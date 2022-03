FÚNEBRES | 18 de marzo del 2022

18/03/2022 - 02:26 Funebres

FALLECIMIENTOS

17/03/2022

Carlos Saúl Cabral

Alberto Alejandro Hernández Bustamante

Guillermo Alberto Paz (La Banda)

Blanca Zulema González (Fernández)

Sara Lía Infante de Virgolini

Luis Adelín Guerra (La Banda)

Enzo Ariel Castillo (La Banda)

Nilda América Sosa de Gómez

Miguel Ángel Barea

Antonio Eduardo Estanciero (Beltrán)

Manuela Argentina Ruiz (La Banda)

María Mercedes Coronel (La Banda)

Rodrigo Maximiliano Barrionuevo (La Banda)

Sepelios Participaciones

RECORDATORIO

Dra. MIRTA GRACIELA CELLA DE LOPEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

Mami querida, hoy hace un año y medio que te fuiste repentinamente de la vida terrenal y no sabes cuánto te extraño. Te quiero mandar mucha luz y paz para que estés tranquila junto a mi papá. Siento un gran amor por vos y gran admiración. Sos lo mejor que me dio la vida y te prometo seguir adelante con la valentía y fortaleza que vos y mi papá me inculcaron siempre.

Te Amo con toda mi alma mami. Tu hija Ana jamás te olvidará. Te llevo en mi corazón siempre. Besos infinitos.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

ALBERTO DE JESÚS PAZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22

Su esposa María Eugenia Berdaguer, sus hijos Jerónimo y Laura, Francisco y Lucía, sus nietos Justiniano y María Leticia invitan a la misa que se ofrecerá hoy a las 20 hs en Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Su familia agradece a los Dres. Isabel Peregrin, César Guzmán, Pedro Contardi, José Rodríguez Arias y a todos sus queridos amigos y familiares.

RECORDATORIO

ÁNGEL MUÑOZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/3/14 y espera la resurrección.

Querido hermano, a 8 años de tu partida, hoy recuerdo con mucho cariño todos los momentos que compartimos juntos. Esos momentos llenos de risa y felicidad, son los que mantiene tu alma viva y junto a la mía. ¡Descansa en paz! Se ruega oraciones en tu memoria. Tu hermano Sergio.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CAROLINA DEL VALLE LENCINA DE BRECHA Q.E.P.D. Falleció en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 17/03/2022.

Te despedimos con dolor tus hijos: Mónica, Josefina y Antonio; tus nietos: Florencia, Marijo y Omar, Antonella y Germán, Renato; tus bisnietos: Bautista, Emilia y Renata. Abububu, te recordaremos siempre con mucho amor. Sus restos serán cremados en la Capital Federal.

RECORDATORIO

OLGA ISABEL MARTÍNEZ DE PÁEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/12/21 y espera la resurrección.

Gracias madre mía por haber estado a mi lado. Gracias madre por dejarme esos bellos recuerdos, porque cerrando mis ojos yo te veo. Te amo madre, nunca dejaré de agradecerte y estarás en mi memoria hasta mi último día. Descansa en paz, en ese lugar hermoso que Dios ha preparado para ti.

Tu hija Myriam, tus nietos Abel, Carolina, Leandro y Luisina, y tus bisnietos Juan Cruz y Nazarena. Se ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RITA INÉS MANCILLA (Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 16/03/2022 y espera la resurrección:

La señora presidente Interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento de la empleada de la Dirección General de Nivel Primario y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RITA INÉS MANCILLA (Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 16/03/2022 y espera la resurrección:

La señora presidente Interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, equipo de asesores de presidencia, directora de sumarios, director general de administración, directora general de personal, director de reconocimiento medico docente, directores generales de todos los niveles educativos, miembros del tribunal de disciplina, vocales de las juntas de calificaciones y clasificaciones de los distintos niveles, supervisores y analistas técnicos docentes, coordinación del área legal y personal del organismo participan el fallecimiento de la empleada de la direccion general de nivel primario y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

CABRAL, CARLOS SAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Sus hijos Adriana, Nancy, Saúl, Carlos, hijos pol,sus nietos, bisnietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, su restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARRIZO CAPUA, MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Su primo Dr. Pedro Walter Orieta Capua, sus sobrinos Ignacio Orieta y Carola Orieta y sus respectivas familias. Ruegan al Altísimo por su eterno descanso en la gloria del cielo.

