FÚNEBRES | 27 de febrero del 2022

27/02/2022 - 04:32 Funebres

FALLECIMIENTOS

26/02/2022

- Juan Carlos Torrez (La Banda)

- Luis Alberto Fernández (La Banda)

- Mario Adrián Maldonado

- Juan Ramón López (Robles)

Sepelios Participaciones

CARRILLO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/22|. Polo Mackeprang y flia., participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su flia., en estos tristes momentos.

DUARTE, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/22|. Sus sobrinos María Inés, Susana, Pablo, sobrinos nietos Gustavo, Santiago, Silvia, Esteban y Nicolás participan su fallecimiento. Sus restos fueron en el cemet. Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL,

GADÁN, NELI ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juarez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la madre del Dr.Osvaldo Peretti, docente de la Escuela para la Innovación Educativa y de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

GADÁN, NELI ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/22|. El director de la Escuela para la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Lic. Francisco Muratore, junto al equipo que integra, participan del fallecimiento de la Sra. Neli Esther Gadan y acompañan en el dolor, a su hijo, Dr. Osvaldo Peiretti, docente de la mencionada Esuela, como así también a familiares y afectos.

GADÁN, NELI ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/22|. Mariangeles Karina e Yris Bettiana Rafael, y Gonzalo y Martin Ruiz Rafael participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria.

GADÁN, NELI ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/22|. La Carrera de Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Unse, participa con profunda tristeza su fallecimiento y acompaña a su hijo Dr. Osvaldo Peiretti, docente e investigador ante la irreparable pérdida.

GADÁN, NELI ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/22|. Ofelia Josefina Montenegro de Siquot, participa su fallecimiento, acompañando en estos difíciles momentos de dolor a su hijo Dr. Osvaldo Peiretti y flia,. Que Dios conceda consuelo y fortaleza ante la irreparable pérdida.

GARCÍA ESPECHE, DAVID RUFINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/22|. Su esposa Karina, sus hijos Micaela, Carla y Manuel y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUERRIERO, VÍCTOR MANUEL (MINGOLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/22|. Ilda Juárez de Paz y flia acompaña con oraciones la partida de su primo y abraza a su sobrina Sandrita y flia.

HERLÁN, DANIEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/22|. Su esposa Cristina Santillán, sus hijos Luciana, Ximena, Marcela, Bruno, Ignacio, sus hermanos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

HERLÁN, DANIEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/22|. Martin Sgoifo su Sra Marcela Montenegro sus hijos Santiago y Tissiana acompañan con profundo pesar a Marta, Daniela, Luciana y Ximena en este doloroso momento.

HERLÁN, DANIEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/22|. José Gómez y su flia., participan su fallecimiento, acompañan con gran dolor a sus hijos y demàs familia en este triste momento. Rogando a Dios nuestro Señor, la reciba en sus brazos y descanse en su paz. Elevamos oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MIGUEL GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Isabel Alomo e hijos Lorena, Diego, Lucas, Luciana, nietos, h/pol y su compañera Ana Lía y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MALDONADO, MARIO ADRIÁN (q.e.p.d) Falleció el 25/2/22|. Sus hermanos Pablo, Victor, sus hermanas políticas Lidia y Sandra, sus sobrinos Ale, Fabricio, Daiana, Guadalupe, Brenda, Lourdes, Nicole, Mia, Tiziano, Sabrina y demás fliares y compañeros de Colegio, participan de su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

MALDONADO, MARIO ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. El departamento de Ciencias Sociales y Humanidades del colegio Absalón Rojas participan con profundo dolor el fallecimiento del colega Mario y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

MALDONADO, MARIO ADRIÁN (q.e.p.d) Falleció el 25/2/22|. "Una bellísima morada te espera, más allá del sol, donde reina la paz y el amor, recorreras las luminosas praderas del Cielo, siempre llevaré conmigo hermosos momentos vividos". Su amiga y colega del "Colegio Absalón Rojas" Prof. Liliana Domínguez y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, MARIO ADRIÁN (q.e.p.d) Falleció el 25/2/22|. "Ya está ante tí Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin". Familia Papastamati Miraglio, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MALDONADO, MARIO ADRIÁN (q.e.p.d) Falleció el 25/2/22|. "Bendice a Dios, Alma Mía, porque ya estoy con El". Compañeros del Dpto. de Ciencias Naturales del Colegio Absalón Rojas, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial y ruega a Dios, por su eterno descanso y que brille para El la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones y mucha fortaleza a sus familiares y amigos.

