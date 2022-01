FÚNEBRES | 31 de enero del 2022

31/01/2022 - 02:14 Funebres

Fallecimientos

30/01/2022

Olga Cira Jugo

Víctor Feliciano Robles

Lucía Angélica Cejas

Elsa Angélica Coria (La Banda)

Carlos Roberto Saavedra Lazarte

Eduardo Ramón Contato Carol

Mirtha Ofelia Corvalán

Leticia Barrientos (Atamisqui)

María luisa Masferrer deAmerio

Dardo Rodolfo Carabajal

Brigida Cruz

Juan José Soto

Osvaldo Irineo Juárez

María de los Dolores Álvarez Moraleda (Clodomira)

Sara Lidia Delgado

Francisco Alberto Jiménez

Nerio Oresto Galván (La Banda)

Aída Beatriz Cisneros

Dardo de Jesús Gerez

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

EDUARDO RAMÓN CONTATO CAROL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/22 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su partida y rezan por su descanso eterno.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

EDUARDO RAMÓN CONTATO CAROL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/22 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Ick, Waldina Rigourd y familia lamentan su fallecimiento y elevan oraciones por su alma.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

EDUARDO RAMÓN CONTATO CAROL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/22 y espera la resurrección.

CPN. Adriana Ick y sus hijos participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. EDUARDO RAMÓN CONTATO CAROL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/22 y espera la resurrección.

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con dolor su fallecimiento. Oran por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO RAMÓN CONTATO CAROL (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 30/1/22 y espera la resurrección.

Tu primo querido Hugo Agostinelli, su esposa Francisca Córdoba, sus hijos Hugo, Gabriela, Andrés con sus respectivas familias participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan en el dolor a su querida familia. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO RAMÓN CONTATO CAROL (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 30/1/22 y espera la resurrección.

Carlos A. García y María C. Camus participan su fallecimiento y acompañan con gran cariño a la querida amiga Roji, a Luqui y familia, a su esposa, hijos y nietos en estos momentos de tanto dolor. Elevan oraciones en su memoria, rogando al Señor consuelo y resignación para toda su familia.

PARTICIPÀCIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO RAMÓN CONTATO CAROL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/22 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida: él que cree en mí, aunque muera, vivirá: y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás, crees esto?” Jn. 11,25-26

Su esposa María Felicitas Degano, sus hijos Eduardo Martín, Juan Pablo, Alfredo Antonio, María Felicitas, Amalia Josefina, Silvina María, María Angélica, María Inés, Emilio Benjamín y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

PARTICIPÀCIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. EDUARDO RAMÓN CONTATO CAROL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/22 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida: él que cree en mí, aunque muera, vivirá: y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás, crees esto?” Jn. 11,25-26

Sus hermanos Antonio Emilio, María Lucrecia y Rosa María Contato Carol participan con pesar su fallecimiento. Agradecemos a Dios habernos concedido la felicidad de tenerte en nuestras vidas, ayer, hoy y siempre en nuestro corazón. Nos unimos en oración rogando por tu felicidad eterna. Descansa en paz hermano querido.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO RAMÓN CONTATO CAROL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/22 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida: él que cree en mí, aunque muera, vivirá: y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás, crees esto?” Jn. 11,25-26

Sus hermanos Antonio Emilio Contato y Adela Monjo, sus hijos Antonio José, Ignacio, Tomás, Santiago, María Emilia y Lucía del Rosario Contato Monjo y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

EDUARDO RAMÓN CONTATO CAROL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/22 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida: él que cree en mí, aunque muera, vivirá: y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás, crees esto?” Jn. 11,25-26

Sus hermanos María Lucrecia Contato Carol, Lorenzo de Zordo, sus hijos, Luis Ernesto y María Cecilia de Zordo Contato y sus nietos participan su fallecimiento. Querido hermano tu generosidad no ha conocido límites. Fuiste un buen hijo y un excelente padre de familia. Te llevaremos siempre en nuestro corazón.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO









Dr. EDUARDO RAMÓN CONTATO CAROL (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 30/01/22 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, Dr. Ángel Hugo Niccolai participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO









EDUARDO RAMÓN CONTATO CAROL (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 30/01/22 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

EDUARDO RAMÓN CONTATO CAROL (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 30/01/22 y espera la resurrección.

