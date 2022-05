FÚNEBRES | 8 de Mayo del 2022

07/05/2022 - 22:12 Funebres

ABALOS, GUSTAVO E. (q.e.p.d.) Falleció en San Miguel de Tucumán el 4/5/22|. Gustavo, Manuel, Ana María y Chicha Abalos Pastoriza, mis bien amados primos y tia. Abrazo calido y sincero para su esposa e hijas. Carlos Pesce Pastoriza.

ÁBALOS, GUSTAVO EDUARDO (EL MELLISO) (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Ñatita Castaño de Barrón y sus hijos Silvita y Oscarin participan con dolor el fallecimiento del querido Melli. Mandan un cariñoso abrazo a Estelita y toda su familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Chichí Crapanzano y su esposo Mario Montañez; junto a sus hijos Carlos Mario y Raúl Eduardo Montañez Crapanzano y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Blanquita. Que Dios lo cubra con su manto y que brille para ella, por siempre, la luz que no tiene fin. Gracias por tus enseñanzas y consejos. Oraciones en tu querida memoria.

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Las amigas de su hija Coty: Luchi Gamietea, Graciela y Stella Bravo.

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. La amiga de la infancia de su hija Coty: Graciela Bravo.

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. La flia. de su amigo y nieto del corazón Gerardo H. Acuña, Elda Carrizo, sus hijos José Maria, Mariela y Silvia Acuña con sus respectivas flias, acompañan en el dolor a su hija Elena, su hijo pol. Dr. Aristobulo Barrionuevo, nietos y bisnietos. Ruegan por su eterno descanso y resignacion para sus seres queridos.

CARRIZO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Su esposa Alba Contreras, sus hijos Pablo , Emilia, Alvaro y Miguel, hijos pol y nietos participan con dolor, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. CARUSO CIA SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Anita Castiglione, Joshe, Joaquín, Alejandra y Mariana Cesca y Mario Fornes participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y nietos.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga participa con profunda tristeza el fallecimiento de la Señora Lita, vecina de muchos años y acompaña a sus hijos Gordo, Chiqui, Modesto y demás familiares en éstos momentos de pesar.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Rafael Antonio Canllo participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma y sus hijos Joaquín, Nadia, Magdalena, Javier y su nieta Olivia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Marcelo R. Larguía, acompaña a sus hijos Gordo, Chiqui, Modesto y su familia en estos tristes momentos. Se ruega una oración en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Sus amigas Negra y Marta Areal, Santi Perversi Areal y Thiaguito. Elevan oraciones en su memoria y acompañan en el dolor a sus familiares.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este triste momento. Elevan una oración en su querida memoria.

LUNA, MANUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Vuela alto Hermano querido, vuela alto como lo pájaros que tanto querías, que allá en el cielo te esperan la Santísima Trinidad con el coro de sus ángeles y Nuestros Padres, que nos enseñaron a amarnos. Sus hermanos Gladys, Dora y Dante con sus respectivas familias. Ruegan una oración a su querida memoria.

LUNA, MANUEL ALEJANDRO CRIO INSP (R) (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Sus primos Rodolfo Torres y Mirta Bravo Contreras e hijos Liliana, Emanuel, Ariel y Nadia Torres, abrazan a su prima Chuni e hijos por tan desgraciado suceso e imploran al Altísimo cristiana resignación a los suyos

MARTÍNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Su esposa Maria Fidelia Abregu, sus hijas, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MARTÍNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Su esposa Maria Niña Abregu, sus hijas, nietos, bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cementerio Parque de la Paz.

MARTÍNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Su hija Magalí, Maxi, Ely, Brian, Juan y sus bisnietos Tai, Bati y Thadeo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cementerio Parque de la Paz.

MARTÍNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Su hija Liliana, Lourdes, Mayra y Juan Pablo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cementerio Parque de la Paz.

MARTÍNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Sus queridos sobrinos Fede, Gaston y Sandra participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cementerio Parque de la Paz.

MILKI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Dr. Armando Jozami y familia acompaña en este dificil momento a sus hermanas y sobrinas en este penoso trance y elevan oraciones por su eterno descanso.

