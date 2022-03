FÚNEBRES | 10 de marzo del 2022

09/03/2022 - 22:41 Funebres

- Ricardo Ponce de León (Catamarca)

- Secondina Páez (Dpto. Alberdi)

- Osvaldo Ovidio Sández

- Azucena del Valle López Hoyos de Bucci

- Francisco Delfor Farías (Frías)

- Leandro Maximiliano Juárez

- Paulo Antonio Barrionuevo

- Liberata Torres (La Banda)

- Alba Beatris Carlota Colman de Vera

- Ismael Figueroa (Dpto. Figueroa)

- Wadiha Neme de Flores





BARRIONUEVO, PAULO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Su esposa Marta, sus hijos Alejandro, Patricia, Sergio y sus respectivas familias sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

BARRIONUEVO, PAULO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Sus amigos de siempre Yayo y Felisa Cisneros, participan con profunda tristeza el fallecimiento de su incondicional amigo Paulo. Oraciones en su memoria.

COLMAN DE VERA, ALBA BEATRIS CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Sus hijos María, Gustavo y Rita Vera, sus hijos politicos Daniel y Vanesa y sus nieto Gerónimo, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en Crematorio ANICETO GUBAIRA E HIJOS. Caruso Cia. de Seg. SA.

COLMAN DE VERA, ALBA BEATRIS CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Allí donde estés, esperamos que todo el amor que te tenemos siga llegando a tu corazón. Mamá, te amaremos siempre. Sus hijos María, Gustavo, Daniel, Vanesa, Rita y Gerónimo.

COLMAN DE VERA, ALBA BEATRIS CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan el fallecimiento de Alba Beatris Colman, quien fue madre de la Lic. María Vera, profesora del Departamento de Geología y Geotecnia de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

COLMAN DE VERA, ALBA BEATRIS CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Su hermano Ricardo Colman, sus sobrinas Mariela Colman de Brüeggen y Silvina Colman de Suarez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

COLMAN DE VERA, ALBA BEATRIS CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Perla Suarez, sus hijos Jorge y Alejandra Sialle, Alesis Stork y sus nietos Agustin, Milagros y Sofía, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

COLMAN DE VERA, ALBA BEATRIS CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar; en verdes praderas me hará descansar". Sus amigas Pochola de Pece, Alicia Carabajal, Rosa Mentesana, Irene Collado, Noemí Vallejo y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CÓRDOBA DE ALLALLA, MARTA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Sus primos Mirta Allall de Ledesma, Argentino Ledesma e hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijo en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA DE ALLALLA, MARTA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Sus primos Norma de Olmos y familia, Benjamin Allall y familia, Teresa Allall, participan con dolor el fallecimiento de la esposa de su primo Kiko. Elevan oraciones en su querida memoria.

CÓRDOBA DE ALLALLA, MARTA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de la esposa de su colega Dr. Francisco Luis Allalla. Ruega una oración en su memoria.

CÓRDOBA DE ALLALLA, MARTA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. El Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la esposa de su matriculado Dr. Francisco Luis Allalla. Ruegan una oración en su memoria.

CÓRDOBA DE ALLALLA, MARTA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Yo soy la resurreccion y la vida. El que cree en mi vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mi no morirá jamas. Chicha Toloza y sus hijos MIguel y Claudio Santillán, participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a nuestros queridos vecinos y amigos el Dr. Luis Allalla y su hijo el Dr. Francisco Allalla en este momendo de dolor.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Su esposa Adriana, sus hijos Adrian y German y su suegra Liliana participan con profundo dolor su fallecimiento" .Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.(Capital - Santiago del Estero) .Servicio realizado por la empresa. HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.Cel:385-5357628.

JUÁREZ, LEANDRO MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Su padre Alejandro Juárez, sus hermanos Gabriel, Samuel, Tadeo, Yesica, Estefani y Alvaro y demás fliares., participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ, LEANDRO MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Propietarios y personal de Pintureria Mukdise, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ HOYOS DE BUCCI, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Su esposo Clemar Bucci, sus hijos Pablo y Yesica, hijo político Guillermo Jiménez, nieto Bautista Jiménez y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron cremados. EMPRESA SANTIAGO.

