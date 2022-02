FÚNEBRES | 19 de febrero del 2022

19/02/2022 - 01:42 Funebres

FALLECIMIENTOS

19/2/22

José Eduardo Cano (La Aguada)

Lorenzo Manuel Maldonado

Olga Mercedes Montes

Luis Abelino Iñiguez (Dpto. Banda)

Ramón del Valle Chazarreta

Ramona Orellana

Luis Gervacio Luna

Ayala, Justo

Nélida Ester Galván

Sepelios Participaciones

CHAZARRETA, RAMÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/22|. Su esposa Lilia, sus hijas Lilia, Cintia y Mariano, nietos Alai, Genaro y Bastian, h. pol. Andres y Pamela, hermanos, sobrinos, Erika Luanay Bauti, suegra, cuñados y demás familiares, acompañan su fallecimiento, sus restos serán sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Certeza. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ, JOSÉ ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/22|. Su amigo y excompañero de trabajo Carlos Alberto Castellano, acompñan con dolor a su familia. Ruega una oración en su memoria.

GALVÁN, NÉLIDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/22|. Su hermanos: Nora Galván, Oscar Galván y su padre: Victorino Galván y su hermano político Raúl Serrano participan en su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA SANTIAGO.

GIGENA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/22|. Ninfa de Marión, sus hijas Marta, Mirta, Graciela, Andrea y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIGENA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/22|. Andrea Filanzzoni, su hija Carla y Benjamín, participan el fallecimiento de su vecina y amiga (Nena). Desde aqui la recordaremos con cariño y acompañan a su hermana Elba en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

JUSTO, AYALA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/22|. Su esposa Susana Teresa Gallardo, su hija Alicia Ayala Gallardo, su nieto Elian Nahue Britez participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. Caruso Cia. de Seg. SA.

LEGUIZAMÓN DE BRAVO, MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/22|. Empresa Quimica Santiago y sus compañeros de trabajo: Adrian, Carlos, Martin, Ramon y Diego acompañan en el dolor a su hijo Hugo y demás familiares y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN DE BRAVO, MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/22|. Alejandra Catán, José Rubén Catán y Stella Fernández, acompañan a Hugo y demás familiares ante tan irreparable pérdida, que Dios Todopoderoso les de resignación y brille para ella la luz que no tiene fin.

LUNA, LUIS GERVACIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/22|. Su esposa Eva Robles, sus hijos Jorge , Fede ,Agustin , Alejandro, Sus nietos Javier, Ian, Zoe Participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MALDONADO, LORENZO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/22|. Sus padres Carla Maldonado, Franco Flores, sus abuelos Julio Montenegro, Rosa Maldonado, Sandra Esparza, sus padrinos Dario Amaya y Sole Sanchez, tios y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MONTES, OLGA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/02/22|. Sus hijos Javier, Mario y Soledad, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. (Capital-Santiago del Estero). Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros SA. SERVICIO REALIZADOPOR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel 4-296027/ Cel: 385-5357628.

MONTES, OLGA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/02/22|. Dra. Concepción Senes, Prof. Roberto Arévalo, Ing. Michel Saya Correa, su esposa Adriana Jugo y flia., vecinos de su hijo Dr. Mario Gonzale Montes e hija política Dra. Elina Koch, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MONTES, OLGA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/02/22|. Comisión Directiva y empleados administrativos del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre del Dr. Mario Gonzalez Montes, y suegra de la Dra. Elina Koch, socios de nuestra Institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

ORELLANA, RAMONA (q.e.p.d) Falleció el 18/2/22|. Viejita querida, ya descansas en brazos del señor sus hijos Monica, Lucia, Estefania, Ramon, Daniel, h. politicos y sus adorados nietos y bisnietos lloran tu partida sus restos seran inhumados en el cementerio Vuelta La Barranca. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VILLAGRA, ADOLFO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/22|. Nelly Goytia y Daniel Chazarreta despiden con dolor a Adolfo y hacen llegar sus condolencias a sus hermanos: Ruby, Silvia y Marta,a sus hijos y demás familiares por esta pérdida tan dolorosa.Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

INFANTE, EUDORO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/68|. Papá, cuando te fuiste me dejaste junto a mi madre y mis 4 hermanos. Hoy, al cumplirse 54 años de tu partida, estoy solo en esta vida terrenal y tu recuerdo sigue latente. Tu hijo Toto, nietos, nietos políticos y bisnietos, invitan a la misa el dia sábado 19 a las 20 hs. en Catedral Basílica.

