FÚNEBRES | 21 de Mayo del 2022

20/05/2022 - 22:07 Funebres

FALLECIMIENTOS





- Rafael Alfonso Durán (La Banda)

- Lía Inés Espeche (La Banda)

- Sergio Alberto Domínguez

- Víctor Enrique Montenegro

- Gabriela Noemí González (La Banda)

- Víctor Alberto Gerez (Forres)

- Mario Roberto Concha (La Banda)





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BRAVO, ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/22|. Querido Angel, hoy te despedimos con un inmenso cariño, el mismo que nos brindaste a lo largo de tu vida . Descansa en los brazos del Señor, que brille para tí la Luz que no tiene fin y para los que te acompañaron en este camino rogamos el consuelo de una cristiana resignación. Tu cuñada Arminda Blanco de Usieto Mosca, sus hijos Alberto y Teresa Usieto Blanco, Adriana Romero y sus respectivas familias.

CHAUD CAUMO, MARIAM LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/22|. Eduardo Maatouk y flia. su tia Nelly Chaud, Daniel y flia. Chely y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima.

DOMÍNGUEZ, SERGIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/22|. Su esposa Nancy Arias sus hijo Esteban y Blanca Dominguez su mama Ortencia Noriega sus hnos Ana, Susana,Ramon, Juan, Amanda, hnos politicos y sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en el cementerio la piedad COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MONTENEGRO, VÍCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/22|. Sus hijos Óscar, Elena, Marcela, Joaquín y Graciela y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PEREA, TEOBALDO BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/22|. Tus sobrinas Elena Terrera Bellomo, Marta Terrera Bellomo, sus hijos Romina, Rodolfo, Agustín, Benjamín Guzmán y sus nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida tía Cholita y demás familiares en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

PEREA, TEOBALDO BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/22|. Mis más sinceras condolencias, a su querida familia, a su Sra. esposa Cholita y a sus queridos hijos Pichín y Kike. Que el Señor te tenga en la gloria por ser una buena persona, querido Ruso Perea. Un gran vecino de la calle La Plata. Tu ex vecino Marcelo Barraza.

PÉREZ DEL OLMO DE LAMI POLTI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/22|. Su hermana Pilar Perez del Olmo, sus hijos Pesy y Gustavo y sus nietas Florencia, Aldana y Pilar participan el fallecimiento de querida hermana.

PÉREZ DEL OLMO DE LAMI POLTI, MARÍA LUISA (q.e.p.d) Falleció el 19/5/22|. Sus nietos Solana y Mariano Demasi Lami, participan con dolor el fallecimiento de su abuela Marilú. Ruegan una oración en su memoria.

PÉREZ DEL OLMO DE LAMI POLTI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/22|. Sus sobrinos Noemí y Lito Infante Herrera e hijos con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ DEL OLMO DE LAMI POLTI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/22|. Sus sobrinos Pesy y Gustavo y sus hijas Florencia, Aldana y Pilar participa el fallecimiento de su querida tia Marilú y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ DEL OLMO DE LAMI POLTI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/22|. Cecilia López Pasquali, sus hijos Matías, Leandro, Federico Balmaceda junto a sus respectivas familias acompañan al querido Chingolo, a sus hijos y familias . Marilu, elevamos oraciones por tu descanso en Paz.

PÉREZ DEL OLMO DE LAMI POLTI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/22|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mi, no morirá jamás". (Jn 11-19,27). Su cuñada Fidelia Peralta, sus sobrinos Luis y María Pérez Del Olmo, participan con dolor su fallecimiento.

PÉREZ DEL OLMO DE LAMI POLTI, MARÍA LUISA (q.e.p.d) Falleció el 19/5/22|. Bimbi Márquez, Pili Jiménez, Chini Fernández, Liliana Moya, Anita Corbalán, Graciela Bravo, Belén Cisneros y Marta Barrionuevo participan con pesar el fallecimiento de su ex compañera de trabajo y acompañan a su esposo e hijos en estos momentos de dolor.

