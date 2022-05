FÚNEBRES | 9 de Mayo del 2022

08/05/2022 - 22:04 Funebres

FALLECIMIENTOS





- Nilda Aurora Juárez

- Elvia Liliana Carrizo

- Hugo Ariel Montes

- Antonio Dumit

- Dora Andrada Colman (Buenos Aires)

- Alberto Antonio Suárez Rodríguez

- Rosario del Valle García de Quintana (Bs. As.)

Sepelios Participaciones

ANDRADA COLMAN, DORA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/5/22. Su hermano Ricardo Colman y sus sobrinas Silvina Colman de Suarez y Mariela Colman de Bruegüen participan con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos en esta dolorosa perdida. Eleva oraciones en su memoria.

ANDRADA COLMAN, DORA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/5/22. Perla Suarez y sus hijos Jorge, Alejandra y Alexis y nietos acompañan al hermano Ricardo en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. "Entonces Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida el que crée en mi vivirá aunque muera; y todo el que vive y cree en mi, no morirá jamás (Jn. 11: 25,26) Su sobrino Lucho Torrez, sus hijas Marcela, Sandra, Cecilia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. "Que el Señor te tenga a su lado y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Enrique Cuello participa con profundo dolor el fallecimiento de su madrina. Eleva oraciones en su querida memoria.

CARRIZO, ELVIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Sus hijos Fulvia, Maricel, Paola y Carlos, hijos pol, nietos Francisco, Maitena, Iván, Tiago, Braian, Esmeralda, Estefanía y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cobertura Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Teléfono 4219787.

DUMIT, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/22|. Su familia Patricia, sus hijos Santiago, Celeste, Diego y Adriana hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO . SERV SOC AMPARO SRL.

DUMIT, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/22|. Aníbal Dumit, su esposa Jimena e hijos. Inés Montoya, Lamia Dumit y flia y Eliana Dumit, participan con profunda tristeza el fallecimiento de nuestro querido tío y acompañamos a sus hijos y demás familiares en este profundo dolor

GARCÍA DE QUINTANA, ROSARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 8/5/22|. "No llores si me amas, si conocieras el don de Dios, y lo que es el cielo, si pudieras oir el canto de los ángeles y verme entre ellos ..." (San Agustin). Su desconsolada hermana Pabla García de Arques y sus hijos César Arques y Marta Arques participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando resignacion para toda la familia y elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NILDA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/22|. Su esposo Raúl Cacho Gómez, sus hijos Andrea, Andrés, Florencia y Raúl, hijos Pól. José y Sabrina, sus nietos Luli, Fabri, Pili, Ari y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cobertura Servicio Social Municipal SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162.Teléfono 4219787.

MILKI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Santos Herrera, su esposa Olga y su hijo Leonardo participan con dolor el fallecimiento de la hermana y vecina de Guegui Milki. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, HUGO ARIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 8/5/22|. Sus padres Teresa Pintos y Hugo Montes, sus hijos Cesar, Diego, Adriana y Maxi, sus hermanos Laura, Lucrecia, Belén, Julio y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Su tía Beatriz del C. Costas participa su fallecimiento y abraza y acompaña fraternalmente a su querida familia.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Sus tías: Betty, Tati, Ester, Martita, Rosita, Irene, Esmeralda y María del Carmen Costas junto a sus familias, la despiden con profunda tristeza y abrazamos con mucho cariño a nuestra querida prima Azucena, a Lucrecia y Eugenia en el dolor, elevando oraciones en su querida memoria.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Teresita y Mirtha Hatun, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su mamá Susi ,sus hermanas y toda la familia.Elevan oraciones en su memoria.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Marcelo Daniel Adorni y familia despiden con enorme tristeza a Claudia y acompañan en este doloroso momento a su familia elevamos oraciones en su querida memoria brille para ella la luz que no tiene fin

