FÚNEBRES | 6 de febrero del 2022

06/02/2022 - 05:25 Funebres

Fallecimientos

05/02/2022

Gilda Rogelia Guerra

Raúl Héctor Ardiles (Árraga)

Elvio Roberto Martínez (Choya)

Mauricia Montes

Marcelo Gómez

Jesús Victorino Calermo

Adolfo Rafael Urquiza (La Banda)

Euistaquia Carmen Cejas (Dpto Silipica)

Jorge Mario Herrera (La Banda)

María Rosa Roldán

Sepelios Participaciones

ALFREDO JOSÉ BONACINA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/2/22

Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MARÍA BELIZÁN DE GALLO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 03/02/22 y espera la resurrección.

"Fuiste al reencuentro con el Señor y estás renaciendo con luz en PAZ y AMOR"

Querida Mary, acompañamos tu partida a la Casa del Padre con el mismo amor incondicional que supiste entregarnos y agradecidos por haber compartido tu larga y bendecida vida. Mujer fuerte, luchadora incansable, esposa y fiel compañera, madre abnegada, abuela protectora y bisabuela cariñosa. Todas ellas en una, enseñándonos el valor de una familia unida.

Vivirás eternamente en nuestros corazones y te harás presente en cada recuerdo.

Tus hijos Manuel Gallo y Nilda Fidani, tus nietos Beatriz y Ariel Gallo, Carlos Ramírez, Mariela Lugones y tus bisnietas Rocío, Natalia y Candela Ramírez, Milagros y Guadalupe Gallo.

RECORDATORIO

BRUNO ANTONIO TARCHINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/1/22 y espera la resurrección.

Sabes socio, lamento tanto tu partida y lamento no haber estado, pero me queda el recuerdo de un tipo simple, divertido, con una sonrisa contagiosa, prendido a las charlas de fútbol, rodeado de amigos. Extrañaremos al amigo, al compañero de Mónica, a ese padre orgulloso (y baboso) de sus hijas, al tipo jodón y macanudo que siempre tenía una broma y un saludo distinto. La farmacia su vida y un lugar de encuentros, los que te conocimos y disfrutamos de tu amistad sabemos la gran persona que fuiste, así te recordaremos y así estarás en nuestros corazones.

Tu amigo Silvio Orellano, su esposa Raquel Silva, sus hijos Martín, Silvina y Darío acompañan a su familia.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

HUGO RUBÉN SANTILLÁN (Cacho) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/22 y espera la resurrección.

Con motivo de cumplirse las nueve noches de su partida al Reino del Señor, su esposa con mucho amor y cariño Mirta Isabel Carrizo de Santillán, sus hijos Pablo Julián, Melina María, María Paula y Guillermina María Santillán, su hijo pol. Javier Canela Pissoni, invitan a familiares y amigos a la misa a realizarse el día domingo 6 a las 20,30 hs. en la iglesia San Francisco de Asís. Se ruega una oración en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO GÓMEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.









El vicegobernador de la Pcia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO GÓMEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO GÓMEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección

El diputado nacional, Dr Bernardo José Herrera, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO GÓMEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección

El Partido Justicialista de Sgo. del Estero, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO GÓMEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección

El presidente del Partido Justicialista, Santiago del Estero, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO GÓMEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección

El secretario Gral. del Partido Justicialista, Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO GÓMEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante capital, Humberto Eduardo Santillán, concejales, secretario, pro secretario, directores y empleados del mismo participan con dolor el fallecimiento del ex concejal M.C. Ruegan oraciones en su memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

MARIO IBIETA (Q.E.P.D.) Se durmió el 27/1/22

Su familia agradece a vecinos y amigos Bº Autonomia, clientes y empleados de comercio a los cuales atendia en su profesion de viajante. A mis compañeros de la ex CRD, amigos del club de futbol Potreros C20 a quienes dirigía, al Hogar Vida, si nos olvidamos de alguien, sepa disculpar e invitan a la misa hoy a las 20.30 en Pquia. Nstra. Sra. Del Pilar. Elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA





RICARDO ABEL HERRERA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/2/21 y espera la resurrección.

