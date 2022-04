FÚNEBRES | 29 de Abril del 2022

28/04/2022 - 23:05 Funebres

Norma Graziela Jozami (La Banda)

Mercedes Elba Nilda Herrera de Correa

Mario Osvaldo Morales

Reina Vilma de los Ángeles Abate Soria

Fermín Eduardo Torres (Dpto.San Martín)

José Carrasco Salido

Roxana del Carmen Romano

Alejandra Gerez

Vicenta Rosario Soria

Aldo Suárez (La Banda)

ABATE SORIA, REINA VILMA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Sus hermanos Silvia y René Abate Soria, sobrinos, sobrinos nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, ayer en el cementerio la Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CÁCERES, DANIEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Su tía Toty de Paoletti, sus primos M;arcela, Luis, Daniela y Viviana, sus sobrinos Martina, Constanza y Gonzaklo Paoletti, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, DANIEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Dr. David Jarma, su esposa Graciela Neirot, sus hijos Ignacio, María Eugenia, Joaquín, Carla, Adriana, sus nietos Juan Cruz, Catalina, Sofía, Agustina, Gonzalo participan como profundo pesar el fallecimiento del padre de su amigo Guillermo Rojas. Ruega una oración en su memoria.

CÁCERES, DANIEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral, Departamento Jurídico y cuerpo administrativo del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su administrativo Guillermo Rojas. Ruegan una oración en su memoria.

CÁCERES, DANIEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Los integrantes del Centro de Ablación e Implante de Santiago del Estero, Delegación Provincial del INCUCAI, David Jarma, Franco Giannoni, Roberto Giannoni, Evert Abelleira, Ana Antón, Ivana Pompillo, Gabriela Arce, Carlos Salas, Edgardo Conti, Pablo Pérez, Sebastián Paz, Mathias Questa Laudani, Adriana Gerez, Martin Loto, Norma Albarracin, Lucio Juárez, Romina Cruz, María José Cruz, Marcela Paoletti, Luciana Lorefice participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su compañero Guillermo Rojas. Ruegan Una oración en su memoria.

CÁCERES, DANIEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa como profundo pesar el fallecimiento del padre de su colaborador Guillermo Rojas. Ruega una oración en su memoria.

