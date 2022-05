FÚNEBRES | 12 de Mayo del 2022

12/05/2022 - 05:21 Funebres

FALLECIMIENTOS

11/05/2022

Gladis Esther Ferreyra (La Banda)

Alberto Antonio Ledesma (Fernandez)

María Hortencia Ovejero

César Darío Maldonado (Loreto)

Juan Pastor Coronel (La Banda)

Antonio Amilcar Ruiz (La Banda)

Argelia Castillo (La Banda)

Dora Esther Suárez de Barraza

Carlos Alberto Juárez

Emilio Mario Manzur

Dora Nellha Abdala

Teresa Argentina Sosa

Raúl Humberto Prieto (La Banda)

Blanca Rosa Aranda (Clodomira)

Mirta Elena Ramos

ABDALA DE LÓPEZ, DORA NELLHA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/22|. Su esposo Pety, su hija Andrea, su hijo pol Leonardo y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ABDALA DE LÓPEZ, DORA NELLHA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/22|. Su querido hermano Armando Elpidio Abdala, su esposa Lidia Ángela Pérez, sus hijos Ángel y flia, Verito, Carlitos y flia ; Juan José Abdala y Negro Abdala y familia. Ruegan una oración en su memoria pidiendo por el eterno descanso de su alma.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol de Ramos Taboada, sus hijos Antonieta y Pablo, Susana y Gonzalo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Lita elevando oraciones en su memoria.

DUCCA DE LA RÚA, AMELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. María Bravo Zamora de Espeche, sus hijos Raúl, Gustavo, José y respectivas flias participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos y flia y a su apreciada hermana Marta en tan doloroso momento.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Su esposa Marcela Paz, sus hijos Emanuel, Carlos Augusto y Gonzalo, sus hijas políticas y su nieta Daiara, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villaba, sus hijos Álvaro y Rosario con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Carlitos. El Jarrillero en conjunto Los Nativos acompaña con cariño a su esposa e hijos por la pérdida del gran amigo, músico, cantor, ciclista y excelente ser humanos. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Querido Coteta te despedimos con profunda tristeza. Tus niñeras y maestras del corazón : Susa y Lily Pérez Carletti acompañamos en este momento a Marcela e hijos y a tu hno. Ramón y flia. Vuela alto Carlitos !.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Ing. José Félíx Alfano, participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Los integrantes de la Asociciación Ciclista Santiagueña, acompañan a Marcela y a sus hijos en este doloroso momento y ruegan por el eterno descanso de nuestro gran amigo. Rogamos una oración en su meomoria. ¡No es un adiós es un hasta pronto!

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Hermanas Acosta y sus respectivas familias acompañan a Ema y María en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Mariano Alfredo Ordóñez Brandán y familia, y sus compañeros de ciclismo de ruta, Los Piyus, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familiares en el dolor y la oración.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Dolly Gómez, José Miguel, José R. Sebastián y Eugenia Freytes participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en cementerio Parque de la Paz.

MANZUR, EMILIO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Su esposa Gloria,sus hijos Karina, Martin y Romina, sus nietos Emilia, Eliseo, Victoria, Nazareno y Salvador participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MANZUR, EMILIO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Su hermano Elías Miguel Manzur, su esposa Alicia, sus hijos Ali,Ana, Pablo y Lucas; hijos políticos Jorge y Fernanda participan con profundo dolor su fallecimiento.

MANZUR, EMILIO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Su hermana política Blanca Miño vda. de Manzur, sus sobrinos Juan Eduardo y Karina, Myriam y Daniela, sobrinos nietos Sofia y Lucas Mansilla, Amira Manzur, Ibrahim y Nahim Lladó participan con profundo dolor su partida al Reino celestial. Ruegan oraciones en su memoria

MANZUR, EMILIO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Su sobrina Adriana Navarro participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MANZUR, EMILIO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece e hijos Marcelo, Vittorio y Natalia participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo y vecino Pocho, acompañando en este triste momento que les toco vivir a su esposa Mily, hijos Karina, Martin y Romina. Ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR, EMILIO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Amigos de toda la vida de su hijo Martin : Fabial Corneli, José Acuña, José y Rafael Manzur y familias, acompañan a su familia en este triste momento y elevan oraciones en su memoria.

MANZUR, EMILIO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Su ahijado Dr. Ricardo Arturo Corvalán Manzur, su esposa Fabiana Lucía Barrón, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANZUR, EMILIO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Todo el personal que integra la empresa Mercomat participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en este triste momento a toda su familia. elevan oraciones en su memoria.

MANZUR, EMILIO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Gaston Sarquiz y Maia Jozami y familia ruegan una oracion por el eterno descanso del papá de nuestro compañero y gerente Martin Manzur.

MANZUR, EMILIO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye, hijos políticos Luis Cantizano, Franco Parisini, María Elena Fanjul y Constanza Dacunda y nietos, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su esposa, hijos y demás familia, elevando oraciones en su memoria. Descanse en paz.

