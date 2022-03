FÚNEBRES | 20 de marzo del 2022

19/03/2022 - 21:33 Funebres

- Santiago Bernabé Sosa

- Elena Ester Picon

- Martha Elena Rolla de Ferreyra

- Santiago Alberto Pereyra

- Sofía del Carmen Montesinos de Abalovich

- Juan Carlos Gambarte (Monte Quemado)

- Eduardo Oscar Banegas

- Sara Margarita del Valle Vidal Alcorta

- Gregorio Alfredo Luna (La Banda)

- Elena Encarnación Gómez

- Mario Orlando Coronel (La Banda)

- Luciano Teodoro Luna

- María Angélica González

BANEGAS, EDUARDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/22|. Su esposa Catalina Cardozo, sus hijos Nancy, Adriana, Amalia, Marcial, Daniel, Daniela, h. pol. nietos, bisnietos y demás fliares part. su fallec. y sus restos fueron inhm. en Maco. Serv. Amparo Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GÓMEZ, ELENA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Sus hijos Marta, Mercedes, Luis, Pascual y Rosario, sus nietos Natalia, Fernanda, Valeria, Santiago, Ago, Mara, Sara, Noelia, Ismael, Judith y Javier, sus bisnietos Francisco, Sharon, Luz, Brian y Ludmila y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad (Capital-Santiago del Estero). Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros SA. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 4296027. Cel: 385-5357628.

GONZÁLEZ, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Sus hijos Cesar y Rosa, sus hijos políticos Norma y Jose, sus nietos Pablo, Federico, Andrea, Cecilia, Ivan y Ramon, sus bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento".Sus restos seran inhumados en el cementerio de Vuelta de la Barranca(Capital-Santiago del Estero).cob. IMPULSO SERVICIOS SOCIALES. Servicio realizado por la empresa. HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.Cel:385-5357628.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Sus hijos Eduardo Antonio, Silvia Del Carmen y Marta Lucrecia Abalovich, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Su nieta Laurencia Abalovich junto a Arturo Justo Alberto y tus bisnietos Benicio y Constantiono que te aman participan con profun do dolor tu partida. Siempre con nosotros Abu Mica.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍADEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Su nieta Guadalupe Gonzalez Avalos y sus hijos Mariano, Leon y Ciro Vital participan con profundo dolor el falllecimiento de la abu Mika y ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Sus nietos Luis Eugenio Cantizano y María Fernanda Ferreira Lesye y sus bisnietos Sofia y Bautista Cantizano, participan con dolor el fallecimiento de su querida ABU Mika y elevan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Su nieta Josefina Abalovich y sus hijos Ernestina, Lorenzo y Salvador Traine, participan con profundo dolor el fallecimiento de su Abu Mika. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍADEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Familia Contato Carol participa con pesar su fallecimiento y ruega por su feliz resurrección. Acompaña a su familia en estos momentos de tanto dolor.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Olga Fiad de Cáceres, Roberto Palau y Susana Fiad, Osvaldo Palau y Maria Ines Fiad y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de Mika y elevan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Sus empleadas de toda la vida. Maria Salvatierra y Susana Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a la familia en este dificil momento. Descansa en paz

