FÚNEBRES | 26 de Abril del 2022

26/04/2022 - 03:07 Funebres

FALLECIMIENTOS

25/04/2022

Jorge Gustavo Costas (La Banda)

Rosalía Cruz Saavedra (La Banda)

Luis Argentino Galván

Juan Egidio Orellana

Ana Cristina Díaz (La Banda)

Rosa Fernández de Zerda

Carmen Ermelinda Leyva (La Banda)

Mirta Cecilia Carabajal

Claudio Marcelo Umbides (La Banda)

Rita Jimena Aguirre

José Esteban Machado (La Banda)

Luis Agustín Beltrán

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGUIRRE, RITA JIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Su madre Norma Jiménez, su pareja Nicolás González, sus tíos Mabel, Nelva, Oscar Rubén, José, su consuegro primos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BARQUÍN DE GELID, VERÓNICA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hermana Victoria del Valle y sus sobrinos Roberto, Ema y Víctor participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARQUÍN DE GELID, VERÓNICA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Sus hermanas Ana María Barquín de Coronel, Victoria del Valle Barquín de Bejarano y Carlota del Valle Barquín de Gorini, sus sobrinos y demás familiares participan con inmenso dolor su fallecimiento. Abrazan con mucho amor a sus adorados hijos Alejandra Gelid y Pedro Ernesto Gelid (a) y a sus nietos M. Felicitas Junes, Franco Gelid (a) y Lea Gelid (a) Querida Pili como cariñosamente te llamábamos ¡Ya cumpliste con tu misión de madre! Descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin.

BARQUÍN DE GELID, VERÓNICA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Su hermana política Graciela Medina de Barquín, sus sobrinos Luis, Sonia, Víctor y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BARQUÍN DE GELID, VERÓNICA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Su sobrino Víctor Bejarano y sus hijos Rosario, Agustina y Tadeo participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Pili. Elevan oraciones en su memoria.

BARQUÍN DE GELID, VERÓNICA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Su sobrina Ana Verónica Coronel Barquín y su sobrina nieta Victoria del Rosario Coronel Zorrilla despiden con dolor a su querida tía Pili y acompañan espiritualmente a nuestros primos Alejandra y Pedro Ernesto (a) Jorgelina (a) y a sus hijos M. Felicitas Junes, Franco (a) y Lea (a). Rogamos oraciones en su memoria.

BARQUÍN DE GELID, VERÓNICA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Su sobrino y ahijado Omar Gorini, Eugenia Biagioli y sus hijos Francisco y Felipe participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con amor a nuestros primos Alejandra, Ernesto (a), Jorgelina (a) y a sus nietos M. Felicitas, Franco (a) y Lea (a). Que brille para ti la luz que no tiene fin.

BARQUÍN DE GELID, VERÓNICA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Sus sobrinos Mónica, Silvia, Pedro y Claudia Gelid y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

BARQUÍN DE GELID, VERÓNICA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Diego Basualdo, Ema Bejarano y sus hijas Maria Victoria y Guillermina, participan con profundo dolor la partida de su Tía Pili, elevan oraciones en su memoria y ruegan consuelo para sus seres queridos.

BARQUÍN DE GELID, VERÓNICA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Las amigas de su hermana Ana María y las compañeras del grupo de Acción Católica de la Catedral Basílica de su sobrina Ana Verónica participan con dolor el fallecimiento de Pili y ruegan al Señor Jesús la reciba en sus brazos a quién fuera tan devota de su Sagrado Corazón.

BARQUÍN DE GELID, VERÓNICA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Poli Nasser lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña con afecto a sus hijos Alejandra y Pedro y a toda su familia elevando oraciones por el descanso eterno de su alma.

BARQUÍN DE GELID, VERÓNICA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias lamentan la partida de su amiga y vecina Pili y acompañan a sus hijos Alejandra y Pedro, a su nieta Felicitas, a sus hermanas y demás familiares rogando oraciones por su eterno descanso en el Señor.

