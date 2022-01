FÚNEBRES | 30 de enero del 2022

29/01/2022 - 23:27 Funebres

Fallecimientos

Walter Hugo Ortiz (La Banda)

José María López Bustos

Dominga Eva Aranda (La Banda)

Daniel Alberto Santibañez

Sebastián Véliz Ortega (Termas)

Carla Elizabeth Ríos (La Banda)

Rolando Osvaldo Peralta (Atamisqui)

Carlos Roberto Saavedra Lazarte

Sara Yolanda Suárez

Agustina Castillo



Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BRUNO ANTONIO TARCHINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/1/22 y espera la resurrección.

Querido amigo, tu alejamiento causa en nosotros un gran pesar. Fuiste un gran amigo y compañero de actividades de servicio. Siempre con tu alegría y disposición para brindarte a los demás. Acompañan a Mónica, María del Huerto y Antonella en este momento difícil. Sus amigos Alberto Salido Pérez, Sara H. Rentería de Salido junto a sus hijos Sara Eugenia, Beatriz María, Ana Carolina y Alberto José Salido Rentería. Descansa en paz, querido amigo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO RUBÉN SANTILLÁN (Cacho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/22 y espera la resurrección.

“Dios es mi salvación y mi gloria”

Rosa Cristina Carrizo, su esposo Washington Edgardo Palumbo y su hijo Augusto Valentín Palumbo, participan con profundo dolor la partida al reino de Dios de su cuñado Cacho y acompañan en este difícil momento a su querida hermana Chabela y sobrinos Pablo, Melina, María Paula y Guillermina Santillán. Se ruega oraciones en su querida memoria.

HUGO RUBÉN SANTILLÁN (Cacho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/22 y espera la resurrección.

“Sólo es grande en la vida, quien sabe ser humilde y huele a sencillez”.

María de los Ángeles Carrizo, su esposo Jorge Alberto Goles y su hijo Juan Ignacio Goles participan con profundo dolor la partida al reino de Dios de su cuñado Cacho y acompañan en este difícil momento a su querida hermana Chabela y sobrinos Pablo, Melina, María Paula y Guillermina Santillán. Se ruega oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN FALLECIMIENTO

HUGO RUBÉN SANTILLÁN (Cacho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/22 y espera la resurrección.

María Mercedes Carrizo, sus hijos Fernanda, Gimena y Alejandro Combessies participan con profundo dolor la partida al reino de Dios de su cuñado Cacho, acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO RUBÉN SANTILLÁN (Cacho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/22 y espera la resurrección.

Descansa en paz Cacho. Ruego a Dios resignación para tu familia ante irreparable pérdida. Tu amigo de toda la vida, Ricardo Cruz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ MARIA LÓPEZ BUSTOS

(q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo, y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ MARIA LÓPEZ BUSTOS

(q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|.

Directivos y personal Parque de la Paz participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ORTEGA SEBASTIAN (QEPD) Se durmió en el Señor el 29 enero de 2022. En espera de su pronta resurrección.

Participa con profundo dolor el intendente municipal, Dr. Jorge A. Mukdise y gabinete municipal el fallecimiento del esposo de la empleada municipal, Eliana Lazarte. Que brille para el la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ORTEGA SEBASTIAN (QEPD) Se durmió en el Señor el 29 enero de 2022. En espera de su pronta resurrección.

Participa con profundo dolor el intendente municipal, Dr. Jorge A. Mukdise y gabinete municipal el fallecimiento del esposo de la empleada municipal, Eliana Lazarte. Que brille para el la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO HUGO RUBÉN SANTILLÁN (Cacho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/22 y espera la resurrección.

Solo en Dios halla descanso mi alma de Él viene mi salvación.

Su madre política Rosita Elvira Padilla, participa con inmenso dolor la pérdida de su hijo político. Sus hijas Mercy, Chela, Chabela y María de los Ángeles, sus nietos Fernanda, Gimena, Alejandro; Pablo, Melina, María Paula y Guillermina; Augusto y Juan Ignacio, acompaña en este difícil momento a su hija Chabela con sus queridos hijos. Rogamos oraciones en su memoria.









CANO, SANDRA MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Siempre te recordaremos con inmenso cariño. Sus compañeros de la oficina de Notificaciones participan su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos.