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Justina Luna, acompañan a la familia en este dificil momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Alejandro Cáceres, María A. Lines e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Pedro Rojas y familia, participa con dolor el fallecimiento de la madre de nuestro amigo y correligionario Eduardo Abalovich. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Mateo Sánchez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro amigo y correligionario Eduardo Abalovich. Elevan oraciones en su mermoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Juan Carlos Tauil , su esposa , Lilian Franceschini y sus hijos Juan y Belén y su nieta Alfonsina participan su fallecimiento.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Walter Pedro Cura , María José Rizo Patron y sus hijas Agustina, Mariana y Josefina Cura Edippo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Marili Isorni junto a sus hijos participan su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno en la Paz del Señor y por la pronta resignación de su familia.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso, sus hijos Conrado y Lucía Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón e Inés participan con profundo dolor su partida y acompañan a sus hijos y nietos en este momento de gran tristeza.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. "Que nuestro Padre Dios te reciba en su Reino Celestial y goces de la Vida Eterna". Emilio Bravo y Liliana Miana e hijos, acompañand con oraciones a sus hijos y a sus respectivas flias. ante tan irreparable pérdida.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Los abuelos son seres que pasan por nuestras vidas dejando huellas amorosas; los mejores recuerdos que tenemos de nuestra tierna infancia y adolescencia siempre están plagados de su presencia y no importa que tan atrás hagamos nuestra mirada al pasado siempre aparecen flashes en nuestra memoria donde el rostro cariñoso de nuestros abuelos está impreso. Gracias por todas esas fotografías que dejan impresas en nuestra vida. Gracias por ese amor infinito que nos regalaron. Gracias por su presencia en nuestras vidas. Acompañamos a nuestra amiga Guadalupe González Avalos y a su madre Marta Abalovich en el día en que despiden a la querida Mila. Sus amigas María Simeonoff, Romanela Soccio y Valeria Chajud.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Aurora Ramos Taboada y Vicente Massot, Victoria Zavalia y Alejandro Savastano y Benjamín Zavalia acompañan con cariño a la flia en este momento de dolor y ruegan oraciones en la querida memoria de Mica.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Beto Jorge, su esposa Elida Ledesma, sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del amigo Eduardo. Se ruega una oracion en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Roberto Ángel Liendo y Gloria Cura Edippo y sus respectivas familias, despiden a Mika con tristeza y acompañan a su familia con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria. Acompañan a sus hijos y familias con mucho cariño.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos Pablo (a), Daniel y Laura Bergues participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de pena. Piden al Altísimo los ayude y bendiga.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Juan Domingo Roitman ,su esposa Norma e hijos participan con dolor el fallecimiento de la señora madre de sus amigos Eduardo,Silva y Marta.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Gilberto Parisini y Cristina Del Castaño; sus hijos Daniel, Cecilia y Víctor Zamora; Franco y Josefina Ferreira Lesye; Antonella y Sergio Rogel con sus respectivas familias, despiden con profundo cariño a Mika y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Eleva una oración en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Franco Parisini y Josefina Ferreira Lesye; sus hijos Guido, Mikaela y Valentina despiden con profundo cariño a su querida Abu Mika. Elevan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Lucía Bolomo, sus hijos Carlitos (a), Daniela (a) y Pablo Hetmañiuk participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Sus amigos César Antonino Montenegro.(gringo) y su esposa Maria Josefina Zucal (Roja) e hijos. Participan con profundo dolor su partida .Acompañan con afecto a sus hijos Eduardo, Silvia y Marta Lucrecia. Que descanse en paz.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda, con mucha tristeza despiden a la querida Mica y acompañan con mucho cariño a sus hijos y nietos. Que descanse en Paz.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Luis Ovejero y Cecilia Liendo participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. María Angelina Bossini y sus hijas Luciana y Virginia participan con profundo dolor su Fallecimiento. Acompañan a toda su familia en este momento de inmensa tristeza, Consuelo divino para ellos. Buen regreso a la casa del Padre para Mika.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Lelia Bosque y familia acompaña a sus hijos y demas familiares ante la dolorosa perdida de la querida Sra. MIKA . Oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Mirta Pastoriza participa con pesar el fallecimiento de la correligionaria Mica. Acompaña en su dolor a su hijo Eduardo y demás familiares.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. La Comisión Directiva de la Biblioteca Sarmiento participa, su fallecimiento y acompaña en su dolor a su hijo Eduardo, socio protector de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Dra. Marcela Kerszberg y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oración en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Edmundo Gomez; su hija Claudia Maria; sus nietas Maitena y Oriana, desde Choya, participan con inmenso dolor su fallecimiento, acompañan a su hijo Eduardo y a toda la familia en este terrible momento. Choya.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Matesi , Carlos, Raúl, Gabriela Leoni y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a toda su querida familia en este triste momento.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Luis Gómez, sus hijos Luis María y Maria Virginia Gmez Tauil, su yerno Rodrigo y su nieto Facundo participan su fallecimiento.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith de Castiglione, sus hijos Maria Cecilia, Blanca Ines, Susana, Enrique y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos. Ruegan por su eterno descanso.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Rodolfo J. Cuestas, Valentina Alcorta, sus hijos Valentina y Roberto, Rodolfo y Soledad, sus nietos Pilar y Robertito acompañan en este triste momento a sus hijos Martita, Silvia y Eduardo y sus respectivas familias, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Carlos Francisco Hurtado, Susana Almonacid, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Lamento profundamente el fallecimiento de tu querida madre y deseo tengas pronta resignación ante irreparable pérdida, estimado Dr. Eduardo, te abraza Dr. Juan Carlos Canllo.