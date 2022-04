FÚNEBRES | 22 de Abril del 2022

22/04/2022 - 03:44 Funebres

FALLECIMIENTOS

21/04/2022

- Ramón de los Ángeles Jugo

- María Isabel Quiroga (Weisburd)

- José Luis Leiva (La Banda)

- Roberto Gustavo Mattar

- Berta del Carmen Ruiz de Medina

- Bernardino Sepeda

- Juan Marcelo Coronel

- Gelacio Erasmo Gómez

- Soledad Atilia Díaz (La Banda)

- Mirtha Graciela Zambrano

- Alba Ester Salvatierra (La Banda)

Sepelios Participaciones

CORONEL, JUAN MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Su esposa Ana Lucía Villalba ,sus hijos Carlos Milagros, Narela, Pablo, Thiara, Keila, su hna Belén,sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL, JUAN MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Sus suegros, Jose, Carmen, sus cuñados, Ramón, Fabian, Paola, y marido, sobrinos y

Marisol, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, GELACIO ERASMO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Su esposa Delina Del Valle Díaz ,sus hijos Carlos, Fabián, Natalia, h/político, Silvia,Patricia, Valentín , nietos Matías, Daiana, Flavia, Valentín, Sofi , Nahin, Tiri, Nora, Alejandro, Maia, Tomas y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Pampa Muyo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787

GONZÁLEZ, HUGO ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/22|. Cr. Julio R. Marañon y su esposa Luisa E. Astún lamentan profundamente el fallecimiento de su amigo Hugo. Ruegan resignación para su familia.

GONZÁLEZ, HUGO ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/22|. Laura Areal, Fernanda Sanchez, Cecilia Llugdar y Carolina Martínez, amigas de su hija Soledad, participan con profundo dolor el fallecimiento de su papá Hugo.

JUGO, RAMÓN DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Su Sra. Mercedes Luna, sus hijos Noelia, Natali, Ángel, hijos políticos, nietos Santiago, Isaías, Ángel, Ángeles, su mamá Elsa Catalina Suarez, sus sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COBERTURA HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A.. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

JUGO, RAMÓN DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Licenciado Jorge Brao y personal de la Diosse lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia.

JUGO, RAMÓN DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Rulo Barros, Pamela y Maximiliano participan con gran pesar y saludan a su familia. Ruegan oración en su memoria.

JUGO, RAMÓN DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. No existen las despedidas entre nosotros, allí donde estés, te llevaré en mi corazón. Tu tía María Flores, tu prima Nilda y Orlando Maldonado y sobrinos participan su fallecimiento

JUGO, RAMÓN DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Manuel Autalán, su esposa Patricia Chávez y sus hijos Mariana, Emmanuel, Daniela, Patricio y Luciano acompañan con profundo dolor a sus primos Nataly, Noelia y Ángel Jugo en tan duro momento.

MATTAR, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Su sobrino y ahijado Federico Mattar y Sra. Robato Romina participan con profundo dolor su fallecimiento.

MATTAR, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Su sobrino Fernando Mattar y su esposa Carrizo Florencia, y sus sobrinas nietas Evangelina y Julieta participan con dolor su fallecimiento.

MATTAR, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Su sobrina Naylla Mattar, su sobrino político Álvaro Ledesma y su sobrina nieta Elena participan con hondo pesar su fallecimiento.

MATTAR, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Su tía Olga Gattas participa con mucho dolor el fallecimiento de su querido sobrino Gustavo. Eleva oraciones en su memoria.

MATTAR, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Mi querido sobrino Gustavo cuanto lamentamos tu inesperada partida, te extrañaremos tanto, tus largas charlas por teléfono diariamente y tantas cosas más. Ya estarás con tus padres en el Reino de Dios y por sobre todo con tu madre (mi querida hermana, a la vez madre y amiga). Rogaremos por tu eterno descanso y oraremos por siempre. Su tía Naty Gattás, sus primos Celeste, Tomy, y Javi.

MATTAR, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. "Con tristeza te despedimos querido sobrino y primo". Sus tíos Vitín Gattás, su Sra. Yeny Auad y primos Vicitor, Matías y Valeria, sobrinas Maxi y Simo participan con dolor su fallecimiento.

MATTAR, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. "Mi mansión será la Casa del Señor por largo tiempo". Verónica Martínez, Adriana Medina,Marcela Montenegro y Meme Martín participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MATTAR, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. "En la casa de Dios moraré por largos días".Meme Martín, Raúl Silva y sus hijas Natalia y Melina Silva participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria.