MILKI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Adriana Ick y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Su madre María Azucena Rivero, sus hermanas María Lucrecia y María Eugenia, sus sobrinos Adolfo, Juan Pablo y Juan José Paradelo participan con enorme dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Carmina Brandl Moran en su dolor.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Su hermana María Lucrecia Moran, sus sobrinos Adolfo, Juan José y Juan Pablo Paradelo participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan con amor a su hija Carmina.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Su hermana María Eugenia Moran y su cuñado Marcelo Mosso participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan con amor a su hija Carmina.>

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Alva Pavón de Escontrela y familia se unen al dolor de la querida Sra. Susana, Euge y toda la familia de Claudia Morán.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Manuel Aznarez, su esposa Patricia y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Acompañan a su familia en este duro momento.

MURATORE MONTESINOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Su esposa Silvia Marcela Carrizo, su hijo Luis Alberto Muratore Montesinos, su cuñado Héctor Carrizo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MURATORE MONTESINOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Chino Gubaira,su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia., Toti y flia., Gaby y flia. y María Guadalupe participan con dolor el fallecimiento de su amigo Luis.

MURATORE MONTESINOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Gubaira Emergencias Medicas participa con dolor la partida al Reino de los cielos de quien fuera médico de esta empresa durante mucho tiempo.

ORIETA, LUIS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Su esposa Marta Ledesma, sus hijos Ariel, Gustavo y Javier, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Pampa Muyoj. SER SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAZ, GAVINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Sus hijos Dora, Alberto y Mirta, sus nietos Federico, Diego, Mariné, Mario, Sabrina, Mariana y Giuliana, sus bisnietos Micaela, Agustina, Victoria, Nahiara, Mía, Homero y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque El Descanso EMPRESA SANTIAGO.

PAZ, GAVINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. "Caminante no hagas ruido, que nuestro abuelo Gavino de ha dormido en los brazos del Señor". Besos al cielo. Sus nietos Federico, Diego, Mariné, Mario, Sabrina, Mariana, Giuliana y sus bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque El Descanso.

PAZ, GAVINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Paula Andrea Ledesma, Ignacio Nacusse y Alicia Nacusse Ledesma participan en el fallecimiento del padre de su compañera Mirta Paz y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GAVINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Acompaña con mucho cariño a la querida colega Mirta y familia, ante el fallecimiento de su papá y pido para él descanso eterno. Nené de Cuadros.

PAZ, GAVINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Sr. Gabino Paz y acompañan en el dolor a su hija, Lic. Mirta Paz, coordinadora de la carrera de Enfermería, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, como así también a familiares y afectos.

PAZ, GAVINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. El decano, Lic. Marcelino Ledesma,la vicedecana, Lic. Sandra Moreira, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr.Gabino Paz y acompañan en el dolor a su hija, Lic. Mirta Paz, coordinadora de la carrera de Enfermería, como así también a familiares y afectos.

PAZ, GAVINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Esther, Rubén y Hugo Dinardo, despiden con cariño al Sr. Paz, papá de nuestros queridos amigos Mirta, Inés y Alberto. Para quien fuera en vida un hombre de bien y que forjó con temple, cariño y honestidad una hermosa familia. Acompañamos a sus hijos, nietos, bisnietos y toda su querida familia en estos tristes momentos. Descansa en paz y en la gloria de Dios. Rogamos por su eterno descanso.

PAZ, GAVINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Sus hijos Mirta y Walter , sus nietos Sabrina y Giuliana te tendrán siempre en el recuerdo y con oraciones presentes. Que descanses en paz. Espéranos en tu casa. Participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque El Descanso.

PAZ, GAVINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Su hija Dora Inés y sus nietos Federico, Diego, Mariné, Mario, tus nietos politicos Soledad, Facundo y Rocío elevamos oraciones pidiendo por su eterno descanso. Participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque El Descanso.

