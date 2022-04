FÚNEBRES | 14 de Abril del 2022

13/04/2022 - 22:37 Funebres

FALLECIMIENTOS

Walter Guillermo Alfano

Viviana Lepoldina Secunda (La Banda)

Dora Ofelia Bustamante (La Banda)

Félix Eduardo Ponce

José Eduardo Gómez Correa

José Luis Villalba

Ema Raquel Juárez (Guasayán)





Sepelios Participaciones

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Sus hijos Julián y Tobías Alfano participan con dolor su fallecimiento, sus restos fue ayer en el cementerio La Piedad .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Su hermano Carlos Ángel Alfano, su Sra. María Villalba, sus hijos Ángelo Salvador, María Lucía y María Cecilia Afano participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Sus primos hermanos Ana María, Graciela, Felix Carlos y María Josefina Acuña, sus sobrinos Gonzalo, Virginia, Andres, Javier, Lourdes, Felix, Gabriel y Ramiro, sobrinos nietos Santiago, Lucas, Mateo, Simon y Tomás, Macarena y Micaela, Mateo, Felix y Baltazar despiden con dolor a Guilli y Acompañan a Pepi y Carli en este doloroso momento.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Su prima Marta Graciela Alfano acompaña a sus primos en tan penoso momento y elevan oraciones en su querida memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Sus primos Alfredo Alfano, su esposa Noemí Sterling, su hijo Alfredo y su esposa Patricia Beltrán y su nieto Alfredo Alfano Sterling, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Su primo hermano Dr. Horacio Renato Alfano, su madre Nilda R. Montenegro participan con profundo dolor su fallecimiento y nuestras condolencias a su hermano Carlos Afano y familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Sus sobrinos Ángelo Salvador Afano, su esposa Virginia Bulacio y su hijo Ángelo Rafael Alfano participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío. Elevan oraciones en su memoria

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Tito Sarquiz,su esposa Mabel Herrera y sus hijosMiguel,José y Viviana participan su fallecimiento,ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Miguel Sarquiz y su esposa Cristina Hadla, sus hijos Andrea, German y María Eugenia participan de su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. La empresa MIJOVI SRL participa su fallecimiento, ruega oración en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Flia de Pablo acomapaña con dolor el fallecimiento del hno del Ing. Félix Alfano. Ruegan oraciones en su memoria.













ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Enrique Sarquiz, su Sra. Cristina Rios y flia., participan el fallecimiento del hermano del Ing. José Alfano. Elevan oraciones en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz participan su fallecimiento. Acompañan al Ing. José Alfano en tan doloroso momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. El Señor Luis Guillermo Villegas Agüero y familia acompañan en este doloroso momento al Ing. José Alfano y su flia.













ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Ingeniero José Martín Rojas y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Pepe y Carlos en esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.









ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. La empresa Movisu SRL acompaña en este doloroso momento al Ing. José Alfano y su flia.

ALFANO, WALTER GUILLERMO(q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Raúl A. Tuma, su Sra. María Argañaraz e hijos participan con profundod olor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Cra. Beck Fernanda, Cra. Abraham Carolina y sus compañeros del Dpto. Contabilidad y Finanzas acompañan al Ing. José F. Alfano y familia en estos tristes momentos.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Señor, dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Guillermo Ottonello y Ernesto Santoro participan su fallecimiento con profundo dolor.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar y flia., participan su fallecimiento y acompañan fraternalmente a sus queridos amigos Pepe, Marcia y demás familiares en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO(q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Gustavo Mariano Paz (h) participa el fallecimiento del hermano de su amigo José. Ruega oraciones en su querida memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Silvio Sayago y flia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amigo José Alfano. Se ruega una oración en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Ariel Toviggino y familia, lamentan profundamente el fallecimiento del hermano del Presidente del Club Atlético Central Córdoba, Ingeniero José Alfano. Rogamos una oración en su memoria y pedimos por su descanso eterno.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Victor Paz Trotta y Monica Di Capua y sus hijos Nicolas y familia, Agostina y familia, Santiago y familia y Victoria participan el fallecimiento del hermano de su amigo Pepe y acompañan a la familia en este dificil momento.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Ing. Omar Uriarte participa con dolor el fallecimiento del hermano del presidente de Vialidad, Ing. Alfano.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Oscar Uriarte y familia participa con dolor el fallecimiento del hermano del presidente de Vialidad, Ing. Alfano.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Héctor R. Dapello participa con dolor el fallecimiento del hermano del presidente de Vialidad, Ing. Alfano.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Empresa Cahm S.A. participa con profundo dolor su fallecimiento. Oraciones en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Ing. Marcelo Tarchini, su señora Adriana Salido e hijos participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano José Felix Alfano. Oraciones en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Ing. Juan Mayuli y su familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano José Felix Alfano. Oraciones en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Arq. Gabriel Lecouna, personal técnico, administrativo y de servicios de la DGA,participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su compañero Arq. Carlos Alfano. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo para su familia.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Empresa Ingeniería del Noa participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Ing. Alfano.









ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Jesus dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque este muerto vivirá y todo el que vive y cree en Mi, no morirá jamás". Carlos Romero y flia, acompaña a su amigo José Alfano y flia en la triste despedida de su hermano.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Arq. Daniel Montes, su esposa e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su colega y compañero Arq. Carlos Alfano. Se ruega oraciones en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". CPN Roxana Zuain acompaña en tan triste momento de la partida de su hermano al Ing. José F. Alfano y familia. Eleva una oración en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Ing. Pedro Neder y Sr. Julio Neder participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Ing. Alfano en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.









ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Miguel Yocca y flia, acompaña con dolor su fallecimiento y acerca sus condolencias a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Daniel Rojas Polti y flia lamentan profundamen te su deceso y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Carlos Ferreiro, Susana Achával e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo José y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Silvia Inés Alfano, participa con profundo dolor el fallecimiento de su primo Guillermo y eleva oraciones en su querida memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Ruby Alfano, sus hijos Jorge, Cecilia y Santiago, Valeria, y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Guillermo y elevan oraciones en su querida memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Ricardo Ruben Escontrela y flia. participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. El club Atlético Central Córdoba acompaña con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Leandro Basbus y familia acompaña con profundo dolor a su hermano José Alfano, primo Luis Alfano y prima Josefina Acuña en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Directivos de SEM - Santiago Emergencias Médicas participan su fallecimiento y acompañan a su flia. Y ruegan una oración en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Directivos del INSTITUTO WMI participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Raúl Femayor participa con dolor su fallecimiento.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Hugo Gramajo y flia participa con pesar su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su flia.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Lic. Miguel Figueroa, su esposa Fernanda Ducca y sus hijos Jazmín e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció en Río Tercero, Córdoba el 12/4/22|. Colegas y compañeros del Servicio de Farmacia del Cepsi Eva Perón acompañan a la farmaceutica Gabriela ante la irreparable pérdida de su Sr. padre. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció en Río Tercero, Córdoba el 12/4/22|. Autoridades del CePSI. Directora Ejecutiva CPN. Liliana Romero, directora Médica Adjunta Dra. Eugenia Gauna, directora administrativa Adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y administrativo del CePSI participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la farmacéutica Gabriela Carrizo. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CORREA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Su madre Elsa Liliana Correa, sus hnos., Luis, Pedro, Natalia, Víctor Gómez Correa, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 12 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ CORREA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 28/3/22. Dejaste un inmenso vacío en nuestros corazones. Su madre Elsa Correa, sus hijos Luis Ariel, Pedro Fernando, Natalia y Facundo, demás familiares y amigos ruegan una oración por su eterno descanso. Sus restos seran velados en La Plata 162 s.v. e inhumados en cementerio La Piedad a las 10 hs.

HERRERA DE CAROL, ILDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/22|. Martelena Barnetche, sus hijos Agostina, Candelaria, Gustavo y Martiniano, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Susana, Carlos, sus hijas, nietos y demas familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ CAMINO, TEODOSIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/22|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad de Santiago del Estero, participan el fallecimiento de la señora madre de José Luis Camino, perteneciente a la Secretaría del Consejo Superior. Acompañan en el dolor a familiares y afectos en tan difícil momento.