Querido hijo, mi amado Abelito, tu ausencia me duele cada momento del día, te has llevado contigo mi sonrisa y alegría, dejaste mi corazón lleno de tristeza, y un “Porqué??” sin respuesta. Cada día recuerdo tus anécdotas y tus picardías, nunca un mal día mi niño, nunca un “no puedo” para nadie. Fuiste amigo e hijo de todo el mundo, quien no tiene un buen recuerdo de vos?. Fuiste un ángel que pasó por nuestras vidas para demostrarnos cuánto amor podemos dar sin recibir nada a cambio, que la vida es tan corta que en un segundo todo puede cambiar y para siempre. Mi único consuelo es creer en Dios y saber que él día que me llame estarás ahí esperándome con tu sonrisa de siempre y me dirás: ¡¡Madre bienvenida al reino del Señor!! Gracias por tanto Bico querido, te pido fortaleza para guiar a tus hermanos que tanto cuidarás. Descansa en paz, los chicos me cuidan bien, pero no como vos, pero lo hacen de corazón y mucha dedicación. Te extrañamos, pero te amo mucho más mi niño. Tu mamá, hermanos, novia, y la tía invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en la iglesia Cristo Rey, La Banda, rogando por tu eterno descanso, al cumplirse un año de tu partida a la Casa del Señor.

RICARDO MARCELO GOMEZ

Se durmió en el Señor el 04/2/22 y espera

El Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.-

RICARDO MARCELO GOMEZ

Se durmió en el Señor el 04/2/22 y espera

El senador nacional Gerardo Montenegro, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO MARCELO GÓMEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/2/22 y espera la resurrección.

Vivirás por siempre en nuestros corazones. Tus compañeros y compañeros de la junta capital del Partido Justicialista. Que brille para ti la luz que no tiene fin, querido compañero.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO MARCELO GÓMEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/2/22 y espera la resurrección.

Gerardo Montenegro y su esposa Teresita Sciolla participan con profundo dolor su fallecimiento

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO MARCELO GÓMEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/2/22 y espera la resurrección.

El secretario general de U.P.C.N seccional Sgo. del Estero y la honorable comisión directiva participa con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO MARCELO GÓMEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/2/22 y espera la resurrección.

Resignarnos si, olvidarte nunca. Prof. Julia Comán y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento.

ARAUJO, CECILIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Su madre Rosa, sus hermanos Gladys, Marcelo, Norma, Victor, Aldo, Rosa, sus compañeras Silvia, Jorgelina participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Relizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ARAUJO, CELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Querida hermana: despúes de una larga lucha, dejas a tu familia sumida en la tristeza. Ya no tendrás dolor, fuiste una leona, hoy descansas en paz, en los brazos del Señor. Su madre Rosa, sus hermanos Víctor, Marcelo, Aldo, Gladys, Beba, Rosa y Betty, sus hnos. pol. Rosalía, Sandra, Vanina, Myriam, María, Carlos y Daniel, sus sobrinos y sobrinos políticos. Tu compañera Silvia y tu niña Jorgelina.

BONACINA, ALFREDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/22|. EL Rotary Club Santiago del Estero participa el fallecimiento de su ex socio, recordado por su activa participación tanto en la entidad como en el servicio. Que en paz descanse.

BONACINA, ALFREDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/22|. La familia De Bonis acompaña con mucho cariño a sus hijos y familia ante la irreparable pérdida de nuestro gran amigo y vecino Alfredito rogando a Jesús les dé fortaleza para aceptar su partida. Que su alma al brillar sea la luz más perfecta.

BONACINA, ALFREDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/22|. ASSEC Asociacion Santiagueña Solidaria con el Enfermo de Cáncer participa el fallecimiento del hermano de la Sra. Edith Bonacina de Sabouret integrante de la C.D. de esta institucion y colaboradora incansable. Nuestras condolencias a la querida Edith y toda su familia.