PÉREZ DEL OLMO DE LAMI POLTI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/22|. Compañeros de UPA N° 3 Reconquista acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestra querida compañera y amiga Lucia Lami, se ruega una oracion en su memoria.

PÉREZ DEL OLMO DE LAMI POLTI, MARÍA LUISA (q.e.p.d) Falleció el 19/5/22|. Eduardo Maatouk, Silvia Toloza, Eduardito y Micaela participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Marcela y abuela de Valentina. Se ruega una oracion en su memoria.

PÉREZ DEL OLMO DE LAMI POLTI, MARÍA LUISA (q.e.p.d) Falleció el 19/5/22|. Marta Figueroa de Abdala y sus hijos participan con inmenso dolor, el fallecimiento de su estimada vecina y acompañan a su familia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ DEL OLMO DE LAMI POLTI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/22|. Mirta Ibarra de Figueroa participa con dolor su fallecimiento y acompaña con afecto a su primo Chingolo y a sus hijos. Ruega oraciones por el descanso eterno de Marilú.

PÉREZ DEL OLMO DE LAMI POLTI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/22|. "No me busques tan lejos. Cerca a tu lado estoy. Te sostengo cada vez que quieres caer. Te acaricio cada vez que comienza a doler. Cerca bien cerca estoy". Marilu siempre estarás en nuestros recuerdos por tu cariño, tu dulzura y tu angelical trato. Con gran dolor acompañamos a su familia en este momento: Aldo Luis Dorado y sus hijas María Eugenia y Ana Cristina

PÉREZ DEL OLMO DE LAMI POLTI, MARÍA LUISA (q.e.p.d) Falleció el 19/5/22|. Celsa Soriano de Díaz participa el fallecimiento de la mamá de sus estimados ex alumnos Lucía y José Daniel, los acompaña en estos tristes momentos y ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

PÉREZ DEL OLMO DE LAMI POLTI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/22|. Azucena F. de Sayah Correa, sus hijos: Eva, Michel y Federico, participan con hondo pesar el fallecimiento de la vecina Marilú. Que Dios la tenga en la gloria. Amén..

PÉREZ DEL OLMO DE LAMI POLTI, MARÍA LUISA (q.e.p.d) Falleció el 19/5/22|. Victor Emilio Zain y María Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Chingolo y sus hijos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALTÓ DE LEDESMA, MERCEDES AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/22|. Sus hijos Kike, Mario y Claudio, sus hijos políticos Jorgelina y Natalia y sus nietos Santiago, Benjamin, Bruno y participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 15 30 en el cementerio El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ZALTZ, MANUEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/22|. Su esposa María del Carmen Pizzeta, sus hijos Sergio y Mariela, sus hijos políticos Mariela y Francisco y sus nietos Ezequiel, Milena, Jazmín y León participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ZALTZ, MANUEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/22|. Participan con profundo dolor sus amigos Mary Alegre, Roly Navarro y Mily Navarro. y acompañan a su esposa Toty e hijos en este triste momento.

ZALTZ, MANUEL ROBERTO (q.e.p.d. ) Falleció el 18/5/22|. Juan Carlos Tauil, su esposa Lilian Franceschini y sus hijos, Juan y Belén y su nieta Alfonsina. acompañan a Toty y familia y participan su fallecimiento.

ZALTZ, MANUEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/22|. Sus amigos; Aldo Felipe Llugdar y Ana Maria Reston participan su fallecimiento y acompañan a la familia en su dolor.

ZALTZ, MANUEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/22|. Martha Danela y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Toty e hijos, elevando oraciones en su memoria. Q.E.P.D.

ZALTZ, MANUEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/22|. Rosi Córdoba y sus hijos Daniel, Gustavo, Mariano y Verónica y sus respectivas familias participan con mucho dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Meneco. Saludan con gran cariño a su esposa Toti, amiga y hermana de la vida y a sus hijos Sergio y Mariela.

ZALTZ, MANUEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/22|. Maria Rosa Morales y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su prima Toty, sus hijos Mariela y Sergio y sus respectivas flias. en este difícil momento.