BARQUÍN DE GELID, VERÓNICA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Daniel Rojas Polti y familia lamentan profundamente su deceso y acompañan a su amiga Alejandra en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

BARQUÍN DE GELID, VERÓNICA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Stella Bernaconi y familia ; Ariel Peralta Bernasconi y Mariana Ruiz, Daniela, Luciana y Carla y Lisandro Billaud participan con profunda tristeza su partida a la Casa del Señor y acompañan a la querida Alejandra en este gran dolor. Elevan oraciones por ella.

BARQUÍN DE GELID, VERÓNICA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. María A. Scaglioni, Cristina Ledesma, Omar Carrasco, Silvia Ledesma, Carloncho Ruiz, María Belén, Martín Carrasco, Camila, Mariano Ruiz. Rogamos al Señor por el descanso eterno de la hermana de nuestra amiga Kusi y demás familiares.

BELTRÁN, LUIS AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Su esposa Micaela Ibáñez, sus hijos Jimena, Goro, Graciela, Graciela , Carlos, Mariquita , Claudia, h. políticos, nietos bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BELTRÁN, LUIS AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Sus hijos Graciela María del Valle, Ximena, Claudia, Alejandro y María Angélica, sus hijos políticos y nietos Máximo, Sofía y Catalina Salazar; Luciana Herrera; Hugo Agustín y Santiago Torri; Ramiro, Malena y Luisina Beltrán; Ayelen, Lucas y Gabriel Ruiz Beltrán; Gustavo y Agustín Domínguez Beltrán; Leonela Lacour y Benjamín Martín; Victoria, Bárbara, Francisco y Esteban Chaves; Luis Alfredo y Mariana Beltrán Luna y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados (de 8 a 10 hs) en La Plata 162, (S.V). Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, MIRTA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Sus hijos Maxi, Exequiel, Santiago, Yuliana, Lorena, Ariel, Ramón y Chili y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Cañada Escobar COBERTURA NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CEJAS GALGANI, ARTURO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Su hijo Edgardo Cejas, su hija pol. Marcela Montenegro, sus nietos Marcelo, Ramiro y Soledad, sus bisnietos Sofía, Brenda y Leandro participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CEJAS GALGANI, ARTURO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Abuelito, dejaste un gran vacío, nos reconforta saber que ya estás con nuestro Señor. Dios dijo: no hay silencio que Dios no entienda, tristezas que Él ignore, milagros que no valore. Sus nietos Pamela, Darío y Diego Cejas, su hijo Julio Cejas, y Ana Lissi, te recordarán siempre.

CEJAS GALGANI, ARTURO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Su nieto Marcelo Cejas, su nieta pol. Valeria Cristina, sus bisnietos Leandro y Brenda participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS GALGANI, ARTURO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Su nieto Ramiro Cejas participa con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CEJAS GALGANI, ARTURO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Su nieta Soledad Cejas y su bisnieta Sofía Cejas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS GALGANI, ARTURO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Sus consuegros Aurelio Montenegro y Luisa Quiroga participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COSTAS, JORGE GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. "Te despedimos con profundo dolor. Su hijo Matías, su hija política Andrea y nieta Bernarda participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

COSTAS, JORGE GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Todos necesitamos ser fuertes para superar tu ausencia, cambiemos nuestras lágrimas por los recuerdos de los bellos momentos que vivimos. Si Dios quiso llevárselo antes de lo esperado es porque su misión había caducado en este mundo. Hasta siempre hermano del alma. Susana Sambataro y Chin-chin Ruiz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COSTAS, JORGE GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Tío del corazón, querido Paikita, no es un adiós, porque los recuerdos te mantienen vivo, y nos dejas tantos! Tu risa, palabras, escucha, generosidad, se extrañarán, y tu parrilla! Así como tu puerta que siempre estaba abierta, como la de tu enorme corazón. Gracias por tanto! Nuestro sentido pésame y acompañamiento a sus grandes amores: Germán, Lourdes, Mati y Luján. Besos al cielo! Cintia y Aylín Ruiz.

COSTAS, JORGE GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Ileana Villavicencio, sus hijos Germán y Cecilia; Lourdes y Nicolás; Matías y Andrea; Luján y Matías; sus nietos Francisco, Carmela y Jeremías Costas Corvalán; Lucía, Juan y Justo Giacone Costas; Facundo y Tomás D´Alberto Costas; y Bernarda Costas Almada participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria rogando por su eterno descanso.