CANO, SANDRA MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Maria Elida Apa de Larred participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañera Sandra.

CÁRDENAS, ALBA ROSA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el Salta el 26/1/22|. Estarás siempre en nuestros corazones, la recordaremos siempre, hermosa y feliz, como cuando era nuestra rectora en el Colegio del Sesquicentenario Nº 6 de Termas de Rio Hondo desde el año 1978 hasta que se jubiló el el año 1984. Gracias por sus enseñanzas a nivel profesional y personal. Brille para usted la luz que no tiene fin. Margarita Baleani, Marta Zelarayán, Marcela Abalos, Cristina Gerez, Tere Contreras, Leyenda de Barrera, Purreta de Avila, Anita Llapur, Estela Villavicencio, Nora Loto, Ana María Parra y otros. Elevan oraciones en su querida memoria.

CASTILLO, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Sus hijos Juan Torressi, Maria de las M.Torressi, Gustavo Torressi, Maria Eugenia Torressi, Juan Bautista Torressi y Monica Ceballos, sus hijos políticos Carlos Luna, Javier Maldonado, Valeria Aguila, Jorge Barrera, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento".Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.(Capital- Santiago del Estero).Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

CUESTA VDA. DE PAZ, FRANCISCA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. "Ya descansas en los brazos del Señor". Sus hijos Graciela, Walter, Adriana y Cristian, hijos políticos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento con profundo dolor. Por siempre en nuestros pensamientos y en nuesto corazón.... "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CUESTA VDA. DE PAZ, FRANCISCA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. ¡¡Vuela alto madre mía, que allá en tu nuevo hogar alguien te espera, mi Pá...!! Fuiste mi amiga, confidente y compañera y vivirás por siempre en mi corazón. Su hija Adriana, su hijo pol. Ciro, nietos Chicho y familia, Nena y familia, Gustavo y familia. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

DE TORRESI, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Claudia Neme y Andrés Giribaldi participan con profundo dolor la partida se su querida tía Agustina. Acompañan en este momento tan difícil a sus queridos primos. Ruegan una oración en su memoria.

DE TORRESI, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Querida Pato, que Dios te reciba en sus brazos y descansa en paz. Tu hermana Pirula,tus sobrinos Ricardo y Mariela ruegan por una oración en tu memoria.

DE TORRESI, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Querida hermana, con mucho dolor te despido y espero que descanses en paz. Mecha Neme ; Paula , Ariel y Jimena ruegan una oración en su memoria.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su hermano político Jorge y familia: Teresa, Valeria, Leandro y Jorgelina y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su hermana política Estela y Guillermo y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su sobrino Pablo Bravo e hijas Guadalupe y Felicitas, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su sobrina Vanina Bravo, Juan y sus sobrinas Luisina, Candela y Lara, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Mary Usardi de Manzur, sus sobrinos Adrian, Alejandro, Celeste y familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Dueños y empleados de Bulonera Manzur participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Aleira Llugdar de Llugdar y fliaparticipa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo, acompañando este momento de dolor de la querida amiga Pelada pidiendo consuelo y fortaleza.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Omar Eduardo Veliz y familia partifcipa con dolor el fallecimiento de su amigo Mario padre de la doctora Ibieta, padre politico del doctor Miguel A. Torressi, ruega oraciones en su memoria.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Gringo Catálfamo y sus hijos Lucía Carolina y Pablo Eduardo, participan su fallecimiento y acompañan en estos duros momentos a su esposa e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Compañeros de trabajo de su hijo Iván de JKR, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su ahijada Carolina Bravo, esposo Ariel, hijos Joaquín y Guillermo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Oscar Alberto Alegre y sus hijos Pablo, Viviana, Marcelo, Luis, Sebastian, Florencia con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Rogando por un eterno descanso. Pedimos una oración en su memoria. Descansa en paz Mario querido!!

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Rodolfo Lindow y Sra. Adiós cumpa querido. Gran amigo y compañero de cacerías, cuántos recuerdos amigo querido. Dios te tenga en la gloria. Rody Lindow

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Propietarios y personal de MyC Repuestos participan con profundo dolor y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Propietarios y personal de la firma AN.PA.FA, despiden con dolor a nuestro querido proveedor y amigo Mario. Se unen en oración a su querida familia.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Siempre estarás en mi corazón por haber sido muy buena persona. Sentimos con dolor su fallecimiento. Perla Ávila de Pettinichi y familia..

