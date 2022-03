FÚNEBRES | 11 de marzo del 2022

10/03/2022 - 21:52 Funebres

FALLECIMIENTOS





Alberto de Jesús Paz

Manuel Walter Salvatierra (Clodomira)

Maura Benjamina Herrera (Dpto. San Martín)

Gerardo del Valle Suárez





Sepelios Participaciones

BRAVO, DAIRA ETHEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/22|. Blanca Lelia Bravo y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

COLMAN DE VERA, ALBA BEATRIS CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Guillermo Luna Herrera, participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos y hermanos en el dolor. Oraciones en su memoria.

COLMAN DE VERA, ALBA BEATRIS CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. ¡Silencio!... Albita se durmió en los brazos del Señor. Excelente esposa, madre, docente, amiga y gran colaboradora de aquellos que recurrieron a ella. Sus excomañeras y amigas Kelly I. de Camiletti y Juana Zalazar de la Escuela Nº 389 "Dr. A. Alvarez", participan con gran dolor su partida y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA DE ALLALLA, MARTA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra esposa del Dr. Francisco Luis Allalla, socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

LÓPEZ HOYOS DE BUCCI, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Radio Taxi Nueva SRL, la gerencia, operadores y compañeros de trabajo acompaña en su dolor la partida de quien en vida fue Azucena del Valle Lopez de Bucci, que nos dejó el día 9 de marzo 2022.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Elena Vera de Duran, Elena Beatriz Duran, Alejandro Remigio Ferreiro e hijos, lamentan con pesar su partida. Elevan oraciones en su memoria y ruegan pronta resignación para su esposa e hijos.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Alejandro Álvarez Valdés y Maria del Carmen Costas participan su fallecimineto y acompañan a su familia en el dolor y la oracion,

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Elena, Elida, Domingo Celso, Manuel y María del Carmen Vera y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y amigo de tantos años y acompañan a su esposa Mirta, hijos María, Armando, Sergio, Juan Manuel, Facundo, Jorgito y demás familiares en estos difíciles momentos. Ruegan por su eterno descanso.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Su colega y amiga Marta Gerez Zanoni junto a sus hijos Dra Milagros Barcia, Dr. Agustín Barcia y Dra Constanza Barcia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su querida familia y elevan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Inés Moreno Muñoz de Saracco, sus hijas María Inés y Sonia y sus respectivas familias, acompañan con oraciones a su esposa Mirta, a su hijo Jorge y a sus hermanos políticos Mary, Fernando y Marta Miranda. Dios les dé consuelo y fortaleza.

MANZUR, JUAN ARMANDO (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Vanessa, Sharlott y Mofid Alyazji participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (BADU) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tu santa gloria". Descansa en paz madre querida. Su hijo Rubén Flores, Alejandra y Santiago Cisneros, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (BADU) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. "Pasó a la presencia del Señor. Considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para la mujer de paz y nuestra querida prima era una mujer de paz" (Sm. 37:37). Sus primos hermanos María Loris y Olga Neme, Libia C. de Neme, Alberto A. Neme y familia, Gonzalo S. Neme y familia participan con pesar su partida a la Patria Celestial.

NEME DE FLORES, WADIHA (BADU) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Sus sobrinos Ricardo Neme y familia, Jorge Eduardo Neme y familia, Guillermo Federico Neme y familia, lamentan profundamente participar el fallecimiento de la querida tía Badu. Elevamos oraciones en su memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (BADU) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Su sobrino Dr. Carlos Federico Guardo Flores, su esposa María Mercedes Hab, sus hijos Federico y María, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos en este difícil momento y elevan oraciones en su querida memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (BADU) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Ricardo Tahhan, su esposa Mirita y familia participan con dolor el fallecimiento de la querida Badu y acompañan con cariño a sus hijos en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (BADU) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Silvia Tahhan, sus hijas Fernanda y Marcela y sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento de la estimada Badu y acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Muñeca González de Vittar, sus hijos Cecilia, Jorge y Alejandro y sus respectivas familias participan su partida y acompañan a sus familiares en este doloroso trance.

