FÚNEBRES | 20 de Abril del 2022

- Rubén Armando Suárez (La Banda)

- Ernesto Electo Vera

- Julia del Carmen Altamiranda

- Víctor Hugo Vega (La Banda)

- María Azucena Cejas (Las Termas)





ALTAMIRANDA, JULIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/22|. Sus hijos Delia, Carmen, Elsa y Nino, su hijo político José, sus nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio dd El Dean. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA.SRL. H. Iriogyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel. 385-5357628.

BENAVENTE DE GIMÉNEZ PATIÑO, ELSA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/22|. Ana Maria Castiglione, Maria Inés Castiglione y Carlos Alberto Toia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

BENAVENTE DE GIMÉNEZ PATIÑO, ELSA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/22|. Francisco Cerro, María Mercedes Clusella; sus hijos Francisco y Antonela, Sebastián, Magdalena y Delfina y sus nietos Francisco y Olivia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

BENAVENTE DE GIMÉNEZ PATIÑO, ELSA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/22|. Juan Bautista Caldera, Elsa Beatriz Danela y familia, participan con dolor el fallecimiento de su entrañable amiga y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FABIÁN, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 17/4/22|. Marcelo Ruiz, participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a sus familiares con un fuerte abrazo.

GONZÁLEZ, DANIEL DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. "El círculo del amor no se rompe con tu ausencia física. El círculo queda apretado con tu ausencia. El círculo no tiene fin". Su prima Mariana Balestrini, su primo político Eduardo Machulsky y sobrinos Joaquin y Eliseo Machulsky participan con mucha tristeza su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, DANIEL DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. "Permanecerás con nosotros hasta que nos volvamos a encontrar". Su tío Mario A. Balestrini, su sprimos Mario, Valeria y Mariana Balestrini, su primo político Eduardo Machulsky, y sus sobrinos Juan José Balestrini, Martin Juárez Balestrini, Joaquín y Eliseo Machulsky participan con gran dolor la partida de Dani. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

GONZÁLEZ, HUGO ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/22|. Sus hijos Alfonso y Soledad, sus hijos políticos Analía y Leandro, sus nietos Victoria González y Sofía y Benjamín Boetto participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, HUGO ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/22|. Pamela Boetto y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Sole y su familia en este difícil momento. Despiden con cariño al querido Hugo.

GONZÁLEZ, HUGO ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Lic. Miguel A. Boetto y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Sole y familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, HUGO ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/22|. Hace una vida entera que nos conocemos, 54 de ella, amigo incondicional desde siempre. Pasaron unos años y empezaste a ser mi hermano del alma. Hoy te fuiste a compartir el Reino Celestial con el Señor, que seguro te tiene un lugar elegido para vos junto a El. Todos los que te conocimos sabemos de tu bondad, de tu ser de buena persona, fuiste ejemplo como marido, padre, abuelo y como vecino, sin hablar de todos los amigos que ganaste durante tu paso por la vida. Te vas pero dejas un profundo dolor, vacio en todos los que siempre te quisimos, seguramente será difícil de llenar. Hoy sin vos la vida será distinta, ayer hablamos una hora y media por teléfono y creo que casi fue una despedida sin decirnos Adios Hermano. Deseo de corazón que Dios le de a tu familia la paz que nos dejaste. Con el amor y el cariño que siempre te recordaré. Tu hermano del alma. Quique Alegre.

GONZÁLEZ, HUGO ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/22|. Aurora Ramos Taboada, sus hijos Maria Victoria y Benjamin Zavalia despiden con mucho dolor al querido Huguito, entrañable compañero y amigo. Ruegan Oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MIRNA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 14/4/22|. Su tío Damián Suárez, participa con profundo dolor su fallecimiento.Ruega oraciones en su memoria y consuelo para su familia.

KARAN, SUSANA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 17/4/22|. Escribano Oscar Luis Karam y familia, participan con dolor el fallecimiento de la querida Susy y ruegan una oración en su memoria.

KARAN, SUSANA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 17/4/22|. Emilce Ávido y Mamily Ávido de Sialle y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos doloroso momentos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

KARAN, SUSANA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 17/4/22|. Nora R. Rafael de Jimenez despide con dolor y en oración a su querida amiga Susi, agradeciendo su vida de Fe y su entrega generosa en el servicio. Acompaña con afecto a sus hermanos y sobrinos. Ruega por su descanso en el Señor.

KARAN, SUSANA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 17/4/22|. Graciela de Karam, sus hijos Marcela, José María y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a Cecilio y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

KARAN, SUSANA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 17/4/22|. José Eduardo Giribaldi, María Josefina Montenegro e hijos: Ana María, José María, Eduardo, Andrés, María Mercedes, María de los Ángeles, María Marta, Javier, Mariano y sus familias, participan con dolor el fallecimiento de su querida Tía Susy en el afecto. Elevan oraciones en su memoria.