CALERMO, JESÚS VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/22|. Su esposa Patricia Iturre, sus hijas Florencia, Cecilia y Soledad, sus hijos políticos, Alvaro, Esteban y Mario, sus nietos Julieta, Jimena y Felipe, su madre Francisca y sus hermanos Oscar, Raul, Fermin con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento".Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.(Capital- Santiago del Estero).Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

CALERMO, JESÚS VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/22|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 824 "Dr. José B. Gorostiaga", participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su entrañable compañera Soledad Calermo. Elevan oraciones, rogando por el descanso de su alma.

CALERMO, JESÚS VICTORINO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/22|. "Señor recibe en tus brazos y dale el descanso eterno". Acompañan a su hija Cecilia y Flia en este difícil momento sus compañeros de oficina Graciela, Claudia, Luciana, Valeria y Pablo.

CARRIZO DE DÍAZ, CARLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/22|. "El que cree en mi, no morirá jamás". Sus compañeros de OSDOP y MUTRASE participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de su compañera Miriam, a quien extienden un abrazo fraterno. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE DÍAZ, CARLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/22|. "Rogamos al Señor por su descanso eterno". El secretario Gral. de SADOP, Prof. Tristán Hugo Funes, el consejo directivo de la seccional y cuerpo de delegados participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de Miriam, leal colaboradora de nuestra institucion, se ruega al Altísimo su descanso eterno. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE DÍAZ, CARLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigos de SADOP, Hugo, Silvia, Enzo, Rodrigo, Emir, Alfredo, Marcela, Eduardo, Estrella, Nancy, María José, Antonio, Mónica, Silvia y Edith participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de Miriam, miembro de nuestra institución. Reciba de nuestra parte un fuerte abrazo para sobrellevar con resignación su ausencia. Ruegan al Altisimo su descanso eterno.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. El vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay, participa el fallecimiento del señor hermano de la Dra. Rosa María Contato Carol, quien fuera docente de la UCSE y decana de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas. Que el Señor de la vida lo reciba en su gloria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Los compañeros de su hija Silvina del Juzgado Laboral de Primera Nominacion participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, JUAN JOSÉ (PEPE) DR. (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 29/1/22|. "La vida no es la vida que vivimos, la vida es el honor y el recuerdo". Sus hermanas Goldy, Norma y Martha y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ, RICARDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Su esposa María Vera, sus hijas Milena, Entonela, Eva y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10hs en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GÓMEZ, RICARDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. La subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia Lic. Claudia Marcela Juárez participa con profundo dolor. Oraciones en su memoria.

GÓMEZ, RICARDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Florencia Gómez y flia. participan con pesar la pérdida del amigo y compañero de militancia del Partido Justicialista. Acompañan en este momento difícil a su familia.

GÓMEZ, RICARDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció 5/2/22|. José Gómez y flia. participa con profundo dolor la partida del amigo y compañero militante del Part. Justic. y acompaña a flia. en momento de irreparable pérdida.

GÓMEZ, RICARDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Rosita de De Bonis, sus hijos Alejandro, Adriana, Carlos y familias participan con inmenso dolor su partida, acompañan a su mamá Irma, hermanos y familiares en estos momentos de dolor. El Señor les conceda fortaleza para aceptar su partida. Marcelo descansa en paz.

GÓMEZ, RICARDO MARCELO (q.e.p.d.)|. Falleció el 5/2/22|. Daniel Escobar Correa lamenta esta gran pérdida del excelente compañero y amigo. Participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Ruega una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, RICARDO MARCELO (q.e.p.d.)|. Falleció el 5/2/22|. No queremos estar tristes, solo recordarte por lo que has sido para toda la logia de El Palomar, ahora te toca cuidarnos desde arriba nuestro querido Goma. Pedro, Mario, Pablo, Sergio. Juan Manuel, Hugo, Quito, Seba, Claudio, Coquin, Ramiro y todas las familias que acompañanan. Descansa en paz, amigo del alma.

GUERRA, GILDA ROGELIA (q.e..p.d.) Falleció el 4/2/22|. Sus hijos Casilda, Fidelia, Mariano, Adela, María, Rosi, Panchi, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787 .

GUERRA, GILDA ROGELIA (q.e..p.d.) Falleció el 4/2/22|. Las amigas de su hija Noemí: Claudia, Nancy, Gisela y Mercedes acompañan a la familia en este doloroso momento.

