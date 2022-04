FÚNEBRES | 23 de Abril del 2022

22/04/2022 - 22:26 Funebres

FALLECIMIENTOS





- Rodolfo Norberto Suárez (La Banda)

- Mabel Stella Arce López

- Ramona Antonia Mercado

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ARCE LÓPEZ, MABEL STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/22|. Su hija Lorena, su hijo pol. Marcelo, sus nietos Alejandro, Natalia, Micaela, Guada y Benjamin Participan con dolor su fallecimiento, su reto serán cremados hoy a las 10 CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

ARCE LÓPEZ, MABEL STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/22|. Su nieto Alejandro, su nieta del corazón Guadalupe y su bisnieto Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE LÓPEZ, MABEL STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/22|. "En Dios solo descansa tu alma tía querida". Su sobrina Silvia Apesteguía y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE LÓPEZ, MABEL STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/22|. Guardamos recuerdos inolvidables y te despedimos con dolor, pero te tendremos presente con la alegría y el cariño que diste y lo compartimos. Rogamos fortaleza para tus familiares y amigos. Descansa en pez Mabelita. Enriqueta Graciano de Moglia y la promoción 67 de la Escuela Normal B. Gorostiaga. Elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, LUCÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/22|. Su esposa Marcial Acuña sus hijos Gonzalo, Lautaro, Raul, Acuña su mama Marta su hna Gladis su mama politica Verta cuñados sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 18 horas en el cementerio los Flores COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

GONZÁLEZ BORSELLINO, HUGO ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/22|. Su hermano Héctor González Borsellino, su esposa Viviana y familia participan su fallecimiento e invitan al nonevario en la Catedral a las 20.

GONZÁLEZ BORSELLINO, HUGO ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/22|. Su prima Susana Borsellino que nunca te olvidará, su prima Marha y Silvia Borsellino, sobrinos y sobrinos nietos participan con dolor su partida y elevan oraciones en su memoria.

JUGO, RAMÓN DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Ing. José Guido Gigli y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUGO, RAMÓN DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. El conjunto folclórico Los Grandes Amigos lamentan profundamente el fallecimiento de su ex integrante, acompañan en la irreparable pérdida a su gran familia. El Señor lo reciba en su santa gloria y descanse en paz. ¡Hasta siempre Cochi!

KARAN, SUSANA NOEMÍ (SUSY) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 17/4/22|. El Consejo Diocesano de Acción Católica de Santiago del Estero participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MATTAR, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Marcelo Daher, Maribé Aiquel de Daher y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Gustavo. Ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO, RAMONA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Su esposo Orlando, hnas Mary , Susana, Nelly, sobrinos Ruly y Fátima, Raulito y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL. Hipólito Irigoyen 569.

MERCADO, RAMONA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. "Jesús dijo: " Yo soy la resurrección. El que cree en mi, aunque muera vivirá" (Juan 11.25). Su hija, Gabriela Juarez, su nieto Martín Zorribas Juarez, Lauro Juarez y demás familiares participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

MERCADO, RAMONA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Señor, ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus hermanas Mariluz, Nelly, Susana, sus sobrinos Raúl, Fátima y Raulito participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO, RAMONA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermano Ramón y su sobrina Rosita participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO, RAMONA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermano Ramón y su sobrina Rosita participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, LORENA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/22|. Su madre Mirta, sus hermanos Fabian, Jose, Yaquelin, Hernan, Luciana, Oscar, Maqui, sus hijos Sabrina, Nahuel, Ariel, Lujan, Milagros y Ximena, sus tios , sus primos, su nieto Lisandro y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento .Sus restos seran inhumados en el cementerio de Los Flores. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

SEPEDA, BERNARDINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Sus vecinos Agustin Carrizo y Gladys Luna, sus hijas Noemí y Carolina participan con profundo dolor su fallecimieno y acompañan a su querida familia en su resignacion. Ruegan oraciones en su memoria.