MOISÉS, JORGE RICARDO (Pinchula) (q.e.p.d) Falleció el 25/2/22|. Eras mi sobrino, pero, nos criamos como hermanos, teniamos la misma edad, andabamos por todos lados juntos, nos dejó "Pinchula", con enorme dolor participamos tu partida a la Casa del Padre Celestial. Julio Sosa y su esposa Ana N. Moyano. Descansa en paz hermano.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Con inmensa tristeza te despedimos amiga de toda la vida: Silvia Ibáñez Tauil, sus hijos Roberto García Méndez y María Nazario, Maia García Méndez, Luis Almaraz y sus respectivas familias, acompañamos a su amada familia en estos momentos de dolor.

SÁNDEZ, PEDRO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. "Viviras eternamente en nuestro recuerdo". Su prima Tulia Sández, amigo y vecino Chinino Diaz; sus hijos Walter, Daniel Raúl y Muñeca Diaz junto a sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

SÁNDEZ, PEDRO MARIO Crio. Insp. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Sus compadres Juan Delicio Camuz, su esposa Leticia Ovejero de Camuz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SÁNDEZ, PEDRO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. El Señor te reciba en tu Morada donde brilla la luz que no tiene fin". Eduardo Herrera y familia "Polaco" participan con profundo dolor su fallecimiento.

SÁNDEZ, PEDRO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Mario Fragola, su esposa Perla Fernández participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Mario. Acompañan a su esposa e hijos en tan difícil momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SÁNDEZ, PEDRO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Los amigos del antiguo y recordado club "Piquito" participan con dolor el fallecimiento del querido Mario. Te extrañaremos y recordaremos en la próxima juntada. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SÁNDEZ, PEDRO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Polo Mackeprang, participa con pena su fallecimiento y acompaña a su flia., en estos momentos de profundo dolor.

UÑATES, ANA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 26/2/22|. Su esposo Hugo Navarrete, sus hijos, Tamara, Giuliano, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán sepultados en Bs.as.

UÑATES, ANA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 26/2/22|. Sus hermanos Rubén, Jorge, Sasha y sus respectivas familias. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.









VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Su hijo Juan Carlos, su esposa Cecilia Campanini Mladjan, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Descansa en paz amigo querido, ya estás junto al Señor sin dolor, ni sufrimiento. Fuiste un ejemplo de lucha y fortaleza, nos dejas un vacío inmenso y tu amor infinito que perdurará por siempre en nuestros corazones. Tu amiga del alma Inés Valdez, sus hijos Paola y Luciano Gangitano y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos en estos tristes momento a toda su familia.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Hugo Torres y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Adrián Giribaldi y familia; Fernando Giribaldi y familia participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Sus compañeros de trabajo del dirección general de Presupuesto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en difícil momento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Juan Carlos que tu vuelo sea tan alto para que puedas gozar del Reino de Dios. Descansa en paz. Tu vecina y amiga Marta Graciela Alfano.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. El Consorcio MTA 5 Bº Belgrano, lamenta profundamente la partida de su vecino y acompaña a su esposa e hijos en este difícil momento.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Dios de Misericordia ponemos en tus manos amorosas a nuestro hermano Juan Carlos, recíbelo ahora en el paraíso y concédele el descanso eterno de su alma. Oscar y Patricia Abalos y flia.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Alberto E. Paz, su esposa Marta A. Demasi, sus hijos Alfonso E., Lorena M., y Leandro E. y sus respectivas familias, participan con profunda tristeza el fallecimiento del amigo Juanki y rogando a Dios por su eterno descanso y resignación para toda su familia.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Los amigos de su hijo Juanqui te despiden: Chino, Coco, Fernando, José, Mauro, Pablo, Seba, Tori, Juanjo, Kike, Mario y Luli participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. "Ya está ante Tí Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Ramón Díaz, su esposa Chichí Moyano y sus hijos Alejandro y flia, Daniel y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Hoy despedimos con inmensa tristeza la partida de nuestro amigo JUAN CARLOS. Nos queda solamente los recuerdos de las alegrías vividas con su apreciable compañía. Rogamos al Altísimo que tenga su familia una cristiana resignación y para nosotros el recuerdo de un amigo de verdad. Descansa en paz. Tus amigos del café del Jockey Club.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Su hermana Peggy Villalba de Azaf, hijos Carlos, María Mercedes, Analia, Natividad, Mariano y nietos, participan su fallecimiento con profundo dolor, elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Su bisnieta Emma, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria. Besos al Cielo.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Lalo Campanini, su esposa Elena, su hijo Eduardo, Shirli, María José y Dussan, acompañamos a su hijo Juanqui en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Las Autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia: Dr. Martín Díaz Achával, CPN Alfredo Osvaldo Juri, Dra. Marcela Garnica y C.P.N. Ricardo Lino Rubio, participan el fallecimiento del padre del compañero Juan Carlos. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Descansa en paz. Marcelo Leguizamón y Esther Coria, participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAPATA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/2/22|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Marcelo en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ZAPATA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/2/22|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento, acompañan a Marcelo en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