CÁCERES, DANIEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Luciana, Julieta, Susana, Marcela, Rubén, Antonino, Nicolás y Lautaro participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su compañero de trabajo Guillermo Rojas y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan una oración a su memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Su esposa Adela Beatriz Prados de Carrasco, hijos Norma, José, Carlos, Marcelo, Anabel y flia, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Querido esposo y compañero de vida. Gracias por tantos buenos momentos compartidos y por la familia que hemos formado. Hoy te despido con profundo dolor y ruego a Dios que te dé el descanso eterno. Adela, tu esposa y compañera.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Querido papi, gracias por todo el amor y apoyo que nos has brindado a lo largo de nuestras vida. Por ser tan bueno y generoso con tus hijos que te aman. te despedimos con mucho dolor. Sus hijos Norma, José, Carli, Marci y Anabel.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Papi querido te despedimos con gran dolor y pesar. Te amaremos hasta la eternidad. Sus hijos Norma, José y Claudia, Carli y Alicia, Marcelo, Anabel y Victorio.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Querido abuelo Pepe. Gracias por todo el amor y cariño que nos has brindado. Gracias por estar siempre en nuestras vidas. Te despedimos con un gran dolor. Sus nietos Rocío, Nico, Luciano, Matías, Constantino y Emilia.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Querido primo Pepito hoy te despedimos con un gran dolor pero la alegría de haber compartido tantos momentos a lo largo de nuestras vidas. Ruego a Dios que te de el descanso eterno y que brille para vos la luz que no tiene fin. Sus primos Kuky y Pepino, hijos y nietos.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Su prima política Porota de Gonzalez y sus hijos Alejandra, Gustavo, Rita y Carla Gonzalez y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones a la memoria del que fue una bella persona.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Su primo hermano Francisco Antonio Sánchez, su prima política Norma Illiny Auad, sus sobrinos Fernando Antonio Sánchez y familia, Héctor Daniel Sánchez y familia y Francisco Manuel Sánchez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Señor ya esta ante ti, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su sobrina Susana Sánchez, sus hijos Leandro, Verónica. Silvana y Manuel. Se ruega oraciones en su memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Que brille para El la luz que no tiene fin. Lo despedimos con mucho dolor. Su sobrina Edith Sánchez y su hijo Rodrigo. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Que el Señor te tenga a su lado, como nosotros en el corazón. Te despedimos con mucho dolor. Su sobrina Graciela Sanchez, sus hijas Virginia y Valentina. Rogamos oraciones en su memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Javier Argañaraz, Belén, Justina, acompañan a Adela y familia y Anabel por la pérdida del estimado Pepe. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. "Ya estás en los brazos del Señor". Alberto Argañaraz, Ana María Gómez, sus hijos Javier, Sebastian, Victorio y flias, acompañan a Adela y familia, por la dolorosa pérdida del querido Pepe. Rogamos oraciones en su memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Sebastian Argañaraz, Flavia, Anita y Santy, participan con dolor el fallecimiento del querido Pepe y acompañan a Adela y flia en su profundo dolor.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Victorio Argañaraz, Anabel Carrasco, Constantino y Emilia, despiden con profundo dolor a su amado padre y abuelo. Ya descansa en los brazos del Señor.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. José Pérez, su esposa Gladis y sus hijos Mariela, Verónica y Flavia, acompañan a Adela y floia, en la dolorosa pérdida de Pepe. Que brille para el la luz infinita.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Lourdes, Romina y Jesús Arce y flias, acompañan a Anabel , Adela y flia, por la dolorosa pérdida de Pepe. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. La comunidad educativa del Instituto Secundario María Auxiliadora participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Lic. Anabel Carrasco y ruegan oraciones en su querida memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Roberto Chelala participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo, acompañando en este momento de tanto pesar a toda su familia. Elevando una oración por su eterno descanso.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Directivos y Personal de la firma Roberto Chelala S.R.L. participa con profundo dolor el fallecimiento de su cliente, acompañando a su familia en este difícil momento, rogando oraciones por el eterno descanso de su alma.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Escañuela, Adrián Fernando y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompañamos a su familia en este difícil momento. Elevan oración en su memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Escañuela, Antonio José (Toño) y flia, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de gran dolor. Recordando los gratos momentos compartidos. Ruego oración en su memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Amigos y familia de su hermana Nenita Carrasco: Cashy Barraza de Uñates, sus hijos Mariela y Daniel, sus nietos Milagros y Javier Tevez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a nuestra prima y sobrina Marilé; a Anibal y sus respectivas familias en este dificil momento.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Pepe querido descansa en paz en el Reino de Dios. Tu amigo Chichí, Delfina y Lucio Siufe. Elevamos oración en su memoria y acompañamos a la familia en el dolor.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Queda un inmenso dolor con tu partida, pero una alegria por haberte conocido y compartir momentos hermosos junto con tus hijos. Siempre te recordaremos. Pablo, Caro, Fede, Mati y Benjamín Russo. Mi mas sentido pesame para toda la familia. Elevamos oraciones en su memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor, Dios abrirá las puerta del Cielo para ellos. Que descanses en paz y brille para el la luz que no tiene fin. Mariangel, Ruben, Facundo y Valentino Gómez Russo.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Yo soy el camino, la verdad y la vida, todo aquel que vive y cree en mi no morirá jamás. Estela y Mariano Russo, participan con dolor su fallecimiento. Rogando una oración en su memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. El Consejo Directivo, Colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Farmacéutica Norma Carrasco. Acompañan a su familia en este momento de pesar.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Acompañan a sus familiares en tan irreparable pérdida. Esther Garces de Cantero, Cristina Cantero y Sergio Lara; Liliana Cantero y Gustavo Santucho; Gabriela Cantero, Mariana Cantero, Viviana Cantero y Juan Manuel Repolles. Ruegan una oración en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Gustavo Sisalli, su esposa Jesica Saavedra y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Pepe. Ruegan una oración en su memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Omar Gomez y familia participa con dolor su fallecimiento. Acompaña en esta dolorosa perdida a su esposa, hijos e hijos politicos y nietos. Se ruega oracion en su memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. la casa del Señor moraré por largos días". Liliana Rovelli, su esposo Victor Badel e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos José y Claudia Carrasco. Elevan oraciones en su memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. José A. Camacho y flia,. acompañan en su sentimiento.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Padrino es muy dificil expresar con palbras lo valioso e importante que fuiste para mi. Fuiste el mejor padrino que mis padres pudieron darme. Tu partida deja un vacío en mi corazón. Descansa en paz. Tu ahijada Estely, Beny, Any, Flor e Igna. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Dedi Cantero de Sandez, Marita y Miryam Sánchez y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Apreciado amigo Don Pepe no me parece propio escribirle pero hoy no tengo otra manera. Estoy inmensamente agradecido a la vida y a Dios haberlo conocido y haber compartido con una persona tan honorable como Usted. Que Dios y el bendito Señor de los Milagros de Mailín de quien fuera devoto lo cobigen en su gloria y le den a su familia una cristiana resignación. Poroto, Nilda y Gabriel Orellana y familia.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Francisco Povedano e Isabel Sanchez y flia, participan el fallecimiento del padre de su sobrino José Carrasco, hija política Claudia Sánchez y sus nietos Nicolás y Rocío. Rogando por su descanso eterno y pidiendo resignación para toda la flia.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia, Toti y flia., Gaby y flia, y María Guadalupe, participan su fallecimiento y acompañan a familiares y amigos en tan doloroso momento.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Neli y Luchi Nebro, Chichí Siufe y sus respectivas familias con profundo dolor el fallecimiento del gran amigo del Papi Salvador. Acompañamos a sus familiares y elevamos oraciones en su querida memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. José Torrens, Patricia Seggiaro e hijos participan el fallecimiento delñ papá de su amigo José y padre politico de Claudia, rogando por su eterno descanso y que Jesús consuele a toda la familia. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CISTERNA, JOSÉ DIVINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Hoy tu ausencia fisica nos llena de dolor, pero rogamos al Señor nos dé fuerza y resignacion. Su hermana Fanny Josefina Cisterna de Díaz, Florencia y Pablo y sus hijos Gonzalo y Ana Paula participan con profundo dolor su fallecimiento.