CARRIZO CAPUA, MAGDALENA(q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Sus sobrinos Héctor Toscano y Gringa, sus hijos Patricia, Gianina y Alejandro con sus respectivas familias, participan el fallecimiento de su tia querida Negrita y acompañan en este momento de dolor a su hermana Ebelina. Descansa en paz tia!!!!

CARRIZO CAPUA, MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Inés Moreno Muñoz de Saracco y familia, despide a la querida Negrita en su partida al reino de los cielos y acompaña con oraciones a su hermana Ebelina y a la familia Toscano.

HERNÁNDEZ BUSTAMANTE, ALBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Sus hijos Graciela, Pascual, Marty, Alexandra, Walter y César, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

INFANTE DE VIRGOLINI, SARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. Sus hijos Alejandra, Daniela y Mariano, nietos Patricio, Luciano, Malena, Evangelina, Lourdes, Lautaro, Francesca, Manuela, Benjamin, Ariana y Valentina partic. con dolor su fallecimiento, fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

INFANTE DE VIRGOLINI, SARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. Su hija Alejandra y sus nietos Patricio, Luciano, Malena y Evangelina participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

INFANTE DE VIRGOLINI, SARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. Mamá querida descansa en paz. Que el Señor te reciba en tus brazos. Su hija Daniela, su esposo Claudio, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

INFANTE DE VIRGOLINI, SARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. Sus nietos y nietos políticos: Patricio, Mariana; Luciano, Anahí; Malena y Moisés; y Evangelina; bisnietos Ignacio, Constantina, Ema y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

INFANTE DE VIRGOLINI, SARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. Su nieto Patricio Vázquez, su nieta política Mariana Sánchez y su bisnieto Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

INFANTE DE VIRGOLINI, SARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. Su nieto Luciano Vázquez, su nieta política Anahí Ramírez y bisnietos Ignacio y Ema participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

INFANTE DE VIRGOLINI, SARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. Su nieta Malena Vázquez, su nieto político Moisés Salomón y su bisnieta Constantina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

INFANTE DE BIGLIORINI, SARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. Acompañan en este difícil momento. Sus sobrinas Estella Contreras, Olga Contreras de Cibanik y flia y Margarita Contreras de Mulki y flia

INFANTE DE BIGLIORINI, SARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. Acompañan en este difícil momento. Roberto Avellaneda, Silvana Mulki y hijos José Eduardo y Luis Gustavo. Ruegan oraciones en su memoria

PAZ, ALBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Edmundo Lescano y Silvia Gómez Paz participan su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

SOSA DE GÓMEZ, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. Su esposo Raúl Gómez, sus hijos Alvaro y Gustavo, sus hija pol. Mariana Palavecina y sus nietos David, Thiago, Gael y Martina participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

GÓMEZ, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Que la luz que repartiste en la tierra se haga mas fuerte en el cielo y sigas iluminando a todos tus seres queridos. Sus hermanos Ramon Antonio, Luis Angel, Lucia Margarita, Maria Luz, Daniel Eduardo y Juan José, sus ahijados Andrea Schwab y Milo Schwab y respectivas familias y demás familiares invitan a la misa, que se realizará hoy a las 20 en Catedral Basilica, al cumplirse dos meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

BARRIONUEVO, RODRIGO MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Sus padres Esteban Barrionuevo, Juana Bustos y sus hermanos Carmen, Emanuel, Erika, Rita, Micaela, Valentina y sus sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron velados Bº Unión Ferrov. y sepultados Cement. Jardín del Sol.