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Luis Jose Vella, su hijo Luis Edmundo Vella y familia abrazan con el cariño de siempre a su querido amigo Eduardo por el fallecimiento de su Sra. madre, rogando la intersesion de San José en su día elevando oraciones por el eterno descanso de su alma, lo que hace extensivo a su distinguida familia.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Francisco Alberto, Roberto, Maria Teresa, Marta Cavallotti y familias participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Dr. Mario Palavecino, Ana María Díaz y familia acompañan a sus queridos hijos Martita, Silvia y Eduardo en tan triste momento. Se fue mi segunda madre. Que Dios la reciba en el Cielo.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Marcelo Garay y Mariana Palavecino lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Martín Díaz Achával y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su descanso eterno.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Carlos Enrique Bothamley, Lucía Beatriz Sánchez de Bothamley, sus hijos Federico, Augusto y Claudia Lopez, y Carlos, sus nietos Francisco, Felicitas y Eleonora acompañan con mucho cariño a sus hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Manuel Héctor Álvarez y Delia Raab de Álvarez participan con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro amigo Eduardo. Elevan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. María Argentina Weyenbergh y sus hijos Eleonora y Fernando participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en este momento de dolor.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Integrantes de las Defensorias Publicas Oficiales ante los Juzgados Federales N° 1 y 2 de Santiago del Estero : Silvina Leal Castaño, Mariana Cisneros Billaud, Hugo German Burgos, Analia Paulon, Adriana Montenegro, Victor Jerez, Cristian Sandez, Jorge Abatedaga, Gabriela Salomon, Valeria Pianezzola, Carlos Hurtado, Sebastian Vittar. Participan su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a su hija Dra. Silvia del Carmen Abalovich Montesinos y demas familiares.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Susana Medrano de Castillo Solá, Susana Josefina, Mario Ramon, Cesar Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Sara Liliana, Maria Amelia y Jorge Zuain participan con pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a Eduardo y flia.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Los amigos de su hijo Eduardo: Olga Gonzalez Navarro, Luis Azar, Maria José Lopez Bustos y Marcia Aguilar acompañan en su dolor y ruegan por su eterno descanso.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Leonor Rodriguez acompaña a sus hijos en este momento de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Sara Virginia Ugozzoli de Vital junto a sus hijos Cecilia, Ernesto y Mariano, participan con profundo pesar su fallecimiento y abrazan a sus hijos con mucho cariño. Descansa en paz Sra. Mika.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos Eduardo, Silvia, Marta y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Victor Francisco Jerez participa su fallecimiento y acompaña afectuosamente a la querida Dra. Silvia y demas familiares. Eleva oraciones en memoria de la Sra. Mika rogando por el descanso de su alma.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Jorge Abatedaga y Sra. saluda a la Dra. Silvia del Carmen Abalovich en este momento de gran pesar.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Rodolfo Legname participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos Eduardo y Marta en este doloroso momento.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Marta Zavaleta de Alberto participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍADEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar " Dr. Angel Ramon Bagli y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de sus amigos Eduardo, Marta y Silvia. Ruegan una oracion en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Jorge Zuain y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Eduardo y flia. con afecto.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Las amigas y ex - compañeras del Colegio Hnas. Franciscanas de su hija Silvia participamos con inmenso dolor la desaparicion fisica de su querida madre y la acompañamos con nuestro corazon y oraciones, se ruega una oracion a su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Su amiga Maria José Lopez Bustos y flia. Acompañan a su hijo Eduardo y hermanas en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Ramiro Santillan Zavalia, Andrea Spinello y sus hijos Agustin, Manuel, Benjamin y Maria Elvira participan con pesar el fallecimiento de la querido Mica y acompañana con afecto a sus hijos y nietos.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍADEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Pablo de la Cruz acompaña a su amigo Eduardo con dolor.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Olga Chemes de Llinás, Guillermo Chemes, María Cristina Chemes de Catella y Alberto Catella, José Rafael y familias acompañan en el dolor a sus hijos, nietos y demás familiares rogando oraciones por su descanso en el Señor y el pronto consuelo de sus seres queridos.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Su hija Marta Lucrecia Abalovich y Daniel Barrera, sus nietos Maria Guadalupe, Marta Lucrecia y Luis Cesar Gonzalez Avalos, sus bisnietos Mariano, Leon, Ciro, Zoe y Agustin participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍADEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Mirta del Valle Neme y sus hijos Jose A., Perez n eme y familia, Ricardo Agustin Perez N eme y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Señor ya está en tu casa, recíbela en tus brazos".Bibiana Meneghini y flia. acompañan a Eduardo y familia con mucho cariño en este momento tan doloroso. Elevan oraciones en memoria de la querida Mica.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍADEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. José Elias acompaña con profundo a su hno. Eduardo en este dificil momento.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍADEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Dito Ibañez, Mirta Graciela Rodriguez y flia. Acompañan a sus hijos Eduardo, Silvia y Marta en este dificil momento.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍADEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Hijos de Norma Tauil : Dito, Silvia, Richard y Carlos Augusto y sus respectivas familias acompañan a la flia. Abalovich en este dificil momento.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍADEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Tuky Tarchini Liendo, sus hijas e hijos politicos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Mónica Ester Toloza participa con gran dolor el fallecimiento de mi querida señora Mika, con quien he compartido días y noches con mucho amor. Que descanse en paz .

