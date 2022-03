FÚNEBRES | 5 de marzo del 2022

04/03/2022 - 22:59 Funebres

Sepelios Participaciones

ATIA DE ARIAS, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. "Qué el Señor lo reciba en sus brazos y le de el descanso eterno. Sus primos Edelmiro Gorostiaga y Pablo Gorostiaga con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ATIA DE ARIAS, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Monica Bravo Mayuli e hijos Daniel, Estefania, Daniela Iglesias y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

ATIA DE ARIAS, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Su cuñada Mady y sus sobrinos Anabel, Ariel y Eugenia, sobrinos nietos Mauricio, Manuela, Augusto y Leon participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

BOGLIONE DE MARTÍNEZ, OLGA CATALINA(q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Sus hijos Miguel, Ramon, Roberto, Luis y Jorge Martínez, hijas pol , nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BUSTAMANTE, LILI DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Sus hijos: Ramii, Isa ,hermanos, su suegro, sus sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Ceremonial Exequias Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORONEL, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Sus hijos Victor, Marisa, Roxana, Rodrigo, Belen, Ramiro, h. politicos nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio los Flores COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Su primo Adolfo J. Frediani, su esposa Antonia Rivera, sus hijos Daniel, Silvia y Carolina Frediani, despiden a su primo Guido. Recordando esas largas charlas de futbol de su querido Racing y Estudiantes. Pedimos resignación y paz para su esposa e hijos.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Roberto y Susana, Osvaldo y Maria Inés, María del Carmen Palau y sus respectivas familias participan con dolor su partida al Reino Celestial.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Marcelo Rafael Larguía acompaña en estos tristes momestos a su amigo Daniel y a su familia.Se ruega una oración.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Luis Paradelo y su esposa Lucía Herrera parrticipan con dolor su fallecimiento y acompañan a su apreciada familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Sus ex vecinas de calle 24 de Septiembre: Magalí, Marcia, Mónica y Mariana Bravo y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado y ex presidente de la institución en el periodo 1.966 al 1.968. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor su fallecimiento. Que descanse en la paz del Señor.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Adolfo Guzmán y los socios del Club A. Estudiantes, participan con mucho dolor el fallecimiento de su ex dirigente muy distinguido del Club.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juarez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del CPN Guido Frediani, quien fue el primer presidente de la Obra Social SMAUNSE. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Remo Eduardo Terzano y familia lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia con mucha tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Ante su partida tan dolorosa, acompañamos a su familia con toda sinceridad en este agudo dolor, deseando que el gran espíritu de él haya sufrido con entera resignacion esta santa disposicion de Dios, y reciba Chinala, su esposa, el aprecio y recuerdo de siempre, como un canto a la amistad. Beba Della Rosa de Pellerini y familia.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Francisco E. Cerro y flia. participan su fallecimiento. Acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Carlos F. Gropa y flia. participan su fallecimiento acompañando con profundo pesar a su familiares y con particular afecto a su hijo Daniel.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Ing. Jorge Gigli, Sonia Herrera, Maximiliano, Franco y Sol Gigli, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Constanza, Julieta, Federico Gigli, Nicolás Albarracin, Felipe Robles y Valentin Albarracin, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astun, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Guido. Ruegan al Señor por su eterno descanso y por la cristiana resignación de su familia.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Chini Filippa de Guber e hijos Rosita y Daniel, despiden con inmenso dolor al queridísimo Guido y acompañan a Chinala e hijos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. La Academia de Ciencias y Artes de Sgo. del Estero, participa con gran dolor la partida de la Casa del Señor de uno de los Co fundadores de nuestra Academia. Acompañan en el dolor a su esposa, hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones pidiendo al Señor por el descanso eterno de su alma.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Pedro Enrique Boleta y Elvira Nuñez de Boletta, participan con gran pesar la partida a la Casa del Señor de quien fuera su profesor en la Fac. de Ing. Forestal. Acompañan en el dolor a su esposa, hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones rogando por el descanso eterno de su alma.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Querido Guido ya descansas en paz. Marcelo Alcorta, Maria Silvia Cheein y sus hijos participan con profundo dolor su partida al Reino de Dios. Se ruega una oración en su querida memoria.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Luis Amarilla, participa con sentido pesar el fallecimiento del papá de su estimado compañero y amigo Daniel. Ruega oraciones en su memoria.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Los amigod del Inti Club. Jaime Luna, Paco Barrientos, Carlos Martínez, R. Luna, Cortijo, Montenegro, R. Perez, R. Alvarez, Diaz Esteve, Camus, Orona, Terzano, Palau, Aguero y exjugadores y simpatizantes, participan el fallecimiento del amigo Guido ex presidente de muchos años del Glorioso Inti Club y acompañan en el dolor a su sra. e hijos.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. En nombre del ex Inti Club, ex socios y simpatizantes y en el mio propio, despedimos con inmenso dolor a quien fuera en diversos periodos un ferviente integrante de la comision directiva y presidente de la ex institucion, rogando al Altisimo resignacion a su familia y oramos por su descanso eterno. Carlos W. Martinez y flia.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Las amigas de su hija Vanessa: Gabriela Bellomo, Mónica Roldán, Carolina Balliano, Negrita Brizuela, Liliana Fernandez, Cecilia Cheeín, Natalia Costilla, Tere Salomón, Alejandra Yujnievich y Laura Bergues participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. La HCD, empleados y jugadores de la Asociación Atlética Quimsa participan con profundo dolor el fallecimiento del socio fundador de nuestro club. Acompañan a su familia en este difícil momento.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Rubén Marcelo De Carli y Sra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