NEME DE FLORES, WADIHA (BADU) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. María Isabel Beggere de Flores Turk, sus hijos María Guadalupe, María Elisa, Benjamín, María Victoria y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento. Que su alma brille junto a Nuestro Señor, como ella en vida brilló entre nosotros. Acompañamos a la familia rogando para que Dios los consuele y fortalezca.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Miguel Barchini, Liliana Chara e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. "Yo sé que Mi Redentor vive y porque Él vive nosotros también viviremos". (La Biblia). Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar el fallecimiento de la querida Badu y acompañan a sus hijos y nietos en el dolor de la partida.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Mario Eugenio Ferrero y María Mercedes Arce de Ferrero participan con pesar su fallecimiento, acompañan a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Fernando Postigo, Marta Luñiz, sus hijos Matias y Adriana, Luisina y Gabriel, Virginia y Gabriel y su nieta Antonia participan con dolor el fallecimiento de Badú, mamá del amigo Ruben. Piden consuelo para la familia y ruegan una oracion en su memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (BADU) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Ernesto Habra, Mary Muñoz de Habra y familia acompañan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Badú.

NEME DE FLORES, WADIHA (BADU) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Marilu Seisdedos de Milet, Beto Milet, Chabela Ruben, sus hijos, hijas politicas y nietos participan su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor.

NEME DE FLORES, WADIHA (BADU) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Silvia Mulki Rody Segienowicz y familia acompañan en el dolor a los hijos de quien fuera amiga de Loris Mulki nuestra madre. Con fe le decimos hasta pronto.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. "Mi esperanza he puesto en Dios, el es mi Dios y Salvador ". Chini Habra Fernandez y flia. participan con profundo pesar su partida terrenal y agradecen su corazon y casa siempre abierta para todos nosotros ! Acompañana a su flia. en el dolor.

NEME DE FLORES, WADIHA (BADU) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Perla Juárez de Carabajal participa con profundo dolor el fallecimiento de Badú a quien mi hijo Fito consideraba su abuela. Eleva oraciones en su querida memoria y ruega al Señor resignación para sus familiares.

NEME DE FLORES, WADIHA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Pedro L. Mulki (a), Ángela Beatriz Cisneros (a), sus hijos Gabriela y familia, Gustavo y familia y Zulema y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Dr. Rubén Flores y acompañan a toda su familia en estos difíciles momentos.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano y sus hijos despiden con profunda tristeza a la muy querida Badu y acompañan a sus hijos Rubén y Anita y a sus nietos en estos tristes momentos.

NEME DE FLORES, WADIHA (BADU) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en Mi aunque muera vivira". Salmo 11,25. Santiago Cisneros y esposa Felisa Sánchez, participan con tristeza y dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su yerno Dr. Rubén Flores. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Raúl Coronel Pascale, Martha Santillán, sus hijos María Eugenia, María del Huerto, María Silvia, Ramiro y sus respectivas familias lamentan profundamente la partida al Reino del Señor de tan estimada Badú. Elevan oraciones en su querida memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (BADU) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Boya y familia, Guillermo y Alfonso y sus nietos Nahuel y Alfonsina participan con pena su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Con gran dolor despedimos a nuestra querida tía Badu que supo estar en la familia con todo su cariño.Margarita Hatun,Doris Hatun,Teresita Hatun,Mirtha Hatun y Gladys de Hatun y sus respectivas familias,lamentan su pérdida y oran por su descanso eterno.

NEME DE FLORES, WADIHA (BADU) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Gustavo Rojo y familia, participan y acompañan a sus hijos Rubén, Alejandra y familia en este doloroso momento. "Que brille para Badú la luz que no tiene fin". Se ruega una oración en honor a su querida memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (BADU) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Martha y Gustavo Flores Turk, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (BADU) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Juan Guillermo Cano, su esposa, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tia Badu. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME DE FLORES, WADIHA (Badu) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. José A. Ruiz, Elvira Feijoó, sus hijas María Elvira y Tristan, María José y Sebastian, Guadalupe y sus nietos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