CISTERNA, JOSÉ DIVINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Hermano querido te despedimos sabiendo que en el cielo te recibirá el Señor. Ya no hay dolor, solo paz. Te fuiste sostenido por el amor de toda tu familia. Su hermana Francisca Cisterna de Nediani, hijas Betty, Tere y Daniela, hijos políticos José y Julio, nietos Dra. Alejandra, Dra. Patricia, Analía y Roberto Juárez, Agustina y Miguelito Moisés participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CISTERNA, JOSÉ DIVINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Tu partida nos dejó un gran dolor que es imposible contener las lágrimas al recordarte. Vivirás siempre en nuestros corazones. Su sobrina Mercedes Nediani, sobrino político José Juárez, sobrinas nietas Dra. Alejandra, Dra., Patricia, Analía y Robertito Juárez Nediani participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando por su descanso eterno y resignación a su familia.

CISTERNA, JOSÉ DIVINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrina Teresita Nediani, sobrino Julio, sobrinos nietos Agustina y Miguelito Moisés participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CISTERNA, JOSÉ DIVINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. "El que te sigue Señor, tendrá la vida eterna". Sus sobrinas nietas Dra. Alejandra, Dra. Patricia, Analía y Robertito Juárez, Agustina y Miguelito Moisés participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CISTERNA, JOSÉ DIVINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Las ex compañeras del jardin Municipal Nº 5 "Rita L. de Victoria" de su hija Lic. Karina Cisterna: Alejandra Lazarte, Nena Salcedo, Argentina Esperguín, Manon Alejandra Gomez, Karina Nassif, Noelia Castillo, Fernanda Cordoba y María del Carmen Argañaras participan con pesar su partida. Elevan oraciones en su memoria.