KARAN, SUSANA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 17/4/22|. "Descansa en paz querida Susi y brille para ti la Luz que no tiene fin". Kita Soriano de Diaz te despide con gran afecto y recordará el delicioso café que preparabas los martes en la reunión del Movimiento de Cursillo de Cristiandad. ¡Hasta siempre querida Susi!

KARAN, SUSANA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 17/4/22|. Susy querida, ya no estás entre nosotros ahora estás junto al Señor gozando de la vida eterna en el reino celestial. Tus amigas de toda la vida te llevaremos siempre en nuestro corazón; Kuki de Marañón, Nené de Rizzo Patrón, Porota Cavalieri, María Rosa Barraza y Chicha Paladea de Luna rogamos una oración en su memoria.

MANSILLA GAUNA, MARTHA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. José Eduardo Giribaldi, María Josefina Montenegro e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amiga Martha. Elevan oraciones en su memoria.

ORTIZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Guillermo, Judith Goitea y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTIZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Pablo y Fernando y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ORTIZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Compañeros de trabajo de la Procuracion del Tesoro de su hijo Esteban Ortiz. Teo, Domingo, Luciana, Gilly, Gastón, Pedro y Myriam, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ORTÍZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Myriam Paz Medina y su hijo Daniel, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su amigo Esteban Ortiz. Ruega una oración en su memoria.

ORTÍZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi aunque muera vivira eternamente. Pedro Rodriguez y familia, compañero y amigo de sus hijos Esteban y Juan, participa con profundo pesar su partida al Reino de los Cielos. Ruega oraciones en su querida memoria. Paz y resignacion para toda su familia.

ORTÍZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Patricia Legname participa su fallecimiento y eleva una oración por su eterno descanso.

ORTÍZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Rodolfo Legname participa su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento.

ORTÍZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Familia Gabarron, acompañan a su hijo Esteban y familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ORTIZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Empresa de Transporte de Pasajeros El Puntano participa con pesar su fallecimiento.

ORTIZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Miguel Hugo Aurelis y flia participan su fallecimiento y acompañan afectuosamente a sus hijos Esteban y Juan en tan triste momento.

ORTÍZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Mario Merino, su esposa María Julia Ponce e hijos Martín, Sebastian yt Gastón, participan con mucho dolor el fallecimiento del querido amigo Carlos y abrazan a su familia en este momento de dolor. Que descanse en paz!.

ORTÍZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Dr. Sebastian Merino y familia, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa, hijos y demás familiares. Descansa en paz Carlos.

ORTIZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. "Querido amigo te despedimos con profundo dolor". Capi López Veloso, Alberto Lechuga Jerez, Miguel Rafael, Toro Pereyra, Ramón Pajón, Cacho Ábalos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORTIZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Sus amigos Ana Alzogaray y Chicho Santillán y sus hijos Javier, Cecilia y Alicia Santillán participan del fallecimiento de su amigo Carlos y acompañan a su familia en este doloroso momento.

ORTIZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Juan Manuel Suffloni y Ana Maria Serrano, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ORTIZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Juan Roitman y flía. despiden con dolor al correligionario y amigo y ruegan pronto consuelo para su flia.

ORTIZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Pedro L. Mulki y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan doloroso momento.

ORTIZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Susi Galván y sus hijos Fernando y Andrea Juárez, participan su fallecimiento, acompañan con cariño a su hija Fernanda y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTÍZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Dr. Carlos Antonio Olivera, Liliana Mendoza y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este triste momento.

ORTÍZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. CPN. Stella Marys Ibarra, acompaña en este doloroso momento a sus hijos Juan y Esteban. Que Dios te conceda el descanso eterno y resignación para su familia.

ORTIZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. "El Señor lo colme de paz y amor en su gloria". Marcela Sánchez participa con gran pesar el fallecimiento del padre de su amigo Esteban, rogando por el descanso eterno de su alma y consuelo para su familia ante tan irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

ORTIZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". C.P. María Eugenia Zuaín de Spaini y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del director de Transporte de la Provincia Sr. Esteban Ortiz. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTIZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Cristian Oliva, participa su fallecimiento, y acompaña a su hijo Esteban y demás familiares en estos momentos de profundo dolor.

ORTIZ, CARLOS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Inés Avila acompaña en el dolor a sus compañeros Juan y Esteban por la pérdida de su papá. Eleva oraciones en su memoria.

PALACIOS, IRMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Marcela Gómez Rubín y sus hijas Andrea Isabel y Clarisa participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo en este difícil momento de pesar.

PALACIOS, IRMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Carlos A. Gómez y su esposa Diana B. Rubín participan con gran dolor su fallecimiento.

