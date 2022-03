FÚNEBRES | 9 de marzo del 2022

08/03/2022 - 22:24 Funebres

- Alcira Medina (Los Núñez)

- Héctor Liborio Manzano

- Susana Bedamira Navarro (Silípica)

- Abel Omar Argañaraz (Nva. Francia)

- María Mercedes González de Sayago

- Mercedes Carina Soria

- Marta Esther Córdoba de Allalla

- Francisca Isabel Bravo

- César Darío Lara

- Juan Armando Manzur





BRAVO, DAIRA ETHEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/22|. Querida Lali, hoy descansas para siempre. Tu cuñada y amiga lamenta tu partida. Sara Rosa Irene y tus sobrinas Sandra del Valle Bravo y Verónica (Tati) Bravo, desean que brille tu luz eterna.

CANCINOS, DARÍO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/22|. Las compañeras del CEI, Dra. Alicia Moreau de Justo de la ciudad de Fernandez, acompañan a su esposa Roxana Diaz y a sus hijas, Valentina y Delfina en este difícil momento! Rogando por su eterno descanso.

CANCINOS, DARÍO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/22|. María Elsa Lascano de Yocca, acompaña a su amiga y compañera, Roxana y sus hijas Valentina y Delfina en tan difícil momento.

FINNO, FANY ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/22|. Lic. José María Lami Hernandez y Susana, participan con profundo dolor el fallecimiento de vuestra querida madre y acompañamos en el sentimiento. Rogando por el eterno descanso de Fanny en la gloria del Señor.

GONZALEZ DE SAYAGO, MARÍA MARCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/22|. Sus hijos Maria Belen y Roger, su hija pol Tati, sus nietos Michael, Naya, Amarilis, Aitiana y Kharil participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa La Punta. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ DE SAYAGO, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/22|. Sus primas Nena y Muñe Bravo con sus respectivas familias, ruegan por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin. Acompañan a sus hijos Silvano y Belén. Sus restos serán inhumados en el cementerio Arcángel Gabriel de Villa La Punta.

GONZÁLEZ DE SAYAGO, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/22|. Su prima Fanny Sayago y familia acompañan en el dolor a sus hijos y familia deseandole que tenga un feliz descanso.

GONZÁLEZ DE SAYAGO, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/22|. La Comunidad del Sagrado Corazón de Jesús participa el fallecimiento de Mercedes y saluda a Pelusa, Juanita y toda su familia en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE SAYAGO, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/22|. Con inmenso dolor despedimos a nuestra cuñada: Pelusa y Juanita Sayago, y Miguel Acuña acompañando a nuestros sobrinos y familia en estos momentos. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa la Punta.

LARA, CÉSAR DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Su esposa Lara Figueroa sus hijos Santiago, Agustina, Valentina, Martina Lara, Catalina Lara h/ político Gonzalo, nietos Francisco, Cielo, y demás familiares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