MANZUR, EMILIO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Roberto Ferreira Lesye, María Elena Fanjul y sus hijos, participan con gran dolor el fallecimiento del papá de sus entrañables amigos y acompañamos con mucho cariño a su esposa, hijos y demás familia, rogando al Señor por su memoria.

MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció en Seattle, EE.UU el 7/5/22|. Cristina Ávila de Giraudo participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su mamá Susi, a su tía Merce y demás familiares rogando oraciones en su memoria.

OVEJERO, MARÍA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Sus amigos Liliana, Estela, Fabiana, su primo Ramón, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Lujan. COBERTURA CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

RAMOS, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Su esposo Enrique, hijas Soledad y Marcela, nietos, Ramiro, Rita, Flor y Virgi, bisnietos Olivia, Jazmín y Julieta participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cemet. El Descanso. Org. Amparo. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL. Irigoyen 567 guardia las 24 hs.

SUÁREZ DE BARRAZA, DORA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/22|. Su esposo Luis Barraza sus, hijos Nancy, Lorena, Luis, h/ políticos Eduardo , Viviana, nietos Camila, Florencia, Samir, David, Yanina, Marisol, Rocio, Ariel, Abijail, Ayelen y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

IBARRA DE CABALLERO, NOEMÍ A. DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Una flor sobre tu tumba se marchita, una lágrima sobre tu recuerdo, se evapora. Una oración por su alma, la recibe Dios. (San Agustin). Su esposo Pichin Caballero, sus hijos Liliana y Claudio invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Cateral Basílica, al cumplirse seis meses de su partida. Oraciones en su querida memoria.

MIGGITSCH, JUAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/89|. A pesar de los 33 años transcurridos solo aprendimos a seguir viviendo sin ti. Fuiste un excelente hijo, buen esposo y padre. Te extrañamos mucho, pero nos reconforta saber que estás junto a tus padres y hermanos disfrutando el Reino de Dios. Su esposa Norma Correa, tus hijos Juan y Luis con sus respectivas familias, haremos oficiar una misa el día de hoy para rogar por tu descanso en la parroquia Sta. Rita del Bº Jorge Newbery a las 20 hs.Se ruega una oracion en su memoria.

NAVARRETE, HÉCTOR MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/22|. No te pongas triste por mi ausencia, no me ido de tu lado, simplemente ahora no me puedes ver como antes, ni puedes oír mi voz, pero estoy contigo a toda hora, en casa latido de tu corazón, cuando te sientas sola alza tu mirada al cielo, no importa si es de día o de noche, allí estaré viéndote siempre. Su esposa Cecilia, sus hijos Agustín y Julieta invitan a la misa hoy a las 19.30 hs en la parroquia Santa Lucía con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre.

CASTILLO, ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/22|. Sus hijos Roque, Aldo, Eve Luz, Andrea, Hugo, Fabián, Estela, René, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 hs en el cementerio Aires del Pilar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

CASTILLO, ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/22|. Sus hijos Roque, Estela, Eve, René, Andrea, Aldo, Fabián, Hugo; sus nietos Stella, Viviana, Robert, Chicha, Ariel, Beto, Belén, Pablo, Karen, David, Zaira, Rita, Dalma, Víctor, sus bisnietos. Sobrinos y demás familiares, amigos y vecinos acompañan sus restos que serán inhumados hoy en el cementerio Aires del Pilar a las 15 hs.

CASTILLO, ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/22|. Gran Prix, directivos, personal administrativo y su equipo de trabajo participan su fallecimiento y acompañan a su compañera Dalma Sanchez en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, JUAN PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/22|. Sus hijos Juan, Flavio, Mariana, Luciana, César, Carla y Daiana, hijo político Marcela Torres, nietos: Yasmín, Alisson, Caleb, Francisco, e Yris, y Cristina Umbides, participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Privado Jardín del Sol, casa de duelo Rubia Moreno La Banda EMPRESA SANTIAGO.

FERREYRA, GLADIS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Su esposo Ariel Martines, sus hijos, Gabriel y Hernán, h Pol, Eliana y Noelia, su nieta Xiomara, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la misericordia, cob Norcen S.R.L, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel. 4219787.

PRIETO, RAÚL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Su esposa Nilda, sus hijos Lelis, Alexis, Marisol, Astrid Pierina, Raulito, sus nietos Aylin Benjamin, Josefina, Máximo, Valentino, Delfina, Lail, Pilar, Simon, Justina, León, Ahinoa, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suri Pozo.

PRIETO, RAÚL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Sus hijos politicos Esteban, Diego, David, Vicente, Oriana, Pablo y Patricio Gómez, Estela Gómez, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suri Pozo.

PRIETO, RAÚL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Gustavo Sisalli, su esposa Jesica Saavedra y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con oraciones a su amada familia.