PEDRAZA, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Sus hijos Marta, Susana, Graciela, Maris, Carlos y Perla, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

PEDRAZA, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22||. Despedimos con gran dolor a nuestra madre. Graciela, su yerno Florencio Burgos, Marta, su yerno Juan de los Rios, nietos y bisnietos. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PEREYRA, PERFECTA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Su nieta Rocio Pereyra, su bisnieta Victoria y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Robles. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

SAIN, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Sus hijas Karina, Valeria, nietos Kiara, Catalina, Julian, Micol y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Lavalle - Dpto Guasayan. COBERTURA ORG. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

SAIN, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Señor recíbela a tu hija Ilda que ya está ante tu presencia. Participan con gran pesar las madres de los compañeros de su hijita Valeria de CECLOC. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, MYRIAM SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Mario Chara participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus hijas Ivana y Soledad Chara. Sus restos fueron cremados.

SALVATIERRA, MYRIAM SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Celia Olivera, sus hijos Omar, Mario y Noemi Chara participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA VDA. DE ALEGRE, NORMA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. María del C. Del Vitto y Alfredo Basbus e hijos acompañan con profundo pesar a sus hijos Ana María y Lucha y nietas Lorena y Mary por el fallecimiento de su madre. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA VDA. DE ALEGRE, NORMA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Cecilia Liendo, sus hijos Eugenia, Guillermo y Lucrecia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

SALVATIERRA VDA. DE ALEGRE, NORMA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Alberto Chazarreta Franzzini, esp. María Cristina Acosta, hijos, nietos y bisnieta participan con dolor el fallecimiento de la esposa del extinto Angel Guilli Alegre quien en vida fue presidente de nuestro glorioso club Central Córdona, rogando a Dios pronta resignacion para sus hijos y demás familiares y brille para ella la luz que no tiene fin.

SANTILLÁN, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Nina y Titi Navarro Coroleu y Toty Montes participan con dolor el fallecimiento del hermano de Leo y elevan oraciones en su memoria.

VAZQUEZ, ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Su esposa Clara Azucena Campoya, sus hijas Roxana, Virginia y Marta, su hijo político Roberto, sus hermanos Luis y Manuel, sus nietos Antonella, Leysa, Franco, Nahiara, Ignacio, Samir, Santino, sus bisnietos, Amin, Lorenzo, Alay y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

VAZQUEZ, ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Sus hermanos políticos Eduardo Coronel y Lili Campoya, sus sobrinos Cecilia, Claudia, Daniela, Carla, Pablo, Thiago e Isabella participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VAZQUEZ, ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus hermanos políticos Víctor, Oscar, Lily Campoya y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VAZQUEZ, ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. La Comunidad Educativa del "Jardín de Infantes Argentino Árabe Shams" participa su fallecimiento y acompaña a su hija, Docente de esta Institución Marta Vázquez y a su familia en tan difícil momento. Dios consuele sus corazones.





LEDESMA FAZIO, ROLANDO OVIDIO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/02|. Evocamos las huellas luminosas de tu vida, marcadas a fuego en nuestros corazones, que nos saben ni de olvidos ni de muerte. Su esposa Dolly Rodríguez, sus hijas Marcela y Karina Ledesma, su nieto Augusto Leiva Ledesma invitan a las misas de 11 hs. y de 20 hs. en la parroquia San José, Bº Belgrano, al cumplirse veinte años de su fallecimiento.

MAIDANA, VÍCTOR RENÉ (Toro) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/01|. "Y Dios que resucito al Señor, nos resucitara también a nosotros con su poder" 1 Corintios 6 :14.Al cumplirse 21 años de su partida al encuentro del Señor. su esposa Nélida , sus hijos y demás familiares, Invitan a la misa en su memoria hoy a las 20.30 hs en Parroquia San Roque. Ruegan oraciones en su memoria.





JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Mi Daniel, recuerdo ¡tu sonrisa! ¡tu andar enérgico! ¡tus pasos silenciosos para no escucharte cuando regresabas en la noche! recuerdo nuestros almuerzos en familia, degustando la comida preparada con amor y me decías ¡mamá, está riquísimo! cuando despertabas en tu habitación en nuestra casa, feliz y disfrutabas a tu manera. Recuerdo a veces, nos enojábamos y con un beso, con una sonrisa, pasaba todo. Recuerdo tantas cosas lindas a tu lado; tu presencia de todos los días y quizá esos recuerdos me ayudan a vivir. Fuiste un joven auténtico, hermoso y noble. Muy pronto te fuiste de mi lado. Te alejaste para jamás volver, pero quedaste grabado en mi corazón. Quedaron huellas de tus vivencias en nuestra casa y asi fue tu vida, breve y hermosa. Viviste a tu manera y eras feliz. Yo, tu mamá Carolina te recuerda asi siempre con su amor, juntos y felices.