COSTAS, JORGE GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Ileana Villavicencio y José Ricardo Maccio participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

COSTAS, JORGE GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. No existen las despedidas entre nosotros, allí donde estés te llevaremos en nuestros corazones. Tus amigos Ramón Rojas y Magui Carrizo y flia.

COSTAS, JORGE GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Abelardo Garcia Gallo, Dolores Sánchez Diaz, sus hijos Mariano, Matías, Mariana, Álvaro y Luciana, participan de su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

COSTAS, JORGE GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. "Señor ilumina su alma y que brille para el la luz que no tiene fin". Ana Elva Morales, sus hijos Graciela, Susana y Ana, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento del papá de Matías. Ruegan una oración en su memoria.

COSTAS, JORGE GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. "Señor ya está ante ti, permítele entrar en el Jardín más bello donde no hay dolor, solo paz y felicidad". Mario Almada, Susana, Maximiliano y Andrea participan con dolor el fallecimiento de nuestro consuegro Jorge. Ruegan una oración en su memoria-

COSTAS, JORGE GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Silvia Inés Alfano y Ruby Alfano y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Su tía Dani de Gamietea, sus hijos Andrea, Rubén, David, Marcia y Sandra López y sus respectivas familias lamentan su partida y acompañan a su familia en ete momento de dolor. Que el Señor la tenga en su gloria y brille para ella la luz que no tiene fin.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. "Quien paso por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad. Su tía Gladys Suárez de Gamietea, sus primas Luchi, Teresita y Claudia, primos Julio, Darío y sobrinos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en tu memoria.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Directivos, personal docente, administrativo, preceptores, comisión de padres y de maestranza de la escuela de Comercio Prof. A. Ferreyra con profundo dolor la partida de la su querida prof. Raquel que partió a su descanso eterno en la Casa del Padre, vivió en entrega para los demás, hoy recibirás tu recompensa de manos de su Creador. Acompañamos a toda la familia en este momento de dolor