Lic.Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

EDUARDO RAMÓN CONTATO CAROL (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 30/01/22 y espera la resurrección.

Adriana Ick y flia. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

EDUARDO RAMÓN CONTATO CAROL (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 30/01/22 y espera la resurrección.

Raúl Ick, y flia. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO RAMÓN CONTATO CAROL

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 30/01/22 y espera la resurrección.

El Grupo de amigos de “Los Miercoles 99” Pedro Contardi, Acho Colomer, Jorge Alvarado, Jorge Rosenberg, Julio Lugones, Víctor E. Zaín, Toño Nattero, Carlos B. Weyemberg, Carlos Sánchez, Eduardo Cosci, Luis Milet y Raúl Ábalos Gorostiaga lamentan profundamente el fallecimiento de su entrañable amigo Eduardo. Ruegan oraciones en su memoria.

EDUARDO RAMÓN CONTATO CAROL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/22 y espera la resurrección.





Toño Nattero, Alicia Galíndez, hijos Guadalupe, M. Emilia, Bruno y Valentina con sus respectivas familias participan con mucho dolor la partida del entrañable amigo Edu. Descansa en paz Colo querido.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO RUBÉN SANTILLÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/22 y espera la resurrección.

Gilberto Abdenur, Mayra Fernanda Abdenur, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querido amigo Pablito. Se ruega una oración en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO RUBÉN SANTILLÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/22 y espera la resurrección.Sergio Abdenur y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo Pablito. Ruegan una oración en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO.

HUGO RUBÉN SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/22 y espera la resurrección.

“El Señor es mi pastor nada me puede faltar en praderas cubiertas de verdor Él me hace descansar me lleva a las aguas de quietud y repara mis fuerzas, aunque cruce por oscuras quebradas ningún mal temeré, me siento seguro Señor porque tú estás conmigo”.

Eduardo Enrique Padilla, sus hijas Alejandra, Marcela y Soledad, los acompañan en sus sentimientos y a vos sobrina Chabela que has perdido tu esposo te queda otra vida por delante, pero sabiendo de tu tenacidad moral y fortaleza acompañarás a tus hijos, porque están tus hermanas, tu madre y yo tu tío, aunque un poco viejo, siempre unas palabras mías te servirán. Amén. Ruego oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO RUBÉN SANTILLÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/22 y espera la resurrección.

Diego Omar Abdenur y familia participan el fallecimiento del padre de su querido amigo Pablito, acompañan a la familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

HUGO RUBÉN SANTILLÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/22 y espera la resurrección.

Germán Ariel Abdenur participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo de toda la vida, Pablito, y acompaña a toda su familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

LUIS ALBERTO MONTENEGRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/12/21 y espera la resurrección.





Padre, esposo, abuelo querido. Hoy se cumple un mes de tu partida al reino celestial, nos dejaste un gran dolor en nuestros corazones, pero nos consuela saber que estás en el reino divino junto a nuestro Padre eterno donde no hay tristeza ni dolor. Tu esposa Divina, tus hijos, nietos y demás familiares te rezaremos en la misa del día 31/1/22 en la iglesia Señor de Mailín a las 20,30 hs.

INVITACIÓN A MISA

MÁXIMA JULIA OCHOA DE MORALES (q.e.p.d.) Se durmió el 31/1/21

Hace 1 año nos dejaste, amada esposa, madre y abuela. La vida cambió para todos, nosh aces mucha falta. Hay mucho silencio, demasiado espacio en la casa, ya no suena tu risa a carcajadas. Ángel de la guarda nuestro, te extrañamos con el alma. Al cumplirse un año de su partida rogamos una oración en su memoria e invitamos a la misa en la iglesia de Sta. Lucía a las 20 hs. Su esposo Carlos, sus hijos Pedro y Ricardo, su nuera y nietos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RUBÉN SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/22 y espera la resurrección.

Tus primos Ehdy, Nany y sobrinos Marina, Omar y Daniel Llarull . Ruegan por su eterno descanso y resignación a sus fliares.

