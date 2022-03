FÚNEBRES | 7 de marzo del 2022

07/03/2022 - 03:16 Funebres

Fallecimientos

06/03/2022

Antonia Estela del Valle Serrano

Luis del Jesús Direncio

José Belindo Carrizo

Claudia Rosana Medina

Ramón Rosa Medina

Manuela Moyano (Clodomira)

Julio Reynaldo Nasif

Mónica Aurora Espinoza (Tintina)

Hilton Ricardo Abalos (La Banda)

Ernesto Vicente Camilloni

Beatriz del Valle Cabrera (Villa La Punta)

Juan Alejandro Guzmán

Sepelios Participaciones

AGRADECIMIENTO

JULIO REYNALDO NASIF

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/3/22 y espera la resurrección.

Sus familiares agradecen profundamente al Sr. Ricardo Jiménez, a Claudia, Valentín y a todos los que colaboraron en sus momentos más difíciles de su enfermedad. Que en paz descanse.

INVITACIÓN A MISA

AÍDA ARGELIA VILLALVA DE PRIETO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/3/21 y espera la resurrección.

“Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a los que murieron en Él”.

Querida madre, en este primer aniversario de tu partida al reino celestial, queremos recordarte como todos los días de nuestra vida, siempre con fe y esperanza de saber que gozas de la presencia del Señor y de María Santísima. Te sentimos en todo momento, creemos que nos acompañas en nuestro caminar diario, así como lo hacías aquí en la tierra y pensabas en cada uno de nosotros. ¡Descansa en paz mami. Que brille para ti la luz que no tiene fin!

Tus hijos Mirta, Santiago, Néstor y Héctor, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que rezaremos por ti, hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral Basílica, pidiendo por tu eterno descanso.

RECORDATORIO

AMÉRICA ARGENTINA SÁNCHEZ (Beby)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/3/21 y espera la resurrección.

Querida hermana, puedo cerrar los ojos y llorar por tu ausencia o abrirlos y recordar los hermosos momentos que compartimos juntas. Te extraño mucho y estás siempre en mi corazón. Se ruega una oración en su memoria.

Su hermana Clara Sánchez de Nuri.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EMILIANO G. BANEGAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor

El vicegobernador de la Pvcia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

FANNY ESTER FINNO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/3/22 y espera la resurrección.

Sus hijos Adriana, Coco y Fredy Nediani, h pol, Eduardo Álvarez y Alejandra Carabajal, sus nietos, Federico, Yanina, Gabriel, Sabrina, Bruno y Sofia, sus bisnietos, Juani, Delfina, Felipe e Isabel, y demás familiares. Sus restos fueron cremados. Servicio realizado por COMPLEJO VELATORIO PARQUE Olaechea 649 tel 4219787.

INVITACIÓN A MISA

GUSTAVO DANIEL PÉREZ SIDI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/3/21 y espera la resurrección.

“Tu luz brillará eternamente, tu pasión y tu coraje permanecerán siempre en el corazón de quienes te amamos”. Su esposa Adriana, sus hijos Octavio y Tadeo, invitan a la misa que se celebrará al conmemorarse un año de su fallecimiento hoy en la Catedral Basílica a la 20 hs. Elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

GUSTAVO DANIEL PÉREZ SIDI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/3/21 y espera la resurrección.

Hijo querido, tu amor nos salva, descansa en paz.

Sus padres Bety y Paco Pérez, su hermano Pablo y Tere, y su ahijada Montserrat invitan a la misa a realizarse hoy en la Catedral Basílica a las 20 hs., al cumplirse un año de su partida al reino del Señor.

INVITACIÓN A MISA

NELY DEOLINDA DEL VALLE JUÁREZ DE SALVATIERRA (Peta)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/21 y espera la resurrección.

Madre querida, hoy se cumplen 6 meses de que te fuiste al encuentro con el Señor. Tu esposo Fidel, tus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos y bisnietos te siguen extrañando. Invitamos a la misa que se celebrará hoy en la Pquia. Nuestra Sra. de la Consolación de Sumampa a las 20.30 hs. Piden oraciones en tu memoria.

INVITACIÓN A MISA

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

MIGUEL GERARDO JUÁREZ (Koki) (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22

“Quien pasó por nuestra vida y entregó su luz y alegría, ha de resplandecer en nuestra alma por toda la eternidad. Tuvimos la fortuna de tenerte como hermano, cuñado y tío. Sabemos que ahora vuelas alto, libre y en paz”.