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Sus amigos de siempre Omar Lescano, Mónica Trouvé y sus sobrinos del corazón Marito, Guada y Ángel la despiden de este mundo y ruegan para que su alma sea acogida por Cristo nuestro Señor.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Amiga de mi alma, mi adorada comadre, cuanta tristeza y dolor nos causa tu partida. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Participan su fallecimiento Patricia Nabac, su esposo Rubén Pikaluk y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk acompañan a Marce, Vale, Maca, Tizzi y a toda su familia en estos difíciles y tristes momentos. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Descansa en paz mi entrañable amiga. Ruegan una oración en su memoria.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Participan su fallecimiento Victoria Uequín de Nabac, Juan Carlos Nabac y familia, Gustavo Nabac y familia, Patricia Nabac y familia acompañan a Marcelo y a toda su familia en estos momentos de tanto dolor. Ruegan una oración en su memoria.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Sus amigos Omar Campos, Silvia Bravo y sus hijos Nicolás y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marcelo y su familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Liliana Moya y Víctor Cabrera, sus hijas Constanza y Guadalupe participan con pesar el fallecimiento de la querida Raquel y acompañan a toda la familia en este momento de dolor.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Atilio , Beba, Pelusa,Toti, Tito y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la esposa de nuestro sobrino Marcelo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. "Querida sobrina del corazón, que Dios te tenga en la gloria, que descanses en paz". Jimmy Pitzalis, Muñeca Agüero de Pitzalis, sus hijos Ariel, María Eugenia, Antonio (Chiche) Pitzalis participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de tristeza a toda su familia. Rogamos oraciones en su memoria.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. La Comunidad Educativa y Religiosa del Colegio La Asunción acompaña a la ex docente de Nivel inicial Profesora Silvia Escurra ante la irreparable pérdida de su hermana. Rogamos oraciones en su memoria.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de Felix Escurra, ex docente de la carrera Ing. Agronómica, y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Nora Zapata, Raul Martín, y sus hijos : Romina , Agustina y Francisco, participan su fallecimiento y acompañan con dolor, a su padre, hermanos, esposo, e hijas.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Lucia Quinzio, y sus hijas: Alejandra, Paola y Ana, y sus respectivas familias, participan con dolor , la temprana partida de Raquel.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Alejandro, Gloria y Naty Duffau participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su compañero y amigo Félix Escurra. Elevan oraciones en su memoria.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. "Vivió en entrega para los demás, partió a su descanso eterno en la Casa del Padre. Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Carlos Sagolpa, Carmen Ruiz de Sagolpa y familia participan con profundo dolor su partida, acompañan a su primo hermano Marcelo, a sus queridas hijas y nieto y demás familiares en este momento de tanto dolor pero con fe y esperanza puestas en nuestro Salvador Jesucristo, que les dará fortaleza.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. "No lloren amados míos, voy a unirme con Dios. El Señor recogerá sus oraciones por mi alma. Les amaré siempre". Ángel Oscar Ruiz, Ofelia del Valle Paz, sus hijos Gladys Isabel, Roxana María, Sandra Liliana, Leonardo Oscar y sus respectivas familias, acompañan a su esposo Marcelo, a sus hijas Valentina y flía, Macarena, Tizziana, en estos momentos tan dolorosos por el inesperado fallecimiento de Raquel . Oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio El Descanso.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. "Yo les daré consuelo: convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor que su dolor". -Jeremías 31:13. La palabra de Dios es el mejor lugar donde encontrar la calma para este momento de tanto sufrimiento. Roxana María Ruiz Paz, sus hijos Eduardo Guillermo, Matías Ignacio y su nieta Francina acompañan a su esposo Marcelo, a sus hijas Valentina y flía, Macarena, Tizziana, abrazándolos en su dolor. Oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio El Descanso.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. "Dale Señor el descanso eterno y luzca para Raquel la Luz Perpetua. Descansa en el Reino Celestial". Gladys Ysabel Ruiz Paz, su hija Jimena Mariel, sus nietas Helena e Isabella acompañan a su esposo Marcelo, a sus hijas Valentina y flía, Macarena, Tizziana, en estos momentos tan dolorosos por el inesperado fallecimiento de Raquel. Oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio El Descanso.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo quien acepte a Jesús entrará allí, tú ya lo hiciste querida Raquelita". El Dpto. de Lengua de la Esc. Comercio Prof. Antenor Ferreyra despide con profundo pesar la partida repentina de nuestra querida Raquel, la que siempre sonriente y con tanto cariño nos acogías a todos. ¡Nunca te olvidaremos! Acompañamos a su preciada flia. en estos dolorosos momentos. Rogamos oraciones por su alma y por la paz de todos sus afectos.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Que brille para ti la infinita luz, esa luz que tú siempre irradiabas". El Dpto de Lengua Extranjera despide con profundo pesar la partida de nuestra queridísima Raquel. Acompaña a su flia. en estos dolorosos momentos. Ruega oraciones en su memoria.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. El Dpto. de Ciencias Sociales de la Escuela de Comercio Prof. Antenor R. Ferreyra participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Carlitos Gerez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Tus amigos de siempre Nilda C. del Castillo, Titina del Castillo, Valeria Saez y Felipe participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Sebastián Saez, su esposa Vanesa, sus hijos Agostina y Bastian participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. "algunas persona, nunca se van por completo. Aunque ya no estén, su esencia queda, su voz se escucha, las sentimos sonreír". Sra. Rayito, Mechita Barraza, José Galván, Mecha, Ricardo, Ma. Laura, Liliana, Pedrín, Adolfo, Ramón, Manina y Mirta, Graciela, Tere,Roberto, María José, Lelia, Roxana, Carlitos, Matías, Daniel, Mario, Miguel y Marcela, todos sus compañeros y ex compañeros docentes y administrativos de escuela de Comercio Prof. A. Ferreyra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marcelo e hijas , al Prof. Félix Escurra,hermanos y demás familiares rogando a Dios les de fortaleza para enfrentar este penoso momento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz hasta siempre Raqueli.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. "Quien paso por nuestras vidas y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad!.Guardamos de Raquel los mejores recuerdos, los momentos compartidos, su alegría, su amistad, su colaboración, su acompañamiento y solidaridad. María Mercedes Barraza, José Galván y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marcela, sus hijas, al Prof. Félix Escurra, hermanos y demás familiares rogando a Dios les de fortaleza para enfrentar este penoso momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. "Que Jesús en su infinita Misericordia te lleve de la mano por senderos de Luz, Paz y Amor!!!!. Patricia Nuri participa su fallecimiento y acompaña a toda su flia en este momento de dolor. Que descanse en paz.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Freddy Basbus, su esposa Magali Pece, sus hijos Marcelo Basbús e hijo; Claudio Basbús y Silvia Basbús participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento rogando oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE ZERDA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Sus hijos Gundy, Muñe y Pocho, hijas políticas y nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Luján. CARUSO CIA DE SEG SA.EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERNÁNDEZ DE ZERDA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Sus hijos Gundy, Mune y Pocho Zerda, hijos políticos José María, Gladys y Mónica, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán velados en Aniceto Gubaira de 8 a 11 hs. e inhumados en el cementerio de Luján.