CARABAJAL, DARDO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Sus hijos; Walter, Yoli, y Omar, hijos políticos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y sus restos serán cremados hoy en el CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARABAJAL, DARDO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Sus hijos Dardo Walter, Yolanda Patricia e Hilton Omar, sus nietos Marianela, Leonardo e Ivanna; sus bisnietas Alexia y Guillermina, sus hija y nieto pol. Sivana y Federico participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, DARDO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Vivirás por siempre en el recuerdo. Su hermana Rosario Carabajal de Sanchez, sus hijos Mercedes y Oscar participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, DARDO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Hermano descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hermanas Rosario y Dora participan con gran dolor su fallecimiento.

CARABAJAL, DARDO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Su sobrino y ahijado Oscar, participa con dolor su fallecimiento y ruega que el Señor lo ilumine siempre con su divina luz.

CARABAJAL, DARDO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Walter Carabajal, Elsa. Cecilia, Soledad, Franco y Maxi participan con gran dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Su hija Carolina, hijo político Alejandro, nietos, Carlos, Milagros, su hermana Amanda, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron cremados. COBERTURA HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL 4219787.

CISNEROS, AÍDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Sus hijas Aidé, Elva, Clara, Marcela, Claudia, Graciela, Beti, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán cremados hoy 9hs. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Su esposa: María Felícita Degano, sus hijos: Eduardo, Juan, Alfredo, Felícita, Amalia, Silvina, María Angélica, María Inés y Emilio, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Su hijo Federico Balmaceda y sus nietos Alejo y Gonzalo Balmaceda Contato te despiden con profundo dolor y ruegan por tu descanso eterno, que brille para él la luz que no tiene fin.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Papi querido cuanto te vamos a extrañar. No duele el alma tu partida, pero reconforta saber que estas en paz, al lado de tus padres y tu tan querido hermano Alejandro. Te amamos!!. Que en paz Descanses. Sus hijos Amalia y Martín y sus nietas Delfina y Guillermina.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Papi te vamos a extrañar muchísimos. Descansa en paz. Te amamos con el alma. Sus hijos Silvina y Mauro y su nieta Josefina.





CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Papi te vamos a extrañar, nos duele tu partida, que en paz descanses. Su hija María Angélica, sus nietas Candelaria y Milagros y su hijo político Juan Manuel Montenegro participan con dolor su fallecimiento.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Sus nietos Mateo y Santiago Contato, junto a su mamá Maru participan el fallecimiento del Nono elevan oraciones por su descanso eterno.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Su tía Josefina María Vieyra y sus hijos José y Silvana, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Eduardo y acompañan a Felicitas y familia. Rogamos oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Su prima Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Felicitas, a sus hijos y hermanos con sus oraciones.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Mario Eduardo Milet, Magdalena Díaz Daviou y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Eduardo. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Dr. Luis Enrique Milet, Elena Díaz Daviou, sus hijos María Felicitas y Santiago Luis, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y compañero de vida Eduardo. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Anita Villegas de Locascio y Marcelo Locascio despiden al amigo Eduardo y acompañan con mucho cariño a sus hermanas y demás familiares, a la vez que elevan oraciones por su descanso eterno.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. María Elena Villegas de Pinto y Roberto Pinto despiden al amigo Eduardo y acompañan con mucho cariño a sus hermanas y demás familiares, a la vez que elevan oraciones por su descanso eterno.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Nené Touriño de Cuadros acompaña con mucho cariño a Roji, Lucrecia y demás familiares y despide al amigo Eduardo en su partida a la Casa del Padre.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|.Las amigas de sus hermanas: Nene´, Beba, Dory, Stellita, Mirta, Mary, Nelibé, Marisa, Anita, María Elena, Pocha y Pelada participan con dolor el fallecimiento de Eduardo y elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN(q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Osvaldo Palau, María Inés Fiad y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Edmundo Lescano, Silvia Gómez Paz, sus hijos María Silvia y Carlos, María Laura y Julio, Milena y Gustavo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Eulalia Berdaguer y sus hijos Gonzalo, Fernando, Álvaro, Ramiro, Carolina, Soledad, Josefina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Cristina Yoles e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo y ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Las ex compañeras y amigas Beleneras de su esposa, Felicitas Degano participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Rodolfo Améstegui, Lola Monti, sus hijos y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Ramón Barraza, Marilu Barraza y familia participan con dolor el fallecimiento de nuestro amigo y colega Dr. Contato Carol y acompañamos a su familia en tan difcil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Clara López Pasquali de Araya y sus hijos María del Rocío Araya, María Paula Araya y Claudio Arredondo, Enrique Araya y Milagros Ruiz con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias despiden al querido Eduardo y acompañan con mucho cariño a Felicitas, a sus hijos, a sus hermanos Roji, Luqui, Antonio y a toda la familia Contato.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Carlos E. Sánchez, María Eugenia Cantos Fonseca y familia, acompañan a su esposa Felicitas, sus hijos, hermanos y demás familiares en esta partida tan dolorosa y despiden al amigo Eduardo.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Consejo directivo, tribunal de etica, tribunal de especialidades, departamento de docencia y capacitación, comisión de asesoramiento laboral y departamento juridico, personal administrativo del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración en su memoria.





CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con profundo dolor del fallecimiento, y acompañan a su familia en este dificil momento de la vida. Ruegan oraciones a su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Luis Constantino Sogga y Ángela Graciela Alfano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija y demás familiares en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Rubén Ábalos Aliaga y su Sra. esposa María Graciela Barzola participan con inmenso dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y piden oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Querido Eduardo, que tristeza despedirte. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda con sus familias participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Felicitas, la mamá de sus nietos Alejo y Gonzalo, a la abuela Felicitas y a todos sus queridos tíos. Un abrazo a sus hermanos elevando oraciones por su descanso en Paz.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Isabel Graciela Santucho, sus hijos Alberto, Juan Pablo, Sebastiá y María Isabel Vega Santucho participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección. Acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN(q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Luis Ignacio Araujo, sus hijas y nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN(q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. María Sara Araujo y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa María Inés Sánchez Abal, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento de intenso dolor a Felicitas, sus hijos, hermanos y toda su querida familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma y sus hijos Joaquín, Nani, Magdalena, Javier y su nieta Olivia, participan con profunda tristeza y dolor su fallecimiento y ruegan por una pronta y cristiana resignación a toda su familia.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Félix Acuña e hijos Lourdes, Félix y Gabriel participan con dolor el fallecimiento del querido Eduardo y acompañan a Feli y chicos en este trance. Elevan oraciones en su querida memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Ana María, Graciela, Félix y Josefina Acuña y demás familiares, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Eduardo y acompañan a Felicitas e hijos en este triste trance y elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Titi Pernigotti y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN(q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|.Luis Ignacio Araujo junto a sus hijas Sara, Angélica y Eugenia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Mirta A. Camus, Juan Luis Vital y Sra. Silvia G. Camus, Miryam E. Camus e hijo, Juan Domingo Camus y Sra. Marcela Correa y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan cariñosamente a Roji y demás familiares ante tan irremediable pérdida. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Malena, Minola, Manuel y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano y sus hijos Constantino, Cayetano, Ángela María y Micaela María lo despiden con profundo dolor y acompañan en estos difíciles momentos a su esposa Felicitas, a sus hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Raúl Ábalos Gorostiaga, Diana Lía Dhers y familia participan con gran pesar el fallecimiento de su amigo y acompañan a su familia rogando oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Silvia, Kike y Ana María Curro acompañan a su esposa, hijos y a sus hermanos en tan irreparable pérdida pidiendo al Señor por el eterno descanso de su alma.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Juan Pablo Vignau, Noemí Estela Mansilla y sus hijos Pablo, María Silvia y Jerónimo acompañan con mucha tristeza a toda la familia Contato y ruegan una oración en memoria de Eduardo.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. María Argentina y Marta Angélica Weyenbergh participan con pesar su fallecimiento y acompañan afectuosamente a toda su familia.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Conrado Alcorta y Mónica Alonso acompañan a Felicitas y a sus hijos en este momento de inmenso dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Carlos Enrique Bothamley, Lucía Beatriz Sánchez, sus hijos Federico, Augusto y Claudia Lopez, y Carlos, sus nietos Francisco, Felicitas y Eleonora acompañan con todo cariño a Roji y demás familiares rogando oraciones por su descanso eterno.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Marilí Isorni junto a su hijo Claudio Saber participan su fallecimiento con dolor y abrazan a su hermana Roji. Elevan oraciones por su descanso en la Paz del Señor y por la pronta resignación de su familia.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Marta Pece y sus hijos: Gonzalo, Eugenia y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento, acompañan a sus hermanas Luqui y Roji en tan difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Las amigas de Luqui y Roji: Pina Sanguedolce, Susana Saavedra, Adriana Palavecino, Marta Coronel, Marta Iturre, Marcia Acosta y Marta Pece lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan al Creador consuelo para su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria y brille para él la Luz que no tiene fin.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Amalia Elena Filippa de Guber e hijos Rosita y Daniel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridos hermanos Roji, Luqui y Antonio, a su esposa Felicitas, a sus hijos y nietos en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Dra. María Marta Arce, Dr. Pedro Contardi y sus hijos Pedro, María Luz, Mariana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Luis Eduardo López y Gloria Cárdenas participan con sumo pesar su fallecimiento y acompañan a Roji y demás familiares en tan difícil trance