LÓPEZ HOYOS DE BUCCI, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. "El Señor misericordioso me lleve a su gloria eterna". ¡Madre querida! Abnegada. Trabajadora. Fuiste el soporte para tu familia. Nos regalaste tu vida dedicada a nosotros. Todo lo que somos lo debemos a tu espíritu incansable. Luchaste hasta el fin y hoy nos dejas, pero vivirás siempre en el corazón de todos los que te amamos. Hoy tu morada esta junto a Dios, donde iluminaras y acompañarás nuestras vidas. Tu amado nieto Bauti te llevará en su corazón para siempre. Ilumina su camino como siempre lo hacías y dale el consuelo necesario. Su esposo Tato, sus hijos Pablo y Yesi, su hijo político Guillermo Jiménez, su nieto Bautista y demás familiares.

LÓPEZ HOYOS DE BUCCI, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Su esposo Clemar Bucci sus hijos Pablo y Yesica hijo político Guillermo Jiménez nieto Bautista Jiménez y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron cremados EMPRESA SANTIAGO.

LÓPEZ HOYOS DE BUCCI, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Olga de Bucci y sus hijos Cusi, Tato, Sandra, Victoria y Lorena participan con profundo dolor el fallecimiento de su nuera y cuñada. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ HOYOS DE BUCCI, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Victoria Bucci, Juan Carlos Brander, sus hijos Godofredo y Juan Pablo, participan el fallecimiento de su cuñada y querida tia Azucena. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ HOYOS DE BUCCI, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Carlos Godofredo Brander y familia, participan el fallecimiento de su tía Azucena y acompañan a sus primos Yesi, Pablo, su nieto Bautista y a su tio Tato. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ HOYOS DE BUCCI, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Juan Pablo Brander, participan el fallecimiento de su tía Azucena y acompañan a sus primos Yesi, Pablo, su nieto Bautista y a su tio Tato. Elevan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Adolfo Guzmán y flia., Dr. Diego Guzmán y flia., Joaquín Guzmán y flia., Dr. Ignacio Guzmán y flia. participan con mucho dolor su fallecimiento. Que en paz descanse.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Que brille para él la luz eterna. Gracia Ponce Faila, Santiago Coronel, Graciela Velarde, María Luz y Fernando Montes de Oca acompañamos en el dolor a nuestros queridos amigos Mirta y Jorgito en este triste momento por la muerte del apreciado Armando. Elevamos oración a su memoria para que su alma descanse en los brazos del Santo Padre.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Rolando Moreta y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Dr. Rafael E. Manzur y tío del Dr. Rafael E. Manzur Cavallotti, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Oscar Gómez Infante, Margarita Fantoni y sus hijos Ignacio y Benjamin, participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos Armando, Facundo y a sus hermanos Rafael y María Teresa y sus respectivas familias y ruegan al Señor por su descanso eterno.

MANZUR, JUAN ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Escribanos Oscar Luis Karam, Carmen Venegas de Karam y sus hijos Carime, Luis Augusto y Gonzalo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Blanca Miño Gimenez Vda. de Manzur, sus hijos Juan Eduardo, Miriam y Daniela, su hija politica Karina, sus nietos Sofia, Lucas, Amira, Brahim y Nahim, participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Lamentamos con tristeza tu partida. Descansa Juan. Su cuñado Fernando Gonzalo Miranda, su esposa Graciela Gandara, sus hijos Maria Eugenia, Gonzalo, Martin y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|."En dulces praderas yo te acogeré y en mi compañía resposarás". Las Ex compañeras de su esposa Mirta, del grupo" Paz y Bien" de jubiladas del colegio" Madre Mercedes Guerra" participan su fallecimiento con gran pesar, acompañan a su familia y ruegan oraciones por su eterno descanso y consuelo en estos momentos de dolor.

MANZUR, JUAN ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Consejo Directivo, Tibunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su matriculado Dr. Rafael Eduardo Manzur y tio del Dr. Rafael Eugenio Manzur Cavallotti. Ruegan un aoración en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su colega Dr. Rafael Eduardo Manzur y tio del Dr. Rafael Eugenio Manzur Cavallotti. Ruega una oración en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|.Colegas y amigas de la esc. Francisca Jacques de su esposa Mirta participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. La Fundación Mujer, participa el fallecimiento del hermano político de su integrante María Teresa Cavallotti de Manzur. Hace llegar sus condolencias a toda la familia.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi vivirá aunque muera y todo el que vive y crea en mi no morirá jamás. Norma Fernández de Acosta y Antonio Acosta participamos con profundo dolor a nuestra querida amiga Mirta como también a toda su familia el fallecimiento de su querido esposo y que brille la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Néstor Fernando Zurita, su esposa Azucena Brunello y su hija Helena participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Juan Armando. Ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Chiqui Senki de Trotta y "Las Panchis", grupo de jubiladas de la esc. Francisca Jacques, abrazan con cariño y acompañan en el dolor a su esposa Mirta, a su hijo Jorge y demás familiares. Elevan una oración en su memoria.