FERNÁNDEZ DE ZERDA, ROSA R. (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Su hijo Pocho Zerda, hija política Gladys Santillán, nietos Mana, Marcela y Mariela y bisnietos Bautista, Ana Paula, Guillermina, Martina y Clara participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE ZERDA, ROSA R. (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Su hija Mune Zerda, hijo político José María Lucero, nietos Chama y María José, nietos políticos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE ZERDA, ROSA R. (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Su hijo Gundy Zerda, hija política Mónica López, sus nietos Adrián, Daniel y Vanesa, su bisnieto Lionel, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE ZERDA, ROSA R. (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Su nieto Adrián Zerda participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE ZERDA, ROSA R. (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Su nieta María José Lucero, nieto político Juan Contreras y bisnetas Lourdes y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE ZERDA, ROSA R. (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Su nieto Juan Marcos Lucero, nieta política Paola Paz, sus bisnietos Juan Cruz, Gonzalo y Valentina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE ZERDA, ROSA R. (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Su nieto Mana Zerda Santillán y su bisnieta Ana Paula participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE ZERDA, ROSA R. (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Su nieta Mariela Zerda Santillán y sus bisnieta Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE ZERDA, ROSA R. (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Su nieta Marcela Zerda Santillán y sus bisnietos Bautista, Guillermina y Clarita, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE ZERDA, ROSA R. (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Tu hija de corazón Ramona Díaz y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, LUIS ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Su esposa Elsa, sus hijos Diego, Romina, Ángela, Yesica, Flopi, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 tel. 4219787.

MULKI, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/22|. Sus primos Oscar Mulki, Myriam Alaniz, sus sobrinos Cristian y Andrea; Vanina y Sergio; Melissa y Roberto acompañan en el dolor pidiéndole a Dios consuelo para la familia.

MULKI, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/22|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga participa su fallecimiento y acompaña a su hermano Vitillo y demás familiares en éste momento de pesar.

MULKI, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/22|. Consejo directivo, tribunal de etica, tribunal de especialidades, departamento de docencia y capacitacion , comision de asesoramiento laboral y departamento juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de su matriculado Dr. Victor Moises Mulki, prima del Dr. Guillermo Ernesto Mulki y prima politica de la Dra. Sara Guzman. Ruegan una oración a su memoria.

MULKI, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/22|. El presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de su colega Dr. Victor Moises Mulki, prima del Dr. Guillermo Ernesto Mulki y prima politica de la Dra. Sara Guzman. Ruega una oracion a su memoria.

MULKI, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/22|. David Jarma y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con tristeza a su amigo Vitillo en este momento difícil de la vida. Ruegan oraciones a su memoria.

MULKI, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/22|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, JUAN EGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22 |. Su esposa Adelina, sus hijos Hernán, Marcela, Mariel, Mariana, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santa María.Cob Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 tel. 4219787.