IBÁÑEZ, NANCY NOEMÍ (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Yoyi Suffloni de Ibarra, participa con inmenso dolor la partida de su amiga al reino celestial, acompaña en estos tristes momentos a sus hermanos Carlos, Fany, sobrinos y demás familia. Pidiendo a Dios les de paz y consuelo. Elevo oraciones en su querida memoria.

MONTES, MAURICIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Sus hijas Lidia y Yolanda, hijos políticos Juan y Víctor, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9hs en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

MORENO DE PONCE, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/ 22|. Los amigos de sus hijos Ame y Diego del B ° Primera Junta : Gustavo Caro, Luis Maria, Manteca, Javi Sanchez, Martin Olmos, Roberto Gonzalez, Amilcar Ledesma, Alberti, Pantera y Chino Castellano participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

POGONZA, BASILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/22|. Sus sobrinos Arcángel, Maximiliano, Chicho, Mimi, Mariela, Ramón, Ricardo, Máxima, Luisito, participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el Cementerio La piedad. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Relizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

QUEIROLO, CÉSAR EDUARDO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/22|. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Su prima Elena Queirolo de Ruiz, primo político Segundo Hector Ruiz, sus hijas Karina, Vanesa y María Alejandra y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROLDÁN, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Sus hijos David y José, h. pol. Roxana y Pamela, nietos Sol, Valentina, Matteo y Priya participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cem. P. de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SR.L.

ROLDÁN, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Presidenta, comisión directiva y personal de la Cámara de Comercio e Industria de Sgo. del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del socio y directivo de la institución, Sr. David Guido y acompañan a toda su familia en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

ROLDÁN, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) falleció el 5/2/22|. Alejandra Rafael, Gustavo Curet y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

VERA, HÉCTOR ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/22|. Kelly Ingratta de Camiletti y familia, participan el fallecimiento del esposo de nuestra amiga Albita Colman y acompañamos a sus fliares. y elevamos oraciones en su memoria.

ALVARADO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Orfe, siempre estarás en nuestros corazones. Su hija Fanny, su hijo político Fabián y sus nietos Stefanía, Florencia y Emanuel invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo, con motivo de cumplirse cinco años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

TEJERA, MARÍA ESTEHER (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. "Que brille para Ti la luz que no tiene fin". Te amaremos por siempre madre querida. Tus hijos, nietos, yernos y bisnietos. Al cumplirse 9 dias de su fallecimiento, se invita a la misa en su memoria en la Catedral Basílica hoy a las 20 hs.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Hace ya 7 meses que te fuiste llevándote la mitad de mi vida. ´Solo espero que estés junto a Dios y la Virgen, intercede por nosotros y dame fuerza para continuar. Descansa en paz, hija. Te amo.

HERRERA, JORGE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/22|. Su esposa Norma, su hija María de los Angeles, sus vecinas Chichi y Natalia y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardin del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SR.L.

LEGUIZAMÓN, ISOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Leandro Taboada, María Inés de Gorostiza y familia, participamos con pesar el fallecimiento de la madre de nuestro amigo Miguel Coria. Elevamos oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, ISOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. La Sociedad de Folcloristas Santiagueños y Biblioteca Pablo Trullenque, participan con pesar el fallecimiento de la Sra. madre del amigo y colaborador de la institución Sr. Miguel Coria.

LEGUIZAMÓN, ISOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Cuando alguien que amamos muere no hay forma de evitar la tristeza queda un vacio en el corazon pero tenemos paz y consuelo por que esta gozando junto a los que le presedieron mi mas sentido pesame amigo Miguel de parte de tu amiga Carmen A vda de Conde y flia.

