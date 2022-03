FÚNEBRES | 13 de marzo del 2022

13/03/2022 - 05:40 Funebres

Fallecimientos

12/03/2022

Iara Nahir Olivera Concha

Celia Herrera (Garza)

Juan Ramón Villalba

María Catalina Camacho (La Banda)

Selva Beatriz Cáceres

Juana Leguizamón (La Banda)

Ermilio Cornelio Cáceres

Silvia Zulema Santillán (Dpto. Figueroa)

María Rosa Coronel (Nva. Francia)

Mario Oscar Rubio

Graciela Sonia Aguirre

Julio Esteban Lascano

Sepelios Participaciones

AGUIRRE, GRACIELA SONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Su esposo Oscar, hijos Oscar, Matias, Claudia, h. pol. Veronica, Soledad, nietos Jeremias, Benicio, Octavio, bruna y demás famil. Part. Su fallec. Sues restos fueron inhum. En cement. El Descanso. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

AGUIRRE, GRACIELA SONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Querida tía hoy te despedimos con gran tristeza, nos queda para siempre tu recuerdo ,cariñosa,atenta, buena, un ser con un corazón noble y generoso , Abrazamos con amor a sus hijos Azul, Oscarcito, Matías, al tío Oscar y a sus nietitos. Sus sobrinos Caminos Aguirre.

AGUIRRE, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Daniel H.Subils, su esposa Renée Sonia Coronel,sus hijas: Gisela,Mariana y Daniela participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida "Negrita" esposa de Óscar, mamá de Oscarcito, Matías y Claudia. Nos unimos al inmenso dolor de toda su FLIA.Rogamos oraciones a su querida memoria.

AGUIRRE, GRACIELA SONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Dr. Rosmiro Fernandez, Dr. Juan Manuel Pereyra en nombre del Sanatorio San Francisco, participan con dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

AGUIRRE, GRACIELA SONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Dr. Carlos del Valle Diaz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, GRACIELA SONIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Dr. Cesar Guzman y familia, acompañan a su esposo y colega Oscar y flia.,, en este doloroso momento.

ARAYA, HÉCTOR RICARDO (Indio) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Sus compañeros de Archivo de la Cámara de Diputados. Felipe Fernández, Sergio Medina, Andrés Díaz, Monchito Taboada y Armando Rojas, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BRANDÁN, YLDA ALICIA DEL VALLE(q.e.p.d.) Falleció el 10/3/22|. Su hermana Patricia Brandan, sus sobrinos Nicolas Petros y Cecilia Petros participan su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

BRANDÁN, YLDA ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/22|. Sus hermanos. Chichi Eduardo Patricia Adriana y Marcela!! .Que brille para vos la Luz que no tienes fin!!.

BRANDÁN, YLDA ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/22|. Su hermana Adriana y sus hijas Tamara y María Agustina!! Hermana en Paz te fuiste!!.

BRANDÁN, YLDA ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/22|. Dios todopoderoso ponemos en tus manos el alma de nuestra querida. Alicia, Carmen y Hugo Capula acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevamos una oración en su memoria. Descansa en paz y que nunca te falte luz. Q. E. P. D

CÁCERES, SELVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Su hija Marcela del Carmen, hijo politico, nietos Ximena, Daniela, sus hermanos, sobrinos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio La Piedad. Cobertura Norcen S.R.L. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

GEREZ, SEGUNDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Su esposa María Majul, sus hijos Diego, Pablo, Diandra y Sebastian, sus hijos políticos Yanina y Valeria, sus nietos Guillermina, Sofía, Emma, Gianina, Alfonso y Gricelda, participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GEREZ, SEGUNDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Sus primos Amanda Beatriz Perez, Roger Gabriel Ledesma y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan el descanso eterno.

GEREZ, SEGUNDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Anibal Martinez, Miriyam Llarrull, Anabel, Rocio y Julieta, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GEREZ, SEGUNDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Luis y Claudia Perez Curbelo e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Segundo Gerez. Que Dios y la Virgen conceda a su familia paz y fuerzas en este momento tan difícil. Querido amigo vivirás eternamente en nuestros corazones, gracias por tan hermosa amistad

GEREZ, SEGUNDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Grupo Perez Curbelo participa con profundo dolor y tristeza la pérdida de su cliente y amigo Segundo Gerez. Que brille eternamente

GEREZ, SEGUNDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Querido amigo ya descansas en la Casa del Señor. Pedimos resignacion para tu amada flia. Tus amigos Lito, Lily, Leo y Claudia Muratore, participan con dolor su fallecimiento.