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Analía Rodríguez Carlsson,su esposo Ricardo Pernigotti ,hijos y nietos despiden a Mika ..entrañable amiga de nuestra madre Titi Carlsson de Rodríguez Areal pidiendo resignación para su familia. Que descanse en paz

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Hector Sebastian y Marta Cecilia Campitelli y Diego Cardona participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Rosa Ines Monti participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. El Patronato del Enfermo de Lepra y Dispensario de la piel rinde homenaje a su presidenta honoraria, integrante de la Comisión directiva, quien fuera socia fundadora y presidenta durante muchos años de la institución. Elevando oraciones a su querida memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Viviana Pinto y sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias, participan con dolor y acompañan a la sus hijos en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Carlos Tragant, Marcela Pinto y su hijo Facundo, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Juan Carlos Azar y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Rodolfo Améstegui y Lola Monti participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Cristian Busch Frers y Nelly Llado, acompañan con profundo dolor la partida de la Sra. madre de su querida amiga Silvia, extendiendo nuestros saludos a sus demas familiares. Rogando por el eterno descanso de la Sra. Mica. Que brille para ella lal uz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Gustavo Basbus, María José Giovanniello, sus hijos Gaston, Adolfo, Camilia, Simon y Augusto acompañan a sus hijos en tan dificil momento.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Inés Bruchmann, sus hijos Inés Cantizano y Hugo Mac Gaul, José Cantizano, Luis E. Cantizano y Maria Fernanda Ferreira Lesye y sus nietos Carolina y Santiago Mac Gaul; Sofia y Bautista Cantizano, participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Mario Merino, María Julia Ponce e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de Mika y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Abu Mika te vamos a extrañar mucho. Gracias Su nieta Eugenia Abalovich y sus bisnietos Olivia y Cirilo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Techy Fernandez Polti, sus hijas Josefina, Laurencia y Eugenia Abalovich y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de Mika y acompañan a sus hijos y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍADEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 19/3/22|. Raul Diehl y Susana Lugones y familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NORDAHL, MARCELO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. Alicia de Arias y sus hijos Marcela, David, María Alicia, Andrés, Leonardo, Myriam y sus respectivas familias, participan el fallecimiento del papá de su nieta Astrid. Ruegan oraciones para su eterno descanso.

