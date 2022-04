FÚNEBRES | 6 de Abril del 2022

06/04/2022 - 04:14 Funebres

FALLECIMIENTOS

05/04/2022

- Isauro Toloza (Loreto)

- Rosa Gilda Bustamante (Loreto)

- Genuaria Audelina Corbalán (Fernández)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO BARRIENTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/4/22 y espera la resurrección.

Querido hijo pedazo de mi alma solo dios sabe lo que duele tu partida y lo mucho que te vamos a extrañar mi angel bonito brilla en el cielo con tu sonrisa ilumina todo el firmamento y con la alegria de tu ser lleva luz a quien la necesite te amamos por siempre. Su mamá Ruiz Nuri, tu papá Luis Alejandro Barrientos, Sus hermanos Rosa ,lucky, luis y José.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO BARRIENTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/4/22 y espera la resurrección.

Se apagó la luz de tu ser, hoy Dios ilumina tu camino hacia el cielo , buen viaje a la eternidad cuñado , abrazo al cielo te vamos a extrañar , acompaña en el sentimiento. Matías Torres y fila. y tu querida hermana Rosa Barrientos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ISAURO TOLOZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/4/22 y espera la resurrección.

"Si se acuerdan de mí, no lloren yo estoy en un lugar muy lindo de allí los miro a todos". Querido hermano toda tu familia está muy triste por tu ausencia definitiva que Dios te ponga en su jardín y que brille la luz que no tiene fin. Su hermana Elva y familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ISAURO TOLOZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/4/22 y espera la resurrección.

Que el Señor lo reciba en su morada y le conceda el descanso eterno". Su hermana Rosa, sus hijos Edith, Landri, Aruco y María, sus nietos Aylen y Andrés participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

JOSEFINA FANTONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/4/21 y espera la resurrección.

Hoy hace un año que te amamos desde el recuerdo de cada momento vivido, de las enseñanzas que nos diste y especialmente de tu sonrisa que permanece en lo más profundo del alma de nuestra familia. Tus hermanos, sobrinos y sobrinos nietos, invitan a la misa al cumplirse 1 año de tu partida en la Iglesia Catedral hoy a las 20. Rogamos oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ORLANDO HIGINIO AREAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/4/12 y espera la resurrección.

“Sembraste en nuestros corazones, bondad, honestidad, valor y fortaleza para continuar nuestro camino”. A diez años de su partida a la Casa del Señor. Su esposa e hijos, invitan a familiares y amigos a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20 hs. en Iglesia Catedral.

INVITACIÓN A MISA

PEDRO ROLANDO GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/4/21 y espera la resurrección.

Papito:

Nos acordamos de ti siempre, por tu amor, por tu alegría, tus ganas de vivir, tus enseñanzas. Quizás este es el momento para demostrarte que nada de lo que nos enseñaste fue en vano, fuiste un gran padre, esposo, amigo. Gracias por tu gran amor que nos diste y aún nos siguen dando junto a tu esposa Olga. Estás en nuestro corazón en todo momento. Te amamos padre. Tus hijos Pedro, Osvaldo, Mirna, Olga, Ariel, Luis, Gabi y Ramón y sus respectivas familias. A 1 año y 1 día de tu partida a la casa del Padre Eterno, rogamos por el eterno descanso de su alma en la eucaristía y Feliz Cumple papi, hoy estarías cumpliendo tus 86 años. Invitan a la misa en la iglesia Santa Rita hoy a las 20 hs. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ANTONIA ESTELA DEL VALLE SERRANO

(q. e. p. d.) Se durmió en el Señor el 5/3/22 y espera la resurrección.

La Pequeña Comunidad Eclesial Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, San Expedito y San José, da gracias a Dios por la vida de servicios a Estelita, siempre presente y predispuesta para colaborar. Por eso esta comunidad invita a familiares y amigos a la misa, el próximo domingo 10 de abril en la parroquia de Sumampa, al cumplirse un mes de su partida. Juntos elevemos una oración en su querida memoria. Frías.

BAUDANO DE GONZÁLEZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/22|. Dra. Maria Julia Ponce de Merino y flia, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijas Susana y Kika. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/22|. Cristina Navarro y sus hijos Germán y Estefania Andrada, lamentan participar su partida a la Casa Celestial. Te voy a extrañqr mucho amigo. Que Dios consuele a toda su familia.

DORADO, ESTEBAN ANTOLÍN (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/22|. Su esposa Olga Beatriz Serrano, sus hijos Enrique, Ramón, Victor, Patricio, Mónica, Gladis, Lucia, Arminda, h/ políticos, nietos bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. COB NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CASULO LOTTO DE JUGO, MARÍA LUISA GINÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Sus hijos Diego, Ariel y Pablo Jugo Casulo, sus nietas Karen, Micaela y Guillermina Jugo, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Hija querida, a diario te lloro en silencio pero quisiera gritar hasta cansarme. A nueve meses de tu partida a la Casa del Padre se oficiará en la Catadral Basílica, una misa a las 20 hs. para pedir por tu eterno descanso.

GUZMÁN, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. "Papá, pasamos a tu lado los mejores años de nuestras vidas, tu recuerdo y tu amor estarán por siempre en nosotros, te amamos". Tu esposa Mercedes, tus hijos Iván, Yuliana, Agustín, hija política Mariana y tu nieta Martina invitan a la misa el día 06 de abril,al cumplirse un mes de su fallecimiento que se celebrará en la Iglesia Catedral Basílica a las 20 hs.