Dr. Carlos Antonio Olivera, Liliana Mendoza y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este triste momento.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Anita de Parra, María Elena de Huespe y Anita de Castellini, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Mirta. Ruegan oraciones en su memoria y pronto consuelo a su flia.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Cuando todo el silencio se vuelva canto, tu coarzón alimentarás la tierra trabajada por tus manos. Al colega y amigo JAM, acompaño a la familia en este trance. Sergio Gustavo Ruiz. Elevo oraciones en su memoria. y a su alma.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Mary Carranza y Horacio Chazarreta, participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Héctor y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Sus hijos Ruben, Eduardo, Ana María, sus hijos politicos Omar Masson, Maria Cisneros, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondre, entra en el gozao de tu Señor. ¡Ven a compartir la felicidad de tu Señor!. Mateo 25:21. Sus hijos Ruben y Alejandra Cisneros, Anita y Omar Masson, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis dias y en tu casda Oh Señor, por siempre estaré. Salmos 21. Sus bisnietos Huerto, Florencia y Juan Cruz, Jorgito, Luis y Matias Mackeprang, Mica Flores, Sol y Mikel Tresarrieu, Alma, Sara, Lorenzo y Martino Masson, Laurenao y Joaquina Carabajal, participan con profundo dolor su fallecimiento.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Te amamos abu, gracias por tus mimos, por cuidar el corazon de todos. Te llevas los encuentros y nuestro cariño, los recuerdos y tu legado son nuestros. Sus nietos Jorge y Federico Mackeprang, Carolina, Sebastian y Mariana Flores, Gonzalo, Ivan y Cristian Masson, Daniel, Guillermo, Gabi, Maia, Antonella y Agustina Flores, Santiago Cisneros, participan con dolor su fallecimiento.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Fiel a tus promesas me gozo en tu presencia en la Casa Celestial. Siempre en nuestros corazones. Mamá, Abuela, Bisabuela. Sus nietos Huerto y Federico Mackeprang, sus bisnietos Huertito, Florencia y Juan Cruz, participan con dolor su fallecimiento.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Nuestra amada abuela ya descansa en paz. Se fue rodeada de amor, en su casa. Tuvo una vida plena. La vamos a extrañar muchisimo pero quedará entre nosotros su legado, sus enseñanzas. Mujer de gran fortaleza. Te amamos abuela Badu. Sus nietos Carolina y Matias Tresarrieu, sus bisnietos Sol y Mikel y Carmen Giorgiani, participan con dolor su fallecimiento.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Aunque no sientas mi mirada ya, aunque no estes al lado mio no renuncio a este amor mi corazón no se da por vencido. Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad... Su nieta Mariana Flores Luti, Fito e hijos Laureano y Joaquina Carabajal, participan con profundo dolor su fallecimiento.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Coty Gubaira y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Dr. Rubén Flores, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus Santos. Salmo 116:15. Su fiel servidora Nena Gutierrez, Norma Maldonado, participan con dolor su fallecimiento.

NEME DE FLORES, WADIHA (BADU) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. María José Argañarás y Martina Guerrieri Argañarás despiden a la abuela Badu y agradecen el infinito amor que nos brindó, tratándonos como parte de su familia siempre. Mujer que puso en práctica todos los valores cristianos, siendo el mástil mayor de una gran familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Stella Maris Argañarás y familia; Manuel Antonio Argañarás y familia lamentan profundamente su partida y acompañan a toda la familia en estos momentos de dolor, con inmenso cariño. Se ruega una oración en su memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Cacho Gimenez y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Yo tengo un hogar más allá del sol..". Participan con profundo dolor su fallecimiento Dr. Luis Humberto Santillan, su esposa Gloria Rotulo, sus hijos Alba Marina, Luis Armando y Ariel Humberto y sus respectivas familias, acompañan con cariño a su familia en este difícil y triste momento. Elevan oraciones en su memoria. Que su alma descanse en paz.