CISTERNA, JOSÉ DIVINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. María del Carmen Argañaras, su esposo Eduardo Monti e hijos Eduardo y flia., María Emilia y Agustin participan el fallecimiento del papá de su amiga Karina. Elevan oraciones en su memoria.

CISTERNA, JOSÉ DIVINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Viviana Jaimes, Bruno Jaimes y familia, acompañan a su hija Karina y su Sra,madre Kiki, en este momento ante la pérdida de su padre y esposo respectivamente y elevan oraciones al Señor.

CISTERNA, JOSÉ DIVINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. " La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma". La comisión directiva de ADEM y afiliados/as lamentan profundamente el fallecimiento del papá de su colega y afiliada Lic. Karina Cisterna Moro. Oramos por su eterno descanso y para que la paz y el consuelo del Señor los acompañe y fortalezca.

CISTERNA, JOSÉ DIVINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín Nº 11 Shunko, participa con pesar el fallecimiento del Sr. padre de la Lic. Karina Cisterna, nuestra supervisora del Nivel Incial de los Jardines Municipales. Ruegan oraciones en su memoria.

CISTERNA, JOSÉ DIVINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. El equipo directivo de los 26 Jardines de Infantes Municipales, participa con dolor el fallecimiento del Sr. padre de la Lic. Karina Cisterna. Elevan oraciones en su memoria.

CORREA DE VÁZQUEZ, LIDIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Su amiga y colega de Suncho, Mirta Salomon de Banco, sus hijos Hector, Rody y Soledad y respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor.

CORREA DE VÁZQUEZ, LIDIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Alejandro Agustin Tain, Edis Vilma Jalaf de Tain y Roberto Jorge Jalaf, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORREA DE VÁZQUEZ, LIDIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. "Que brille para ti la luz eterna". Sus vecinos de muchos años y que compartieron momentos hermosos, agradecemos a Dios haber conocido a Dña. Pochita. Acompañan a sus hijos y familiares en tan doloroso momento. Mirta Ríos y Marcelo Serafini, sus hijos Lucas Serafini y familia; y Exequiel Serafini. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Su hijo José, hija pol., Alicia, nieta Olivia, hermanos y sobrinos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parqu de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GEREZ, ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Solo en Dios halló tranquilidad su alma, solo en Él ha puesto su esperanza. (Salmos 62.5). Sus hermanas Irma y Ruth Gerez participa con profundo dolor su fallecimiento.

GEREZ, ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Bienaventurados los que habitan en tu casa; perpetuamente te alabarán. (Salmo 84.4). Su hermana política Blanca Ibarra y sus sobrinas Mariana y Jorge, Silvina y Carlitos, Viviana y Valentin y sus sobrinos nietos Micael, Sofia, Tomas, Mateo y Valentino participa con profundo dolor su fallecimiento.

GEREZ, ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. ... Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres y de los que en Él creen. (1ª Timoteo 4.10). Su sobrina Elizabeth Gutierrez y Orlando Herrera e hijas Eliana, Carolina, Cecilia y Diego participa con profundo dolor su fallecimiento.

HERRERA DE CORREA, MERCEDES ELBA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Sus hijos Oscar, Marcelo y Alexandra, sus hijos políticos Dora, Gladys Hugo, sus nietos Rober, Cristian, Lorena, Ivana, Rodo e Iván y bisnietos participan con dolor de su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio la Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HONORAT, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 27/4/22|. Las amigas de su hermana política, Lilia jozami, Elvira Cerra y Stella de Allub participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria..