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN(q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Los padres y la novia de su hijo Emilio (Humberto Grassi, Elizabeth Chávez de Grassi y Virginia Grassi). Acompañan en este difícil momento a su familia. Rogamos oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Negro, Gurisa y Helena Zurita participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan y acompañan a la querida Roji y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Directivos y personal de EDESE SA participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Sr Juan Pablo Contato. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Carlos Weyenbergh, María Silvia Lescano y sus hijos, Agustina,Carlos e Inés participan con profundo dolor de su fallecimiento.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Carlos Bernardo Weyenbergh y su familia participan con profundo dolor de su fallecimiento.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Amigas, ex compañeras de promoción acompañan con gran dolor a sus hermanas Roji y Luqui y familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Martha A. Contato, Enrique Contato y José Bonacina y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Felicitas, sus hijos, Roji y demás hermanos. Elevamos oraciones en su memoria.

CORVALÁN, MIRTHA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Sus hijas Valeria y Fernanda Di Santo y su nieto Alejo participan con profundo dolor su fallecimiento".Sus restos fueron inhumaos en el cementerio Parque de la Paz.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

CRUZ, BRIGIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Sus hijos Ramon, Juan, Raul, Norma, Julio, hijos politicos, Nelida, Rosa, Blanca, Raul, Estela, nietos, bisnietos, tataranietos, su hermana Rosa y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 09hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CUESTA VDA. DE PAZ, FRANCISCA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. "Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Panchita, tu profesión de modista te llevó a conquistar muchos amigos a quienes fuiste leal y sincera. Hoy el Hacedor Supremo te recogió para que integres su coro de ángeles. Ya descansas en paz. Familias Ávila, Ovejero, Gómez, Silva, Ramírez, Sandoval, Magni y hnas. Guido Beltrán, Peralta, Lewis y demás vecinos y amigos del barrio Centenario lamentan profundamente su partida al reino celestial y abrazan a Graciela, Adriana, Walter, Cristina y demás deudos, elevando oraciones por su cristiana resignación.

DELGADO, SARA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Sus hijos Angel, Federico, Juan, Noemi, Susana, Margarita, Martin, Monserrat, con sus respectivas flias. amigos y vecinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cement. de San Marco a las 9 hs. c/d Chacho Peñaloza 632. SERV. Empresa Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GEREZ, DARDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Sus hijos Celeste, Teresa, Gastón, y Emmanuel, sus nietos Aymara, Ziomara, Ezequiel, Maximo, sus hijos políticos Alejandro, Noelia, Nazarena, su ex esposa Rosa y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento".Sus restos fueron inhumados en el cementerio el Descanso.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Sus primas Graciela y Leticia Ibieta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan pronta resignación para su familia y para el que brille la luz que no tiene fin. QEPD. Descanses Mario.





IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Manuel Eduardo Camacho y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Mario. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su consuegra Silvia Sosa y sus hijos Federico y María Elisa Dargoltz sienten profundamente y acompañan el dolor de su hija Vanesa, de su madre y hermanos, ante la pérdida de un padre y esposo ejemplar como fue el querido Mario. Que él consiga descansar en paz, luego de las alegrías y los dolores que le tocó sentir, en su paso por la vida.

