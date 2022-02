FÚNEBRES | 10 de febrero del 2022

10/02/2022 - 02:20 Funebres

Fallecimientos

09/02/2022

- John Boy González Pirro

- Víctor Edgardo Mateoli

- José Bernardo Herrera (Clodomira)

- Reina Victoria Toloza (La Banda)

- Carlos Aníbal Brizuela

- Pedro Antonio Barraza (La Banda)

- Dominga Gregoria Coronel (Sumamao)

- Domingo Cirilo Butiler

- María Esther Ponce

- Olga Beatriz Olivera

- José Eduardo Alzogaray

- Silvia Soledad Paz (Los Nuñez)

- Dulcidio Neri Paz (Clodomira)

- Heber Osvaldo Álvarez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

CARLOS AMÉRICO SUÁREZ (Guilo) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/2/22 y espera la resurrección.

“A nueve días de tu inesperada partida al Reino de Dios, te fuiste en un sueño, cuando nadie lo imagino, dejando un gran dolor en nuestros corazones, ya estás junto a Dios, donde hay amor, paz y felicidad. Guilo nunca te olvidaremos, siempre estarás presente en nuestras vidas, a través de recuerdos y vivencias compartidas: Tu cuñada Norma y sobrina Angelita agradecen a familiares, amigos, vecinos y a todas las personas que nos acompañaron en los momentos de tanto dolor y elevan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

EDUARDO BARTOLO GRAMAGLIA (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 10/2/08 y espera la resurrección.

La vida, no es la vida que vivimos, la vida es el honor y el recuerdo en tus hijos y en tus amigos. Sus hijos Elena, Hugo y Luciano, hijos políticos, nietos y bisnietos lo recuerdan al cumplirse 14 años de su partida al reino celestial. Elevamos oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

JUANA A. FERNÁNDEZ DE FOCHI (Tita) (q.e.p.d.)

Se durmió en el Señor el 10/01/2022 y espera su resurrección.

Hoy a un mes de su partida recordamos a nuestra madre querida. Sus hijos Alejandro, Luciana y Pedro Pablo y sus respectivas familias invitan a la misa el día de hoy a las 20 hs. En la Parroquia San José del Bº Belgrano (Juncal y Belgrano)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ BERNARDO HERRERA (Satango) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/22 y espera la resurrección.

Ariel Agüero, su esposa Graciela Moreno y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su esposa Nelly, a sus hijos Zulma y Fabián.

INVITACION A MISA

JUAN CARLOS MELIÁN SAYAGO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/1/22 y ….

Mi querido Juan, vos que has sabido ser alumno, hijo, amigo, confidente, hermano... Tu partida a la casa del Señor ha dejado un vacío inmenso en mi vida. Hoy mi alma busca consuelo en todos los recuerdos de las cosas que vivimos y planificamos. Descansa en paz mi ángel, mi Juan. Te voy a amar siempre.

Fernando Lescano participa con profundo dolor su fallecimiento, e invita a la misa por su 9no día del fallecimiento, hoy a las 20 hs. en Capilla de las Hermanas Franciscanas (Belgrano y Sáenz Peña)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO





1LEDESMA DURVAL TEODORO: (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en C.A.B.A. el 09/02/22.

Su esposa María Betty Calatayud, sus hijos Ileana, Natalia, Federico y Paula; sus nietos Lucía, Francisco y Kalei, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria. Sus restos serán trasladados a la Ciudad de Pto Madryn donde recibirán cristiana sepultura.

LEDESMA DURVAL TEODORO: (q.e.p.d.) Se durmió en la Paz del Señor y espera su resurrección, en C.A.B.A. EL 09/02/22.

Su hermana Nélida y su esposo Andronico, su hermano Vicente Edgardo y su esposa Sonia, con sus respectivas familias, participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevando oraciones en su querida memoria. Sus restos serán trasladados a la Ciudad de Pto Madryn para recibir cristiana sepultura

RECORDATORIO

NIEVES EMILIA HERRERA DE BRAVO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/22 y espera la resurrección.