NEME DE FLORES, WADIHA (BADU) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. "El alma de los buenos gozará de la vida eterna". Julio Morales, Inés Ibáñez, sus hijos Luciana, Nicolás y Rocío participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Sus hermanos Margarita, María Teresa y Carlos Ramón Paz y familia participan con profundo pesar su partida y ruegan al Señor por su descanso eterno.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Lucrecia Cortigiani participa con dolor el fallecimiento del hermano de sus amigas Tere y Margarita. Ruega una oración en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Las amigas del Grupo de Oración de sus hermanas Tere y Margarita participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Clara Lopez Pasquali de Araya y familia acompañan con mucho dolor a sus hermanos y demás familiares en este momento de tanta tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Marta Goitea de Olmedo, sus hijos: Arturo Olmedo, Gregorio Olmedo y familias participan con gran pesar del fallecimiento de Ari y acompañan a Mage, Gero y Panchi en tan doloroso y difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Graciela Alberdi y Jorge Luis Feijóo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Carlos Ribas Meneclier, Liliana Torrás, sus hijos Sebastián y Julia, Santiago y Mencia, Javier, Victoria y Maxi; Magdalena y David y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares con cariño.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. José Andrés Rivas, Susana Ribas Meneclier, sus hijas Mariana y María Fernanda, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Mage, hijos y nietos en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. María Rosa Rímini de Avendaño, sus hijos, Baltazar, María Rosa, María Magdalena, Francisco y Juan Santiago despiden con profunda tristeza al querido Ari y acompañan a Mage, Jerónimo y Pancho en este triste momento.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Adolfo Mishima, Alicia Cerutti e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Geronimo y Francisco y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Susana Cuello y David Cerutti e hijos Alicia y Adolfo, Valentina y Lucas; Agustin y Nancy, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Mage y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Zunilde Pinto de Fonzo, junto a sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. María Cecilia Medrano, sus hijos y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Dr. Luis Milet y Elena Diaz Daviou participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Federico Balmaceda y sus hijos Alejo y Gonzalo participan con profundo dolor de la partida del querido Ari y acompañan a su familia en este momento rogando oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Felix Augusto Gramajo y Adriana Sylvina Abud participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y esposa en estos momentos de profundo dolor.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Gringo Herrera y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. María Cristina Jiménez, sus hijas María del Huerto, María Josefina Herrera y José Grand, nieto Milo Grand, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. José Luis Jensen lamenta profundamente, el fallecimiento de Ari y acompaña a la familia en este momento de dolor.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Margarita Zaín Fernández; María Angélica y María Pía Urueña; Pilar y Huerto Maidana; participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Ari "Cabezón" Paz y acompaña a toda su familia en estos momentos de tanto dolor.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Los compañeros y amigos del Juzgado de Paz Letrado 1era Nom., de su hijo Francisco, acompañan a él y a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Sus amigos Ramón Demasi, Dora Leticia Martilotti y sus hijos Félix, Agustín, Ramón y Rafael y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y hermanos en este momento de tanta tristeza.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Natalio de la Llama, Diana Josefina Verges y sus hijos lamentan profundamente el fallecimiento de su amigo Ari, acompañan a su esposa e hijos en tan difícil momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Felix Demasi, Nora E. Zamora y familia despiden al amigo y acompañana a la familia.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Alejandro, Federico, Jaime, Guado, Juanete, Quique, Kuty, Esteban, Luis, Pelu, Mariano y Delfin acompañan a su amigo Jeronimo en esta triste despedida a Alberto.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Cecilia Lopez Pasquali junto a sus hijos Matias, Leandro y Federico Balmaceda participan con tristeza y elevan oraciones por su descanso en paz.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Tu ahijado Juan Manuel Montenegro, su Sra. Maria Angelica Contato y sus hijas Candelaria y Milagros Montenegro participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Gustavo Adolfo Montenegro, Ema Lucia Ruiz y sus hijos Mikuka, Maria José, Juan Manuel, Canela y Facundo acompañan a su esposa Maria Eugenia, hijos, hermanos y demas fliares. Hasta Siempre querido amigo. Rogamos oraciones en su memoria.

Dra. Maria Julia Ponce de Merino y flia. participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a Maga y sus hijos. Ruega oraciones en su memoria.