Tu hermano Grillo, tu cuñada Marcela y tus sobrinos Mariana, Facundo, Gerónimo y Francesca, agradecen profundamente el afecto recibido por parte de primos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos de los barrios Villa Constantina, Autonomía y El Bosque hacia nuestro querido Koki.

Los invitamos a rezar por él en la santa misa del día de hoy en la Catedral Basílica a las 20 hs. al cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO REYNALDO NASIF (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/3/22 y espera la resurrección.

“Permanecerás por siempre en cada uno de nosotros”

Su vida terrenal ha terminado ya, recíbelo ahora en el paraíso donde no habrá más dolores, ni lágrimas, ni penas sino únicamente paz y alegría con Jesús. Sus hijas Natalí, Romina, Paola, sus hermanos Alicia y Ramón, cuñadas Gloria, María, sobrinos Lupe, Franco y Eluney Nasif. Sus restos serán velados en la sala velatoria de P.L. Gallo, hoy de 8 a 11 hs. y serán sepultados en el cementerio La Piedad.

INVITACION A MISA

ELVA INES RODRÍGUEZ DE ARIAS (COCA) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/1/22 y espera la resurrección.

Se cumplieron 30 días de que se fue al encuentro contigo señor. Se fue en silencio, con la paz y la ternura en su mirada, reflejo sereno de quién ha entrado en el camino de la eternidad. Has cumplido una hermosa misión en esta tierra, tenemos la certeza de que está gozando de tu infinito amor señor padre. Te amamos y te extrañamos, ruega por nosotros.

Su esposo Hugo Arias, sus hijos Ivana, Bruno y Bettina; sus hijos políticos y nietos invitan a la misa, a realizarse el día 07/03/22 a las 20hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús (La Banda).

ARGAÑARAZ, LUIS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Su esposa Berta, sus hijos: Amalia, Elena, Silvia, Graciela, Luis, demás familiares y amigos participan de su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el Cementerio: La Misericordia. Ceremonial Eexequias y Tanatopraxia. REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA..

CAMILLONI, ERNESTO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Sus hijos, Javier y Graciela Camilloni, h/ Pol, José Luis Godoy y Esperanza del Valle Cueto, sus nietas Ornella y SofÍa, y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio privado Parque el Descanso. Servicio realizado por Norte Beneficios. La Plata 162 Tel. 4219787.

CARRIZO, JOSÉ BELINDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Su hija Carla Carrizo, h pol, Marcelo Ponce, sus nietos, Priscila, Nahuel, Leonel, Ainara y Jair, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

DIRENCIO, LUIS DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/22|. Sus hijas Sandra y María, su h/ pol, Walter, sus nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Marcos. Cob Norcen s.r.l. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

FINNO, FANY ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/22|. Enrique Chalfoun y flia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola lamentan el fallecimiento de Guido y acompañan a su familia, en forma especial a su esposa Chinala.

FREDIANI, GUIDO PEDRO SANTOS (CPN) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Los familiares de Jorge Luis Feijóo participan con pesar el fallecimiento del amigo de su padre contador Guido con quien compartieron años en su querido club Estudiantes de Huaico Hondo. Rogamos oraciones a su memoria.

MEDINA, CLAUDIA ROSANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/22|. Sus hijos: Macarena, Mauricio, Zaira, Estefanía, su nieta: Aitana y memas familiares participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron cremados ayer en EL CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MEDINA, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/22|. Sus hijos: Ariel y Carina, sus nietos: Gastón, Ian, Rita, Bauti, Daiana, Benja, Luciano y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NASIF, JULIO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Sus hijos Natalia, Romina, Paola, hijos del corazón Claudia, Valentino y demás familiares participan el fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NASIF, JULIO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|."Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus vecinos de la familiaNasif: Ely, Alberto Pereiro participan con profundo dolor la partida de su hermano Julio. Elevan oraciones por su descanso eterno.

SERRANO, ANTONIA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/22|. Su hijo: Lito Serrano, su hija política: María Juárez, sus nietos, bisnietos y tataranieto, participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Choya. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SERRANO, ANTONIA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/22|. Siempre estarás presente entre nosotros. Te vamos a extrañar. Su hermano César Serrano; su sobrino Jesús Serrano; su sobrina política Alcira Díaz; sus sobrinos nietos Tamara y Fátima Serrano junto a Lucas Lomba participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

SERRANO, ANTONIA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/22|. Tu recuerdo lo tendremos en cada instante de nuestras vidas. Sus sobrinos nietos Fátima Serrano y Lucas Lomba participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

SERRANO, ANTONIA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/22|. Edmundo Gomez, su hija Claudia María; sus nietas Maitena y Oriana participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este duro momento. Choya.