ZALTZ, MANUEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/22|. Justo Alegre participa con dolor el fallecimiento de su amigo Roberto y les desea pronta resignación a su amiga Toty e hijos. Eleva oraciones en su memoria.

ZALTZ, MANUEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/22|. La Agrupación de colectividades de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex vicepresidente acompañando a su esposa e hijos en el dolor.

ZALTZ, MANUEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/22|. Nora R. Rafael de Jiménez acompaña con cariño a Toty, su esposa, y a sus hijos. Ruega por su paz eterna y consuelo para su familia.

ZALTZ, MANUEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/22|. Yoyi Suflloni de Ibarra participa con inmenso pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor a su esposa Toti, a sus hijos Sergio y Mariela, a sus hijos políticos Mariela y Francisco, a sus nietos y demás familia. Pide a Dios les de consuelo y resignación. Ruega oraciones en su memoria.

ZALTZ, MANUEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/22|. Pitin Martinez, Sonia Filippi, despiden con afecto al amigo Roberto que ya descansa en paz y acompañan a Toty e hijos en estos momentos de dolor.

ZALTZ, MANUEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/22|. Gerónimo Martínez Filippi y familia, participan con dolor su fallecimiento.

ZALTZ, MANUEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/22|. Ana M. Contreras de Campos, Javier y Maxi Campos, acompañan en este momento a Toty, Sergio y flia, Mariela y flia..





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





CORONEL, OMAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/22|. "No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir, seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, seré la briza que besará sus rostros, seré un recuerdo dulce que asista a su memoria, seré una página bonita de su historia". San Agustín. Su esposa Silvia Rodríguez, sus hijos Mariana, Dario y Fabiana, sus hijos políticos Javier, Marianela y Daniel, sus nietos Santiago, Agustina, Valentín, Ana Lucía y Felipe invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José Bº Belgrano, al cumplirse dos meses de su fallecimiento.

MALDONADO, CIRA AMPARO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/12/10 y espera la resurrección|. Sus sobrinos, sobrinas políticas y sobrinos nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse once años y cinco meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MALDONADO DE MALDONADO, CANDELARIA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/5/75 y espera la resurrección|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MALDONADO DE REINOSO, NILDA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/5/56 y espera la resurrección|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MALDONADO, MARCELO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/13|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, rogando por su eterno descanso en brazos del Señor.

MALDONADO, ROBERTO D. - BUSTOS DE MALDONADO, OTILIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 20/4/01- 25/10/95|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San Francisco, al cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos. Se ruegan oraciones en sus memorias.

MALDONADO, VENTURA - MALDONADO, ATILIO ROBERTO (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor y esperan la resurrección|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos. Se ruega una oración en sus memorias.

MARTÍN, MÁXIMO JOSÉ (Manza) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/05|. "Vives en nuestros corazones, es por eso que rogamos a Dios por tu eterno descanso". Sus padres Memé y Raúl, hermanas Natalia, Melina y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse diecisiete años de su partida a la casa del Padre.

MATTAR, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Memé Martín y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse un mes de su partida.

MERCADO, RAMONA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. No hay consuelo para tu partida, sólo saber que descansas en la paz y el amor de Dios. Al cumplirse el primer mes de su fallecimiento, su hija Gabriela Juarez su nieto Martín Zorribas Juarez, Lauro Juarez y demás familiares, invitan a la misa en su memoria a realizarse en Parroquia Santo Cristo, este sábado 21/5 a las 20hs.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. El tiempo sigue pasando desde tu partida inesperada y no pasa ni un solo día que no estés en mis pensamientos y más aún en mi corazón. Sos la mejor bendición que Dios me dio y el primer y único amor que me dio la vida. Voy a amarte por siempre. Daniel. Invitan a la misa en su querida memoria hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

REINOSO, MARIO ROLANDO - REINOSO, JUAN ADOLFO (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 10/4/71 - 23/5/04 y esperan la resurrección|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos. Se ruega una oración en sus memorias.