Compañeros de su hijo Francisco del Juzgado de Paz de 4 ° Nominacion participan su fallecimiento y lo acompañan en este duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Alvaro y Francisco y sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento y abrazan a su esposa e hijos en este triste momento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Eduardo Font, Margarita Torrens y flia. acompañan a la familia del querido Ari. Participan con dolor su fallecimiento.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Rulo Padilla, Arturo Madias, Luis Lugones, Luchi Ruchelli, Pancho Pereyra, Beto Azar, Carlos Farreras, Tuco Herrera, Chochín Vittar, Pato Lazzari y Billy Zelaya, amigos y compañeros del Colegio San José lamentan profundamente tu partida y elevan oración en tu memoria. Vivirás por siempre en nuestro corazón.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Solo podemos compartir que nos sentimos bendecidos de haberte conocido y que nos hayas elegido para formar parte de tus días. Nuestro querido Albertito! Que sigas brillando. Que sigas tu camino contando! Bea, Lucho y todos tus amigos de ttantta.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Mario F. Pinto, su esposa Susana Romero y familia, participan con dolor el fallecimiento del amigo Alberto y acompañan con oraciones a sus seres queridos.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Víctor Emilio Zain y María Delia Jiménez Mas participan con profundo dolor el fallecimiento de su estimado amigo Alberto y acompañan a María Eugenia y sus hijos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Santiago Olmedo de Arzuaga, María Luisa Leiva de Olmedo, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Malena Arce, Minola Arce y Jorge Castro, Manuel y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Eulalia Berdaguer y sus hijos Gonzalo, Fernando, Álvaro, Ramiro, Carolina, Soledad, Josefina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. María Cristina David, María de la Paz, Victor Martín e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento. Ruegan oraciones a su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Blanca Inés Uriondo participa su fallecimiento y acompaña a su familia.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. "Querido Cabe: lamento profundamente tu partida, acompaño con cariño a Mage, hijos y hermanos. Que descanses en paz." María Sara Pedraza participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Tus amigos Cecilia Degano y Enrique Agüero, sus hijos Lucas, Juan Pablo y M. Esperanza Loréfice, Javier y Milagros Ordóñez y respectivas familias, participan su fallecimiento, acompañan con oraciones a su esposa María Eugenia, sus hijos Gerónimo y Francisco y respectivas familias, nietos y hermanos. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Fernando, Álvaro, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Mage, a sus hijos y hermanos con mucho cariño y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. María Argentina Weyenbergh y su hijo Fernando Nasif Saber participan con dolor su fallecimiento y acompañan afectuosamente a su esposa María Eugenia y a sus hijos Jerónimo y Pancho.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Cecilia Degano y Enrique Agüero, Adriana Ick, Gregorio y Elena Basbús, Alfredo y Lastenia Sal, Luis Alberto y Mercedes Di Pierro, Angélica y Omar Jugo y respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a Mage, Gerónimo y Francisco y hermanos con sus oraciones.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Guillermo Chemes y Olga Chemes de Llinás lamentan su partida y acompañan en este momento de profunda tristeza a su esposa Mage, a sus hijos, hermanos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria y por el consuelo de sus seres queridos.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Que Dios te tenga en su gloria y brille para vos la luz que no tiene fin. Solo nos queda recordarte con una enorme sonrisa por tantos momentos hermosos que pasamos en familia. Descansa en paz. Tus consuegros Luis Angel Reimondi y María R. Muratore e hijas Andrea y Mariano, Virginia y Alvaro, Laura y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Mage y sus hijos Jeronimo y Panchi en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Tere Castro, Caio Lugones, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Pedro Contardi, María Marta Arce y sus hijos María Luz, Pedro y Mariana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Despedimos con mucho dolor a nuestro amigo, rogamos oraciones por su descanso en paz. María Felicitas Degano y Eugenia María Degano con sus respectivas familias.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Pablo Berdaguer, Rosina Ferrari, sus hijos Pablo y Paola, Martín y Mary, Nicolás y Daiana, Fernando y sus nietos Pablo, Pia, Patricio y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dificil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. María Rosa Berdaguer, sus hijos Milagros y Federico Argibay Berdaguer y sus nietos Mae, Pilar, Martina, Agustina y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. María Milagros Argibay, sus hijos Pilar, Martina y Facundo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Antonio José Hernández e hijos; Mariano López Bustos y Virginia Mercedes Hernández participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y demás familiares en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Hugo Argañarás, su esposa Ángela Innamorato y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan consuelo para su familia en este difícil momento. Elevan plegarias en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo José Horacio participan con tristeza su fallecimiento. Acompañan a Mage, hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Alberto Bravo de Zamora, Chiqui y sus hijos, te despiden con mucho cariño y acompañan a María Eugenia e hijos en este dolor.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Marta Meossi, su amiga del corazón y sus hijos Roberto y Gonzalo Liendo Meossi y sus respectivas familias, participan el fallecimiento con gran dolor del querido Alberto Paz y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Angélica María Degano y Omar Jugo, junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía despiden con tristeza al querido Ari y acompañan en el dolor a Mage, hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Dr. Cesar (Mudo) Guzmán y familia, descansa en paz amigo, acompañamos a nuestra amiga Maria Eugenia y sus hijos en esta dolorosa pérdida.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Rodolfo Martín Bunge y flia, Choly y Graciela Moyano, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan en su dolor a su esposa, hijos y sus hermanas Margarita, Tere y demás fliares., Elevan oración en su memoria para que su alma descanse en los brazos del Santo Padre.