BARRIONUEVO, RODRIGO MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Sus tíos Ángel, Valeria, Juan, Martín, Rodrigo, Eugenia Bustos, Fabián, Francisca, Susana, Nadia y Vero y primos pol, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

BARRIONUEVO, RODRIGO MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Sus tíos Adrián Andrés Giménez y María Eugenia Bustos, sus primos pol. Patricio, Issac, Ailén y Nahir, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

BARRIONUEVO, RODRIGO MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Su madrina Lili y tíos María Ester, Beto, José, Daniela, Alfredo, Pancho y Chichin, primos y primos políticos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

BARRIONUEVO, RODRIGO MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. "Señor ilumina su camino hasta llegar a ti". Propietarios de Panaderia San Francisco, acompaña a su mamá Juana y piden a Jesús que la acompañe en su resignación.

CASTILLO, ENZO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Hijo querido de mi alma no entiendo tu repentina partida al Reino de Dios. Hijo toda una vida llena de proyectos por vivir. No puedo ni siquiera reprocharte nada, solo pedir que vueles y brille bien algo y alcances la paz eterna. Hijo querido. Sus padres Carlos Orlando Castillo, María Rosa Villarroya y su hermano Cristian David Castillo.

CASTILLO, ENZO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Sus padres María Rosa y Carlos, su hermano Cristian sus abuelos Isabel y Roberto, tíos Elisa, Azucena, Teresa, Mónica y Morí, primos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia La Banda EMPRESA SANTIAGO.

CASTILLO, ENZO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Su abuelo Roberto Villarroya, participa con hondo pesar su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

CASTILLO, ENZO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Sus tíos Nora Villarroya y Gustavo Salomón, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, ENZO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Su mamá María Rosa Villarroya, su papá Carlos Orlando Castillo, su hermano Cristian L. David Castillo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia hoy a las 9hs.

CASTILLO, ENZO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Su padrinos Teresa Villarroya, Juan Manuel Luna y sus primas Celeste y Virginia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, ENZO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. "Una lágrima se evapora, una flor sobre mi tumba se marchita, más una oración por mi alma la recoge Dios". Descansa en Paz Enzo. Los compañeros de Ventas y Administración de Corralón El Amigo sucursal Colón Sur, de su padre Carlos, acompañan con oraciones en este momento de pesar.

CORONEL, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. Sus hijos Juan, Oscar, Francisco, Avelina, Cristina, Susana, Martín, José, Medardo, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 15 hs en el cementerio La Esperanza Clodomira CARUSO SEGUROS EMPRESA SANTIAGO.

FERNÁNDEZ, SILVIA GRACIELA (CACHITA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Sus hermanos Pily, Pucky y Malila Fernández y sus familias, participan con profundo pesar el fallecimiento de su hermana Cachita. Acompañamos en este momento de dolor a sus hijos y elevamos una oración en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

FERNÁNDEZ, SILVIA GRACIELA (CACHITA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Querida amiga: vuela alto, quedas en nosostros. Te vamos a querer y recordar toda la vida. ¡ Descansa en paz ! Una oración en su memoria. Un fuerte abrazo a toda su familia en estos momentos. Tita Auat, Manuel y María Fiad y sus familias.

FERNÁNDEZ, SILVIA GRACIELA (CACHITA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Ricardo Touriño, sus hijos Juan Pablo, Alfonso, Ricardo, Virginia y sus respectivas familia despiden con mucha tristeza a la querida Cachita de quién guardamos hermosos recuerdos y agradecimiento por la generosidad recibida junto con Robi. Acompañamos a sus hijos y demás familiares en tan doloroso momento.