DE TORO TEJEDOR, HELIODORO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Sus sobrinos Mary, Berta, Carlos y Alfredo Tejedor con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Sus padres Jorge y Silvia, sus hermanos Ariel, Ezequiel, Natalia, Romina, Matias, Sofia y Belen, amigos y demás fliares participan con dolor, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SCIRA VDA. DE PECORA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Sus primos Kuky Sánchez, Pepino Pécora, sus hijos y nietos con mucho dolor te recordaremos eternamente Sarina. Eras una mujer incondicional. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno.

SCIRA VDA. DE PECORA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Querida Sarina, gran dolor nos ocasiona tu partida, pero siempre estará el recuerdo de tu bondad y tu caracter firme. Su prima Alina de Oieni y sus sobrinos María Alina y Mariano acompañamos a tus hijos Ale, Rosi y Angel y demás familiares en estos momentos de tristeza, Elevamos oraciones al Señor por tu eterno descanso.

SCIRA VDA. DE PECORA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Acompañamos en este difícil momento a nuestra querida Ale. Sus amigas: Edith, Hirmas, Claudia López Negri, Silvina De Sicco, Huerto Armando, Eugenia Revigliono y Cecilia Ahumada. Rogamos una oración en su memoria.

SCIRA VDA. DE PECORA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento de Sarina. Elevan oraciones en su memoria y que reciba su familia la protección Divina.

SOSA, BEATRIZ DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Su hijos Ronald, Néstor, Mirta, sus hijos pol. Olga, Mary, Agustín, nietos, bisnietos, tataranieto y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Misericordia. COB UNION FERROVIARIA SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

SOSA, BEATRIZ DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. "Gracias Señor por habernos dado la dicha de tener a quien en vida fue una madre excepcional y un ejemplo de rectitud y amor hacia el prójimo. Por siempre tu recuerdo madre mía vivirá eternamente en nuestros corazones". Su hija Mirta Beatriz Pérez, su hijo político Agustín Ruiz, nietos Fabiana, Karina y Lucas, sus bisnietos y tataranieto participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOSA, BEATRIZ DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. "¡Abuela y madre! Fuiste ejemplo de amor, generosidad, bondad y humildad. Gracias a la gran herencia que me dejaste. Tu recuerdo quedará grabado en mi corazón por siempre. Que goces de la paz eterna y descanses en los brazos de nuestro Padre celestial, donde - más allá del son no hay dolor ni tristeza". Su nieta Lic. Fabiana Ruiz, su nieto político Crio. Gral. (R) Miguel Ángel Sandoval, sus bisnietos Javier, Darío, Guada y su tataranieto Alonso participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





CASTILLO, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/22|. Sus compañeros y conocidos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en capilla Santos Reyes Magos al cumplirse los nueve dias de su partida. Elevamos oraciones en su memoria.





IBÁÑEZ, NORMA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Sus hijos Jorge, Cachín, Sonia, sus hijos políticos Lucía, Mariela, José, sus nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 17 hs en el cementerio La Esperanza Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

MOLINA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Sus hijos Carlos, Claudia, Teresa, Ruben, Daniel, Pedro, hijos políticos, Sus nietos, Johana, Adriel. Alberto, Luciana, Emilce, Nicolas, Bis nietos, Jonatan, Thiago y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia el Simbolar. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

RAMÍREZ, ABEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Su esposa Ramona, su hija Natalia, sus nietos Jerónimo y Xiomara participan su fallecimiento. Sus restos serán inhum en el cement Municipal de Río Hondo. Casa de duelo Córdoba 656, Las Termas. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RAMÍREZ, ABEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. La honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y comisión de jubilados y pensionados participan el fallecimiento de su socio. Sus restos serán inhumados en el cementerio Municipal de Río Hondo. Casa de duelo Córdoba 656, Las Termas.