NORIEGA, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Siempre estarás en nuestros corazones tía Elsa querida. Tus sobrinos Jorge Drauz y María del Carmen Gómez, tus sobrinos nietos Daniel y Virginia, Emma y Benicio, Virginia y Maximiliano y Ainhoa y Jorge David al cumplirse un año de su fallecimiento invitan a la misa a realizarse en la Pquia. Santa Rita a las 20 hs.

ORIETA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Su hijo: Carlitos sus hermanos Varela,Alejo,y Hugo sobrinos, cuñados,vecinos, y demás familiares. Sus restos fuerons inhumados en el cementerio La Piedad. ceremonial y exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PAZ, LUCIANO TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Su esposa Rosario, sus hijos Juan, Miguel y Angelica, sus sobrinos vecinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad (Capital-Santiago del Estero).Cob. Impulso Servicios Sociales. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 4-296027. Cel: 385-5357628.

PEREYRA, SANTIAGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/22|."Querido Alberto, siempre estarás presente en nuestros corazones y le pedimos a Dios Padre te reciba en sus brazos y derrame en ti la luz y la paz infinita". Su esposa María Mercedes que nunca te olvidará, su hijo Santy, su mamá Margarita y sus hermanos Adriana y Luis. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Parque de la Paz.

PEREYRA, SANTIAGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/22|. Que el Señor tereciba ensu inmensa gloria. Sus cuñados Fabian, Beto, Esthela y Mario, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Mery en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, SANTIAGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/22|. Ayer despedimos a Alberto con inmensa tristeza, al que recordaremos con la alegría de haberlo tenido por muchos años como vecino, flias. Faccio-Coran e hijas; Karina Reinoso e hijo, Díaz-Ledesma e hijos; José Jimenez-Daniela Garcia e hijos; Flavia Orieta y flia.; Flores-Montenegro e hijos; Campos-Cabanillas e hijos; Herrera-Fernández e hijos; Sequeira-Gutierrez e hijos; Muñoz-Galvan e hijos ; Flia. Martinez e hijos ; Marta Cruz e hijas; Hugo Coronel y Sra.; Alejandra Azuni; Miguel Coronel, Blanca y sus hijos Meli, Maxi y Ale; Flia Coronel - Roldán e hijos. participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, SANTIAGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fín" Mario Coronel, su esposa Alicia Roldán, sus hijos Carla, Pablo y Martín despiden con inmenso dolor al querido Alberto y acompañan a Mery y Santy en este difícil momento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

RAMÍREZ, EMMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Sus hijos Ximena, Norma, Paola, Alejandra y Héctor Torres, Rita y Laura Maidana, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, su restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Los Flores. Caruso Cia. de Seg. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROLLA DE FERREYRA, MARTHA ELENA (q.e.p.d. ) Falleció el 18/3/22|. Jose Luis Villar, su esposa Marcela e hijos Santiago y Agustin Villar y Luciano Villar, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLLA DE FERREYRA, MARTHA ELENA (q.e.p.d. ) Falleció el 18/3/22|. Estrella Pereyra, Andrés Pereyra y sus hijos Ignacio, Luciana y Juan Martín, acompañan a la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SOSA DE GÓMEZ, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. Lamentamos profundamente tu perdida. Que Dios ilumine tu camino y te de las fuerzas necesarias para seguir adelante a pesar de todo. Que tu madre te guie desde el Cielo y que brille la luz eterna para ella. Ese el deseo de tus compañeros del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal a cual perteneces como un miembro mas.

SOSA, SANTIAGO BERNABE (Berna) (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/22|. Sus hijos Pilolo, Chocha, Gladis, su hermano Collona, h.polit., sobrinos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SOSA, SANTIAGO BERNABE (Berna) (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/22|. Juan Delicio Camuz, su esposa Leticia Ovejero de Camuz y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIDAL ALCORTA, SARA MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Sus hijos Mirta, Marta, Hernán, Irene, Carlos y Daniela, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - La Plata 162. Tel. 4219787.

