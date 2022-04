FÚNEBRES | 28 de Abril del 2022

27/04/2022 - 23:05 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Francisca Susana Cisnero (La Banda)

- Romina Susana López

- Benjamín Armando Trejo

- Dominga Matilde Vizcarra

- María Luisa Honorat (Bs. As.)

- Teresa del Rosario Cortez de Rivas

- Lidia Angélica Correa de Vázquez

- Eduardo Augusto Hounau

- Jesús María Acosta (La Banda)

- Sonia Susana Conte (Fernández)

- José Divino Cisterna

- Daniel Oscar Cáceres





Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BARQUÍN DE GELID, VERÓNICA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Olga y Margarita Anauate acompañan en estos momentos de dolor a nuestras queridas vecinas Ana María y Patry y a toda la familia. pedimos a Dios pronta resignación. Se ruega oraciones en su memoria.

BELTRÁN, LUIS AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. Las amigas de su hija Graciela participan su fallecimiento y acompañan a su familia. Marcela Susana Soria, Rita Luna, Magalí Vicente, Susi Scarano, Nené Rímini, Beatriz Meossi, Bibiana Sánchez, Ilda Santillán, Jackeline Santana, Fernanda Mellano, Bebita Rímini, Sandra Ledesma, Silvina Vargas, Paola Baltar y Aída Rafaelli.

CÁCERES, DANIEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Su compañera Nene Gómez, sus hijos Guillermo y Nelson y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. CARUSO CIA DE SEG SA.

CISTERNA, JOSÉ DIVINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin". Su prima Marta Delgado y familia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en esta dolorosa perdida. Ruega una oracion en su memoria.

CISTERNA, JOSÉ DIVINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Rosa Cisterna de Diaz y flia. participa con gran dolor la partida de su hermano N egro. Ruega una oracion en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

CISTERNA, JOSÉ DIVINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Personal directivo, docentes y de maestranza del jardín Nº 9 Ntra. Sra de la Misericordia participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. padre de la Lic. Karina Cisterna, Sra. supervisora del Nivel Inicial de los jardines Municipales. Elevan oraciones en su memoria.

CISTERNA, JOSÉ DIVINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Valeria Regatuso participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su supervisora Lic. Karina Cisterna. Ruega oraciones en su memoria

CORREA DE VÁZQUEZ, LIDIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Sus hijos Chichi, Negro y Anita, su hija pol Magali, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de La Paz. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORTEZ DE RIVAS, TERESA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Su esposo Tico Rivas y sus hijos Omar, Rene, Orlando y Adriana , hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

HERRERA SALTO, RAFAEL H. (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/22|. "El que te sigue Señor, tendrá la luz de la vida". Sal. 1.1-4.6. Sus primas Clara Luz del Carmen Herrera y Ana María Beatriz Herrera de Riboldi participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hermana Gladys Herrera de Contreras, sus sobrinos y demás familiares.- Elevan oraciones en su memoria y fortaleza de la familia.

HONORAT, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22 en Buenos Aires. Su hermana política Marta Chamas de Llapur, sus sobrinos Marta Graciela Llapur, María Cecilia Llapur de Cambrini y Arq. Argentino Cambrini, Cecilia María Cambrini, Javier Alberto y Tomás Llapur participan con profundo pesar el fallecimiento de una hermana y tía admirable en todos los aspectos de su vida. Acompañan en el dolor a sus hijos María Carolina, Jorge Luis y Pablo Chamas y a sus respectivas familias por la pérdida de la querida Mari.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Amado papá, te despedimos sabiendo que en las puerta del cielo te recibirá el Señor.Ya no hay dolor, solo paz. Te fuiste sostenido por el amor de tu familia. Gracias por todo lo que nos dejas. Su mamá Negri, sus hijos Edu, Magda, Lauri, Sofi, su yerno José y su nietita Felicia. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Oscar Luis Karam y Carmen Venegas de Karam y sus hijos Luis, Gonzalo, Carime y Susana, participan con dolor el fallecimiento del querido amigo Eduardo. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ DE CISTERNA, ROMINA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/22|. Su esposo Max Cisterna y sus hijos Luján y Román participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio la Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ DE CISTERNA, ROMINA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Sus compañeros y amigos del Centro Provincial de Salud Mental de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de Romina. Ruegan por su eterno descanso.

LÓPEZ DE CISTERNA, ROMINA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/22|. Rosa Cisterna de Díaz y flia, participa con gran dolor la partida de su sobrina politica. Ruegan una oracion en su memoria y que brille para ella la luz quwe no tiene fin.

TREJO, BENJAMÍN ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Su esposa Mercedes Serrano, sus hijos José ,Javier, Claudia Trejo h/ políticos, Josefina y Horacio y demás familiares ,sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Santa Maria. Dto. Capital SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PALATA 162 TEL 4219787.

VIZCARRA, DOMINGA MATILDE. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Sus hijos, Viviana, Alberto, Ramon, Saul, Roque, Javier y Valle, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Ardiles, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel. 4219787.





Invitación a Misa

----------------------------------------





GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. . :al cumplirse un año de su fallecimiento el viernes 29 de abril se realizará misa en su memoria .Iglesia San José del Bº Belgrano (Juncal y Belgrano) a las 20 hs.





Agradecimientos

----------------------------------------









Recordatorios

----------------------------------------





DÍAZ, FRANCISCO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Su esposa Ernesta y sus hijos Fabiana, Francisco y Mariela, al cumplirse dos añós de su fallecimiento, lo recuerdan con amor y respeto y le ruegan a Jesús y María por su eterno descanso.





Responsos

----------------------------------------









Traslado de Restos

----------------------------------------









La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ACOSTA, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/22|. Sus hijos, Martin, Carlos, Juan, José, Genaro, Bernardo, Elia, Miguel, Oscar, Máximo y Segundo, h Pol, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Capilla Dpto.. Banda, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

CISNERO, FRANCISCA SUSANA (Hermana Dorotea (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/22|. La congregación de las hermanas Doroteas de CEMMO y familiares participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria para el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.





Invitación a Misa

----------------------------------------





PÉREZ, PETRONA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/16|. Abuela: eres la flor más bella que jamás marchitará, eres el amor inmenso que siempre nos unirá. Que el dolor de haberte perdido no quite la alegría de haberte tenido. Estarás siempre en nuestros corazones. Tus nietos invitan a la misa en la parroquia Santiago Apóstol hoy a las 20 hs al cumplirse 6 años de su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin".





Agradecimientos

----------------------------------------









Recordatorios

----------------------------------------









Responsos

----------------------------------------









Traslado de Restos

----------------------------------------









Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ARANA, JUANA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Sus hijos Eduardo Y Ariel h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Villa Atamisqui COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CONTE, SONIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Sus padres Eraldo y Maria Rosa, su hermana Doris, sus hijos Luján, Guadalupe, Benjamin y Joaquin participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernández. Cob. Hamburgo.Cia de Seg. S.A.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.