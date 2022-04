FÚNEBRES | 19 de Abril del 2022

18/04/2022 - 22:45 Funebres

- Neri Aristóbulo Romero (La Banda)

- Segundo Pascual Coronel

- Yanina Trejo

- Blanca Nélida Vittar (Tintina)

- Miguel Ángel Artaza (Loreto)

- Leticia del Carmen Mansilla

- Daniel Demetrio González

- Sofía Villarreal (La Banda)

- Irma Estela Palacios

- Carlos Fernando Ortiz





BENAVENTE DE GIMÉNEZ PATIÑO, ELSA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/22|. Su hermana política Emilse Suasnabar de Benavente, sus sobrinos Oscar Benavente, Rodolfo Benavente y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Silvia, Ricardo y Rubén y a sus respectivas familias. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

BENAVENTE DE GIMÉNEZ PATIÑO, ELSA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/22|. Absalón Herrera, Marta Elena Gerardi, sus hijos Alejandra y Facundo participan el fallecimiento de su tía Pochocha y elevan una oración en su memoria.

BENAVENTE DE GIMÉNEZ PATIÑO, ELSA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/22|. Luis Manuel Espeche, María Elisa Paz de Espeche, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BENAVENTE DE GIMÉNEZ PATIÑO, ELSA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/22|. El Rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Vice Rectores y demás autoridades de la UCSE participan con profundo dolor del fallecimiento de la suegra del Lic. Víctor Feijóo, Vice Rector Académico y madre de Ricardo Giménez, personal administrativo del Departamento Alumnos UCSE. Acompañan a su familia en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, SEGUNDO PASCUAL (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Sus hijos Juan, Mario, Ramon, Marta, Maria, Julio, Jorge, Soledad, h. politicos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FABIÁN, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 17/4/22|. Sus hijos Luis Lautaro Fabían y María Constanza Fabián participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FABIÁN, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 17/4/22|. Mirta Zulema Fernández participa el fallecimiento del padre de sus hijos Lautaro y Constanza Fabián. Ruega oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, DANIEL DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Su esposa y Iesmina Sialle, sus hijos Daniel, Julieta, Catalina y Josefina González participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ, DANIEL DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su matriculada Cra. Yesmina Violeta Sialle. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

GONZÁLEZ, DANIEL DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Cra. Yesmina Violeta Sialle. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

GONZÁLEZ, DANIEL DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. El Presidente del onsejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Cra. Yesmina Violeta Sialle. Que descanse en la paz del Señor.

GONZALEZ, DANIEL DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Sus compañeros de la promoción 1986 del Colegio Nacional Absalón Rojas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan su familia en tan difícil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin".

GONZÁLEZ, DANIEL DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. "Mi querido y apreciado amigo Dana, siento con profundo dolor tu repentina partida. Estarás siempre con un gran cariño en mi corazón". Alejandro Muratore, su esposa Evangelina, sus hijos Matías y Gaby participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Yesmina e hijos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, DANIEL DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Su amiga y ex compañera de la promoción 1986, Claudia Campos y familia participan con gran tristeza su fallecimiento. Acompañan a su esposa Yesmina e hijos, rogando por el eterno descanso de su alma.

GONZALEZ, DANIEL DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Fabiana Vicente y familia participan con dolor el fallecimiento del esposo de la CPN. Iesmina Sialle. Ruegan oraciones en su querida memoria. Que el Señor le conceda el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ, DANIEL DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Sus amigos y ex compañeros: Maximiliano, José, Walter, Daniel K., Eduardo, Fantu, Manuel, Daniel R., Carlos Adrian, Jhonny y Germán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, DANIEL DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Dr. José Bucci, su esposa e hijas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, DANIEL DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Dr. Maximiliano Pernigotti, su esposa e hijas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, DANIEL DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Daniel Kozlowski y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MIRNA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 14/4/22|. Tu inesperada partida nos deja un profundo dolor. Le pedimos a Dios fortaleza para sobrellevar tu ausencia. Brille para vos la luz que no tiene fin. Participan su fallecimiento. Su hermano Ariel González, su cuñada Roxana Castellanos, sus sobrinos Lourdes, Angel y Benjamín. Ruegan oraciones en su querida memoria.