VIDAL ALCORTA, SARA MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Su nieto Carlos Andrés Escobar, su esposa Natalia Mujica, hijos Justina Escobar Mujica, Juliana Escobar Mujica y Manuel Amura Mujica, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 hs. en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

VIDAL ALCORTA, SARA MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patron y sus hijas : Agustina, Mariana y Josefina Cura Edippo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

VIDAL ALCORTA, SARA MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Julio Mujica, Maria Esther Gonzalez, hijos Mariano, Natalia, Karina y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra querida Marta e Irene. Ruegan oraciones en su memoria.

VIDAL ALCORTA, SARA MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Ex..compañeras del colegio de Belén de su hija Marta acompañan estos momentos de dolor,y ruegan oraciones en su memoria.

VIDAL ALCORTA, SARA MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Los cuñados de su hija Marta Oberlander: Luis Vera, Graciela Escobar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

VIDAL ALCORTA, SARA MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso, sus hijos Conrado y Lucía Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón e Inés participan con profundo dolor su partida y acompañan a sus hijos y nietos en este momento de gran tristeza.

VIDAL ALCORTA, SARA MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Las amigas de su hija Mirta: Adriana Miranda, Estela Campos, Maria Teresa Farias, Alba Cortes, Est ela Gomez, Gely Bossini, Gringa Lucio, Lina Fulco, Lolita y Silvia Monti, Maria Ema Tarchini, Adriana Barrionuevo, Marisa Barrientos, Lolita Abdala, Mary Regazzoni, Chicha Nassif, Sara Garbi, Olga Cruz y Anita Villegas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIDAL ALCORTA, SARA MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Rodolfo J. Cuestas, Valentina Alcorta, sus hijos Valentina y Roberto, Rodolfo y Soledad, su nietos Pilar y Robertito acompañan en este triste momento a sus hijos Mangocha, Hernan e Irene y sus respectivas familias elevando oraciones por el eterno descanso de su alma.

VIDAL ALCORTA, SARA MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Daniel Olmedo y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en este momento de mucho dolor a sus hijos Marta, Hernan e Irene.Elevan oraciones por su descanso eterno."Señor, recibe a tu hija en tu Reino con mucha alegría y que brille para ella la luz que no tiene fin".

VIEYRA, HUGO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/22|. Su esposa: Ester, hijos: Liliana,Víctor, Mariano,Elizabet,Daniela, Roxana,Yesica,Yanina, nietos y bisnietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.





GEREZ, SEGUNDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Hace 9 días que te fuiste al encuentro del Señor. Hermano querido, tenemos la certeza de que estás gozando de su infinito amor. Te extraño hermano. Su hermano Carlos Gerez y flia, invitan a la misa que se oficiará en la Iglesia Virgen del Valle. Bº Huaico Hondo, a las 10 hs. Por la tarde se realizará un responso en el cementerio privado Parque de la Paz. a las 17 hs.

GEREZ, SEGUNDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. En memoria de segundo armando Gerez al cumplirse las 9 noches de su fallecimiento, se celebra la misa el dia 20 de Marzo a las 10 de la mañana en la capilla Virgen del Valle Huaico Hondo .y a la tarde a las 17 hs responso en cementerio parque de La Paz

PÉREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/22|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Hace u mes de tu partida al reino de Dios. Sé que estás con El gozando de su presencia. Le ruego que nos ayude a calmar este dolor por tu ausencia. Tus hijos y nietos te extrañamos, no tenemos consuelo. Invitamos a la misa en la parroquia de Sumampa a las 20 hs. Se ruega una oración en su memoria.

ROMANO, SONIA JAQUELIN Prof. ( q.e.p.d.) Falleció el 15/3/20|. Hola mamá, no preguntaré como estás, sería una ironía. Solo quiero pedirte perdón mami por todo el dolor que te causa mi ausencia, pero no pude luchar más contra la enfermedad, no pude seguir, mi realidad me volvía a derrotar. No es justo que una madre entierre a su hijo y por ello te pido perdón. Te dejo mi pequeño tesoro, mi hijo, enseñale a recordarme, sé su mamá para enseñarle valores pero también sé su abuela para malcriarlo. El será tu timon para sentirte viva y fuerte. Busca en tu corazón los bellos recuerdos que te acompañarán en resto de vida. Mami te amo tanto como a mi hijo. Su madre argentina Paz, hermano y sobrinos invitan a la misa en la iglesia Sta. R ita a las 20 hs, el dia 20/3 al cumplirse 2 años de su partida al reino celestial.

