMUNDI DE CORÁN, ELAYNE SERAFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. "Señor ella ya está ante Ti, recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana política Elsa L. Corán, sobrinos Andrea, Raúl, María del Huerto, Natalia, Ivanna y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

RAYMUNDI DE CORÁN, ELAYNE SERAFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Siempre estarás en nuestros corazones. Su sobrina Nori Reimundi, sus sobrinos nietos Norita y familia; Romeo y familia; Santiago y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

RAYMUNDI DE CORÁN, ELAYNE SERAFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Su sobrina Pety Reimundi, sus sobrinos nietos Romina y familia; Maria José y familia; Sebastián y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

RAYMUNDI DE CORÁN, ELAYNE SERAFINI (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Sus consuegros José Dulcidio Cordero y Waldina Verón participan su fallecimiento y acompañan a Alejandra y su familia en este momento de gran dolor.

REINOSO, DOMINGO EDUARDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Ing. Raúl Eduardo Montañez Crapanzano, esposa Ing. Cecilia Borsano junto a sus hijos Sofía e Ignacio Montañez Borsano participan con inmenso dolor el fallecimiento del papá del Ing. amigo Carlitos Reinoso. Pidiendo a Dios resignación para Berta y todos los que conforman esta hermosa familia. Desde la ciudad de Bs. As. elevamos nuestros ruegos.

REINOSO, DOMINGO EDUARDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Chichí Crapanzano y su esposo Mario Montañez y familia participan con dolor la partida al reino de Dios, de nuestro querido Eduardo, hermano de Estela Reinoso de Bobes. Oraciones en su memoria.

REINOSO, DOMINGO EDUARDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Mario Montañez, su esposa Chichí Crapanzano, junto a sus hijos Ing. Carlos Mario e Ing. Raúl Eduardo Montañez Crapanzano y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Inge Reinoso, papá, esposo, abuelo de esta su gran familia. Oraciones en su querida memoria.

REINOSO, DOMINGO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Betty de Caro y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino Eduardo. Acompañan en este difícil momento a Berta y a sus hijos. Que brille para él la luz que no tiene fin.

REINOSO, DOMINGO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22||. Las amigas/os compañeros de promoción 1970 de la Escuela Normal de su esposa Bertita Bumaguin acompañan a su familia pidiendo a Dios consuelo a su dolor.

REINOSO, DOMINGO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Los amigos de su hijo Marcelo: Nora, Claudia, Luchi, Emilia, Mercedes, Sole, Lorena, Tamy, Gustavo, Pancho y Pepe, participan su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MIGUEL A. (C.P.N) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Pedro Miguel Neder y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MIGUEL A. (C.P.N) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Julio Walter Neder y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MIGUEL AUGUSTO (C.P.N) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Anita Gómez Barabino, Alberto Argañaraz, sus hijos Javier, Sebastián y Victorio y sus respectivas familias acompañan a Kiki y Luján en tan dolorosa e inesperada pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MIGUEL AUGUSTO (C.P.N) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Ricardo Miguel Llapur (h) y María Marta Coronel Gallardo participan con profundo dolor el fallecimiento de su estimado vecino Miguel Rodríguez. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su hija y seres queridos ante esta dolorosa pérdida.

RODRÍGUEZ, MIGUEL AUGUSTO (C.P.N) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Carlos Ramos Taboada, su esposa María Susana Carol y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con gran afecto a sus hermanos Hugo, Naio y demás familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria y ruegan por su descanso eterno.