JUÁREZ CAMINO, TEODOSIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/22|. La Responsable de la Secretaría del Consejo Superior, Abogada María de los Ángeles Basbus, junto a los miembros que integran el Área Legal de la UNSE, participan con profundo dolor la pérdida de la señora madre de José Luís Camino. Los mismos acompañan en tan doloroso momento a José y a sus familiares y afectos, en tan duro momento.

NAVARRETE, JUANA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/22|. Sus hijos Teresita Garzón, Ernesto Palomo, sus nietos Virginia, Fernanda, Pablo Palomo Garzón, Emilio Sansierra, Camila Saad participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, JUANA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/22|. Tere : En la salud y en la enfermedad estuviste a la par de nuestro hermano " Villo ". Sus hermanas políticas : Nilda, Teresa, Clara y Alba Garzón acompañan a sus sobrinos Teresita, Raúl, Graciela y Pelusa Garzón. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

NAVARRETE, JUANA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/22|. María Inés, Jacqueline, Viviana, María, Viviana, Silvina y Myriam del área de sueldos de la DGIPSE participan su fallecimiento y acompañan a su hija Teresita y flia. en estos momentos de dolor.

NAVARRETE, JUANA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/22|. Myriam Maza participa su glorioso encuentro con el Padre eterno, y abraza con cariño a sus hijos Teresita y Ernesto y demás familiares.

NAVARRETE, JUANA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/22|. Dr. Antonio Palomo participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Teresita Garzón.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Sus compañeros de promoción año 1962 de la escuela Industrial: F. Cinquegrani, G. Coronel;J. Coronel; S. Cruz, E. Jugo, Arq. J. C. Miranda, Ing. E. Nuri, Arq. N. Palacios, Ing. C. Orso, J. C. Serrano y Víctor Siriani participan su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. "Que el Señor lo tenga en la gloria y brille para el la luz que no tiene fin". Tola Pérez y Cristina participan con mucho pesar la partida de nuestro amigo. Acompañamos a su esposa Fanny, hijos, nietos y demás familia orando por su eterno descanso.

PONCE, FÉLIX EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/22|. Sus hijos Amalia, Marcelo, Eduardo, Carlos, Yanina, Cintia, Melina, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel:385-5357628.

TOUSSAINT, HILDO ISMAEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Sus hijos Stefania Toussaint y Gustavo Toussaint, sus esposa Coronel Marta participan con profundo dolor su fallecimiento .Sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531.Tel. 429-6027. Cel:385-5357628.

VILLALBA, JOSÉ LUIS (q.e.p.) Falleció el 13/4/22|. Su esposa Gabriela Alvarez sus hijos Maira, Constancia, Evelin, Enzo, Villalba y demas familñiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.





Invitación a Misa

ADUR, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Querido hermano, sé que estás en un lugar bello, donde reina la paz que te mereces juntos a tus seres queridos. Algún día estaremos todos juntos en la Casa de Dios. Tu hermana Mary Adur de Braco, tus sobrinos y tus hijos te invitan a la misa que se realizará hoy a las 20hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplir 3 meses de tu fallecimiento.

CAMPOS DE LESCANO, PATRICIA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/22|. Al cumplirse nueve dias de tu partida a los brazos del Señor querida ahijada Yani en este día enciendo una vela por tu recuerdo. Así mientras el fuego se mantenga encendido sentiré la calidez de tu abrazo. Siempre en nuestros recuerdo Mari Rocha e hijos, invitan a la misa que se realizará el dia jueves 14/4/22 a las 20 hs. en la Capilla Inmaculada Corazón de María. Los Pionero y Santiago Corvalán Bº Vinalar.

CAMPOS, PATRICIA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/22|. Yo desde mi estrella los puedo mirar, denme una sonrisa para descansar ... Saben que los amo, búsquenme en la flor, en la suave brisa, en lo que es el amor, que yo estoy presente como lo está la sal, yo sigo latiendo en su corazón. Su madre Estela, su padre Flavio, hnos. Ariel, Cintia, Andrea, Lorena y sus respectivas flias, su esposo Daniel, sus hijos Maximiliano, Milagros, Nicolas y su nieta Oriana invitan a la celebración en su memoria el día 14 de abril en la capilla Inmaculado Corazón de María Bº Vinalar, a las 20.15 hs. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MANZUR, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/22|. Madre querida, pasaron 2 meses de tu partida, dos meses de no tenerte y cada día que pasa es más difícil seguir sin vos. Eras el motor de nuestras vidas, la casa hoy está triste sin vos, y aunque te hayas ido de nuestro lado, hay algo que nunca podrá marcharse. Tu memoria permanecerá protegida en nuestros corazones. Descansa en paz "Mamita". Tus hijas Mimí y Claudia y tu nieto Santiago invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia San Juan Diego al cumplirse dos meses de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.





Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------





PALAZZI, MARIANO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/08|. A pesar del tiempo transcurrido tu imagen sigue en mi recuerdo, tu sonrisa inconfundible resuena en mis oidos teniendo tu imagen presente. Hoy se que estas mirandome y e cuidas como mi angel, te extraño tanto papá, pero si pudieras bajar por un momento y abrazarme que feliz sería, cuanto te extraño. Al cumplirse 14 años de tu partida tu hijo Mariano Agustin les pido una oracion en su memoria. Descansa en paz.





Responsos

----------------------------------------





PERALTA, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Querida hija compañera de mi alma, hoy se cumplen 3 meses de tu partida, el dolor es cada día más, tres meses sin tus besos, abrazos, sos nuestro ángel que guia nuestro camino, solo nos queda pedirle a Dios nos de la fortaleza para seguir este duro camino. Su mamá Angela Muratore, sus hermanos Javier y Martín, su hermana política Mónica, sus sobrinos Lautaro y Lisandro, invitan al responso a realizarse hoy a las 17 hs. en la parcela del cementerio Parque de la Paz.





Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BUSTAMANTE, DORA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Sus hijos José Luis y Viviana Aviña, sus hijos pol Nancy y William, sus nietos Ana Azul, Mariana, Maira, José Luis y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PERUCCI DE LEGUIZAMÓN, MÓNICA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/22|. Sus consuegros Ricardo Santillán, Mirtha Escalada, sus hijos Ricardo Luis, José Felix, Carlos Alberto, hijas políticas: Elizabeth, Silvana y Roxana, nietos Lorenzo Benjamín y Sofía, Milagros y Martín, Francesco y Emma, participan su fallecimiento y acompañan en este momento a su familia.

SECUNDA, VIVIANA LEOPOLDINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Sus padres Marta y Ariel y sus hermanos Nélida, Adriana y Ricardo, hermanos pol y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardin del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SECUNDA, VIVIANA LEOPOLDINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. El que cree en mi tendrá vida eterna". Sus amigos y vecinos: Darío, Anita, Migue y Alejandro Moya participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SECUNDA, VIVIANA LEOPOLDINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en verdes praderas me hace descansar". Sus vecinos participan su fallecimiento: Maruca, Yris, Raúl, Graciela, leo y su tía Mari.

SECUNDA, VIVIANA LEOPOLDINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Acompañan su fallecimiento Rubén Giromini, Marta Salvatierra y familia.

SECUNDA, VIVIANA LEOPOLDINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Acompañan su fallecimiento con mucho dolor sus compañeros de la promoción 1992 de la escuela Santiago Barabino. Ruegan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

Agradecimientos

----------------------------------------









Recordatorios

----------------------------------------









Responsos

----------------------------------------









Traslado de Restos

----------------------------------------









Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





GUILLÉN DE RUIZ, NATIVIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su prima Lita Artayer, sus sobrinos Fernando y Mónica Artayer, sus sobrinas nietas Melina y Bryanna y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Forres. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

JUÁREZ, EMA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Sus hijos Ruben, Juana y Elio. Nietos Adrian, Walter, Abel, Omar, Ramona, Dario, Enrique, Patricia, Mabel, Hernán, Alvaro, bisnietos Belen, Tamara partic. con dolor su fallec. Sus restos seran inhum. en el cementerio de Guasayan. Casa de duelo Las Juntas. Guasayan.- Servicio Impulso ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LEGUIZAMÓN, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/22|. Su hermano Roberto Leguizamón, su esposa Zulma Mendoza, sus hijos, nietos y bisnieto participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/22|. Su sobrina Zulma Liliana Leguizamon y su hijo Gerardo Albornoz participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.