NASIF, JULIO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Querido hermano, ya pasó un mes que terminaste tu recorrido por este mundo. Nos dejaste destrozados por el dolor, el único consuelo que nos queda es que te encuentras al lado del Señor. Descanzas en paz y brille para vos la luz que no tiene fin. Tus hijas Natalí y Romina, tus hermanos Alicia y Ramón Nasif, Gloria y Lupita, invitamos a la misa hoy a las 20 hs. en el Santuario Santa Rita del Bº Jorge Newbery.

CORONEL, JUANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Mami cabritera de ley, de corazón, de alma y de puro sacrificio, supiste criar a tus animalitos como ninguna, a puro esfuerzo a tal punto, que un día lo soñaste que te fuiste a buscar a tu manada del alto cerro que bajaste con cabritos en tus manos y tu alegría inmensa por proteger tus bicharracos, que te dieron tanto para cumplir tus proyectos. De esta manera te queremos recordar con la mejor criadora y mamá del mundo. Su esposo Mario Gorostiaga y sus hijos.

GIMÉNEZ, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/22|. Su tía Pili Barrionuevo Achával, participa con inmenso dolor el fallecimiento del querido Emanuel...Ya estás en los brazos del Señor; para Silvia, Marcelo y hermanos, los acompaña con el gran cariño de siempre. Emanuel mis oraciones en tu querida memoria ¡Descansa en paz!.





GIMÉNEZ, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/22|. Amigas del Club de Abuelos de la ciudad de La Banda de su abuela Felisa Romagnoli, elevan oraciones por Emanuel que ya está ante la Gloria de Dios. Abrazamos cariñosamente a nuestra amiga Nena y rogamos por su fortaleza ante la pérdida irreparable de un ser tan querido que iluminaba su vida. Brille para él la luz que no tiene fin.

GIMÉNEZ, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/22|. ."Dios nos prometio dias sin dolor, risas sin tristeza, ni sol sin lluvia, pero sí prometió fuerza para tu día, consuelo para tus lágrimas y luz para tu camino". Acompañamos a Silvia y flia en estos duros momentos. Participan con profundo dolor el fallecimiento de Emanuel: Poroto Catálfamo y flia, Bibi Catálfamo y flia, Perla Catálfamo y flia.

MICOL, PERLA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/22|. "El Seños es mi pastor, nada me puede faltar". Querida Perla: tus amigos Ramón y Dory Ramos y su familia te acompañamos con tristeza pero, con mucho cariño, en tu camino hacia el encuentro definitivo con el Señor, para gozar del descanso eterno y oraciones por la paz y el consuelo de tus hijos, nietos, tu hermana Rubia y toda tu familia. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MOYANO, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/22|. Su hijos María y Willy, su esposa Andrea y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BUSTAMANTE, ROSA GILDA (q.e.p.d.) 4/4/22|. Participan del fallecimiento con grandísimo dolor. Su hijo Tuni Bustamante, su nuera Angela Beatriz Gallo, sus nietos, nietas y todos sus bisnietos, ruegan una oración a su memoria y tenga un eterno descanso junto a Dios.

CORBALÁN, GENUARIA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/22|. Su esposo Raúl, hijos Alberto, Lázaro, Adriana, Verónica, Marina, h. pol. Marta, Karen, Tito, Walter, nietos , hnos. y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cement. de Fernández. a las 10 hs. c/duelo Praje. Las Lomitas. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

PAJÓN, HÉCTOR OSBALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/22|. Su esposa: Nélida, su hijo: Marcelo, hijos políticos: Víctor, Beatriz, Miguel y Fran, sus nietos: Alexis, Cristian, Ruth participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de La Dormida. CEREMONIAL Y EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

TOLOZA, ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/22|. Sus hermanas Elva y Rosa, sus sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto.SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

TOLOZA, ISAURO (q.e.p.d) Falleció el 5/4/22|. Que el Señor lo reciba en su morada y le conceda el descanso eterno". Su hermana Rosa, sus hijos Edith, Landri, Aruco y María, sus nietos Aylen y Andrés participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA, ISAURO (q.e.p.d) Falleció el 5/4/22|. Tio querido siempre permanecerás en nuestros corazones. Sus sobrinos Huguito, Chuna, Liliana, Ebert, Cristian, Valentín y Aldana. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA, ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/22|. "Tio que el Señor te reciba en su morada y te conceda el descanso eterno". Sus sobrinos Edith y Aruco ruegan oraciones en su querida memoria.

TOLOZA, ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/22|. "Tio que el Señor te tenga a su lado y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Landri y Maria y tus sobrinos/nietos Aylen y Andrés ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, ALEJANDRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Su padre Máximo, sus hermanos Lalo, Néstor, Machi y Negrita, sus sobrinos y demás familiares invitan a compartir la misa radial FM. Surco 102.5 Mhz. para rogar por el descanso eterno de su alma, al cumplirse el primer año de su partida al Reino Celestial. Frías.





MOLINA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/22|.Queridos, no lloren, yo voy al Señor, voy a esperarlos en la gloria, muero pero mi amor no muere, los amaré en el cielo como los amé en la tierra. Querido hermano José, profundo dolor nos dejó tu inesperada partida. Tus hermanos Chela, Roberto, María y sus respectivas familias, siempre te recordaremos. Te fuiste de este mundo con la fuerza y la valentía que te caracterizaba, una vida bien vivida, dedicada a sembrar siempre respeto, amistad, humildad y solidaridad. Desde el lugar donde ahora perteneces fortalécenos a todos para sobrellevar tu ausencia física, la presencia espiritual permanecerá por siempre en nuestros corazones. Joshela como te llamábamos, elevamos oraciones y pedimos a Dios por tu descanso eterno y que brille para ti la luz que no tiene fin, en este tu noveno día. Rogamos oraciones a su memoria. Frías.