MANZANO, HÉCTOR LIBORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Su esposa Susana, sus hijos Héctor, Diego, Martín, Maria Soledad, Analia y Susana sus nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmaceutico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Su esposa: Mirta Miranda, sus hijos: Armando, Sergio, Manuel, Facundo, María y Jorge, sus hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Su hijo Juan Armando, su esposa Maria Teresita, sus hijos Maria del Pilar, Juan Sebastian y Maria Josefina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Su hermano Rafael Eduardo Manzur , María Teresa Cavallotti, sus hijos Eugenio y flia; Ignacio y flia, Agustín y sra; Omar y Daiana participan con profundo dolor su fallecimiento .Elevan oraciones por su descanso eterno.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano Corocho y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el Jardin del Sol.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Nunca te olvidaré, fuiste un padre y amigo, hoy no estarás con nosotros pero tus recuerdos siempre perdurarán en mi corazón. Su hermana Betty,sus hijos Ezequiel, Emmanuel y Eli y tus sobrinos nietos Luci y Amira. Sus restos fueron ihumados en el Jardín del Sol.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmacéutico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Su hermano Héctor y su cuñada Dorita participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumado en el cementerio Jardín del Sol.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Sus primos hermanos Pelada, Negra y Jorge Ávila Manzur y sus respectivas familias despiden con gran dolor a su querido primo y rogamos que Dios le de una pronta resignación a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmacéutico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Te despiden con mucho dolor. Sus sobrinos Ezequiel y Rocío. Elevan oraciones en su querida memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Carlos Alberto Salmoiraghi Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Rafael y Maria Teresa en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Oscar Alfredo Cejas y familia participa con dolor su fallecimiento.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Esther Morales de Cejas y familia participa con dolor su fallecimiento.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmacéutico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia, María José y Mariano Gubaira y sus respectivas familias participan el fallecimiento del hermano del Dr. Rafael Manzur y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesye y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y le de el descanso eterno. Acompañan a su flia en este profundo dolor. Carrizo Ariel, su esposa Delgado Marcela y su hija María Emilia.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sixto Delgado, sus hijos Marcela, Teresa, Fernando y sus familias participan su fallecimiento.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Dios es nuestro refugio y fortaleza, un Socorro oportuno en nuestra angustia. Rea Juan Pablo, su esposa Andrea Barquet, sus hijos Pablo, Martín participant su fallecimiento.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. René Rea, Patricia Pérez y Juan Manuel Rea participant el fallecimiento de Juan Armando y acompañan a Mirta Miranda y Jorge Manzur en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmacéutico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Francisco Alberto Cavallotti y familia ; Roberto A. Cavallotti y flia; Marta G. Cavallotti y flia participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Claudia Zeman participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Graciela y Rubén Almada, sus hijos Martín, María de los Ángeles y Cristian, despiden con inmensa tristeza y dolor al amigo por su partida a la Casa del Señor. Acompañan a Mirta y Jorge en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Susana Nazar y Osvaldo Atenor participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Héctor en estos momentos de dolor.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Sergio Gómez Molina y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Osvaldo Trógolo y su esposa Irma Bravo, participan el fallecimiento del hermano de sus amigos el Dr. Rafael y Héctor Manzur. Rogamos una oración en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Compañeras y amigas de promoción del Colegio Madre Mercedes Guerra de su esposa Mirta, participan su fallecimiento y abrazan con mucho cariño a toda su familia en estos momentso de tristeza.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Sus excompañeros y amigos de la Facultad de Fcia. Bioqca. y Qca. de U.N.T participan su fallecimiento. Acompañan a su esposa e hijos, en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Myrtha Agüero Paz, participa el fallecimiento de su amigo y colega Lito. Acompaña a Mirta e hijos en estos momentos de dolor. Eleva oraciones en su querida memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmacéutico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Graciela, Adriana y Marianela de Manzur y sues respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor. Descansa en paz Lito.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Armando, hoy te despedimos con profunda tristeza y sorprendidos por tu viaje repentino, en busca de la luz eterna, siempre habrá una plegaria pidiendo por tu descanso eterno. Acompañamos a tu espos a Mirta, a tu hijo Jorge con profundo dolor pidiéndole a nuestro Señor que encuentren consuelo y una cristina resignación. Rubén, Mirta y Facundo Ovejero.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Dr. Elías Miguel Manzur, su esposa Alicia, sus hijos Ali, Ana, Pablo y Lucas participan de su fallecimiento.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Marily Carranza y Raúl Paz, participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Héctor y a toda su familia en este triste y doloroso momento. "Por la misericordia de Dios, descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin".