ZAPATA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/2/22|. Directivos y personal de Ingenio y Comunicación S.A. , participan su fallecimiento , acompañan a Marcelo en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

ZAPATA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 25/2/22|. Conductores, Producción, Camarógrafos , Sonidistas y Director de Opinión Deportiva, participan su fallecimiento, acompañan a Marcelo en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, SAÚL DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/22|. Su esposa Miriam Tévez, sus hijos Gustavo y Gastón Paz, sus hijas politicas, nietas More, Eva y Bianca, invitan a la misa que se oficiará hoy 19.30 hs. en la Igleisa Evangelica de la Darsena, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/09|. A 13 años de tu partida, estás siempre presente ennuestras vidas. Te amamos. Su esposa Alva Montenegro, sus hijos Juan, Mary, Daniel, Edgard y Gustavo Salomón y sus respectivas flias. Te recordaremos hoy en la misa a las 20.30 hs. en la Iglesia San Francisco.

DOMÍGUEZ, LEOPOLDO (Gallego) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/22|. "El Señor es mi pastor en verdes prados me hace descansar. Su esposa Graciela y su hijo Martín participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15.30 hs en el cemet. Parque de La Paz.

DOMÍGUEZ, LEOPOLDO (Gallego) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/22|. Viejito querido ya descansas en los brazos de Jesús misericordioso. Sus hijos Federico, Lucas, Guillermo, su nieta María Pía y su hija política Patricia Capardi despedimos desconsolados la partida de nuestro padre.

DOMÍGUEZ, LEOPOLDO (Gallego) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". Su compañero y amigo Christian Mendoza, su esposa Mariana Parreño y su hijo Nicolás Mendoza participan con dolor su fallecimiento.

DOMÍGUEZ, LEOPOLDO (Gallego) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/22|. La secretaria de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo. Acompañamos a su familia en este difícil momento.

FERNÁNDEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/22|. Su mamá Eva, sus hermanos José María, Eva Edith, Pedro, José Guillermo, sus hijos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

TORREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Su hija Fiama Marilyn Torres y demás familiares, part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. de Los Quiroga. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

CORONEL, PABLO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. "Aunque ya no te vean mis ojos aunque ya no escuche tu voz, tu recuerdo vive en mi corazón. Aunque quisiera emprender contigo el vuelo y juntos poder estar, sé que estás aquí... y ya no tengo temor a la muerte, porque sé que esperándome estarás cuando al final de mis días un abrazo de nuevo te podré dar". Su esposa Isabel, sus hijas Rita y Andrea y su yerno Diego lo recuerdan con amor e invitan a la misa a realizarse en al Pquia. Santiago Apóstol, hoy a las 11.00 hs. al cumplirse 3 años de su dolorosa partida.

ABDALA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/22|. La comunidad educativa del colegio secundario La Invernada Norte, sede del agrupamiento 86110/119 participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Prof. José María Abdala y de la Prof. Claudia Abdala. Elevan una oración en su memoria

ACOSTA, NORMA NOEMÍ (q.e.p.d) Falleció el 26/2/22|. Sus hijas: María Eugenia, Ximena. sus nietos: María Belén, Lourdes, Ian, Martina, Uriel. bisnietos: Moisés, Tadeo, Margarita. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Esperanza 17 hrs. Clodomira. Caruso Compañía de Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

ACOSTA, NORMA NOEMÍ (q.e.p.d) Falleció el 26/2/22|. Sus primos Abel Raúl; Ana Ovejero, Rafael y Julio (a) Pereyra con sus respectivas familias y Cuca Parrado lamentan profundamente su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ JUAN RAMÓN (q.e.p.d) Falleció el 26/2/22|. Su esposa Norma Susana Cortes, sus hijas, hermanos, sobrinos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio de Villa Robles. Casa de duelo Taco Pujio- Robles- EMPRESA SANTIAGO.

MACEDO, SEGUNDO NOLBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Hoy a un mes de su partida al Reino de los Cielos, lo recordamos con infinito amor y la esperanza de su descanso eterno. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y hermanos agradecen a familiares, amigos, vecinos e instituciones por el acompañamiento en los momentos de tanto dolor e invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en Parroquia Inmaculada Concepción de Frías.