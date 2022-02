FÚNEBRES | 13 de febrero del 2022

13/02/2022 - 05:41 Funebres

María Mafalda Barrionuevo de Abutti

Alfredo Ernesto Caldera

Edgar Héctor Bejarano

Segundo José Mussi (La Banda)

INVITACION A MISA

ADA CORONEL VDA. DE GÓMEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/2/22 y espera la resurrección.

"Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijas Mirta y Josefina, hijos políticos Oscar y Carlos, nietos Alfredo y Lorena; Viviana, Miryam, Ivana y Juan Cruz, Matías, Andrea y Milton, bisnietos y tataranietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

EVA LUZ ACOSTA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/2/20 y espera la resurrección.

Amada hermana, hoy más que nunca recuerdo los hermosos momentos que pasamos juntas y también los otros. Gracias por permitir compartirlos. Gracias por haber existido, Siempre estás en mi corazón. Descansa en paz. Su hermana Teresa y sobrino Fernando y flia., invitan a familiares y amigos a la misa hoy a las 20 hs. en Pquia. San José del Bº Belgrano.

RECORDATORIO

LUIS RAÚL SERRANO (q.e.p.d.) Se durmió el 13/1/22

A un mes de tu inesperada partida sigue la tristeza intacta en nuestros corazones, pero tenemos la certeza que vivirás en cada uno de los que te amamos, tu madre María, tu hermana Pichy, tu cuñado Kike, tus sobrinos Javier y Maru, Julieta y Lucas, tus sobrinos nietos.

BARRIONUEVO DE ABUTTI, MARÍA MAFALDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Su hermana: Marta Barrionuevo, sus nietos: Augusto y Virginia, Benjamin y Paula, y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARRIONUEVO DE ABUTTI, MARÍA MAFALDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Gustavo Espeche y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO DE ABUTTI, MARÍA MAFALDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Rosa Lidia Biolatto, participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO DE ABUTTI, MARÍA MAFALDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Señor, toma toda mi vida y llénala de eterna paz. Sus amigos: Graciela Bravo, Rubén Almada, sus hijos María de los Ángeles, Cristian y Martin despiden con mucho cariño a su amiga Mafi y acompañan a Marta y sus nietos en este momento de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO DE ABUTTI, MARÍA MAFALDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. "Señor, si yo me olvido de ti, no te olvides de mi". Sus amigas: Bimbi Marquez , Pili Jimenez Soria, Liliana Moya, Anita Corbalan, Chini Fernandez, Belen Cisneros, Liliana Balmaceda y Gabriela Bravo despiden con tristeza a la querida compañera y amiga y acompañan en este momento de hondo pesar a Martita y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

BEJARANO, EDGAR HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/22|. Sus hijos Hector, Celina, Daniela. h. pol. Noelia, nietos Juliana, Damaris, Airton, Pia y demás fam iliares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cem. Parque de la Paz. Servicio ORG . ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CALDERA, ALFREDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Sus hijos Sebastián Caldera, Matías Caldera, su ahijada Agustina Ortíz Caldera, sus hermanas Carolina Caldera y Edith Caldera, sus sobrinas Noelia Caldera, Narela Olivera y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento" .Sus restos serán inhumados en el cementerio el Descanso.(Capital - Santiago del Estero).Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.Cel:385-5357628.

CALDERA, ALFREDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Su tía Elena y tío José, sus primos Gabriela Nieva y Lorena Nieva, sus sobrinos Ariel Anna, Melina y Nayla Chejolán. Que Dios te de el eterno descanso. Siempre te recordaremos.

CALDERA, ALFREDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Dale Señor el descanso eterno. Su prima, Graciela Sansierra y familia participan con profundo pesar y acompañan a sus hijos y hermanos en este momento de dolor.

CORONEL, FRANCISCO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/22|. Su hermano Carlos, su cuñada Mirna, sobrinos Lilia, Agustín, Bauti y Maite, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su querida memoria.,

FERNÁNDEZ, AÍDA JOSEFINA DEL VALLE (LULI ) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/22|.

Susana Josefina Castillo Solá participa con pesar su fallecimiento y ruega una oracionen su memoria.

OLIVERA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/22|. Luis Alberto Guantay, Nelly Guantay de Pellene, Emilio Pellene, María Cecilia Pellene, María Soledad Pellene de Rapetti, Nazareno Rapetti, Beatriz Guantay, María Gracia Barrionuevo Guantay, participan con profundo pesar el fallecimiento de la estimada señora Olga, una gran mujer de alta valía, y acompañan con afecto a sus hijos y nietos en esta triste circunstancia. Esperan para toda la familia el pronto consuelo de la fe.