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Marta Guber de Bonino, sus hijos Liliana y Ricardo con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Pelada, a sus hijos y nietos con afecto y oraciones en este difícil momento. Descansa en paz querido amigo.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, aldo y sus respectivas familias participan con gran dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Mario, al cual recordaremos eternamente por su nobleza y caballerosidad en todoslos ordenes de su vida. Acompañamosa su esposa, hijos y demás familiares. togamos al Señor lo reciba en sus brazos. Descanse en paz.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Pablo y Fernando y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Adolfo Guzmán y flia., Diego Guzmán y flia., Joaquin Guzmán y flia., Ignacio Guzmán y flia., participan con mucho dolor y tristeza el fallecimiento de Mario. Que Dios lo tenga en la gloria y le dé el descanso eterno.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Raul F. Olivera participa con mucho dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Norma, ex compañera de la C. R. D.

JUÁREZ, AMILCAR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Chicha Aranda y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su hermano politico y acompaña a su hermana y sobrinos en tan triste momento y eleva oraciones por su descanso eterno.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA ( Yoyi ) (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Su hija: María José López Bustos, sus nietos: María José, Diego y Leonardo Acosta, participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (Yolly) (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Su sobrina Felicitas Martilotti (a), Norberto Scaraffía, sus hijas Felicitas y Rocío, Néstor Sigotto y sus nietos Valentín y Martiniano participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan con gran cariño a su hija María José y a sus queridos nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (YOYI) (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Sus sobrinos Francisco, Ramiro y Mariano López Bustos, participan el falleciento del querido tíoYoyi, que siempre estuvo presente acompañando en todos los momentos que compartimos. Se ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Malena Arce y Álvaro Arce participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Yolly. Acompañan a su familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz, sus hijos María Silvia y Carlos, María Laura y Julio, Milena y Gustavo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Carlos Ducca, María Beatriz Viaña y sus hijos Alejo, Javier, Nicolás, Mercedes y Martín lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (Yolly) (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Felicitas Scaraffia y Néstor Sigotto, junto a sus hijos Valentín y Martiniano participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío abuelo y elevan oraciones por su alma y descanso en paz.

LÓPEZ BUSTOS, JOSE MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Su ahijado Mariano López Bustos, su Sra. Virginia Hernández y sus hijos Francisco, Soledad y Mercedes participan el falleicmiento del tío Yoyi y acompañan a María José en este triste momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (YOLLY) (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Amigas del cuore acompañan a su nieta María José y familia en este difícil momento. Oramos por su eterno descanso.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Ricardo Abraham, Zulema Cejas, sus hijas Yesmine y Alejandra lamentan la partida de Yolly, abrazan y acompañan a toda la familia en este triste momento.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Cristina Ovejero y sus hijas Magdalena y Valentina participan su fallecimiento y acompañan a su hija Ma. José y a sus nietos.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Frasquita Martilotti, sus hijos Alejandrina, Dolores y Rodrigo Posse y sus respectivas familias despiden con mucho cariño al querido tío Yolly y acompañan a su hija Ma. José y nietos.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Dolores Posse y sus nhijos Máximo, Gonzalo, Sofía y Dolores Rizo Patrón participan su fallecimiento.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Eduardo Antonio Abalovich y familia, acompañan con dolor el fallecimiento del amigo "Yoyi" y ruega oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Roberto Ángel Liendo y Gloria Cura y familia, acompañan con dolor el fallecimiento del amigo y ruega oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Antonio José Hernández e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. La HCD del Jockey Club de Sgo. del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio vitalicio y actual miembro de comisión directiva. Acompañan con mucho afecto a su familia.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Jorge Gómez Paz y familia participan con mucho pesar el fallecimiento de su amigo Yoyi y acompañan con afecto a su familia.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Sus nietos políticos Eugenia y Carolina, bisnietos Enzo, Alejo, Ian y Lautaro Manzur participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Descansa en paz, abuela querida. Vuela alto junto a mi abuelo y mi papá. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus nietos Ale, Caro y bisnieto Lauti. Sus restos fueron inhumados en el Pque. de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su sobrino Jorge Ávila, Norma, Estela y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su nuera Marianella, sus nietos Adrian Manzur, Alejandro Manzur y Celeste Manzur participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. María Cristina Abdala, sus hijos Ignacio y Ana, Paula y Nicolas y nietos acompañan a Graciela y flia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. María Inés Costas, Luis Baccino, sus hijos María Esperanza y familia, Francisco y familia participan con pesar su fallecimiento, acompañando a su querida amiga Graciela y familia en este momento de dolor.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Marité Elías, hijos y nietas, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Graciela y familia. Ruegan una oración en su amada memoria.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Mariela Charriol y flia participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Olga, madre de su querida amiga Adriana. Brille para ella la luz que no tiene fin.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Sus vecinos de toda la vida Carlos, Quique, Piru García Fabiano y Nena García Fabiano de Rebullida, lamentan profundamente su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a hijos y nietos. Ruegan una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Gogui Manzur y falia, participa con dolor su fallecimiento.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Ana María Elías e hijos, lamentan con profundo dolor el fallecimiento de doña Olguita. Descansa en paz.

