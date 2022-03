FÚNEBRES | 24 de marzo del 2022

23/03/2022 - 22:35 Funebres

FALLECIMIENTOS





- Dalinda Andrea Álvarez

- María Irma Laura Lupo

- Daniel Alejandro Ceballos

- Víctor Martín Gigena

- Rosa Viterva Juárez (La Banda)

- Carlo Alberto Ponce

- Lita Azulina Tolosa de Ponce (Loreto)

- Nahim Alfaad (Siria)

- Juan Amadeo Carrizo

- Héctor Raúl Cisneros (La Banda)

- Orlando Figueroa

- Rafael Sixto Andrada (La Banda)

- René Raúl Roldán

- Elda Mercedes Coronel Camaño





Sepelios Participaciones

ALSAAD, NAHIM (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22 en Kfarbou. Hama. Rep. Árabe Siria|. María Sara Sonzogni, sus hijos Daniel y Lucas Alderete Sonzogni participamos con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a toda su querida familia en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ALSAAD, NAHIM (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22 en Kfarbou. Hama. Rep. Árabe Siria|. Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán, sus hijos políticos acompañan con dolor a su hijo Imad y a toda su familia en tan dificil momento, rogando oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, DALINDA ANDREA (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. Sus hijos Susana, Rosalia, Liliana, Maria, Kuky h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Rafael Dto. Choya SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ÁLVAREZ, DALINDA ANDREA (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. "Señor, recíbela en tus brazos y dadle el descanso eterno. Sus hijos Susi, Rosi, Lili, Mari, hijos pol´ticis Mario, Raúl, Atilio, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, DALINDA ANDREA (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. Fuiste una maravillosa mezcla de risas, historias y amor. Nos sentimos afortunados de haberte disfrutado y te extrañaremos por siempre. Su hija Susana, nieta Karina, nieto político Walter y bisnietos Camila y Bruno participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, DALINDA ANDREA (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. "Gracias Señor, por la vida que le diste y por la vida que nos permitiste compartir con ella. Danos paz en nuestros corazones Señor, lo necesitamos para superar su muerte y dejarla partir a tu encuentro victorioso". Sus hermanas Negra, Poty y Choli (a), ahijadas Edith y Patricia, sus sobrinos Carmen, Emanuel y Mariana y su sobrino político Ernesto participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, DALINDA ANDREA (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. Una segunda madre teníamos y el cielo hoy se la llevó. Ella nos cuidó con cariño y ahora la cuida Dios nuestro Señor. Quédate en nuestra memoria y en nuestros recuerdos. Quédate allí donde nadie te toque, donde cada vez que te busquemos podamos encontrarte. Descansa en paz madrina. Tus ahijadas Edith y Patricia participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, DALINDA ANDREA (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, dale Señor el descanso eterno". Familia Brizuela, participa con dolor el fallecimiento de la abuelita de su querida sobrina Karina y acompañan a toda la familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, JUAN AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Sus padres Raul y Elizabeth, su esposa Cecilia, sus hijas Ambar, Rocio y Ximena, sushermanos, Raul, Maria, Ramon, Juan y Eliza, sus sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento".Sus restos seran inhumados en el cementerio El Descanso (Capital-Santiago del Estero).cob.CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. Servicio realizado por la empresa. HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.Cel:385-5357628.

CARRIZO, JUAN AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Los compañeros de Raúl Amadeo Carrizo: Dra. Andrea Olmedo, Dra. Andrea Achari, Dra. Tania Zerda Beltrán, Dr. René Alderete, Dr. Rodrigo Martorell, Dr. Sebastián Matach, Dr. José Bonacina, Dr. Cristian Martínez López, Dr. Matías de la Rúa y Daniel Castro Méndez participan con dolor el fallecimiento de su querido hijo Juan "Pigu" Carrizo. Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio El Descanso a horas 09:00

CARRIZO, JUAN AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Inés Ávila participa su fallecimiento y abraza con el alma a su compañero Cuno y toda su familia y pide a Dios los llene de su amor para sobreponerse en este momento de tanto dolor.

CEBALLOS, DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. Su esposa Carmen Sosa, sus hijos Daniel, Rodrigo, Elias, su papá Félix Ceballos, sus hnos Walter y Gabriel hnos políticos, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad. COB OBRA SOCIAL MUNICIPAL .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL CAMAÑO, ELDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 23/3/22|. Sus hijos Pedro y Beatriz Barbieri, sus nietos Alejandra y Martín Barbieri, Ignacio, Javier y Nicolás Paradelo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su querida memoria.