NUMA DE MIGNANI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/22|. Sus sobrinos Mario Alberto, Susana Beatriz y Miguel Angel Mignani con sus respectivas familias, saludan a sus hijos. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

NUMA DE MIGNANI, VICTORIA (VICKY) (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/22|. Nené Grana de Manfredi, Anita Rojo, Mónica Manfredi de Ruiz y Silvina Manfredi de Marinoff despiden a Vicky con amor. En el recuerdo quedarán grabados los momentos compartidos en la escuela Normal donde la figura de ella se agranda y su ejemplo de organizadora como Jefe de Departamento, sumado a la responsabilidad y laboriosidad que imprimió a su labor frente a alumnos, jamás dejarán de estar presente, trazando un ejemplar camino guía, pleno de luz, en quienes tuvieron la suerte de conocerla, apreciarla y valorarla. Le llegó la hora del descanso, la hora de gozar de una paz plena en compañía de Dios, la hora de reencontrarse con los seres queridos que la precedieron. Q.E.P.D.

NUMA DE MIGNANI, VICTORIA (VICKY) (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/22|. Lidia Esther Grana de Manfredi y sus hijos con sus respectivas familias, acompañan a Griselda, Carlos, Moisés y Fernando en este momento de inmenso dolor. Elevan oraciones pidiendo a Dios que les conceda resignación y otorgue a Vicky la dicha de gozar de la luz infinita de los verdes prados donde la paz es eterna. Q.E.P.D quien fuera docente, poeta y numismática, destacada integrante del Cículo Filatélico de Santiago del Estero.

URQUIZA, ADOLFO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Sus hijos, Mirta, Alejandra, Rafael, Marcos, Luciano. Y de más familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio de La Misericordia. Cob NORCEN. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- La Plata 162- telefono 4219787.

DÍAZ VDA. DE SUÁREZ, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/21|. Querida y Amada Madre: Aunque parezca mentira Febrero nunca será mas el mismo, Hace un año que tu vida se transformó en vida eterna, te echaste a volar ese lluvioso dia 2, tus alas ya estaban listas, pero nuestros corazones no estaban preprarados para verte partir. La luz de tus ojos se apagó, tus manos laboriosas que tejian y remendaban pudieron descansar y tu corazón de oro dejó de palpitar. Te extrañamos y estás presente cada dia y a cada paso que damos. Dios Todopoderoso y eterno, en tus manos está nuestra amada madre, concedele el descanso eterno, que nosotros honrraremos su nombre aquí en la tierra. Que brille por siempre para Ti la luz que no tiene fin. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa en Pquia. La Salette hoy a las 20.30 hs.

SAYAGO, ILDA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/22|. Te has ido temprano mami... y vos lo sabes; aunque ya seamos grandes, siempre, siempre es temprano la partida de una mamá. Nos haces tanta falta ma!! Enséñanos, con tu sabiduría de madre, a vivir sin tu presencia física; enséñanos a reencontrarte en cada amanecer, en cada ocaso, en esta tu nueva presencia, real, trascendente y en comunión con el Padre. Sigue siendo nuestra brújula y enseñanos a encontrar en tu fuerza el ánimo para seguir adelante!! Te amamos Ma!! Su familia invita a la misa que, en su memoria se realizará en la Pquia. La Salette a las 20.30 hs al cumplirse un mes de su partida hacia la casa del Padre.

ARDILES, RAÚL HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Sus hijos Hector, Ricardo, Fabiana, Elsa, Víctor, sus hermanos Aldo, Arturo, hnas.politicas Margarita, Eve, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio de Arraga (Dpto.Silipica). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787

CEJAS, EUSTAQUIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Sus hijos José, Raul, Felix, Marta, Susana, Adriana, Elena, h. pol. nietos, bisnietos y demás familiares pñarticipan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Manogasta, Dpto Silipica. Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SR.L.

MARTÍNEZ, ELVIO ROBERTO (q. e. p. d.) Falleció el 05/02/22|. "Hasta siempre querido profe". La comunidad educativa del colegio secundario San Antonio de Choya despide con profundo dolor a quien se desempeñara como profesor de esta institución escolar. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

MARTÍNEZ, ELVIO ROBERTO (q. e. p. d.) Falleció el 05/02/22|. "Querido compañero y amigo Elvio. Dejas una gran tristeza en mi corazón tu partida. Que Dios te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno. Mis sentidas condolencias a toda la familia". Lic. Marta Cecilia Serrano. Choya.