KARAN, SUSANA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 17/4/22|. Sus sobrinos Moris Roberto Zuaín, Teresita Carabajal e hijos, Luis Roberto, Moris Omar, Gustavo Ariel, María Eugenia y Teresita Roxana y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Tía, siempre te recordaremos y estarás en nuestros corazones. Elevan oraciones en su querida memoria.

KARAN, SUSANA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 17/4/22|. Su amiga Martha S. Rodríguez de Yocca con sus hijos Livio, María Martha y familia participan su fallecimiento. La despiden con mucho cariño, con la certeza que su alma descansa en paz en la vida eterna.

KARAN, SUSANA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 17/4/22|. Srita Susi: Graciaspor tantas enseñanzas, fuí feliz en los años que compartí con usted. Siempre será muy importante en mi vida. Aún sin su presencia, pero si sus recuerdos. Confío en Dios que llegará eldia que nos volveremos a ver. Q.E.P.D. y brille para usted la luz que no tiene fin. Marce Jiménez y flia.

KARAN, SUSANA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 17/4/22|. La Comisión Directiva de la Asociación Santiagueña de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual, el taller Protegido de Producción, toda la comunidad educativa del CECL y T ASPADI participa con profundo el fallecimiento de su querida amiga ex miembro de la institución, ser de luz que deja una huella imborrable en todos los que la conocimos y trabajamos a su lado, por su carisma y entrega, elevamos una oración en su memoria, rogando brille para ella la luz que no tiene fin.

KARAN, SUSANA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 17/4/22|. Padre Santo tu hija ya está ante ti, permítele gozar y contemplar tu rostro. Amén. Lucy Figueroa de Rocha y familia participan su gloriosa partida al reino celestial, de quien fuera gran colaboradora de ASPADI demostrando siempre su vocación de servicio. Q.e.p.d. Susi querida. Elevamos oraciones a su memoria.

KARAN, SUSANA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 17/4/22|. Edis Vilma Jaláf de Taín, sus hijos José, Ernesto y Alejandro Agustín Taín participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MANSILLA GAUNA, MARTHA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Patricia Santiago y Marcelo Santiago y familia y personal de Farmacia La Esquina, lamentan la partida de su querida amiga y clienta Martita, acompañan a sus queridos sobrinos Marta Silvia, Cecilia, Carlos y familias en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MANSILLA GAUNA, MARTHA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Patricia Santiago, Marcelo, Maria Marta, Imanol, Eliseo y Lucía Santiago, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Martita que vivirás eternamente en nuestro corazones y acompañamos a sus queridos sobrinos Martia Silvia, Cecilia, Carlos y sus respectivas en tan difícl momento. Descansa en paz.

MANSILLA GAUNA, MARTHA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Marta S. Pellicer Yocca, sus hijas Marta Marcela, Lola y Daniela Barquín y Pablo Godoy Molinari y sus familias acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones a su querida memoria.

MANSILLA GAUNA, MARTHA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Luis Rezola y Patricia Passarell, sus hijos e hijos políticos y Guillermo Rezola lamentan participar el fallecimiento de la estimada Martha elevando oraciones por su descanso en paz.

MANSILLA, LETICIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Su hija Celeste Diaz, sus nietos Lucero y Mateo, su madre Maria Rosales de Mansilla, sus hermanos Eva, Mercedes, Susana, Jose, Hector y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel: 385-5357628.

ORTÍZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Su esposa Leticia, hijos Fernanda, Juan Carlos, Esteban, nietos Julietta, Joaquin, Benicio, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio P. de la Paz. Casa de duelo P.L.Gallo 330 (SV), SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL. (Irigoyen 569).

ORTIZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Amigos de su hija Fernanda: Pepe Herrera, Carlos Salido, Santiago Corbalán, Daniel Escobar, Laurent Place, Facundo Funes y Facundo Sayago participan con dolor su fallecimiento.

ORTIZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Godofredo Brander y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Esteban Ortiz, lo acompañan a él y a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ORTIZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Dr. Carlos Montes y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Esteban Ortiz y demás familiares en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

PALACIOS, IRMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Su hijo Carlos Gerardo Rueda, h. pol. Marcela, nietos Ivanna, Tatiana, Gerardo, bisnietos Benjamin, Martina, Isabella, hna. Adelaida, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en cementerio Jardín del Sol. hs. 10.30. Casa de duelo P.L.Gallo 330. SV. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL. H. Irigoyen 569.

RAMÍREZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Mirta Adela Camus e hijos Alberto Fernando , Diego Álvaro Díaz y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ CANCINOS, CÉSAR VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/22|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar". Querido César sorprendidos y apenados por tu inesperada partida, acompañamos con mucho cariño a tu querida familia, en este dolor siempre te tuvimos y te tendremos presente por los gratos momentos compartidos en nuestra vida laboral y de amistad. Que el Señor te reciba en sus brazos y Mamá María proteja a tu familia. Tus amigos Dany y Ramón Ramos y sus hijos ruegan oraciones en su querida memoria.

SAAB, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/22|. Luis y Guillermo Rezola lamentan con pena participar el fallecimiento de la querida y recordada amiga y vecina, acompañamos a su familia y a Cecilia con afecto y oraciones.

TREJO, YANINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Sus hijos Victoria, Angela, Bautista, sus hnos Sergio, Luis, Gladis, Ana, hnos politicos y demas familiares sus restos inhumados hoy 9 horas en el cementerio la Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ZAVALETA, RODOLFO EDGARDO (FOFI) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 15/4/22|. La Comisión Directiva de la Asociación de Productores de la Industria Forestal (APIF) participa con profundo dolor el fallecimiento del socio de la institución. Eleva oraciones en su memoria y por el eterno descanso de su alma.





CORONEL DE NIEVA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. "…Un año sin vos… Madre y abuela: mujer admirable, no haz muerto y nunca lo harás, porque no se muere cuando el corazón deja de latir, se muere cuando los recuerdos dejan de existir. Tengo tantos recuerdos tuyos que la eternidad no va ser suficiente para olvidarte. Hoy sos la luz que me despierta cada mañana, la que me acompaña y me da fuerzas, esa luz me llena de esperanzas de algún día encontrarte de nuevo. Hace un año que tu recuerdo sigue tan presente, no estás físicamente y es difícil. Te amo Vieja de mi vida!!! Su hija Beatriz Nieva, sus nietos Fátima, Hernán, Cristian y María, nietos políticos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20 en la Catedral Basílica,

KLADKO, LUBOV (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. A tres años de tu fallecimiento madre mía, te recordamos con el mismo cariño y amor de siempre. No estás aquí con nosotros, pero sigues en nuestras mentes y corazones. Tus hijos Miguel y Mary invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia San José de Belgrano en su memoria.





JUÁREZ DE MIGUELES, LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/22|. Amiga querida, que inesperado dolor dejaste en mi corazón por tu silenciosa partida, hoy le agradezco a Dios por haberte conocido y le pido al El que te de la gloria que te mereces. Te voy a extrañar: tus amigos vecinos Martha y Juan Carlos Castillo, hijos Carlos y Rossana elevan una oración en su memoria.

ROMERO, NERI ARISTOBULO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Su hermana Angela, sus sobrinos Juan, Rodrigo, Maria, Jorge, y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 10hs en el Cementerio privado jardin del sol servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel. 4219787.

SECUNDA, VIVIANA LEOPOLDINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Amiga muy querida: muchos fueron los momentos compartidos, muchos los recuerdos que guardaremos en nuestros corazones, siempre estarás presente con esa sonrisa, siempre feliz, siempre disfrutando de estar juntas!!!! Y así te recordaremos, tus amigas de toda la vida, las que te amamos con toda el alma, las Shabby Chic: Analia, Berta, Ivanna, Marcia, Marta, Olinda, Paola y Vale.