MATTAR, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Querido Gustavo, tus amigos Vicu Gómez, Gaby Villalba, Aldo Santillán y Maquico Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MATTAR, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Sus amigos José Paz, Martín Gómez, Justo Soria, Dudy Wede y Luis Saín, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MATTAR, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Su sobrino Federico Mattar Caumo y su esposa Romina Robato despiden con profunda tristeza al tío Gustavo, rogando oraciones por su eterno descanso.

MATTAR, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Luis Alberto Robato, Berta Martín, sus hijos José Luis, Fernando, David y Silvina, sus nueras Cecilia y Silvia y sus nietos Florentina, Chiara y Valentino participan con profunda tristeza la partida del tío de Federico, acompañan a su familia en su perdida y rueºgan oraciones en su memoria.

RUIZ DE MEDINA, BERTA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Sus hijos Claudia, Natalia, Gabriel, Luis, Pedro, Maximiliano y Cristian Y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNCHEZ ELÍAS, ALICIA DEL CARMEN (GRINGA). (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Cordoba el 20/04/22|. NEW FACE Centro de Estética, participa el fallecimiento de la Mamá de su colaboradora Daniela Tozzi Sánchez, acompañándola espiritualmente en este duro momento. Elevamos oraciones por su eterno descanso en paz.

SÁNCHEZ ELÍAS, ALICIA DEL CARMEN (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 20/4/22|. Lydia del Valle Llugdar y todos sus ex compañeros de la Promoción 1953 de la Escuela Nacional de Comercio participan con dolor su fallecimiento acompañando a sus hijos y nietos en este difícil momento. Elevan oraciones al Señor rogando por el descanso eterno de su alma

SÁNCHEZ ELÍAS, ALICIA DEL CARMEN (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 20/4/22|. Mi querida, amiga, te elegí como hermana de la vida y hoy con profundo dolor y pesar te despido con este gran cariño que te tengo y será hasta que Dios disponga y nos volvamos a encontrar. Un beso al cielo. Tu amiga Licha Sapag.

SEPEDA, BERNARDINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Su esposa Francisca, sus hijos Monica, Daniela, Luis y María, sus nietos Sofia, David, Francisco, Alejandro, Mia y Elena, bisnietos Bautista y Alma participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumanos ayer en el cementerio Parque de La Paz. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|. Horacio, Carlos, Mariana y María Eugenia Ibarra y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|. Juan Manuel Suffloni y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN DIP. NACIONAL M.C (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|. Su ex secretaria Yackie Zurita participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fue su jefe y ruega una oración en su memoria.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|. Yackie Zurita y familia participan con dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab, sus hijos y sus respectivas familias participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su hermana Lucky, a sus sobrinos Cecilia, Carlitos Salmoiraghi y demás familiares. Elevan oraciones por su eterno descanso.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|. Hugo Agostinelli y flia., participa con dolor el fallecimiento del hermano de su amgo José Félix. Ruega una oracion en su memoria.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|. Carmen Corvalán Olvera de Avila, sus hijos Orlando Nicolas, Daniel Alberto, Carolina de las Mercedes participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus queridos hermanos Lucki, José, Mirta y Blanqui con oraciones. Descansa en paz.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|. Nora R. Rafael de Jiménez, Juan R. Jiménez y María de los A. Jiménez y sus familias participan en oración su fallecimiento. Acompañan con cariño a su hermana Lucky, entrañable amiga, a sus hermanos José y Blanqui y a sus sobrinos. Ruegan por su paz eterna, consuelo y fortaleza para sus seres queridos.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|. Guillermo Basbus, Victoria Yocca y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su querida familia en su resignacion. Ruegan oraciones en su memoria.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hermanos Lucky, Blanqui, José y demás familiares. Elevan oraciones por su descanso eterno en el Señor.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|. Luis Constantino Sogga y Ángela Graciela Alfano despiden con dolor al querido amigo. Acompañan en este momento a su esposa, hijos y hermanos. Se ruegan oraciones en su memoria.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|. María Angélica Vera de Orieta y familia participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus hermanos en este momento tan triste. Ruega oraciones en su memoria.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|.