NEME DE FLORES, WADIHA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Adriana Luti, sus hijos Carolina, Sebastián, Mariana y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento.."Llegó el momento que creemos que todo se ha terminado pero siento que es el momento que comienza la vida eterna en el gozo de la presencia del Señor"… nuestras vivencias como madre y amigas no las olvidaré jamas..Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE DE LEÓN, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 8/3/22|. Sus hermanos políticos Miri, Kike, Nora, Chiqui, Nono, Ketty y Silvia Pirro y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en dicha provincia.

SÁNDEZ, OSVALDO OVIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Sus hermanos Corina Elsa, Lucrecia, Dolores Sandez sus sobrinos Ricardo, Gabriela, Natalia, Jorge, Juarez , Natalia Pistarelli, Roman, Susana Sandez y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la Piedad SERVICIO REALIZADO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO "Togui" (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|.Que el Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno. Clara Rosa Ramírez, hijas y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 06/03/22|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Omar Rama y flia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo "Togui". Acompañan a Graciela, y a sus hijos Martín, Marcelo y Marcos en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO "Togui" (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Josefina Stancampiano de Muratore, sus hijos Santos Eduardo y Claudia Josefina Brignono, Andres Horacio y Anabel Arce y su yerno Omar Bonahora y sus respectivas familias participamos con inmenso dolor su fallecimiento y acompañamos a Gracielita y sus hijos en este momento de dolor. Elevamos plegarias al Altisimo para que de pronta resignacion a todos.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO "Togui" (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Togui funda tu vuelo eterno en todo lo que edificaste en tu familia y amigos. Tus vecinos y amigos Sergio Ruiz. Elevo oraciones para tu encuentro con el Padre.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Ricardo Touriño, sus hijos Juan Pablo, Alfonso, Ricardo, Virginia y sus respectivas familia despiden con mucha tristeza alegro entrañable amigo Togui ,acompañamos a Graciela y sus queridos hijos, Martín, Marcelo, Marcos y demás familiares en tan doloroso momento.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO "Togui" (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Chicha Toloza y sus hijos Miguel y Claudio Santillán participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a Graciela y sus hijos en este momento de dolor. Elevamos plegarias al Altísimo para que dé pronta resignación a todos.





INFANTE, TOMÁS (Mingo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/99|. Hermano querido, ya pasaron 23 años de tu partida, pero sigues latente en el recuerdo de todos aquellos que te conocieron como " Tío Mingo", en la cancha de básquet, en el barrio, entre amigos y conocidos, en tu familia. Rogando por su descanso eterno, sus hermanos Toto y , su hija María José, su esposa y sobrinos; Dupla Carrera y flia; Lilino Marquetti, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20. hs en Catedral Basílica.

SUÁREZ DE NAVARRO, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/22|. Su esposo: Cuni Navarro, sus hijos: Vanesa, Rita y José, sus hijos pol/Matías, Miguel y Karina, sus nietos: Iara y Josefina y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita del Bº Jorge Newbery, con motivo de cumplirse el primer mes de su partida física. Elevan oraciones en su querida memoria.





TORRES, LIBERATA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Sus hijos Marta, Teresa, Ana, Quica, Silvia, Eduardo, Viky, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. Cobertura Unión Ferroviaria. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.





FARÍAS, FRANCISCO DELFOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Su hijo Alejandro Farias, su hija política Carina Denett, sus nietos Nico y Lujan participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

FIGUEROA, ISMAEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Sus hijos Liliana, Francisca, Carina, Néstor, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de 7 Kil. Dpto. Figueroa. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PÁEZ, SECONDINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Sus hijos Claudia, Carlos, Jorge, Nora, Ana, Cristina, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio de Sachayoj- Dpto. Alberdi. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.





PEÑA DE BÁEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/22|. "La muerte de la madre lleva consigo un dolor que nadie podrá sanar pero el amor deja un recuerdo que jamás nadie podrá borrar." Julio Cesar Aguirre, Silvia Moreno y sus hijos Gabriela y flia, Julito, María Laura y familia recuerdan a la mamá de Marita al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Las Termas.