PORRINI DE MAYULI, ANA ERMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/22|. "Que el Señor te reciba en su santa Morada y te permita ver la luz de su rostro". Lauro Antonio López, Olga Pérez Araoz y sus hijos Antonio, Alejandro,Analía y familias te despiden con dolor un abrazo a sus hijos Marcela y flia y Nano y flia.

PORRINI DE MAYULI, ANA ERMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/22|. "Que el Señor te proteja con su mirada". Te despedimos con dolor. Antonio López Alejandra Sayago y familia. Acompañamos con profundo dolor a sus hijos Marcela y flia y Nano y flia.

PORRINI DE MAYULI, ANA ERMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/22|. La familias de los hermanos Barrionuevo Serafini participan con profundo dolor la partida de la estimada " Chicha" y acompañan a su hija Marcela Mayuli y a su hijo político Dr. Juan C. Storniolo en este triste momento, rogando por el eterno descanso y elevando oraciones.

PORRINI DE MAYULI, ANA ERMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/22|. María Teresa Taboada de Falcione y sus hijos lamentan el fallecimiento de Chicha y acompañan en el dolor a su hija Marcela, nietos y bisnietos. Rogamos su eterno descanso.

SAAB, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/22|. Comisión Directiva y socios de la Biblioteca Popular Juan B. Alberdi participan su inesperada partida y ruegan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz Julia y brille para ti la luz que no tiene fin.

SAAB, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/22|. "Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada. Te fuiste inesperadamente Julia querida, rogamos por tu descanso eterno y resignación a toda la flia. Mira Bossi,Estela Bossi,Raúl Jiménez y flia participan su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

TABOADA, STELLA MARIS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Sus vecinos Alina Brandán de Oieni, sus hijos María Alina Oieni, Mariano Ramón Oieni, Daniel Leonardo Abdala y su nieto Leito participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan en estos dolorosos momentos a sus hijos, esposo, a su madre, hermana y demás familiares. Descansa en paz querida Estela, rogamos al Señor tus vecinos que mucho te estimaban.

TABOADA, STELLA MARIS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. " Que Dios la reciba en sus brazos y la conduzca a su Reino". Mirta y Lucía Bossi, Estela Bossi,Raúl Jiménez, Raulito, Diego y Gabriel Jiménez Bossi participan con dolor su fallecimiento. Querida Stella descansa en paz, tus vecinos y amigos siempre te recordarán con cariño y ruegan fortaleza para la flia. Ruegan plegarias en su nombre.

VIZGARRA DE LEDESMA, CIPRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Gracias abuela x todo el amor que nos diste. Nunca te olvidaremos .te extrañaremos. Su nieto Carlos Butiler, su esposa Claudia, sus bisnietos Carlitos y Oriana. Ruegan una oración a su querida memoria.

GUTIÉRREZ ALCARAZ, CARMEN GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/22|. Gachu querida, solo Dios sabe porque te llevó tan pronto a su lado. No solo eras nuestra amiga, sino que también eras nuestra hermana y es por eso que el dolor de tu partida es inmenso. Ya pasó un mes de tu ausencia física, pero aún seguimos extrañando tu risa, tus bromas y tus bellos poemas, sabemos que vivirás por siempre en nuestros corazones. No te decimos adios, sino hasta el día en que nuestro Señor nos vuelva a reunir. Con mucho cariño, tus amigas de tantos años te desean que descanses en paz y brille para ti la luz perpetua y que el Señor les dé consuelo a toda tu familia. Negry y Neny, invitan a participar de la misa que se oficiará su su familia hoy a las 20 hs. en la Pquia . San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse el primer mes de su fallecimiento.

GUTIÉRREZ ALCARAZ, CARMEN GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/22|. Su esposo Raúl Oscar Pacheco, sus hijos Raúl Horacio y Álvaro Gabriel, sus hijas políticas Sonia y Susana, sus adoradas nietas Florencia, Rosario, Emilia, Agustina y Victoria, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse el primer mes de su fallecimiento.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Siempre estarás presente en cada momento de nuestras vidas, fuiste un hombre leal, de trabajo, de corazón noble, sencillo, humilde y todo corazón. Elena Haick, María Olivares y sus hermanos de la vida Eduardo, Nelly y Olguita, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Inmaculada al cumplirse un año del regreso a la casa del Señor. Se ruega una oración en su memoria.