Maria Angelica Aragones, Maria Fernanda Morelli, sus hijos : Celeste, Lourdes, Santiago y Agustin y sus respectivas familias, participan con profundo dolor la partida del querido Negro y acompañan con mucho amor a toda su familia.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|. Marilena Cantizano de Montiel, sus hijos José Horacio, Florencio Julio y Eva Alcorta de Montiel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|. Lía Valdini Rentería de Sarmiento, sus hijos Silvina Sarmiento de Hepner, Mariano Ernesto Sarmiento y sus respectivas familias participan el fallecimiento del querido amigo Negro y acompañan con gran dolor a sus hermanos Lucrecia, José y Blanca Inés y flias ante tan doloroso trance. Bendiciones para el y familia.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|. "Jesús Dijo: Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera vivirá (Juan 11.25). Compadre y hno de la vida, ya estás en la Casa del Padre, descansa en paz. Bubi Milki, Gringa Sosa, Ma. Julia, Ma. Elvira, Facundo y Ma. Ángela y sus respectivas flias acompañan a toda la familia en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|." Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás conmigo". María Nelba Alberto participa con profundo pesar su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Guilli, hoy ya son las nueve noches que estás junto a Dios Padre gozando de su presencia. Te mereces lo mejor por tu sencillez y humildad, fuiste una persona muy querida por tus vecinos. Luisa de Jerez y flia., Marta Franzzini y flia, Cristina de Vittar y flia, Noni y Tomi Vazques, Miguel Cruz y flia. Emilio Mazzaro y flia, Ana Cristina Andrade y flia., Fernando Carlos Manuel Abadala y flia. invitan a la misa a las 20 hs. en la Pquia. Ntra. Sra. de Sumampa, acompañamos con oraciones a Pepito y Anyu por este momento de dolor.

FERNÁNDEZ MESSA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. Al cumplirse 6 meses de su fallecimiento. Dicen que solo se muere cuando se olvida, nosotros nunca te olvidaremos, sos y serás nuestro ángel que nos protege. Nos quisiste honestamente y tu amor estará grabado por siempre en nuestros corazones. Tu compañera Ramona Acuña y tu hija Luisina, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús a las 20.30 hs.

INFANTE, SILVIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/20|. Hermana, hoy se cumplen dos años de tu partida. Cada día que pasa se extraña su presencia. Te recordaré toda mi vida. Su hermano Coco Infante, Roxana, Haydee, Eduardo, Graciela y Juan, tu hijo Gaston y tus sobrinos Candela, Lourdes, Santiago, Lujan, Maximo y Martina, tios y primos invitan a la misa hoy a las 19.30 en iglesia San Francisco, Oraciones en su memoria.

MANSILLA GAUNA, MARTHA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. "Felices los buenos de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos". Sus sobrinos Martha Silvia, Carlos, Cecilia Barquín y sus familias, agradecen las muestras de afecto a quienes de una u otra manera los acompañaaron en este triste momento e invitan a la misa que se celebrará en la Catedral Basílica hoy a las 20 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

MANSILLA GAUNA, MARTHA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Paula Barrera Nicholson y familia; y Javier Barrera Nicholson y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la muy querida Martha y acompañan a sus sobrinos Víctor, Marta Silvia, Cecilia y Carlos y demás familiares en este momento de dolor. Ya brilla para ella la luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ CANCINOS, CÉSAR VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/22|. Simplemente gracias por todo lo que nos diste en vida, se que lo seguirás haciendo desde donde estés con el corazón partido, te recordaremos siempre. Tus hijas del corazón Marcela y Mary, tus sobrinas nietas Gimena, Sofía, Morena, Luisana y Facundo; y Daniel Rodolfo invitamos a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo con motivo de cumplirse 9 días de su partida la Casa del Señor.

RODRÍGUEZ CANCINOS, CÉSAR VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/22|. El Dpto. de Ciencias Naturales del colegio Absalón Rojas acompañan a Adriana y su familia al cumplirse 9 días de la partida de su Sr. Padre , gran colaborador de nuestra institución. Invitamos a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo.

RODRÍGUEZ CANCINOS, CÉSAR VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/22|. El Dpto. de Ciencias Naturales del colegio nocturno Nicolás Avellaneda invitan a participar de la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo a 9 días de su partida al encuentro con el Señor. Acompañamos a nuestra compañera Adriana en estos difíciles y tristes momentos.