PAGÉS, GUILLERMO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su esposa, sus hijos, sus hijos políticos y sus nietos invitan a la misa a familiares y amigos, hoy a las 20.30 hs. en la iglesia San Francisco al cumplirse siete meses de su fallecimiento.

PERALTA HERRERA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Su suegra Rosalía Toloza, su cuñada Valeria Toloza, sus sobrinos Máximo, Magaby y Jonás y su hija pol. Sofía Sayago Toloza invitan a la misa a realizarse en la Pquia. Sto. Cristo, hoy a las 20 hs. al cumplirse un año de su partida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RUIZ GIMÉNEZ, FIAMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Fiama bebé, querida hija hoy cumples un mes de tu partida a nuestro Señor. Puedes estar segura que te amo con todo mi ser, eres una preciosa joya que Dios me dio para protegerte y para enseñarte. Sole le pido a Dios que te cuide cono un ángel que sos. Te extrañamos. Tu papá Juan, tu mamá Ely, tu hno. Roberto, cuñada Naty y sobrinas Melanie, Alison. Vivirás en nuestros corazones para siempre, mi ángel Fiama. Se invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en Catedral Basílica.

RUIZ GIMÉNEZ, FIAMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Nunca podremos decir un adiós porque siempre iremos contigo, vayas donde vayas ahí estarás en el pensamiento, en una lágrima, en una sonrisa, en un recuerdo, nuestro ángel Fiama. A un mes de tu partida. Te recordamos hoy tu Abu Tota, tu madrina Susy, tíos, primos y sobrinos, rogamos oraciones a Fiama. Se invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica y el domingo 20 a las 9 hs. en la capilla Ntra. Sra. de Luján, Bº Rivadavia.

SAAD, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/22|. Al cumplirse los 9 días de su fallecimiento sus familiares invitan a la misa que se oficiará el día domingo 20 a las 20 hs. en Catedral Basílica.

SALTO, MARIO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Papi: se que estás ahi en alguna parte y me gustaria que supieras que me entristece no haber podido decirte el ultimo te quiero o haberte dado el ultimo abrazo, agarrandote con todas mis fuerzas para evitar que te marcharas. Se feliz entre los ángeles y estrellas mirandonos con amor desde el Cielo, mientras nosotros te recordaremos como el gran padre que fuiste. Descansa en paz. Tus hijos Magdy, DAvid, Lorena, hijo politico Alberto, nieta Rocio, sobrinos Fernando, su amiga Chochi, Agradecemos a todos los que nos acompañaron y en especial a la Dra. Graciela Alberto y su esposo Dr. Maldonado, por todas las atenciones recibidas. Elevaremos nuestras oraciones por su eterno descanso en la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

AZNAR, GABRIELA MARIANA (q.e.p.d) Falleció el 19/2/21|. Mariana: hija querida, ángel hermoso estás junto al Creador, pasaste por este mundo haciendo el bien. Aunque pasen los días, meses y años nunca te olvidaré, jamás hubiera imaginado que tu ausencia ocupará tanto espacio, más que cualquier presencia. Te queremos, te extrañamos pero sabemos que donde estás en el paraíso celestial, estás gozando de la presencia de Dios. Tus papás: Ricardo y Graciela, hermanos: Patricia, Ricardo, María Belén, tu esposo Diego, tu amado hijo Máximo Gabriel, sobrinos: Juan MartÍn, Pilar, Félix. Invitan a la misa a realizarse hoy en la Iglesia La Sallete a las 20.30 hs al cumplirse su primer aniversario. Elevamos oraciones en su memoria.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CANO, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/02/22|. Su esposa América Argentina Paz, sus hijos Walter, Fernando, José Manuel, hijas políticas, nietos Julián, Valentina, sus hnos. Antonio y Nora Cano, sus hnas. Políticas, amigos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Aguada- Dpto. Rio Hondo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

IÑÍGUEZ, LUIS ABELINO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/22|. Sus hijos Eberardo, Fabian, Amilkar, sus nietos y bisnietos y demas fliares., participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de La Aurora. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ORONÁ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/22|. "Viviras en el recuerdo de tu ex-compañero de trabajo Hugo Gomez, su esposa Blanca, sus hijos Huguito, Caro, Silvana, Maria, acompaña a su flia., en este dificil momento.