FÚNEBRES | 2 DE MARZO DE 2022

01/03/2022

- Santiago Raúl Agüero (Loreto)

- Elida Guadalupe Guerrero de Salim (Frías)

- Alfredo Renato Sambataro (La Banda)

- María Cristina Miranda

- Melba Orfelia Rayano (La Banda)

Sepelios Participaciones

CORBALÁN, ARIEL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/22|. Los compañeros del turno mañana y tarde de Prensa, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su compañera Paula. Elevan una oración en su memoria.

DAPELO, ZUNILDA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Sus vecinos del MTA3 Acompañan a su esposo, hijos y nietos en tan dolorosa pérdida. Rogando oración en su memoria.

DAPELO, ZUNILDA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Sus vecinos de la Torre MTA3 acompañan en este duro momento a Don José Berra, Miryan, Pablo, nietos y bisnietos. Siempre la recordaremos con gran amor a "Zully". ¡ Que brille para la querida Zully la luz que no tiene fin! Ruegan oraciones en su memoria.

DAPELO, ZUNILDA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. "Descansa en paz a la diestra de Jesucristo Todopoderoso junto a tu Andreita , tus padres y hermanos. Tu bonhomía y solidaridad siempre fueron y serán un gran ejemplo a seguir. Te adoramos grandiosa Zully, amiga y vecina. ¡ Hasta el reencuentro!". Teresita Alfano de Trouvé, Mónica, Ana, Guillermo, Luján, Elena, nietos y bisnieto participan y acompañan en este difícil momento a su estimado esposo y vecino José Berra, Miryan, Pablo, Gustavo, Andrea, Marcela, Pablito y bisnietos, rogando consuelo y cristiana resignación a toda la Familia. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, MARIO ADRIÁN (q.e.p.d) Falleció el 25/2/22|. La comunidad educativa del Colegio "Absalón Rojas" despiden con gran dolor al querido Prof. Mario. Rogamos oraciones en su memoria.

MALDONADO, MARIO ADRIÁN (q.e.p.d) Falleció el 25/2/22|. Noemí y René Loto, despiden a su amigo Mario. Rogando al Altísimo que encuentre paz.

MIRANDA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 1/3/22|. Su hijo Javier, su hermana Clemira y Belén participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio de Zanjón. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

MIRANDA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/22|. Compañeros de la promoción 1975, 6to año "Construcción" de la Escuela Industrial, participan con dolor el fallecimiento de nuestra compañera y amiga, acompañan por la irreparable pérdida a su hijo Javier y demás familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

MUKDISE, ANTONIO DHAIBES (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Ricardo Seleban, Isabel Peregrín y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su querida memoria.

MUKDISE, ANTONIO DHAIBES (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Los amigos de su hijos Ricardo y María Inés, "La banda 21", participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MUKDISE, ANTONIO DHAIBES (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Tu cruel enfermedad no logró borrar tu sonrisa y tus ganas de vivir. Dejas en nuestros corazones el mejor recuerdo de un buen amigo. Gracias por ser parte de nuestras vidas. Tus amigos Oscar Banco, Noris Salomón, sus hijos Ana, Cecilia y Diego y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento.

MUKDISE, ANTONIO DHAIBES (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Mavel N. de Nader acompaña con oraciones a su ahijada Verónica, a su esposa Sihan y demás fliares en este momento de dolor.

MUKDISE, ANTONIO DHAIBES (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Pupé Gimenéz y Kitty G. de Kobylañski, con mucho afecto abrazan a Siam y flia. con el deseo que encuentren consuelo por la partida del apreciado Antonio. Q.E.P.D.

MUKDISE, ANTONIO DHAIBES (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Que brille para él la Luz infinita.

MUKDISE, ANTONIO DHAIBES (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. "Señor recibelo en tu Reino". Chini Habra Fernández y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia en el dolor.

MUKDISE, ANTONIO DHAIBES (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Silvia del C. Abalovich (a) sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a las queridas Shiam, Vero y demás familia. Elevamos oraciones en su memoria.

PALOMO, DIEGO ALBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Adriana, Susana y Hugo Francisco Herrera Cerro, sus respectivas familias, acompañan con profundo dolor a su madre Elena e hijos, piden oraciones.

PALOMO, DIEGO ALBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Martha S. Rodriguez de Yocca y sus hijos Livio y María Martha y flia, participan su fallecimiento y comparten el dolor de su partida con su querida madre, hermanos, hijos y demás familiares. Ruegan al Señor que lo reciba en su Reino y que descanse en paz junto a sus seres queridos especialmente su padre y hermanos.

PALOMO, DIEGO ALBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Rafael Antonio Canllo participa con profundo dolor su fallecimiento.