REINOSO, DOMINGO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Los integrantes del Rotary Club Autonomía, acompañan a Berta y a sus hijos en este doloroso momento y ruegan por el eterno descanso de quien fuera miembro fundador y expresidente del club.

RODRÍGUEZ, MIGUEL AUGUSTO (C.P.N) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, VÍCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. La comunidad educativa de la Escuela de FTYCL Nº 33 participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra compañera y colega de nuestra institución, Prof. Faviana Roldán. Rogamos una oración en su memoria.

SAAVEDRA LAZARTE, CAROS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Su esposa María Luisa Gerez y sus hijos Claudio y Fabian, hijos pol. bisnietos y demás famil. Part su fallec. Y sus restos serán inhum. En el cementerio El Descanso. SERVICIO ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SANTIBAÑEZ, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Sus padres Virginia, Simon, sus hermanos Walter, Nancy, Rita, Andrea, Marcia, cuñados, sobrinos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy en el cementerio privado parque de la paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Con mucho amor y afecto. Su esposa Mirta Isabel Carrizo de Santillán, sus hijos Pablo Julián, Melina María, María Paula y Guillermina María Santillán participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Te despedimos con prufundo dolor y cariño. Su hermana Bety Santillán y Ruli Villalba, sus sonbrinas Cecilia, Guadalupe y Sofía, tus amigas Fani y Gimena, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Alba Cáceres y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Bety y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Maria Silvia Cuestas y familia participan con profundo dolor y acompañan a su hermana Betty y flia. Rogando por su eterno descanso.

SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Rosita Elvira Padilla participa con inmenso dolor la partida al reino celestial de su hijo pol. Cacho, acompañando en este difícil momento a su hermana Beatriz Santillán de Villalba, su esposo Rubén Villalba y familia. Ruegan una oración en su querida memoria.

SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. "Querido Cacho, viviste muchos años en nuestra casa, y mis padres te consideraban un hijo y yo un hermano. Es por eso que hoy te despido con profundo dolor, rogándole a nuestro creador que desccanses en paz y le dé consuelo a toda tu familia. Raul JImenez y flia participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su hermana Beatriz Elvira Santillan de Villalba, su cuñado Raul Alberto Villalba y sobrinas María cecilia, Guadalupe y Sofia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Los compañeros de la oficina de Notificaciones de su esposa Mirta y de su hijo Pablo participan su fallecimiento.

SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Ana Clapes participa sul fallecimiento y acompaña a su esposa Mirta y su hijo Pablo y toda la familia.