JIMÉNEZ, FRANCISCO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Su esposa Ledesma Norma, sus hijos Carolina, Jimena, Mauricio, Mariano, su mamá Ana, hnos pol. Reina, sobrinos Cesar y Valeria, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Remes. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JUGO, OLGA CIRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Sus sobrinos Cristina Jugo y Luis Iván Galván, participan con profundo dolor su fallecimiento".Sus restos fueron cremados. Cob CARUSO CIA ARG. DE SEGUROS S.A.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Dr. Hugo H. Rodriguez y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dificil momento.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (YOYI) (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Rodrigo Posse, Agustina M. Ordoñez Beltrán y sus hijos Estanislao y Lisandro lamentan su fallecimiento y acompañan a María José, Diego, Leo, Marijo y a la familia López Bustos. Se elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (YOLLY) (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Lizi Zurro Ferrer, sus hijos y flias, Tomas, Ramiro y Nicolas Jimenez, participan con dolor la muerte del querido Yoyi. Acompañamos a Maria José, Leo y flia y Diego y flia. De manera muy especial a Majo y flia. Descanse en paz luego de una larga vida. Elevamos una oración en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Marcia Aguilar acompaña a la querida amiga María José ante el fallecimiento de su papá. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Sergio "El Tano" Frediani y familia con gran pena participa el fallecimiento del querido amigo Yoyi y acompaña a toda su familia en este momento. Se ruega oraciones en su memoria, que descanses en paz!!

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Cantizano Fernando José y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. La comision directiva del Centro de Representantes y Viajantes participan con dolor el fallecimiento de su amigo y miembro de la commision directive. Acompañan a su familia en tan difcil momento.





LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Chuchu H. y familia participan con dolor el fallecimiento de su amigo Yoyi y acompaña a su familia en tan dificil momento.





LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Ariel Ruiz y María Santucho y familia participant con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Rodolfo Améstegui, Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana, Paula y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Kenneth Miller y familia participan con mucho pesar el fallecimiento de su tío Yoyi y acompañan con afecto a su hija María José y nietos en este difícil momento.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. María Elena Ábalos Aliaga, Carlos Alberto Ábalos Aliaga y Rubén Ábalos Aliaga participan con profundo dolor la partida de su gran amigo. Acompañan a su familia y piden oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Ana Nattero participa su fallecimiento. Acompaña a María y familia en este momento de dolor. Q.P.E.D. Yoyi

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Toño Nattero y familia, participan el fallecimiento de Yoyi, acompañan a su familia en el dolor. Oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Ana María, Graciela, Félix y Josefina Acuña y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Luis E. Nattero, su esposa Graciela Jozami y familia participan el fallecimiento deYoyi y acompañan en el sentimiento a su hija y nietos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ BUSTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. La familia del Dr. Ernesto Antonio Vital participa con profundo dolor la partida del querido Yoyi a quien siempre recordaremos con la alegría de tantas anécdotas compartidas en la pelota paleta con nuestro padre. Acompañamos con cariño a toda su familia.

MASFERRER DE AMERIO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Su hijo: Flavio Amerio, sus nietos: Mauricio, Matias, Fiorella, Geronimo y Sonia, y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos serán cremados hoy en el CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Graciela H. Olmos y Marisa De Bonis participan con profunda tristeza y dolor la partida a la casa del Señor de la querida e inolvidable vecina y amiga. Doña Olga. ! Brille para ella la luz que no tiene fin! Acompañamos a sus hijas Graciela; y Adriana y toda la familia. Resignación Cristina. Elevamos oraciones a su querida memoria.

NEIROT, BALBO LAURDINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Sus hermanas Victoria, Nelly y Panchita, sus hijos Matilde, Beba, Fidel, Rafael, Eugenio, Rosa, Elena, demás familiares y amigos participan de su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque la paz. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA RELIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ROBLES,VÍCTOR FELICIANO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Su esposa: María Luisa Campos, sus hijas: Nancy, Graciela y Azucena Robles, sus nietos: Nicolás, José, Oriana, Martina y Fernando, part. su fallecimiento y sus restos serán cremados hoy 10 en el CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S. A.

ROBLES,VÍCTOR FELICIANO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Carolina Polti de Rojas participa su fallecimiento y acompaña a su querida amiga Gracielita, también a los demás familiares. Ruega al Altísimo los ayude.

ROBLES,VÍCTOR FELICIANO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Pablo y Daniel Rojas Polti junto a Laura Berges (a) participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su hija Graciela y a todos sus familiares. Ruegan a Dios los ayude en estos momentos de dolor.





SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su primo Dr. Daniel O. Frías y sobrinos Belén y Gonzalo Frías. Ruegan por un eterno descanso. QEPD.

SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su amigo Marcelo Morán y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Cacho y acompañan a Chabela e hijos en este triste momento. Oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Querido Amigo Cacho, descansa en Paz! Su compañero y amigo Chichi Rojas y flia. participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su amigo Cacho Rojas y flia. participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración a su querida memoria.

SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. María Elvira Santillán de Yunes, Martha Santillán de Coronel, José Raúl Santillán participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, su hermana Betty y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SOTO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Su esposa Azucena, sus hijos Juan, Ramón, hija política Bettiana, Cintia, nietos Pilar, Alam, hermanos Dardo, Mercedes, Marta y demás familiares sus restos serán cremados hoy 9hs. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Las compañeras de su hermana María Emma de la promo 73 del colegio Nacioal Absalon Rojas participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y para que su alma llegue a la vida eterna.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Abel Paz, Gabriela Suarez e hijosparticipan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a su familia en este dificil momento y rogamos oraciones en su querida memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Miguel Cuevas, su esposa Alicia Diven Jozami; sus hijos Josefina, Virginia y Francisco. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Mirta Neme, Mónica Vizoso, acompañan a su amiga María Emma Tarchini y toda su familia en tan doloroso momento y elevan oraciones en su querida memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Mavel N. de Nader e hijas acompañan con oraciones a su esposa Mónica e hijas en este momento de gran dolor por la inesperada partida de su esposo. Que el Señor le dé el descanso eterno a Bruno.

LLUGDAR DE ARAUJO, NORMA GLADYS (Bochita) (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/15|. Hoy a las 20.00 hs. en Catedral Basílica familiares y amigos celebraremos una misa al cumplirse un año más de su partida.

OCHOA, MÁXIMA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. A un año de tu partida celebraremos una misa en la iglesia Santa Lucía a las 20 hs. Por siempre en nuestro corazon amda Julita. Tu hijo Pedro, esposa Roxana y sus nietos Facundo, Nazareno y Valentin.

CARDOZO, MARTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Siempre estarás en nuestros corazones. Sabemos que gozarás de paz, alegría en el reino celestial, mujer fuerte, nuca dejó de mostrar fortaleza espiritual. La vida es un solo viaje y todos algún dia llegaremos a destino, al cumplirse, seis meses de su fallecimiento. Flia. Juarez: descansa en paz.

MEDINA DE CRUZ, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/20|. Querida madre, ya dos años de tu partida al reino celestial. Sé que estás disfrutando de la paz y alegría con tus hijos, Joyela, Juana y Alberto y de tu esposo Alejo. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en nuestro corazón. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Ruego una oración en tu querida memoria. Tu hija Niña y familia.

CORIA, ELSA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Sus hijos Graciela, Lito, Clara, Nilda y María, sus nietos y amigos, Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL 4219787.

GALVÁN, NERIO ORESTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Su hermana Mirta, su cuñado Miguel, su sobrino Rodrigo amigos, vecinos y demás familiares, Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio de Clodomira. Cob NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787 .

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Familia de Clyde Principe lo recuerdan con cariño y gratitud. Ileana. Clyde y Santiago Villavicencio y sus familias participan su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

ÁLVAREZ MORALEDA, MARÍA DE LOS DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Sus hijos, nietos, sobrinos, hermanos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados cementerio la Esperanza Clodomira. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BARRIENTOS, LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Su esposo Quiroga Manuel Ysidro, sus hijos Leticia, Manuela, Estela, Martha y Alejandro, sus hijos políticos Carlos, Lelio y Celeste, sus nietos Alejandro, Cariltos, Nazarena, Vanina, Julieta y Simon y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento".Sus restos fueron inhumaos en el cementerio de Atamisqui.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

JUÁREZ, OSVALDO IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Su esposa Claudia Enriquez, hijos Agustin. Ana Luz, Victoria, Marisol, David y Alejandro, hermanos, suegros, cuañdos, amigos. comapñeros de trabajo SERV.Org. Amparo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JUÁREZ, OSVALDO IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Querido Osvi como yo te decía es muy grande la tristeza que siento por tu partida a la casa del Señor. En mi memoria quedará las charla amenas cuando estuve hospitalizada y vos con gran cariño y dedicación me cuidaste. Gran padre, esposo y un excelente profesional, siempre dispuesto y tranquilo. Que el Señor seguro te recibió ya en sus brazos. Mónica Nader