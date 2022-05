FÚNEBRES | 7 de Mayo del 2022

07/05/2022 - 05:55 Funebres

FALLECIMIENTOS

06/05/2022

Carlos Roberto Martínez (La Banda)

Julio César Galván

Rosario Scira Vda. de Pécora (La Banda)

Myriam Susana Salvatierra

Manuel Indamiro Castellano

Jonathan Lionel Chavez

Heliodoro De Toro Tejedor (La Banda)

Norma Lidia Salvatierra Vda. de Alegre

Darío Esteban Lucena (La Banda)

Carolina Ramona Quinteros

Atilio Acosta

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁBALOS, GUSTAVO EDUARDO (EL MELLISO) (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Su esposa Cristina Blanco, sus hijos Ivana, Andrea y Nicolás Abalos, sus hijos políticos Flavio Heredia y Celeste Frias y sus nietos Mía y Máximo Abalos, participamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amado Padre y Abuelo.

ÁBALOS, GUSTAVO EDUARDO (EL MELLISO) (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Amigo de los buenos Compinche de la vida Es muy profundo el dolor. Que provoca tu partida. Espero que allí en el cielo Seas muy bien recibido. Aquí mucho te extrañaremos .Por siempre Melli querido. Raúl Trejo y flia. Participan con gran pesar el fallecimiento de su gran amigo y acompañan a su familia.

ARIAS, LIDIA AYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. La comunidad educativa Escuela Nº 824 Dr. Benjamin Gorostiaga, acompaña con profundo dolor el fallecimiento de la tia de nuestra compañera Zulma Arias.

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Es dificil encontrar palabras para despedir a una madre, Solo podemos decir que después de una vida marcada por las pérdidas, el dolor espiritual y el físico no hicieron mella en ella. Siempre la palabra justa, la palabra amable, la sana picardia que alegraba a mas de uno y para que dedir de la solidaridad para con el mas necesitado. Por eso y con mucho amor te deseamos que al fin descanses. Su hija Elena, su hijo político Chino, sus nietos Maxi, Diego y Mercedes con sus hijitos Fausto y Dante, con el amor de siempre. Chau Abu Blanca!!

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Gracias madre por darme la vida, por tus enseñanzas, tu amor infinito, tu fortaleza y tu ejemplo. Te amaré y extrañaré por siempre. Su hija Coty.

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Querida Mama, gracias por tanto amor, tus palabras y accciones perduraran en nuestras vidas como el mas grande ejemplo, luchadora incansable, solidaria y amorosa, te amamos por siempre. Su hija Fabiana, su hijo politico Carlos, sus nietos Santiago, Facundo, Luisina, Luciana y bisnieta Matilda. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Porque con tu ejemplo nos enseñanaste a ver siempre el lado lumininoso de la vida, porque supiste hacer de fortaleza para enfrentar los momentos duros y no perdiste jamas la picardia. Porque nos cuidaste y protejiste. Por tu nobleza y ternura inquebrantables, vas a vivir siempre en nuestros corazón, querida Abu volá tranquila al abrazo con tu hijo que te espera, que nosotros aqui nos quedamos con tu amor y recuerdo eterno. Sus nietas Andrea, Vivi, Irene y Ale, su nieto politico Felix, tus bisnietos/as Joaquin, Anton, Lucia y Malena.

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Abuela Blanquita nos dejas un hermoso legado... Te vamos a extrañar. Descansa en paz. Su sobrina Cachi, sus sobrinos nietos Daniela, Fernando, Miryam y su bisnieta Milagros, despiden con profundo dolor a "La Abuelita Blanca".

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Tía querida te fuiste a un lugar mejor, me quedó tu cariño, tus dichos, tus consejos y el amor de toda mi familia. Hasta siempre. Su sobrina Nora Vera y familia.

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Quienes integramos la Dirección de Memorias - Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia acompañamos a los familiares y afectos de Santiago Omar, compartiendo con ellos este momento de dolor .

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Susana y Adriana Habra abrazamos a su hija Fabi y demás familiares compartiendo el dolor por la partida de su ser querido.

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Antono, Loly y Aldo y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Antonio Cinquegrani, su esposa María Marta Carbonel y sus hijos Ornella, Fiorella, Antonio y Arianna, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que en paz descanse.