OLIVERA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/22|. Agustín Vizgarra, Mariano Eugenio Cantos, Fernando Alustiza, Ricardo Jorge y Luis Alberto Guantay despiden con enorme afecto a la señora Olga, y acompañan en su dolor a sus hijos y nietos. Que el Señor de la Vida los cobije y les dé cristiana resignación. Fue una gran señora. Siempre será recordada.

SAAD, MARÍA ISABEL Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/22|. Lisardo Rodríguez, Chini y Nicolás Habra Fernández participan con profundo pesar la partida terrenal de la querida amiga. Acompañan a su familia en el dolor y ruegan por el eterno descanso de su alma.

SAAD, MARÍA ISABEL DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/22|. Sus compañeros: Ramón, Ana, Deysi, Nancy, Carmen, Josefa, Nidia y Graciela, despiden con dolor a la ex jefa del laboratorio central del hospital Regional. Descansa en paz y consuelo a sus hijas y familia.

ó el 4/2/22|. "Mami te extrañaré, quedaras en el recuerdo mio y de mi padre, nunca te olvidaremos". Su esposo Mario, su hija Daiana, invitan a la misa que se oficiará el lunes 14/2 a las 20 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MÓTTOLA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Hace dos meses de tu partida… Mi viejita linda como te extraño. Cada día que pasa tu ausencia hace eco en mi interior pero me alivia al pensar que descansas en paz y que eres feliz al lado de Dios. Tus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, familia y amigos, invitamos a la misa que se realizará en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús el dia 13/2/22 en el horario de las 20.30 hs. Rogando en su memoria el descanso eterno. Amén.

SEGURA, FELIPE NERIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. A un mes de tu partida la tristeza nos agobia, las lágrimas rebañan mas allá del alma y al recibirte los ángeles entonaron el aleluya y gloria por tu feliz entrada a la Casda del Señor donde hoy descansas. Rezamos con el dolor junto a tu madre y hermanos. Tu Tía Gladys, primos y primos políticos, invitan ala misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia La Inmaculada.

SEGURA, FELIPE NERIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Felices los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios. Fuistes un ser humano excepcional, un hijo cariñoso y muy humano, lloramos tu partida junto a los tuyos. Tu tía María Susana, Osvaldo y tu primos y primos politicos. invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en la parroquia La Inmaculada.

SEGURA NAZAR, FELIPE NERIO (DITO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Padre amado hoy nos dirijimos a ti con el corazón arrugado por aquel vací que aún sentimos dentro de nuestro ser, de haber vivido la partida de ese hijo tuyo, la preciada que hoy tienes junto a Ti, pero tambien queremos darte las gracias por todos los años que disfrutamos a su lado la que estuvo y estará en nuestro corazón hijo fuerte, luchador, valiente con esa fe que la caracterizaba, nunca dejó de mostrarnos fortaleza espiritual, e inevitable no llorar al recordarte, fuimos tan afortunados de tenerte en nuestras vidas, sentimos tanto orgullo por el gran hijo, padre, esposo y hermano que tuvimos. Tu madre, esposa, hijas, hermano, h. político, tío, tío, sobrino, invitan a la misa al cumplirse un mes de tu partida a la Casa del Señor junto a nuestro padre, Madre María hoy 20.30 hs. parroquia La Inmaculada.

MUSSI, SEGUNDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Su esposa Mafalda Carrizo, su hijo Hernán, sus nietos Carlota, Nacho y demás familiares part. su fallec. y sus restos seran inhum en el cementerio La Misericordia. ORG . ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. "No te fuiste del todo, te quedaste en nuestras comidas favoritas, en nuestros pasatiempos, porque mucho de lo que somos, lo descubrimos estando con vos. No te fuiste del todo, estas en cada una de nuestras lágrimas, también en nuestras risas. Somos quienes somos porque estuviste en nuestras vidas, y formaste gran parte de ella y esa huella no la borra ni siquiera el tiempo. No te fuiste del todo por que elegimos recordarte, por que fuiste, eres y serás sinónimo de alegría en nuestras vidas. Aquí estamos, aquí estás... no te fuiste del todo...". Al cumplirse 10 meses de su fallecimiento, su esposa Marisa, sus hijas Pame, Martu, Guada y juli ruegan oraciones en su memoria.

ANKUD, TERESA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/22|. El Señor está a tu lado, que nos dio la vida desde allí es la guía para continuar nuestro camino en la tierra. Gracias madre por todo lo bueno que nos dejaste. Su hija Daniela, hijos Mariano y Aldo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el 12/02/2022 en el cementerio local. Las Termas.

ANKUD, TERESA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/22|. Que el Señor te tenga en su reino y haga brillar para ella la luz que no tiene fin. Acompaña en el dolor a su hija Daniela, e hijos Mariano y Aldo, sus tíos Alberto Brandán y flia. Su cuñada Rossana Brandán y su esposo Eduardo Romero, ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.