SERRANO, ANTONIA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/22|. Chichi, Tita y Raúl Jalaf participan con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este difícil momento. Choya.





GARCÍA, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/22|. "Siempre estarás presente entre nosotros y pedimos a Dios por tu descanso eterno". Tu hermana Mirta que nunca te olvidará, tus sobrinos Gustavo, Guillermo y Mariné con sus respectivas familias (tío Mayo, como te llamaban), tu esposa Mabel e hija Marilyn, invitan a la misa al cumplirse un mes de su fallecimiento, en la iglesia Santo Cristo a las 20 hs.

GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/15|. A siente años de tu partida, te extraño mucho mi viejo. Sé que de donde estés nos cuidas y estás mejor. Fuiste un orgullo y hoy nuestra guía. Besos al Cielo. Su esposa Norma, Sus hijos José Alejandro, Juan Ignacio, Matías Sebastián, Virginia y Guadalupe y demás familiares invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica.

HERLÁN, DANIEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/22|. Sus hijos Daniela, Luciana, Ximena, sus nietos Bruno y Maia, su hijo político Jesús, invitan a la misa que se oficiará hoy lunes 7 de marzo a las 20 hs. en Catedral Basílica al cumplirse el noveno día de su fallecimiento.





el 6/3/22|. Su esposa Sandra, sus hijos Agustin, Omar y Lorena, sus nietos, cuñados, hermanos, sobrinos y demás familiares y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento" .Sus restos seran inhumados en el cementerio La Misericordia.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.Cel:385-5357628.

MONJE, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/92|. A los 30 años de tu partida al Reino Celestial, te recordamos, con mucho amor. Fue tan difícil al escuchar que ya no estaría con nosotros físicamente. Siempre te recordaremos (porque estarías yo fuera de tu mente?) (Nunca) Siempre vives en nosotros, recordando lo buenos y difíciles años que vivimos juntos y tus buenas enseñanzas. Siempre sin bajar los brazos como tú lo hacías. Hasta que nos volvamos a ver en la casa del Padre del cielo. Te amamos por siempre. Tu esposa Valeria y tus hijos Fabiana, Alejandra y Pablo. Beso hasta el cielo mi viejo querido. Te amo y danos fuerza para seguir adelante siempre.

CABRERA, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Su esposo Luis Torres, sus hijos, Sandra, Natalia, Juan, José, Javier, Fabián, Pablo y Yesica Torres, h /Pol, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Villa La Punta. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel. 4219787.

ESPINOZA, MÓNICA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/22|. Su esposo Manuel Moreno, sus hijos, Gustavo, Alejandro, Pablo, Milagros, Tomas, Mónica, Santiago y Ramiro, h/ Pol, nietos, su mamá Tomasa y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tintina. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel 4219787.

MOYANO, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/22|. Sus hijos Ana, Rubén, Edith, nietos Gabriel, Andrea, Yanina, bisnietos Julieta, Martina, Victoria y Simona y demás fliares, participan con dolor su falleicmiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza, Clodomira, SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PERALTA, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. "El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma". Su esposa María Josefa Villalba, sus hijos Claudio y María Estela, su hija política Andrea, sus nietos Agustín, Chiara y Jerónimo participan con gran dolor su partida a los brazos del Señor. (Frías).

SERRANO DE VILLALBA, NORA DEL VALLE (q. e. p. d.) Falleció el 5/3/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su vecina y amiga Yudith Rivero y familia participa con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya

SERRANO DE VILLALBA, NORA DEL VALLE (q. e. p. d.) Falleció el 5/3/22|. Antonio y Alejandro Acosta junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

SERRANO DE VILLALBA, NORA DEL VALLE (q. e. p. d.) Falleció el 5/3/22|. Luis Aldeco y familia participa con dolor su fallecimiento. Acompaña a la familia en este duro momento. Choya.

SERRANO DE VILLALBA, NORA DEL VALLE (q. e. p. d.) Falleció el 5/3/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elsa de vera y flia acompañan en su dolor a su esposo e hijos.

SERRANO DE VILLALBA, NORA DEL VALLE (q. e. p. d.) Falleció el 5/3/22|. Antonio Cisnero y flia. Participa con pesar la temprana partida de su amiga querida. Ruegan una oración en su memoria.

SERRANO DE VILLALBA, NORA DEL VALLE (q. e. p. d.) Falleció el 5/3/22|. Negrita Santillan y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria