FÚNEBRES | 26 de Mayo del 2022

26/05/2022 - 04:22 Funebres

FALLECIMIENTOS

25/05/2022

- María Mercedes Torres de Ibáñez

- Ramona Beatriz Gómez

- Olga Zulema Villalba de Targa

- María Teresa González (La Banda)

- Moisés Alberto Trejo

- Manuel Rojo

- Oscar Robinson Mulki

- Luis del Carmen Pérez

Sepelios Participaciones

CASTRO, MARÍA DEL TRANCITO ( NENA ) (q.e.p.d.) Falleció el 24-05-22|. Su sobrina Silvia Castro y familia; Julio Barraza y familia; su ahijado Raúl Ariel Vega y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTRO, MARÍA DEL TRANCITO ( NENA ) (q.e.p.d.) Falleció el 24-05-22|. ."Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su ahijado Raúl Ariel Vega, su esposa Stella Maris García, sus hijas Gabriela, Andrea y Victoria, sus nietos Felipe y Amparo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

DELFABRO DE MAROZZI, DELIA ANGELITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Su sobrina Patricia Delfabro y su hija Ana Manuela Simón participan con profundo dolor de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DELFABRO DE MAROZZI, DELIA ANGELITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Acompaño con mucho cariño a su hija Mimi y demás familiares ante la partida de su mamá a la casa del Padre y pido para ella el descanso eterno. Nene de Cuadros.

DELFABRO DE MAROZZI, DELIA ANGELITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Inés Ávila, Juan Deltrozzo y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con todo afecto a Mimi y toda la familia, en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria y cristiana resignación por su partida a la Casa del Señor.

DELFABRO DE MAROZZI, DELIA ANGELITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Silvia Tahhan, sus hijas María Fernanda y Marcela, hijos políticos Florent Marc y Nicolás Jozami participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DELFABRO DE MAROZZI, DELIA ANGELITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Marcela Jorge Saad y su esposo Nicolás Jozami acompañan a Laura y flia. por el fallecimiento de su querida abuela. Ruegan oraciones en su memoria.

DELFABRO DE MAROZZI, DELIA ANGELITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Julio Morales y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DELFABRO DE MAROZZI, DELIA ANGELITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Amigos y vecinos del B ° privado El Bosque participan el fallecimiento de la abuela de Diego Nader.

DELFABRO DE MAROZZI, DELIA ANGELITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Amigos y vecinos del B ° Privado El Bosque participan el fallecimiento de la mamá de Juan Pablo Marozzi.

DELFABRO DE MAROZZI, DELIA ANGELITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Los vecinos y amigos del B ° Privado El Chañar participa el fallecimiento de la abuela de Agustin Nader.

DELFABRO DE MAROZZI, DELIA ANGELITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida o por mi muerte,pues para mí la muerte es Cristo y la muerte una ganancia . Pichy, Pelu, Jorge , Fredy Santillan y sus respectivas familias participan la partida de doña Delia, querida vecina ,respetada y gran amiga, hacemos llegar nuestro sincero y sentido pésame a sus hijos y nietos.

DELFABRO DE MAROZZI, DELIA ANGELITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Dany, Guilly y Marcelo Murad participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Juan Pablo. Ruegan oraciones en su memoria.

DELFABRO DE MAROZZI, DELIA ANGELITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Los amigos del equipo de fútbol amateur Kovak Automotores, de su hijo Juan Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DELFABRO DE MAROZZI, DELIA ANGELITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. La Promoción 66 de la Escuela Normal acompaña con profundo sentimiento a su compañera Mimi Marozzi en este momento de dolor por el que atraviesa ante la pérdida de su mamá.

DELFABRO DE MAROZZI, DELIA ANGELITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Ricardo Pagani y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DELFABRO DE MAROZZI, DELIA ANGELITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. "Jesús dijo: yo soy la resurrección: el que cree en mi, aunque muera, vivirá" (Juan 11, 25). Julia Sosa, sus hijos M. Julia, M. Elvira, Facundo y M. Ángela con sus respectivas familias acompañan a su querida amiga de siempre Nora, a sus hermanos, nietos y demás familiares en tan dificil momento.

GÓMEZ, RAMONA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Su hermano: Esteban Gómez, su hermana política: Jerónima, sus sobrinos: Brenda y Bautista, y demás familiares participan su fallecimiento y sus fueron cremados en EL CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/22|. Cuando se nos va un ser querido, nunca se va del todo. Su recuerdo permanecerá por siempre en nuestro corazón. Con dolor participan su partida. Dominga de Maya, sus hijos Manuel y Karina, Nora Graciela, Carlos y Silvina y su nieto Mateo. acompañan en su dolor a su esposa Berta y su hijo Claudio. Ruegan una oración en su memoria.

MANSILLA DE DÍAZ, OLGA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Su amiga Dra. Patricia Lettari y familia; su esposo Ricardo, sus hijos Rocío y Bautista participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE DÍAZ, OLGA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Franklin Ábalos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MANSILLA DE DÍAZ, OLGA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Renato Bolzón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MANSILLA DE DÍAZ, OLGA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Ricardo Aznarez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MANSILLA DE DÍAZ, OLGA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Dra. Silvia Herrera y familia, Kuky fuiste una gran compañera y amiga. Que descanses en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

MANSILLA DE DÍAZ, OLGA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Luciana y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MANSILLA DE DÍAZ, OLGA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Propietarios, Gerentes, Médicos, Enfermeros y personal de la Firma Sanatorio Norte SRL participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Kuky y ruegan oraciones en su memoria.

MULKI, OSCAR ROBINSON (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. Su esposa Myriam Alaniz, sus hijos Cristian, Vanina y Melisa participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 10 hs. Casa de duelo S.V. Nº 1 Pedro León Gallo 330. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MULKI, OSCAR ROBINSON (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. "Jehová es mi pastor, nada me faltará". (La Biblia). Su hermano, Guillermo Mulki y esposa, Sara Guzmán Ledesma, y sus sobrinos, Mauro, Ignacio y Andrea, participan con dolor su partida, rogando consuelo a su familia.

MULKI, OSCAR ROBINSON (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. Pedro José Basbus, Patricia Laura Turk y sus hijos participan del fallecimiento del querido Oscacho y acompañan a Míryam y sus hijos en estos momentos.

MULKI, OSCAR ROBINSON (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. Esther y Oscar Correa y sus respectivas familias. Acompañan a Miryan y flia., en este tan duro momento y ruegan una oración por el eterno descanso del querido Oscacho.

MULKI, OSCAR ROBINSON (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. "Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia" (Filipenses 1:21). Lelia Abdulajad y su hija Alizar participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amado primo y acompañan en este momento tan duro a su esposa, hijos y nietos. Dios consuele sus corazones.

MULKI, OSCAR ROBINSON (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. Blanca González de Vittar, sus hijos María Cecilia, Jorge Omar, su esposa Georgina Costa y sus nietos participan con dolor su partida a la Casa del Padre y acompañan a su esposa Miriam y familia en estos momentos de dolor.

MULKI, OSCAR ROBINSON (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. Héctor Alejandro Vittar, su esposa Cintia Prato e hijas participan su partida y acompañan a su esposa y familia en tan doloroso trance.

MULKI, OSCAR ROBINSON (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe" (2 Timoteo 4: 7) . Fernando Mulki, su esposa Claudia Vazquez, sus hijos Matías, Estefanía, Melina y Joaquín despiden a su querido primo y oran por consuelo de su familia.

MULKI, OSCAR ROBINSON (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. Estimada es a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos" (Salmos 116:15) .Mirian Mulki, Mirian, Marcela y Aldo, Jorge y Vero Auad y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

MULKI, OSCAR ROBINSON (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. "En la Casa de mi Padre muchas moradas hay voy pues a preparar lugar para vosotros". Miguel Russo, su esposa Lucrecia Mulki e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de gran tristeza.

MULKI, OSCAR ROBINSON (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. Carlos Mulki, Sofía Basbús, sus hijos Sergio y Fernanda; Diego y Cynthia; Fabiana y Juan Lutfi participan con dolor su partida, acompañan a su familia ante la irreparable pérdida. El Señor consuele los corazones de sus seres queridos.

MULKI, OSCAR ROBINSON (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá."Aldo Omar Salum y familia;Luis Ledesma y flia participan con dolor su fallecimiento.

MULKI, OSCAR ROBINSON (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. Marta Rivas Jordan, sus hijos Santiago, Paula y Benicio, Lourdes, Alejandra y Facundo participan con dolor el fallecimiento del querido Oscacho y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, RAMÓN ESTANISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 23 /5/22|. Participan con mucho dolor el fallecimiento del querido amigo Ramón, eleva oraciones por su descanso. Héctor Alberto Ponce, su esposa Elisa Viscelli y sus hijos Héctor y Roxana y sus respectivas flias.

PÉREZ, LUIS DEL CARMEN (Chango Pérez) (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. Sus hijos Sandra, Patricia, Sergio, Franco y Facundo, hijos políticos Víctor, Flavia, Marcelo y Caro, hermanos Ramón, Ana, Tere, Mary, Irma,y Blanca, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Los Flores, casa de duelo Av. Rivadavia 323 sala velatoria EMPRESA SANTIAGO .

ROJO, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Sus hijos: Maximiliano y Devora Rojo, sus hijos políticos y bisnieta, participan su fallecimiento y sus restos fueron cremados ayer en el crematorio DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALTO DE LEDESMA, MERCEDES AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/22|. Pepe González participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y ex compañera de trabajo, acompaña en tan difícil momento a su familia y ruega resignación en este infortunado trance. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Eleva oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ANDREA VERÓNICA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Gerencia y Personal de Vigía SRL participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña al amigo e integrante de la empresa, Pedro Lezana Montenegro ante la irreparable pérdida de su Sra. esposa. Elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ANDREA VERÓNICA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Pastoral de la Salud participa el fallecimiento de la hija de nuestro integrante y amigo Alfredo. Elevamos oraciones en su memoria y acompañamos a su familia en tan doloroso momento.

TÉVEZ, ANDREA VERÓNICA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. La HCD, empleados y jugadores de la Asociación Atlética Quimsa participan con profundo dolor el fallecimiento de la jugadora de cestoball de nuestro club. Acompañan a su familia en este difícil momento.

TÉVEZ, ANDREA VERÓNICA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. La Subcomisión de la Asociación Atlética Quimsa participa con profundo dolor el fallecimiento de la jugadora de cestoball de nuestro club. Acompaña a su familia en este difícil momento.

TORRES DE IBÁÑEZ, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Sus hijos: Marcela, Verónica y Ángel Ibáñez, sus hijos políticos: Carlos, Rubén y Lorena, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TREJO, MOISÉS ALBERTO (Aby) (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Sus hermanas, hermanos políticos y sobrinos participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TREJO, MOISÉS ALBERTO (ABY) (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. La Comunidad Educativa, personal docente y no docente del Colegio Secundario Sarmiento participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del prof. Alejandro Trejo.

VILLALBA DE TARGA, OLGA ZULEMA (MuchY) (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Su esposo: Juan Carlos Targa, sus hijos: María Gabriela, María Soledad, Juan José, María Alejandra y Juan Manuel Targa, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron cremados EN El CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VILLALBA DE TARGA, OLGA ZULEMA (MUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Su hermana política María Elena Targa y Lisandro Mansilla y sus hijas Mariana y Marcela Mansilla y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE TARGA, OLGA ZULEMA (MUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Su hermana política Teresa Targa participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

VILLALBA DE TARGA, OLGA ZULEMA (MuchY) (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de Juan Carlos Targa y madre de Gabriela Targa, docentes de FAyA, y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE TARGA, OLGA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Desde Tucumán Nelly Goytia,despide con profundo dolor a su querida amiga Muchi,con la seguridad de que esta junto a DIOS y desde allí protegiendo a su amada y hermosa familia. Abraza con cariño a su esposo, hijos, nietos, hermanos,a su hermana política Tere Targa y demás familiares por esta pérdida tan grande.Eleva oraciones en su memoria.

VILLALBA DE TARGA, OLGA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Directivos y personal de EDESE SA participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Ing Juan Manuel Targa Villalba. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE TARGA, OLGA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. María Ramendo, Ricardo Ramendo y familia participan con gran pesar su fallecimiento y elevan oraciones al Señor por su eterno descanso y por una cristiana resignación de su familia.

VILLALBA DE TARGA, OLGA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. .El amor y la oración fijarán nuestros recuerdos. Que brille para ti la luz eterna. Manuel Isac y su esposa Sara Aydar, sus hijos Cecilia, Roberto, Evangelina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan plegarias en su memoria.

VILLALBA DE TARGA, OLGA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Héctor Luis Ribas, Magdalena Daud de Ribas, Teresita Ribas y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE TARGA, OLGA ZULEMA (MUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Raúl, Anita, Rauli y María Paula Trejo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE TARGA, OLGA ZULEMA (MUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Valle y Mecha Sayago, Mónica González, Lara y Guillermo Aliende participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORTÉS, HUGO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/12|. Hijo hoy otra fecha más recordándote, fecha donde conocí el dolor en persona por tu pronta partida, fecha que siempre recordaré con tristeza por el resto de mi vida. Te fuiste tan temprano hijo dejándome un dolor inmenso en mi alma y corazón, solo Dios sabe el esfuerzo que hago para seguir la vida sin vos y con tanto dolor. Descansa en paz hijo querido. Fuiste, sos y serás siempre lo más importante en mi vida. Su padre Hugo Cortes, hermanas Silvia y Belén, su abuela, hijos y sobrinos ruegan una oración en su memoria al cumplirse diez años de su partida.

IBARRA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/97|. Querido esposo, hace veinticinco años te fuiste inesperadamente en un sueño para despertar junto a Dios. Tenías la grandeza de las almas puras y nobles, tu lema fue "La Cultura del Trabajo, La Honradez y buenas costumbres". Buen hijo, buen esposo, excelente padre, familiero y amigo. Honrado a carta cabal. Cuanto te extraño mi Luis Alberto, quedé con una herida difícil de cicatrizar, solo te pido que alumbres mi camino con la ayuda de nuestro corazón de Jesús para mitigar mi dolor. Te amo con todo mi corazón, besos al cielo para ti y demás flia. que se me adelantaron en este viaje sin retorno. A donde no hay penas ni dolor, solo paz y alegría.

ROJAS DE JUÁREZ, MARÍA CLARINDA (PIRUCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. "Solo muere quien es olvidado y aquí, en nuestros corazones, estás más presente que nunca. Con lo maravillosa que eras seguramente estás hospedada en el mejor lugar del cielo, desde ahí danos la fuerza que necesitamos. Su esposo Domingo Juárez, sus hijas Ramona Alejandra, Rita Verónica, María Laura, sus nietos Alvaro Lorenzo, Juan Ignacio, Pablo Agustín y Maxi la recuerdan con mucho amor y cariño, al cumplirse un año y seis meses de su partida a la casa del Padre. Ruegan por tu descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin.

VIDAL, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/97|. A mi amado amigo, mi hermano del alma, en tu 25 aniversario de partida, te recuerdo con tu hermosa sonrisa, tu alegría contagiosa, mirada cómplice y amoroso corazón. Vives por siempre en mi. Tu amiga Paula.

CHAZARRETA, NERIO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Compañeros y amigos del Club Tordos Newcom acompañan con dolor el fallecimiento del papá de Miky, jugadora del equipo. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

GONZÁLEZ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Su hija Álvarez González, Adrian, H. pol., Ivana, nietos María Victoria, sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GONZÁLEZ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Su sobrino Kuky Guzmán, su esposa Teresa, su hija María de los ángeles y Fernando Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Su ahijado Fernando Gonzalo Guzmán Ávila participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.





SANTILLÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/22|. "No te has ido del todo, aún podemos tu risa evocar, tu caracter y tu bondad, no te has ido del todo...". Hoy a un mes de tu partida a tu eterna morada, la casa del Señor, seguimos recordando lo mejor de ti y elevamos oraciones al cielo, pidiendo por tu eterno descanso. Tu ahijada María Celeste, tu cuñada Susana y tu tía Eva.





HAVEZ, ASENCIONA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. Su esposo Claudio Concha, sus hijos Silvia, Claudia, Isabel, Francisco Concha, nietos, H. pol., bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Robles a las 17 hs. Casa de duelo Ruta 1 s/nº Villa Roble. SERVICIO CARUSO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LÓPEZ DE JAIME, GRAZIELA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/22|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico, Personal Administrativo del Consejo Medico de Santiago del Estero, Participan Con Profundo Pesar El Fallecimiento De La Madre De Su Matriculado Dr. Cayetano Manuel Jaime, madre política de la Dra. Carolina Lucia Brander. Ruegan una oración a su memoria.

LÓPEZ DE JAIME, GRAZIELA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/22|. El presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Cayetano Manuel Jaime, madre política de la Dra. Carolina Lucia Brander. Ruega una oración a su memoria.