¡Hermana! Hoy estarías cumpliendo un año más. Te fuiste tan pronto que dejaste un enorme vacío en mi vida y corazón. Me quedé sola sin mi última hermana, fuiste como mi madre. Te extraño y necesito mucho, cuídame desde el cielo. Noemí Herrera.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OLGA BEATRIZ OLIVERA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/22

El ministro de Economía, CPN Atilio Chara participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

RESPONSO

SUÁREZ CARLOS AMÉRICO (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 1/2/22 y espera la resurrección.

“Gozarás de paz en el reino celestial, tu luz brillante iluminará nuestro camino, tu amor infinito vivirá en nuestros corazones”.

Al cumplirse 9 días de su partida a la casa del Señor, familiares y amigos invitan al responso que se realizará hoy a las 19.30 hs. en el Club Sportivo Mariano Moreno (Av. Moreno esq. Presb. Gorriti).

RECORDATORIO

RUBÉN REYES ANTONIO ARMUSH (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/2/18 y espera la resurrección.

“Querido Rubén, ya cuatro años de tu partida, tu ausencia nos dejó un vacío que hasta ahora es inexplicable. Como olvidarme de alguien que me dio todo su amor, una parte de mí ser se fue contigo, extraño verte, tocarte, extraño verte en nuestra casa. Siempre estarás en mi corazón. Te amo. Tu amada esposa María Inés y sus hijos Rubén, René, David y María Emilia y sus nietos elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO ALBERTO RUIZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/2/22 y espera la resurrección.

Su gran amigo de toda la vida Ingeniero Martín Eduardo Ferreyra. Recibo con profundo pesar su fallecimiento. Elevo una oración en su nombre y resignación a su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VIRGINIA MARTA BREVETTA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/2/22 y espera la resurrección.

Miembros y familias del Club Hípico Santiago del Estero, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su hijo Prof. Mario Pereyra y a su nieta Camila en tan triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, HEBER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. Su madre Eda, sus hermanos Daniel, Diego, Monica, su sobrina Yanina y sus hijos Florencia, Angelica, Cristina, Nazarena, Valentina, Heber, Rosario, Elias y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento" .Sus restos fueron cremados (Capital - Santiago del Estero).Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

ALZOGARAY, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/22|. Sus hijos Gaby, Luis, Vero y Rodrigo, H. pol., Enrique y Rody, nietos Rocío, Mily, Maxi, Milena, Caro y Santiago, su bisnieta Ada y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio Del Pinar. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ALZOGARAY, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/22|. Su sobrina Dra. Ana Alzogaray, su esposo Chicho Santillan, sus hijos Javier, Cecilia y Alicia participan de su fallecimiento. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

BIONDI, EDUARDO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. su esposa: Lidia Violeta, hijos: Ezequiel, Gustavo, Diego, Claudio, Fabián. Nietos: Alan, Giuliana, Valentina, Romina , participan en su fallecimiento. Sus retos serán inhumados mañana 10/02 a las 10:00. en cementerio Parque de la Paz Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BIONDI, EDUARDO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. Norma Ávila, Miguel Ángel Carpio, sus hijos Miguel Ángel y Mónica Patricia con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su prima Nenucha y sus hijos en este momento de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

BREVETTA, VIRGINIA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/22|. Germán Nasif Saber y Viviana Abraham y sus hijas Milagros Nasif Saber y Felicitas Nasif Saber, participan con dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Mario Pereyra. Elevan oraciones en su memoria.

BREVETTA, VIRGINIA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/22|. Miguel Formini y familia, participan el fallecimiento de su prima política y acompaña a toda la familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BREVETTA, VIRGINIA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/22|. Josefina Macedo Ruiz y Antonio Sereno, lamentan el fallecimiento de su apreciada vecina, y acompañan a su familia en este triste momento por tan irreparable pérdida. "Que el Señor la reciba en su nuevo hogar y brille para ella la luz que no tiene fin".