FRÍAS, HÉCTOR (q. e. p. d.) Falleció el 4/3/22|. Su esposa: Elena, sus hijas: María Lía, Graciela y Rita Frías, hijos políticos: Jorge y Jesús, tu nieto: Gonzalo, participan su fallecimiento y sus restos fueron cremados ayer en ELCREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. ORG. AMPARO S.R.L.

FRÍAS, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Evelia Lazzarone y flia acompañan con mucho cariño a su querida amiga Graciela Frías en este momento doloroso de pérdida de su papá, esperando un pronto consuelo junto a su madre y hermanas.

FRÍAS, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. La Comisión Directiva y Comunidad Educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Srta Graciela y a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. María Fernanda Muratore y Rodolfo Soria participan su fallecimiento y acompañan a su hija Graciela en este doloroso momento.

FRÍAS, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Angélica Maria Degano y Omar Jugo junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucia, participan con dolor su fallecimiento rogando por su eterno descanso y el consuelo de su familia.

FRÍAS, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolos su fallecimiento y acompañan a Graciela y a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Magdalena Meneghini participa con profundo dolos su fallecimiento y acompaña a Graciela y a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Su hermano Emilio Manzur, su esposa Gloria y sus hijos Karina, Martín y Romina, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MANZUR, JUAN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Su sobrina y ahijada Adriana Navarro te despide con inmenso dolor. Eleva oraciones en su querida memoria.

MANZUR, JUAN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Andres Giambroni, CPN. Maria Fernanda Hayipanteli, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MANZUR, JUAN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Sus compañeros de Oficina de Compras, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Socios de Clinica del Sol, personal administrativo, enfermeros y auxiliares, lamentan el fallecimiento del hermano del socio Elias Manzur.

MANZUR, JUAN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Sus ex-compañeros del Colegio Nacional Absalón Rojas, promoción 1964, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Los compañeros y amigos de la secundaria de su hija Myriam Manzur, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín Davidsson participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con sus oraciones.

ORELLANA, ALDO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. El señor es mi pastor nada me faltará". La familia Sgoifo acompaña a Raquel y toda su familia en este triste momento .Descansa en paz niño .

PALOMO, DIEGO ALBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/22|. Francisco E. Cerro y flia. participan su fallecimiento. Acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

TAUIL, CLELIA FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. Juan Pablo Vignau, Noemí Mansilla y familia despiden a la querida Clelia y abrazan a sus hijos en estos momentos de dolor.

TAUIL, CLELIA FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. Marta Zaccardi de Barbieri e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos. Oraciones en su memoria.

TAUIL, CLELIA FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. Mariangeles Karina e Yris Bettiana Rafael, y Gonzalo y Martin Ruiz Rafael participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

TAUIL, CLELIA FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. "El Señor la reciba con su parternal abrazo". Su consuegra Cristina Fattor, hijos Maria Eugenia y Rodrigo, hija politica Virginia, nietos Facundo y Federico la despiden con un cariñoso abrazo. "Brille para ella la luz eterna".

TAUIL, CLELIA FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. Ana Beatriz Gatti participa con profundo dolor el fallecimiento de su queirda amiga de juventud. Acompaña consternada a sus hijos, hermanos y demás fliares. en este dificil momento. Elevo plegarias por el descanso de su alma y brille para ella la luz que no tiene fin.