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Gracias Blanquita por tu siembra de amor en el camino recorrido, hoy te fuiste y no podemos dejar de evocarte Viejita querida. Nos invade la tristeaza por tu ausencia, nos consuela tu eterna ternura y esa chispa ingeniosa de saberes aprendidos que brotaba de tus labios. Te vas pero te quedas con nosotros. Graciela y Yiyi.

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Tus incondicionales y fieles servidores Omar y Javier te desean el descanso eterno.

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Los angeles estan de fiesta, Blanquita está con ellos". Mercedes Selenis de Juárez, Beatriz Juárez y Martín Cordero Juárez, participan con dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. El Lic. Pedro Barrionuevo y su hijo David Barrionuevo, participan el fallecimiento de la querida abuela Blanca y acompañan a su familia en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Escañuela Antonio Jose (Toño) y flia, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de gran dolor. Recordando los gratos momentos compartidos. Ruego oración en su memoria.

CASTELLANO, MANUEL INDAMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Su esposa Olga su hija Silvia, sus amigos Marcela, Jacobo, Benjamin y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Los Morales. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CHAVEZ, JONATHAN LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Sus padres Jonathan y Yesica y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio El Dean. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

DÍAZ, SAMUEL ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/22|. Pepe González y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Sandra y Fabian, acompañan en este dificil momento al resto de su familia, rogando resignación en este infortunado trance. Que brille para El la luz que no tiene fin. Eleva oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Su prima Maria Pia de la Rúa, Luis Alberto Aguero y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Marta, sus hijos Raul, Chiqui y Modesto y familias en este dificil momento.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Sus primos Marco, Jorge y Lilian Franceschini y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Luis Manuel Espeche y María Elisa Paz de la Garma participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a familiares ante tan terrible pérdida. Elevan oraciones en su memoria

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Dr. Rosmiro Fernández y flia., lamenta la perdida, te extrañaremos amiga y vecina de siempre querida Lita. Oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Sra. Lia T. Goitea de Meossi, participa con pesar la partida a la Casa del Señor de Lita y eleva oraciones a su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Ignacio Castiglione Garay, Sonia Mejail, Ignacio Agustín Castiglione y Clara Del Carril, sus hijas Emilia y Delfina participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Chiqui, Gordo y Modesto en este doloroso momento.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. José Luis, Ignacio, Ana Maria, Maria Ines Castiglione, Maria del Carmen, Fernando, Ana, Agustín, José Ignacio Lugones Castiglione y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Armando Meossi, su esposa Liliana González del Solar y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Francisco E. Cerro, Maria Mercedes Clusella, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Eugenia María Degano y María Felicitas Degano y sus respectivas familias, despiden con mucho cariño a su tía Lita y acompañan a su hermana Marta, hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Gloria, Ana María, Patricia y Alicia Cardenas Argibay y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Lita, entrañable amiga de nuestra madre. Acompañan a sus hijos, nietos y demás familaires en este penoso trance y elevan oraciones por su eterno descanso.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. María Alejandra Jiménez Mas, sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar y sus nietos, participan el fallecimiento de Lita y acompañan a sus familiares en su dolor. Que descanse en paz.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Luis Eduardo López y Gloria Cárdenas, participan el fallecimiento de Lita y acompañan a sus hijos y demás familiares en este penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios Publicos participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento, y acompañan con tristeza a su familia en este momento dificil de la vida. Ruegan oraciones a su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Eduardo Antonio Abalovich y flia, acompañan a sus hijos con dolor y ruega oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Alberto Lami Hernandez y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de Lita y abraza a sus hijos Gordo, Chiqui y Modesto en estos momentos de dolor. Elevan una oración en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Eulalia Berdaguer lamenta su fallecimiento y acompaña en el dolor a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano y familia participan su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno y la pronta resignación de sus familiares.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. "Señor permitele contemplar la luz de tu rostro". Roberto O. Encalada, su esposa Emma Silvia Fimmo, sus hijos María Belén, Roberto y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones por el descanso en paz de su alma.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Lía Beatriz Montenegro y Martha Susana Montenegro participan su fallecimiento.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Beatriz María Ducca de Kozameh y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Raúl A. Valladares y Sra. Alba Alicia Juárez participan con dolor el fallecimiento de la querida Lita.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Manuel Chiericotti y flia. Lamentan participar el fallecimiento de la estimada Lita y acompañan a sus queridos hijos Gordo, Chiqui y Modesto, elevando una oración en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Malena Arce, Minola Arce y Jorge Castro, Manuel y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Gordo, Chiqui y Modesto. Ruegan oraciones a su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Juan Carlos Azar y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este triste momento. Elevan una oración en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Viviana Pinto y sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Cecilia Meossi de Noriega y sus hijos Diego, Valentín, Gastón, Benjamín, Micaela y sus familias despiden con mucho cariño a Lita y acompañan a sus hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. María del Carmen Parente de Monicci Kuran junto a sus hijos Florencia y Emiliano participan con dolor el fallecimiento de la querida amiga de toda la vida acompañando en el dolor a sus hijos Gordo, Chiqui y Modesto y sus respectivas familias como así a su hermana Marta con mucho cariño, elevando oraciones en su memoria. Tu alegría la recordaré siempre.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Eloy y Bernardo Villegas, expresan sus condolencias a sus amigos de la adolescencia Chiqui, Gordo y Modesto por la perdida de su sra. madre. Ruegan oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. José Ricardo Jiménez (H), Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén participan con profundo dolor su fallecimiento.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Angélica María Degano y Omar Jugo, junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía despiden con tristeza a la querida Lita y acompañan en el dolor a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos Pablo, Daniel y Laura Bergues, acompañan a los familiares de su querida amiga Lita, en estos momentos de pena y ofrecen oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Hugo Ricardo Catella, y sus hijos Martín y María Josefina, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Su esposa Nélida Gallardo, sus hijos Osvaldo, Diana, Cesar, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

MILKI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano y familia participan su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno y la pronta resignación de sus familiares.

MILKI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Malena Arce, Minola Arce y Jorge Castro, Manuel y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Buby. Ruegan oraciones a su memoria.

MILKI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad e hijos Domingo Gabriel, Ma. Laura e Ignacio Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MILKI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Carolina Polti de Rojas acompaña a sus hermanos y otros familiares de Maga en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MILKI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Camila Gubaira y su hijo Fabian participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Marga y ruegan oraciones en su memoria.

PEDRAZA, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Su hija Susana Bujedo y su yerno Rodolfo Uequín participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PEDRAZA, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Sus nietos Karina, Rodi y Jorge Uequín y sus bisnietos Julieta, Camila, Rodrigo, Joaquín y Nahim participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PEDRAZA, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.)|. Germán Prado y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PEDRAZA, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22||. Inés Avila participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a toda su familia.

PEDRAZA, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Participan de su fallecimiento. Ruben Pikaluk, su esposa Patricia Nabac y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk, acompañan a toda la familia en este triste momento.

SALVATIERRA, MYRIAM SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Sus hijos: Ivana, Soledad, y Florencia, nietos: Tania, Cristian, Virginia, y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron cremados.- EMPRESA SANTIAGO.

SALVATIERRA, MYRIAM SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. El equipo de Madolbi Repuestos, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento.

SALVATIERRA VDA. DE ALEGRE, NORMA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Que el Señor te tenga a su lado y haga brillar para Ti la luz que no tiene fin. Su hija Ana Maria, sus nietos Maria Lorena, Maria de los Angeles Ledesma y Martín Arce, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA VDA. DE ALEGRE, NORMA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Gracias madre por tantos años de amor y gracias Dios por permitirme cuidarla hasta su ultimo aliento. Descansa en paz, siempre te amaré. Su hija Lucha.

SALVATIERRA VDA. DE ALEGRE, NORMA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Su hija Lidia Esther, sus nietos Gabriela, Germán, Leonardo, Gustavo, SIlvia y Carolina, sus bisnietos Virginia, Lautaro, Delfina, Antonella, Valentino, Brunella y Martiniano.

SALVATIERRA VDA. DE ALEGRE, NORMA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Sus hijos Ana María, Guillermo, Lidia, Ester, Norma, nietos, bisnietos, h. pol. y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. En el cement La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SALVATIERRA VDA. DE ALEGRE, NORMA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Su hermana: Ana Isabel Salvatierra Vda. de Gómez, sus hijos Gustavo y Roxana Gómez y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Piden una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

SALVATIERRA VDA. DE ALEGRE, NORMA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Abu querida tan bullisiosa tu vida, nos llenaste con cariño, nos cobijaste siempre, que mas podemos pedir. Feliz viaje que los ángeles te acompañen en tu morada. Sus sobrinos nietos te llevaremos en nuestro corazon por siempre. Guillermo, Marina y Alejandra Alegre.

SALVATIERRA VDA. DE ALEGRE, NORMA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Sus sobrinosMagalí, Lili y Dr. Juan Felipe Salvatierra y sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

SALVATIERRA VDA. DE ALEGRE, NORMA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Abuela fuiste ejemplo de fortaleza y humildad, siempre vivirás en los corazones de tus nietos. Paola, Valeria, Andrea, Guillermo, nietos politicos Omar, Roberto y tus bisnietos.

SALVATIERRA VDA. DE ALEGRE, NORMA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Lucía Cano de Gómez y familia, acompañan a su hija Ana María Alegre de Ledesma y nietas, en este momento de dolor por su partida. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo. Ruegan oraciones en su memoria. Familia Dematei Zurieta.

SANTILLÁN, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Las amigas de su hermano Leo: Magui Bisio, Ely Farias, Lili Suárez, Sol Gómez, Myriam Palavecino y Patricia Nabac, participan con dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

VASQUEZ, RAMONA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Su esposo Enrique Altamiranda sus hijos Maria, Pablo, Lucas, Pamela, Gisela, Cecilia, Jesica, h. politicos Negro, Angelo, Seba, Cesar, nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio la Piedad Cob. Obra Social Municipal. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

ZAMORA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Sus amigos Denise, Silvia y José Guardo, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria

DANNA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/15|. Querido Papá: Tu ausencia duele mucho pero el amor que sentimos por ti, seguirá vivo por siempre. Tu hija Elsa Danna, tu hijo político Walter Dorado y tus amadas nietas Gabriela, Cecilia y Analía, invitan a la misa a realizarse hoy sábado a las 19 hs. en la Capilla Virgen del Valle de calle 12 de Octubre.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. "Quien pasó por nuestra vida y entregó su luz, ha de resplandecer en nuestra alma por toda la eternidad". Tu esposo Ruly, tus hijos Silvina, Fernando, Gimena y Maria del Carmen, tus hijos políticos Daniel, Julián y Federico, tus hijos Valentino, Candela y Joaquina, invitan a la misa que se realizará el dia sabado 7 de Mayo a las 20 hs. en la parroquia San Juan Diego (Bº Sain Germain), al cumplirse 3 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR, JUAN ARMANDO (Farmacéutico) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/3/22 y espera la resurrección. "Te queremos y siempre te recordaremos con amor". Su esposa e hijos, invitan a la misa que se realizará el domingo 8 a las 11 hs. en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse el segundo mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Hace diez meses que partiste a la Casa del Padre y este dolor sé que no tendrá fin. Te extraño hija. Descansa en paz.

SUÁREZ, LUIS ERNESTO CABO (R) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/22|. Su esposa Cristina, sus hijos Hector, Romina, Virginia y Julieta invitan a familiares y amigos al responso que se oficiará mañana domingo a las 11 hs en el cementerio La Piedad, al cumplirse los 9 días de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

DE TORO TEJEDOR, HELIODORO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Sus hijos, hijas políticas y nietos, participan su fallecimiento sus restos son velados en la sala velatoria de la EMPRESA AIRES DEL PINAR, España 785 L.B y serán sepultados hoy en el cementerio La Misericordia.

DE TORO TEJEDOR, HELIODORO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Su hijo Pedro, y Norma, sus nietos Matías y Yaqui y sus nietos políticos Rita y Marcos .Acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados en la sala velatoria Aires del Pilar y sepultados el 7/5/22 en el cementerio de La Misericordia. A las 10:00hs.

GÓMEZ, FACUNDO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Compañeros de Oficina de Relaciones Institucionales de su hermana Romina. Pancho, Tere, Javi, Marisa acompañan en este doloroso momento .

LUCENA, DARÍO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Gustavo Sisalli, su esposa Jesica Saavedra y familia participan con dolor el fallecimiento de nuestro amigo Darío. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/822|. Su madre Eve Torres, sus hermanos, Fabian, Silvia, Juan y Luis, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado jardín del sol, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

SCIRA VDA. DE PECORA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Que brille la luz que no tiene fin. Su primo Francisco Chicho Pécora y familia acompañan a Alejandra, Rosalía y Ángel en esta dolorosa perdida.

SCIRA VDA. DE PECORA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Su prima Oliva Pécora de Collado y sus hijas Enriqueta O. Collado y sus hijos Marianela y Francisco Sanchez Collado, Mariana Collado y Marcelo Cordone participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a sus hijos Angel, Alejandra y Rosalia y sus respectivas familias en este momento tan doloroso.

SCIRA VDA. DE PECORA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Su prima Mariana Pécora Russo y sus hijos Sergio, Ramon y Juan y sus respectivas familias participam con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a sus hijos Angel, Alejandra y Rosalia y sus respectivas familias en este momento de dolor.

SCIRA VDA. DE PECORA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Comision Directiva y Personal del Círculo Odontológico Santiagueño, participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra. madre de su socia Dra. Alejandra Pécora. Se ruega una oración en su memoria.

SCIRA VDA. DE PECORA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Cecilia Meossi de Noriega y sus hijos Diego, Valentin, Gaston, Benjamin, Micaela y sus famlias, despiden con mucho cariño a Sarima y acompañan a sus hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

SCIRA VDA. DE PECORA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Carlos Mitre, su esposa Gladis Rodríguez, sus hijas y nietos participan con profundo dolor la perdida de su amiga Sarina y acompañan a su flia. en estos momentos de dolor.

SCIRA VDA. DE PECORA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Yo soy el camino, la verdad y la vida, todo aquel que vive y cree en Mi, no morirá jamás. Sus amigos Estela y Mariano Russo participan con dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

SCIRA VDA. DE PECORA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Que el Señor la cubra con su manto, dé misericordia y la proteja con su mirada. Pablo, Carolina, Matías, Federico y Benjamin Russo participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria..

SCIRA VDA. DE PECORA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno, brillando la luz que no tiene fin. Vanesa, Sacha, Ago y Bastian Sáenz Russo acompañan con dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

SCIRA VDA. DE PECORA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. No se pongan tristes por mi ausencia, no me fui de su lado. Jesus dijo que el que cree en Mi, aunque este muerto vivirá y el que cree en mi no morirá para siempre. Mariangel, Ruben, Facundo y Valentino Gomez Russo.

ARIAS, SERGIO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/22|. Querido hijo hoy cumples un mes de tu inesperada partida. Duele tanto tu ausencia, siempre estarás presente en nuestros corazones. Su madre Lidia, su esposa Cecilia, sus hermanos Silvia, Manuel, Juan , Sandra, Cristian y Sari, sus hermanos politicos y sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Nuestra Señora de La Salette (La Banda).

ARIAS, SERGIO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/22|. Al cumplirse un mes de tu partida, cada dia estas presente con tus ocurrencias y recuerdos. Su hermano Juan, su cuñada Silvia, sus sobrinos Benjamin, Samir y Pilar, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Nuestra Señora de La Salette (La Banda).

VELÁZQUEZ GARCÍA, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/05|. Querido Alberto hoy se cumple 17 años de tu partida al reino de los cielos y nada es igual te llevaste gran parte de mi vida fuiste un esposo fiel y compañero incondicional padres ejemplar un abuelo protector cada día le doy gracias a mi Dios por haberte puesto en mi camino durante varios años nos prometimos amor que únicamente la muerte nos separaría y así fue te toco a vos primero mi Amor ya llegará el día que valla a tu encuentro para estar juntos para siempre .Tu esposa Angélica.

ACOSTA, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Su esposa Dalmasia, su mamá Vicenta, sus hijos Antonio, Segundo, Alicia y Darío, h. p. nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cem. La Esperanza. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. S.R.L. Irigoyen 569. Sgo. del Estero.

PÁEZ, FORTUNATO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Sus esposas: Catalina Gómez, Alicia Gómez, sus hijos: Raúl, Graciela, Mónica, Pamela, Sebastián, Claudia,Iris,Vero, Julio,Juana, Jorge participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Colonia el Simbolar.Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Relizado Por Nueva EMPRESA GOROSTIZA.

QUINTEROS, CAROLINA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Su esposo Martin, hijos Benja, José, su madre María, hnos sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10 hs en el cementerio local. Casa de duelo c/Publica s/n V. Mailin. Servicio Hamburgo Cia- de Segiuros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

RAFAEL DE FERNÁNDEZ, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Miryam Rafael y familia participa con profundo pesar el fallecimiento de la tía Nélida. Oraciones en su memoria

PAZ, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Susana Cristoff, Alberto, Sofía y Felipe González; invitan a la misa a realizarse hoy a las 19hs. En la Iglesia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Las Termas.

SALAS, ESTELA FANY (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/22|. . Su esposo e hijos invitan a la misa a oficiarse mañana a las 19 hs. En la Iglesia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro al cumplirse un mes de su fallecimiento. Las Termas.