GEREZ, SEGUNDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Segundo querido: Siempre acuparás un lugar especial en mi corazón. Vuela alto y descansa en paz. Tu hija en el afecto Claudia Muratore y flia..

GEREZ, SEGUNDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Ing. Martin Alejandro Cisneros acompaña en este momento de dolor a Diego, su mamá y sus hermanos. Ruega para Segundo el descanso eterno.

GEREZ, SEGUNDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Juan Manuel Cisneros acompaña en este momento de inmenso dolor a Chuli y sus hijos, rogando que brille para su querido amigo Segundo la luz que no tiene fin. Rogamos una oracion en su memoria.

GEREZ, SEGUNDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Daniel Alberto Privitera y Sra. participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijos. Ruega oraciones en su memoria.

GEREZ, SEGUNDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Personal tecnico, administrativo y de obras de la empresa Daniel Privitera participan con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

GEREZ, SEGUNDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. "Que la luz que repartiste en la tierra se haga más fuerte en el cielo y sigas iluminando a todos los seres queridos. Siempre en familia tus consuegros José y Pequeña Muratore, sus hijas Yanina y Belén, sus nietas Guillermina, Gavina y Griselda Gerez y tu hijo Diego Gerez.

LASCANO, JULIO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Su esposa Bustos Mari Estela, sus hijos Diego, Javier, Celeste, Jose y Maria, sus hermanos Olga y Lorena, sus madre Leoniza Fernandez, sus sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento" .Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Piedad.(Capital - Santiago del Estero) .cob. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A.Servicio realizado por la empresa. HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.Cel:385-5357628.

MDALEL, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Madre. Tu fortaleza, tu resiliencia, tu alegría, tu chispa, tu memoria por los detalles mínimos de la vida de las personas, tu elección por el amor y el cariño a la familia a los amigos a los vecinos tu presencia activa en nuestras vidas, en tus 97 años nos permitió descubrir y vivir un mundo mejor. No nos dejaste un vacío...llenaste nuestras vidas de risas afecto discusiones esperanzas y sueños.. y tu forma de amar. Tu energía vital nos envuelve y se proyecta al universo... se que estas acariciándome en cada brisa, abrazándome con cada ola y tu alegría y felicidad formará parte de los vientos... Mi Elizaboncha... un honor y un orgullo ser tu hijo. Gracias Vida... seguimos fluyendo juntos. Te Amo. Su hijo Gustavo Adolfo Bequi.

MDALEL, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Sus sobrinos Valle Madalel flia., Cacho Mdalel y flia, Ana María y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento.

MDALEL, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Su sobrina Betty Leiva, sus hijos Marcela, Darío, Mirta, Carolina Coronel y respectivas familias participan con profundo dolor la partida de la querida tía Isa y acompañan con cariño a Gustavo en este difícil momento

MDALEL, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Su primo Miguel (Lito) Mdalel participa su fallecimiento y ruegan el descanso eterno. Elevando oraciones en su memoria.

MDALEL, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Juan Elias Barquet y familia, participan con pesar el fallecimiento de la querida Tía Isa. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo a su hijo.

MDALEL, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Los ex compañeros de su hijo Gustavo Bequi de la Escuela de Comercio, promocion 75, 5to. año 3era. division, lo acompañan en el dolor por el fallecimiento de su madre. Ruegan por su descanso en la Gloria del Señor.

MDALEL, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Querida Eli fuiste para nosotras un ejemplo de vida por tu fortaleza, tu espiritu de lucha, tu alegria de vivir. Anita, Noemi Salazar, participan su fallecimiento y acompañand a su hijo Gustavo y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MDALEL, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Viviras en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar tu compañia. Nadim Asseph, Mariana, Belén Lascano, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MDALEL, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Querida Tia Isa que Dios te reciba en sus brazos y nosotros te guardaremos en nuestro corazón. Eduardo Lopez, su esposa Lia Debon, sus hijos Graciela, Sebastian, Ramiro y Ana y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Gustavo y demás familiares en este momento de tanto dolor y elevan oraciones en su querida memoria.

MDALEL, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Sus sobrinas Teresita, Chito y Colombina, Susy y Ricardo R., Marta y Ricardo P. y sus respectivas familias, hijos y nietos, participan su fallecimiento y acompañan a su primo Gustavo ésos momentos dificiles. Ruegan el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin.

MDALEL, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Su sobrina ahijada Silvia (Susy) y Ricardo, sus respectivos hijos Gaby, Sergio, Marcelo (Coky), Ariel, Cristian y Mony y nietos, participan su fallecimiento y ruegan el descanso eterno de su querida tía alegre, amorosa que nunca la olvidarán y brille para ella la luz que no tiene fin. Ruega una oracion en su memoria.