ROMANO, SONIA JAQUELIN Prof. ( q.e.p.d.) Falleció el 15/3/20|. Un día de lluvia te marchaste de nuestro lado, dejando un gran dolor im posible de borrar. El dia aun parece oscuro sin tu risa, sin tu amor, pero se que Dios te llevó a su lado por esas cualidades que tenias de ser una persona amada por todos. Ahora descanza en paz amada mia. Tu madrina Maria, tia Rosa, tu ahijado Alvaro, Ester, Javier, Thiago, Dalma y Francesca invitan a la misa en la iglesia Santa Rita a las 20 hs el dia 20/3 al cumplirse dos años de su partida al reino celestial.

SALVATIERRA, ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/96|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazon. Su esposa María Elena, sus hijos Rosi, Sara, Maira, Alejandro, Claudia, Sandra, Laura y Maria Elena, hijos pol. nietos y bisnietos lo recuerdan con mucho amor. Eres nuestro ejemplo mas digno a seguir en todos los aspectos. Estas siempre presente en esa musica de tango, folclore que tanto te gustaba escuchar, el olor a pan caliente en horno de barro, en el amor que nos transmitias con una simple mirada, Siempre estas en nuestros corazones. Al cumplir 26 años de su partida a la casa del Señor se invita a la misa a las 10 hs en Pquia. Maria Auxiliadora.

SÁNDEZ, GABRIEL MARCIAL(q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Su esposa María Elisa Jugó, sus hijos Gabriela, Liliana, Ariel y nietos/as invitan a la misa que se ofrecerá el 22 /3 /22 en la Iglesia Santa Lucía al cumplirse 8 meses de su fallecimiento y 73 años de su natalicio.





BENAVIDEZ, NORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/22|. Fabiana Guzman y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CASTILLO, ENZO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/22|. Teresa de Auat e hijos Mercedes, Ana y Martín Auat y familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CATÁLFAMO, HÉCTOR JUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. "Señor ya está ante ti recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrino Walter Toloza y Stella Maris Gallegos, sus sobrinas nietas Joella, Antonella, Anabella, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CATÁLFAMO, HÉCTOR JUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. Morir para quien muere en Jesucristo, es saltar en el barco que conduce a las playas eternas, es dormirse entre los hombres y despertar entre los ángeles. Sus primos Poroto, Lety e hijos Bibi, Guegui y familia, Perla y familia, participan con dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

CATÁLFAMO, HÉCTOR JUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. Juan Carlos Mitre y personal de Servicios Mecánicos Peugeot participan su fallecimiento de su amigo Hector.

CORONEL, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Sus hermanos Olga, Liliana, Catalina, María Rosa, Gregorio, Marcelo, Rubén, Aldo, Gabriel, Carlos y Roberto, cuñados, sobrinos primos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio La Misericordia (La Banda). Cobertura Sociedad Militar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LUNA, GERARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Sus hermanos Mario, Jorge, Elizabet, Miriam y Estella, sobrinos cuñados y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio La Misericordia (La Banda). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - La Plata 162. Tel. 4219787.

NIEVA, GLADYS ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. Marta del Valle Suárez, participa su fallecimiento de la madre de sus hijos Luis y Liliana E. Frías y Rita Graciela Suárez. Sus restos fueron inhumados hoy en el Cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

PICON, ELENA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/22|. Su esposo Manestar José Gerardo, sus hijos Patricia, Juan, Karina, Eugenia, Fernanda y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Cob. Sociedad Militar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.