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Los amigos de su hermana Lucky, promoción 1977 del Bachy: Nene y Sisi Costas, Pini Cuello, Tere Luna, Marta Secco, Denis Cornelli, Stella Molina, Guillermo Corvalán y Fabio Bregant acompañan a su familia en tan doloroso momento y elevan oraciones en su querida memoria.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Omar Lescano, Mónica Trouve e hijos acompañan en este doloroso momento a su madre, Azucena Rivero, a sus hermanas y a su hija y ruegan por su descanso eterno.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Constantino Gómez Montero, sus hijos Mariano y Andrea, Silvia y Oscar (a) Ana y Álvaro y sus respectivas familias participan con profundo dolor tan triste pérdida. Acompañan a Azucena e hijas en este doloroso momento. Que brille para ella la. Luz que no tiene fin.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Armando Chin Diambra acompaña a su madre Azucena y sus hnas. Lucrecia y Eugenia, elevando oraciones en su querida memoria ante el duro momento que les toca vivir.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Norma Mema y sus hijos Carla, Franco y Paolo Lucatelli despiden con mucho amor a su entrañable amiga Claudia y acompañan a Susy, Lucrecia y Eugenia en este difícil momento.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. María Carla Lucatelli despide con dolor a su amada madrina Claudia y acompaña a su familia en este momento.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martin Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Martita y Julio René Carrizo, lamentan profundamente su partida y acompañan con inmenso cariño a su querida prima Azucena, a Lucrecia, Eugenia, y toda la flia en el dolor. Elevando oraciones en su querida memoria.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Desde Tucumán ,Nelly Goytia despide con dolor a María Claudia y abraza con cariño a su mamá María Azucena Rivero,a sus hermanas María Lucrecia y María Eugenia, y demás familiares, por esta pérdida tan dolorosa.Eleva oraciones en su memoria.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Nestor Cornelli, su esposa Alicia Morales y sus hijas, Maria florencia, Maria fernanda y Maria agustina. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de Eke moran. Elevan oraciones en su memoria.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Josefina Stancampiano de Muratore, sus hijos Santos Eduardo, Andrés Horacio y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga de la infancia, acompañados a su mamá, hermanas Lucreciany María Eugeni. Elevamos oraciones por su descanso eterno y resignación a su familia.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Mario Ramón Yocca y familia participan con dolor su fallecimiento, acompañando a su hija, Madre, hermanas y demás familiares

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Mavel N. de Nader y Mónica Nader hacen llegar sus condolecías a su mamá ,hermanas Eugenia y lucre y demás fliares en este doloroso momento. Que el alma de Claudia descanse en paz.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, E.E.U.U. el 7/5/22|. Que el Señor te reciba en sus brazos Claudia y de resignacion a nuestra querida tía Susy y familia. Los acompañamos en este momento de dolor Silvia y Raul Garcia, sus hijas Celeste y Belen.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, E.E.U.U. el 7/5/22|. Tuca Salvatierra de Rueda, Horacio y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos resignacion a su familia. ¡Que en paz descanses Claudia!

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Antonio Edmundo Goitia y Marta Graciela Galizzi, participan su fallecimiento y acompañan a su querida madre Azucena y a sus hermanas Lucrecia y Eugenia. Elevan oraciones en su memoria.

MURATORE MONTESINOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Elsa Espeche de Oberlander e hijos Enrique, Marcelo y María del Carmen Oberlander y flia participan con dolor el fallecimiento del querido Luisito (Lucho) y acompañan a su esposa Silvia y su hijo Luisito en este momento difícil . Ruegan una oración en su memoria

MURATORE MONTESINOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Enrique Oberlander, Tere e hijos, Marcelo Oberlander Josefina e hijos y María del Carmen Oberlander , Carlos e hijos participan con dolor el fallecimiento del querido Luisito ( Lucho) y acompañan a su esposa Silvia y su hijo Luisito y a sus tías y primas y demás familiares en este momento difícil . Ruegan una oración en su memoria.

MURATORE MONTESINOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Su tío Vitín Gattás y familia participan con dolor su inesperado fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MURATORE MONTESINOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Su ex compañera de secundaria Instituto Santo Tomás de Aquino, Lic. Elena M. Carrera y familia, participan con profundo dolor del fallecimiento de Luis Alberto. Rogamos una oración en su memoria y que el Señor les de consuelo a su esposa, hijo, a su prima Marilú, y a toda su querida familia.

SALVATIERRA VDA. DE ALEGRE, NORMA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Oscar Eduardo Gerardi y flia, participan su fallecimien to. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ RODRIGUEZ, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/22|. Su esposa Paola Chilio, hijas Cynthia, Melanie, Micaela, Sofia y Milena, nietos, Martina, Matilda, Francisco, Bruno y demás familiares, participan su fallecimiento,sus restos serán cremados. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL. Irigoyen Nº 567. Guardia las 24 hs.

SUÁREZ RODRIGUEZ, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/22|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hermano Marcelo Jesús Diganchi Rodríguez y su esposa Luicina Brenda Sánchez; Oscar Sánchez y Luicina Martínez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ RODRIGUEZ, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/22|. Su compañera Paola Chilio, sus hijas Cynthia, Melanie, Micaela, Sofía y Milena, sus hijos políticos Martín y Matías Cejuela; Fabio Facello, sus nietos Martina, Matilda, Francisco y Bruno, sus hermanos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ RODRIGUEZ, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/22|. Santiago José Lezana y personal del programa Pasión por el Turf, participan con profundo dolor del fallecimiento de su amigo Alberto. Elevan una oración en su memoria.