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Su consuegra Elsa Fernández de Mayuli, sus hijos Nelly, Juan, Carlos y Teresita con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. El Consejo Directivo, Colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de su colega Farmacéutico Juan Armando Manzur y padre de la Farmacéutica María Gabriela Manzur. Acompañan a su familia en este momento de pesar.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Julio Madroñero y familia despiden con dolor al querido colega y amigo Farmacéutico Juan Armando Manzur y acompañan a su hija Farmacéutica María Gabriela Manzur y demás familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones por su eterno descanso en la paz del Señor.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Emilio Salomón, su esposa Nelly Mayuli, sus hijos Emilio y Virginia participan su fallecimiento, acompañan a toda la familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Hugo Andrés Navarro y familia participan el fallecimiento de su querido colega y amigo Farmacéutico Juan Armando Manzur y acompañan a su hija Farmacéutica María Gabriela Manzur junto a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Juan Pablo Rea y familia lamentan el fallecimiento de su querido colega y amigo Farmacéutico Juan Armando Manzur. Acompañan a su hija Farmacéutica María Gabriela Manzur y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Norita Guzmán y Kita Soriano participan el fallecimiento del esposo de la querida Mirta, la acompañan junto a su familia en estos momentos de dolor y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a su hermano nuestro amigo Rafael y familia en este momento de dolor.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmacéutico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Ricardo Alberto Zavaleta, su esposa Elsa Helena Rafael, y sus hijas participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Rafael en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Acompañan con profundo dolor, rogando por el eterno descanso de su alma: Enrique Eberle, Silvina Nader e hijos Mateo, Graciana y Lorenzo, pidiendo oración por el eterno descanso de su alma.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmacéutico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. El Rotary Club Francisco de Aguirre y la Rueda de la Amistad lamentan el fallecimiento del hermano de sus queridos amigos Rafael y María Teresa.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmacéutico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Facundo y a su hermano Rafael, apreciados amigos.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab, sus hijos María Cristina, Miguel Ángel, Andrea y Matías participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Rafael y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmacéutico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Juan José Iraolagoitia y Sra, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Luis Alberto Guantay participa con pesar su fallecimiento, y acompaña a toda la familia en esta difícil circunstancia. Espera para todos pronta resignación.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Acompañan con dolor por la partida de su papá, a su hija María, a sus hijos, nietos, a su esposa Mirta y demás familiares. Ida de Nader, sus hijos Pablo y Roxana, Gabriela, Silvina y Enrique, Natalia y Juan, orando por el eterno descanso de su alma. Que el Señor lo reciba en su casa de Paz y Amor.

NASIF, JULIO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Con mucha tristeza por despedirlo, pero con la alegría de haberlo tenido por muchos años como vecino al que jamás olvidaremos por su integridad, su bondad, su conducta ejemplar de esposo, padre, buen cristiano, solidario, discreto, de sonrisa fácil y apacible, participamos su viaje a la eternidad donde lo espera la luz y la paz infinitas, por la gracia de Dios Padre. Sus vecinos y amigos del Bº Autonomía familias de : José Covián, Esteban Umaño, Teresita de Auad, Juan Fernández, Marina Corbalán, Ricardo Touriño, María Rosa Torres, Romina Santillán, Estela Heirischen, Francisco Touriño, Chimono Baccino, Sebastián Nader, Guillermo Brocanelli, Graciela de Tejerina, Ramona Salcedo, Adriana de Kurán, Angélica Carrasco, Carlos Alberto Abdala, Olga Salomón. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

NASIF, JULIO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. "Señor recíbelo en tu reino de amor y de paz y derrama en él bendiciones para su descanso eterno. Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus amigos y vecinos Ruben Gutierrez, su esposa Chochi, sus hijos, Gustavo, Marcela, Ana, María Inés, nietos participan con dolor su fallecimiento.