TOUSSAINT, HILDO ISMAEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Te recordamos y estás presente en cada instante de nuestras vidas, nos reconforta saber que ya no sufres más y que tu dolor se fue para que puedas descansar en paz. Rogamos a Dios nos dé fuerzas para poder continuar este dificil camino sin tu compañía. Que Dios bendiga a todos los que nos acompañaron e hicieron suyo nuestro dolor. Al cumplir 9 dias de tu partida al reino celestial. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su esposa Marta Coronel, sus hijos Stefanía y Gustavo, su hijo del corazón David Belizan, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a la misa hoy a las 20 hs en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

VILLAGRÁN, CECILIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Querida Cecy: pasaste por este suelo terrenal como una fugaz, pero dejando una estela de brillo para siempre. Tu tía Elsa, te recuerda en cada etapa de tu vida por tu fortaleza inquebrantable. Brilla por siempre luz eterna. Invita a la misa en catedral Basílica hoy a las 20 hs.

INFANTE, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/20|.Querida hna: hoy hace ya 2 años de tu partida al cielo, para estar junto a nuestros padres amados, hoy te recordamos como una gran hna, amiga incondicional, noble y de un corazón enorme, siempre que nos aconsejabas tenías las palabras justas y oportunas para levantarnos el ánimo y ponernos bien.Por todo esto gracias hna por los años de felicidad que nos acompañaste y aunque ya no te encuentres en este mundo, tu recuerdo seguirá dentro de nuestros corazones y por ello tu estarás para nosotros siempre viva como un ángel Celestial.Tus hnos Elva, Norma y Nene.

VILLAGRÁN, CECILIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Amada Cecy: hoy 22 de abril se hacen tres años de tu partida. En tu corto,pero intenso paso por esta vida, has sostenido la antorcha del amor a la vida, la confianza en vos misma pàra derribar dificultades. Como esa antorcha, tu recuerdo será la luz que estará siempre viva en nosotros. Se ruega una oración en su memoria. Amalia, René y flia.

VILLAGRÁN, CECILIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Cecy: queremos decirte que tu inesperada partida hacia el Señor nos dejó absortos en un profundo dolor y te recordamos siempre cada dia en nuestras vidas con sentimientos profundos. Gracias por enseñarnos que tu paso por esta vida terrenal no fue en vano, sino para marcarnos el camino de nunca rendirse y vivir cada día como si fuera el ultimo obviando todo tipo de obstáculos. Estarás en nuestros corazones y te agradecemos por tanto que nos diste. Hasta siempre. Tus tíos Miguel, Eva y tu primo Ariel.

DÍAZ VDA. DE ARCE, SOLEDAD ATILIA (ATI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Ati fuiste una querida amiga, compartimos momentos muy agradables, muchas charlas. Me enseñaste mucho…hoy con mucho dolor me toca despedirte. Descansa en los brazos del Señor. Clarita, sus hijos Alejandro y Ramiro Pereyra acompañan en este difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE ARCE, SOLEDAD ATILIA (ATI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. "Rogamos al Señor por su descanso eterno". El secretario Gral. Del SADOP, Prof. Tristán Hugo Funes, el consejo Directivo de la seccional y cuerpo de Delegados participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de Doris Arce miembro de comisión de nuestra institución, se ruega al Altísimo su descanso eterno. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE ARCE, SOLEDAD ATILIA (ATI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. "Rogamos al Señor por su descanso eterno". Sus amigos del SADOP: Hugo, Silvia, Enzo, Rodrigo, Emir, Alfredo, Marcela, Eduardo, Estrella, Nancy, María José, Antonio, Mónica, Silvia y Edith participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de Doris Arce miembro de comisión. Recibe de nuestra parte un fuerte abrazo para sobrellevar con resignación su ausencia. Ruegan al Altísimo su descanso eterno.

DÍAZ VDA. DE ARCE, SOLEDAD ATILIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Sus vecinos Antonio Rojas, Chabela e hijos Lourdes y flia, Marisa y flia, Alfredo y flia, participan con inmenso dolor el fallecimiento de su apreciada vecina Atilia, rogando a nuestra madre María lo reciba en sus brazos. resignación para sus hijos y nietos. Descansa en paz, que brille para ella la luz que no tiene fin. Oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE ARCE, SOLEDAD ATILIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. ¡Oh María sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti! Con esas palabras la despedimos a nuestra querida Hna. Atilia que fue legionaria del Praesidium Inmaculado Corazón de María de la Pca. Sgo. Apostol: su autentica devoción legionaria siempre dispuesta a colaborar con el prójimo con gran espiritualidad católica. Que en paz descanse. Hermanas legionarias, Chabela, Ilda, Fany, Ema participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos con profundo dolor y pronta resignación..