BRIZUELA, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/22|. Su esposa Lucía Ledesma, sus hijos: María y Carlos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BUTILER, DOMINGO CIRILO (q.e.p.d.) 9/2/22|. Su esposa Reina Lucia Campos, sus hijos Hernán, Fabián, Alejandro Butiler , h. politicos Cecilia Chavez, Cristina Ibañez, Ivana Gutierrez y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio El Descanso COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CANLLO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/22|. Su sobrina Norma Salomón, sus sobrinos nietos Jorge, Sergio y Julieta, Mónica y Luis, Fernando y Marcela participan con mucho dolor la partida a la Casa del Padre de su tía Emilia y ruegan oraciones por su descanso en la paz del Señor.

CANLLO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/22|. Sus sobrinas Kuki y Gringa, sobrino pol. Claudio, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/22|. Su sobrina ahijada Liz Canllo y su sorbino pol. Ricardo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/22|. Juan Carlos Canllo y Teté participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan pronta resignación a sus familiares.

FIGUEROA, JUAN JOSÉ (Pepe) Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 29/1/22|. Alberto Tauil y familia, participan con dolor el fallecimiento de Pepe. Enviamos todo nuestro cariño a su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

GONZALEZ PIRRO, JOHN BOY (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. "Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado... Su madre amada Myrian Pirro, participa con profundo dolor su fallecimiento.

GONZALEZ PIRRO, JOHN BOY (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. "Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos una vida con lo que damos". ¡¡Descansa en paz querido nuestro!!. Su hermana Mónica y su amado sobrino Jacobo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZALEZ PIRRO, JOHN BOY (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. "Aquellos que hemos amado y perdido ya no están donde estaban. Ahora están donde estamos nosotros". Sus hermanos Gustavo y Daniela, sus amados sobrinos Leandro y Emanuel participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZALEZ PIRRO, JOHN BOY (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. Peri, desde muy chico te tocó ser fuerte y superaste tantas cosas, como sabiendo que nuestros padres te iban a necesitar y ahí estuviste para ellos, decidiste irte con nuestro padre porque seguro no veías una vida sin él, ahora están juntos de nuevo para no separarse nunca. Te amo hermano!!. Sus hermanos Juan Manuel y Alejandra, sus amados sobrinos Agustina y Gonzalo, y tu ahijado Tadeo, participan con inmenso dolor su fallecimiento.

GONZALEZ PIRRO, JOHN BOY (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. Hermano, compañero, amigo, tan niño, tan hombre. Agradezco a Dios por estos cuarenta años junto a vos, y sonrío al cielo por saber que, ya descansas en paz. Te abrazo y guardo en mi corazón por todo el amor que nos brindaste, especialmente a mi hijo Patricio quien te amó con toda su alma. Sus hermanos Patricia y Mario y su amado Patricio participan con dolor y agradecimiento su partida. Descansa en paz.

GONZALEZ PIRRO, JOHN BOY (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. Sus tíos Kike, Nora, Russi, Chiqui, Nono, Ketty, Silvia Pirro y sus respectivas familias participan su fallecimiento. John descansa en paz.

GONZALEZ PIRRO, JOHN BOY (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. Su tía Silvia Pirro, sus primos Jorge y Cecilia Gorrini, Delfina Navarrete Gorrini participan su fallecimiento. Dios ya te recibió, descansa en paz.

GONZALEZ PIRRO, JOHN BOY (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. Sus tíos Chiqui y Ramón, sus primos Jacobo, Germán, Julián Mattar y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan una oración por su alma.