PAZ, SAMUEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Sus hijos: Sergio y Marcelo, nietos: Gastón, Sabrina, Estela, Fusi, Leo y Nicolás bisnietos: Benicio, Guadalupe, Briana y demás familiares y amigos participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz Ceremonial exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SERRANO, ANTONIA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/22|. Carlos Peralta y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Lito Serrano y familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SORIA, MERCEDES CARINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Su esposo Miguel Soria sus hijos Luis, Rita, Natalia, Karina, Nora, Maria, Soria h. politicos nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad COB OBRA SOCIAL MUNICIPAL SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO "Togui" (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Su sobrina María Fernanda Ledesma, su esposo Víctor Hugo Pérez Nuri y sus hijos Salvador y Candela participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO (TOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 06/03/22|. No olvidaremos tu buen humor, tu gesto y tu saludo desde la vereda, siempre presente y demostrando tu bondad y predisposición a ayudar y compartir con alegre camaradería la cervecita, las noticias de vecindad bien entendida y tu fe cristina, querido Togui! Extrañaremos todo eso... Te despedimos con mucho cariño orando por tu descanso eterno y por un pronto consuelo para tu esposa, hijos y nietos. Que Dios te reciba en su reino! Sus vecinos y amigos del Bº Autonomía familias de: José Luis Covián, Esteban Umaño y Ricardo Touriño, Juan Fernández, Olga Salomón, Ma. Rosa Torres y Romina Santillán.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO "Togui" (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Luisa Gómez Coronel de Lucatelli participa el fallecimiento de Togui, hijo político de la querida Anita Abatedaga de Muratore.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO (TOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 06/03/22|. Sara Fiad de Herrera y sus hijos Isabel, Graciela y Pepe, José y Adriana, María Mercedes y José Luis y Fray Juan José (a), sus nietos y bisnieta participan con dolor su partida a la casa celestial y elevan oraciones en su memoria.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 06/03/22|. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás. Teresita de Auad sus hijos, Claudia, Alejandra, Marcela, Fernanda, Andrea, Jorge y sus respectivas flias. Acompañan en su dolor a Graciela e hijos en este triste e inesperado momento.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Nelly Pereyra de Moltini y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Oscar. Elevan oraciones en su memoria.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Fernanda Cerusico, Javier Duro e hijos participan con dolor su fallecimiento y piden a la Virgen de Guadalupe consuielo para su esposa e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Mirta Moltini, hijos, hijos politicos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Nora Acosta, sus hijos Marcos, María Laura, Romina y nietita Pilar, despiden con inmenso pesar al querido Togui. Abrazan a su esposa, hijos, familia, en esta dolorsa pérdida. Fuiste un hombre ejemplar. Descansa en paz.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. "Es tan triste la noticia de saber de tu partida, que nos cuesta aceptarla, pero tenemos el consuelo de que ya estás en los brazos del Señor". María Inés Muratore, sus hijos María Eugenia, Carlos Javier, Daniel Alejandro, María Fernanda y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Togui. Acompañamos a todo su familia con mucho dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Su tia Josefina Stancampiano de Muratore, sus hijos Santos Eduardo, Andres Horacio y sus respectivas familias participamos con inmenso dolor su fallecimiento y acompañmos a Gracielita y sus hijos en este momento de dolor. Elevamos plegarias al Altisimo para que de pronta resignacion a todos.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 06/03/22|. Claudio Pérez, Margarita Criado e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de querido primo Togui y acompañamos a Graciela y familia en este difícil momento.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 06/03/22|. Que Dios te tenga en su Gloria y brille para ti la luz que no tiene fin. Sólo nos queda recordarte con una enorme sonrisa por tantos momentos hermosos que pasamos en familia. Descansa en paz. Hugo Billordo, sus hijos Veronica, Carolina, Victor Hugo, Pablo, hijos políticos, Jorge, Ernesto, Maria Jose, Luciana y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Graciela y sus hijos Martin, Marcelo y Marcos en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.





ABATE, ROBERTO CÉSAR (H) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/15|. Con motivo de conmemorarse siete años de su fallecimiento sus hermanos invitan a una misa a celebrarse en la Iglesia Catedral hoy a las 20hs. Que descanse en paz y rogamos oraciones en su querida memoria.