CORONEL CAMAÑO, ELDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. Adriana Infante del Castaño, Cecilia Bouzon, Chely Matouk, Daniela Azar, Laura Rafael, Lucy López Prieto, Magali Vicente, Margarita Alvarez, Marilena Maldonado, Marily Allub, Patricia Cioccolani, Silvia Amerio, Silvina Díaz y Teresa Alonso, participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Beatriz y familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL CAMAÑO, ELDA MERCEDES(q.e.p.d.) Falleció 23/3/22|. Familia Loira participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria

CORONEL CAMAÑO, ELDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 23/3/22|. Arq. Marcelo Gutiérrez y flia participan el fallecimiento de la Sra. madre de su entrañable amiga Beatriz rogando por su eterno descanso. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CORONEL CAMAÑO, ELDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 23/3/22|. Juan Carlos Gutiérrez y Claudia Morales de Gutiérrez participan el fallecimiento de la sra madre de sus amigos Beatriz y Pedro. Elevan oraciones por su descanso eterno. Que brille la luz infinita.

CORONEL CAMAÑO, ELDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 23/3/22|. Los amigos y compañeros de italiano, Alicia, Silvia, Daniela Cecilia, Carolina y Félix acompañamos a sus hijos Beatriz y Pedro Barbieri en este difícil momento, rogando para ellos una cristiana resignación.

CRUZ, JULIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Liliana Juárez, sus hijos Paola, Vanina, Federico y Maximiliano Cukier y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPÍNDOLA COSTA, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Los socios del Sanatorio 9 de Julio: Dr. Andersen Hugo, Demasi Sebastián, Cosci Eduardo, Molina Julio, Demaría Héctor, Espeche Luis Manuel, Salas Carlos, Álvarez Antenor, Rojas José, Lugones Gorriti Delfín, Fonzo Emilio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. Su esposa Rosa, hijos Claudia, Lorena, Reina, Carlos, Ramón, Fabiana, Mario, David, Yonathan, Pablo, Miriam, Caterine, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Esperanza. Serv. Caruso Cia. Arg. De seguros. S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GIGENA, VÍCTOR MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Sus hijos Martin, Yasmin, Carolina h/. Políticos, nietos ,vecinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

IBÁÑEZ, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Te fuiste madre querida, pero no de nuestros corazones ni de nuestros recuerdos, tu corazón que vive en los nuestros, porque no importa dónde te encuentres, siempre te llevaremos con nosotros. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Su esposo Pedro Díaz, sus hijos Negri, Paola, Diego y Givi y tu familia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

IBÁÑEZ, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Sus nietos Lourdes, León, Milagros, Guadalupe, Pedro, Facundo, Francisco, Exequiel, Santino, Ana Carolina, Ambar y Sebastián participan con profundo dolor su fallecimiento.

JAPAZE DE VACA, ALICIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Sus tíos Ángel y Norma Japaze, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida sobrina, rogando al Señor por su descanso eterno y consuelo para su familia.

JAPAZE DE VACA, ALICIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Su primo hermano Humberto Fadel Astún y sus esposa Olga e hijos Luis, Omar y Andrea participan con profundo dolor su fallecimiento, y elevan sentidas oraciones en su memoria.

JAPAZE DE VACA, ALICIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Su sobrino Roberto Ávila, su esposa María Paula Weyenbergh y sus hijos Ariana, Tomas y Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

JAPAZE DE VACA, ALICIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. María de los Ángeles Platas de Mayuli, sus hijos María de los Ángeles, Aldo, Silvina y Daniel Isa participan con profundo dolor su fallecimiento.

JAPAZE DE VACA, ALICIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Alejandro Cortina, Natalia Llapur y sus hijos Benjamín, Bautista y Benicio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Luis, Martín y Daniela en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

JAPAZE DE VACA, ALICIA JOSEFINA (q..ep.d.) Falleció el 21/3/252|. Roberto Carrizo, Adriana Montenegro y sus hijos Ignacio, Valentín, Josefina y María Victoria, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Tuti. Acompañan a toda su familia, especialmente a su amigo Luis en éste difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria y que el Señor le conceda el descanso eterno.

JAPAZE DE VACA, ALICIA JOSEFINA (TUTY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Rubén Romano, Elina Abdala, sus hijos Victoria, Nicolás y Pablo acompañan a sus hijos en este doloroso momento.

JAPAZE DE VACA, ALICIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. La Asociación Civil Cooperadora del CEPSI " Eva Perón" participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de la directora administrativa del CEPSI Dra. Daniela Vaca Japaze. Ruega a Dios consuelo para su dolor y que brille para ella la luz que no tiene fin.

JAPAZE DE VACA, ALICIA JOSEFINA (TUTY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Primita querida lamento mucho tu inesperada partida. Estarás siempre en nuestros corazones. Abrazo con mucho cariño a Luisito, Daniela y Martín. Mirta Astún y familia; Chicho Crespo y flia: Ruegan oraciones en su querida memoria.

JAPAZE DE VACA, ALICIA JOSEFINA (TUTY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. "Gracias Señor por recibirla y acunarla en tus brazos". José Ruiz Maidana y Huerto Sánchez participan y acompañan con oraciones para ella y toda su familia.

JAPAZE DE VACA, ALICIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Fernando Llapur e hijos y sus respectivas familias acompañan a sus hijos ante irreparable pérdida.

JAPAZE DE VACA, ALICIA JOSEFINA (TUTY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. "Regresaste a tu hogar querida Tuty, en este camino emprendido donde la paz y el amor irán cobijándote. Dios te devuelve lo que sólo supiste sembrar en este paso terrenal". Cristina Maidana, Roberto Rusz, sus hijos Cristina, Valeria y José, hijos políticos Huerto y Mathias, nietos Matilda y Justina participa tu vuelo eterno con oraciones por ti y por tu hermosa familia.

JAPAZE DE VACA, ALICIA JOSEFINA (TUTY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. "Una estrella iluminará el cielo con su bella luz, la misma con la que supo brillar aquí en esta vida". Las amigas de su hija Daniela: Angi Basbús, Maru Candussi, Marti Banco, Marian Lugones, Vale Palau, Vale Rusz y Anita Sanchez participan de su partida a la casa del Padre. Acompañamos con amor a su querida familia.

JAPAZE DE VACA, ALICIA JOSEFINA (TUTY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Que triste la noticia de tu partida querida Tuty. Siempre voy a recordar tu dulzura, tu espíritu de lucha en los duros momentos que te tocó vivir. Alicia Allub, sus hijos Rodrigo, Belén y Virginia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso en la paz del Señor.

JAPAZE DE VACA, ALICIA JOSEFINA (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Los hijos y nietos de Carmencita y Aldo Castiglione: José Luis, Ignacio, Anita, Inés Castiglione, Familia Lugones Castiglione y sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento de Tuty y acompañan a sus hijos y nietos en este momento.

JAPAZE DE VACA, ALICIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Tu amiga de siempre Hilda Filippa Durán, su hija María Fernanda Muratore y flia.participan con pesar tu partida y abrazan con el alma a tus hijos Daniela, Luisito y Martín. Descansa en paz junto a tus seres queridos.

JAPAZE DE VACA, ALICIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Víctor Emilio Zain y María Delia Jiménez Mas, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Sentimos hoy un profundo dolor ante tu partida querida amiga y vecina de toda la vida. Que nuestro querido Dio te reciba con sus manos abiertas. Acompañamos en su profundo dolor a toda la familia y rogamos un descanso eterno. Sus vecinos Aide y Hugo Cortes.

JUÁREZ, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. "Más allá del sol, yo tengo un hogar con el Señor Jesús". Personal administrativo y docente del Agrupamiento Nº 86.145 de Campo Amor, participa su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. "Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia, concediéndote la paz". Dora, Perli, Adriana, Andrés, Carlos y Luchi, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin . Yanina Ramírez y Gabriela Carabajal participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUPO, MARÍA IRMA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. Sus hijos Sergio y Lina sus nietos Maximiliano, Facundo, Lucia, Sara, Luana, sus bisnietos Ernestina, Felipe y Delfina y demás familiares ,sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LUPO, MARÍA IRMA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. "Que brille para ella, la luz que no tiene fin". Quien fuera en vida, madre de nuestros compañeros de trabajo Lina y Sergio. CPN Andrea Urquiza, CPN Ana Cheble y el personal de empleados de Contaduría Gral. de la Pcia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LUPO, MARÍA IRMA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. "Que brille para ella, la luz que no tiene fin". Quien fuera en vida, madre de nuestros compañeros de trabajo Lina y Sergio. Sociedad Mutual de Empleados de Contaduría Gral. de la Pcia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LUPO, MARÍA IRMA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. "Que brille para ella, la luz que no tiene fin". Compañeros de trabajo de sus hijos Lina y Sergio. Marcela Sánchez, Roxana, Valo, Mario Hoyos, Marta, Florencia Gomez, Oscar, Daniel, Carlos Fernanda, Yvana, Florencia Jugo, Marcela Montenegro, Pablo, Carlitos, Gabriela Espeche, Teresita, Valeria, Natalia, Eugenia, Nora, Ornela, Siliva, Raúl, Marta, Eduardo, Alejandra, Patricia, Florencia Alvarez, Gabriela Chamas, Mario Olivera, Cachin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oracióne en su memoria.

LUPO, MARÍA IRMA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. "Que brille para ella, la luz que no tiene fin". Compañeros de trabajo y amigos de sus hijos Lina y Sergio. Mirta Garello, Mario Venica, Oscar Giménez, Carlos Álvarez, Daniel Morellini, Angel Torres, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con tristeza a su familia en este momento dificil de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Oscar Luis Karam, Carmen Venegas de Karam e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Juan Antonio Guiscafre (faci), acompaña a su amigo Eduardo Abalovich en tan doloroso momento. Elevando oraciones en su memoria. Descanse en paz.

MONTESINOS DE ABALOVICH, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. El Presidente Interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch participa su fallecimiento y acompaña a su estimada familia con el afecto de siempre en estos momentos de tristeza.

PONCE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. Su esposa Bety, sus hijos Yanina como Maximiliano y Carlos Daniel y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMOCIÓN ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RIVAS, JOSÉ ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Antonio Virgilio Castiglione, su esposa Graciela Cazaux, hijos y nietos, lamentan participar la partida del Maestro José Andrés. Rezan por su descanso eterno, acompañan a su familia y ruegan por su cristiana resignación.

RIVAS, JOSÉ ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Dante Cayetano Fiorentino te despide, eternamente agradecido por el privilegio de tu amistad y por el enorme apoyo que le diste a mi producción literaria. Descansa en paz, amigo querido.

RIVAS, JOSÉ ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Mercedes Sonzini, Eugenia Castiglione y Patricia Moltini, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra querida amiga Mariana. Elevan oraciones en su memoria.

RIVAS, JOSÉ ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Tesy Iturre, su esposo Lisandro Gutiérrez y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.Elevan oraciones en su memoria

RIVAS, JOSÉ ANDRÉS PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. La Lic Rosa María Conca participa con dolor el fallecimiento del querido profesor Dr. José A. Rivas. Ruega oraciones en su apreciada memoria.

RIVAS, JOSÉ ANDRÉS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Lilibeth Arce, su esposo e hijos participan con profundo dolor la partida de su querido amigo José. Acompañan a su familia en este difícil momento.

RODRÍGUEZ DE BRAVO, LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Rubén Romano, Elina Abdala, sus hijos Victoria, Nicolás y Pablo acompañan a sus hijas en este doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.









RODRÍGUEZ DE BRAVO, LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Hilda Santillán, Gabriela Tonelli, Elena Piñón, Ma. Inés Falcione, Susana Romero, Ma. Angélica Álvarez, Anita Gioria, Sara Lucca, Josefina Santillán, Viviana Jozami, Ricky Basbús y Susana Achával acompañan a su querida amiga Graciela en estos momentos dolorosos, ante la pérdida de su mamá. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

RODRÍGUEZ DE BRAVO, LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Elita Suárez, Raúl Bravo y sus hijas Huerto y Romina acompañan con profundo pesar a sus hijas y nietos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE BRAVO, LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Martha S. Rodríguez de Yocca y sus hijos Livio y María Martha y familia, la despiden con dolor, pero con hermosos recuerdos de sus virtudes cristianas. Atenta, solidaria...siempre al servicio del prójimo. Ya descansa junto al Señor.

RODRÍGUEZ DE BRAVO, LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Ricardo Neder, Haydeé Burany, sus hijas Susana, Cecilia y familia participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijas Liliana, Graciela y familia en estos momentos de dolor por la partida de la querida Negrita. Elevan oraciones en su memoria.





ROLDÁN, RENÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Sus hijos Daniel, Marcelo, Estela, Víctor, Walter, nietos, hnos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en cemet. Parque de la Paz. Serv. Hamburgo Cia. S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VIDAL ALCORTA, SARA MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|.Pepe González participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigas Irene, Marta y Mirta y acompaña al resto de su familia en este doloroso trance. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruega oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

PENÍDEZ, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/16|."Siempre estás presente en cada uno de los que te amamos". Al cumplirse un nuevo año de su desaparición física tu mamá Audelina, tus hijos Maia Carolina y Octavio Gabriel, tus hermanas María Josefina y María Rosalía, tu cuñado Julian, tus sobrinos Hernán, Emmanuel, Iñaki e Iker y demás familiares ruegan una oración por su eterno descanso.





Responsos

RUIZ, SILVIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/22|. Dinos que tal se mira todo desde el cielo. Es libre y tranquilo como nos dicen, el sol alumbra por siempre, tus miedos y dolor se han ido? Por que aquí en la tierra sentimos que todo está perdido en el dolor. Desde que te fuiste hay un gran vacio. Espero y estes bailando en el cielo, cantando en el coro de angeles. Espero los Ángeles sepan lo que tienen. Apuesto que todo es mejor desde tu llegada al cielo. Dinos madre nuestra que es lo que se hace en el cielo. Seguro les contaste a los angeles de tus hijos y nietos les dijiste que eramos felices a tu lado. Te estaban esperando tus nietos ahi en el cielo les dijiste que aquí en la tierra sus mamás sufren por ellos y que vos fuiste a cuidarlos hasta nuestro reencuentro. Madre nuestra como duele no tenerte te extrañamos a montones. Tus hijos Laura, Esteban Silvia, María José, José María ,Ángela y Cristian, tus nietos Rita, Victoria,Facundo, Alejandro, Benjamín, Pía, Francesca, Lorenzo y Benicio, tus hijos politicos Carlos Orieta, Hernán y Nazareno invitan al responso hoy a las 9.30 hs en el cementerio La Piedad con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor. Ruegan una oración en su querida memoria.





Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

ANDRADA, RAFAEL SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Su esposa Cristina, sus hijos Valeria, Cristina, Fernanda, Pablo, Lorena, Paula y Martín, su hermana Anita y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CISNEROS, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. Su esposa Navarro Aurora, sus hijos Raúl, Pedro, Claudia, Natalia, Valeria, Vanesa, Mario, Atilio, Alberto, Jorge, y demás fliares, Sus restos serán inhumados hoy a las 16 hs. en el cementerio de Los Acosta. SERVICIO RALIZADO POR NORTE BENEFICIOS -LA PLATA 162 - TEL 4219787.

JUÁREZ, ROSA VITERVA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Sus hijos Roly, Eduardo, Gaby, Mari, Medina sus h/. políticos Lia, Raúl, Cari, sus nietos Tizzi, Rita, Gastón, Guilli, Lures Maxi, Agustin y demás familiares .SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁREZ, ROSA VITERVA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Su hija Mary, su hijo politico Raúl, y su nieto Agustín patricipan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, ROSA VITERVA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Mamá siempre estarás en mi corazón. Su hija Gabriela participa con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

JUÁREZ, ROSA VITERVA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. "El dolor te enseña que el tiempo pérdido no vuelve más". Su hijo Roly, su hija política Lía, sus nietos Guilly, Ricky, Rita y Gastón, sus hijas del corazón Ana y Luciana participant con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, ROSA VITERVA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Su nieto Guilly, su esposa Fernanda y sus bisnietos Brianna y Gabriel participan con dolor su fallecimiento.

JUÁREZ, ROSA VITERVA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Su sobrina Kuky, su esposo Hugo y sus nietos Maxi, Lourdes y su nieta política Daiana participan con pesar su fallecimiento.

JUÁREZ, ROSA VITERVA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Salta Refresco S.A participa con profundo pesar su fallecimiento. Acompañamos en el sentimiento a la familia y pedimos al Altissimo descanso eterno para ella.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

HEREDIA, ELIDA ESTER (Ricucha) (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|.Dale el descanso eterno. José, Héctor, Isabel, María, Claudia, Rito y Lucia Tofanelli junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Choya.

HEREDIA, ELIDA ESTER (Ricucha) (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento de la tía de los porteros Ricardo Moreno y Maira Leiva. Choya.

HEREDIA, ELIDA ESTER (Ricucha) (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Lito Serrano, su esposa Maria Juárez; sus hijas Soledad, Lita y Noelia junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Acompaña a toda la familia en este duro trance. Choya.

HEREDIA, ELIDA ESTER (Ricucha) (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/22|. Señor recibela en tus brazos de misericordia. Cesar Serrano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este duro momento. Choya.

TOLOSA DE PONCE, LITA AZULINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. Sus hijos Dorys y Alejandro h. politicos nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.