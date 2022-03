FÚNEBRES | 29 de marzo del 2022

28/03/2022 - 22:13 Funebres

FALLECIMIENTOS





- Gilda Romula Beltrán (Nueva Francia)

- María Esther Barragan (La Banda)

- Aurora Luna (Villa Robles)

- Ángel Gustavo Campos (Fernández)

- José Carlos Parra

- Juan Carlos Beltrán

- Irma Argentina Umbides (La Banda)

- Víctor Hugo Jiménez (La Banda)

- Daniel Ernesto Pavón (Dpto. Jiménez)





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ARJONA DE SOSA, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. "bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad". Su nietos Federico Medina y María Carolina Salas, sus bisnietos Nicolás y Felipe, participan con dolor el fallecimiento de su querida abuela. Elevan oracines en su memoria.

ARJONA DE SOSA, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. Querida Chelita te despedimos hoy con gran tristeza. Nos queda para siempre tu recuerdo: cariñosa, atenta, buena, un ser con un corazón noble y generoso. Sus hermanos políticos Félix Ochoa y Anita Sosa junto a sus sobrinos Daniel y Viviana, Mario y Silvia, Gustavo y María Eugenia y Alejandra y Diego, abrazamos con amor a sus queridos hijos y nietos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ARJONA DE SOSA, ISABEL (Chela) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Su prima Gringa Segura de Sosa, sus hijos Nené y Victorio, Ángel y Noemí y Marta Susana y Freddy, sus nietos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ARJONA DE SOSA, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. "Que el Señor Jesús la reciba en su reino y le otorgue el descanso eterno". Su sobrina Elsa Danna de Dorado, su esposo Walter Dorado y sus hijas Gabriela, Cecilia y Analía participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor.

ARJONA DE SOSA, ISABEL (Chela) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. "Siempre te llevaré en nuestro corazon". Nené sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina, acompañan a sus hijos y nietos en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

ARJONA DE SOSA, ISABEL (Chela) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. Juanjo Storniolo participa el fallecimiento de la Sra. madre de sus amigos y colegas Susi y Héctor. "Que el Señor le conceda el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin".

ARJONA DE SOSA, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree ni Mí, aunque esté muerto, vivirá". Carlos C. Salas, su esposa María Cristina Soli, sus hijos Carlos F. Salas y flia., María Carolina Salas y flia, Nicolás M. Salas y flia. y María Cristina Salas y flia. participan con profundo su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARJONA DE SOSA, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. Martín Ríos, Viviana Agüero, sus hijos María Victoria, Milagros y Benjamín y Norma Torres de Agüero, participan su fallecimiento. Acompañan con mucho cariño a sus hijos, nietos y demás familiares en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ARJONA DE SOSA, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. Sus vecinos Raquel López Veloso, sus hijos Sandra, Marcelo, Andrea Campos, y familias, participan con pesar del fallecimiento de Chela y acompañan a sus seres queridos en este difícil momento.

ARJONA DE SOSA, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. Marta Tain de Neme, sus hijos Viviana, Oscar y José Eduardo y sus respectivas familias participan con tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARJONA DE SOSA, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. Sara Liliana Zuain e hijos participan y acompañan con mucho cariño a su hijo Héctor y Familia.

BELTRÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Su esposa Geraldina Salvatierra sus hijos Alejandro, Sebastian, Lorena, Carolina, Nicolas Beltran h. politicos nietos y demas familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

CURI, NELY SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/22|. "Señor, te rogamos por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Emilia, Celia, Mirta, Sara y Roger Mendieta; Pablo Salomón y sus respectivas familias participan con profundo dolor y acompañan a sus hijos Alejandro, Luis, Mario y Anita en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

CURI, NELY SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/22|. Tía Chicha, fuiste esa planta maravillosa, firme, luchadora, entusiasta y solidaria. Nos ayudaste en momentos muy difíciles, te agradecemos y pedimos a dios que descanses eternamente en paz. Con gran tristeza Emilia, Sary y Chiqui Mendieta participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ ALCARAZ, CARMEN GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/22|. Esteban García tu amigo y hermano de la vida te abraza fuerte para acompañar en el dolor a Raúl Pacheco. Que el señor reciba a tu madre para que descanse en paz. Elevó una oración por ella y tu flia.