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Su madre Sara B. Navarrete de Hounau, sus hijos Eduardo A. Hounau (a), Magdalena, María Laura y Sofía, su yerno José Luis y su nietita Felicia participan con profundo dolor su viaje definitivo al cielo. Ruegan a Dios Todopoderoso y nuestra Madre Virgen María que lo iluminen con la luz que no tiene fin. Agradecen oraciones por su eterno descanso.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Su tía Margarita Navarrete de Bravo, su prima Silvina Bravo y familia, Luis Alvarez, Ignacio y Bautista acompañan a su madre Sara Navarrete de Hounau y participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. La Promoción 1973 del Colegio San José lamenta la partida del apreciado compañero Eduardo y acompañan a su querida madre Sara y a sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Alejandro Remigio Ferreiro y familia lamentan con gran pesar la partida de Eduardo. Elevan oraciones en su memoria y ruegan pronta resignación para su madre, hijos y familia.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Félix Gramajo y Sylvina Abud participan su fallecimiento y acompañan a su familia en su dolor.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Jose Manuel Achaval y Mercedes Tenti participan con dolor su fallecimiento. Dale Señor consuelo a sus hijos y que su alma descanse en paz. Piden oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el dia de ayer en el Parque de la Paz.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Mercedes, Sara, Susana y Luis Achaval participan con dolor su fallecimiento y piden al Señor fortaleza para su familia. Que su alma descanse en paz. Piden a Dios misericordia y por su descanso eterno. Sus restos fueron inhumados en el dia de ayer en el Parque de la Paz.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Tus sobrinos en el afecto José Luis, Juan Manuel y Tomas Achaval participan con dolor su fallecimiento. Que Jesus con su misericordia lo reciba en el reino celestial y de paz a sus hijos y familia. Piden oraciones rogando por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados en el dia de ayer en el Parque de la Paz.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Raul A. Valladares, su esposa Alba Alicia Juarez, sus hijos Alines, Marcia, Ramiro y Pablo y sus respectivas flias, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su madre e hijas en este triste momento de su partida hacia la casa del Señor, con oraciones y que brille para el la luz que no tiene fin.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. "El Señor te recibe en su Reino de Gloria y descansa en su amor". Graciela y Liliana Bravo y sus respectivas familias acompañan en este momento de dolor a su mamá e hijos como también a su tía Miti. Ruegan oraciones en su.memoria.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Stella G. de Allub, sus hijos con sus respectivas familias participan con dolor de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.-

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún, Cr. Enrique F. Marañon, su esposa Verónica Vega participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Eduardo. Ruegan una oración en su memoria.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. El Centro de Jubilados Misericordistas participa el fallecimiento del hijo de la profesora Sara Navarrete de Hounau, fundadora de esta institución y la acompaña en estos momentos de dolor. Ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. "Eduardo descansa en la Casa del Padre". Norita Pirro de Roldán y Celsa Soriano de Díaz participan su fallecimiento y acompañan a la señora Negrita en estos momentos de dolor.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Las Amigas Misericordistas del café de los lunes acompañan en el dolor a la señora Negrita por la partida de su hijo Eduardo. Ruegan al Altísimo por su descanso eterno en su Reino Celestial.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Marta De Simone Vda. de Mocchi participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su madre en esta dolorosa situación. Se ruega oraciones en su memoria.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Germán Zucal y familia participan su fallecimiento y acompañan a su madre, Sara Beatriz y a sus hijos en esta dolorosa circunstancia. Piden a Dios le conceda una feliz resurrección.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Sra. Negrita. Lamento su inmenso dolor, acompañandola en la partida de su querido hijo. Sus profundas convicciones Cristianas harán de bálsamo para estos tristes momentos. La abrazo con cariño y elevaremos plegarias al Altisimo para su descanso eterno. Ruth Filippa, sui hijas Melisa y Romina Frediani y sus familiares.

IBÁÑEZ, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Sus hermanos Augusto, Chabela, Miguel, Rubén, hnos. políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio del Rosario. Dpto. Capital. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Teléfono 4219787.

