FÚNEBRES | 1 de febrero del 2022

14/02/2022 - 03:29 Funebres

FALLECIMIENTOS

13/02/2022

Rada Estela Jerez (La Banda)

Dominga Margarita Mánquez (La Banda)

Juan Carlos Gómez (La Banda)

Sergio Gustavo Navarro

Daniel Oscar Yñigo (Forres)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

IDA LILA AUAD (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/2/22 en Termas de Río Hondo y espera la resurrección.

El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

INVITACION A MISA

MARÍA BELÉN PERALTA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/1/22 y espera la resurrección.

¡¡¡Nuestra dulce Lulita!!! Hoy hace un mes de tu partida el vacío que dejaste es tan grande que cada día que pasa duele más, extrañamos tus besos y abrazos que llenaban el alma, eras tan dulce hija, que eras nuestra razón de vivir, cómo seguir nuestro camino si fueron 32 años de puro amor, te amaremos siempre corazón. Su desconsolada mamá Ángela Muratore, sus hermanos Javier y Martín, su hna. política Mónica Salto, sus sobrinos Lautaro y Lisandro, invitan a la misa en su memoria hoy a las 20 hs. en Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse un mes de su partida.

RECORDATORIO

CAMILA AIXA PÁEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/2/21 y espera la resurrección.

Hija el recuerdo de tu sonrisa y todo lo bueno que nos dejaste, son la fuerza que nos das para seguir adelante. A un año de tu partida hacia tu paz, me hace pensar en todos los momentos que compartimos, en lo feliz que nos hacía tu presencia, agradezco a Dios por el regalo de ser tus padres y por el amor y cuidado que nos brindaste, porque eras la que siempre estabas atenta a tu familia. Sé que ahora sos un ser de luz en paz, mi ángel, que iluminas el Cielo con la melodía de tu sonrisa y con la alegrÍa de tu ser. No te has ido porque vives en nuestros corazones, sos eterna jamás nos dejaste. Descansa en paz, te enviamos bendiciones hija querida. Tus padres Viviana y Marcelo.





BARRIONUEVO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Posadas, Misiones el 10/2/22|. Su amigo Héctor Rizo Patrón, su mujer Nilda Bulacio, sus hijos: María José, Alejandro, Milagros y sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

BEJARANO, EDGAR HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/22|. Juan Manuel Suffloni y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CALDERA, ALFREDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Sus tíos Juan Caldera y Elsa Danela, sus primos Juan Pablo, Marcela, Álvaro, Francisco y sus respectivas familias, participan con gran pesar y acompañan a en este momento de tristeza a sus hijos Sebastián, Matías y a sus hermanos Edith, Julio y Carolina. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CALDERA, ALFREDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Sus tía Aída y sus hijas Graciela y Elina y sus respectivas familias, participan con gran pesar y acompañan a en este momento de tristeza a sus hijos Sebastián, Matías y a sus hermanos Edith, Julio y Carolina. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NAVARRO, SERGIO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/22|. Sus padres Alberto y Margarita, tu hijo Gael, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de San Marcos. Serv. Soc. Amparo S.R.L.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VALLEJO, MARÍA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Sus hijos René, Ángel Alberto, Adriana y Sandro, sus hermanos Elba, Isabel y Julia, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VALLEJO, MARÍA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Sus hermanas Elva, Ysabel y Julia Vallejo, sus sobrinas Yolanda Isabel Fernández, María del Carmen Santillán, Valeria, Carlos y Silvia Serrano participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ARGAÑARAZ, PAULA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/22|. "Mami te extrañaré, quedaras en el recuerdo mio y de mi padre, nunca te olvidaremos". Su esposo Mario, su hija Daiana, invitan a la misa que se oficiará el lunes 14/2 a las 20 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARGAÑARAZ, PAULA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/22|. Fuiste una gran mujer, un alma bella y luminosa. Duele, duele, ya no vernos reflejados en tu mirada dulce y compasiva. ¡Pero ahora vives en el cielo! Nos da tranquilidad creer que sos feliz en la majestuosa presencia de la Divinidad. Desde donde estás cuida de los tuyos. Tu recuerdo siempre vivirá en todas nosotras. Te amaremos siempre querida Paula. Tus ex colegas jubiladas de la Escuela Nº 281 "Henry Dunan" invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre.

GÓMEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/22|. Su esposa, Margarita Irene Orellana, su nieto, Carlos, hnas. Rosalía, y Segunda y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 Hs. en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

JEREZ, RADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Sus hijos Marianella, Graciela, Delia, Silvia, Roxana, José, Elena, Diego. hijos políticos, Carlos, Gustavo, Carlos, Claudia. nietos, bisnieto, hnos. y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

JEREZ, RADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Mami, concédenos el consuelo que necesitamos para seguir. Te recordaremos siempre. Sus hijos María Elena, Graciela, Silvia, Delia, Roxana, José, Elena y Diego Saad, hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

JEREZ, RADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Su hija María Elena Saad, hijo político Cacho Argañaraz, y sus nietos María Cecilia y Rodolfo Argañaraz participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

JEREZ, RADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Su hija Graciela Saad, sus nietos Ramiro Scrimini y Jorge Omar Giménez y bisnieto Axel Gimenez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

JEREZ, RADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Su hija Silvia Saad, su hijo político Gustavo Gómez y sus nietos Martín y Ana Belén Gomez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

JEREZ, RADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Su hija Delia Saad, su hijo político Carlos Farías y sus nietos Hugo, Carla y Mariana Farías y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

JEREZ, RADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Su hija Roxana Saad y sus nietos José Sisali y Francisco Cano, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

JEREZ, RADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Su hijo José Ricardo Saad, su hija política Claudia Butiler, sus nietas Carolina y Victoria Saad, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

JEREZ, RADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Su hija Elena Saad y sus nietos Andrés, Joaquín y Samuel, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

JEREZ, RADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Su hijo Diego Fernando Saad, hija política Florencia Ojeda y su nieta Nahim Saad, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

JEREZ, RADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Sus hermanos Elena, Elvecia y Jaime Gerez, sus sobrinos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

JEREZ. RADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Sara Liliana Zuain e hijos Jorge y Yamile Isac participan y acompañan con cariño a sus primos en tan doloroso momento.

JEREZ. RADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Luis Villamil Nazario su esposa Maria Amelia Zuain e Hijos Daniela y Gonzalo acompañan a la Familia Saad-Gerez en tan doloroso momento.

JEREZ. RADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/22|. Jorge Zuain y familia despide con cariño a tía Estela y acompaña a sus primos.

MÁNQUEZ, DOMINGA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/22|. Su esposo Chacho Leiva, sus hijos Martin, Antonio, Eduardo y Orlando Leiva, h pol, Patricia, María y Graciela, nietos, bisnietos y demás fliares, sus restos serán inhumados hoy 11:00 hs en cementerio La Misericordia, Cob. Norcen. SRL. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ADUR, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Querido hermano, ahora estás descansando junto a tus seres queridos, bastante has sufrido, mereces estar en la casa de Dios. Padre, algun dia volveremos a estar juntos. Tu hermana Mary Adur de Bravo, tus sobrinos y tus hijos invitan a la celebracion de la Palabra en la parroquia Sgo. Apostol hoy a las 20 hs al cumplir un (1) mes de tu fallecimiento.

LEDESMA, FLAVIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. Solo bastó un abrir y cerrar de ojos, y tú ya no estabas. Te salieron alas demasiado pronto, aún nos faltaba mucho por vivir. Te extrañamos. Sus padres Pili y Ramón, sus hermanos, sobrinos, tíos y primos, invitan al responso a realizarse hoy a las 20 en la parroquia Santiago Apóstol, La Banda, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

AUAD, IDA LILA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/22|. Con gran dolor despedimos a nuestra querida prima hermana Chiquilina,con quien compartimos tantos momentos familiares.Gran mujer solidaria, hospitalaria y de gran corazón. Sus primas Margarita Hatun, Doris Hatun, Teresita Hatun y Gladys de Hatun y sus respectivas familias, lamentan profundamente su pérdida y oran por su eterno descanso.

YÑIGO, DANIEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/22|. Su madre Belén Yñigo, hnos. Ayelén, Sole, Mariela, Macarena, su esposa Yohana More, hijos Elizabeth, Candela, Román, suegros Omar y Delia, cuñados, tíos y primos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Forres a las 9 hs. casa de duelo P.L. Gallo s/n Forres. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL