FÚNEBRES | 5 de Mayo del 2022

- Dora Esther Burgos

- Juan Alberto González (Brea Pozo)

- Victor Bonifacio Luna (La Banda)

- Mirian del Valle Vargaz

- Nélida Rafael de Fernández (Loreto)

- Sandro Fabián Fuentes

- María del Transito Díaz (La Banda)

- Pablo Esteban Alberto Andrada

- Héctor Maximiliano Navarrete

- Andrea de los Santos (La Banda)

- Lidia Aydee Arias





ABALOS, GUSTAVO E. (q.e.p.d.) Falleció en San Miguel de Tucumán el 4/5/22|. Sus primos Ricardo A. Ábalos y Silvia Reynoso de Abalos y familia, participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en dicha ciudad. Se ruega una oración en su memoria.

ANDRADA, MARIANO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/22|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 824 Dr. Jose Benjamin Gorostiaga, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del sobrino de la prof. Liz Caballero. Ruegan oraciones en su memoria.

ANDRADA, PABLO ESTEBAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Sus padres Ramón Andrada y María Noriega, hermanos Adriana, Vero, Vivi, Vicki, Exequiel, Tito, Marta, Rubén, Cuki, Azucena participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhum. en el cement. La Piedad a las 11. C. de Duelo Güemes 1688 Bº J. F. Ibarra. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

ARIAS, LIDIA AYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Sus hijos Alonso, Raul, Juan, Juana y Fangio, nietos, bisnietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron ayer en el cementerio la Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BURGOS, DORA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/22|. Sus hijos Silvia, Nélida, Pastora, hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. COBERTURA ORG. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

CORBALÁN DE CALDER, RAMONA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/22|. La comunidad de la Biblioteca Popular Agustín Álvarez, despide a su incansable Directiva y Socia Honoraria y agradece tanta entrega y dedicación.

CORBALÁN DE CALDER, RAMONA ESTELA Falleció el 3/5/22|. Ana Maria y Diego Roberto Calder, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida madre. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. ¡Madre Amada!. Te veneramos toda la vida terrenal y asi será por la eternidad. Que descanses en paz!.

CORBALÁN DE CALDER, RAMONA ESTELA Falleció el 3/5/22|. Maria Nelida de Corbalan (Bona) y sus hijos Osvaldo, Víctor y Luis, participan el fallecimiento de su cuñada Estela y acompañan a sus hijos Bonina y Roberto en tan tristes y dolosos momentos ¡Que Dios la tenga en su gloria! Descansa en paz querida Estela.

CORBALÁN DE CALDER, RAMONA ESTELA Falleció el 3/5/22|. Alberto Varas, su esposa Mirta Leiva y su hijo Fernando Alberto, participan con hondo pesar el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Dra. Ana María Calder, ruegan por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación para su flia.

CORBALÁN DE CALDER, RAMONA ESTELA Falleció el 3/5/22|. Noemí Cecilia Galvez Leiva, Noemí del Valle Leiva, participan con inmenso dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera y amiga Dra. Ana María Calder, rogando por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación para su familia.

CORBALÁN DE CALDER, RAMONA ESTELA Falleció el 3/5/22|. Dra. Susana González y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Ana María Calder y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SAMUEL ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/22|. "Pasé a tu lado los mejores años de mi vida, tu recuerdo, tu amor, estarán por siempre en mi, papá". Su hija Sandra, sus nietos Yesi, Felipe, Sandra y sus bisnietos Delfina y Santino participan con profundo dolor su fallecimiento. Padre nunca te voy a olvidar.

DÍAZ, SAMUEL ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/22|. Familia Estofan participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ, SAMUEL ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/22|. "Que el Señor te tenga a su lado y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Dr. Juan José Sirena y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, SANDRO FABIAN (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Sus sobrinos Esteban, Dario, sobrinos politicos Jorgelina, sus sobrinos nietos Geremias, Betaña, Giomara, Micol y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio los Flores COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LANGE, ROBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Jorgelina Sandoval, sus hijas Sonia y Silvia, acompañan a su familia por el fallecimiento de su querido Roberto en este momento doloroso. Que Dios le de el descanso eterno.

NAVARRETE, HECTOR MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/22|. Que el Señor bendiga su descanso y brille para él la eterna luz". Familia Moyano Bunge, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Julita, gran colaboradora de la flia., a su esposa, hijos, hermano y demás familiares ante dolorosa pérdida. Elevan oraciones al Altísimo parar que el Señor brinde resignación a su familia.