PALACIOS, IRMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Sus amigos y correligionarios del Circuito 7 B: Ana Alzogaray y Chicho Santillán y demás integrantes del Grupo París y Circuito 9 Los Flores participan del fallecimiento de la militante histórica Irma Palacios de Rueda y acompañan a su familia en este doloroso momento.

RAMÍREZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Juan Luis Vital, Silvia Camus de Vital, hijos Silvia, Gabriela, Alejandra, Juan Luis Vital, nietos y bisnietos participan con mucho dolor el fallecimiento del Negrito como le decíamos de chico. Acompañamos a sus hermanos y demás familiares por tan terrible perdida, elevamos oraciones por su alma.

RAMÍREZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Carlos Alberto García y esposa María Cristina Camus, participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de tanto dolor. Elevan oraciones en su memoria.

VERA, ERNESTO ELECTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/22|. Su esposa Angelica Gutierrez sus hijos Alba, Leonardo, Cristian, hija politicas Maria Eugenia nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio El Dean. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ZAVALETA, RODOLFO EDGARDO (FOFI) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 15/4/22|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab, sus hijos y sus respectivas familias participan con tristeza el fallecimiento del hermano de su amigo Lalo y hermano político de Elsita. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ZAVALETA, RODOLFO EDGARDO (Fofi )(q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 15/4/22|. Silvia Llavar, sus hijos Enrique Miguel, Eugenia Maria Miguel y sus respectivas familias, acompañan a sus amigos en el dolor ante esta sentida perdida.





LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Querida hija. No puedo sentir que la muerte forma parte de la vida, porque solo muere el que deja de ocupar un lugar en la memoria, Ahora estas mas viva que nunca en mi corazón, te paseas por el en forma de recuerdos y anecdotas que vivimos juntas algunos recuerdos que duelen pero tambien aquellos que me hacen sonreir y atezoran mi alma. Te he buscado en los rostros por donde voy he querido guardar en vos, tu olor, pero me doy cuenta que no te has ido, porque tu presencia fue mas que solo un cuerpo. Estas en todos lados, eres parte de mi , de mi escencia. te amo para siempre. Sus padres Magdy Salto y Alberto Luna, ruegan oraciones en su querida memoria, al cumplirse 5 años de su ausencia física.

SILVA, CRISTIAN FERNANDO (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Hijo querido, hoy es un día muy triste al no estar entre nosotros en especial con tu hija Evelyn que te extraña. Sus padres Domingo y Norma, hermanos, tíos y primos ruegan oraciones en su memoria.





PÁEZ. MILTON (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/22|. Cristian Oliva, participa su fallecimiento, y acompaña a su mamá Sergia y demas familiares en estos momentos de profundo dolor.

SUÁREZ, RUBÉN ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. Su madre Maguna América del Valle, su hermano Andrés, sobrinos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

VEGA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/22|. Su esposa Mirta Gómez, sus hijos Ariel, Adrián y Gabriela, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer La Misericordia. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





CEJAS, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. "Que coseches en el cielo lo que sembraste en la tierra". Sus hijos Cecilia, Inés, Gustavo, Arturo, Adrián, Esteban y Fabiola participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CEJAS, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. "Ya está ante ti Señor, recíbelo en tu morada de luz, paz y amor" elevan oraciones en su memoria. La Comunidad Educativa del Colegio Mariano Moreno LL66, participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de la Psicopedagoga que pertenece a nuestra institución Fabiola Ruiz. Las Termas.

CEJAS, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/22|. "Que el Señor la tenga en su reino y haga brillar para ella la luz que no tiene fin" Eduardo Romero y Sra. acompaña en el dolor del fallecimiento de la mamá de Fabiola, Cecilia, Ines, Arturo, Adrian y Esteban. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Dr. Víctor Manuel Piccardi, su esposa Emilia Gómez, sus hijos Víctor, María y Lázaro, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Cristian Vittar y ruega oraciones por su paz eterna.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Esc. Oscar Luis Karam y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Carlos Juárez y flia., participan con dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Violeta, Cristian y Ramón. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Compañeros de su hija Violeta: Gogo, José Luis, Tuchi, René, Adriana, Nori, Norma, Chita, Gladys, Carmen y Carlos, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Ricardo Vittar, Mercedes Sonzini, sus hijas María Belén, Celeste, Soledad y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Yuse Vittar, su esposa Nora Garcia, sus hijos Mercedes, Federico y Belen, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Margarita Brevetta de Zavaleta, sus hijos Juan Carlos, Lucrecia y Hugo Zavaleta y sus nietos, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Tintina. Descanse en paz.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Sus sobrinos Lidia Vittar, Cali Vittar, Jorge Vittar y Fabiana Vittar, junto a sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Blanca. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Blanca querida, siempre estarás en nuestro corazón. Descansa en paz. Tonchi, Lautaro, Noni, Aneida y Emmanuel, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.