SUÁREZ RODRÍGUEZ, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/22|. Con mucha tristeza acompañan a su amiga entrañable Paola Chilio y a sus hijas Sofía y Milena. Anita Soria, Fernando, Salvador y Nazareno Haiek.

SUÁREZ RODRÍGUEZ, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/22|. "La vida está hecha de momentos". atesoraremos eternamente todos los buenos compartidos querido Albert y hoy nos toca acompañar a Pao, Sofi y Mile en el dolor de tu ausencia. Cecilia Sorribas, Pablo Goñi Guzmán y sus hijas Justina y Faustina participan con profundo dolor de su fallecimiento.

SUÁREZ RODRÍGUEZ, ALBERTO ANTONIO(q.e.p.d.) Falleció el 8/5/22|. Dra. Pfeiffer Némesia y familia acompaña en el dolor a la Dra. Paola Chilio y sus afectos por la pérdida de su esposo.

SUÁREZ RODRÍGUEZ, ALBERTO ANTONIO(q.e.p.d.) Falleció el 8/5/22|. Silvia Susana Luna de Águila y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo, subdirector del Hipódromo 27 de Abril. Rogamos oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

GUZMÁN, CARLOS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/21|. Mi querido hijo hoy hace un año que partiste al reino celestial, dejándonos un vacio enorme en nuestros corazones y desgarrados de dolor. Solo nos queda aferrarnos a Dios, para soportar este dolor, tu ausencia hasta el dia que nos volvamos a reencontrar, te amamos hijo mío. Tu mamá Mercedes, tus hermanos Leonardo, Hugo, Patricia, tu esposa Silvia, tus hijos Bauti, Guille, tus cuñados y tus sobrinos. Invitamos a participar de la misa en la iglesia Catedral Basílica a las 20 hs.

RIVERO, CÉSAR ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/22|. Dios recibelo en tu reino y concedele la paz eterna. Te recordamos con mucha tristeza, tu hermana Norma y sobrionos Oscar, Jorge y Vero y respectivas familias invitan a la misa en la Catedral hoy a las 20 hs al cumplirse el noveno dia de su deceso.





Agradecimientos

Recordatorios

ATIA, JOSEÉ DAVID (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/22|. Hoy hace un mes que partiste al reino de Dios. Nuestro corazon llora tu partida. Tu mamá Karina, tus hermanos, tus abuelos Delia y Cunga y tus tios y primos. Ruegan una oracion en su m emoria.

GUZMÁN, CARLOS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/21|. Te has ido para siempre de mi vida y daría lo que fuera por volverte a ver, tenerte a mi lado, acariciar tu dulce rostro y escucharte reír. Es imposible poder sacarte de mi mente, todo era perfecto. Siempre estarás presente en mi corazón y en mis sueños, atesoraré los maravillosos momentos que vivimos juntos. No sabes la falta que nos haces amor mío! Eras nuestro pilar, nuestro todo mi vida! Dame fuerzas para seguir luchando, nuestros pequeños me necesitan. Pasó un año que te fuiste junto a nuestro Señor, un año; pero para nosotros es como si hubiera sido hoy! Te amamos para siempre mi bello ángel. Su esposa Silvia Ojeda, sus hijos Bautista y Guillermina invitan al responso que se oficiará hoy a las 16 en el panteón familiar en el cementerio La Piedad, al cumplirse un año de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

GUZMÁN, CARLOS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/21|. Hoy se cumple un año que te fuiste a la casa del Señor, un año de no verte, de no compartir tus bromas, charlas y risas cuñado querido! Dejaste un dolor inmenso en el corazón mío y el de mis hijos. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros hermano por elección! Descansa en paz, se que estás en el mejor lugar junto al Señor ya que en la tierra fuiste un excelente ser humano! Nunca te vamos a olvidar. Tu cuñada Viviana Ojeda, sobrinas Alexia, Milagros, Aldana, Fiorella y tu ahijada Milena invitan al responso que se oficiará hoy a las 16 en el panteón familiar del Cementerio La Piedad, al cumplirse un año de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, CARLOS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/21|. "Tu ausencia a dejado un inmenso vacío, pero para los que te amamos nunca dejarás de existir". Su suegra invita al responso que se oficiará hoy a las 16 en el panteón familiar del cementerio La Piedad. Eleva oraciones en su memoria.





Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

SCIRA VDA. DE PECORA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Pedro Livio Diaz Yocca, su esposa María José Elías Arellano, sus hijos Juan Cruz y Santino participan con profundo dolor la partida de su amiga Sarina, que fue en todos los aspectos de la vida, una italiana de ley. Ruegan cristiana resignacion a sus hijos Alejandra y Angel.