RUIZ, ANTONIO AMILCAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Su esposa Subire María Francisca, sus hijos María Matilde y flia; Julia Elena y flia, José Antonio y flia, Antonio y flia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RUIZ, ANTONIO AMILCAR (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. "Que Dios ilumine su alma y brille para el la luz infinita que no tiene fin". Su primo hermano Negro y su esposa Anita participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

RUIZ, ANTONIO AMILCAR (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Sus primos hermanos Negro y flia; Tito y flia; Gringa y Cielo y primas políticas Paula y flia; y Nancy y flia participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, ANTONIO AMILCAR (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Sus sobrinos Gaby y flia; Eddy y flia; y Mackeline y flia participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, ANTONIO AMILCAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. La comunidad educativa del colegio secundario Villa del Carmen participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. María Matilde Ruiz Subiré. Acompañamos en este difícil momento y rogamos oraciones en su memoria.

RUIZ, ANTONIO AMILCAR (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Willy Sanjuan y flia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Cacho. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su gran amigo José, Maria, Matilde y Julia y flias. en este dificil momento.

ARANDA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/22|. Sus hijos Victoria, Diego, Alcira, Blanca, Inés, sus nietos Guillermo, Elena, Francisco, Milena, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Capilla. Serv. Amparo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEDESMA, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Su esposa Lidia Alegre, sus hijas Anita, Faviola, Lorena, Mariela, hijos políticos, nietos, bisnietos, sus hermanos Jose, Titina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor- Fernandez. Servicio realizado por NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

MALDONADO, CÉSAR DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Sus hijas María Milagros, María Cecilia, María Eugenia, hijos políticos, nietos Luciana, Máximo, Joaquín, Agostina, Mateo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey- Loreto. COBERTURA CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

MALDONADO, CÉSAR DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. En el Cielo te uniras a tu esposa de tantos años, Irma. Dejaste un legado a tus hijas difícil de igualar. Tantos ejemplos de trabajo y de lucha son reconocidos e imitados por los tuyos. Gracias Negro querido por tanta amistad y entrega. Pedimos al Señor tu descanso eterno y pronta resignación a toda tu familia. Tus primos Rodolfo Torres y Mirta Bravo Contreras e hijos Liliana, Emanuel, Ariel y Nadia te despiden con un gran abrazo. Que brille para ti la luz que.no tiene fin.

MALDONADO, CÉSAR DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/22|. Que su alma goce ya de la presencia del Señor Andrea, Lucia, y Sofia Rossi participan con profundo dolor su fallecimiento acompañan a su querida amiga Luciana Maguna y demás familiares en este momento de tanta tristeza, ruegan una oración en su memoria.

MALDONADO, CÉSAR DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/22|. Elena Macazaga de Rossi; sus hijos Antonio, Monica, Sergio, Marcelo Rossi junto a sus familias participan con profundo dolor el fallecimiento d su vecino y amigo Negro. Ruegan oraciones en su querida memoria consuelo a sus hijas, nietos y demás familiares que brille para el la luz que no tiene fin.

MALDONADO, CÉSAR DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/22|. La rectora de la escuela Tecnica Nº 14 Lic. Dorys Paz junto al personal docente y administrativo participan con profundo dolor del fallecimiento del Padre de la profesora de la institución María Eugenia Maldonado, ruegan una oración en su memoria.

MALDONADO, CÉSAR DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/22|. El equipo de Coordinación de los Jardines Municipales de la Ciudad de Loreto participan del fallecimiento del padre de la docente Cecilia Maldonado. Ruegan una oración en su memoria.

MALDONADO, CÉSAR DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/22|. "Vivió y murió convencida de que Cristo es el rostro humano de Dios volcado hacia el hombre". Renato Rabetti, Pilar Melen y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga y colega Maria Eugenia.

MALDONADO, CÉSAR DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/22|. La comunidad educativa del Instituto de Formación Docente Nº5 participa del fallecimiento del padre de profesora de esta casa de estudios Maria Eugenia Maldonado elevan oraciones en su memoria y ruegan pronta resignación para sus familiares.

SAYAVEDRA, ANTONIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/22|. "Caminate no hagas ruido que tu hija se a dormido en los brazos del Señor". Su sobrino Antonio Sequeira y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Villa la Punta.

SAYAVEDRA, ANTONIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/22|. Tía Antonia, gracias por tanto cariño. Tu sobrina Anabelle Olle Dolores, su sobrino político José Díaz y su hermana politica, Koka Dolores acompañan a la flia en este dolor y ruegan una oración en su memoria. Choya.

SEQUEIRA, WALTER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/22|. Su esposa Bernardina, sus hijos. Daniel, Victor, Olga, Graciela, Alejandro, Cristian, Germán, y demas familiares. participan su fallemiento, sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Forres. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. Realizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SOSA, TERESA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/22|. Sus hijos José, Francisco, David, María Rosa, Norma y Teresa, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Capilla. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.