DÍAZ VDA. DE ARCE, SOLEDAD ATILIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Que Dios ilumine tu camino hacia el cielo y te reciba en sus brazos para que descanses en paz. Amigas de su hija Doris Silvia Avila María Cristina Zurita Roxana Santillan participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

DÍAZ VDA. DE ARCE, SOLEDAD ATILIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Que Dios ilumine tu camino hacia el cielo y te reciba en sus brazos para que descanses en paz. La amiga de su hija Doris Arce Roxana Santillan su esposo Alberto Velázquez sus hijos Marha y Alberto su suegra Angélica Hoyos vda de Velázquez participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

LEIVA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Su esposa Miriam Toledo, sus hijos, Miqueas, Daniela, Thiago y Sallha, su madre Nelba, hermanos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia, Cob Norcen s.r.l, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

SALVATIERRA, ALBA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Sus hijos Delfina y Lucas, hermanos, sobrinos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 15.30 hs en el cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SECUNDA, VIVIANA LEOPOLDINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". El Sr. intendente de la Unidad Ejecutora de Riego, personal administrativo, técnico, sistema, legal y de maestranza, participa con gran pesar el fallecimiento de nuestra compañera Viviana, rogando por el eterno descanso de su alma y consuelo a sus seres queridos ante tan irreparable pérdida e invitan a la misa a realizarse el viernes 22/4/22 en la iglesia Sagrado Corazon de Jesús (La Banda) a las 19.30 hs y acompañar a su familia y amigos al cumplirse 9 dias de su partida. Se eleva oraciones en su memoria.

QUIROGA, CARLOS ARMANDO CRIO. INSPECTOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Su hermana chani Quiroga de mayuli sus hijos Luciana y Gianfranco Mayuli con sus respectivas familias, su tío Mauricio Degani ruegan a Dios Padre le conceda la paz tan anhelada y descanse ya en su morada eterna elevando oraciones en su memoria. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

QUIROGA, CARLOS ARMANDO CRIO. INSPECTOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. El centro de docentes jubilados de la ciudad de Fernández, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la señora presidente Dora Rosales e hijos en este triste momento. Eleva oraciones al Altisimo por su descanso eterno.

QUIROGA, CARLOS ARMANDO CRIO. INSPECTOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Juan Roitman, su esposa Norma Mazzuchini y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan consuelo para su familia.

QUIROGA, CARLOS ARMANDO CRIO. INSPECTOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. El intendente de la Ciudad de Fernández, Dr. Víctor R. Araujo y miembros del Dpto. Ejecutivo Municipal participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

QUIROGA, CARLOS ARMANDO CRIO. INSPECTOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Juan Carlos Tauil participa el fallecimiento de su amigo Tiky , ruega oraciones en su memoria y su sentido pésame a su familia.

QUIROGA, CARLOS ARMANDO Crio. Inspector (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. "Este es mi consuelo en mi aflicción, porque tu promesa me da vida". María Nelba Alberto participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su amigo y colega Prof. Enrique Armando Quiroga y elevan oraciones en su memoria.

QUIROGA, CARLOS ARMANDO Crio. Inspector (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|." Me invocará y yo responderé; con Él estaré yo en la angustia". Liliana de Arcos y flia participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su amigo y colega Prof. Enrique Armando Quiroga y eleva oraciones en su memoria.

QUIROGA, CARLOS ARMANDO Crio. Inspector (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Estanislao Koslowsky y familia participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

QUIROGA, CARLOS ARMANDO Crio. Inspector (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|."No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, si, te sostendré con la diestra de mi justicia". Las amigas y colegas del colegio del Centenario de su hijo Prof. Enrique Armando Quiroga participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

QUIROGA, CARLOS ARMANDO Crio. Inspector (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. "Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás conmigo". La comunidad educativa del colegio del Centenario participa con profundo pesar el fallecimiento del padre del Prof. Enrique Armando Quiroga y elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Fallecioó el 17/4/22|. Nelly E. Salomón, Gimena y Álvaro, acompañan a sus hijos, Cristhian, Violeta y Ramón a a toda la familia en estos tristes momentos y despiden a Blnaca con profunda pena, ruegan oraciones en su memoria por su eterno descanso.

PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d) Falleció el 22/7/21|. ¡Hermano querido! Hace 9 meses de tu partida y todavía no se logra comprender ni aguantar tu ausencia. Dejaste un vacío enorme en nuestros corazones y no hay día que no estés presente. ¡Te amaremos siempre gordo querido! .Su hno. Negro Pereyra y flia. Ruegan una oración en su memoria.