BRIZUELA, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/22|. Su esposa Lucía Ledesma, sus hijos: María y Carlos, nietos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor.

MARTURET, VÍCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Ya pasaron 2 años de tu partida. Te extrañamos hermano, te amamos. tus hermanas Regina, Teresa, Mecha y tus sobrinos. Invitamos a la misa hoy a las 20 hs. en iglesia Catedral. Rogamos eleven oraciones por su eterno descanso.





BRAVO, FRANCISCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Sus hijos Luis, h. pol. Muñeca, nietos Isabel, Susana, Valeria, Luciana, Ivana, Damián, Jorge, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL





ROSSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. "Cuando lamenten mi partida cierren sus ojos al mundo y pronuncien una oracion ferviente que llegue a mi espiritud, pues me he elevado a la vida eterna". Que brille para ella la luz que no tien fin. A un año de su partida a la casa del Señor: Su esposo Roberto, sus hijos: Santiago, Roberto, Daniel y Lucas, sus hijas politicas, nietos, amigos y hermanos; invitan a la santa misa en conmemoracion del primer aniversario de su fallecimiento, a realizarce el dia 09/03/22 en la parroquia Cristo Rey, en el horario de 20:30hs.





CORBERA, MARIO ALBERTO (Koqui) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/97|. Hoy hace 25 años que te fuiste junto al Señor aunque el tiempo pase, tu ausencia nos llena de angustia, tristeza y dolor extrañamos tus picardías, tu sonrisa, tu buen humor, tus buenas intenciones en ayudar a tu familia, amigos y compañeros, fuiste una persona maravillosa y estarás siempre en nuestros corazones, tu hijo Mario Sebastián, tu hermano Raúl, tu cuñada Mónica, tu sobrina Ibana Marisel, tu sobrina y ahijada Rita Estefania, tu tía Bety, elevamos una oración en tu memoria.

CORBERA, MARIO ALBERTO (Koqui) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/97|. Papá, hoy hace 25 años de tu ausencia pero el tiempo no cura mis heridas. No encuentro resignación cada día que pasa me haces falta. Tu hijo Mario Sebastián y tu nuera Ivana, elevamos una oración en tu memoria.





ARGAÑARAZ, ABEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Su esposa Carmen Castaño sus hijos Sandro, Liliana, Ismael, Marina, Joaquin Argañaraz nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Nueva Francia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MEDINA, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/22|. Su esposo Firmo Román, sus hijos Arturo, Ángel, Dani, Cacho, Elsa, Ana, Dante, Mario, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio de Los Núñez. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

NAVARRO, SUSANA BEDAMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Su esposo Miguel Ángel Padilla sus hijos Fernanda, Maria, Lucas, Emanuel Padilla su hija politica Antonella y demás familiares sus restos serán inhumados en el cementerio de Arraga Dto. Silípica. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PADILLA, MARTÍN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/22|. Familiares políticos de su nieta Tatiana Maribel Padilla: Ana María; Ana Cecilia, José y Paula Ledesma con sus respectivas familias, acompañan a toda la familia Padilla en este momento de dolor.

SERRANO DE VILLALBA, NORA DEL VALLE (q. e. p. d.) Falleció el 5/3/22|.Nélida Pacheco e Hilda Sánchez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento difícil a su esposo Pedro y a sus hijos Luis y Carola, a sus nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y toda su familia, rogando una pronta resignación. Frías

SERRANO DE VILLALBA, NORA DEL VALLE (q. e. p. d.) Falleció el 5/3/22|. Nimia Castillo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y vecina. Ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma. Frías.

SERRANO DE VILLALBA, NORA DEL VALLE (q. e. p. d.) Falleció el 5/3/22|. Silvina Deheza y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SERRANO DE VILLALBA, NORA DEL VALLE (q. e. p. d.) Falleció el 5/3/22|. Nilda Riachi y familia participa con dolor su partida a la Casa del Padre. Acompaña a su familia y eleva oraciones para su descanso eterno.