SOSA, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/22|. Sus hijos Daniel, Diego, Angel, Maria, Milagros, Sosa h. politicos nietos su mama Amanda Junco sus hnos Natividad, Maria Luisa, Ramona, Serafin, sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de San Marcos COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SUÁREZ, GERARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/22|. Su esposa Susana Chumba, sus hijos Lucio, Javier, Elsa, Paola, Ariel, Daniela, sus hijos políticos Norma, Graciela, Juan, Gustavo y Sandra, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Pocitos (Capital - Santiago del Estero) .Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 4296027. Cel: 385-5357628.

SUÁREZ, GERARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/22|. Compañeros de su hija Elsa de la Escuela Nº 843 de Los Núñez, participan su fallecimiento, acompañan a la familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO (TOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 06/03/22|. Ángela Innamorato, Hugo Argañarás y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su amiga Graciela, hijos y nietos en tan doloroso momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

TEJERINA, OSCAR EDUARDO "Togui" (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Luis Asato, Mirta Amil Feijóo, sus hijos Mario, Seiho, Haruko y su nieta Mitsuki participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

SEQUEIRA DE PADILLA, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposo Hugo, sus hijos Germán, Johana y Sebastián, sus hijos políticos Patricia y Ariel, sus nietos María Emilia, Agostina, Mariano, Vicky, Bruno y demás familiares agradecen profundamente la muestra de afecto y condolencias recibidas en los momentos de dolor e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

VÁZQUEZ, PABLO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Cada canción me lleva a vos. Hoy hace un año que tus ojos se cerraron, un año que estamos extrañándote mucho como lo pediste. Hoy el recuerdo de los buenos momentos que pasamos están presentes en nosotros, las mateadas, tus pizzas con cerveza de los viernes y así muchas más cosas vividas. Haremos oficiar una misa en Catedral Basílica hoy a las 20 hs., tus hermanos, amigos, sobrinos, en tu querida memoria. Q.E.P.D. Pablo "Brille para ti la luz perpetua".





Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------





PORTAS DE PÉREZ NELLA, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As.10/2/22|. Al cumplirse un mes de su partida al reino celestial, el recuerdo de su esposo José Enrique y de su hijo Hernán Enrique Pérez Nella, quienes agradecen las condolencias recibidas y ruegan una oración en su memoria.





Responsos

Traslado de Restos

----------------------------------------









La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

----------------------------------------





PADILLA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/03/16|. Gordo: Hoy se cumplen 6 años de tu partida. Estoy aprendiendo a vivir con tu ausencia. Estoy aprendiendo a vivir sin ti, a sobrellevar el dolor que siente mi corazón, a mirar la puerta y saber que tú no volverás, a vivir de los recuerdos, a decir "estoy bien" aunque mi corazón me duela, a pensarte en las noches para ver si te puedo ver en mis sueños. Nadie dijo que esto fuera fácil. Pero hay un lugar en el que siempre estarás y de ahí no tengo que aprender a sacarte. Ese lugar es mi corazón donde vivirás eternamente. Tu esposa Elena Godoy y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.





Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------









Responsos

----------------------------------------









Traslado de Restos

----------------------------------------









Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





HERRERA, MAURA BENJAMINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/03/22|. Sus hijos María, Ema, Lito, Elda, hijos políticos Saul y Nelba, sus nietos Ariel, Javier, Guliana, Dario, Romina, Cintia, Silvina, Cristian, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio de Atos Pozo. Departamento San Martin. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.





Invitación a Misa

Agradecimientos

----------------------------------------









Recordatorios

----------------------------------------





PERALTA, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. "Querido tío, cuanto dolor nos causa tu partida. Te fuiste dejando huellas profundas en nuestras vidas. Hoy ya descansas en un lugar donde solo existe luz, paz y amor". Al cumplirse el 9° día de su fallecimiento. Sus sobrinos Rubén y Liliana, Javier, Gaby, Jorgelina y Luciano ruegan una oración a su memoria. Frías.

PEREYRA, GREGORIO BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/07/21|. A 8 meses de tu partida todavía te seguimos pensando y doliendo tu inesperada partida. Te amaré siempre hno., mío. Descansa en paz que aquí nunca morirás. Su hermano Negro Pereyra y familia ruegan una oración en su memoria.