TEJEDA, MARTÍN ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/13|. Su esposa, hijos, padre, hermanos y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Catedra Basílica, con motivo de cumplirse nueve año de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

VENTURINI, JOSÉ MARÍA (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/00|. Papi, hoy se cumplen 22 años que partiste a la eternidad, pero tu recuerdo siempre está presente. Brille para ti la luz que no tiene fin. Su hija Lucía Venturini de Frola, hijo pol. Héctor Frola, sus nietos Daniel, Lucrecia y Romina, te recordaran y oraran por ti en la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica para rogar por tu eterno descanso.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





MORÁN, MARÍA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22 y espera la resurrección. Hoy 21 de Mayo recordamos tu cumpleaños y elevamos al Cielo oraciones cristianas, nos quedan recuerdos muy gratos y muchisimo amor. Tu hija Carmina Brandall Morán, tu madre María Azucena Rivero; tus hermanas María Lucrecia y María Eugenia Morán, con la certeza de que ya gozas dela eterna Luz de Dios, agradecen a Instituciones de Ayuda Social, a familiares, a amigos/as y a todos los que compartieron tu alegría de vivir, las palabras y gestos de consuelo que murigeraron tanto dolor.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CONCHA, MARIO ROBERTO (q.e.p.d) Falleció el 19/5/22|. Su esposa Natividad, hijos Adrian, Cristian, nieta Luciana, Padres, Roberto, Norma, Hnos. Cuñados y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS SA. -ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DURÁN, RAFAEL ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/22|. Su esposa Herrera Rosa, sus hijos Damián, Alejandro, Mariela, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.00 hs en el cementerio de La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

ESPECHE, LÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/22|. Su hija Nancy Fissolo, su hijo polit. Ángel David Acosta, sus nietos Sergio y Ángel participan su fallecimiento, sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

ESPECHE, LÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/22|. Personal de la escuela Sarmiento participan el fallecimiento de la madre política del profesor Ángel Acosta.

ESPECHE, LÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/22|. Rulo Acosta, sus hijos Ángel y Elena, nietos y bisnietos acompañan con dolor la desaparición física de su consuegra, rogando su eterno descanso y resignación a la familia





ESPECHE, LÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/22|. Sus sobrinos Dora Inés, Alberto Gabino y Mirta, participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

ESPECHE, LÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/22|. Su sobrina Dora Ines de Peralta, sus hijos Federico y Soledad, Mariné y Facundo, Diego, Mario y Rocío, sus nietos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESPECHE, LÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/22|. Su sobrina Mirta Paz de Ledesma, su esposo Walter Ledesma y sus hijas Sabrina y Giuliana, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ESPECHE, LÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/22|. Su sobrino Alberto Gabino, su hija Mariana Noelia Paz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ESPECHE, LÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/22|. Sus hermanas Rosalbina, Eva, Marta y su sobrina Susana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ, GABRIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/22|. Su esposo Ruben, sus hijos William, Angela y Aitana y demás fliares., participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





GONZÁLEZ, JOSÉ MARTIN (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Siempre seguirás en nuestra alma, porque hiciste magia en nuestras vidas. Nunca te irás del todo. Seguirás en silencio dándonos consuelo, fuerza y energía. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Te extrañamos mucho. Nos volveremos a encontrar. Con amor su esposa Laura, sus hijos Wilton, Mely y Álvaro, sus nietos Elías, Alexis y Bauty, sus hijos políticos Maxi y Belén, ruegan una oración en su memoria.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





GEREZ, VÍCTOR ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 20/5/22|. Sus hijos Víctor, Viviana, Zulma, Carolina, Yésica, nietos Luz, Agustín, Máximo, Benicio y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron velados y sepultados en el cementerio Sagrado Corazón y sepultados en el cementerio Sagrado Corazón de Forres. ORGANIZACIÓN ANTONIO GUBAIRA HNOS. Irigoyen Nº 567 GUARDIA 24 HS.

LEGUIZAMÓN, FERNANDA REINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/22|. Sus hijos Rita, Neli, Isabel, Dardo, Jose, Sergio, Marcela Salvatierra, hijos politicos, nietos y tataranieto y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Forres. Dpto. Robles. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.