BUSTOS, CLORINDO DE JESÚS (q.e.p.d.)|. Falleció el 24/4/22|. Dr. Gonzalo Achával Bustamante, el coordinador de sección Archivo CPN. Francisco Utrera y personal de la dirección Gral del Registro Civil participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Irene y familia en este difícil momento. Se ruega una oración en su memoria.

COSTAS, JORGE GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Sus hijos Germán, Lourdes, Matías, Luján, hijos/ pol. Cecilia, Nicolás, Andrea, Matías, nietos Francisco, Lucia, Carmela, Juan, Justo Facundo Jeremías, Tomas, Bernarda, y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 tel. 4219787.

COSTAS, JORGE GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Su vecino y amigo de toda la vida Kike Nader acompaña en el dolor a sus hijos. Qué descanses en paz, Jorge.

DÍAZ, ANA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Sus hermanos Ángel, José Luis, Clementina, Pedro, Guillermo, sobrinos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.00 hs en el cementerio La Misericordia. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

HOYOS, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/22|. Su hermana Nilda Beatriz Moreno participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega elevar oraciones por el eterno descanso de su alma.

HOYOS, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/22|. Sus sobrinos Teody, Javier y Daniel, sus sobrinos nietos Zoe, Nabil y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz. Permanecerás en nuestros corazones y en el recuerdo. Tía "Greta".

HOYOS, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/22|. Sus sobrinos Javier Zapana y Sra.; su sobrino nieto Federico Javier Zapana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan elevar oraciones por el eterno descanso de su alma. Descansa en paz tía "Greta".

LEYVA, CARMEN ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Su esposo Farias Víctor Hugo, sus hijos Juan Manuel y Rito Rafael, nietos y demas fliares. Sus restos seran inhumados hoy a las11.30 hs en el cementerio Jardin del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICCIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

MACHADO, JOSÉ ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Su esposa Mercedes Moreno, sus hijos José, Roberto, Bety Machado h. politicos Soledad, Elizabeth, nietos Gastón, Marta, Maria José, Benjamin, Geremias, Camila, Pilar, Robertito, Rita, Joaquin bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE SAN JUAN Y BELGRANO. LA BANDA.

NAZAR LUNA, MARTA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su matriculado Cr. Abraham Guillermo Nazar Luna. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

NAZAR LUNA, MARTA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Cr. Abraham Guillermo Nazar Luna. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

NAZAR LUNA, MARTA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/22|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Cr. Abraham Guillermo Nazar Luna. Que descanse en la paz del Señor.

NAZAR LUNA, MARTA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/22|. "Que coseches en el cielo lo que sembraste en la tierra". Participa la Dra. María Laura Aguirre y acompaña con profundo dolora sus familiares. Las Termas.

SAAVEDRA, ROSALÍA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Su esposo Jesús sus hijos Santiago, Bernardo, Carlos, Jenaro, Juan, José, Martín, Elías, Oscar, Segundo, y Jorge hijos pol/ nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Capilla. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 tel. 4219787.

UMBIDES, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Sus padres Marcelo y Andrea, su esposa Tamara, sus hijos Zaira, Mateo, hermanos, sobrinos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio La Misericordia. COB. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

QUIROGA, CARLOS ARMANDO CRIO. INSPECTOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Tu paso por la vida dejó huellas. El aporte a la cultura marcó tu camino: maestro, policía de alma, artesano de amplia trayectoria. Tus obras de calidad recorrieron el mundo. Descansa en paz querido Tiky tu hermosa familia recibirá tus bendiciones desde el Reino Celestial. Te extrañaremos Lolo Suárez, María Cristina Ibarra Degani, sus hijos y nietos lamentan tu partida. (Fernández)

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|. Dr.Guillermo Mulki y su esposa Dra. Sara Guzmán Ledesma participan con dolor su fallecimiento, acompañan a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/22|.

Mauro Mulki participa con dolor su fallecimiento y eleva una oración por su eterno descanso.