RODRÍGUEZ, MIGUEL AUGUSTO (C.P.N) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Estimado amigo Migui participa con profundo dolor tu desaparicion fisica y acompaña a su hija, hnos. y demás familiares y estaras siempre presente en mis recuerdos al igual que el resto de nuestros amigos y ex compañeros. Paul Nestor Beck y familia participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MIGUEL AUGUSTO (C.P.N) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Armando Meossi y familia, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, VÍCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Su esposa Rosa Castaño, sus hijos Víctor, Romina, Vanesa, Florencia y sus nietos Francisco, Morena, Valentina y Miguel Angel participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SOSA, ANGELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su hija María de los Ángeles y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO IMPULSO SERVICIO SOCIALES - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su esposa Mónica, hijas María del Huerto, María Antonella, sus hermanas María Emma, Susana, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio P. de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 390 (SV) SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Sus primos hermanos Albano Julio y Alberto Alfredo y sus respectivas familias lamentan profundamente su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su prima Ana María Díaz de Palavecino, su esposo Mario Palavecino y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Santiago del Estero Golf Club participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio. Ruega oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Enrique Castiglione, su esposa e hijas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Enrique Bonacina y Blanca Inés Castiglione de Bonacina, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Directivos y empleados de la Mutual Solidaria participan del fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memorias.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Directivos y empleados de Tres Elementos SRL participan del fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Lucrecia Cortigiani, sus hijos Mariano, Sebastián y Luciana Demasi con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Miguel Ángel Tejera, María Rufino y su hijo Miguel participan con dolor el fallecimiento de nuestro gran amigo Bruno y ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Ing. Carlos G. Ferreiro, Susana Achával y flia. participan su inesperado fallecimiento y acompañan a Mónica e hijas en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en memoria de su amigo.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Dr. Mariano Félix Demasi, sus hijos Solana, Mariano, Máximo y Augusto participan con dolor su fallecimiento.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Chino Gubaira y su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia., Tati y flia. Gabriel y flia. y Guadalupe Gubaira acompañan a familiares y amigos en tan doloroso momento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Que Dios te reciba en sus brazos querido amigo y le dé fuerzas a tu hermosa familia. Oscar Gerez, Zulma Bitar y sus hijas Flor, Naty y Sol participan su partida y rezan por su descanso eterno.

TOLOZA, JOSÉ AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Sus hijos José, Guillermo, Mónica, Rodolfo, esposa Sofía Tessmar, hermanos Beatriz, Anibal, Anita, Elsa, Eli, Teresa, Carlos, Enrique, sobrinos, Carola, Nelson, Matías, Belén, sobrino nieto Maite participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RUIZ GIMÉNEZ, FIAMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Fiamy: aunque el tiempo que estuviste en esta tierra fue demasiado breve, fue suficiente para amarte y grabar tus recuerdos en nuestras almas, mentes y corazones, te llevaremos siempre en nuestro ser, serás el ángel que nos guiarás en esta vida. Te amaremos eternamente mi bello ángel que nos cuidarás desde el cielo. Fiamy. Tu abu Tota, tus tíos, Susy, Claudia, David, Ale y Marcos, tías políticas Silvy, July, Any y tus primos que te aman. Vivirás en nuestros corazones para siempre, pedimos oraciones en su querida memoria. Se invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica.

VILLALBA, LUIS GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/00|. Te extrañamos papá porque estuviste ahí para enseñarnos y transmitirnos valores, porque nos querías y te entregabas en cuerpo y alma por nosotros. Gracias por todo los que nos diste, porque de ti nos queda lo mejor que podía quedarnos: recuerdos maravillosos. Tus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en el santuario Santa Rita con motivo de los 22 años de su fallecimiento.

ARMAS, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su hermana María Elena Armas, sobrinos, nietos políticos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán cremados a las 845 en el Polear. SERVICIO UNIÓN FERROVIARIO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CHEÍN, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/01/22|. Las amigas de su hermana Lita participan con mucho dolor su fallecimiento, ruegan oraciones por su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin. Bety Aliende , Raquel Bellomo, Graciela Basualdo, Miriam de Sosa, Tere de Cisneros, Regina Moyano , Silvia Camus de Vital, acompañan en el dolor a su familia.

GÓNGORA, PEDRO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Olga D'Onofrio de Alvarez, sus hijos Eduardo, Analia y Ricardo Alvarez y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Tito Gongora y flia. en este momento de dolor, elevando oraciones en su memoria.

GÓNGORA, PEDRO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Roberto Chelala participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Tito, acompañando en este momento de tanto pesar a toda su familia.

