FÚNEBRES | 11 de Mayo del 2022

11/05/2022 - 05:12 Funebres

FALLECIMIENTOS

10/05/2022

- Sara del Jesús Cepeda

- Nicolás Moreno

- Liliana del Valle Ibáñez

- Víctor Daniel Gómez (Clodomira)

- Cristóforo Valentín Ruiz (Loreto)

- Rosa Ramona Gonzáles (Loreto)

- Nelly Carrizo de Capo (Las Termas)

- Enzo Ariel Espeche (Colonia El Simbolar)

- Juan Carlos Gramajo

- Raúl Osvaldo Coronel (Bs. As.)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARRIZO, ELVIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Personal directivo, docente, de maestranza y alumnos de la escuela Francisca Jacques participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este triste momento a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CEPEDA,. SARA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/22|. Su esposo Sayago Antonio, sus hijos Julio, Karina, Marta, Maria, Graciela, Cecilia, Enzo, Lucila, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Puestito de San Antonio. Cobertura HAMBURGO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787 .

CORONEL, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Su esposa Noemí Gutiérrez, hija Lucrecia, h/pol, Maxi, nietos Piero y Gianni participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORONEL, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 4/5/22|. Sus sobrinas Zuny y Gachy Galván, su sobrino político Ricardo y sus sobrinos nietos Lucía y Giovanni participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Poli y Lucrecia. Ruegan oraciones en su memoria

CORONEL, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 4/5/22|. Tus ex compañeros de la Promo 72 Química de ENET Nº 2, acompañan a la familia en tan doloroso trance y desean que brille para Chiqui la luz que no tiene fin.

CORONEL, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. "Gran amigo, mejor padre y abuelo". Sus amigos Luis Serrano, Noemí Serrano, Ada Serrano y sus respectivas familias participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Sus amigos Noemí Serrano y Germán Bravo, sus hijos Paula y Pablo con sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CRUZ, RAÚL ERNESTO (PIPA) (q.e.p.d.) Falleció en Trelew el 9/5/22|. "No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, si pudieras oír el canto de los ángeles y verme entre ellos". (San Agustín). Querido pipa, nunca te olvidaremos. Su tía Nelly Cruz, sus primos Gilda y Carlos, Magalí y Eduardo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan resignación para su esposa, hijos, nietos y sus hermanos. Elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Su esposa Ramona Roberta Peralta, sus hijos Norma Beatriz Gramajo, Clara Susana Gramajo, Miguel Angel Gramajo, Juan Carlos Gramajo, Ramon Roberto Gramajo, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad.cob. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

IBÁÑEZ. LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Su esposo Domingo Ayunta, sus hija Cecilia, su hijo político Claudio, sus nietos Mario, Riki, Lizandro , tíos , sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Los Flores. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Sebastian Demasi, María Florencia Sottini de Demasi y sus hijas Josefina María y María Emilia Demasi, acompañan a su mamá, hermanas y demás familiares en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. La Fundación Mujer participa su fallecimiento y acompaña a su hermana Prof. María Eugenia Morán y familia en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria y para una pronta resignación de sus seres queridos.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Pocha, Lorena y Marito Costas participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su mamá Azucena, hermanas Lucrecia y Eugenia, hija Carmina y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Juan Carlos Marhe, Sandra Pericas de Marhe participan su fallecimiento y acompañan a la Sra. Susy, Lucrecia y Eugenia en este momento de dolor.

MORENO, NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/22|. Sus hijos Natalia, Yonathan, Sandra, Gisela, María, Nicolás, Tamara, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Puestito de San Antonio. COBERTURA ORG. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

SAIN, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Edis Vilma Jaláf de Taín y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Siempre la recordaremos con mucho cariño. Elevan oraciones en su querida memoria

FATTOREL, TERESA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/22|. Sus hijos Sergio, Marianela,Toti, nietos, bisnieta y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

LÓPEZ SOTO, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/22 en Buenos Aires|. Extrañaremos tus llamadas cada fin de semana, cumpleaños y fiestas, nunca pensé que te irías de ese modo tan doloroso y cruel, ya que gozabas de una buena salud. Espero en la justicia divina y que Dios te reciba en su inmensa misericordia y mores en la paz celestial por la eternidad. Prefiero recordarte con ese entusiasmo de encontrarnos que tenías. Hasta siempre papá y abuelo. Tu hija Gabriela López y nieto Bautista Tolosa López.

SCIRA VDA. DE PECORA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/22|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y sus hijos participan con mucha tristeza su partida y acompañan a sus queridos hijos Rosalía, Alejandra y Ángel. Quedará en nuestros recuerdos una mujer laboriosa, generosa y de firmes valores. Rogamos una oración en su memoria.





AGÜERO, HÉCTOR PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Querido Cacho: hoy se cumplen 4 años desde que te fuiste a la Casa del Señor, cuatro años de no verte y compartir nuestros días, dejaste un inmenso dolor en nuestros corazones y una gran tristeza en nuestras almas. Gracias por todo lo que nos brindaste. Nunca te vamos a olvidar!!. Descansa en paz, sabemos que estás en el mejor lugar junto al Señor, ya que en la tierra fuiste un gran ser humano. Su esposa Ana, su hija Belén, Fernando y su pequeña nieta María Gracia invitan a familiares y amigos a la misa en su memoria en la parroquia Santiago Apóstol el día 14/5/ a las 20 hs.