PALOMO, DIEGO ALBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Raúl Ángel Valladares, Alba Alicia Juárez, sus hijos Ramiro y Carolina, Pablo Gastón y Beatriz, Alicia Inés y José Luis, Marcia Laura y José Félix Alfano, acompañan con profundo dolor a su madre Elena y a sus hermanos Marcia y Daniel en este doloroso momento. Rogando al Altísimo por su eterno descanso.

PALOMO, DIEGO ALBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Martha Mansilla Gauna, participa con profundo dolor la inesperada partida de Diego. Ruega una oración en su memoria.

PALOMO, DIEGO ALBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Martha Barquín de Foix y sus hijas Alejandra, Agustina Foix, Constanza, Martín y familia, participan con profundo dolor la inesperada partida de Diego. Ruega una oración en su memoria.

PALOMO, DIEGO ALBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Carlos Barquín, Cecilia y sus hijos Gonzalo, Nicolás y Agustina Taham participan con profundo dolor la inesperada partida de Diego. Ruega una oración en su memoria.

PALOMO, DIEGO ALBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Héctor Chequer, María Cecilia Barquín, sus hijos Cecilia, Héctor y Constanza Mayuli participan con profundo dolor la inesperada partida de Diego. Ruega una oración en su memoria.

PALOMO, DIEGO ALBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Las amigas de su hermano Daniel: Cecilia Beltrame, Viviana Aguirre, Pimpi Corvalán y Marité Habra lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

.

PALOMO, DIEGO ALBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Norma Maza de Zaiek, participa su fallecimiento y acompaña con todo cariño a su mamá Elena y a toda su familia en este doloroso momento. Ora a Dios traiga consuelo y fortaleza a su corazón.

PALOMO, DIEGO ALBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Liliana Elkin de Galvez, sus hijos Rodrigo, María Lorena, Sebastián y María Soledad y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro muy querido Diego. Elevan oraciones en memoria.

PALOMO, DIEGO ALBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila, hijos y familia participan con profundo dolor su partida y acompañan a su familia en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DIEGO ALBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Elina y Raúl Topa acompañan en el dolor a mamá, hermanos y familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DIEGO ALBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Pedro Arcadio Díaz Esteve, su esposa Elda Victoria Yocca Vidal, sus hijos Pedro Livio, María Angelina, Jerónimo y Aníbal, participan con profundo dolor el fallecimiento de Diego y están seguros que ya se encuentra a la derecha de Dios Padre.

PALOMO, DIEGO ALBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Pedro Livio Díaz Yocca, su esposa María José Elías Arellano y sus hijos Juan Cruz y Santino, lloran desconsolados la partida de su primo hermano Diego y ruegan cristiana resignación a la tía Elena, y primos Marcia y Daniel.

PALOMO, DIEGO ALBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos, Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento.

SOSA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Las amigas de su cuñada Marica Jiménez. Negra Weyenbergh, Cristina Jiménez, Coqui Villanueva, Magucha Cerutti, Tere Rojas, Tere Cardozo, parficipan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan triste momento. Se ruega oraciones en su memoria.

SOSA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Alberto F.Paz, su esposa Marta A. Demasi junto a sus hijos Alfonso El., Lorena M., Leandro E. y sus respectivas flias, participan con inmenso pesar su fallecimiento y acompañamos con gran afecto en oracion . María Inés, Martín, nietos y demás familiares para que encuentren serenidad y resignación ante el dolor de su partida.

SOSA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Carlos Ernesto García, Gabriela Pacheco y sus hijos Emanuel y Macarena Vera, César, Patricia y Maximiliano Paz, y María Angel participan con dolor su fallecimiento.

SOSA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. María Magdalena Jiménez y su hija Eleonora Tasso Jiménez, participan con dolor su fallecimiento, ruegan a Dios resignación para toda su familia.

MORALES, ALICIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, al cumplirse 9 días de su partida al reino de los cielos, invitan a la misa a oficiarse en la Pquia. de Sumampa a las 20.30 hs. Rogamos una oración en su querida memoria.

ÁLVAREZ, DANTE ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/21|. Asi te recordamos por siempre. Tus hijos y hermanos de corazón. Iber, Lila, Mercedes, Mario, Arminda y familias.

RAYANO, MELBA ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/22|. Sus hijos, Carla, Eve, Belén, hijos Pol, Carlos, sus nietos, Xiomara, Josefina, Agostina, Lucio, Victoria, Elías, Benja, Sebastián, su bisnieto. Walter, y demás familiares. Servicio de cremación REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

SAMBATARO, ALFREDO RENATO (q.e.p.d) Falleció el 1/3/22|. Su madre Perla, sus hijos, Antonella, José, Eugenio, Enzo, Vittoria, sus nietos, sus hermanos, y de más familiares. Sus restos serán cremados hoy. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SAMBATARO, ALFREDO RENATO (q.e.p.d) Falleció el 1/3/22|. Elina y Raúl Topa e hija, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Susana y toda su familia en tan difícil momento. Elevan una oración en su memoria.