NAVARRETE, HÉCTOR MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/22|. Su mamá Julia, su esposa Cecilia, hijos Agustín y Julieta, Hno. Tuli y flia. participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9 hs. casa de duelo Mza. 23, Lote 18 Bº Vinalar - SERV. SINDIC. CAMIONEROS - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Elena Ester, Ángel Rubén, Roberto Benjamín y José María Piñón y familias, participan de su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hermanos Carlos y Muñeca, a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, OMAR HERIBERTO(q.e.p.d.) Falleció el 2/5/22|. El Directorio del Banco de Santiago del Estero S.A. participa con dolor el fallecimiento del padre del Sr. Gustavo Andrés Santillán.

SANTILLÁN, OMAR HERIBERTO(q.e.p.d.) Falleció el 2/5/22|. El personal del Banco de Santiago del Estero S.A. participa con profundo sentir el fallecimiento del padre de su compañero de tareas Gustavo "Tato" Santillán

SANTILLÁN, OMAR HERIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/22|. Querido amigo, siempre estará presente en nosotros, tu humildad, sencillez y nobleza traducidas en generosa y permanente amistad. te recordaremos siempre así con nuestras oraciones y abrazos al Cielo. Alberto Varas (Demetrio) y flia, participan con hondo pesar su partida al Reino Celestial. Rogando por su eterno descanso y cristiana resignación para su familia.

STANCAMPIANO, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/22|. Nena Marcos, sus hijos Ma. Cecilia y Francisco Rios Marcos, Adela Marcos y familia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su madre, hermanos, hijos y nietos en este triste momento.

TABOADA, MARIANO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/22|. Acompañamos en este momento de profunda tristeza a sus padres y hermanos y lo despedimos con mucho pesar. Poro Romano Paz, Sylvina Almiron, Gaby y Benjamin participan del fallecimiento del querido Marianito, joven hermoso y bueno. Te vamos a extrañar.

TABOADA, MARIANO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/22|. Q.e.p.d. La comunidad educativa N 237 Dr. Ricardo Rojas participa con tristeza del fallecimiento del hijo del Sr. Manuel Taboada...acompañan a toda la flia en este momento.

TABOADA, MARIANO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/22|. Sergio Moreno Rigo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TABOADA, MARIANO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/22|. Moreno Rigo Distribuciones y su personal, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VARGAZ DE SUÁREZ, MIRIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Su esposo René, sus hijos Silvia, Claudia, Lucía, Gabriela, Romina, Cristian y Carolina, hijos politicos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

VARGAZ DE SUÁREZ, MIRIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Sus hijos Gabriela, Claudia, Romina, Lucía, Carolina, Cristian, h. politicos, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

VARGAZ DE SUÁREZ, MIRIAN (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Su cuñada Roxana Suárez, su esposo Enrique Secco y su hijo Mauro Secco, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

VARGAZ DE SUÁREZ, MIRIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Sus cuñados Raúl, Roberto, Sergio, Celia, María José, Roxana, Juan Carlos, Rolando y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.





ROJAS, ROQUE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. "Esposo, padre, abuelo, compañero y amigo entrañable. A un año de tu ausencia estás siempre presente en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones, con el consuelo de la vida eterna y unidos en el amor y en la fe cristiana, tratamos de sobrellevar día a día, el dolor de tu inesperada partida, mientras esperamos el momento del reencuentro definitivo". Su esposa Rosario del Valle Torres, sus hijos Roque Fernando, Delia Mercedes, Andrés Federico, Valeria Rosario, sus nietas Candela, Abril y demás familiares invitan a la misa que se oficiará en la Pquia. San Francisco, hoy a las 19, al cumplirse un año de su fallecimiento.





HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Fallecimiento de hijo Eduardo Augusto Hounau. Pido disculpas de entrada a todas las personas e instituciones que nos han acompañado en esta circunstancia tan difícil, pero no puedo callar mi profundo agradecimiento en memoria de mi único hijo. Comienzo por la promoción de egresados del Colegio San José de los Hermanos de la Misericordia, todos ellos se reunían anualmente para fines de años para disfrutar su hermandad de amigos católicos. Uno de ellos que vive y dirige en una Universidad de Bs. As. Al estar con el Papa Francisco en Roma, recordó a mi hijo enfermo ya y le trajo de regalo "Un Rosario Bendecido" por el Sr. Papa. Gracias a esas oraciones junto a mi hijo, él y yo tuvimos la fortaleza suficiente. Agradezco al Pbro. F. Tenti de nuestra Catedral que le dio la Bendición de los Enfermos, y recién mi hijo pudo partir al Cielo. Sé que desde hace tiempo un grupo de colegas se reúne con los Hnos. Misericorditas. Recibí con profundo cariño, acompañamiento de la Abogada María Teresa Tenti por la Biblioteca Agustín Álvarez, otras de Protección al Enfermo Cardiaco. P.E.C., mediante la Sra. N. Torres de Agüero, "CA.C.SE." Asoc. Amigos del Ciego, por las Sras. Nelly Lucia Cano de Gómez y Regina Pereyra, Presidenta, mis queridos vecinos, Flias. de Luis y Carmelita Caram, Alfredo Tolosa, Los Hnos. Larguía, Martha y Marcelo; Liliana Di Pietro que sigue conmigo. A la Obra Social. O.S.D.E., por atención de Marcela Cesca, lo ayudantes de mi hijo y míos Liliana y Pablo que siguen conmigo. Mi gratitud también a mis ex alumnas (mis hijos del corazón) Prof. Germán Zucal, José Manuel Achával, mis ex compañeras de siempre. Valle Sgoigo, Prince Zacardi, Orlando Espeche, Mony B. de Maud, Instituto Anglo Argentino y me faltan muchos amigos/as y compañeras a quienes pido disculpas. Invito a todos a la misa de las 20 hs. en la Iglesia Catedral, día Jueves 5 a las 20 hs. siempre juntas con mis oraciones. Sara B. N. de Hounau. Un amor especial a mis nietos; Eduardo, Magdalena y su esposo José Luis, Sofy, María Laura con mi nieta Cordobesa de mi corazón Vanesa". Todos ellos vinieron con sacrificio para acompañarme. Ruego oraciones siempre.





GALLO, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Su hermano Ramón del Jesús Gallo, sus sobrinos Zulema, Micaela y Rami, lo recuerdan con cariño al cumplirse 1 año de su partida al Reino del Señor. ¡Te amamos y extrañamos mucho, tío querido!.

TROTTA ESPECHE VDA. DE GOROSITO, ROSALINA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Nuestra Uquita inolvidable; amada abuela ya un año de tu partida y como cuesta y costara tapar tan grande vacio que nos dejaste; tantos bellos momentos; toda una vida; gracias por tanto amor que cosechaste a través de tu vida por siempre en nuestro corazon hasta que nos volvamos a encontrar te amaremos siempre. Su hija politica Miriam Viviana Brandan Fantino viuda de Gorosito, sus nietos Gonzalo Sebastian Gorosito, Pablo Agustin Gorosito; y tu tan amado Omar Francisco Gorosito; rogamos oraciones en tu querida memoria al cumplirse el primer año te tu partida al reino de los cielos.





DE LOS SANTOS ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Su esposo Caro Sebastián, sus hijos Martin, Rita, María, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio del Dean. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

DÍAZ, MARÍA DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Sus hijos Mirta, Silvia, Miriam, Juan, Cristina, Susana, Enrique, María y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LUNA, VÍCTOR BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/22|. Sus hijos Eduardo y Daniel Luna, h. politicas Stela y Angélica, sus ietoa Adrián, Bruno, Milagros, Elena, Debora, Vanesa, nietos politicos María, Natalia, Fabián, Julio, bisnietos Alvaro, Miguel, Bautista, Mahia, Ramiro, sus hermanos Felixa, Lidia, Amalia y sus respectivas flias, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Suri Pozo. Dpto. Banda. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.





BANEGAS, MIRYAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. La direccion, comunidad educativa y padres de la Escuela Nº 933 Selva Ramos de El Salvador, hace llegar su condolencias y acompañan en el dolor a la docente del Jardín de Infantes Nº 653 Prof. Brenda del Valle Mercado de Vivas, por la pérdida repentina de su señora madre. Rogando por su eterno descanso. Choya.

BANEGAS, MIRYAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/22|. José Diaz y su esposa Anabelle Olle Dolores, acompañan a la profesora Brenda Mercado de Vivas y familiares por el fallecimiento de su madre. Ruegan una oracion en su memoria. Choya.

GONZÁLEZ, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Sus hijos Rosa, Elio, Betina, Rita, Rafa, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Brea Pozo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

RAFAEL DE FERNÁNDEZ, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. El personal directivo, docente y de maestranza y alumnos de la Esc. Nº 482 Mario Alberto Beltrán, participan con dolor el fallecimiento de la tía de señorita Directora Alicia Elizabeth Neder.