IBARRA, JOSÉ NATALIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/22|. Sus hijos José Natalio, Norma Isabel, Susana Gabriela y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE CAPO, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. En espera de su pronta resurrección. Participan con profundo dolor y tristeza, el cuerpo de Concejales y Secretarios y personal del Concejo Deliberante, de la triste partida al reino celestial de la Concejal Mandato Cumplido. Acompañan a toda la familia rogando por el eterno descanso.

Que brille para él la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE CAPO, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Participan con profundo dolor y tristeza, el Secretario Administrativo del Concejo Deliberante, Milton Suarez y su esposa Gloria Japaz del fallecimiento de la amiga, correligionaria y Concejal Mandato Cumplido. Acompañan en este duro momento a sus seres queridos. Que brille para él la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE CAPO, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Participa con profundo dolor y tristeza, el Presidente del Concejo Deliberante, Lic. Raúl Feliciano Gutiérrez del fallecimiento de la Concejal Mandato cumplido y militante del radicalismo del departamento Río Hondo, lamenta su partida al reino celestial. Que brille para él la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE CAPO, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. El Arq. Miguel Roberto Mukdise y Flia participan con hondo pesar por el fallecimiento de la amiga, correligionaria y Concejal Mandato Cumplido y acompañan a toda la familia rogando por el eterno descanso de su alma. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE CAPO, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Participan con profunda tristeza el Secretario municipal de Gobierno, Rodolfo Muzzolon y todo el equipo de colaboradores a la familia de la correligionaria, amiga y Concejal mandato cumplido, en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE CAPO, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Participa con profundo dolor el Intendente municipal, Dr. Jorge A. Mukdise y gabinete municipal del fallecimiento de la querida amiga, correligionaria y Concejal Mandato cumplido y lamenta su partida al reino celestial. Que brille para él la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE CAPO, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Participan con profundo dolor el Secretario de Coordinación Gral. y Asuntos Institucionales, Dr. Raúl Lorenzo y todo el equipo del área municipal acompañando a la familia de correligionaria, amiga y Concejal mandato cumplido, en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, KARINA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/22|. Querida Kari nos dejaste con tu partida un vacío enorme pero con tu fe inquebrantable Jesús te recibe en sus brazos estarás siempre en nuestros corazones descansa en paz y brille la luz que no tiene fin te quieren para siempre. Mami Olga, tías Azu, Gachi, Tere, Norma, Cote, Caita, Rosi, Carli, Marce, tu sobrina Grey, Aity y su tu hermana Cecy

ESPECHE, ENZO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Su esposa Graciela Mansilla sus hijas Celeste , Danisa Espeche hnos sobrinos Amigos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio de colonia el Simbolar SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ, VÍCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Sus sobrinos participa con profundo dolor su fallecimiento.Ruegan una oración en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio de Clodomira, CARUSO SEGUROS EMPRESA SANTIAGO.

GONZÁLES, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Sus hijos Francisco, Guillermo, Ariel, Roxana y Soledad h. políticos nietos bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

RUIZ, CRISTÓFORO VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Sus hijos Francisco, Guillermo, Ariel, Roxana y Soledad h/ políticos ,nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto. COB CARUSO CIA ARG. DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

SAYAVEDRA, ANTONIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/22|. Descansa tranquila madre querida! Llévate todo nuestro amor, nosotros nos quedamos con el tuyo. Su hija Silvia Sequeira, su yerno Rafael, nietos Carlos, Marita, Sofía y Agustín, nietos políticos Stefy, Pablo y Juan, y su bisnieta Emmita participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio San Gabriel de Villa La Punta.

SAYAVEDRA, ANTONIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/22|. Te fuiste para estar con Dios, siempre te recordaremos! Su hija Lilia, su hijo político Miguel, sus nietos Miguel y Elena, nietos políticos Luciana y Julio, sus bisnietos Nicolás, Guillermo y Lucrecia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAVEDRA, ANTONIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/22|. El cuerpo de preceptores del turno tarde, del colegio Fundación Cultural La Brasa, Sección Alumnos y Licencia participa con dolor el fallecimiento de la mamá de la querida compañera Silvia Sequeira y la acompaña a ella y a su familia en este triste momento. Eleva oraciones en su memoria.

FAREZ DE ALBARRACÍN, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Hace un año que ya no estás con nosotros madre querida, todavía nos cuesta entender tu partida inesperada, aquí te extrañamos todos los días; fuiste una madre con todas las letras, una conducta intachable con un enorme corazón y una tremenda humildad. Un beso al cielo, tu esposo Luciano, hijos Marcela, Alejandro, Romina y Nietos.

PEREYRA, GREGORIO BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/07/21|. Al cumplirse 10 meses de su fallecimiento, aún no conseguimos entender tu partida! fuiste, eres y serás una hermosa persona que supo ganarse el corazón de todos los que compartimos a tu lado. Su hno negro Pereyra y familia, ruegan una oración en su memoria.