URIONDO, LUIS ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 19/4/22|. Raúl Cristofoli ,su esposa Nena y sus hijos acompañan a sus queridos amigos José y Mirta en este duro trance de la partida al reino celestial de vuestro hermano Luis .Comprometen sus oraciones para que nuestro señor derrame el consuelo y la paz en toda la flia.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ELJALL, JUANA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. No he muerto. Solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas como aquel que no tiene esperanza. No he muerto; aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Su hija, nietos y bisnietos invitan a la misa al cumplirse 3 años de su partida al reino del Señor hoy a las 20 hs en la iglesia San Luis Gonzaga.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Hijo nuestro, aprendimos el significado de extrañar cuando partió la persona que más quisimos, porque no se extraña al que no te contesta los mensajes, se extraña a la persona que no volverás a ver, ni escuchar su voz y que nunca más vas a poder abrazar...teníamos tantos momentos por compartir. Te amamos. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Fabi,tu hija Zafi,tu sobrino Rodri, tu abu Pila, familiares y amigos nos reuniremos en tu gruta a las 18.00hs para elevar una oración en tu memoria al cumplirse 10 años y 4 meses de tu inesperada partida.

GOROSITO, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/21|. Al cumplirse un año de su partida en los brazos del Señor, quienes quedamos aquí mirando el cielo buscando su cálida presencia, te recordaremos siempre. Sus hijos, nietos, bisnietos e hijos politicos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la iglesia Santa Rita Bº J. Newbery.

OLIVERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/22|. "Felices los buenos de corazón porque de ellos es el reino de los cielos". Dios te dio alas y a mí me arrancó el corazón, te fuiste sin despedirte y me dejaste un dolor en el corazón y un vacío en el alma, solo queda el consuelo de que serás un ángel que nos guiará y nos cuidará desde el cielo como siempre lo hacías. Dejaste en tus tres hijos una gran enseñanza, la honestidad, la lealtad y el amor al prójimo, valores que siempre te destacaron a vos en vida. Gracias por todos los años regalados junto a nosotros. Hoy nos toca dejarte partir pero tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones. Su madre, esposa, hijos y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en la Capilla San Cayetano (Belgrano y Gorriti), al cumplirse nueve días de su fallecimiento.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------





RICCI, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/16|. A seis años de tu partida, recordamos tus enseñanzas y valores que nos ayudan a seguir enfrentando la vida. Nos amaste con tanta fuerza y bondad que ese amor, perdura por siempre en nuestros corazones. Sos el ángel que guía y da luz de nuestro camino. Betito, vives en nuestros pensamientos y en cada recuerdo, todos los días.Te amamos por siempre. Tu esposa Margarita Cejas de Ricci, tus hijos, nietos, bisnietos y tataranieto.





----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Tu recuerdo sigue siendo luz y guía en nuestras vidas. Te amamos. Tus hermanos, cuñadas y sobrinos. Pedimos una oración en su memoria.

RICCI, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/16|. Hace deis años, fuiste llamado por nuestro Padre Dios. Sos nuestro ángel que desde el cielo nos cuidas e iluminas todos los días. Vives en cada instante de nuestras vidas. Te amamos. Tus hijos Elsa Ricci y Conrado Floridia, tus nietos Gabriela Floridia y Luis Romero, tus bisnietos Luisina Romero y José Bequis, tu tataranieto Gahettano Bequis Romero.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





DÍAZ VDA. DE ARCE, SOLEDAD ATILIA (Ati) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mi". Ramiro Santos, sus hijos Florencia del Valle, Francisco José y Olivia del Valle acompañan en su dolor a su hija Dorys, su nieta Delfina y demás familiares. Ruegan Oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE ARCE, SOLEDAD ATILIA (Ati) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. "Las almas de los justos está en manos de Dios" Gringa Gómez de Santos, sus hijos y nietos participan la partida de la Sra Atilia y acompañan en su dolor a las queridas Dorys y Delfina.Q en paz descanse.

SUÁREZ, RODOLFO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/22|. Su esposa Infante Graciela del Valle, sus hijos Carolina, Verónica, Natalia, Agustín, Federico, Gaby, Valentín, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





LEGUIZAMÓN, TERESA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/22|. Su esposo Ramon Roldan, sus hijas Brenda, Amalia, Fiama, Margarita, Leonardo, Fabian, Raul, Rosauro, Ramon, Rito,sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento .Sus restos seran inhumados en el cementerio de Villa Silipica.cob. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

QUIROGA, CARLOS ARMANDO Crio. Inspector (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. "Don Tiki, aunque ya no esté con nosotros su recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones". Su hija política Liliana Lazarte y su nieta Ana Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

QUIROGA, CARLOS ARMANDO CRIO. INSPECTOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Los integrantes del Dpto. de Educación Artística del Colegio del Centenario participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------