LÓPEZ DE CISTERNA, ROMINA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/22|. Que tu partida sea el camino de luz que siempre has brindado a tus seres queridos en la tierra. Te amamos y te vamos a extrañar todos los días. Sus padres Dora y Roberto, tu hermana Marcia, su esposo Héctor, sus sobrinos Valentina y Jonás, su hermana Mariana, su esposo Gonzalo, su sobrina Pilar, su hermano Valentín, su esposa Lujan y sus hijos Lisandro y Leandro participan con profundo dolor su fallecimiento.

LÓPEZ DE CISTERNA, ROMINA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/22|. Romi: siempre estaremos presente con la mirada puesta en tus hijos Lujan y Román, porque tu fuiste en nuestras vidas la persona que siempre estuvo presente en nuestras necesidades, tratándola con tanto cariño y amor a nuestra hijita Pili. Ésta y mucha otras razones harán para ti que nuestro recuerdo sea infinito. Su hermana Mariana, su esposo Gonzalo y su hija Pili, ruegan por su eterno descanso.

LÓPEZ DE CISTERNA, ROMINA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/22|. Romi: la que siempre tenia una solucion y un consejo para dar, siempre dispuesta a ayudar, no importaba a quien. Qué dolor nos dejaste y que dificil sera vivir sin ti. Sus padres políticos Juan Pedro Cisterna y Nancy Tobar, sus hermanos politicos Juan Jose, Florencia, Julian, Mario Luis y sus respectivas familias ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ DE CISTERNA, ROMINA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/22|. Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino. Su tía Francisca Cisterna de Nediani, sus hijas Betty, Tere y Daniela, hijos políticos José y Julio, nietos Dra. Alejandra, Dra. Patricia, Analía y Roberto Juárez, Agustina y Miguelito Moisés participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CISTERNA, ROMINA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/22|. Su prima política Mercedes Nediani, primo político José Juárez, sobrinos Dra. Alejandra, Dra. Patricia, Analía y Roberto Juárez participan con profundo dolor su fallecimiento rogando resignación a toda su familia.

LÓPEZ DE CISTERNA, ROMINA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/22|. Su prima política Teresita Nediani, primo político Julio, sobrinos Agustina y Miguelito Moisés participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES, MARIO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. "Señor ilumina su alma y que brille la luz infinita para él". Su hermano Alejandro y su esposa Ana participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron cremados.









MORALES, MARIO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Su hermano Tito y Gladys e hijos participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron cremados.

MORALES, MARIO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Su hermana Ana e hija Cielo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno. Sus restos fueron cremados.

MORALES, MARIO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Su hermano Hugo y familia participan con hondo pesar su fallecimiento . Que brille para el la luz que no tiene fin.

MORALES, MARIO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Su tía Josefina Curi e hijo Cristian y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MORALES, MARIO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Sus tías Alicia, Blanca y Josefina y tío Arturo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MORALES, MARIO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Sus sobrinos Gabi y Luis e hijo Lautaro; Eddy y Alejandra e hijos; Matías, Antonella y Joaquín y Mackelline y Gringo e hijas Helena y Emiliana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MORALES, MARIO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Sus esposa Nancy, sus hijos Gabriela, David, Ivana y Noelia, hijos pol, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

MORALES, MARIO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Esther Ibarra, su hijo Enrique Curi, sus nietos Victoria, Paloma, Octavio y Enriquito Curi, Hector Baron y Bero Moran participan con gran pesar su deceso y abrazan a su querida flia. Rogando opr cristiana resignación.

MORALES, MARIO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Su cuñada Paula e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno. Sus restos fueron cremados.

MORALES, MARIO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Estela Acuña y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, MARIO OSVALDO (Cascarita) (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Tus amigos de la calle Constitución que siempre te recordarán: Chiqui, Gringa, Piri, Jhonny, Sara, Nona, Haydée, Inesita, Lito, Susy, Mary y Kito participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ROMANO, ROXANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Su esposo Guillermo Herrera, sus hijos Esteban y Sara Herrera, su mamá Estela Romano, su hna., Silvana, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Rosa. Dpto. Capital. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SORIA, VICENTA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Sus hijos, hijos politicos, nietos, nietos politicos y bisnietos, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10 hs. en el cementerio de V. Jiménez. Casa de duelo Pajas Blancas Nº .345 Bº Aeropuerto. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.