GUTIÉRREZ ALCARAZ, CARMEN GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/22|. Nunca te olvidaremos Graciela: las ex compañeras de su esposo Raúl: Mary Luján, Mary Domínguez, Rosy de Torcivia de la escuela Nº 23 "Manuel Belgrano" acompañan tan irreparable pérdida, descansa en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

GUTIÉRREZ ALCARAZ, CARMEN GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/22|. Edmundo Gomez, Lia Gomez y Daira Di Marzo participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Raúl Oscar Pacheco en este duro momento. Choya.

GUTIÉRREZ ALCARAZ, CARMEN GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/22|. Chicho Batalla y su esposa Silvia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oracines en su memoria.

GUTIÉRREZ ALCARAZ, CARMEN GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/22|. Patricia Gazcon, sus hijos Marcelo, María Fernanda e Ignacio, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria

GUTIÉRREZ ALCARAZ, CARMEN GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/22|. Sus vecinos de calle Castiglione: Negrita de Alzugaray y familia, Nenina Mastroiacovo y flia; Liz Navarrao, Adriana N. de Formini y familia; Cecilia N. de Lescano y flia y Norma Sotelo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUAREZ, ABRAHAM JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. Sus sobrinas Alba Liripio (EE.UU) y Silvia Coronel Juárez participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

LUPO, MARÍA IRMA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. El dolor que siente mi alma no se puede expresar con palabras. Su ahijada Irma Romina Gerez y familia Gerez, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, NORMA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/22|. Sus amigos de Matará, Maria y Elias saadi y flia participan y acompañan espiritualmente con mucha tristeza a sus hijos y demas familiares por el fallecimiento de nuestra querida amiga Normita. Rogamos por su eterno descanso y brille para ella la luz que no tiene fin.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Su esposa Nene Jozami, sus hijos Marcela, Carlos, Mariano, Diego, Guillermo y Pablo y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque De La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Su hijo Carlos Fernando Parra, Magalí Pavón y sus nietos Nicolás y Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Su hija Marcela Parra, Henry Llapur y sus nietos María del Huerto y Benjamín Soria participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Su hijo Mariano Parra, Laura Almirón y sus nietos Faustino y Constantino Parra participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Su hijo Pablo Parra, María Laura Hubner y su nieto León participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Su hijo Guillermo Parra participa con profundo dolor su fallecimiento.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. "Señor recíbelo en tus brazos y dadle el descanso eterno". Su hijo Diego Parra, sus hija política Anita Ibarra, sus nietas Catalina y Joaquina participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Su hermano Luis Parra, su hermana política Ana María Agüero de Parra, sus sobrinos Fernanda y Fabián Díaz Bulacio, Anita y Roberto Merino, Martín y Fernanda Cantos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz a las 11.30 hs. Casa de duelo S/V Nº 3. P. L. Gallo 330. de 8 a 11 hs.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Sus sobrinos Fernanda Parra, Fabián Diaz, sus sobrinas nietas Santina y Francina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Sus sobrinos Anita Parra, Roberto Merino, sus sobrinos nietos Joaquina y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Sus sobrinos Martín Parra y Fernanda Cantos, sus sobrinos nietos Mateo y Malena participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Laura Lezcano de Almirón,sus hijos:Sylvina,Mónica, José, Diego María Laura participan con mucha tristeza el fallecimiento del padre de su querido hijo político Mariano. Que brille para el la luz que no tiene fin.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Próspero Romano Paz,su esposa Sylvina Almirón sus hijos Gabriela y Benjamín participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañamos a nuestro querido Mariano Parra y familia en su dolor.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Mónica Almirón, su esposo Daniel Donis, sus hijos Facundo, Augusto y Guillermina, su hija política Fernanda y su nieto Justo participan con pesar su fallecimiento y ruegan una pronta resignación cristiana para su familia.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Tere Campos, Viky Campos, Eline Andersen de Berdaguer, Raquel Bellomo, amigas de Nene, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Cecilia Pinto y César Costa participan con dolor el fallecimiento del padre de su querida amiga Marcela y suegro de su querido amigo Chany. Ruegan oraciones en su memoria.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Norah Agüero Echegaray de Rizo Patrón y flia; Carmen Agüero Manzur flia; María Cristina Agüero Echegaray participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sergei Komornicki, Belén Ibarra y sus hijas Guillermina y Alina, acompañan con gran dolor a toda la familia y ruegan una oración en su memoria.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. "Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás." Dante Moccagatta, su esposa Silvia Pavón y sus hijos Franco y Josefina acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su cuñado, el Ing. Carlos Parra Ruegan una oración en su memoria