SAMBATARO, ALFREDO RENATO (q.e.p.d) Falleció el 1/3/22|..Compañeras de Promoción 82 Hermanas Franciscanas participan y acompañan a Susana por el fallecimiento de su hermano Renato. Elevan una oración en su memoria.

ESCOBAR DE ACOSTA, MARÍA ANGÉLICA (Piruca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/04|. Madre Piruca, querida, madre del corazón, gracias por todo el amor que me dió desde el primer momento que me acunó en su ser. Que Dios la ilumine siempre en su Reino de Paz, amor y continue siendo mi ángel protector. Su hija Lic. Lili Iturrez invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.00 hs. en la parroquia Santiago Apóstol.

GERES, ABELARDO. (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. "No pienses que me he ido. Si algún día visitas mi tumba no llores, solo imagina que estoy durmiendo. Te visitaré con el alba, te abrazaré con el viento, te besaré con la lluvia y cantaré para ti en silencio. Nunca pienses que me he ido, porque entonces... entonces, si habré muerto". Al cumplirse hoy un mes de su fallecimiento, se invita a familiares, amigos, vecinos, ex compañeros de trabajo, a la santa misa que se celebrará en su memoria. Hoy, a las 21, en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, en La Banda.

AGÜERO, SANTIAGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/22|. Su esposa Elsa María Kinyerski, sus hijos Raúl, Horacio, Gabriela, Agüero, sus hijos políticos Fátima, Ángela, Luis, sus nietos Fátima, Daira, Santiago, Kiara, Paulina y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey. Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

AGÜERO, SANTIAGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/22|. Directivos y Personal de Tele Imagen Codificada SA., participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra empleada y compañera, Gabriela Griselda Agüero. Ruegan una oración en su memoria.

AGÜERO, SANTIAGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/22|. "El señor te reciba en su morada donde brille la luz que no tiene fin". Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela N° 1.099 "Pedro León Gallo" de la ciudad de Loreto, acompaña en su dolor a la docente Angela Mastroiacovo por el fallecimiento de su suegro. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, GLADIS MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/22|. Su esposo Omar, sus hijos: Mariana, Milton, Franco, Matías, Maca y Marce, hermanos y demás familiares participan de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el de cementerioGuampacha). Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GALVÁN DE BIRCHNER, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/22|. Sus hijos Mario, Susana y Bettina, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE BIRCHNER, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/22|. Teresa Godoy y Marisa Godoy, participan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE BIRCHNER, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/22|. Miembros de la comisión directiva y cuerpo de delegados del Sindicato Telefónico de Sgo. del Estero, participa el fallecimiento de la madre del secretario de finanzas de la institución, Sr. Mario Birchner. Acompañan con dolor a toda la familia por esta irreparable pérdida, rogamos que descanse en paz. Que brille para ella la estrella que no tiene fin.

GUERRERO DE SALIM, ÉLIDA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/22|. Su nieta Anahí Passini Salim y Miguel Passini participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

GUERRERO DE SALIM, ÉLIDA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/22|. La familia de Raúl Córboda ("Cordobita") participan con dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Marcelo y Milo. Ruegan oraciones a su memoria. Frías.

GUERRERO DE SALIM, ÉLIDA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/22|. Raúl José Jalaf y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

GUERRERO DE SALIM, ÉLIDA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/22|. Maruca Isares participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega a Dios por el descanso eterno de su alma. Frías

SUELDO, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Su esposo: Bulacio Miguel, sus nietos Bulacia Agustina, Bulacio Hernán, su hija política: Olivera Rosa y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el Cementerio: San Pedro Guasayan . Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BRAVO CABRAL DE LEGUIZAMÓN, ADELIA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Aun nos cuesta aceptar tu partida, estamos inmersos en este dolor profundo que no cesa. Fuiste nuestro ejemplo de fortaleza y valentía. Estabas en cada detalle de nuestras vidas. Hoy no es lo mismo sin tu presencia se te extraña en cada rincon de la casa, en cada momento del dia, si parece que aún se escucha tu voz y tu risa. Mandanos fuerza para seguir, para recorrer este largo camino sin vos ¡duerme tranquila! Su esposo Emrique, sus hijos Luis, Maria y Gimena sus nietitos Osvaldo y Ambar, sus hnos Elva y Yuti, sus sobrinas Anto, Issa y Anna invitan a la santa misa, al cumplirse tres de su partida al reino celestial, hoy a las 20:30hs en nuestra parroquia Nstra. Señora de Loreto elevamos oraciones en su memoria.