BAUDANO DE GONZÁLEZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/22|. Sus hijas invitan a la misa que con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Padre, se celebrará hoy a las 20.00, en la Iglesia Catedral. Rogando oraciones en su querida memoria

CORVALÁN, ROBERTO CARLOS Padre Piqui (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fe el 29/8/21|. Ya pasaron ocho meses de tu triste partida mi amado hijo. Vives en mi a pesar que mi alma está hecho pedazos, sigo sin saber el porqué de lo que ha pasado, todo un misterio que no logro descifrar y ahora tu papá que fue a tu encuentro en el reino de Dios. Siempre me decías los tiempos de Dios no son los nuestros y nos reímos juntos, mi querido Piquillín. Qué no daría por volver a escucharte mi niño. Dios te llevó, estas con tu papi y nosotros lloramos tu partida y de mi amado esposo. Besos al cielo. Siempre vivirás junto a mi corazón. Tu mamá Gladis.

CORVALÁN, ROBERTO CARLOS Padre Piqui (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Su mamá Gladis, hermanos Cladio, Diego, Lourdes y Charli, sobrinos Sebi, Cande, Ludmi, Juan, Fran Corvalán, Martina, Mili y Evangelina Layus, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la Capilla Nuestra Señora de Luján. Bº Rivadavia.

GONZÁLEZ, HUGO ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/22|. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento su familia invita a misa en su memoria hoy a las 20 hs en la iglesia la merced.

JUÁREZ DE CARRIZO, SULMA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Señor ilumina su alma y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus hijos Lita, Ramon, Claudio, Graciela, Marcia y Marta Carrizo invitan a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. Sana Rita, al cumplirse tres meses de su fallecimiento. ruegan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ ELÍAS, ALICIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 20/4/22|. Patricia C. Filippa y flia, invita a la familiares y amigos a la misa que en su memoria se celebrará hoy 29/4 en la iglesia Catedral a las 20 hs, con motivo de cumplirse nueve dias de su partida a la casa del Señor. Descansa en paz, querida madrina Gringa!!!.





ACOSTA, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Cuatro años que me dejaste compañera de una vida, donde no solo erás mi esposa, eras mi amiga, mi confidente, el dolor de tu partida en tan grande en mi vida. Quedo solo en una casa por la que tanto luchamos. Hoy me apoyo en el amor de nuestros hijos, ellos son mi pilar para seguir, al igual que mis nietos. Se que algún día nos volveremos a encontrarnos y nunca más a separarnos, pero tengo la certeza que estás en un lugar donde no existe el dolor, la enfermedad que tanto padeciste. Te amo hasta la eternidad. Tu esposo Mario, tus hijos Fernando, Nati, Martín y Romia, Gonzalo y Yanina, tu nietos Ignacio, Justina y Rosario y tus hermanos con sus respectivas familias.

PAZ, CAYETANO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/98|. Hoy se cumple 24 años de tu partida. Tu hijo Alberto Exequiel, su esposa Marta A. Demasi, sus nietos Alfonso, Lorena y Leandro y bisnietos Guadalupe, Joaquin y Ana Paula, te recordamos con inmenso cariño y elevamos oraciones en tu queida memoria. ¡Tenemos la certeza que siempre nos acompañas!





MANSILLA DE FARÍAS,TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. "Nos quisiste con fuerza y bondad, que tu amor estará por siempre guardado en nuestra alma". Estás presente siempre. Su esposo e hijos invitan al traslado y posterior responso que se oficiará mañana a las 16.30 en el cementerio del Rosario con motivo de cumplirse un año de su partida a la casa del Padre.