GÓNGORA, PEDRO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Directivos y personal de la firma Roberto Chelala S.R.L. participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su cliente Tito Gongora, acompañando a su familia en este difícil momento, rogando oraciones por el eterno descanso de su alma.

GORRINI, ÁNGEL CONTARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Sus hijos, nietos y demás familiares. Sus restos serán cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GORRINI, ÁNGEL CONTARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. La empresa Wagner, directivos y empleados participan el falleCimiento del papá de su compañero Jose Angel Gorrini.

GORRINI, ÁNGEL CONTARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Tarchini Ricardo y sus hijos Emilio, Enzo, Ana, Ricardo Agustin, Luis Tarchini , participa con pesar el fallecimiento del padre de su amigo Jose Angel Gorrini

MOLINA, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Su esposa Zulema. su hijo Ariel, Su hija pol. Patricia, sus nietos y bisnietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Misericordia. cob norte beneficios. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- La Plata 162- telefono 4219787.

MOLINA, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Sus sobrinos Cristina Correa y Reinaldo Lencinas, sus sobrinos nietos Fernando, Pablo y Romina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones por su eterno descanso en el amor de Dios Nuestro Señor.

MONTENEGRO RAMONA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Sus hijos Gogui, Yeny, hijos pol, nietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. COB. CARUSO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

MONTENEGRO, RAMONA ESTELA (CHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Vivirás por siempre en nuestros corazones, que el Señor te reciba en su reino madre amada, descansa en Paz. Su hija Dra. Stela Baryda, su hijo político Héctor F, sus nietos Héctor G, Germán, tus nietas políticas Gabriela, Delfina y tu bisnieta Isolina.

MONTENEGRO, RAMONA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Sus sobrinos Graziella Sambataro de Assefh, Magda Lucía y José Miguel Sambataro y sus respectivas familias participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida tía Chicha y acompañan a sus hijos y flia., en este momento de dolor. Se ruega una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

MONTENEGRO, RAMONA ESTELA (CHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Querida prima, te recordaré cada día que reste de mi vida. Con tu sonrisa y alegría dejaste en nosotros la semilla eterna de la bondad. Gracias por habernos dejado bellos momentos imborrables compartidos. Que tu espíritu llegue a la gracia de Dios. Todo el dolor que siento por tu muerte, se transforma en felicidad, cuando cierro los ojos y vivencio los momentos a tu lado. Elevo una oración y aunque las lágrimas se asoman, el corazón canta una canción en tu memoria. Quedarás inmortalizada en nuestro recuerdo. Su prima hermana Toty Costas, su esposo Carlos Amánquez, su prima Elena Coria de Costas, sus sobrinos Ariel, Fabián y Julio Costas participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

MONTENEGRO, RAMONA ESTELA (CHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Vivirás siempre en el corazón de su hijo Goguy Brayda, su hija Política Beba, sus nietos:Jorge,Rubén, Pablo, tss nietas políticas Celeste, Vivi y Marisol y sus bisnietos Agustina, Lautaro,Geraldine, Kiara,Narela, Justina y su tataranieta Azul.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Sus hijos Estela y Aníbal. Sus nietos Mariana, Aníbal, Carolina, Belén. Sus bisnietos Santiago, Baltasar, Ignacio, Nicolas y demás fliares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Misericordia. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- La Plata 162- telefono 4219787.