SUÁREZ, SARA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Sus hijos Belen, Marisol, Manuel, Victyor, Carlos, h. políticos, nietos y demás fam. Part. Su fallec. Sus restos fueron inhum en cement. La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree y vive en mi no morirá jamás. Acompañamos en este dificil momento a nuestra querida amiga Tuchi y familia Norma, carlos y Lilia Camaño, Ana Cano, Tere Agüero y Tere Perez. Brille para el la luz que no tiene fin.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Nonín y Cecilia Rafael despiden con mucho dolor al querido Bruno. Queda guardado en nuestros corazones el recuerdo de quien fue un excelente esposo, padre y amigo, compartimos momentos muy lindos en familia. Te extrañaremos! Elevamos oraciones para que Dios te cobije en sus brazos y desde el Cielo sigas protegiendo a la hermosa familia que formaron con la querida Mónica, y tus amadas hijas Huerto y Antonella. Descansa en Paz.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Julia Alcira Herrera y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Bruno, acompañando a su familia en este doloroso momento, elevan oraciones en su querida memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Chicho Crespo, Mirta Astún y familias, acompañan con afecto a Mónica e hijas en este difícil momento y ruegan por su eterno descanso. Bruno, te recordaremos siempre con mucho cariño. Oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Con profundo dolor despido a un amigo que de generacion de familia atendí su farmacia, digo que acompaño a Mónica y toda su familia en esta última despedida. Que Dios lo proteja deseandole oraciones en su nombre, despide Alejandro Constantinidis y Elena Irene Martinez. Muchas gracias amigo!!!

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. María Luisa Rimini Olmedo, sus hijos Luly, Raul alfredo, Tristan, María, Joaquin, Agustina y sus respectivos familiares participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Bruno y elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Luli Femayor y sus hijos Facundo, Gaston y Lulú participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Bruno y acompañan con mucho cariño a su familia.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Los integrantes del Rotary Club Autonomía, acompañan a Mónica y a sus hijas en este doloroso momento y ruegan por el descanso de quien fuera miembro y expresidente del club.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|.

Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos, Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|.

Dr. Carlos Antonio Olivera, Liliana Mendoza, y sus hijos participan su fallecimiento de nuestro querido amigo Brunito un profesional excepcional por sus valores, y acompañamos a su familia en este triste momento..

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Fernando Vaccari, Daniela Rafael y sus hijos Lourdes, Franco Lucio lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de profunda tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Carlos Paskevicius, su esposa Josefina Lissi y sus hijas Ana y Jesús Silva, María Esther y Juan Paulo Toscano y María Josefina Paskevicius participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido, inolvidable y entrañable amigo Bruno. Siempre estarás presente en nuestros recuerdos y corazones. Que descanse eternamente en paz y brille para el la luz que no tiene fin. Y acompañan a su esposa Mónica y a sus hijas María del Huerto y María Antonella en estos momentos de tristeza y dolor. Elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, JOSÉ AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. La comunidad educativa de la Escuela de FTYCL Nº 33 participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra compañera y secretaria de nuestra institución Eli Toloza. Rogamos una oración en su memoria.

CARDOZO, MARTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Fue tan dificil escuchar que habías partido, que nunca más estarías a mi lado, que tu sonrisa quedaría en un recuerdo, y que tu voz solo quedaría en mi memoria, pero a pesar del gran dolor que me ha causado, solo me queda agradecer por tu amor, y saber la certeza que ante todo, no es un adios, es solamente hasta luego. Al cumplirse el sexton mes de su partida, la misa en su memoria a las 9 hs en la capilla San Cayetano (Belgrano y Gorriti).

BARRERE, MARÍA CRISTINA (Kitty) (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/16|. Tu hermana Ana María, te recuerda con mucho afecto al cumplirse los 6 años de tu partida. Qué descanses en paz, querida hermana.

MUÑOZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. "Quien pasó por nuestra vida y entregó su luz, ha de resplandecer en nuestra alma por toda la eternidad". A un mes de su partida, su familia quiere agradecer infinitamente a todas aquellas personas e instituciones que se acercaron a presentar sus respetos y condolencias, porque con su presencia nos ayudaron, no sólo a sobrellevar la tristeza de su partida, sino también a confirmar que José Luis fue y sigue siendo, una persona muy apreciada y respetada. Gracias a todos!

ARANDA DOMINGA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su hijo Javier Castaño y demás familiares part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

GORRINI, ÁNGEL CONTARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. "Que el Señor alumbre el camino que hoy empiezas a recorrer, donde reina la paz y el descanso eterno". Sus hermanos: Mirta e Ingrid, sus sobrinos, nietos y de mas familiares. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. "Cuando las personas que amamos parten, pasan de vivir entre nosotros a... vivir en nosotros". Amigos de su hija Yeni: Luis Arismendi y Walter Azuz, acompañan a la familia en este momento de dolor, que Dios les conceda consuelo y fortaleza.