JOZAMI, NORMA GRAZIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Sus primos Judith Jozami de Adur y flia., Magalí Jozami de Buffa y flia., y Héctor Jozami y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, NORMA GRAZIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. El que te sigue Señor tendra la luz de la vida. Sus sobrinas Patricia Acosta Lorefice y familia, Roxana Lilian Acosta Lorefice y su respectiva familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JOZAMI, NORMA GRAZIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Con gran dolor despiden a su amiga de toda la vida. Gringa y Gringo Siufe, sus hijos Luchi y Chichí, nietos Delfina y Lucio. Su alma descansa en paz.

JOZAMI, NORMA GRAZIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. El Centro Social Sirio Libanes La Banda participa con dolor su fallecimiento. Siendo una eficaz colaboradora de la directiva durante años y muy afectivamente vinculada a su prima Mirta Elis.

JOZAMI, NORMA GRAZIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Andrés Francisco Miotti y Gustavo Miotti Jozami participan con dolor el fallecimiento de Norma rogando por su feliz resurrección.

JOZAMI, NORMA GRAZIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Su hija Giulietta Lorena Lorefice, su hijo politico Alejandro Videla, sus nietas Constanza, Valentina, Fiamma y Evangelina, su bisnieta Caetana, sus restos seran inhumados en el cementerio Jardin del Sol hoy a las 10.30 hs. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, NORMA GRAZIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Familia Videla de Jesus Maria Cordoba, acompañan a su hija Giulietta en la pérdida de su mamá. Ruegan una oración.

JOZAMI, NORMA GRAZIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. "Que brille para ella la luz que n o tiene fin". neli Nebro, Gaby, Romy, Aldito Pereyra y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a sus familiares y elevamos oraciones en su querida memoria.

JOZAMI, NORMA GRAZIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. "Señor ya está ante ti dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su cuñada y comadre Mary Canllo de Jozami, sus sobrinos Ricardo, Mariela, su ahijado Jorge y Florencia Barchini participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su querida memoria.









SUÁREZ, ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Sus hijos Silvia, Claudia, Viviana, Roberto, Raul, Yolanda, Mario, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán sepultados en el cementerio La Misericordia a las 11.00 hs. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL. Irigoyen Nº 569. Sgo. del Estero.





DIAZ VDA. DE ARCE, ATILIA SOLEDAD (q.e.p.d.) Fa lleció el 20/4/22|. Te amamos y te extrañamos madre querida. Su hija Doris Adriana y tu nieta Delfina invitan a la misa que se realizara hoy en iglesia Santiago Apostol a las 20 hs en su amada memoria.





DIAZ VDA. DE ARCE, ATILIA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Nunca imaginé mi vida sin ti, ni mi padre Mongo. Nos dejaron casi al mismo tiempo y me quedé sin rumbo. Los amo. Su hija Miriam.

DIAZ VDA. DE ARCE, ATILIA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Ati, abuela querida, nunca te olvidaremos a ti y al abuelo Mongo. Te queremos, Guillermina y Lisandro. Descansa en paz.





MANZUR, CÉSAR JARAMILLO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. La comunidad educativa de la Esc. Nº 1238, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SANTILLAN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/22|. Personal Administrativo, Operativo y Gerencia de la firma Industrias Primonti SRL, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

SANTILLAN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/22|. Ing. Eliseo C. Monti y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLAN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/22|. Eduardo Monti y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

TORRES, FERMÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Su esposa Graciela Suárez, sus hijos Karina, Virginia, Nancy, Mabel, Silvia, h/ pol, nietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de San Pascual Dto. San Martin .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIO. LA PLATA 162 TEL 4219787.





QUIROGA, CARLOS ARMANDO Crio. Inspector (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/22|. Familiares Crio. Insperctor (R) Carlos Armando Quiroga, agradecen a todos los que de una u otra manera estuvieron acompañandonos en tan dificil y doloroso momento mostrandonos que Jesus camina a nuestro lado e invitan a la misa a realizarse el dia viernes 29 a las 19.30 hs. en la parroquia Nstra. Señora del Rosario de la Ciudad de Fernández, al cumplirse 9 dias de su partida a la Casa de nuestro Padre Dios.