FERNÁNDEZ, SILVIA GRACIELA (CACHITA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila e hijos participan su pronta partida al encuentro con el Señor, acompañan a sus hijos y demás familia en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ, SILVIA GRACIELA (CACHITA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Ana María Contreras, Lelia López, Silvio Torrenz participan la partida de nuestra querida amiga. Pedimos al Altísimo una pronta resignación a toda su flia.

FERNÁNDEZ, SILVIA GRACIELA (CACHITA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Ana M. Contreras de Campos, Javier y Maximiliano Campos abrazan a Silvita y flia; Daniela y flia, Beatriz y Robertito y flia participan con dolor la partida de su hermana de la vida Cachita. Ruegan oraciones.

FERNÁNDEZ, SILVIA GRACIELA (CACHITA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. " ... Yo tengo un hogar mas allà del sol ..." Los integrantes del Circulo San Francisco, amigos de su cuñado, Miguel Marcoux, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil trance.

FERNÁNDEZ, SILVIA GRACIELA (CACHITA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. "El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te de la eterna paz ". Mi más sentido pésame a su hermano Puky, su esposa Delia, a sus hijos: familias Fernández Privitera. Le conceda el Señor cristiana resignación. Los acompaño en oración rogando por el eterno descanso de Cachita. Kuky Giménez Lezama.

GUERRA, LUIS ADELÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/3/22|. Su esposa Marta Varea, su hijo Ernesto Moya, h/p. Fabiana, nietos Luis y Florencia, bisnietos Misael, Tobías, Ferni. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia. COBERTURA ORG. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

PAZ, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Sus hijos Guillermo, Julia, Verónica, Soledad, Guadalupe y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

RUIZ, MANUELA ARGENTINA ( q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. Sus hijos Pablo, Mario, Walter, Alberto, Adrián, María, Juan, Gustavo, Estela, Mirta, Ricardo, Daniel, hijos pol., nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

BAREA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/22|. Sus hijos Diego, Fernanda, Ana, Eva y Nicolas, sus nietos Josefina, Agustina, Thiago, Delfina, Valentina, Fabricio, Gael y Eugenia participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

BAREA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/22|. Sus amigos del "Fernández BBC" participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Miguel: Raúl Castillo, Miguel Santos, Jorge Kairala, Minga Corbalán, Jorge Castillo pedimos al Señor resignación cristiana para su familia.

BAREA, MIGUEL ÁNGEL q.e.p.d.) Falleció el 13/3/22|. Miguel Aciar, su esposa Elisa y sus hijos Cecilia e Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Carli y ruegan una oración en su memoria.

CENTENO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/22|. Chavita: "Que el padre Dios te reciba en su morada eterna y que tu alma goce de la luz infinita".Tu hijo Adrian, tu hija política Cecilia Ibañez,tus nietos Santiago y Luz Morena, participan su fallecimiento..

CENTENO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/22|. Chavita: Nos dejas un gran vacío, pero sabemos que estás con el padre Celestial, donde no existe el sufrimiento. Tu consuegra Olga Leiva, sus hijos Ariel, Viviana y Cecilia participan con su respectivas familias. Se ruega oracion en su memoria.

ESTANCIERO, ANTONIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 17/3/22|. Su esposa Norma Pugliese, sus hijos Fabian, Marcelo, Mariana, Eduardito, h. politicos nietos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Beltrán COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GONZÁLEZ, BLANCA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Su esposo Mario Medina sus hijos Zulma, Blanca, Ciro, sus nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernandez COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219887.

PICCOLI DE GULOTTA, NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/22|. Su hermana política Beatriz Ledesma, sus sobrinos Claudia y Daniel Piccoli, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a la familia en tan triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

RUIZ, IGNACIO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/08|. Padre querido a pesar que ya no estas, te extrañamos mucho. Hoy estás cumpliendo 14 años de tu partida. Tu esposa Fernanda, hijos José, Ana, Negro, Gerardo y Mario, nietos y bisnietos.