RUBIO, MARIO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Agradecimiento: A todos los que nos acompañaron en tu partida inesperada, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Tu partida nos dejó un vacio en el corazón, pero la esperanza de vernos pronto en el cielo lo llena de fuerza para continuar. Hoy no estás conmigo en este mundo terrenal, pero se que desde las alturas, nos observas y protegerás en cada dificultad que tengamos. Amado esposo y padre, te extrañamos. Su esposa María Rosa y sus hijos Carolina y Nicolás, invitamos a la misa de los 9 días a realizarse el Domingo 20 a las 20:30 hs en la Parroquia Cristo Rey.





ÁVILA, ROSALINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Su hijo: Mario Ávila, nietos, y bisnietos, su hermana: Eusebia y Rey Ávila y sobrinos sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ESPECHE DE PAZ MARIA IRMA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Su sobrino Fidel Agüero, su esposa Silvia Leticia Ibarra y sus hijas Eugenia, Waldina y Silvita participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de hondo pesar. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ESPECHE DE PAZ MARIA IRMA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Su sobrino José Maria Gómez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

ESPECHE DE PAZ MARIA IRMA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Su sobrina Anita Villalba de Gomez junto a Maria José, José Maria, Jorge Luis, Gustavo y Carlos Martin Gómez y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

ESPECHE DE PAZ MARIA IRMA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Lia Gomez de Di Marzo y su nieta Daira participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciónes en su memoria. Choya.

ESPECHE DE PAZ MARIA IRMA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Edmundo Gomez; su hija Claudia Maria; sus nietas Maitena y Oriana participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor. Choya.

ESPECHE DE PAZ, MARÍA IRMA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. "Yo soy la resurreccion y la vida. El que cree en mi vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". Aldo J. Gómez, Yayá Macedo de Gómez, sus hijos Aldo, Silvina, Fernanda, Mónica, Cecilia, Dolores, hijos políticos y nietos, participan con profunda tristeza su fallecimiento, despiden a Irma prima entrañable más allá del tiempo y la distancia. Acompañamos a toda la familia en tan difícil momento. Paz en su tumba.

GAMBARTE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleciño el 19/3/22|. Su esposa Mirta Mercado, sus hijos Alejandra, Lili, Cristian, Silvina, Cecilia y Mauricio, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio La Piedad (Monte Quemado). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL.4219787.

LENCINA DE BRECHA, CAROLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. "Que el Señor te bendiga te muestre su rostro... y te conceda la paz". Su familia de corazón Dora y Perli, participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

LENCINA DE BRECHA, CAROLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. "Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios". Tus sobrinos en el afecto Adriana y Andrés González, sus hijos Nicanor y Juan Pablo, participan con dolor su fallecimiento.

LENCINA DE BRECHA, CAROLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/22|. "Que la luz que irradiaste en la tierra se haga más fuerte en el Cielo y sigas iluminando a todos tus seres queridos". Su ahijada Luchi, su esposo Carlos e hijos Santiago y María Garcia, participan su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

LUNA, BRISA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Sus padres Richard Exequiel Luna y Cecilia Alejandra Loto, su abuela Arminda Cruz, tios, primos, madrina, abuelos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en Cementerio de Beltrán (Dpto. Robles). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

LUNA, BRISA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. La comunidad educativa de la E.F.A. de Forres lamenta con profundo pesar participar su fallecimiento. Elevan una oracion por su descanso eterno.

PICCOLI DE GULOTTA, NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/22|. Aldo Corvalán, sus hijos Aldo, Hugo y Analía participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste y doloroso momento. Que el amor de Dios la reciba en su reino y le de el descanso eterno. Elevan oraciones en su memoria.

TOLEDO, RAINERIO REYES (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/22|. Querido primo hoy te despedimos con tristeza, solo nos queda tus recuerdos para siempre. Sus primos Betty y Domingo Correa, Alberto Gomez y flia, Acompañan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en elcementerio de Villa La Punta. Elevan oraciones en su querida memoria.

TOLEDO, RAINERIO REYES (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/22|. "Ya descansas en los brazos del Señor". Sus primos Raúl Armas y flia., acopañan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en elcementerio de Villa La Punta. Elevan oraciones en su querida memoria.

TOLEDO, RAINERIO REYES (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/22|. Sus primos Lucy, Carlos y sus respectivas familiares, acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa La Punta.