URRERE, RAÚL ANDRES (RULO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Quienes lo acompañamos en todo momento, Negrita, Silvia, Perla, Rosa, Chochi, Patricia y Nacho participamos con mucho dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria, acompañando a su querida familia.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Ramón Passone y María Elena Urrere, sus hijos Roberto Edgardo, María Elena y sus respectivas familias lamentan profundamente el fallecimiento del querido tío Rulo. Elevan oraciones en su memoria.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Ricardo Daniel Passone y Teresita Simón, sus hijos Luciana, Santiago y Tomás participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Rulo. Elevan oraciones en su memoria.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Pablo Emilio Passone, sus hijos Nicolás y Camila lamentan profundamente el fallecimiento del querido tío Rulo. Elevan oraciones en su memoria.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Desde Neuquén: Carlos Luis Urrere, Mirta Domene, Marisa Urrere y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Emilio César Urrere participa con dolor el fallecimiento de su primo Rulo. Ruega oraciones en su querida memoria.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Juan Carlos Oliveri y Margarita Baleani, sus hijos Guillermo, Juan Carlos y Belén y sus respectivas familias despiden con dolor a Rulo y acompañan a su familia en este difícil momento.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Emma Olivera de Daud, sus hijos: Malena, Mario, Perla, Luis y sus respectivas familias, despiden con gran tristeza al apreciado vecino y acompañan con cariño a su hija Estela su yerno Anibal y demas familiares. Rogamos pro su eterno descanso en la gloria de Dios juntos a sus amados Beba y Ernesto.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Raúl A. Valladares, su esposa Alba Alicia Juárez, sus hijos Alines y José Luis Pistamiglio, Marcia Valladares y José F. Alfano, Ramiro Valladares y Carolina Ledesma, Pablo Valladares y Beatriz Yunes, sus nietos y bisnietos participan con hondo pesar el fallecimiento del estimado amigo Rulo. Acompañan a su hija Estelita, a su hijo político Ing. Aníbal Pellegrini, sus hijos y nietos en este difícil momento.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Sus vecinos Aida V. de Gorini y flia participan su fallecimiento, acompañan con gran dolor a su hija y demas familiares en este triste momento rogando a Dios nuestro Señor lo reciba en sus brazos y descanse en paz. Elevamos oraciones en su memoria.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Luis Urrere Juárez, Susy Urrere Juárez, Daniel Urrere Juárez y sus respectivas familias participan con hondo pesar el fallecimiento de su querido tío Rulo. Acompañan a sus primos en este momento tan difícil con oraciones.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Nene de Dud, junto a sus hijos Silvia y Ernesto, sus nietos Ramiro, Constanza y Alejo, participan el fallecimiento del querido amigo Rulo y acompaña a su hija Estelita y flia, rogando por el eterno descanso de su alma.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Anita Castiglione y Mario Fornes, Inés Castiglione y Carlos Toia y Ana Lía Rezola y José Luis Castiglione participan su fallecimiento y acompañan con afecto a Estelita, Aníbal y sus hijos en este momento.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. José Luis Velázquez, Lilian Jozami, sus hijos Gonzalo, Milagros, Pilar y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Nene de Daud, junto a sus hijos Silvia y Ernesto, sus nietos Ramiro, Constanza y Alejo participan el fallecimiento del querido amigo Rulo y acompañan a su hija Estelita y familia, rogando por el eterno descanso de su alma.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. "El Señor te reciba en tus brazos y te conceda el descanso eterno". Su amiga Clara Rosa Ramírez, sus hijas y nietas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. "Rogamos por tu alma y con la misericordia del Señor, descanses en paz". Sus amigos de la pileta: Ada, Clara, Ángela, Julia, Matilde, Mirta, Tere, Elena y Profe Federico, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Ramón Álvarez, María Silvia Gigena, sus hijos Agustín, Tomás, Gabriela, Facundo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Vuela alto querido Rulito. Elevan oraciones en su memoria.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Roberto Chelala, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo, acompañando este momento de dolor a sus familiares pidiendo al Altísimo consuelo y fortaleza. "Que su alma descanse en paz".

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Alfredo Palomo y Chichita Hoyos de Palomo, sus hijas Isabel y Patricia y sus respectivas familias despiden al vecino de toda la vida y amigo, rogando al Altísimo por su eterno descanso.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Ramon Chiqui Gerbino y familia saluda a la familia y despide con honda pena a su vecino. Eleva oraciones en su querida memoria.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Francisco Molinari e Isabel Palomo de Molinari, sus hijos Florencia y Francisco Molinari acompañan a la muy querida familia de don Rulo y elevan oraciones por la paz y el descanso de su alma.