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Ana Abatedaga de Muratore, sus hijas María Inés, Graciela, Susy, Nory y sus hijos políticos Raúl Ibarra y José Loira participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Diego y a toda la familia. Se ruega una oración en su memoria.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. "Ya descansas en los brazos de nuestro Padre". Su consuegro Raúl Ibarra, su esposa Susana Muratore, sus hijos Anita, Belén, Agustín y sus respectivas familias acompañan a toda la familia en este triste momento.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Los empleados y amigos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Ale , julio, Ana , Seba, Martin , Lucas y demás compañeros, participan con profundo dolor del fallecimiento de su ex Jefe y amigo Carlos Parra , acompañan a su familia en este difícil momento.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Raúl Alfredo Femayor ; Miguel Angel Caputo; Miguel Caputo y sus respectivas Flia. Participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo y compañero Carlos. Rogamos oraciones en su memoria.

PARRA, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Compañeros del SEM Santiago Emergencias Médicas, participan con gran dolor el fallecimiento del padre de su compañero Carlos, y acompañan a la flia. en este difícil momento.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





RAMÍREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Mi amado padre vives en mis recuerdos. No pasa un día que no se te extrañe, por todo lo que nos brindaste en tu vida a nuestro lado. Pero me reconforta pensar que estás en el reino del Señor y me ayuda a mitigar este dolor que me recorre por dentro. Hasta el día que nos encontremos de nuevo, descansa en paz padre. Su hijo Federico, su hija política Vanesa, sus nietos Flor y Santiago, Catalina, su hijo Federiquito, y sus bisnietos Victoria y Emilio. elevan oraciones en su memoria e invitan a la misa a las 20 hs. en la iglesia San Francisco al cumplirse 7 años de su fallecimiento.

RAMÍREZ, CARLOS MODESTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/15|. Mi amado marido este día es el más triste de mi vida, hace siete años que te perdí y lastima más mi corazón, no me resigno. Te amo tanto y tu recuerdo me tranquiliza. Que Dios te ubique en su reino celestial, te de la paz y nuestro amor. Tus hijos que no te olvidaremos jamás. Tu esposa Lidia Rios que te "ama" con todo su corazón. "Descansa en paz". Tus hijos Federico y familia, tu hijo Manuel e hijas. Se oficiará una misa en su memoria en la igrlsia San Francisco a las 20 hs. Se ruega una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE BRAVO, LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Querida Negrita, iniciaste tu vuelo a la eternidad. Que el Señor te reciba en su Santa gloria. Blanca Almada, sus hijos Andrea, Daniel, Soledad y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ DE BRAVO, LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/22|. Silverio Leguizamón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Oramos por su eterno descanso y rogamos una oración en su memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BARRAGAN, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/22|. Tus sobrinas Gabriela, Veronica y María, tus bisnietos Betty, Leandro, Valentino y José part. su fallec. sus restos fueron inhumados en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

FRÍAS, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/22|. Juan Daniel Coronel, participa el fallecimiento del empleado de la empresa Construcor, acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma.