MDALEL, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Su amiga Nely Chaud de Maatouck, sus hijos Daniel, Cheli y Eduardo y respectivas familias participan con dolor su partida y acompañan a Gustavo y flia.en este momento de dolor.

MDALEL, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Viviana Jaimes, Bruno Jaimes y flia, acompañan a Gustavo por el fallecimiento de su madre Elizabeth. Rogando al Señor que la reciba en su reino

OLIVERA CONCHA, IARA NAHIR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Sus hijos Agustina, Chicho, Norma, Esther, hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio de Garza- Dpto. Sarmiento. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Tata Montenegro Palacio despìde al amigo, acompañando a Maria Eugenia, hijos y hermanos. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Maria Victoria y Guillermo Pinto participan con dolor el fallecimiento del gran amigo de su padre y ruegan una oracion en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Clary Gamietea, Diego Saavedra e hijos Clara Bóboli de Gamietea, Liliana Gamietea y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su cuñado Pablo y Romina y demas familiares en estos momentos de dolor.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Luis Abalos y María Elida Cerro participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Catella Alberto y familia,, participan el fallecimiento de su amigo Ari y acompañamos a su familia en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Ricardo Touriño, sus hijos Juan Pablo, Alfonso, Ricardo, Virginia despiden al querido amigo Ari y acompañan a Mage, Jeronimo y Panchi en este momento de tanto dolor. Gracias por regalarnos tanta magia por tu canto y generosidad.

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Mario Soaje Colqui y su esposa Magdalena Garay Lopez, participan con profundo dolor el fallecimiento de su estimado amigo Alberto y acompañan a Maria Eugenia y sus hijos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, DE VIDAL, NORA MAGDALENA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Sus hijos Carlos Gustavo y José Lino Vidal, su hija política Inés, sus nietos Ignacio y Cecilia, participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RUIZ DE VIDAL, NORA MAGDALENA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Su tía Billie Pizzorno, sus primos Hilda, Bernardo, Teresita, Rolando y Osvaldo Santillán, participan con inmenso dolor el fallecimiento de la querida e inolvidable Pimpi y ruegan por el descanso eterno de su alma.

RUIZ, DE VIDAL, NORA MAGDALENA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Florencia Ledesma, su esposo Daniel Roldán y sus hijos León, Jazmín y Ana, lamentan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su familia rogando por su descanso en el Señor.

RUIZ DE VIDAL, NORA MAGDALENA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Ramon Veloso, su hijo Pablo, acompañan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo arquitecto Carlos Vidal y familia. Roganso por el eterno descanso de su alma.

VILLALBA, JUAN RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Su esposa Elsa Contreras, sus hijos Rafa, Ezequiel, Javier, Walter, Joni, Nilda, Vanesa, Milagros, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio Parque De La Paz. Cobertura Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

VILLALBA, JUAN RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Gerente y compañeros de su hijo Javier Villalba de Balbi Funcional participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GARCÍA, TOMÁS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/14|. ...Pasa el tiempo, un año más de tu natalicio, un año más de tu partida a la casa del Señor, un año mas sin tu presencia. Tu ausencia se hace cada vez mas presente, necesito tus consejos, me enseñaste el valor del trabajo y de cada cosa en esta vida. Mi querido Tomás se hace dificil esta vida sin vos, me haces tanta falta. La vida fue tan cruel, te arrancó de mi lado muy temprano, prometí no mojar tus alas, pero se hace imposible. Deseo que el Altrísimo te cuide y los angeles te canten tu feliz cumpleaños que tanto te gustaba. Tu esposa Lidia de Garcia y tu hija Lidia Garcia invitan a la misa en su natalicio y un aniversario mas del encuentro con el Altisimo en la Pquia. Santo Cristo hoy a las 20.15 hs. Descansa en paz.

NOGUERA GALLARDO, JORGE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/20|. Hoy se cumplen dos años de tu partida, y todavia estamos aprendiendo a vivir con tu ausencia. Donde quiera que estes, esperamos que todo el amor que te tenemos, siga llegando a tu corazon. Papá, te amaremos toda la vida. Sus hijos Lautaro, Augusto y Valentina invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Santo Cristo. Elevan oraciones en su querida memoria.





BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Pedí tantas veces que tu partida no fuera verdad, que ya no recuerdo que tantas noches habrán sido. Después pedí que te aparecieras al menos en sueños, que me dijeras que estás bien y que preguntarás si yo lo estoy.Te he buscado en los rostros por dónde voy; he querido sentirte en el viento , que un colibrí me hable de ti, he querido guardar tu voz... He pedido y hoy ya no pido , me doy cuenta que no te has ido, por qué tu presencia fue más que solo tu cuerpo, tu voz, tu olor.Estás en todos lados, eres parte de mí, de mí esencia. Al cumplirse 11 meses de su fallecimiento. Su esposa Marisa, sus hijas Pame, Martu, Guada y Juli ruegan oraciones en su memoria.





ALDERETE, EDUARDO MODESTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Su esposa Chela, sus hijos Fernando, Gustavo, Javie, Eduardo, Iris y Darío y demás familiares, participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Org. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ALDERETE, EDUARDO MODESTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios ". Sus vecinos Luchy Jaimez y Maguy Santillán Sus hijos: Luciana , Jose Luis, Martin Jaimez y sus respectivas flias participan y acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

BERTERO, YONATHAN ALEXIS (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Sus padres: Flavio y Patricia, sus hermanos: Germán, Flavia, Brenda, Franco,Juan, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CAMACHO, MARIA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Sus hijos Miriam, Oscar, Graciela y Mario, sus nietos y bisnietos part. su fallecimiento, sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

LEGUIZAMÓN, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Sus hijos, Angela, Gustavo, Diego, Nelson, Pedro, Benja, Valeria, Gisella, Alfredo, Daniel, Rosa, Gladys, Nancy, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. Cobertura Unión Ferroviaria, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

NORIEGA, HÉCTOR LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/22|. Su sobrina y ahijada Teresita del Valle Ibáñez participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones a su querida memoria. sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Piedad.

NORIEGA, HÉCTOR LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/22|. Sus sobrinos María del Carmen Gómez y Jorge Alberto Drauz ,sus hijos Daniel ,Virginia,Jorge David Drauz ,María Virginia Arce y Maximiliano Pedraza y sus nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Piedad

CÁCERES, ERMILIO CORNELIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Su esposa María Nélida Cáceres, sus hijos Roly, Luis, Alico, Chicho, Miguel, Adriana, Alicia, Lucía, Inés, Susy, Raquel, Victoria, Olga, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio El Dean (Dpto. Capital). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel, 4219787.

CORONEL, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Su esposo Julio Peralta, hijos Ruben, Roberto, Blanca, Silvia, Rosa, Luis, Griselda, Daniel y Andrea, nietos bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cem. Villa Silipica. Impulso Serv. Sociales. . SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

HERRERA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/22|. Sus hijos Agustina, Chicho, Norma, Esther, hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio de Garza- Dpto. Sarmiento. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

ONTIVERO, KARINA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 11/03/22|. Ex compañeros del nivel primario de la Esc. Normal Sup. "Rep. del Ecuador" participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

ONTIVERO, KARINA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 11/03/22|. La comunidad educativa de la Esc. de Especialidades mixta nocturna N° 2 "Carmen Catren de M. Casariego" participa con profundo dolor el fallecimiento de la docente de esta institución educativa. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

RUBIO, MARIO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Su essapo María Rosa, sues hijos Nicolas, Carolina y demas familiares part. Su fallec. Y sues restos fueron inhumados en cementerio El Descando. Serv. Caruso. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SANTILLÁN, SILVIA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 12//3/22|. Sus hermanos Yola, Silvio, Faustina, Lira, Lito, Ricardo, Negro, Maggi, Karina, Ramón, sus cuñados y sobrinos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, SILVIA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 12//3/22|. Su hermana Yola y sus sobrinas Lic. Mariela Lescano, Lic. Angelina Lescano y Estyefanía participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, SILVIA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22| Sus hijos Salomé y Amir, y su nietita Mía Angelica, Dani Amado, Sandra Amado participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumanos en el cementerio de Cardón Esquina, Dpto. Figueroa.

CANCINOS, NARDO ANELLI (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/20|. "Papá querido te fuiste a la Casa del Padre y nos dejaste un vacío inmenso ahora desde allí se que velas por nosotros. Te amamos y extrañamos infinitamente. Al cumplirse dos años de tu dolorosa partida nos reuniremos para pedir por tu eterno descanso y es por eso que tu esposa Chicha Corbalán de Cancinos y tus hijos Lic. María del Carmen y Carlos, Mario Aneli y Alejandra Cancinos, invitan a la misa que se oficiará en tu memoria hoy a las 21 hs. en la parroquia Nstra Sra del Rosario (Fernández). Ruegan oraciones en su querida memoria.