VÉLIZ, CLEMENTINO REYNE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su esposa Hortensia Jiménez, sus hijos Aldo, Dorinda, Reina, Verónica, Silvana, Hernán, hijos polit. nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Ssus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Villa Jiménez Dto. Rio Hondo NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

VILLAGRA, PAULINO PLÁCIDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Silvia Susana Filippini, sus hijos: Eliana, Emilio, Julio, Silvia Amín y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO, MIGUEL ORLANDO (q.e.p.d) Fallecio el 28/1/20|. "Ese día me quedé pensando que algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no estén su esencia queda, su voz se escucha, los sentimos sonreír". "Algunas personas jamás nos dejan son eternas". Al cumplir dos años de su partida al Reino de los cielos; sus hijos: Miguel y Miriam Gallardo, hijos politicos Claudia y Gustavo; nietos Maria Paz y Maria Serena Gallardo sus tias Juanita y Pelusa Sayago, Juan Pablo Diaz y Miguel Acuña elevan sus oraciones con amor y agradecimientos a su querida memoria.

ZERDA VDA. DE BENAC, MARÍA TRINIDAD (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. " Mami, hoy se cumple un año que descansas en los brazos del Señor. Nos queda el consuelo de los momentos vividos a tu lado y todas tus enseñanzas y dedicación. Gracias por habernos dado lo mejor de vos. Siempre estarás en nuestros corazones. Que descanses en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos Mirta, Luis, Susana y Roxana, hija política Adriana, sus nietos Emmanuel, Mili, Nahieli, Guillermo e Ivan, nieta política Melina, bisnieta Emma Cailin. Rogamos oraciones en su memoria.

ZERDA VDA. DE BENAC, MARÍA TRINIDAD (Nena) - BENAC, ENRIQUE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Fallecieron el 28/1/21/ 19/10/14||. María y Nito: hoy se cumple un nuevo aniversario de sus partidas hacia los cielos, no importa cuantos años sean, pero mi agradecimiento y amor hacia Uds. sigue intacto. Los amo por siempre. ¡Que Dios los bendiga donde estén! Tu hija Roxana, tu nieto Emmanuel, nieta política Melina y bisnieta Emma Cailin. Ruegan oraciones en sus memorias.

ÁVILA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Sus hijos Ronald, Oscar, Daniel y Gloria hijos politicos Teresita, Alejandra y Liliana y nietos y demas familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BONAHORA, AMÉRICA DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Sus hijos Yolanda, Antonio sus hnos Petrona y Bartolo nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Laprida dto Choya. Cob caruso cia arg de seguros servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

CORONEL DE GRAMAJO, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 31 "Pedro Pablo Gorostiaga, participa del fallecimiento de la madre de la Colega Julia Gramajo y acompañan en estos momentos difíciles a toda la familia. Rogando oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, ROSA ESTERFIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Sus hijos Vanesa, Carlos, Reina, Norma, Jesús, Angelica y Trinidad, hijos polliticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio Los Acosta(dpto. Banda) . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LEIVA, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Sus hijos Orlando, Nora, Gabriela, Juan, Luisa y Aide, H. pol., nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de San Benito. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LOBOS, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su esposo, hijos, hermanos, sobrinos, ahijados, cuñados, suegra y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio local a las 12 hs. Casa de duelo Los Romanos. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MACEDO, SEGUNDO NOLBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su esposa Rosa Peralta, sus hijos Juan José, Daniela, Roberto y Claudia, su hija política Carina y sus nietos Lihuel y Abigaíl participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. CARUSO CIA DE SEG SA.

ROBLES, FLORINDA CORSINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Sus hijos Gladis, Elias, Roberto, h. politicos Eduardo nietos Jose, Francisco y demas familares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltran COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROJAS, GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Su esposa Díaz Carolina de Rojas, sus hijos Gladys, Pichón, Luis, Claudia, Nancy, Aurelio, Sonia, Fabián, Roxana, Silvina, Aníbal, Graciela, Yamila y Gastón. Sus restos fueron inhumados en el cemet. De Villa Atamisqui. Ceremonial, Exequias y Tananatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

TOLOZA, SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Su hija Olga Beatriz Rosales, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Cañada- Dpto. Figueroa. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- La Plata 162- telefono 4219787.