JIMÉNEZ, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Su compañera Tania Pacheco, sus hijos Rodrigo, Carolina, sus padres Norma Pallares y Jiménez Víctor Hugo, su hermana Pamela y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. COB. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 - TEL 4219787.

ROMERO, RAMÓN ROSA(q.e.p.d.) Falleció el 27/03/22|. Marta Suarez de Valenzuela y flia, Carlos Ernesto Salvatierra, Ana Cristina Torrez Roldan cuñada y su flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento de su hno esposo de Fany B Martinez, ruegan una oracion a su memoria. Que brille la luz para ti Coco que no tiene fin.

ROMERO, RAMÓN ROSA(q.e.p.d.) Falleció el 27/03/22|. La muerte n oes un punto final, es volver a casa es volver a Dios ( Madre teresa) Fany Beatriz Martinez, tu esposa, tu hijo Luciano Anibal Romero participan con profundo dolor tu partida. Te amamos y te extrañaremos por siempre. Te llevaremos en nuestros corazones.

ROMERO, RAMÓN ROSA(q.e.p.d.) Falleció el 27/03/22|. Eber Martinez, Sofia Del Valle Martinez, Virginia del Valle Martinez de Philippeaux, Olga Yolanda Martinez y flia, Ana Maria Carabajal de Adamos, Palmira Carabajal de Paz, participan con mucho dolor su partida a la casa del Señor Que Dios y la Virgen Maria te cobijen en el Reino de tu amor y gloria. Que brille la luz ifinita del cielo.

UMBIDES DE JUÁREZ, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. "Ya esta ante ti , Señor recibelo en tu Reino". Su hijo Chiki , su señora Luisa, sus nietos : Martin, Adrian, Jose y Noelia sus bisnietos. Martina evangelina Felipa Olivia y Valeintino, participan con profundo dolor su fallecimiento sus restos seran inhumados en el cementerio de la Misericordia a las 10:30hs.

UMBIDES, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Su hijo Chiqui Juárez, su hija pol. Pérez Luisa Noemi, nietos Martín, Adrián, José, Noelia, bisnietos martina, Evangelina, Felipe, Olivia, Valentino y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162 - TEL 4219787.

UMBIDES DE JUÁREZ, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Querida hermana tu partida me provoca gran dolor. Descansa en paz en los brazos de Dios eternamente. Besos al cielo. Su hermana Beatriz, su sobrina Cecilia y familia, Ramiro, Lara, Martina, Milena y alma, participan con dolor su fallecimiento. Sus resto inhumados cementerio La Misericordia.

UMBIDES DE JUÁREZ, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Ya descansas en los brazos de nuestro padre, cumpliste tu mision este mundo y vuelves a Dios llena de amor, descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Su hermano Rene Pacifico Umbides, su cuñada Josefina Luna sus sobrinos: Ana Maria umbidez y flia, Sandra, Walter y sus respectivas familias.

UMBIDES DE JUÁREZ, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Despido con dolor a mi hermana querida, rogando al Altísimo la reciba en su reino de paz. Su hermna Alba Luz y su cuñado Ernesto Silvani, sus sobrinos Karina, Marcela, Claudio, Sebastián y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

UMBIDES DE JUÁREZ, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Que Jesus la reciba en sus brazos amorosos y pueda contemplar el rostro del Padre. Walter Umbidez, su señora Andrea Vizcarra y sus hijas Mickaela, Valentina y Martina Umbidez, participan del fallecimiento de su tia y acompañan a la familia en tan doloroso momento con profunda tristeza. Elevan una oracion en su memoria.

UMBIDES DE JUÁREZ, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. "Bienaventurados los corazones limpios, pues ellos veran a Dios". Julio Vizcarra y su señora Maria Elena Llanes participan con profunda tristeza la partida de la hermana de su consuegro Rene Pacifico Umbidez. Elevan oracion en su memoria.