VILLARREAL, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Su esposo Justo, sus hijos Eligio, José, Mirta, Reina, Roberto y Alcira, h., pol. nietos, bisnietos y demas fliares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Los Acosta. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.





BUSTAMANTE, CLAUDIO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Su madre María Bustamante, sus hermanos Rodrigo Bustamante y Ximena Díaz invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. La Salette, al cumplirse un año de su partida al Reino Celestial. Se ruegan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, CLAUDIO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Por tu ausencia brotan lágrimas de mis ojos y se aflige mi corazón, tu brillo siempre vivirá en nuestros corazones. Eres la luz que me guiará toda la vida. Su mujer Nadia González y su hijo Lorenzo Bustamante invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. La Salette, al cumplirse un año de su partida al Reino Celestial.

RAMÍREZ, BLANCA BERTA (CRICRI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Nadie muera del todo mientras, vive en nuestro corazón y recuerdos. Su voz se escucha y sui escencia quedará por siempre entre nosotros. Sus hermanas Carlota y Ana Maria y sus hijos Javier y Samanta. Al cumplirse un año de tu partida celebramos una misa en la parroqia Santiago Apóstol hoy a las 20 hs.





ARTAZA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/22|. Su esposa María Estela Gómez, sus hijos Lorena Soledad, Luis Miguel, Daniel Alejandro, Roxana Edith, Marcela, Daiana, sus nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento .Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Loreto. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel:385-5357628.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Sus hijos María Violeta, Eduardo Cristian y Edgardo Ramón, sus hijos políticos Toti, Juan, Verónica Gerez, Andy Ibarra, sus nietos Jordana, Raúl, Nicolás, Nazarena, Kaled, Yasser, Tarek, Sameer, Amin, Nahir, su bisnieto Lisandro y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tintina. SERVICIO REALIZADO POR HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Su primo Osvaldo Omar Bitar y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Luis Salomón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. La sociedad Rural Quebrachales Tintina participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de su vicepresidente Dr. Ramón Vittar y acompaña a la familia en este doloroso momento.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Su sobrina Leticia Vittar, Jorge Peroni, Gastón y Franco Peroni participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Dra. Leticia Vittar y Dr. Rodrigo Cruz participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Dr. Ramón Vittar y Dr. Cristian Vittar. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Víctor Castillo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Violeta, Cristian, Ramón y sus respectivas familias en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Fallecioó el 17/4/22|. Jesús Dijo, Yo soy la resurrección y la vida, El que cree en mí, aunque este muerto vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Carlos Silva Neder, su esposa Silvina e hijos.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Fallecioó el 17/4/22|. Lucas Cosci, Susana Alonso y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Ricardo Alberto Zavaleta, su esposa Elsa Helena Rafael, sus hijos: Gabriela y German Basbús, Ana Lucía y Alejandro Cavallotti, María Gracia y Juan José Durgam y respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra muy querida Blanqui y elevan oraciones por su eterno descanso.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Querida tía Blanca te recordaremos siempre con mucho cariño. Le pedimos a Dios por tu eterno descanso. Blanca, Juan Carlos, Gustavo y Karina Rumíe participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





ESPECHE DE PAZ, MARÍA IRMA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Sus hijos Aníbal, Cecilia y María del Carmen, sus nietos Agustín, Agostina, Danna y Gabriel y su bisnieto Valentino, invitan a la misa en el primer mes de su fallecimiento, a realizarse en gruta de San Expedito (Gros. de San Martín y Mendoza) a las 19,30 hs. Agradecemos a familiares, amigos y vecinos por acompañarnos en el dolor de su partida al Reino de Dios. Brille para ella la luz que no tiene fin. Estarás presente en nuestros corazones. Frías.