GONZALEZ PIRRO, JOHN BOY (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. Sus primos Nene, Guillermo, Tito, Toto, Martín, Daniela López y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZALEZ PIRRO, JOHN BOY (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. Su mamá Myrian Pirro, sus hnos. Patricia, Monica, Gustavo, Juan Manuel, hnos. políticos Mario, Daniela, Alejandro, sus sobrinos Leandro, Patricia, Agustuna, Emanuel, Tadeo, Facundo y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio Parque De La Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GONZALEZ PIRRO, JOHN BOY (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. "Estas junto a Tu Padre, en la casa del Padre Celestial". Personal del CEI N 50 para personas con Discapacidad Visual, participan con profundo dolor del fallecimiento de John Boy, hermano de nuestra querida compañera Patricia y acompaña a todos los familiares en este dificil momento. Ruega una oracion en su memoria.

GONZALEZ PIRRO, JOHN BOY (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. El padre quiso volver a estar con su hijo, o el hijo quiso ir con su padre. Johnny tu muerte nos duele inmensamente, pero te pienso junto a Don Manuel escuchando tango o zambas eternamente. Yoyi, Irma, Marcela y Tobias. Participan con profunda tristeza de tu fallecimiento. Abrazamos a toda tu familia deseando fortaleza, consuelo en estos momentos que estan viviendo. Descansa en Paz Querido Johnny.

GONZALEZ PIRRO, JOHN BOY (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. Hugo Orlando Anna, su esposa Lía, y sus hijos Piti, Lía y Cucu, despiden al querido Jhony. Eras tan unido con tu viejo que Dios no quiso que estén separados más que una semana, y ya estás de nuevo con él. Abrazo enorme con el cariño de siempre a Miri, Patri, Piki, Ñola y Neni.

MATEOLI, VÍCTOR EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. Su papá Alonso Mateoli, su mamá Susana Rios, sus hnos, Maricel, Fabiana, Leonardo, sus hijos Matias, Maximiliano, Lautaro, Brisa y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey- Loreto. COBERTURA CARUSO CIA. ARG. S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Juan Jose Alegre, Paula Jozami y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento, acompañan a su esposa e hijos en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA DR (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Betty Mayuli y sus hijos Patricia y Manuel, Ariel y Verónica. Participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/22|. Sus hijos Antonio, Roberto, Susana, Fernando y Elías, nietos Rodri, Diego, Facu, Milagros Angeles y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio El Descanso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

OLIVERA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/22|. Ing. José Félix Alfano, participa el fallecimiento de la madre de su compañero de trabajo Elías Alfredo Pellene y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

PONCE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/22|. Su madre: Beba Veliz, sus hijos: Karim y Tania, sus hermanos: José, Marta y Yési, su nieto: Dylan, participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo: Magallanes y Canal San Martín. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SOSA, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Daniel Alejandro Sosa, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

SOSA, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. Julio Yáñez y Carlos Sánchez, despiden al amigo de la infancia, de la juventud, de la adultez con mucho cariño. Ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, MARÍA JOSÉ (Majo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/02/21|. Tu partida nos partió en dos el alma y el corazón pero sabemos que tu amor nos abraza siempre. Te amaremos eternamente. Sus padres Miguel y Karina, sus hermanos y abuelos: Juanita y Corucho invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San Juan Diego, Bº Saint Germain, con motivo de cumplirse un año de su partida a la casa del padre.

IBÁÑEZ, NANCY NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Siempre te vamos a recordar Tía Pocha. Su sobrina Silvia, sus hijos Alvaro, Ramiro, Constanza y respectivas familias invitan a la misa de las nueve noches de su fallecimiento que se realizara mañana jueves a las 20 hs en la iglesia San Jose de Belgrano.