JIMÉNEZ, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Saruca:Con mucha tristeza, y con lágrimas en los ojos, te decimos hasta siempre. Fuiste una persona solidaria, amable, educada, dispuesta al servicio de quien lo necesitaba. Acompañaste a mis padres, a mi esposo, a mis hijas con tus visitas cotidianas y eso solo lo hacías por tu gran Corazon. Nunca te olvidaremos, descansa en paz. Tu familia de corazon, Omar, Gringo, Gordo, Eugenia, Teresita, Luciana, saludamos por este medio a toda su familia y pedimos a Dios una resignacion Cristiana.

JIMÉNEZ, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Que Dios la reciba en el cielo y la colme de bendiciones y a su familia le de paz y resignacion. Amigos de Yeni, Ana María, Beto y sus hijos Gabi, Fernando y Valeria la acompañan en el dolor y rogamos oraciones en su memoria.

ORTIZ, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Su esposa Nilda Paz, sus hijos Walter, Noemi, Cesar, María Nieve, Walter Hugo, hijos polit, nietos y bisnietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

RÍOS, CARLA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Sus padres Estela, Oscar, su hijo Lolo, sus hermanos Sergio, Humberto, Liza, Emanuel, Emiliano,tios y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio la misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|.

" Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos ". Rodolfo Manuel Ibañez y familia participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria.

DE MARCO, ÁNGEL VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Con profundo dolor te despedimos querido tío. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su sobrino Oscar Rubén Arena, Viviana Leal de Arena e hijas Cecilia Arena y Flavia Arena.

DE MARCO, ÁNGEL VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su cuñada Emilia Petrovich e hijos: Oscar Arena y familia, Marcelo Arena y familia, Mary Arena y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para él la luz que no tiene fin. Que en paz descanse.

DE MARCO, ÁNGEL VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Myriam Abdala participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

PERALTA, ROLANDO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Su esposa Elena, sus hijos Leonardo, Omar, Juana, Mirian, Jorge y Hector, sus nietos Maira, Daira y Amir, sus nuera Sandra y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento".Sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui.(Interior- Santiago del Estero).Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

VÉLIZ ORTEGA, SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. En espera de su pronta resurrección. Participan con profundo dolor el secretario de Coordinación y Asuntos Institucionales, Dr. Raúl Lorenzo y todo el equipo del area municipal acompañando a la compañera de trabajo, Eliana Lazarte por este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, ERNESTO DEL VALLE q.e.p.d.) Falleció el 23/1/12|. Hermano querido ya 10 años de tu partida, dejaste un vacío inmenso pero estas siempre presente en los corazones de los que nunca te olvidaremos, Gordo Nene. Tus hermanos, hijos nietos, sobrinos y amigos rogamos por tu eterno descanso. Las Termas.

ÁVILA, RAINERIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/98|. Padre amado han pasado 34 años que nos dejaste, todavía estas entre nosotros, ya que te recordamos en todo momento. No estás físicamente pero espiritualmente vivirás en los corazones de quiénes te amamos incondicionalmente. Tus hijos, nietos, biSnietos, hermano y sobrinos rogamos por tu eterno descanso. Las Termas.

GONZALEZ, JUANA ANGÉLICA (q.e.p.d.)Falleció el 30/1/21|. Madre después que te fuiste, no ha pasado un día en que no vengas a visitarme en mi mente, no ha pasado un día en que deje de recordarte. Después que te fuiste, comprendí que como tu amor no existe ninguno y como tú no encontraré otra persona. Solo le pido a Dios que descanses en paz, allá en el cielo, porque yo aquí te recuerdo y no te olvido tu hija Irma y Nietos. Las Termas.

ÁVILA, MARIO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/20|. Pichilin amado, ya pasaron 22 años y todavía te espero y te busco sin resignarme de que algún día podré estrecharte entre mis brazos y recibir ese abrazo del alma que tanto necesito. Mi amado negrito ojala llegue pronto, lo deseamos de todo corazón, tus padres, hermanos, tíos, primos, abuela y en cada bailarín que te recuerdan con amor. Invitamos al responso que se oficiará hoy a las 19:30 en el cementerio local para rogar por su eterno descanso. Las Termas.