TAUIL, CLELIA FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. Tus vecinos de calle Chacabuco: Fernando Moyano y flia; Ramón Marchen y flia; Adolfo Guzmán y flia., participan con mucho dolor su fallecimiento.

TAUIL, CLELIA FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. Jorge Lescano y familia acompañan al querido amigo Luis Gómez y sus hijos Luis Maria y María Virginia, una pérdida que nos duele a todos quienes la conocimos, esperamos pronta y cristiana resignación para su familia, fuerte abrazo.

TAUIL, CLELIA FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. "Yo soy la Resurrección y la Vida, el que cree en Mi, vivirá para Siempre". Alberto Pablo Paradelo, su esposa Mirtha Regina Ortiz de Paradelo, sus Hijas Marcela, Patricia y Carolina y sus respectivas Familias, participan su Regreso al Padre y acompañan a su Familia con Oraciones.

TAUIL, CLELIA FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán y sus hijos políticos acompañamos a su familia en este dolor, recordándola a la querida Clelia con cariño. Rogamos oraciones en su memoria

TAUIL, CLELIA FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. Su ahijado Carlos Ibáñez Tauil, su esposa Fabia Ugozzoli y sus hijos Fiorella, Javier y Angelina despiden a la tía Clelia y ruegan por su eterno descanso.

TAUIL, CLELIA FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. Luis Constantino Sogga y Ángela Graciela Alfano, participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Clelia y acompañan a su esposo Luis Gómez e hijos en estos difíciles momentos. Se ruegan oraciones en su memoria.

TAUIL, CLELIA FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. Ana Maria Serrano y Juan Manuel Suffloni, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Luis Maria, María Virginia, a su hermano Tito y demas familiares con gran cariño. Elevan oraciones en su memoria.

TAUIL, CLELIA FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. Besos al cielo para mi querida amiga y que Dios te bendiga. Tu amiga del alma María Eugenia del Castillo, Mi más sincero pésame a sus hijos y demás familiares. Ruego oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

RUIZ, SILVIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/22|. Sus hijos Laura, Chincho, Cony, María José, Cacho, Angie y Cristian, sus nietos políticos y sus hermanos Carlos, Mirta, Josefina, Marta ny Sandra, invitan al responso hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad y la misa a las 20.30 hs. en la parroquia San Juan Diego (Bº Saint Germain)

RUIZ, SILVIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/22|. Como todos los dias, es dificil de asimilar, un dia mas en donde no se como afrontar el hecho de no verte mas. Yo no estoy preparada, me duele el alma y mi corazón está destrozado. Hace 9 dias que te espero y en los cuales extraño tus llamadas. Mamila, me habias prometido que ibas a volver a la casa y yo aquí te sigo esperando. Jamás me imaginaba que te ibas a ir tan pronto. Me consuela saber que ya no sufres más, que te fuiste al encuentro de tus nietos León y Valentin, padres y hermanos donde en algun lugar en el Cielo nos volveremos a reencontrar. ¡Hasta pronto Mamila - Picha!. Responso sabado 5 en el cementerio La Piedad a las 9.00 hs. y la misa 20 hs. en parroquia San Juan Diego. Tu hija María José, nietas Victoria y Pia, tu yerno Carlos.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|.Te recordamos con el amor de siempre, infinito e imborrable. Tu esposo,hijos y nietos, invitan a la misa al cumplirse 5 años de tu partida al Reino Celestial, a celebrarse hoy en la Capilla del Oratorio Don Bosco a las 20 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

RUIZ, SILVIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/22|. Cuánto cuesta aceptarlo....Cuánto cuesta renacer...Cuánto cuesta encontrarle un sentido, a lo que ya no tiene sentido. Miraba en el espejo un rostro triste, sin luz , pidiendo morir cada ratos. Cuánto cuesta aceptar la realidad? Esa realidad que mata lentamente. Los extraño tanto, tanto me hacen tanta falta. Su esposo José María Vidal , sus hijos , Angie , Cristian , Esteban José María y su hijo político Gustavo González Paz.

RUIZ, SILVIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/22|. Su hija María Laura Vidal, su esposo Nazareno, sus nietos Benjamín y Lorenzo la recuerdan a 9 días de su partida a la Casa del Señor, rogando una oración en su memoria. Que brille la luz que no tiene fin.

Responsos

RUIZ, SILVIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/22|. Sus hijos, nietos y hermanos invitan al responso en el cementerio la Piedad hoy a las 9 hs y a la misa las 20 hs en la iglesia San Juan Diego barrio Saint Germain.