MELIÁN SAYAGO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Hijo mío, que triste y doloroso es recordar que no estás en este mundo... Sin embargo al saber que estás con Dios en el cielo, cantando y gozando, encuentro alivio a mi tristeza. Fuiste y serás mi mayor tesoro, descansa en paz hijo. Su madre Ana María, sus hermanos Gabriel y Sofía, sus tíos y su primo Mateo, invitan a la misa en la capillla de las Hnas. Franciscanas (Belgrano y Saenz Peña) a las 20 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. "Así como en vida me cuidaste y protegiste, se que ahora desde donde estas lo sigues haciendo. Contigo conocí el amor de un abuelo, único y diferente a cualquier otro. Ese amor, que te llena de calor el corazón. Me haces falta por siempre. Te amo abuelo. Te extraño mucho y nos haces tanta falta". Sus nietos Faryd y Anissa lo recuerda al cumplirse cuatro años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. "Aunque mi papito hoy no está, vive por siempre en mis memorias y habita en mis recuerdos. Sus enseñanzas me ayudan a enfrentar la vida y su ejemplo me estimula a dar lo mejor que hay en mí, cada día de mi existencia. Gracias Papito por haber existido, por sentirte aquí y por ser hoy y siempre la luz de mi vida". Tu hija María Emilia Antonio Armush lo recuerda con mucho amor y cariño al cumplirse cuatro años de su partida. Ruega oraciones en su memoria.

BARRAZA, PEDRO SANTIAGO (q.e.p.d.) 9/2/22|. Su esposa Norma Graciela Rojas, sus hijos Pablo y Matias Barraza, sus hijas politicas Yesica Diaz y Natali Avila, sus nietos Ismael, Bianca, Nahuel, Ana Barraza y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BARRAZA, PEDRO SANTIAGO (q.e.p.d.) 9/2/22|. Su amigo Mario Viotti, su esposa Nancy, sus hijos Matias, Nony, Martin y sus respetivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria, sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Misericordia

LEDESMA, DURVAL TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/22 en C.A.B.A.|. Su sobrino ahijado Ramiro Suárez y familia Yang Liu, Lourdes y Pilar Suárez Liu, participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos. Rogando oraciones en su querida memoria y por el descanso eterno de su alma.

LEDESMA, DURVAL TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/22 en C.A.B.A.|. "Señor ya está ante tí, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus sobrinos: Alicia, Valeria, Ramiro y Mariana Suarez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán trasladados a la Ciudad de Pto. Madryn.

LEDESMA, DURVAL TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/22 en C.A.B.A.|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrina Alicia Suárez y familia Marcelo Castillo Luna, sobrinos nietos: Facundo Suárez y Alvaro Castillo Suárez, participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, DURVAL TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/22 en C.A.B.A.|. "En la vida y en muerte...En tiempo y en eternidad...Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío". Su sobrina Valeria Suárez y Leonardo Argañaraz, sobrinos nietos Constanza y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, DULCIDIO NERI (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/22|. Sus hijos Kuka y Beto, su sobrina Lorena Paz nietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Esperanza casa de duelo avda A.Herrera Mailin s.vel. Clodomira EMPRESA SANTIAGO.

TOLOZA, REINA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. Su hija Liliana, sus nietos Gabriela, Vanina, Gladis, David y Andrea, sus sobrinos, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio La Misericordia. Cobertura Unión Ferroviaria, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

CORONEL, DOMINGA GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/22|. Su hna. Paola, su sobrino primos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Sumamao Dto. Silípica COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

HERRERA, JOSÉ BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. Tu partida fue tan rápida pero tu amor queda entre nosotros. Te amamos eternamente. Su esposa Nely, sus hijos Fabián, Zulma y sus nietos Damián, Fabiana y Gustavo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

HERRERA, JOSÉ BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. Sus sobrinos del corazón: Julio, Isha y Marita participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a la tía Nelly y a sus hijos Zulma y Fabian. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, SILVIA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/22|. Sus hijos Javier, Maximiliano y Silvio, sus padres Lilia Romano y Segundo Paz, hijos polit. Yesica Salas y Andrea Corbalán, nietos Jana y Lautaro,hnos Gustavo, Naty, Vanesa,Griset y Cristian hnos polit. Gustavo, Ever y María, sobrinos, primos y demás familiares participan su fall sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Los Núñez EMPRESA SANTIAGO.

SORIA, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/22|. Dale el descanso eterno. José, Héctor, Isabel, María, Claudia, Rito y Lucia Tofanelli junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.