UMBIDES DE JUÁREZ, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Hna querida... Que el Señor te reciba en su Sta Morada, viviras por siempre en nuestro corazon. Tu Hna PETY su hija y nieto.

UMBIDES DE JUÁREZ, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. "Bienaventurados los corazones limpios, pues ellos veran a Dios". Julio Vizcarra y su señora Maria Elena Llanes participan con profunda tristeza la partida de la hermana de su consuegro Rene Pacifico Umbidez. Elevan oracion en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





CASTELLANOS, FABIÁN ALBERTO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. A un año de tu partida al reino de Dios, no vamos a pensarte distante, callado y sin tus chistes. Te recordamos a todo momento muy cerca de nosotros, con tus ojos saltones y buen humor como trataste a todos tus seres queridos, durante tu presencia. Tu esposa Teresa Lobos, sus hijas Ivanna y Emilse Castellanos, invitamos a la misa que se oficiará hoy en la iglesia Santiago Apóstol a las 20 hs. Rogamos una oración en su memoria.

PÉCORA, ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. Ya se cumplen 3 años de no tenerte. Te extrañamos mucho pero te sentimos cerca y sé que nos guías y nos proteges. Tu esposa Rosario, tus hijos Ale, Rosalía y Ángel, invitan a la misa que se celebrará hoy 29/3/22 a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol de La Banda.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BELTRÁN, GILDA ROMULA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. Su hija Fanny, Su hijo Pol. Juan, Sus nietos, Hernán, Mayra, Su bisnieto, Francisco, Su cuñada, María Inés, y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados el día de ayer en el cementerio de Nueva Francia. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 421978.

CAMPOS, ÁNGEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Su esposa Dominga Silva, sus hijos José y Manuel Tejada, h. politicas Soledad y Yudith sus nietos Wadalupe, Maximiliano, Wilson, Sofia y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernández SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

CAMPOS, ÁNGEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Mario Yocca, María Elsa Lascano, Valentina, Luisina, Milagros, Santiago Yocca Lascano y Faustino, participan con dolor el fallecimiento de su fiel Amigo, Pico! Rogando eterno Descanso!.

CAMPOS, ÁNGEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. El intendente de la Ciudad de Fernández, Dr. Víctor R. Araujo y miembros del Dpto. Ejecutivo Municipal participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

CASTAÑO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. Su esposa: Candelaria, Su hija: Claudia,hijos políticos,nietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio: Beltrán. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LUNA, AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Sus hijos Mario, Delicia, Raquel, Walter, Luis, Arnaldo, Lirio, Ruben h. politicos nietos bisnietos y tataranietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Villa Robles SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PAVÓN, DANIEL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. Su esposa Mercedes Villalba, sus hijos Marisel y Ariel Pavon, y hijos politicos y nietos Participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumanos ayer en el cementerio La Fortuna, Dpto Jiménez. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALTO, JUAN LÍDORO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. Juan Roitman, su esposa Norma Mazzuchini, sus hijos Leonardo y Javi participan con dolor el fallecimiento del padre de su amiga Adela Salto, ruegan una oración en su memoria.

SALTO, JUAN LÍDORO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. Osvaldo Trogolo y su esposa Irma Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra amiga Chary. Acompañando a su familia en tan doloroso momento.

SALTO, JUAN LÍDORO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. El Intendente de la Ciudad de Fernández, Dr. Víctor R. Araujo y miembros del Dpto. Ejecutivo Municipal participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

SALTO, JUAN LÍDORO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Fernández participa el fallecimiento del Cocejal Mandato Cumplido Juan Salto. Acompañamos a su nieto C.P.N. Miguel Gómez, actual presidente de este honorable cuerpo. Pronta resignación a familiares y seres queridos.

SALTO, JUAN LÍDORO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/22|. Su amigo Raúl Castillo y familia despiden con dolor al correligionario y hacen llegar su pesame a la familia.