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

SAMBATARO, ALFREDO RENATO (q.e.p.d) Falleció el 1/3/22|. Que Dios te de en el cielo todo el amor que sembraste en la tierra. Te queremos Renato, te recordaremos siempre. Sus vecinos y amigos de Av. Moreno, flias. De Ana y Enrique Clapes, Alicia Coronel, Teresa de Navarro, Dr. Alberto Milet, Poupé Infante, Norma Soria, Graciela Navarro, Cecilia Brandan, Angel Japaze, Estela Alberto y Ana Cano participan su fallecimiento y acompañan a su familia, en especial a su mamá Perla.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

GONZÁLEZ, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/22|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque de ellos es el Reino de Dios". Descansa en paz, amor de mi vida. Gracias a todas aquellas personas que nos acompañaron y lo siguen haciendo en estos momentos que son tremendamente llenos de dolor. Te amamos con todas nuestras fuerzas porque fuiste una persona con grandes valores de conducta, tu bondad, humildad y honestidad, siempre serán ejemplo a seguir. A nueve días de tu partida a la Casa del Padre Celestial, rogamos oraciones en su querida memoria. Su esposa Miriam Gerez, hijos, hijos políticos y nietos.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CARDOZO, NARCISO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Su esposa Blanca Montes sus hijos Gustavo, Claudia, Roxana h. politicos Soledad, David, nietos Nahuel, Agustin, Florencia, Rocio, Rodrigo, Camila, Leonel, Cristian, Kevin, Aitana sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Rey. Loreto. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ESPINILLO, REINA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Sus hijos Graciela, Maria Rosa, Julio, Raul, h.p. Rocio, Jose Luis, nietos José, Ricardo, Raul, Nelson, Luis, Estefania, Yanet, Sole, Rosa, Cesar, Alejandra, Matias, Rodrigo y Benja, bis. María, Olivia, Yeila, Isabel y Alma participan su fallecimiento. Sus restos ser´çan sep. en el cem., de Manogasta. Impulso Serv. soc. ORG. ANTONIO GHUBAIRA HNOS S.R.L.

GUERRERO DE SALIM, ÉLIDA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/22|. Roberto Jorge Jalaf, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

JUÁREZ, REINA EVANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Su esposo Luis sus hijos Candela, Catriel, Serena, Leonel y Amadeo hnos primos tios y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Jose dto Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PERALTA, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. Rubén "Ruso" Yudi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

PERALTA, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. La comunidad educativa de la escuela N° 1093 y Jardín de Infantes anexo N° 450 de la localidad de Los Ralos (Dpto. Choya) participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la docente Maria Estela Peralta. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

PERALTA, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. La directora de la escuela N° 1093 y Jardín de Infantes anexo N° 450 de la localidad de Los Ralos (Dpto. Choya) Noemi Alejandra Sanchez participa con dolor el fallecimiento del padre de su colega Maria Estela Peralta. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

SÁNCHEZ RIGO, GUSTAVO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Su padre Gustavo Sánchez, su madre Clotilde Rigo, sus hermanas Celeste, Evangelina y Guadalupe, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira.

SÁNCHEZ RIGO, GUSTAVO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Su abuela Nena Pecci, su tía Claudia Luna, Nacho, Camila y su tio Leandro Luna, Victoria Filipa, Eneas y Lorenzo y Eduardo Morales, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira.

SÁNCHEZ RIGO, GUSTAVO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Juan Carlos Paz y Cristina Arjona junto con sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una pronta resignación cristiana para sus familiares

SÁNCHEZ RIGO, GUSTAVO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Sus compañeros y amigos de su papá Gustavo, de La Gerencia de Sucursales del Banco Santiago del Estero S.A, Martín Gallardo, Eduardo Kalalo, Héctor Cabrera y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Gustavo y acompañan en este difícil momento a toda su familia.Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ RIGO, GUSTAVO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ RIGO, GUSTAVO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. El directorio del banco de Santiago del Estero S.A., participa con dolor el fallecimiento del hijo del Sr. Gustavo Sánchez.

SÁNCHEZ RIGO, GUSTAVO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/22|. El personal del banco de Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento del hijo del Sr. Gustavo Sánchez, rogamos oraciones en su memoria.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Al cumplirse el noveno día de su fallecimiento, Oscar Castillo ex compañero del Distrito Militar 59 de Frías, y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este momento de hondo pesar. Frías.